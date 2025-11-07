20 kostenlose Notion-Vorlagen für Gewohnheitstracker, um bessere Routinen zu entwickeln

„Alte Gewohnheiten lassen sich nur schwer ablegen.“ Das haben wir schon immer gehört.

Aber positive Gewohnheiten in Ihren Alltag zu integrieren, ist gar nicht so unmöglich, wie es scheint. Alles, was Sie brauchen, ist Struktur.

Und diese Struktur beginnt mit einer einfachen Vorlage für einen Habit Tracker. Diese Art von Vorlage hilft Ihnen dabei, Ihren Fortschritt zu visualisieren, tägliche Aktivitäten nachzuvorchten und sich durch das Feiern kleiner Erfolge inspirieren zu lassen.

Die Vorlagen von Notion zur Nachverfolgung von Gewohnheiten bieten genau das. Mit einem eigenen Bereich für Ihre täglichen Gewohnheiten verwandeln diese Vorlagen Ihren Notion-Bereich in ein zentrales System, das Ihnen dabei hilft, zu reflektieren, zu planen und sich weiterzuentwickeln.

In diesem Artikel haben wir die besten Notion-Vorlagen für Gewohnheitstracker zusammengestellt, damit Sie ganz einfach und konsequent mit der Nachverfolgung Ihrer eigenen Gewohnheiten beginnen können.

Die besten Vorlagen für Gewohnheitstracker auf einen Blick

Hier eine kurze Zusammenfassung für Sie:

Was macht eine gute Notion-Vorlage für Gewohnheitstracker aus?

Eine gute Notion-Vorlage für Gewohnheitstracker motiviert Sie tatsächlich dazu, dranzubleiben.

Sie öffnen jeden Tag eine neue Seite, haken Ihre täglichen Gewohnheiten ab, werfen einen Blick auf einen Fortschrittsbalken, der Ihre Beständigkeit widerspiegelt, und notieren ein paar Gedanken im Reflektionsbereich.

Die besten Notion-Vorlagen für Gewohnheitstracker sind intuitiv, unterstützen eine unbegrenzte Anzahl von Gewohnheiten und passen sich mit den folgenden Features an Ihre Bedürfnisse an:

✅ Passen Sie Ihren benutzerdefinierten Habit Tracker an Ihre Routine, Ihre Ziele und Ihre persönlichen Vorlieben an.

✅ Visualisieren Sie Ihren Fortschritt mithilfe von Diagrammen, Balken oder Streak-Zählern, um motiviert zu bleiben.

✅ Fügen Sie integrierte Erinnerungen hinzu, die Ihnen helfen, mit der Nachverfolgung zu beginnen und konsequent zu bleiben.

✅ Schaffen Sie Raum für Reflexionen, um Ihr persönliches Wachstum und die Überprüfung Ihrer Gewohnheiten zu unterstützen.

Kombinieren Sie die Nachverfolgung von Gewohnheiten mit Zielen, Notizen und Aufgaben, um rundum organisiert zu bleiben.

20 Notion-Vorlagen für Gewohnheitstracker

Wir haben die 20 besten Notion-Vorlagen zusammengestellt, mit denen Sie Ihre Gewohnheiten sinnvoll nachverfolgen und langfristige Gewohnheiten entwickeln können, die Ihnen helfen, Ihre persönlichen und beruflichen Ziele zu erreichen. Sehen wir uns jede einzelne davon an.

1. Gesundheits- und Gewohnheits-Tracker

via Notion

Versuchen Sie sich zu erinnern, ob Sie heute Morgen Ihre Medikamente eingenommen haben? Oder hilft Ihnen das neue Nahrungsergänzungsmittel tatsächlich?

Gesunde Gewohnheiten beginnen damit, dass Sie auf sich selbst achten und sich auf Ihre persönliche Weiterentwicklung konzentrieren. Diese Notion-Vorlage für Gewohnheitstracker ist ideal für alle, die mit chronischen Bedingungen oder psychischen Problemen zu kämpfen haben oder einfach nur an besseren Alltagsgewohnheiten arbeiten möchten.

Damit können Sie Medikamente protokollieren, Symptome über einen längeren Zeitraum nachverfolgen und alles mit Ihrem Gewohnheits-Nachverfolgung-System verknüpfen, sodass Sie Muster erkennen, Routinen anpassen und fundierte Entscheidungen treffen können.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Tragen Sie Medikamente, Symptome und Routinen an einem Ort ein, damit Muster und Auslöser leicht zu erkennen sind.

Verfolgen Sie Serien und Fortschrittsleisten, damit Konsistenz und Rückschläge auf einen Blick sichtbar sind.

Fügen Sie Ihren Einträgen Reflexionen hinzu, damit Anpassungen durch den realen Kontext geleitet werden.

✨ Ideal für: Personen, die langfristige Gesundheitsbedingungen, Medikamenteneinnahmepläne oder Wellness-Routinen verwalten müssen.

2. Gewohnheits-Tracker

via Notion

Manchmal können einfache Gewohnheiten wie ausreichend Wasser zu trinken oder ein kurzes Workout einzubauen bei einem vollen Terminkalender eine Herausforderung sein.

Diese dynamische Habit-Tracker-Vorlage macht die Nachverfolgung Ihrer täglichen Gewohnheiten dank eines Ein-Klick-Setup mit der Schaltfläche von Notion zum Kinderspiel. Sie eignet sich hervorragend, um einfache Routinen zu etablieren und Ihren Fortschritt auf einen Blick zu sehen, ohne die Dinge zu kompliziert zu machen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Starten Sie tägliche Check-ins mit Ein-Klick-Schaltflächen, damit die Nachverfolgung nie mühsam wird.

Sehen Sie sich einen einfachen Kalender und eine Streak-Ansicht an, damit die Motivation im Vordergrund bleibt.

Passen Sie benutzerdefinierte Gewohnheitslisten und Häufigkeiten an, damit Ihr Setup Ihrem tatsächlichen Leben entspricht.

✨ Ideal für: Anfänger, die grundlegende tägliche Gewohnheiten wie Trinken, Sport oder Achtsamkeit aufbauen möchten.

👀 Wissenswertes: Laut Forschern der Duke University machen Gewohnheiten etwa 40 % unseres täglichen Verhaltens aus. Das bedeutet, dass fast die Hälfte dessen, was Sie zu erledigen haben, automatisch abläuft!

3. Gamifizierter Habit Tracker

via Notion

Wenn Ihnen Kontrollkästchen zu repetitiv sind, ist diese Vorlage genau das Richtige für Sie. Der Gamified Habit Tracker verwandelt Ihre Gewohnheitsnachverfolgung in ein Spiel mit einem EXP-System, das jede abgeschlossene Gewohnheit belohnt.

Egal, ob Sie versuchen, mit einem täglichen Habit Tracker konsequent zu bleiben, oder einfach nur eine unterhaltsamere Methode suchen, um bessere Gewohnheiten zu entwickeln – diese Vorlage hilft Ihnen, durch Fortschritte statt durch Druck motiviert zu bleiben. Ideal für alle, die sich durch kleine Erfolge und visuelle Anreize motivieren lassen!

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Sammeln Sie XP und Level für abgeschlossene Aufgaben, damit Routinen zu einem lohnenden Spiel werden.

Schalten Sie Ziele und Abzeichen frei, damit Sie mit kleinen Erfolgen Ihre Motivation aufrechterhalten können.

Sehen Sie sich Ranglisten oder persönliche Statistiken an, damit es Spaß macht, Ihren Fortschritt zu überprüfen.

✨ Ideal für: Gamer, Studenten oder alle, die eine unterhaltsame, stressfreie Möglichkeit zur Nachverfolgung ihrer Gewohnheiten suchen.

4. Verwaltung der täglichen Aufgaben

via Notion

Nehmen wir an, Ihr Tag umfasst morgendliches Training, zwei Client Meetings, das Verfassen eines Berichts und den Anruf bei Ihren Eltern – mit der Vorlage „Daily Task Management” (Tägliche Aufgabenverwaltung) können Sie all das tatsächlich unterbringen.

Entwickelt für alle, deren tägliche Gewohnheiten sich mit Terminen und Verpflichtungen im realen Leben überschneiden, kombiniert es Aufgabe-Plan mit Gewohnheits-Nachverfolgung in einem übersichtlichen, visuellen Layout.

Sie können die Ansicht Ihrer Woche, Prioritäten verwalten und Aufgaben mit wiederkehrenden Routinen verknüpfen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Planen Sie Aufgaben und Gewohnheiten gemeinsam, damit Ihr Tag ein Gleichgewicht zwischen Pflichten und Routinen findet.

Priorisieren Sie nach Dringlichkeit/Aufwand, damit Ihre Energie Ihrer Arbeitsbelastung entspricht.

Wechseln Sie zwischen Kalender-, Board- und Listenansicht, damit die Ausführung übersichtlich bleibt.

✨ Ideal für: Personen, die sowohl strukturierte Gewohnheiten als auch arbeitsreiche Tage bewältigen müssen, wie Remote-Mitarbeiter oder multitaskingfähige Studenten.

5. Ultimativer Lesetracker

via Notion

Erinnern Sie sich noch daran, als das Lesen eines Buches kein Erfolgserlebnis war? Die Vorlage „Ultimate Reading Book Tracker” hilft Ihnen dabei, motiviert zu bleiben. Heutzutage, zwischen Arbeit, Bildschirmen und endlosen geöffneten Registerkarten, kann schon das Lesen eines Kapitels wie ein Sieg fühlen. Diese Vorlage bringt das Lesen mit genau der richtigen Struktur zurück in Ihr Leben.

Verfolgen Sie Ihren Fortschritt, protokollieren Sie gelesene Seiten und markieren Sie Bücher mit einer befriedigenden „Beendet“-Schaltfläche. Außerdem verfügt jeder Eintrag über einen eigenen Space für Notizen und Reflexionen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Verfolgen Sie Seiten, Status und Fertigstellungstermine, damit Sie beim Lesen im Zeitplan bleiben.

Speichern Sie Zitate und Notizen pro Buch, damit Ihnen keine Erkenntnisse verloren gehen.

Filtern Sie nach Genre oder Priorität, damit sich die nächste Lektüre von selbst ergibt.

✨ Ideal für: Begeisterte Leser, Studenten oder alle, die sich eine tägliche Lesegewohnheit mit Struktur und Einblicken aneignen möchten.

6. Minimalistischer Wochenplan + Nachverfolgung (ohne Überforderung)

via Notion

Wenn Sie schon einmal einen neuen Habit Tracker in Notion geöffnet und ihn fünf Minuten später wieder geschlossen haben, weil Ihnen das zu viel war, dann ist die Vorlage „Minimal Weekly Plan + Track“ genau das Richtige für Sie.

Es verzichtet auf Unnötiges und konzentriert sich auf das Wesentliche: ein übersichtliches Layout für Ihre wöchentlichen Ziele, eine prägnante tägliche Aufgabenliste und einen einfachen, kostenlosen Habit Tracker, um Beständigkeit zu entwickeln. Alles fließt – vom Übertragen unvollendeter Aufgaben bis zum Überprüfen Ihres Fortschritts –, ohne Ihren Bildschirm (oder Ihr Gehirn) zu überladen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Legen Sie wöchentliche Schwerpunkte und tägliche Checklisten fest, damit die Planung übersichtlich bleibt.

Übertragen Sie unvollendete Elemente automatisch, damit nichts untergeht.

Halten Sie Ihr Dashboard übersichtlich, damit Sie es täglich ohne Scheu öffnen können.

✨ Ideal für: Notion-Benutzer, die sich eine stressfreie Struktur wünschen, insbesondere diejenigen, die noch keine Erfahrung mit Planung oder Nachverfolgung haben.

7. Ziel- und Gewohnheits-Tracker

via Notion

Wenn Sie sich schon einmal große Ziele gesetzt haben, diese dann aber im Chaos des Alltags aus den Augen verloren haben, bringt die Vorlage „Goals and Habits Tracker“ alles wieder in den Fokus. Sie unterteilt Ihre Ziele in Zeitleisten (12 Wochen bis 5 Jahre), strukturiert sie mit umsetzbaren Schritten und verbindet alles mit einem täglichen Habit Tracker, um langfristig Beständigkeit zu schaffen.

Sie können sogar nach Lebensbereichen wie Karriere oder persönlicher Entwicklung kategorisieren und sogar eine Vision Board Karte erstellen, um das Ziel Ihrer Ziele sichtbar zu halten.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Teilen Sie langfristige Ziele in einzelne Schritte und tägliche Gewohnheiten auf, damit sich die Ergebnisse summieren.

Tag Sie Lebensbereiche und Zeithorizonte, damit Ihre Prioritäten ausgewogen bleiben.

Überprüfen Sie Ihren Fortschritt anhand von Zeitleisten und Reflexionen, damit Sie leicht Kurskorrekturen vornehmen können.

✨ Ideal für: Menschen, die langfristige Ziele mit alltäglichen Routinen in Einklang bringen möchten, insbesondere im Bereich der persönlichen Entwicklung oder Karriereplanung.

8. Bester Habit Tracker (Streak)

via Notion

Sie möchten Ihre täglichen Gewohnheiten beibehalten, benötigen aber mehr als nur ein Kontrollkästchen, um motiviert zu bleiben?

Die Notion Best Habit Tracker Vorlage motiviert Sie mit einem GitHub-ähnlichen Beitragsraster, das Ihren Fortschritt in einer visuellen Heatmap darstellt.

Egal, ob Sie Ihre Trainingseinheiten nachverfolgen, Tagebuch führen oder meditieren – Sie erhalten detaillierte Statistiken und Streak-Zähler, die Ihnen das Gefühl geben, dass Beständigkeit sich lohnt. Außerdem sieht es im Dunkler Modus fantastisch aus.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Verwenden Sie ein Heatmap-Raster, damit Konsistenzmuster sofort sichtbar werden.

Verfolgen Sie Ihre Gewohnheiten und Statistiken, damit Sie Ihre Erfolge messen können.

Schalten Sie zwischen dunklen und übersichtlichen Layouts um, damit Sie den Tracker täglich nutzen möchten.

✨ Ideal für: visuelle Lerner, Fans der Produktivität oder alle, die Motivation in Streaks und Heatmaps finden.

9. Geld-Tracker

via Notion

Wie oft überprüfen Sie Ihren Kontostand und denken: „Wo ist mein ganzes Geld geblieben?“

Sie sind nicht allein, deshalb bietet die Money Tracker-Vorlage ein übersichtliches, intuitives System, um Ausgaben, Einnahmen und Rückerstattungen über mehrere Konten hinweg zu protokollieren.

Mit einem dynamischen Ausgabediagramm und kategorisierten Listenansichten wird die Nachverfolgung Ihrer finanziellen Gewohnheiten zu einem natürlichen Teil Ihrer täglichen Routine.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Erfassen Sie Einnahmen und Ausgaben nach Kategorien, damit Ihre Ausgabengewohnheiten transparent sind.

Visualisieren Sie monatliche Trends, damit Überschreitungen frühzeitig erkannt werden.

Zeigen Sie Ansichten von Konten und Überweisungen in einem Hub an, damit die Abstimmung einfach ist.

✨ Ideal für: Studenten, Freiberufler oder alle, die mit minimalistischem Setup intelligentere Geldgewohnheiten entwickeln möchten.

10. Tracker für Bewerbungen

via Notion

Es kann ermüdend sein, E-Mails und Tabellen zu durchforsten, um sich daran zu erinnern, wann, wo und für welche Rolle Sie sich beworben haben.

Die Vorlage „Job Application Tracker” fasst alle Ihren Aufwand bei der Jobsuche an einem Ort zusammen – verfolgen Sie Bewerbungen, Nachfassaktionen und Vorbereitungen für Vorstellungsgespräche übersichtlich. Verwenden Sie die Board-, Kalender- oder Tabelle, um Ihren Fortschritt zu visualisieren, Termine im Blick zu behalten und jeder Bewerbung die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie verdient.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Verfolgen Sie Rollen, Phasen und Fristen, damit Sie keine Nachfassaktionen verpassen.

Speichern Sie Lebensläufe, Notizen und Checklisten pro Unternehmen, damit Sie bei Vorstellungsgesprächen gelassen bleiben können.

Sehen Sie sich die Pipeline nach Board/Kalender an, damit die Sichtbarkeit erhalten bleibt.

✨ Ideal für: Arbeitssuchende, die mehrere Bewerbungen für verschiedene Rollen, Branchen und Zeitleisten unter einen Hut bringen müssen.

👀 Wissenswertes: Ihr Gehirn „löscht“ alte Gewohnheiten nicht vollständig. Sie können unter Stress wieder auftauchen, wenn sie nicht durch stärkere Routinen ersetzt werden.

11. Sommer-Dashboard 2025

via Notion

Die Sommerferien klingen entspannend ... bis man merkt, wie leicht Wochen vergehen können, ohne dass man echten Fortschritt erzielt.

Die Vorlage „2025 Summer Dashboard” hilft Ihnen dabei, Ihren Sommer in wichtigen Bereichen zu strukturieren: Verfolgen Sie die Bücher, die Sie lesen, notieren Sie Notizen zu Video-Erkenntnissen, bereiten Sie sich auf einen Sommerjob vor und teilen Sie Ihre persönlichen Ziele in tägliche Schritte auf.

Mit einem integrierten Habit Tracker, täglichen Aufgaben und einem visuellen Kalender verbindet es Reflexion und Produktivität, ohne zu überfordern.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Planen Sie Ziele, Lernen und Arbeitsschichten, damit die Pause strukturiert verläuft.

Verfolgen Sie Gewohnheiten und tägliche Aufgaben, damit die Tage nicht einfach so vorbeiziehen.

Halten Sie Höhepunkte und Lektionen fest, damit Sie Ihren Fortschritt greifbar machen können.

✨ Ideal für: Studenten und Selbststarter, die während der Sommerferien zielstrebig und organisiert bleiben möchten.

12. 75 Hard Challenge Tracker

via Notion

Mit „75 Hard” anzufangen ist eine Sache. 75 Tage lang dabei zu bleiben, ist das, was die meisten Menschen nicht schaffen.

Die Vorlage „75 Hard Challenge Tracker” wurde entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, vom ersten bis zum 75. Tag konsequent zu bleiben. Sie enthält integrierte Checklisten, Fortschrittsanzeigen und Schaltflächen, die die Protokollierung Ihrer Routine vereinfachen.

Verfolgen Sie Ihr Training, Ihre Wasseraufnahme, Ihre Leseaktivitäten, Ihre Mahlzeiten und Ihre täglichen Fotos – alles in einem strukturierten Layout, das den strengen Anforderungen der Challenge entspricht.

Denken Sie daran: Wenn die Motivation nachlässt, hilft Ihnen Struktur dabei, weiterzumachen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Spiegeln Sie die 75 Regeln mit täglichen Kontrollkästchen wider, damit die Einhaltung offensichtlich ist.

Sehen Sie sich Streak-Zähler und Grafiken an, damit Ihre Motivation auch an schwierigen Tagen nicht nachlässt.

Verwenden Sie Schnellprotokoll-Schaltflächen, damit die Nachverfolgung nur Sekunden dauert und keine Willenskraft erfordert.

✨ Ideal für: Alle, die sich der 75 Hard Challenge committen haben und nach einer übersichtlichen, zuverlässigen Möglichkeit suchen, jede Regel jeden Tag zur Nachverfolgung.

13. Morgen- und Abendroutine-Tracker

via Notion

Wenn Ihr Tag hektisch beginnt und mit vergessenen Aufgaben endet, hilft Ihnen die Vorlage Morning + Evening Routine Tracker dabei, Struktur in beide Enden Ihrer Routine zu bringen.

Verwenden Sie sie, um tägliche Gewohnheiten wie Training, Tagebuchschreiben oder Lesen mit separaten Abschnitten für den Morgen- und Abendablauf zu planen. Die integrierte Fortschritts-Leiste hilft Ihnen, konsequent zu bleiben und über wöchentliche Erfolge nachzudenken, sodass Sie Tag für Tag leichter einen ruhigen, produktiven Rhythmus beibehalten können.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Trennen Sie morgendliche und abendliche Flows, damit Ihre Gewohnheiten bewusst bleiben.

Fügen Sie Hinweise und Reflexionen hinzu, damit sich Ihre Routinen mit der Zeit verbessern.

Verfolgen Sie Ihre wöchentlichen Abschlussquoten, damit Ausgewogenheit zur Gewohnheit wird.

✨ Ideal für: Alle, die ausgewogene Routinen für mehr Konzentration, Energie und Entspannung entwickeln möchten.

14. Dashboard – Persönlicher Planer

via Notion

Wenn Sie jemals Ihren Tag begonnen haben, ohne zu wissen, worauf Sie sich konzentrieren sollen, ist die Vorlage „Dashboard – Personal Planner“ Ihr Reset-Knopf. Sie wurde als persönliche Kommandozentrale konzipiert und kombiniert Tages- und Wochenplanung, Gewohnheits-Nachverfolgung und ein Wellness-Tagebuch, damit Sie Ihre Aufgaben an Ihrem tatsächlichen Befinden ausrichten können.

Sie werden aufhören, Ihre Zu-erledigen-Liste zu hinterfragen, und stattdessen eine Routine entwickeln, die sowohl Ihre Ziele als auch Ihre Energie unterstützt.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Kombinieren Sie Planer, Gewohnheiten und Wellness-Notizen, damit Ihre Entscheidungen zu Ihrer Energie passen.

Richten Sie Ihre täglichen Aufgaben an Ihren wöchentlichen Zielen aus, damit sich Ihr Aufwand summiert.

Überprüfen Sie Trends in Bezug auf Stimmung und Konzentration, damit Ihre Zeitpläne der Realität entsprechen.

✨ Ideal für: Überforderte Planer, die Struktur wünschen, ohne dabei Achtsamkeit oder Flexibilität zu opfern.

15. Ästhetischer Monats-Tracker

via Notion

Manchmal ist das Schwierigste daran, bessere Gewohnheiten zu entwickeln, einfach nur dabei zu bleiben. Hier kommt das Design ins Spiel.

Die ästhetische Vorlage für Gewohnheitstracker verwandelt Ihre Monatsplanung in einen Bereich, den Sie tatsächlich öffnen, aufräumen und minimalistisch und beruhigend gestalten möchten. Mit strukturierten Ansichten für tägliche Gewohnheiten, wöchentliche Prioritäten und monatliche Ziele verbindet sie Ruhe mit Funktion.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Verwenden Sie ein übersichtliches, beruhigendes Layout, damit Sie motiviert sind, täglich vorbeizuschauen.

Planen Sie Monats-, Wochen- und Tagesansichten, damit Ihre Ziele im Blick bleiben.

Verfolgen Sie Gewohnheitspunkte und Fortschrittsleisten, damit Ihre Dynamik sichtbar wird.

✨ Ideal für: visuelle Denker, Tagebuchfans oder alle, die Motivation in übersichtlichen, schönen digitalen Räumen finden.

16. Stipendien-Tracker

via Notion

Zwischen Studienwahl, Entwürfen für Hausarbeiten und Stipendienfristen kann man leicht die Nachverfolgung verlieren und etwas verpassen.

Die Vorlage „Stipendien-Tracker” bietet Ihnen einen übersichtlichen Space, in dem Sie alles verwalten können: Universitäten in die engere Wahl nehmen, Ihre Bewerbungen planen und die Aufgaben und den Status jedes Stipendiums verfolgen. Anstelle von verstreuten Tabellen und Hektik in letzter Minute erhalten Sie ein klares System, mit dem Sie zuversichtlich vorankommen können.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Zentralisieren Sie Fristen, Anforderungen und Status, damit Übermittlungen im Plan verlaufen.

Fügen Sie Aufsätze und Notizen zu jedem Stipendium hinzu, damit Sie diese mühelos wiederverwenden können.

Sortieren Sie nach Passform, Menge oder Fälligkeitsdatum, damit Aufwand dort ankommen, wo er gebraucht wird.

✨ Ideal für: Studenten, die sich an Universitäten bewerben und eine zuverlässige Möglichkeit benötigen, Stipendien und Aufgaben zu verwalten.

17. Gamifizierte Version von Lebenszielen und Aufgaben

via Notion

Sie können stundenlang ein Spiel spielen, aber Ihre Liste von Aufgaben abarbeiten? Das macht nicht so viel Spaß.

Die Gamify-Version der Vorlage „Lebensziele und Aufgaben” verwandelt Ihre Lebensziele und täglichen Aufgaben in ein spielähnliches System, das Beständigkeit und zeitnahe Aktualisierungen belohnt. Ganz gleich, ob Sie auf langfristige Pläne hinarbeiten oder versuchen, positive Gewohnheiten zu entwickeln, das spielerische Setup hilft Ihnen, durch Punkte motiviert und engagiert zu bleiben.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Wandeln Sie Ziele und Gewohnheiten in Punkte um, damit sich der Fortschritt wie ein Spiel anfühlt.

Legen Sie Stufen/Belohnungen fest, damit sich Konsequenz in Sichtbarkeit auszahlt.

Überprüfen Sie Scoreboards und Verlauf, um Ihre Motivation zu steigern.

✨ Ideal für: Gamer, Kreative oder alle, die Produktivität weniger als lästige Pflicht und mehr als Spiel betrachten möchten.

👀 Wissenswertes: Schlechte Gewohnheiten können ansteckend sein. Es ist wahrscheinlicher, dass Sie das Verhalten einer anderen Person übernehmen, wenn Sie regelmäßig mit ihr zusammen sind.

18. SIMPLEST Habit Tracker

via Notion

Die meisten Vorlagen für Gewohnheits-Nachverfolgung verlangen von Ihnen, alles zu verfolgen.

Der SIMPLEST Habit Tracker hilft Ihnen dabei, dies tatsächlich zu erledigen. Wenn Sie jemals mehr Zeit damit verbracht haben, ein System einzurichten, als sich daran zu halten, dann ist dieser einfache Habit Tracker genau das Richtige für Sie.

Mit einem automatisch aktualisierten Kalender, einer täglichen Checkliste und optionalen Fortschritt-Anzeigen ist es auf Beständigkeit ohne Reibungsverluste ausgelegt.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Verwenden Sie eine minimalistische Checkliste und einen Kalender, damit der Aufwand gering bleibt.

Generieren Sie täglich automatisch Seiten, damit Sie durch Setup nicht ausgebremst werden.

Führen Sie optionale Metriken nach, damit die Daten hilfreich bleiben und nicht zu umfangreich werden.

✨ Ideal für: Minimalisten, Routine-Entwickler und alle, die genug von übermäßig komplexen Nachverfolgung haben.

19. Visuelle Grafiken für den Habit Tracker

via Notion

Wenn Sie jemand sind, der seine Fortschritte sehen muss, um motiviert zu bleiben, ist die Vorlage „Visual Habit Tracker Graphics“ genau das Richtige für Sie.

Mit nur einem Knopfdruck werden tägliche Seiten erstellt, auf denen Sie fertiggestellte Gewohnheiten markieren können. Wöchentliche Fortschritte und Jahresdiagramme werden automatisch aktualisiert, sodass Sie Muster erkennen und auf Kurs bleiben können.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Erstellen Sie automatisch Diagramme und wöchentliche Zusammenfassungen, damit Trends deutlich sichtbar werden.

Tägliche Seiten mit einem Klick, sodass die Protokollierung sofort erfolgt

Vergleichen Sie Wochen und Monate, damit Verbesserungen unbestreitbar sind.

✨ Ideal für: visuelle Lerner und Menschen, die Wert auf Beständigkeit legen und sich eine grafische Übersicht über ihre täglichen Gewohnheiten verschaffen möchten.

20. Belohnungssystem für Gewohnheiten

via Notion

Manchmal braucht man einen Grund, um bessere Gewohnheiten zu entwickeln.

Mit der Vorlage „Habit Reward System“ können Sie benutzerdefinierte Belohnungen für das Abschließen Ihrer Gewohnheiten festlegen und so Beständigkeit in Motivation verwandeln, auf die Sie sich freuen können.

Sie können Ihre Gewohnheiten definieren, sinnvolle Belohnungen zuweisen und damit beginnen, sie abzuhaken. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, kleine Erfolge in Motivation umzuwandeln, die tatsächlich Bestand hat.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Verbinden Sie Gewohnheiten mit sinnvollen Belohnungen, damit die Anreize persönlich bleiben.

Verfolgen Sie abgeschlossene Aktionen im Hinblick auf Ihre Ziele, damit Sie Ihre Auszahlungen verdienen.

Sehen Sie sich Fortschritts- und Belohnungsanzeigen an, damit sich der nächste Meilenstein in greifbarer Nähe anfühlt.

✨ Ideal für: Alle, die sich durch Anreize motivieren lassen und ihre täglichen Gewohnheiten mit integrierten Belohnungen spielerisch gestalten möchten.

Limit-Einschränkungen von Notion

Notion-Vorlagen vereinfachen Setup, führen jedoch häufig zu Reibungsverlusten, sobald Ihr System angepasst werden muss.

Vorlagen berücksichtigen selten, wie sich die Nachverfolgung von Gewohnheiten auf den Rest Ihres Lebens auswirkt, z. B. durch sich verändernde Prioritäten, wechselnde Routinen oder vielfältige Rollen.

Viele Vorlagen zwingen Sie in feste Kategorien (Beispiel: Gesundheit, Produktivität), die nicht widerspiegeln, wie sich Ihre Gewohnheiten tatsächlich überschneiden oder entwickeln.

Visuelle Tracker wie Fortschritts-Leisten und Streak-Zähler funktionieren nicht mehr richtig, wenn Sie mitten im Monat Gewohnheiten hinzufügen oder entfernen.

Die Wiederholung täglicher Gewohnheiten über eine lange Zeitleiste führt zu überladenen Datenbanken und einer langsamen Leistung, insbesondere auf Mobilgeräten.

Die meisten Vorlagen unterstützen die Nachverfolgung von Gewohnheiten nicht einheitlich über mehrere Kontexte hinweg (Beispiel: persönliche Ziele, Fitnessziele, Lernen), wodurch Ihr System mit der Zeit fragmentiert wird.

Alternative Notion-Vorlagen

Im Gegensatz zu Notion bietet ClickUp eine skalierbare Struktur, die sich an Ihren Workflow anpasst. Hier sind einige Alternativen zu den Notion-Vor lagen von ClickUp, die Ihnen die Arbeit erleichtern:

ClickUp-Vorlage für persönliche Gewohnheitstracker

Kostenlose Vorlage herunterladen Verfolgen Sie Ihre Workload anhand Ihrer täglichen Ziele und visualisieren Sie fertige Gewohnheiten mit der ClickUp-Vorlage für persönliche Gewohnheitstracker.

Nehmen wir an, Sie möchten mehr Wasser trinken, täglich Tagebuch schreiben und Ihre Bildschirmzeit einschränken, aber Ihr aktueller Notion-Habit-Tracker versagt, sobald Sie einen Tag auslassen oder Ihre Routine ändern.

Die Vorlage „Personal Habit Tracker“ von ClickUp löst dieses Problem mit wiederholenden Aufgaben, automatischen Erinnerungen und Echtzeit-Nachverfolgung, die sich während der Nutzung anpasst. Sie müssen Ihr System nicht jedes Mal neu aufbauen, wenn sich Ihre Gewohnheiten ändern.

Mit visuellen Fortschrittsanzeigen, täglichen Zielen und flexibler Nachverfolgung in persönlichen und Arbeitsbereichen hilft Ihnen diese Vorlage dabei, ohne manuellen Aufwand konsequent zu bleiben.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Verwenden Sie wiederholende Aufgaben und Erinnerungen, damit Ihre Routinen auch bei Änderungen im Zeitplan bestehen bleiben.

Verfolgen Sie Ihren Fortschritt und Ihre Einzelziele mit Dashboards, damit Sie in Echtzeit Feedback erhalten.

Wechseln Sie zwischen persönlichen und Workspaces, damit Ihre Gewohnheiten zu Ihrem gesamten Leben passen.

✨ Ideal für: Vielbeschäftigte Berufstätige, die die Nachverfolgung von sich entwickelnden Gewohnheiten wünschen, ohne ständig ihr Setup anpassen zu müssen.

2. ClickUp-Vorlage für zu erledigende Aufgaben

Kostenlose Vorlage herunterladen Erledigen Sie Ihre tägliche Arbeit ohne Unterbrechung mit der ClickUp Work Zu erledigen-Vorlage.

Sie beginnen Ihren Tag mit fünf dringenden Aufgaben, drei Nachfassaktionen und einem Meeting, für das Sie sich nicht vorbereitet haben: Kommt Ihnen das bekannt vor?

Die ClickUp-Vorlage „Work To Do” hilft Ihnen dabei, überwältigende Workloads in übersichtliche, umsetzbare Schritte zu unterteilen.

Sie können Prioritäten nach Dringlichkeit setzen, Ihren Fortschritt mit Kanban-Boards oder Gantt-Diagrammen verfolgen und Ihre Aufgaben in Listen mit Unteraufgaben und Fristen strukturieren.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Priorisieren Sie nach Dringlichkeit und Auswirkungen, damit der Tag klar beginnt.

Teilen Sie Ihre Arbeit in Unteraufgaben und Zeitleisten auf, damit die Ergebnisse vorhersehbar sind.

Zeigen Sie Listen, Boards und Gantt-Diagramme an, damit die Planung Ihrem Stil entspricht.

✨ Ideal für: Berufstätige, die einen hohen Workload bewältigen müssen und ein klares, flexibles System benötigen, um organisiert und konzentriert zu bleiben.

3. ClickUp-Vorlage für tägliche zu erledigende Aufgaben

Kostenlose Vorlage herunterladen Behalten Sie den ganzen Tag über Ihr Tempo bei, ohne sich mit überladenen Systemen herumzuschlagen – mit der ClickUp-Vorlage „Tägliche Dinge zu erledigen”.

Sie sitzen an Ihrem Schreibtisch und können sich nicht erinnern, ob Sie sich bei dem Client gemeldet, den Morgenbericht verschickt oder überhaupt gefrühstückt haben. Die ClickUp-Vorlage „Tägliche Aufgaben” hilft Ihnen dabei, Ihren Tag Stunde für Stunde zu planen.

Mit benutzerdefinierten Feldern können Sie berufliche und private Aufgaben trennen, Checklisten für wiederkehrende Routinen hinzufügen und erledigte Aufgaben abhaken, um Ihre täglichen Gewohnheiten und Verpflichtungen in Synchronisierung zu halten.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Teilen Sie Ihren Tag mit Checklisten in Zeitblöcke ein, damit sich Stunde für Stunde Schwung aufbaut.

Trennen Sie Arbeit und Privatleben mit benutzerdefinierten Feldern, damit Sie den Überblick behalten.

Setzen Sie sich mit Übertragungsregeln täglich zurück, damit nichts unbemerkt bleibt.

✨ Ideal für: Berufstätige, die Meetings, Administrator-Aufgaben und persönliche Aufgaben unter einen Hut bringen müssen und einen strukturierten täglichen Neustart benötigen.

👀 Wissenswertes: Forscher des MIT haben herausgefunden, dass das Gehirn Gewohnheiten durch einen Kreislauf aus Auslöser, Routine und Belohnung bildet, während sie Ratten untersuchten, die durch ein Labyrinth navigierten, um Futterbelohnungen zu erhalten. Diese Erkenntnis zeigte, dass das Gehirn, sobald eine Gewohnheit gebildet ist, Energie spart, indem es die Routine automatisch ausführt – eine Erkenntnis, die heute die Grundlage der modernen Gewohnheitsforschung bildet.

4. ClickUp-Kalender-Zu-erledigen-Liste-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwalten Sie den Wechsel zwischen konzentrierter Arbeit und schnellen Erfolgen mit der Kalender-Zu-Erledigen-Liste-Vorlage von ClickUp.

Sie haben um 11 Uhr einen Client, um 15 Uhr muss ein Angebot fertig sein und ein Dutzend weiterer Aufgaben schwirren Ihnen im Kopf herum. Das Problem bei diesem Szenario ist: Sie haben keine Ahnung, wie Sie das alles in Ihren Tag einbauen sollen.

Die ClickUp-Kalender-To-Do-Liste-Vorlage bietet Ihnen eine einheitliche Ansicht, um Ihre gesamte Arbeitslast nach Stunde, Tag oder Woche zu planen, zu priorisieren und zu ordnen.

Ziehen Sie Aufgaben per Drag & Drop in freie Felder, schaffen Sie Puffer zwischen Meetings und verfolgen Sie, wie lange es tatsächlich dauert, Aufgaben abzuschließen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Ziehen Sie Aufgaben in die Kalenderfelder, damit Ihre Pläne realistisch sind und nicht nur Wunschdenken bleiben.

Schaffen Sie Puffer und schätzen Sie die Dauer, damit Ihre Zeitpläne Ihren Aufwand widerspiegeln.

Vergleichen Sie Tages-/Wochenansichten, damit Ihre Kapazitäten realistisch bleiben.

✨ Ideal für: Berufstätige, die auf Zeitblockierung setzen oder Struktur in chaotische Zeitpläne bringen möchten.

5. ClickUp-Vorlage für einen persönlichen Entwicklungsplan

Kostenlose Vorlage herunterladen Bleiben Sie sich selbst gegenüber ehrlich, während Sie Ihre Fortschritte mit der ClickUp-Vorlage für persönliche Entwicklungspläne visuell nachverfolgen.

Sie haben Ziele. Vielleicht möchten Sie den Beruf wechseln, gesünder leben oder Ihre Konzentration verbessern. Aber die Nachverfolgung dessen, was tatsächlich vorangeht, ist ebenfalls ein wichtiger Teil der Herausforderung.

Mit der ClickUp-Vorlage für persönliche Entwicklungspläne können Sie an einem Ort klare Ziele festlegen, deren Bedeutung definieren und sie in umsetzbare Schritte unterteilen.

Sie können Ressourcen organisieren, Zeitleiste erstellen und Fortschritt nachverfolgen, um bewusstes Wachstum zu einem Teil Ihrer Routine zu machen und so eine stressfreie Erfahrung zu gewährleisten, statt nur vage Vorsätze zu fassen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Definieren Sie Ziele, warum sie wichtig sind und welche Schritte notwendig sind, damit das Wachstum konkret wird.

Verfolgen Sie Meilensteine und Fortschritte, damit Ihre Motivation erhalten bleibt.

Organisieren Sie Ressourcen und Zeitleisten, damit Taten statt Absichten zählen.

✨ Ideal für: Alle, die mit einem strukturierten, messbaren Plan langfristiges Wachstum in den Bereichen Gesundheit, Karriere oder Denkweise anstreben.

6. ClickUp-Vorlage für den täglichen persönlichen Zeitplan für Kinder

Kostenlose Vorlage herunterladen Bringen Sie mit der ClickUp-Vorlage „Täglicher persönlicher Zeitplan für Kinder” Struktur ohne Stress in den Tagesablauf Ihrer Kinder.

Es ist schwierig, Schularbeiten, Bildschirmzeit und Spielen an einem Tag unter einen Hut zu bringen, besonders wenn Ihr Kind ständig fragt: „Was mache ich als Nächstes zu erledigen?“

Die ClickUp-Vorlage „Täglicher persönlicher Zeitplan für Kinder” bietet eine visuelle, kinderfreundliche Routine, die alles von der Lesezeit bis zu Pausen im Freien abbildet.

Mit Zeitblöcken für Lernen, Hausarbeiten, Mahlzeiten und Freizeit hilft es Kindern, ihren Tag auf einen Blick zu verstehen. Übergeordnete Eltern können sanfte Erinnerungen einstellen und den Fortschritt überprüfen, während Kinder mühelos und selbstständig Routinen und positive Gewohnheiten entwickeln.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Erstellen Sie mit visuellen Blöcken kinderfreundliche Routinen, damit die Tage vorhersehbar sind.

Fügen Sie sanfte Erinnerungen und Check-ins hinzu, damit Ihre Unabhängigkeit wächst.

Bringen Sie Schule, Hausarbeit und Freizeit in Einklang, damit sich Gewohnheiten ganz natürlich entwickeln.

✨ Ideal für: übergeordnete Eltern, Homeschooler oder Erziehungsberechtigte, die Kinder mit strukturierten Tagesabläufen zu Hause unterstützen.

7. ClickUp-Vorlage für persönliche Produktivität

Kostenlose Vorlage herunterladen Priorisieren Sie nach Dringlichkeit und überwachen Sie den Fortschritt aller Projekte mit der ClickUp-Vorlage für persönliche Produktivität.

Es ist Montagmorgen, und Sie starren auf fünf halbfertige Aufgaben aus der letzten Woche, zwei neue Projekttermine und keinen wirklichen Plan, wie Sie das alles schaffen sollen.

Die ClickUp-Vorlage für persönliche Produktivität hilft Ihnen dabei, Ordnung in das Chaos zu bringen, indem sie Ihre verstreuten Aufgaben in ein strukturiertes, nachverfolgbares System verwandelt. Sie können Ihre Arbeit in umsetzbare Schritte unterteilen, dringende Aufgaben markieren und visualisieren, wie jede Aufgabe zu Ihrem wöchentlichen Ziel beiträgt.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Kanalisieren Sie Aufgaben in wöchentliche Prioritäten, damit Ihr Aufwand Ihren Zielen entspricht.

Kennzeichnen Sie Dringlichkeit und Eigentümer, damit die nächsten Schritte klar ersichtlich sind.

Überprüfen Sie Dashboard, damit Sie Anpassungen vornehmen können, bevor Fristen verstreichen.

✨ Ideal für: Vielbeschäftigte Berufstätige, die ein klares System benötigen, um sich überschneidende Aufgaben und unerledigte Arbeit über die Woche hinweg zu verwalten.

8. ClickUp-Vorlage für SMART-Ziele

Kostenlose Vorlage herunterladen Sorgen Sie dafür, dass alle Teammitglieder aufeinander abgestimmt sind und Verantwortung übernehmen, indem Sie die ClickUp SMART Goals-Vorlage verwenden.

Sie sprechen schon seit Monaten davon, dieses neue Produkt auf den Markt zu bringen ... aber ohne klare Zeitleisten oder Eigentümerschaft kommt nichts voran.

Die ClickUp SMART Goals-Vorlage hilft Ihnen dabei, vage Ambitionen in strukturierte, nachverfolgbare Meilensteine umzuwandeln. Unterteilen Sie Ziele in spezifische, messbare, erreichbare, relevante und zeitgebundene Aufgaben, legen Sie Fristen fest und visualisieren Sie den Fortschritt Ihres Teams in Echtzeit.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Verwandeln Sie große Ziele in messbare Meilensteine, damit Sie Ihren Fortschritt verfolgen können.

Weisen Sie Eigentümer und Fälligkeitsdatum zu, damit die Verantwortlichkeit gewahrt bleibt.

Visualisieren Sie Status und Tempo, damit Überprüfungen schnell und sachlich erfolgen können.

✨ Ideal für: Teams oder Selbstständige, die große Ziele in fokussierte, erreichbare Pläne mit messbaren Ergebnissen umsetzen möchten.

Nachverfolgung von Gewohnheiten ist nur einen Klick entfernt

Gute Gewohnheiten bleiben nicht deshalb bestehen, weil wir sie beginnen, sondern weil wir sie nachverfolgen.

Ganz gleich, was Ihr Ziel ist – mehr Wasser trinken, täglich 10 Seiten lesen oder während der Arbeitszeit konzentriert bleiben – entscheidend ist, dass Sie Ihren Fortschritt tatsächlich sehen können. Sobald wir aufhören, unsere Nachverfolgung durchzuführen, treten sie in den Hintergrund.

An dieser Stelle scheitern die meisten Systeme. Eine vorgefertigte Vorlage mag übersichtlich aussehen, aber wenn sie sich nicht an Ihre sich entwickelnden Gewohnheiten oder veränderten Prioritäten anpassen lässt, steht sie Ihrem Erfolg letztendlich im Weg.

ClickUp hingegen bietet eine Gewohnheitsverfolgung, die ähnlich wie Ihr Workflow funktioniert und wiederholende Aufgaben, visuelle Ziele und Echtzeit-Fortschritt-Aktualisierungen als Feature umfasst.

Und das gilt nicht nur für Einzelpersonen.

Mit der ClickUp-Software lassen sich Unternehmensprojekte sehr einfach und effektiv nachverfolgen und organisieren. Von einfachen Listen bis hin zu komplexen Projekten – ClickUp wird eingesetzt, um Aufgaben wie erwartet zu erledigen. Die Software ist sehr effektiv, wenn es darum geht, Probleme beim Aufgabenmanagement zu lösen und den Fortschritt laufender Aufgaben und Projekte zu verfolgen.

Wenn das Ziel darin besteht, Gewohnheiten zu verfolgen, nutzen Sie ein tool, das dafür entwickelt wurde, alles zu verfolgen, indem Sie sich noch heute bei ClickUp anmelden!