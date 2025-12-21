16 kostenlose Vorlagen für Schulden-Tracker, mit denen Sie Ihre Schulden schneller verwalten und abbauen können

Schulden können sich schnell ansammeln...

Hier eine Zahlung mit Ihrer Karte, dort ein „7 Tage kostenlos testen”-Abonnement, und plötzlich stehen Sie vor drei verschiedenen Fälligkeitsdaten und wissen nicht, welchen Saldo Sie zuerst begleichen sollen.

Wenn man einen Schritt zurücktritt, wird klar, warum das so schwerfällt: Die Schulden der Kreditkarten in den USA beliefen sich im zweiten Quartal 2025 auf etwa 1,21 Billionen Dollar. Das sind eine Menge Zinsen, die sich still und leise im Hintergrund ansammeln, während Sie nur versuchen, Ihr tägliches Leben zu meistern.

Mit einer Vorlage für einen Schulden-Tracker wechseln Sie von „Ich hoffe, dass das funktioniert” zu „Ich weiß, was passiert, wenn ich diese Zahlung leiste”. Alle Salden, Zinssätze, Mindestzahlungen und Fälligkeitsdaten werden auf einer Seite zusammengefasst.

In diesem Leitfaden finden Sie 16 kostenlose Vorlagen für Schulden-Tracker in ClickUp, Google Tabellen, Excel und als Ausdruck, damit Sie Ihre Schulden in Ihrem eigenen Tempo abbezahlen können.

Was sind Vorlagen für Schulden-Tracker?

Vorlagen für Schulden-Tracker sind tools, mit denen Sie Ihre Schuldenrückzahlung an einem Ort organisieren können. Sie erstellen eine Liste mit jedem Konto und dem aktuellen Saldo, dem Zinssatz, der Mindestzahlung, den Zahlungsterminen und dem von Ihnen geplanten Zahlungsbetrag.

Die meisten Layouts berechnen auch Ihren Gesamtsaldo, schätzen den Zeitpunkt der vollständigen Tilgung und zeigen die Gesamtzinsen an, die Sie basierend auf der von Ihnen gewählten Methode zahlen.

Sie können Ihre Schulden nach der Schneeballmethode sortieren, bei der zuerst die kleinsten Beträge getilgt werden, oder nach der Lawinenmethode, bei der zuerst die höchsten Zinssätze getilgt werden.

Wenn Sie Ihre monatlichen Zahlungen und alle zusätzlichen Zahlungen eintragen, aktualisiert die Vorlage die Restbeträge und hebt die nächste zu begleichende Schuld hervor. Die Formate reichen von ausdruckbaren Checklisten über Tabellen zur Schuldenrückzahlung in Google Tabellen oder Microsoft Excel bis hin zu Workspace-Vorlagen für die Nachverfolgung des Fortschritts im Laufe der Zeit.

Was macht eine gute Vorlage für einen Schulden-Tracker aus?

Eine gute Vorlage für einen Schulden-Tracker hilft Ihnen, alle Konten übersichtlich zu sehen, Rückzahlungsstrategien zu überprüfen, die zu Ihrem Cashflow passen, und stetigen Fortschritt ohne zusätzlichen Aufwand zu verfolgen.

Die ideale Vorlage sollte Folgendes enthalten:

Felder für aktuellen Saldo, Zinssatz, Mindestzahlungen, Fälligkeitsdaten und geplante Beträge für Zahlungen

Sortiermöglichkeit nach der Schneeballmethode (beginnend mit dem kleinsten Saldo) oder der Lawinenmethode (beginnend mit dem höchsten Zinssatz)

Automatische Summen für Gesamtverschuldung, Restbeträge und voraussichtlichen Zeitpunkt der Rückzahlung

Berechnen Sie die Gesamtzinsen und die gezahlten Zinsen, während Sie Ihre monatlichen Zahlungen und Sonderzahlungen erfassen.

Ein klarer Indikator für die nächste Schuld, damit jeder neue Dollar eine Aufgabe hat.

Einfache, schnelle Aktualisierungen in Google Tabellen oder Microsoft Excel mit transparenten Formeln.

Erinnerungen an Aktionen und Warnmeldungen bei Mindestzahlungen könnten die Kosten erhöhen.

Kostenlose Vorlagen für Schulden-Tracker auf einen Blick

Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die besten kostenlosen Vorlagen für Schulden-Tracker:

16 Vorlagen für Schulden-Tracker

Die Nachverfolgung der Schulden scheitert in der Regel, bevor der Plan ausläuft. Die Salden werden in einer Tabelle aufgelistet, die Fälligkeitsdaten sind in E-Mails versteckt, und Sie führen einen separaten KI-Chat mit dem KI-Bot Ihrer Bank, in dem Sie eingegeben haben: „Welche Schulden sollte ich zuerst bezahlen?“

Das ist Work Sprawl in Echtzeit – und es lässt selbst einfache Entscheidungen schwieriger erscheinen, als sie sein müssten.

ClickUp vereint all das in einem einzigen Converged KI-Workspace. Ihre Salden, Fälligkeitsdaten, Tilgungsstrategien und Aufgaben zur „Zahlung“ werden zusammen mit Dokumenten, Erinnerungen und KI angezeigt .

Sie können Ihre Schulden einmalig erfassen, wiederkehrende Zahlungen einrichten, zusätzliche Beträge hinzufügen, wenn Sie diese zur Verfügung haben, und den Fortschritt in Echtzeit verfolgen, anstatt über fünf verschiedene Registerkarten hinweg.

Wenn Sie einen Bereich suchen, der bereits für finanzielle Entscheidungen eingerichtet ist, bietet ClickUp Finance vorgefertigte Ansichten und Dashboards für Budgets, Rechnungen und Cashflow.

Wie ein G2-Rezensent es ausdrückte:

Mir gefällt auch, dass so viele Tools in einer Plattform vereint sind – Dokumente, Ziele, Chatten und Whiteboards –, sodass ich nicht ständig zwischen verschiedenen Apps hin- und herwechseln muss.

Mir gefällt auch, dass so viele Tools in einer Plattform vereint sind – Dokumente, Ziele, Chatten und Whiteboards –, sodass ich nicht ständig zwischen verschiedenen Apps hin- und herwechseln muss.

Hier finden Sie einige praktische Vorlagen für Schulden-Tracker, mit denen Sie noch heute beginnen können.

1. ClickUp-Vorlage für das persönliche Budget

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie Aufgaben in ClickUp, um Ausgaben zu kategorisieren und Ausgabenelemente mit der ClickUp-Vorlage für persönliche Budgets zu verfolgen.

Die ClickUp-Vorlage für das persönliche Budget fasst Einkommen, Rechnungen und Schuldenrückzahlungen in einer übersichtlichen Ansicht zusammen, sodass Ihr Schuldenrückzahlungsplan Ihrem tatsächlichen Cashflow entspricht. Sie sehen jedes Konto, jedes Fälligkeitsdatum und den Betrag der Zahlung, den Sie ohne Schätzungen committen können.

Das Setup dauert nur wenige Minuten. Sie können den aktuellen Kontostand, den Zinssatz und die Mindestzahlungen jedes Kontos hinzufügen und dann Ihre monatlichen Zahlungen für Wohnen, Nebenkosten und andere wichtige Ausgaben auflisten.

Wenn Sie Zahlungen eintragen und gelegentlich zusätzliche Zahlungen hinzufügen, werden der Restsaldo und der Zeitpunkt der vollständigen Tilgung automatisch aktualisiert. So wissen Sie immer, welche Schulden Sie als Nächstes angehen müssen und ob Sie mit der heutigen Zahlung im Zeitplan liegen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erfassen Sie Ihre Einnahmen, Fixkosten und Zahlungen für Schulden an einem Ort.

Sortieren Sie Ihre Schulden nach dem geringsten Saldo oder den höchsten Zinsen, um sie an Ihre Rückzahlungsstrategie anzupassen.

Führen Sie die Nachverfolgung von Zahlungsterminen und Mindestzahlungsbeträgen durch, um Gebühren zu vermeiden.

Beobachten Sie, wie sich Ihre Gesamtverschuldung, Ihr Restsaldo und die insgesamt gezahlten Zinsen im Laufe der Zeit entwickeln.

✨ Ideal für: Privatpersonen und Eigentümer von kleinen Geschäften, die ein einfaches Budget wünschen, das eine konsequente Rückzahlung ihrer Schulden ermöglicht.

📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Tilgungspläne zur Nachverfolgung von Darlehenszahlungen und Zinsen

2. Einfache Budgetvorlage von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie mit der einfachen Budget-Vorlage von ClickUp eine visuelle Darstellung Ihrer Budgetkategorien.

Budgets funktionieren am besten, wenn sie einfach zu lesen und schnell zu aktualisieren sind. Die einfache Budgetvorlage von ClickUp bietet Ihnen eine übersichtliche Liste für Einnahmen und Ausgaben, eine schnelle Ansicht des Netto-Cashflows und einen Platz, um monatliche Zahlungen für Kreditkarten oder Studentenkredite zu notieren.

Sie können einmalig Kategorien hinzufügen und dann Ihre Ausgaben protokollieren, sobald sie anfallen. So erhalten Sie einen visuellen Überblick darüber, wohin Ihr Geld fließt, wo Sie Einsparungen vornehmen können und wie viel Ihnen für zusätzliche Zahlungen kostenlos zur Verfügung steht.

Wenn Sie die Schneeballmethode bevorzugen, können Sie diese zusätzlichen Mittel dazu verwenden, zuerst den kleinsten Saldo zu tilgen. Wenn Sie lieber die Lawinenmethode anwenden möchten, können Sie diese zusätzlichen Mittel dazu verwenden, den Saldo mit dem höchsten Zinssatz zu begleichen.

Das Freigeben oder Überprüfen ist ganz einfach. Sie können den Budget-Plan öffnen, die Summen des aktuellen Monats überprüfen und die Höhe der Zahlung für die nächste Woche anpassen, ohne eine neue Tabelle erstellen zu müssen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Visuelle Kategorien für Einkommen, Rechnungen und frei verfügbare Ausgaben

Vorgefertigte Ansichten für Budget-Planung, Einkommen, Netto-Cashflow, Einsteiger-Leitfaden und Ausgaben

Benutzerdefinierte Felder für die Nachverfolgung von Monaten, Zwischensummen und laufenden Summen

Schneller Export zum Freigeben einer Momentaufnahme an einen Partner oder Berater

Leichte Erinnerungen zur Überprüfung von Fälligkeitsdaten und monatlichen Zahlungen

✨ Ideal für: Alle, die ein einfaches Budget wünschen, mit dem sie ohne kompliziertes Setup Geld für die Rückzahlung ihrer Schulden kostenlos freisetzen können.

💡Profi-Tipp: Richten Sie ClickUp-Erinnerungen für jedes Fälligkeitsdatum Ihrer Schulden ein, damit Sie niemals mit Verzugsgebühren oder einer Verschlechterung Ihrer Bonität konfrontiert werden. Sie können wiederkehrende Erinnerungen erstellen, die Sie einige Tage vor Fälligkeit der Zahlungen benachrichtigen, sodass Sie Zeit haben, Geld zu überweisen oder Ihr Budget anzupassen. Erinnerungen können nach Priorität benutzerdefiniert angepasst werden – markieren Sie Ihre Schulden mit den höchsten Zinsen als dringend, damit diese Zahlungen immer im Vordergrund stehen. *Mit ClickUp Erinnerungen sind Sie immer auf dem Laufenden über alle Rückzahlungstermine.

3. ClickUp-Vorlage für Zahlungshistorie

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwalten und führen Sie die Nachverfolgung Ihrer Zahlungen von einem zentralen Ort aus mit der ClickUp-Vorlage für den Zahlungsverlauf durch.

Die ClickUp-Vorlage für den Zahlungsverlauf führt ein laufendes Protokoll darüber, was Sie zahlen und was Sie erhalten. Sie können den Betrag der Zahlung, das Datum, die Zahlungsmethode und die Nummer notieren und diese dann mit Rechnungen für Kreditkarten, Privatkrediten oder anderen finanziellen Verpflichtungen verknüpfen.

So können Sie schnell Mindestzahlungen bestätigen, Fälligkeitsdaten im Blick behalten und sehen, wie sich Ihr Cashflow im Laufe des Monats entwickelt.

Die Suche nach Antworten ist ganz einfach. Filtern Sie, um offene Elemente zu finden, durchsuchen Sie eine Client-Tabelle nach vergangenen Aktivitäten oder exportieren Sie eine übersichtliche Momentaufnahme für Ihre Unterlagen. Müssen Sie nachweisen, dass die Zahlung des letzten Monats pünktlich verbucht wurde? Hier finden Sie die Antwort.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Ein Ort, an dem Sie alle eingehenden und ausgehenden Zahlungen erfassen können

Klare Statusangaben, um zu sehen, was noch offen oder bereits fertiggestellt ist.

Praktische Felder für Betrag, Methode, Belegnummer und Notizen

Vorgefertigte Ansichten für die Erfassung von Einträgen, Schnellstart, Client-Tabelle und alle Elemente

Sanfte Erinnerungen, um anstehende Zahlungstermine und monatliche Zahlungen zu überprüfen

✨️ Ideal für: Einzelpersonen, Haushalte und kleine Teams, die einen übersichtlichen Prüfpfad wünschen, mit dem sie ihre Schuldenrückzahlung und täglichen Rechnungen termingerecht erledigen können.

💡Profi-Tipp: ClickUp Brain kann Ihre Listen und Dokumente lesen, die Ausgaben des letzten Monats nach Kategorien zusammenfassen, Überschreitungen markieren und auf der Grundlage Ihrer Salden und Zinssätze Pläne nach der Schneeball- oder Lawinenmethode erstellen. Es kann diese Pläne in datierte Aufgaben mit Erinnerungen umwandeln, sodass Ihre Vorlage zu einer lebendigen Routine wird. Probieren Sie folgende Eingabeaufforderungen aus: „Fassen Sie die Ausgaben dieses Monats aus meiner einfachen Budget-Liste zusammen und markieren Sie die Kategorien, die über dem Plan liegen. “

„Erstellen Sie aus diesen Salden und Jahreszinssätzen einen Schulden-Schneeball, fügen Sie Fälligkeitsdaten hinzu und stellen Sie eine monatliche Sonderzahlung von 3000 fest. “

„Was kann ich einsparen, um mein Ziel einer Rückzahlung innerhalb von 12 Monaten zu erreichen, zwei Szenarien aufzeigen und meine Aufgaben entsprechend anpassen?“ Fassen Sie Ihre Ausgaben zusammen und kategorisieren Sie sie, um die Überprüfung am Monatsende mit ClickUp Brain zu vereinfachen.

📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Rechnungsordner zur besseren Nachverfolgung Ihrer Ausgaben

4. ClickUp-Vorlage für monatliche Ausgabenberichte

Kostenlose Vorlage herunterladen Organisieren Sie Ihr Budget und führen Sie die Nachverfolgung Ihrer Ausgaben schnell und einfach mit der ClickUp-Vorlage für monatliche Ausgabenberichte durch.

Die ClickUp-Vorlage für den monatlichen Ausgabenbericht bietet eine einzige, fortlaufende Aufzeichnung für den Monat, sodass Sie Ihre Ausgaben klar erkennen können, bevor Sie von ihnen überrascht werden.

Fügen Sie die üblichen festen Rechnungen und täglichen Ausgaben hinzu und kategorisieren Sie sie entsprechend. Muster werden schnell sichtbar. Das vereinfacht auch die Schuldenrückzahlung, da Sie Cashflow freisetzen und entscheiden können, ob zusätzliche Zahlungen auf den kleinsten Saldo oder die Schulden mit den höchsten Zinsen angerechnet werden sollen.

Wenn Sie Antworten suchen, müssen Sie nicht lange suchen. Vergleichen Sie diesen Monat mit dem letzten, erstellen Sie eine schnelle Übersicht, um sie freizugeben, und legen Sie den nächsten Betrag für die Zahlung mit mehr Zuversicht fest.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Ein Ort, an dem Sie feste und variable Ausgaben mit übersichtlichen monatlichen Summen erfassen können.

Kategorienansichten, die einfache Einsparungen aufzeigen

Einfacher Export für einen übersichtlichen Überblick, wann immer Sie ihn brauchen.

Monatliche Vergleiche, um Trends frühzeitig zu erkennen

Eine praktische Möglichkeit, um Geld für zusätzliche Zahlungen in Ihrem Tilgungsplan freizusetzen.

✨️ Ideal für: Haushalte und kleine Teams, die eine genaue monatliche Übersicht wünschen, um eine stetige Schuldenrückzahlung zu unterstützen.

💡 Profi-Tipp: Bevor Sie sich für einen Plan entscheiden, führen Sie eine schnelle Überprüfung mit diesem einfachen ClickUp-Risikobewertungsrechner durch , um Risiken durch variable Zinssätze oder Verzugsgebühren frühzeitig zu erkennen.

5. ClickUp-Vorlage für das Finanzmanagement

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie Aufgaben mit bis zu 28 benutzerdefinierten Status mit der ClickUp-Vorlage für das Finanzmanagement.

Die ClickUp-Vorlage für das Finanzmanagement fasst Budgets, Ausgaben und Schuldenrückzahlungen an einem Ort zusammen, sodass Sie Ihren Plan an Ihren tatsächlichen Cashflow anpassen und einen realistischen Betrag für eine Zahlung festlegen können.

Sie können Ihre wiederkehrenden Rechnungen, variablen Ausgaben und finanziellen Verpflichtungen hinzufügen und dann die Schulden mit einer Beschreibung kennzeichnen, die Sie vorrangig begleichen möchten. Wenn Sie schnelle Erfolge bevorzugen, konzentrieren Sie sich auf den kleinsten Saldo. Um die Zinsen zu minimieren, leisten Sie zusätzliche Zahlungen auf das Konto mit dem höchsten Zinssatz.

So oder so erhalten Sie eine klarere Ansicht über den nächsten Schritt und die Auswirkungen auf den Zeitpunkt der Rückzahlung. Im Laufe der Zeit können Sie Monate vergleichen, Kategorien identifizieren, die gekürzt werden können, und entscheiden, wann Sie die monatlichen Zahlungen erhöhen möchten. Die Ansicht lässt sich leicht mit einem Partner oder Buchhalter freigeben, wodurch Entscheidungen zügig getroffen werden können.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie Budgets und Ausgaben zusammen mit der Schuldenrückzahlung in einem Workspace.

Verschaffen Sie sich einen klaren Überblick über Ihren Cashflow und legen Sie realistische monatliche Zahlungen fest.

Vergleichen Sie die Prioritäten der Schneeball- und Lawinenmethode, ohne den Plan neu erstellen zu müssen.

Markieren Sie anstehende Termine für Zahlungen und Verlängerungen, um Gebühren zu vermeiden.

Freigeben Sie eine übersichtliche Zusammenfassung für schnelle Überprüfungen und Entscheidungen.

✨️ Ideal für: Kleinunternehmer, Freiberufler und Haushalte, die einen zentralen hub für die Verwaltung ihres Budgets, die Überwachung ihres Cashflows und die Weiterleitung zusätzlicher Zahlungen an die richtigen Gläubiger suchen.

6. ClickUp-Vorlage zur Festlegung finanzieller Ziele

Kostenlose Vorlage herunterladen Verfolgen Sie Ihren Fortschritt und treffen Sie datengestützte Entscheidungen mit der ClickUp-Vorlage zur Festlegung von Finanzzielen.

Ziele funktionieren nur, wenn sie mit den Zahlen übereinstimmen. Die ClickUp-Vorlage zur Festlegung von Finanzzielen hilft Ihnen dabei, Ideen wie „Schulden abbauen“ oder „Ausgaben für drei Monate sparen“ in klare Schritte umzuwandeln, die Sie tatsächlich verfolgen können.

Dazu können Sie Ziele für die Schuldenrückzahlung festlegen, Kontrollpunkte für den geringsten Saldo oder die Schulden mit den höchsten Zinsen hinzufügen und eine feste monatliche Zahlung festlegen, die Ihren Cashflow nicht beeinträchtigt.

Wenn sich Ihre Einnahmen oder Ausgaben ändern, passen Sie einfach den nächsten Schritt an, anstatt den gesamten Plan neu zu schreiben. Außerdem erhalten Sie eine Ansicht Ihrer Fortschritte. Bevor Sie entscheiden, was als Nächstes zu erledigen ist, können Sie sehen, was auf Kurs ist, was einen Anstoß benötigt und wo eine zusätzliche Zahlung am meisten helfen würde.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verwandeln Sie allgemeine Finanzziele in konkrete Schritte und Meilensteine.

Passen Sie die monatlichen Zahlungen an Ihren Cashflow an, damit der Plan realistisch ist.

Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Schuldenrückzahlung ohne zusätzliche Tabellenkalkulationen.

Markieren Sie Prioritäten, damit Sie wissen, auf welche Schulden Sie sich als Nächstes konzentrieren müssen.

Freigeben Sie eine einfache Übersicht, um Partner oder Teamkollegen auf dem Laufenden zu halten.

✨️ Ideal für: Einzelpersonen und kleine Teams, die klare, messbare Ziele für eine stetige Schuldenrückzahlung anstreben.

7. ClickUp-Vorlage für Finanzanalyseberichte

Kostenlose Vorlage herunterladen Verfolgen Sie Einnahmen, Ausgaben, Gewinne, Verluste und mehr mit der ClickUp-Vorlage für Finanzanalyseberichte.

Wenn Sie den Zahlen nicht vertrauen, verzögern sich Entscheidungen. Die ClickUp-Vorlage für Finanzanalyseberichte fasst Einnahmen, Ausgaben, Gewinne und Verluste in einem übersichtlichen Bericht zusammen, den Sie in wenigen Minuten lesen können. Sie erhalten einfache Tabellen, die sich in Grafiken umwandeln lassen, wodurch sich die Herkunft und Verwendung von Geld leichter erklären lässt.

Diese Vorlage lässt sich gut mit einem Plan zur Schuldenrückzahlung kombinieren. Sie können sehen, welche Kosten steigen, wie viel freies Geld nach den monatlichen Zahlungen übrig bleibt und ob eine zusätzliche Zahlung auf den kleinsten Saldo oder die Schulden mit den höchsten Zinsen angerechnet werden sollte.

Das Bild wird aktualisiert, sobald Sie eine Eingabe anpassen, sodass Sie kein zweites Blatt benötigen, um Ideen zu testen. Speichern Sie eine Momentaufnahme für den Monat oder das Quartal, beantworten Sie kurze Fragen mit einer einzigen Ansicht und stellen Sie die Höhe der Zahlung für den nächsten Monat mit mehr Sicherheit ein.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Ein Bericht für Einnahmen, Ausgaben und das Ergebnis

Übersichtliche Diagramme, mit denen Sie Trends leicht erkennen können

Einfache Vergleiche von Monat zu Monat oder Quartal zu Quartal

Ein übersichtlicherer Überblick über Ihren Cashflow als Orientierungshilfe für zusätzliche Zahlungen

Einfacher Export für Partner, Clients oder Berater

✨️ Ideal für: Kleine Teams und Einzelpersonen, die eine übersichtliche Finanzübersicht wünschen, die sie bei fundierteren Entscheidungen zur Schuldenrückzahlung unterstützt.

Schneller Tipp: Verwenden Sie die benutzerdefinierten Felder von ClickUp für Angaben wie budgetierte vs. tatsächliche Ausgaben, Lieferanten und Daten zur Zahlung. So haben Sie Ihren Schulden-Tracker immer im Blick und sehen auf einen Blick, wohin Ihr Geld fließt, statt ihn in einer separaten Datei zu speichern.

📖 Lesen Sie auch: Tipps zur Optimierung Ihres Ausgabenmanagements und des Workflows Ihres Teams

8. Excel- und Google Tabellen-Vorlage für persönliche Schulden von Template.net

Wenn Sie lieber mit Tabellenkalkulationen, Excel oder Google Tabellen arbeiten, ist die Vorlage für persönliche Schulden von Template.net ein unkompliziertes tool, mit dem Sie alle Salden, Zinssätze und Fälligkeitsdaten auflisten können. Geben Sie den aktuellen Saldo, den Zinssatz und die Mindestzahlungen für jedes Darlehen oder jede Kreditkarte ein und protokollieren Sie dann die monatlichen Zahlungen.

Sie können sie als Schuldenrückzahlungs-Tabelle für beide Ansätze verwenden. Sortieren Sie nach dem niedrigsten Saldo für die Schneeballmethode oder nach dem höchsten Zinssatz für die Lawinenmethode. Fügen Sie Spalten für Sonderzahlungen hinzu, und Sie werden sehen, wie sich die Restbeträge und der Zeitpunkt der Rückzahlung in die richtige Richtung bewegen.

Speichern Sie eine Kopie für Ihre Unterlagen, geben Sie Ihrem Partner eine Registerkarte oder exportieren Sie eine Momentaufnahme, bevor Sie die Einstellung für die nächste Zahlung festlegen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Vertrautes Tabellenlayout in Excel und Google Tabellen

Spalten für aktuellen Saldo, Zinssatz, Fälligkeitsdaten, Mindestzahlungen und Betrag der Zahlung

Funktioniert mit der Schneeball- oder Lawinenmethode, ohne dass Sie das Setup ändern müssen.

Schnelle Summen für Gesamtverschuldung, Restbeträge und gezahlte Gesamtzinsen

Einfach zu duplizieren und für Überprüfungen oder Aktualisierungen freizugeben.

✨️ Ideal für: Benutzer von Tabellenkalkulationen, die einen übersichtlichen, editierbaren Schulden-Tracker ohne zusätzliche tools wünschen.

👀 Wissenswertes: Kleine Erfolge sind wichtig. Studien haben gezeigt, dass die Konzentration auf die Zahlungen, um eine einzelne Schuld zu schließen, die Motivation und Durchhaltefähigkeit steigert. Das ist ein Grund, warum viele Menschen beim Schneeballprinzip bleiben, auch wenn das Lawinenprinzip auf dem Papier mehr Zinsen einspart.

📖 Lesen Sie auch: So erstellen Sie ein Betriebsbudget: Beispiele und Vorlagen

9. Excel- und Google Tabellen-Vorlage für monatliche Schulden von Template.net

Wenn Sie eine Monatsübersicht bevorzugen, finden Sie in der Excel- und Google Tabellen-Vorlage für monatliche Schulden von Template.net alle Fälligkeitsdaten und Zahlungen in einer Tabelle. Tragen Sie jedes Konto mit seinem aktuellen Saldo, Zinssatz und Mindestzahlungsbetrag ein und führen Sie dann die Nachverfolgung Ihrer monatlichen Zahlungen durch.

Sie erhalten einen Rhythmus für den Monat und einen übersichtlichen Platz, um zusätzliche Zahlungen zu vermerken.

Das Freigeben an andere ist ebenfalls ganz einfach. Sie können die Tabelle an einen Berater senden, eine monatliche Übersicht für Ihre Unterlagen speichern und die Zahlung für den nächsten Monat anpassen, ohne etwas neu erstellen zu müssen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Vertrautes Layout in Excel und Google Tabellen

Felder für aktuellen Saldo, Zinssatz, Mindestzahlungen und Fälligkeitsdaten

Monatliche Nachverfolgung von Beträgen der Zahlungen und Restbeträgen

Funktioniert mit der Schneeball- oder Lawinenmethode, ohne die Struktur zu verändern.

Schnelle Summen für die Gesamtverschuldung und die bisher gezahlten Zinsen

✨️ Ideal für: Benutzer von Tabellenkalkulationen, die einen übersichtlichen monatlichen Tracker für Fälligkeitsdaten, Mindestzahlungen und Sonderzahlungen wünschen.

💡 Profi-Tipp: Die Nachverfolgung mehrerer Schulden – Kreditkarten, Studentenkredite, Autokredite, Privatkredite – bedeutet, dass Sie Salden, Zinssätze, Zahlungspläne und Fortschritte bei der Erreichung Ihrer Rückzahlungsziele über verschiedene Konten und Kreditgeber hinweg überwachen müssen. ClickUp BrainGPT hilft Ihnen dabei, Ihre Schuldenrückzahlungsdaten zu verstehen, ohne manuell berechnen zu müssen, welche Schulden Sie vorrangig begleichen sollten oder wie sich zusätzliche Zahlungen auf Ihre Zeitleiste auswirken. Visualisieren und optimieren Sie jede Rückzahlungsentscheidung mit ClickUp BrainGPT So geht's: Sofortige Antworten zu Schuldenstrategien : Stellen Sie BrainGPT Fragen wie „Wenn ich diesen Monat zusätzlich 200 Dollar zahle, für welche Schulden sollte ich diesen Betrag verwenden?“ und erhalten Sie Antworten auf der Grundlage Ihrer tatsächlichen Schuldendaten, die durch die Nachverfolgung in ClickUp erfasst sind.

Finden Sie Zahlungshistorien und Dokumente im Handumdrehen : Durchsuchen Sie alle Ihre Aufgaben der Schuldennachverfolgung, Zahlungsbelege und Kreditverträge, um bestimmte Details der Transaktionen, Änderungen des Zinssatzes oder Mitteilungen von Gläubigern zu finden, ohne Ordner durchforsten zu müssen.

Sprachgesteuerte Zahlungserfassung : Verwenden Sie : Verwenden Sie „Talk to Text“ , um Zahlungen zu erfassen, Salden zu aktualisieren oder zusätzliche Zahlungen freihändig aufzuzeichnen – sagen Sie einfach „150 $ Zahlung an Capital One-Karte erfassen“, während Sie die Zahlung vornehmen.

Mehrere KI-Modelle für Finanzberechnungen : Nutzen Sie ChatGPT, Claude, Gemini und andere KI-Modelle , um verschiedene Szenarien zur Schuldenrückzahlung durchzuspielen.

Automatische Fortschrittsberichte: Fassen Sie Ihre Fortschritte bei der Schuldenrückzahlung im letzten Monat oder Quartal zusammen, und es werden Berichte auf der Grundlage Ihrer tatsächlichen Zahlungsdaten erstellt.

10. Excel- und Google Tabellen-Vorlage zur Schuldenverwaltung von Template.net

Wenn Ihre Kontodaten an verschiedenen Orten gespeichert sind, können Sie sie mit der Excel- und Google Tabellen-Vorlage „Debt Organizer“ von Template.net in einer einzigen, übersichtlichen Masterliste zusammenfassen.

Sie erfassen die grundlegenden Informationen zu jeder Schuld in einem einzigen Blatt, sodass Sie die Gesamtschuld, Ihre Gläubiger und die nächsten Schritte auf einen Blick sehen können, ohne zwischen verschiedenen Portalen hin- und herspringen zu müssen.

Dies ist ein hilfreicher erster Schritt, bevor Sie sich für eine Rückzahlungsstrategie entscheiden. Mit allen aktuellen Salden, Zinssätzen, Mindestzahlungen und Fälligkeitsdaten in einer Ansicht können Sie schnell die Schulden mit den höchsten Zinsen oder den geringsten Salden erkennen. Fügen Sie eine zusätzliche Spalte für Zahlungen hinzu, und Sie werden sehen, wie der Plan Gestalt annimmt.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

An einem Ort können Sie den Kreditgeber, den Namen des Kontos, den aktuellen Saldo, den Zinssatz, die Mindestzahlung und das Fälligkeitsdatum auflisten.

Optionale Spalten für Aktionen, Status der automatischen Zahlung und Notizen

Filter zum Sortieren nach höchsten Zinsen oder geringstem Saldo für die Avalanche- oder Snowball-Methode

Schnelle Summen für Gesamtverschuldung und Restbeträge

Druckerfreundliche Ansicht für eine einseitige Zusammenfassung, die Sie griffbereit aufbewahren können.

✨️ Ideal für: Alle, die sich auf den Weg zur Schuldenfreiheit begeben und sich einen umfassenden, editierbaren Überblick über alle Konten verschaffen möchten, bevor sie sich für die Schneeball- oder Lawinenmethode entscheiden.

11. Tabellenkalkulationsvorlage zur Schuldenrückzahlung von Credit Canada

Via Credit Canada

Wenn Sie einen klaren Plan ohne viel Formeleinrichtung wünschen, ist die Vorlage zur Schuldenrückzahlung von Credit Canada genau das Richtige für Sie. Tragen Sie jede Schuld mit aktuellem Saldo, Zinssatz, Mindestzahlung und Fälligkeitsdatum ein und folgen Sie dann einem monatlichen Zeitplan, der Ihnen sagt, was Sie als Nächstes bezahlen müssen.

Fügen Sie eine zusätzliche Zahlung hinzu, und das Blatt aktualisiert den Zeitpunkt der Rückzahlung und die Gesamtzinsen, sodass Sie die Auswirkungen sofort sehen können. Sie können eine Kopie für sich selbst speichern oder sie mit einem Partner oder Berater freigeben, und beide sehen denselben Plan.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Einfache Spalten für Kreditgeber, Saldo, Zinssatz, Mindestbetrag und Fälligkeitsdatum

Integrierte Auswahl zwischen Schneeball- oder Lawinenmethode

Automatische Summen für Gesamtverschuldung, Restbeträge und gezahlte Zinsen

Monatlicher Zeitplan, der übersichtlich bleibt

Funktioniert in Google Tabellen oder Excel.

✨️ Ideal für: Alle, die eine übersichtliche Tabelle wünschen, in der sie ihren Plan und ihren Fortschritt im Blick behalten können.

👀 Wissenswertes: Eine Zahlung mit der Kreditkarte in der Mitte des Zykluses kann die Zinsen senken, da viele Kreditkartenunternehmen diese täglich anhand Ihres durchschnittlichen Tagesguthabens berechnen. Wenn Sie also den Saldo früher reduzieren, sinken auch die anfallenden Zinsen.

12. Excel-Vorlage für Schuldenrückzahlungsplaner und -tracker von The Happy Giraffe

Via The Happy Giraffe

Sie möchten eine Tabelle, die Ihnen sowohl einen Plan als auch ein laufendes Protokoll bietet? Die Excel-Vorlage „Debt Payoff Planner and Tracker” von The Happy Giraffe kann beides. Geben Sie den Namen jeder Schuld, den aktuellen Saldo, den Zinssatz, das Fälligkeitsdatum und den Betrag ein, den Sie über den Mindestbetrag hinaus zahlen können.

Diese Vorlage enthält die zu befolgenden Schritte und ein einfaches Formular für die Nachverfolgung, das Sie bei jeder Zahlung aktualisieren können. Außerdem wird in dieser Vorlage das voraussichtliche Datum Ihrer Schuldenfreiheit fortlaufend aktualisiert. Mit dem praktischen ClickUp Days Calculator können Sie Ihr Rückzahlungsdatum ab heute schätzen und die Zeitleiste realistisch halten.

Sie können diese in Google Tabellen kopieren oder in Excel speichern und monatliche Übersichten erstellen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Plan und Nachverfolgung in einer Datei

Funktioniert sofort mit der Schneeball- oder Lawinenmethode aus der Box.

Klare Anleitung zur nächsten Schuldenbegleichung mit einfachem Zeitplan für jeden Schritt

Automatische Aktualisierungen des voraussichtlichen Datums der Schuldenfreiheit

Excel oder Google Tabellen, kostenlos zum Herunterladen

✨️ Ideal für: Alle, die eine kostenlose, gemeinnützige Tabelle suchen, die den nächsten Schritt anzeigt und die Nachverfolgung des Fortschritts an einem Ort bietet.

13. Schulden-Tracker (5-in-1) von Vertex42

Via Vertex42

Wenn Sie mehrere Schulden auf einem Blatt nachverfolgen möchten, ist der Schulden-Ablaufplaner (5-in-1) von Vertex42 die einfachste Lösung. Geben Sie jede Anfangsschuld und Mindestzahlung ein, und das Diagramm füllt die Zielbeträge für Sie aus. Sie können die Boxen ausmalen oder abhaken, wenn Sie Meilensteine erreichen, und Sie können das Datum für jeden Schritt notieren, damit der Fortschritt sichtbar bleibt.

Das Setup ist ebenfalls ganz einfach. Bearbeiten Sie die benötigten Beschreibungen, erstellen Sie eine Liste Ihrer Konten, und schon können Sie Ihre Zahlungen in einer einzigen Ansicht markieren. Die Vorlage ist als druckbares PDF- oder Excel-Dokument verfügbar, sodass Sie eine Kopie auf Ihrem Schreibtisch oder Ihrem Laufwerk aufbewahren können.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Führen Sie die Nachverfolgung mehrerer Schulden in einem Arbeitsblatt durch.

Die Zielbeträge werden automatisch ausgefüllt, nachdem Sie das Startdatum der Schulden und die Mindestbeträge eingegeben haben.

Haken Sie den Fortschritt ab oder markieren Sie ihn in Farbe und notieren Sie sich die Termine, an denen der Fortschritt abgeschlossen ist.

Funktioniert in Excel oder als bearbeitbares PDF.

✨️ Ideal für: Alle, die einen einzigen, ausdruckbaren Tracker wünschen, der sich selbst aktualisiert.

14. Schulden-Schneeball-Tracker von Vertex42

Via Vertex42

Der Debt Snowball Tracker von Vertex42 ist spielerisch und übersichtlich. Sie geben die Gesamtschuld ein, und das Blatt erstellt ein Einzelziel mit Schneebällen, die Sie beim Bezahlen ausmalen können. In Excel werden die Schneebälle sogar automatisch mithilfe der bedingten Formatierung ausgefüllt, sodass Ihr Fortschritt ohne zusätzliche Arbeit angezeigt wird.

Die Boxen für Mindest- und Sonderzahlungen dienen als Referenz, damit Sie den Schwung beibehalten können. Sie erhalten einen visuellen Anreiz, weiterzumachen, und können auf einfache Weise sehen, wie weit Sie bereits gekommen sind. Nutzen Sie diese Vorlage, um zwischen den vollständigen Budgetüberprüfungen motiviert zu bleiben. Färben Sie nach jeder Zahlung einige Boxen ein und beobachten Sie, wie sich das Einzelziel nähert.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Visuelles Einzelziel, das sich mit jeder Ratenzahlung füllt

Automatisches Einfärben in Excel über bedingte Formatierung

Einfache Referenz-Boxen für Mindest- und Sonderzahlungen

Druckbare PDF-Option, wenn Sie Stift und Papier bevorzugen

✨️ Ideal für: Benutzer der Schneeballmethode, die nach jeder Zahlung einen schnellen visuellen Erfolg sehen möchten.

15. Diagramm für den Weg zur Schuldenfreiheit von Vertex42

Via Vertex42

Wenn Sie eine monatliche Übersicht bevorzugen, bieten die Debt Free Journey Diagramme von Vertex42 eine visuelle Darstellung des Rückgangs Ihrer Schulden. Sie tragen jeden Monat den neuen Saldo ein, und das Hintergrundbild erscheint Stück für Stück, sodass Sie Ihren Fortschritt auf einen Blick erkennen können.

Die Tabelle ist Excel-kompatibel. Verwenden Sie eine einfache Formel wie =EDATE(prevdate,1), um Monate vorwärts zu rollen und die Zeitleiste übersichtlich zu halten. Kombinieren Sie sie mit Ihrem Haupt-Schulden-Tracker. Behalten Sie diese Registerkarte als monatliches „Fortschrittsposter” bei und lassen Sie Ihr Budget die täglichen Zahlen verwalten.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Monatliches Saldenprotokoll mit einer Grafik, die den Fortschritt anzeigt

Einfache Datumsbearbeitung mit einer integrierten Excel-Formel-Tipp

Übersichtliche Darstellung zur Überprüfung mit einem Partner oder Coach

Hält die Motivation zwischen den Budget-Sitzungen aufrecht

✨️ Ideal für: Alle, die ein einfaches monatliches Diagramm zum Fortschritt wünschen, das den Rückzahlungsfortschritt sichtbar macht.

16. Schulden-Tracker-Tabelle von Vertex42

Via Vertex42

Möchten Sie lieber Boxen abhaken, wenn Sie etwas erledigt haben? Der Schulden-Tracker von Vertex42 bietet Ihnen 200 Felder, die Sie mit Farbe ausmalen oder durchstreichen können, wenn Sie ein bestimmtes Ziel erreicht haben. Tragen Sie oben den Gläubiger und die Mindestzahlung ein, geben Sie die Anfangsschuld ein, drucken Sie das Formular aus und beginnen Sie, Ihren Fortschritt zu markieren.

Die Vorlage lässt sich ganz einfach an den Kühlschrank heften oder neben Ihrem Laptop aufbewahren. Wenn Sie sehen, wie sich das Raster füllt, bleiben Sie auch in einem stressigen Monat auf Kurs. Verwenden Sie die Vorlage für einen einzelnen Saldo oder erstellen Sie eine Vorlage pro Konto. Der Cashflow, den Sie freisetzen, wenn das Raster Null erreicht, wird zum Treibstoff für die nächste Schuld.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

200-Zellen-Raster, mit dem Sie beim Bezahlen Farbe hinzufügen können

Platz für Notizen zu Gläubiger, Mindestzahlung und Beginn der Schulden

Druckbare PDF- und Excel-Versionen

Ideal als sichtbare Erinnerung zwischen den Terminen für die Zahlung.

✨️ Ideal für: Visuelle Tracker, die ein papierfreundliches Raster bevorzugen, das den stetigen Fortschritt anzeigt.

📮 ClickUp Insight: 78 % der Befragten haben Schwierigkeiten, bei langfristigen Zielen motiviert zu bleiben. Das liegt nicht an mangelnder Motivation, sondern daran, wie unser Gehirn funktioniert! Wir müssen Erfolge sehen, um motiviert zu bleiben. 💪 Genau hier kommt ClickUp ins Spiel. Verfolgen Sie Ihre Erfolge mit ClickUp Meilensteinen, verschaffen Sie sich mit Rollups eine sofortige Übersicht über Ihren Fortschritt und bleiben Sie mit intelligenten Erinnerungen am Ball. Die Visualisierung dieser kleinen Erfolge sorgt für langfristige Motivation. 💫 Echte Ergebnisse: ClickUp-Benutzer berichten, dass sie ~10 % mehr Arbeit bewältigen können, ohne sich überfordert zu fühlen.

Machen Sie Ihre Rückzahlung mit ClickUp zum Kinderspiel

Schuldenfreiheit wird aufgebaut, nicht erraten. Sie entsteht durch einen Plan, den Sie sehen können, durch kleine Anpassungen, die Sie ohne Reibungsverluste vornehmen können, und durch den Nachweis, dass jede Zahlung den richtigen Saldo bewegt. Sie verfügen nun über eine Reihe von Vorlagen, mit denen Sie Summen verfolgen, Fälligkeitsdaten planen und den Weg wählen können, der zu Ihrer bevorzugten Zahlungsweise passt.

Wenn Sie einen Ort suchen, an dem Zahlen, Notizen und nächste Schritte zusammenkommen, ist ClickUp der ideale Ort für Ihren Plan.

Sie können Ihre Konten parallel zu Ihrem Budget führen, den monatlichen Fortschritt überprüfen, ohne zwischen verschiedenen Registerkarten hin- und herwechseln zu müssen, und den Zeitplan anpassen, wenn sich Ihre Lebensumstände ändern. Sowohl die Schulden-Schneeball-Methode als auch die Lawinen-Methode funktionieren hier, da der Plan und die Maßnahmen in derselben Ansicht bleiben.

Wählen Sie eine Vorlage aus, legen Sie ein Tempo fest, das Ihrem Cashflow entspricht, und überlassen Sie den Rest den regelmäßigen Zahlungen. Der Gewinn ist Klarheit heute und Schwung für morgen.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an, um Ihr Budget und Ihre Schuldenrückzahlung in einem Workspace zu organisieren.