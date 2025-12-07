Zeugnisse der Oberstufe sind im Grunde genommen eine Zusammenfassung der akademischen Leistungen eines Schülers. Sie zeigen, welche Kurse belegt wurden, wie viele Credits erworben wurden und wie der Schüler über vier Jahre hinweg abgeschnitten hat – alles auf einer einzigen Seite.

Außerdem haben mehr als 1.800 US-Einrichtungen die SAT/ACT-Anforderungen abgeschafft, was bedeutet, dass der Kursverlauf, die Noten und eine klare Benotungsskala mehr Gewicht haben, wenn jemand die Unterlagen eines Schülers prüft.

Dieser Leitfaden fasst kostenlose, gebrauchsfertige Vorlagen für Zeugnisse der Oberstufe zusammen. Wir werden die wichtigsten Features jeder Vorlage untersuchen und darlegen, was ein gutes Zeugnisformular ausmacht. Als Bonus geben wir die besten Auswahlmöglichkeiten für Lehrer, Schulverwalter und Eltern, die ihre Kinder zu Hause unterrichten, frei.

Die 10 besten kostenlosen Vorlagen für Zeugnisse der Oberstufe auf einen Blick

Hier finden Sie eine Übersichtstabelle mit unserer Auswahl der 10 besten Vorlagen für Zeugnisse der Oberstufe (einschließlich der Vorlagen von ClickUp ):

Was sind Vorlagen für Zeugnisse der Oberstufe?

Eine Vorlage für ein Highschool-Zeugnis ist ein vorgefertigtes Dokument, das die Erfassung der akademischen Laufbahn eines Schülers standardisiert. Es enthält alle wichtigen Informationen an einem Ort: Angaben zum Schüler, Highschool-Kurse nach Semester, angestrebte und erworbene Credits, Noten, eine Benotungsskala, GPA-Berechnungen und Platz für Notizen wie Leistungskurse, Doppelimmatrikulationskurse oder Wiederholungskurse.

Viele Versionen enthalten auch Felder für das Abschlussdatum, die Signatur des Beraters oder Verwaltungsmitarbeiters und ein optionales Siegel für ein offizielles Zeugnis.

Diese Vorlagen sind in gängigen Formaten wie Google Docs, Google Tabellen und PDF verfügbar, sodass Sie sie ausdrucken oder digital freigeben können.

Eltern, die ihre Kinder zu Hause unterrichten, können dasselbe Layout für ein Zeugnis für den Heimunterricht anpassen, indem sie den Namen der Heimschule, die Schuljahre und Kursbeschreibungen hinzufügen, um die behandelten Inhalte zu verdeutlichen.

Was macht eine gute Vorlage für ein Highschool-Zeugnis aus?

Eine ideale Vorlage für ein Highschool-Zeugnis sollte folgende Funktionen zu erledigen haben:

Zeigen Sie das Wesentliche auf einen Blick: Info zu den Schülern, nach Semestern gruppierte Kurse, angestrebte und erworbene Credits, Noten und eine übersichtliche Benotungsskala.

Aktualisieren Sie den Semester- und Gesamt-GPA automatisch, wenn Sie Noten eingeben, ohne dass Sie dazu Berechnungen anstellen müssen.

Behandeln Sie verschiedene Kurstypen korrekt, darunter Honors, AP, IB und doppelte Einschreibung.

Die insgesamt erworbenen Credits werden unten aufgeführt, wobei Wiederholungen und einsemestrige Kurse mit einer deutlichen Beschreibung gekennzeichnet sind.

Fügen Sie Platz für das Abschlussdatum, eine Zeile für die Signatur, die Kontaktdaten der Schule und optional ein Siegel für offizielle Zeugnisse ein.

Exportieren Sie die Daten sauber als PDF und behalten Sie eine bearbeitbare Version in Google Docs oder Google Tabellen für schnelle Korrekturen.

Die 10 besten kostenlosen Vorlagen für Zeugnisse der Oberstufe

Schulunterlagen sind oft auf mehrere Systeme verteilt. Ein Entwurf des Zeugnisses wird in einem Ordner gespeichert, Kursbeschreibungen werden in einem anderen Ordner aufbewahrt, Credits werden in einer Tabelle organisiert und GPA-Berechnungen existieren nur in Berichten.

Dieses Durcheinander ist Work Sprawl, die verstreuten Aufgaben, Dokumente und Aktualisierungen, die Details verbergen und Zeit stehlen.

Wenn Sie die Zusammenführung von Unterlagen und Kursmaterialien formalisieren möchten, sorgt ein solides Wissensmanagementsystem dafür, dass Alles während des gesamten Schuljahres durchsuchbar und konsistent bleibt.

ClickUp fasst alles in einem konvergenten KI-Workspace zusammen, sodass Ihre Zeugnisdaten, Kurslisten, Benotungsskalen und Notizen an einem Ort gespeichert sind. Sie können ein ClickUp-Dokument für das Zeugnis des Schülers erstellen, Kursbeschreibungen anhängen, Credits mit Benutzerdefinierten Feldern verfolgen und eine einzige Quelle der Wahrheit pflegen, die jeder im Team einsehen kann.

👀 Wissenswertes: Im Zyklus 2023–24 verlangten etwa 5 % der Common App-Mitgliedshochschulen SAT-/ACT-Ergebnisse, was bedeutet, dass Zeugnissen und dem Schwierigkeitsgrad der Kurse noch mehr Aufmerksamkeit geschenkt wurde.

1. ClickUp-Vorlage für den Fortschrittsbericht von Schülern

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Schülerfortschrittsberichte präzise Berichte für Eltern, Verwaltungsangestellte oder andere Interessengruppen.

Die ClickUp-Vorlage für Schülerfortschrittsberichte organisiert die Leistungen, Verhaltensnotizen und Kontaktaufnahmen der Schüler effizient an einem einzigen, leicht zu verwaltenden Speicherort.

Die Vorlage verwendet strukturierte Benutzerdefinierte Felder für Klassen, Aufwand und übergeordneten Kontakt, während integrierte Ansichten wie „Leitfaden, Aufmerksamkeit erforderlich, Verhaltensprobleme und Liste“ es einfach machen, die Klasse zu überblicken und sich auf diejenigen zu konzentrieren, die Unterstützung benötigen.

Übersichtliche Statusangaben zeigen den Weg von „Gut“ über „Verbesserungsbedarf“ bis hin zu „Selbstvertrauen stärken“ auf. Sie können einen übersichtlichen Bericht exportieren, wenn es an der Zeit ist, Noten zu aktualisieren oder Nachweise für Konferenzen freizugeben.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Halten Sie Fortschritte, Beobachtungen und Nachverfolgungen in einer einzigen zuverlässigen Quelle fest.

Erkennen Sie gefährdete Schüler frühzeitig mit der Ansicht „Beobachtung erforderlich“.

Standardisieren Sie Notizen mit Benutzerdefinierten Feldern für Verhalten, Aufwand und Unterricht.

Überprüfen Sie die gesamte Klasse schnell in der Listenansicht und gehen Sie einzelne Datensätze genauer durch.

Exportieren Sie übersichtliche Berichte, auf die Sie bei der Aktualisierung des Zeugnisses eines Schülers zurückgreifen können.

✨ Ideal für: Lehrer und Berater, die eine konsistente Nachverfolgung des Fortschritts wünschen, die sich nahtlos in Zeugnisse und Abschlussberichte integrieren lässt.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie diesen Tracker für den Fortschritt in alle anderen Bereiche Ihres Unterrichts oder Ihrer Hochschule integrieren möchten, bietet Ihnen ClickUp for Education einen besseren Überblick. Sie können Lehrpläne und Wissensdatenbanken in Docs erstellen, Unterrichtspläne und Fälligkeitsdaten in Aufgaben verwalten und Kursarbeiten, Schülerinformationen und Verwaltungsaufgaben an einem Ort verwalten. Mit ClickUp-Formularen und -Umfragen können Sie Zulassungsanträge, Aufgaben und Materialbedarf erfassen, während Dashboards die Kapazität der Klassenräume, die Leistungen der Schüler und andere wichtige Metriken auf einen Blick anzeigen.

2. ClickUp-Vorlage für Leistungsberichte

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie automatisierte Berichte, um ohne zusätzlichen Aufwand auf dem Laufenden zu bleiben – mit der ClickUp-Vorlage für Leistungsberichte.

Die ClickUp-Vorlage für Leistungsberichte wurde zwar für den beruflichen Kontext entwickelt , eignet sich jedoch hervorragend als Ausgangspunkt für die Erstellung eines detaillierten Highschool-Zeugnisses. Sie können Semester-Noten eintragen, den Notendurchschnitt (anstelle von KPIs und Meilensteinen) verfolgen und den Abschluss von Kursen in einem strukturierten, übersichtlichen Format dokumentieren. Sie können auch Benutzerdefinierte Felder für standardisierte Testergebnisse, Anwesenheitslisten und Kommentare von Lehrern hinzufügen, um alle Informationen, die Hochschulen und Stipendienausschüsse benötigen, einfach zu erfassen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Bewahren Sie Noten, Tests und Notizen zusammen auf, um sie schneller überprüfen zu können.

Überprüfen Sie Trends und Fortschritte auf einen Blick dank strukturierter Abschnitte.

Standardisieren Sie Aktualisierungen mithilfe benutzerdefinierter Felder und eindeutiger Statusangaben.

Wechseln Sie die Ansicht, um Workload, Zeitleisten und wöchentliche Zusammenfassungen anzuzeigen.

Freigeben Sie einen übersichtlichen Bericht an die Beteiligten, ohne die Folien neu erstellen zu müssen.

✨ Ideal für: Abteilungsleiter, akademische Koordinatoren und Projektverantwortliche, die klare wöchentliche oder monatliche Leistungsübersichten in Verbindung mit der Arbeit wünschen.

📮 ClickUp Insight: Der durchschnittliche Berufstätige verbringt täglich mehr als 30 Minuten mit der Suche nach arbeitsbezogenen Informationen. Das sind über 120 Stunden pro Jahr, die durch das Durchsuchen von E-Mails, Slack-Threads und verstreuten Dateien verloren gehen. Ein intelligenter KI-Assistent, der in Ihren Workspace integriert ist, kann das ändern. Nutzen Sie ClickUp Brain. Es liefert sofortige Einblicke und Antworten, indem es innerhalb von Sekunden die richtigen Dokumente, Unterhaltungen und Details zu Aufgaben anzeigt, sodass Sie mit der Suche aufhören und mit der Arbeit beginnen können. 💫 Echte Ergebnisse: Teams wie QubicaAMF haben durch den Einsatz von ClickUp mehr als 5 Stunden pro Woche eingespart – das sind über 250 Stunden pro Jahr und Person –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse eliminiert haben. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal erreichen könnte!

3. ClickUp-Vorlage für Notenbücher

Kostenlose Vorlage herunterladen Mit der ClickUp-Vorlage für Notenbücher können Sie ganz einfach Bereiche identifizieren, in denen Schüler sich verbessern müssen.

„Habe ich diesen Test eingegeben und richtig gewichtet?“ Jeder Lehrer hat diesen Moment vor der Berichterstellung schon einmal erlebt. Wenn die Noten in verschiedenen Registerkarten und Haftnotizen gespeichert sind, dauert die Berechnung der Endnoten länger als die Benotung selbst.

Ein übersichtliches Notenbuch, das Summen, Durchschnittswerte und Notizen an einem Ort zusammenfasst, sorgt für mehr Ruhe in der Woche. Die ClickUp-Notenbuchvorlage zentralisiert Noten, Kommentare und Trends, sodass Sie die Leistungen Ihrer Schüler in einer Ansicht nachverfolgen können. Verwenden Sie Benutzerdefinierte Felder für Durchschnittswerte für „Teilnahme“, „Langzeitprüfung“, „Monat“ und „Hausaufgaben“ und lassen Sie die Vorlage die Summen ohne zusätzliche Berechnungen zusammenfassen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Bewahren Sie alle Noten und Kommentare an einem übersichtlichen Ort auf.

Berechnen Sie Durchschnittswerte und Endnoten, ohne neue Formeln erstellen zu müssen.

Sehen Sie sich die Klasse nach Beteiligung an, um zu erkennen, wer einen Anstoß braucht.

Verwenden Sie Rubriken, um Erwartungen zu verdeutlichen und eine einheitliche Benotung zu beschleunigen.

Exportieren Sie übersichtliche Notenberichte für Konferenzen und Aktualisierungen von Zeugnissen.

✨ Ideal für: Lehrer, die ein übersichtliches, rubrikfreundliches Notenbuch wünschen, das Durchschnittsnoten automatisch aktualisiert und eine schnelle Kommunikation mit den Eltern unterstützt.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Brain, um die Semesterergebnisse eines Schülers in einer kurzen, zeugnisfreundlichen Zusammenfassung zusammenzufassen, Gewichtsunterschiede für Honors und AP hervorzuheben und eine Liste fehlender oder verspäteter Elemente anzeigen zu lassen, die sich auf die Endnoten auswirken. Verwandeln Sie verstreute Noten in übersichtliche Zusammenfassungen, nächste Schritte und weniger Wiederholungen mit ClickUp Brain

4. ClickUp-Vorlage für Klassenaufgaben

Kostenlose Vorlage herunterladen Kommunizieren Sie Aufgaben und Fälligkeitsdaten mit den Schülern mithilfe der ClickUp-Vorlage für Klassenaufgaben.

„Habe ich das Labor gepostet, die Abgabefrist für den Aufsatz verschoben und die Klasse 3 an den Test erinnert?“ Wir alle kennen diese Hektik. Mit der ClickUp-Vorlage für Klassenaufgaben können Sie Ihre Kursarbeiten an einem übersichtlichen Ort zusammenfassen. Die Vorlage bietet Ihnen die Ansichten „Liste, Liste nach Fälligkeitsdatum, Prüfungen, Arbeiten und Hier beginnen“, sodass Sie die Woche planen können und Ihre Schüler sehen können, was als Nächstes ansteht.

Teilen Sie Fälligkeitsdaten, fügen Sie Rubriken als Anhänge hinzu und filtern Sie nach Klasse oder Woche, wenn es Zeit für die Vorbereitung ist. Sie können auch zusätzliche Notizen, Lerntools, Produktivitäts-Apps für Schüler und andere relevante Informationen an einem Ort hinzufügen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Behalten Sie alle Aufgaben, Anweisungen und Fälligkeitsdaten in einer Ansicht.

Sortieren Sie nach Klasse, Thema oder Status, um zu sehen, was jetzt Ihre Aufmerksamkeit erfordert.

Bereiten Sie sich mit den Ansichten „Prüfung“ und „Arbeit“ im Voraus vor, damit Termine nicht kollidieren.

Fügen Sie benutzerdefinierte Felder und Anhänge hinzu, damit die Schüler wissen, was gut ist.

Verfolgen Sie den Fortschritt in Echtzeit und reduzieren Sie die Anzahl der Nachfass-Nachrichten.

✨ Ideal für: Lehrer, die ein benutzerfreundliches, übersichtliches System zum Planen, Bekanntgeben und zur Nachverfolgung von Klassenarbeiten in verschiedenen Bereichen suchen.

Schneller Tipp: Probieren Sie Brain MAX aus, um die Nachverfolgung der Leistung Ihrer Schüler zu verbessern. So geht's: Verwenden Sie „Talk to Text” in ClickUp Brain MAX, um während des Unterrichts schnell Begründungen für Notenänderungen festzuhalten und diese als Anhang an die Akte des Schülers zu hängen, um eine übersichtliche Nachverfolgung zu gewährleisten. So lassen sich Entscheidungen spontan dokumentieren und jede Anpassung transparent machen.

Mit den zahlreichen Premium-LLMs von Brain MAX, wie Gemini, Claude und GPT, können Sie das beste KI-Modell für die Zusammenfassung, Analyse oder Generierung von Schülerfeedback auswählen.

Darüber hinaus bietet das interne einheitliche Such-Feature die Möglichkeit, sofort alle Notizen, Kommentare oder Aufzeichnungen in Ihrem Workspace zu finden, sodass Sie wichtige Informationen oder Unterlagen zu Schülern nie aus den Augen verlieren. Denken Sie daran, dass ClickUp Brain und Brain MAX aus Ihrem Workspace lernen, sodass sie die offizielle Benotungsskala abrufen und Prozentsätze in Buchstaben umwandeln können, wodurch eine einheitliche GPA-Berechnung über alle Klassen hinweg gewährleistet ist.

5. ClickUp-Vorlage für Anwesenheitslisten

Kostenlose Vorlage herunterladen Erkennen Sie Anwesenheitstrends und Unstimmigkeiten mit der ClickUp-Vorlage für Anwesenheitslisten.

„Wer ist da, wer kommt zu spät und wer muss sich anmelden?“ Die Anwesenheitskontrolle gibt den Ton für den Tag vor. Die ClickUp-Vorlage für Anwesenheitslisten fasst Namen, Status und kurze Notizen in einer übersichtlichen Ansicht zusammen, sodass Sie die Anwesenheitskontrolle in Sekundenschnelle durchführen können.

Markieren Sie Schüler als „Anwesend“, „Verspätet“, „Abwesend“ oder „Geplant“ und fügen Sie mit Benutzerdefinierten Feldern Kontextinformationen hinzu. Wenn Sie eine Übersicht für Administratoren oder Familien benötigen, filtern Sie nach Datum, Klasse oder Status und exportieren Sie eine übersichtliche Zusammenfassung, ohne etwas neu eingeben zu müssen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Führen Sie schnell Anwesenheitskontrollen durch und erstellen Sie zuverlässige Verlaufsdaten für jeden Schüler.

Erfassen Sie Gründe und Kontaktdaten mit Benutzerdefinierten Feldern, die Sie sortieren können.

Verwenden Sie das Anwesenheitsformular, um Einträge von jedem Gerät aus in Sekundenschnelle zu protokollieren.

Filtern Sie nach Datum, Klasse oder Status, um Muster zu erkennen und schnell nachzufassen.

Exportieren Sie übersichtliche Zusammenfassungen für die Berichterstellung oder die Kommunikation mit den übergeordneten Stellen.

✨ Ideal für: Lehrer und Koordinatoren, die eine sofortige, zuverlässige Nachverfolgung der Anwesenheit mit nützlichen Informationen für die Nachbereitung wünschen.

Möchten Sie erfahren, wie Sie mit wiederverwendbaren Vorlagen in ClickUp einheitliche, fehlerfreie Zeugnislayouts erstellen können? Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr zu erfahren:

6. ClickUp-Vorlage für die Ausbildung von Schülern

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie Projektpläne mit Fälligkeitsdaten, um die rechtzeitige Erledigung von Aufgaben sicherzustellen – mit der ClickUp-Vorlage für Schüler und Studenten.

Haben Sie jemals auf einen Semesterplan gestarrt und gedacht: „Das sieht aus wie drei Kalender und ein Traum“? Die ClickUp-Vorlage für die studentische Ausbildung organisiert Ihre Kurse, Meilensteine und Leistungspunkte an einem Ort.

Verwenden Sie „Curriculum“, um Klassen und Fälligkeitsdaten zu planen, „Prerequisites“, um zu überprüfen, was zuerst erledigt werden muss, und den „Getting Started Guide“, um Tipps und Ressourcen zu sammeln.

Benutzerdefinierte Felder wie Kursnummer, Kursstatus, Leistungspunkte, E-Mail und Endnote sorgen dafür, dass Details leicht zu finden sind. Sie können dann Aufgaben für Hausarbeiten hinzufügen, Zeitleisten festlegen und alles in einem Gantt-Diagramm überprüfen, wenn Sie einen Überblick benötigen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Behalten Sie den Überblick über Kurse, Aufgaben und Leistungspunkte in einer übersichtlichen Ansicht.

Sehen Sie sich die Voraussetzungen an und vermeiden Sie Terminkonflikte, bevor sie entstehen.

Verfolgen Sie den Fortschritt mit übersichtlichen Statusangaben und filtern Sie nach Kurs oder Woche.

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um Kursdaten übersichtlich und leicht durchsuchbar zu halten.

Planen Sie im Voraus mit Zeitleisten, die zeigen, was wann fällig ist.

✨ Ideal für: Schüler und Berater, die ein zuverlässiges System zur Planung von Kursen, zur Nachverfolgung des Workloads und zur Erfassung von Credits suchen.

💡 Profi-Tipp: ClickUp for Students verwandelt „Das merke ich mir später“ in einen konkreten Plan. Lernende können Unterricht, Aufgaben, Prüfungen, Vereine und persönliche Projekte in einem Workspace zusammenfassen und mithilfe von Aufgaben, Kalendern und Checklisten Termine einhalten. Verwandeln Sie mit ClickUp for Students Unterricht, Aufgaben, Prüfungen und Ziele in einen übersichtlichen Plan mit klaren Fristen. Sie können Notizen in Docs speichern, langfristige Ziele verfolgen und verschiedene Ansichten (wie Liste, Kalender oder Board) verwenden, um genau zu sehen, was wann fällig ist. In Kombination mit Ihrer eigenen ClickUp-Konfiguration entsteht so eine gemeinsame Sprache für den Fortschritt: Lehrer verfolgen die Entwicklung, Schüler verfolgen ihre Verpflichtungen und alle arbeiten mit demselben organisierten System.

7. PDF-Vorlage für akademische Zeugnisse von Template. Net

Die PDF-Vorlage für akademische Zeugnisse von Template. Net bietet Ihnen ein professionelles Layout mit Abschnitten für Schülerdaten, Kurslisten nach Semester, Noten, angestrebten und erworbenen Credits sowie Platz für die Angabe des Notendurchschnitts (GPA).

Die Vorlage ist editierbar und druckbar, sodass Sie schnelle Aktualisierungen in einem Editor vornehmen und eine fertige Datei für Ihre Unterlagen exportieren können. Sie können damit die Benotungsskala sichtbar und die Gesamtzahl der Credits unten anzeigen lassen und kurze Notizen hinzufügen, wenn ein Kurs Kontext benötigt. Wenn Sie das Zeugnis eines Schülers für einen Transfer oder ein Stipendienpaket zusammenstellen, sorgt dieses Format für Klarheit und Konsistenz.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Beginnen Sie mit einer übersichtlichen, professionellen PDF-Datei, die sofort offiziell aussieht.

Erfassen Sie Kurse nach Semester mit Feldern für Credits und Noten.

Halten Sie den Notendurchschnitt und die Gesamtzahl der Credits für schnelle Überprüfungen sichtbar.

Führen Sie die Bearbeitung des Zeugnisses digital durch, drucken Sie es aus oder geben Sie es als fertiges Zeugnis frei.

Verwenden Sie Notizfelder, um Wiederholungen, Leistungsgewichtungen oder doppelte Einschreibungen zu verdeutlichen.

✨ Ideal für: Lehrer, Registratoren und Eltern, die ihre Kinder zu Hause unterrichten und ein einfaches, ausdruckbares ZeugnisLayout suchen, das sie schnell fertigstellen können.

👀 Wissenswertes: Im Jahr 2019 belegten etwa 35 % der US-amerikanischen Highschool-Absolventen mindestens einen Dual-Enrollment-Kurs, wobei die Teilnahme in ländlichen Gebieten deutlich höher war.

8. Vorlage für Zeugnisse der Oberstufe von Scribd

Via Scribd

Benötigen Sie jemals ein schnelles, ausdruckbares Zeugnis, das dennoch offiziell aussieht? Wenn Sie Unterlagen für einen Transfer, ein Stipendium oder eine Hochschulzulassung zusammenstellen, ist ein ausfüllbares Layout besser als das Herumprobieren mit Formeln. Scribd bietet mehrere Vorlagen für Zeugnisse der Oberstufe, die Sie öffnen, bearbeiten und exportieren können, ohne bei Null anfangen zu müssen.

Die Vorlage für Zeugnisse der Oberstufe auf Scribd enthält in der Regel Informationen zu den Schülern, nach Semestern gruppierte Kurstabellen, angestrebte und erworbene Credits, Noten sowie Platz für den kumulativen Notendurchschnitt und eine Benotungsskala.

Viele Versionen enthalten standardisierte Testfelder (SAT/ACT), das Abschlussdatum und Felder für die Signatur/das Siegel des Verwaltungsbeamten, die hilfreich sind, wenn Sie ein offizielles Format für ein Zeugnis benötigen. Sie finden sowohl Layouts für traditionelle Schulen als auch für den Heimunterricht, einschließlich Tabellen nach Fächern und nach Jahren, die Sie anpassen können.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Beginnen Sie mit einem vorgefertigten Zeugnis mit Feldern für Credits, Noten und GPA.

Wählen Sie zwischen traditionellen oder Homeschool-Varianten mit optionalen Zeilen für Testergebnisse.

Vereinfachen Sie die Überprüfung mit Feldern für Signatur/Stempel und Angaben zum Abschluss.

Bearbeiten, speichern und exportieren Sie ein professionelles PDF für Unterlagen oder Bewertungen.

Wählen Sie fachbezogene oder semesterweise Tabellen, die zu Ihrem Dokumentationsstil passen.

✨ Ideal für: Berater und Eltern, die ihre Kinder zu Hause unterrichten und schnell ein übersichtliches, ausdruckbares Zeugnis mit Platz für Notendurchschnitt, Testergebnisse und Signaturen benötigen.

9. Vorlage für Zeugnisse für den Heimunterricht von Lone Star

Via Lone Star

„Reicht das für die Zulassung zum College?“ Diese Frage stellen sich die meisten Eltern, die ihre Kinder zu Hause unterrichten, wenn sie das Zeugnis ihres Kindes erstellen. Sie möchten ein Layout, das den Zulassungsbeauftragten vertraut ist, die Highschool-Leistungspunkte klar darstellt und Platz für Kursbeschreibungen lässt, wenn ein Kurs nicht dem Standardtitel entspricht.

Die Vorlage für Zeugnisse für den Heimunterricht von Lone Star folgt einem schulinternen Format, das leicht zu lesen ist und oben die Informationen zum Schüler und den Namen der Heimschule enthält. Die Vorlage gruppiert dann die Kurse der High School nach Jahrgängen und zeigt die angestrebten und erworbenen Credits, die Noten und das Notendurchschnitt-Feld an.

Sie können einen Highschool-Leistungspunkt oder einen halben Leistungspunkt für ein Semester markieren, Notizen zu dualen Leistungsklassen an einem Community College machen und gegebenenfalls eine Liste zusätzlicher Prüfungen wie CLEP angeben.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Präsentieren Sie ein vertrautes Zeugnis im Schulstil für den Heimunterricht, das von Hochschulen ohne Bedenken akzeptiert wird.

Erfassen Sie Kursnamen, Credits und Noten nach Jahrgängen mit einfachen GPA-Feldern.

Fügen Sie Kursbeschreibungen hinzu, um die behandelten Inhalte oder das Selbststudium zu erläutern.

Fügen Sie Extras wie Doppelimmatrikulationskurse, Leistungskurse und CLEP-Notizen hinzu.

Drucken Sie das fertiggestellte Zeugnis aus und speichern Sie eine digitale Version für schnelle Aktualisierungen.

✨ Ideal für: Eltern, die ihre Kinder zu Hause unterrichten, und Absolventen von Heimunterricht, die Zeugnisse für Stipendien, Schulwechsel und Hochschulzulassungen vorbereiten.

10. Vorlage für Zeugnisse der Oberstufe von Flanders Family

Via Flanders Family

Wenn Sie ein Zeugnis für den Heimunterricht wünschen, das „offiziell“ aussieht, ohne kompliziert zu wirken, ist Einfachheit Trumpf.

Die Vorlage für Zeugnisse der Oberstufe von Flanders Family sorgt für Übersichtlichkeit und Ordnung. Sie können den Namen Ihrer Heimschule und die Informationen zu den Schülern hinzufügen und dann eine Liste der Kurse der Oberstufe nach Jahrgängen mit den angestrebten und erworbenen Leistungspunkten, den Noten und Platz für den kumulativen Notendurchschnitt erstellen.

Auf der Seite wird eine übersichtliche Benotungsskala angezeigt, und Felder für Signatur und Datum erleichtern die Fertigstellung, wenn jemand eine offizielle Kopie anfordert. Wenn Sie Kontextinformationen für einen bestimmten Kurs benötigen, fügen Sie kurze Kursbeschreibungen auf einer Begleitseite hinzu und machen Sie diese zum Anhang des fertiggestellten Zeugnisses.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Präsentieren Sie ein Zeugnis im klassischen Schulstil, das Familien, die zu Hause unterrichten, schnell ausfüllen können.

Tragen Sie Kursnamen, Credits, Noten und GPA in einem übersichtlichen, gut lesbaren Raster ein.

Behalten Sie eine Benotungsskala auf der Seite, damit die Leser verstehen, wie Noten umgerechnet werden.

Fügen Sie bei Bedarf Zeilen mit Signaturen und Datumszeilen hinzu, um ein offizielles Zeugnis fertigzustellen.

Drucken Sie eine fertige PDF-Datei aus und bewahren Sie eine kopierbare Kopie für Aktualisierungen zur Jahresmitte auf, die für die Bearbeitung geeignet ist.

✨ Ideal für: Eltern, die ihre Kinder zu Hause unterrichten und ein übersichtliches, hochschulfreundliches Zeugnis wünschen, das sie ausdrucken und mit gutem Gewissen einreichen können.

Guthaben mit ClickUp

Wenn das Zeugnis der High School die offizielle Geschichte ist, dann ist ClickUp der stille Editor, der die Handlung auf Kurs hält.

Die Kurse werden aufgelistet, die Credits addiert und die Benotungsskala ändert sich nicht während des Semesters. Sie erhalten einen übersichtlichen Ort, an dem Sie das Zeugnis eines Schülers erstellen können, ohne nach Dateien suchen zu müssen.

Ganz gleich, ob Sie ein Zeugnis für den Heimunterricht überarbeiten oder eine übersichtliche PDF-Datei für ein offizielles Zeugnis exportieren möchten – mit der richtigen Vorlage und ClickUp erleben Sie weniger Überraschungen.

Sie können kurze Kursbeschreibungen hinzufügen, wenn Titel einen Kontext benötigen, Notizen neben dem Zeugnis des Schülers machen und müssen nicht mehr fragen, wo die Nummern des letzten Semesters geblieben sind.

Einfach, übersichtlich, erledigt. ✨️

Machen Sie Schluss mit der Frage „Wo habe ich das gespeichert?“ Melden Sie sich bei ClickUp an und beginnen Sie mit Ihren Zeugnissen.