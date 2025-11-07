Free Figma-Fallstudienvorlage für Designer und Marketingfachleute

Kennen Sie die Geschichte hinter dem Logo von Subway?

Als die Marke in den 1960er Jahren gegründet wurde, featured ihr Logo zwei Pfeile: eine clevere Art, um zu zeigen, wie einfach es ist, einen Schritt zu machen, sich etwas zu essen zu holen und wieder zu gehen. Es war eine nette Anspielung auf Menschen, die immer in Bewegung sind.

Im Grunde genommen ist gutes Storytelling einfach gutes Design. Aber selbst die besten Designer und Marketingfachleute wissen, wie frustrierend es sein kann, wenn man nicht weiß, wie man eine Idee klar präsentieren soll, insbesondere wenn man unter Zeitdruck steht.

Hier helfen Ihnen die Figma-Fallstudien-Vorlagen. Sie bieten Ihnen einen übersichtlichen, professionellen Ausgangspunkt, sodass Sie sich darauf konzentrieren können, die wichtigsten Details zu freigeben und eine großartige Fallstudie zu erstellen.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen einige der besten kostenlosen Fallstudien-Vorlagen vor, die Sie herunterladen und noch heute verwenden können, um Ihre potenziellen Kunden zu beeindrucken.

Die besten Fallstudien-Vorlagen auf einen Blick

Hier eine kurze Zusammenfassung für Sie:

Was macht eine gute Figma-Fallstudien-Vorlage aus?

Figma ist aufgrund seiner Funktionen und Vorteile für die Zusammenarbeit bei Designern und hybriden Teams zu einem bevorzugten Tool geworden. Aber über das Design hinaus legen Personalvermittler und Kunden oft mehr Wert auf klare Projektergebnisse als nur auf ausgefeilte Grafiken.

Wenn Sie sich also für eine einfache Fallstudien-Vorlage entscheiden, müssen Sie mehrere Faktoren abwägen.

Eine gute Figma-Fallstudienvorlage sollte gut strukturiert, optisch ansprechend und einfach benutzerdefiniert sein. Sie sollte Ihnen helfen, Ihren Designprozess klar und strukturiert darzustellen und gleichzeitig genügend Space bieten, um Bilder und Daten zu präsentieren, die Ihre Arbeit unterstützen. Wesentliche Elemente und Abschnitte wie eine Projektübersicht, eine Problemstellung, Forschungsergebnisse, Designlösungen und eine Schlussfolgerung sind ein Muss.

Insgesamt sollten Sie nach Vorlagen suchen, die Folgendes bieten:

✅ Ein übersichtliches Layout mit Platz für Projektübersicht, Herausforderungen, Recherche, Designlösungen und einer durchdachten Schlussfolgerung.

✅ Viel Platz für Grafiken, Benutzererkenntnisse und ergebnisorientierte Geschichten

✅ Anpassbare Abschnitte, in denen Sie Farben, Schriftarten und Layouts an Ihren Stil anpassen können.

Einfache Features, die die Bearbeitung, das Freigeben und die Zusammenarbeit mit Ihrem Team erleichtern.

Free Figma-Fallstudienvorlagen

Idealerweise möchten Sie immer ein ordentliches, beeindruckendes Portfolio parat haben, wenn Sie danach gefragt werden. Ein guter Ausgangspunkt dafür sind die kostenlosen Figma-Vorlagen für Fallstudien.

Hier sind 6 kostenlose Vorlagen, mit denen Sie ganz einfach eine Fallstudie erstellen können, die übersichtlich, professionell und leicht zu freigeben ist.

1. UX-Fallstudienvorlage

Via Figma

Jeder Dollar, der in UX investiert wird, bringt dem Geschäft 100 Dollar Gewinn. Das ist ein ziemlich guter Grund, Ihre Designarbeit auf die richtige Art und Weise zu präsentieren. Die Carex UX-Fallstudienvorlage hilft Ihnen dabei, diese Geschichte richtig zu erzählen.

Diese kostenlose Figma-Vorlage wurde für UX-Designer entwickelt und bietet Ihnen eine strukturierte Möglichkeit, Ihre Recherchen, Ihr Design Thinking und Ihre Projekt-Ergebnisse in einem ausgefeilten, editierbaren Format zu präsentieren.

💫 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Führen Sie Ihre Kunden mit einem klaren visuellen Ablauf durch Ihre Forschungsmethoden, Benutzerprofile, Aufgabenabläufe und Erkenntnisse über Wettbewerber.

Erstellen Sie eine Fallstudie, die die Verbindung vom Problem zur Lösung herstellt, ohne bei Null anzufangen.

Erstellen Sie jeden Abschnitt mit benutzerdefinierten Figma-Komponenten, um eine schnelle und übersichtliche Präsentation zu erstellen.

Präsentieren Sie sowohl kreatives Denken als auch praktische Ergebnisse in einem Format, das Clients und Stakeholder leicht nachvollziehen können.

Entwickeln Sie eine Erzählung, die sowohl Ihren Prozess als auch Ihr Endprodukt hervorhebt.

✨ Ideal für: UX-Designer, die eine detaillierte, forschungsgestützte Vorlage suchen, die sich leicht bearbeiten lässt und sofort zum Freigeben bereit ist.

2. Portfolio-UI – Web- und Mobilvorlage

via Figma

Klar formulierte Probleme. Untersuchungen zu verschiedenen Designlösungen für diese Probleme. Eine abschließende Durchsicht der Benutzeroberfläche oder eines Prototyps, der groß und leicht verständlich ist.



Die Vorlage „Portfolio UI – Web & Mobile“ hilft Ihnen dabei, genau das zu erreichen. Mit vier einzigartigen Seiten, darunter ein Blog und ein Bereich für Fallstudien, ist diese kostenlose Figma-Vorlage für Designer und Entwickler gedacht, die ein übersichtliches, professionelles Portfolio wünschen, das sowohl im Web als auch auf Mobilgeräten funktioniert.

💫 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Strukturieren Sie Ihr Portfolio mit speziellen Seiten für Projekte, Fallstudien und Blogbeiträge.

Nutzen Sie für die nahtlose Bearbeitung und das responsive Design mobiloptimierte Layouts und AutoLayout-Features.

Heben Sie Ihren Designprozess mit Komponenten hervor, die für klare, leicht verständliche Präsentationen entwickelt wurden.

Präsentieren Sie Projekte professionell, ohne Layouts von Grund auf neu erstellen zu müssen.

Halten Sie Ihr Portfolio mit flexiblen Abschnitten, die sich an jedes Projekt oder jede Arbeit des Clients anpassen, immer auf dem neuesten Stand.

✨ Ideal für: Designer und Entwickler, die ein vielseitiges, strukturiertes Portfolio wünschen, das Fallstudien und Design Thinking hervorhebt.

👀 Wissenswertes: Der Begriff „User Experience“ wurde in den 1990er Jahren von Don Norman geprägt, als er bei Apple arbeitete, aber selbst er sagte später, dass die Leute ihn missbrauchten, um damit „nur Dinge hübsch zu gestalten“ zu meinen.

3. Vorlage für Fallstudienpräsentationen

via Figma

Fallstudienpräsentationen können eine echte Herausforderung sein, wenn Sie ganz von vorne anfangen. Diese Fallstudienpräsentations-Vorlage von Figma erleichtert Ihnen die Arbeit mit vorgefertigten Folien, die Ihnen helfen, Ihre Gedanken zu ordnen und Ihre Geschichte zu freigeben.

Diese Vorlage eignet sich sowohl für Studenten als auch für Fachleute, ist in hellen und dunklen Designs erhältlich und bietet Ihnen einen übersichtlichen, flexiblen Rahmen für die Erstellung überzeugender Präsentationen.

💫 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Wählen Sie aus vorgefertigten Folien, die Ihre Erzählung vom Problem bis zur Lösung leiten.

Präsentieren Sie stilvoll mit passenden hellen und dunklen Designoptionen.

Vereinfachen Sie Ihren Workflow mit einem strukturierten Layout, das sich leicht an Kundenpräsentationen, Klassenprojekte oder Portfolio anpassen lässt.

Konzentrieren Sie sich auf Ihren Inhalt, während die Vorlage sich um die grundlegenden Designaspekte kümmert.

Sorgen Sie für eine übersichtliche, professionelle und publikumsgerechte Präsentation, ohne sich zu viele Gedanken über das Format zu machen.

✨ Ideal für: Studenten und Fachleute, die nach einer einfachen, editierbaren Vorlage suchen, um Fallstudien klar und effektiv zu präsentieren.

4. Ganzheitliche Fallstudien-Vorlage

via Figma

Gutes Design ist gutes Geschäft.



Dies fasst zusammen, warum die Präsentation Ihrer Designarbeit genauso wichtig ist wie die Arbeit selbst.

Die ganzheitliche Fallstudien-Vorlage hilft Ihnen dabei.

💫 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Karten Sie den Verlauf Ihres Projekts nach, vom Kontext über die Herausforderungen bis hin zu den Endergebnissen.

Heben Sie Forschungsergebnisse und Designlösungen in einem strukturierten, leserfreundlichen Format hervor.

Sparen Sie Zeit mit voreingestellten Abschnitten, die auf Klarheit und Wirkung ausgelegt sind.

Benutzerdefiniert anpassen, ohne das Layout zu überarbeiten oder Folien von Grund auf neu zu erstellen.

Präsentieren Sie eine abgeschlossene, ausgefeilte Erzählung, die sowohl Ihren Prozess als auch Ihr Ergebnis präsentiert.

✨ Ideal für: Designer, die ein strukturiertes Format, eine Bearbeitung-und-Geh-Fallstudien-Vorlage suchen, die einfach und dennoch professionell ist.

5. Vorlage für visuelles Portfolio

via Figma

Wenn Ihre Arbeit durch visuelle Elemente besticht, bietet Ihnen die visuelle Portfolio-Vorlage von Figma alles, was Sie brauchen, um sich von anderen abzuheben.

Diese Vorlage basiert auf einem klaren 12-Spalten-Raster und sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen auffälligem Text und eindrucksvollen Bildern. Sie ist sowohl in hellen als auch in dunklen Farbtönen erhältlich. Sie lässt sich einfach benutzerdefiniert anpassen und wurde entwickelt, um Arbeiten ohne Ablenkungen zu präsentieren.

💫 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Verwenden Sie fertige Portfolio-Seite-Layouts, die Ihre Arbeit in den Vordergrund stellen, nicht den Rahmen.

Passen Sie die benutzerdefinierte Vorlage je nach Stil Ihres Projekts mit hellen oder dunklen Designs an.

Heben Sie Bilder und fette Schriftarten in einem strukturierten Raster hervor, das angenehm für die Augen ist.

Genießen Sie Designflexibilität mit Layouts, die für Marketing, Fallstudien oder kreative Portfolios entwickelt wurden.

Freuen Sie sich auf kommende Updates, darunter responsives Design, einen „Über uns”-Bereich und neue Optionen für Fallstudien-Seiten.

✨ Ideal für: Designer, die eine visuell ansprechende Portfolio-Vorlage mit flexiblen Layouts und einem auffälligen, modernen Look suchen.

6. Präsentationsdeck entwerfen

via Figma

Eine gute Fallstudie verdient eine ebenso gute Präsentation. Mit dem Design-Präsentationsdeck von Figma können Sie Ihrem Publikum Ihr Projekt klar und selbstbewusst vorstellen.

Diese Fallstudien-Vorlage eignet sich perfekt für Situationen, in denen Sie Ihre Arbeit mit Kunden oder Stakeholdern besprechen möchten.

💫 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Strukturieren Sie Ihre Erzählung mit klaren, zweckmäßigen Folienentwürfen.

Halten Sie Ihr Publikum mit einem Layout bei Laune, das sich auf Ideen konzentriert und nicht auf Füll-Inhalt.

Heben Sie Phasen des Projekts, Schlüssel-Erkenntnisse und Ergebnisse in einem übersichtlichen Format hervor.

Einfach an Kunden-Meetings, Team-Meetings oder Portfolio-Präsentationen anpassen.

Präsentieren Sie Ihre Arbeit selbstbewusst mit Folien, die Ihre Geschichte unterstützen, ohne sie zu überlagern.

✨ Ideal für: Designer, die eine übersichtliche, professionelle Präsentationsvorlage benötigen, um ihre Fallstudien zu präsentieren.

Limit der Figma-Vorlagen

Die Beliebtheit von Figma beruht auf seiner Einfachheit und seinen Funktionen für die Zusammenarbeit. Wenn Teams jedoch größere Projekte mit engeren Fristen in Angriff nehmen, treten einige praktische Lücken zutage. Diese werden oft besonders deutlich, wenn die Designarbeit direkt mit der Übergabe an Client, Team-Prozessen oder inhaltsreichen Projekten verbunden ist.

Bietet nur begrenzte integrierte Nachverfolgung oder Aufgabe, wodurch es schwieriger ist, den Designfortschritt mit umfassenderen Projektabläufen in Verbindung zu bringen.

Bietet keine direkten Möglichkeiten zur Nachverfolgung von Feedback, Überarbeitungen oder Designfreigaben innerhalb desselben Arbeitsbereichs.

Die Features für die Zusammenarbeit konzentrieren sich hauptsächlich auf Design-Bearbeitung und bieten weniger Optionen für strukturierte Teamarbeit, wie z. B. die Zuweisung von Aufgaben oder die Nachverfolgung von Meilensteinen.

Erfordert den Wechsel zwischen verschiedenen tools für Projektbeschreibungen, Kundenfeedback und die Übergabe von Projektdokumentationen , was den Workflow verlangsamen kann.

Inhalt-intensive Projekte oder multimediale Projekte (wie Fallstudien oder Client-Präsentationen) wirken dadurch unübersichtlich, da es keine Möglichkeit gibt, Bildmaterial und Text an einem Ort zu verwalten.

Alternative Figma-Vorlagen

Wenn Sie die Einschränkungen, über die wir gerade gesprochen haben, schon einmal zu spüren bekommen haben, sind Sie nicht allein.

Hier sind einige alternative Vorlagen von ClickUp, die die oben genannten Lücken schließen. Diese Vorlagen helfen Ihnen dabei, Struktur zu schaffen, die Nachverfolgung zu vereinfachen und Ihre Fallstudien einfacher zu verwalten und zu freizugeben.

ClickUp-Fallstudienvorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Fallstudien eine Fallstudie, die Vertrauen schafft.

Sie haben ein erfolgreiches Projekt abgeschlossen, die Ergebnisse sind überzeugend, und nun kommt der schwierige Teil: all dieser Aufwand in eine klare, aussagekräftige Fallstudie umzusetzen.

Die ClickUp-Fallstudienvorlage bietet Ihnen eine strukturierte Möglichkeit, Ihre Recherchen zu organisieren, Ihre Ergebnisse zu beschreiben, wichtige Erkenntnisse zu analysieren und eine Geschichte zu erzählen, die bei Kunden oder Stakeholdern Anklang findet.

Diese Vorlage hilft Ihnen auch dabei, Daten aus verschiedenen Quellen zusammenzuführen, die Ergebnisse aus den Daten zu analysieren und überzeugende Fallstudien zu erstellen, die die Auswirkungen in der Praxis aufzeigen.

💫 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Organisieren Sie Ihre Recherchen, Ergebnisse und wichtigsten Erkenntnisse in einem strukturierten Format.

Sammeln Sie Erkenntnisse aus verschiedenen Quellen und konsolidieren Sie diese mühelos.

Entwickeln Sie eine Erzählung, die sowohl die Ergebnisse als auch die Auswirkungen des Geschäfts hervorhebt.

Präsentieren Sie Informationen klar und übersichtlich für Clients, Teams oder potenzielle Stakeholder.

Sparen Sie Zeit mit einem Format, das die Erstellung von Fallstudien vereinfacht, ohne an Tiefe zu verlieren.

✨ Ideal für: Teams und Fachleute, die ein gebrauchsfertiges Framework für die Erstellung von Fallstudien suchen, die Daten, Storytelling und wertorientierte praktische Ergebnisse kombinieren.

2. ClickUp-Vorlage für Fallstudien-Designs

Kostenlose Vorlage herunterladen Verfolgen Sie jede Phase und organisieren Sie Ihre Fallstudien mit der Fallstudien-Design-Vorlage von ClickUp.

Da über 70 % der Designer auf Figma setzen und ein Drittel weiterhin Adobe XD verwendet, ist es offensichtlich, dass die meisten Teams bei der Gestaltung und Prototypentwicklung für Unternehmen und Kunden auf vertraute Datenvisualisierungstools zurückgreifen.

Wenn es jedoch darum geht, Fallstudienbeispiele zu strukturieren (also den Teil, in dem Sie die Geschichte hinter dem Design präsentieren), stoßen diese tools oft an ihre Grenzen.

Die ClickUp-Fallstudien-Design-Vorlage hilft Ihnen dabei, diese Lücke zu schließen. Mit ihr können Sie Kundenprobleme und deren Lösungen präsentieren und die Erfolgsmetriken Ihres Produkts und Ihrer Dienstleistung hervorheben. So können Sie Vertrauen bei Ihren zukünftigen Kunden aufbauen.

💫 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Präsentieren Sie Designherausforderungen, Lösungen und Ergebnisse in einem strukturierten, storybasierten Format.

Verwalten Sie Fallstudien-Aufgaben parallel zu Ihrer kreativen Arbeit mit integrierter Nachverfolgung des Status.

Verwenden Sie Kundenboards und anpassbare Ansichten, um sowohl Stakeholder als auch Teams auf dem Laufenden zu halten.

Optimieren Sie Feedback, Aktualisierungen und Überprüfungen direkt in Ihrem Fallstudien-Workflow.

Bewahren Sie alles, von Projektdetails bis hin zu Entwürfen für Fallstudien, an einem Ort auf.

✨ Ideal für: Designer und Teams, die eine designfreundliche Vorlage suchen, mit der sie ihren Fallstudien-Workflow organisieren und für Kunden vorbereiten können.

3. ClickUp-Vorlage für Forschungsberichte

Kostenlose Vorlage herunterladen Verschaffen Sie sich einen Vorsprung und sparen Sie Zeit mit der ClickUp-Vorlage für Forschungsberichte.

Nachdem Sie alle relevanten Daten für Ihre Dienstleistung gesammelt haben, kommt nun der schwierige Teil: diese Daten in etwas Klares, Strukturiertes und Nützliches zu verwandeln.

Hier kommt die ClickUp-Vorlage für Forschungsberichte in den Schritten ins Spiel.

Mit dieser Vorlage können Sie alle Ihre Forschungsdaten an einem übersichtlichen Hub zusammenfassen, anstatt sich durch verstreute Dateien zu kämpfen. Außerdem lassen sich damit Muster und Trends leichter erkennen, die Ihrer Arbeit echte Tiefe verleihen.

Anschließend können Sie diese Ergebnisse in ausgefeilte Fallstudien oder detaillierte Berichte umwandeln, wodurch Ihre Erkenntnisse für Teamkollegen und Clients praktischer und überzeugender werden.

💫 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Sammeln und speichern Sie alle Forschungsdaten in einem einzigen, leicht zugänglichen Arbeitsbereich.

Verfolgen Sie den Forschungsfortschritt mit integrierter Verwaltung von Aufgaben und Statusaktualisierungen.

Organisieren Sie Erkenntnisse und Ergebnisse übersichtlich für interne Überprüfungen oder Kundenpräsentationen.

Passen Sie die Abschnitte für verschiedene Forschungsarten an, von Marktstudien bis hin zu Feedback von Benutzern.

Präsentieren Sie Abschlussberichte mit einem strukturierten Layout, das Schlüssel-Erkenntnisse und Aktionspunkte hervorhebt.

Erleben Sie eine nahtlose Projektabwicklung mit der KI von ClickUp, die Planung, Aktualisierungen und Zusammenarbeit vom Beginn bis zum Abschluss automatisiert. Sehen Sie selbst, wie KI in jedem Schritt für Effizienz und Echtzeit-Sichtbarkeit sorgt: Sehen Sie sich das Video an.

✨ Ideal für: Teams und Fachleute, die eine strukturierte, einfach zu verwaltende Methode suchen, um Forschungsdaten zu sammeln und in umsetzbare Berichte umzuwandeln.

👀 Wissenswertes: UX-Writing gab es schon, bevor es einen Namen hatte. In den 1980er Jahren verwendeten Geldautomaten sorgfältig formulierte Bildschirmmeldungen, um Benutzer anzuleiten und zu verhindern, dass sie nicht weiterkamen oder verwirrt waren.

4. ClickUp-Marktforschungs-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Organisieren Sie Ihre Recherchen, erkennen Sie Trends und gewinnen Sie Erkenntnisse mit der Marktforschungs-Vorlage von ClickUp.

Gute Ideen beginnen oft mit exzellenter Recherche. Wenn Ihre Ergebnisse jedoch in unterschiedlichen Tabellen, Präsentationen, E-Mails und Haftnotizen verstreut sind, können Sie wichtige Erkenntnisse aus den Augen verlieren.

Mit der ClickUp-Marktforschungs-Vorlage haben Sie alles an einem Ort: alle Rohdaten, alle gewonnenen Erkenntnisse und ein einziges, übersichtliches Dashboard. So können Sie Ihre Zeit für fundierte Entscheidungen nutzen, anstatt nach Informationen zu suchen.

Sie sind noch nicht überzeugt? Hier sind einige Gründe, warum sich die Verwendung dieser Vorlage lohnt:

💫 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Sammeln Sie alle Forschungsdaten, Erkenntnisse und Notizen in einem einzigen, übersichtlichen Arbeitsbereich.

Führen Sie Nachverfolgung von Wettbewerbsanalysen, Benutzerforschung oder Marktvalidierungen innerhalb einer Vorlage durch.

Strukturieren Sie Ihre Ergebnisse übersichtlich, damit Sie sie problemlos mit Teams oder Stakeholdern freigeben können.

Sparen Sie Zeit mit vordefinierten Abschnitten für die Datenerfassung, Analyse und Berichterstellung.

Unterstützen Sie intelligentere Entscheidungsfindungen mit einem optimierten Forschungsworkflow.

✨ Ideal für: Teams und Geschäfte, die eine übersichtliche, organisierte Methode zur Verwaltung von Marktforschungsdaten und zur Gewinnung umsetzbarer Erkenntnisse suchen.

5. ClickUp-Vorlage für Benutzer-Forschungs-Plans

Kostenlose Vorlage herunterladen Definieren Sie mit der ClickUp-Vorlage für Nutzerforschung, wer Ihre Benutzer sind, was sie benötigen und wie Ihr Produkt diese Bedürfnisse erfüllen kann.

Es ist schwierig, etwas Großartiges zu entwickeln, ohne zuvor zu verstehen, für wen Sie es entwickeln. Die ClickUp-Vorlage für Nutzerforschung hilft Ihnen dabei, inne zu halten, die richtigen Fragen zu stellen und Ihre Benutzer kennenzulernen, bevor Sie mit dem Design oder der Entwicklung beginnen.

Damit können Sie auf einfache Weise Ihre Ziele skizzieren, wichtige Fragen notieren und eine Karte erstellen, wie Sie Erkenntnisse sammeln möchten. Das ist jedoch noch nicht alles.

💫 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Legen Sie vor Beginn Ihres Projekts die Ziele und die wichtigsten Fragen fest.

Planen Sie, wie und wo Sie Benutzererkenntnisse sammeln möchten, mit einer übersichtlichen, editierbaren Struktur.

Konzentrieren Sie Ihre Forschung auf die Lösung realer Probleme für reale Menschen.

Verwenden Sie sie für jedes Projekt – von Apps und Websites bis hin zu neuen Dienstleistungen.

Bleiben Sie organisiert mit einem zentralen Ort für Forschungs-Notizen, Pläne und Aktualisierungen.

✨ Ideal für: Alle, die eine übersichtliche, hilfreiche Methode suchen, um Benutzerforschung zielgerichtet und mit Herzblut zu planen und zu organisieren.

6. ClickUp-Vorlage für Datenanalyseergebnisse

Kostenlose Vorlage herunterladen Fassen Sie alle Ihre Ergebnisse an einem Ort zusammen – mit der ClickUp-Vorlage für Datenanalyseergebnisse.

Es überrascht nicht, dass 68 % der Chief Data Officers angeben, dass die Verbesserung der Datennutzung ganz oben auf ihrer Liste der Prioritäten steht. Schließlich sind Daten nur dann für Sie von Nutzen, wenn Sie sie tatsächlich verstehen und sinnvoll einsetzen können.

Die ClickUp-Vorlage für Datenanalyseergebnisse hilft Ihnen dabei, Ihre Erkenntnisse zu sammeln und Muster zu erkennen. Dank ihrer leistungsstarken Visualisierungen lassen sich komplexe Daten leichter aufschlüsseln und Schlüssel-Muster schnell hervorheben.

Sie können sie auch nutzen, um das Verhalten und die Präferenzen Ihrer Kunden aufzudecken und Rohdaten in Erkenntnisse umzuwandeln, die zu intelligenteren Entscheidungen führen – ganz gleich, ob Sie eine Marktforschungsberichterstellung durchführen, eine Produkteinführung bewerten oder eine Fallstudie für die interne Strategie analysieren.

💫 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Organisieren Sie Forschungsergebnisse, Muster und wichtige Erkenntnisse in einem strukturierten Raum.

Vereinfachen Sie den Prozess der Datenanalyse für Berichterstellung, Präsentationen oder die Strategieplanung.

Erfassen Sie Markttrends, Kundenfeedback oder Forschungsergebnisse auf übersichtliche Weise.

Halten Sie Ihr Team auf dem Laufenden, indem Sie Erkenntnisse und Aktionspunkte in Echtzeit nachverfolgen.

Sparen Sie Zeit, indem Sie Ihren Analyse-Workflow zentralisieren.

✨ Ideal für: Teams, die ihre Daten auf einfache und unkomplizierte Weise in klare, hilfreiche Erkenntnisse umwandeln möchten.

7. ClickUp-Vorlage für Forschungs-Whiteboards

Kostenlose Vorlage herunterladen Mit der ClickUp Research Whiteboard-Vorlage bleiben Ideen im Gedächtnis, Sie behalten den Überblick und fühlen sich mit Verbindung.

Marktforschungsergebnisse haben gezeigt, dass visuelle Kollaborationstools flexible Räume bieten, die „ein angenehmeres Arbeitserlebnis für diejenigen schaffen, die herkömmliche Arbeitstools als frustrierend empfinden, und benutzerfreundliche visuelle Komponenten bieten, die beim Brainstorming, bei der Planung, der Zusammenarbeit und der Problemlösung helfen“.

Mit der ClickUp Research Whiteboard-Vorlage können Sie alle Phasen Ihres Projekts an einem Ort zentralisieren und verfolgen. Sie können Daten in übersichtlichen Visualisierungen organisieren, die komplexe Ergebnisse leichter verständlich machen, während Sie in Echtzeit mit Kollegen auf derselben Tafel zusammenarbeiten.

💫 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Arbeiten Sie in einem freigegebenen Arbeitsbereich an der Forschungsplanung, dem Brainstorming und der Ideenfindung in einer freigegebenen Karte.

Visualisieren Sie benutzerdefinierte Customer Journeys, Marktdaten oder Projekt-Einblicke ganz einfach per Drag-and-Drop.

Bewahren Sie alle Forschungs-Notizen, Diagramme und Rückmeldungen an einem leicht zugänglichen Ort auf.

Unterstützen Sie die Zusammenarbeit mit Teams in Echtzeit, egal ob remote oder persönlich.

Nutzen Sie flexible Whiteboard-Features, um Ideen zu verknüpfen, Diskussionen zu verfolgen und die Planung zu vereinfachen.

✨ Ideal für: Teams, die eine übersichtliche, visuelle Möglichkeit suchen, um Erkenntnisse zu sammeln, Ideen zu freigeben und ihre Forschungsergebnisse zusammenzuführen.

8. ClickUp-Kampagnenbericht-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Sorgen Sie mit der ClickUp-Kampagnenbericht-Vorlage für klare Erkenntnisse und einen einheitlichen Stand auf der Seite in Ihrem Team.

Sie haben die Kampagnen durchgeführt und die Nummern verfolgt, und jetzt ist es an der Zeit, alles zusammenzufassen. Oft beginnt hier die eigentliche Herausforderung.

Die Kampagnenbericht-Vorlage von ClickUp bietet Ihnen eine umfassende Ansicht Ihrer Leistung über alle Kanäle und Teams hinweg, sodass Sie nie mit unvollständigen Informationen bei Ihrer Arbeit arbeiten müssen. Sie können alle Ihre Daten nahtlos in einem übersichtlichen Bericht zusammenfassen und KPIs visualisieren, um die Kontrolle über jede Kampagne zu behalten.

Mit der Vorlage können Sie außerdem den Fortschritt in Echtzeit nachverfolgen und schnell Bereiche identifizieren, die verbessert werden müssen – egal, ob Sie eine Social-Media-Kampagne bewerten, Werbeausgaben testen oder Ergebnisse für Ihre nächste Fallstudie überprüfen.

💫 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Sammeln Sie Kampagnendaten, Leistungskennzahlen und Team-Feedback in einer übersichtlichen Ansicht.

Verfolgen Sie KPIs und Analysen mit einem strukturierten, übersichtlichen Layout.

Analysieren Sie Ergebnisse und identifizieren Sie Bereiche mit Verbesserungspotenzial auf übersichtliche Weise.

Präsentieren Sie Kampagnenerkenntnisse selbstbewusst Ihren Kunden, Stakeholdern oder internen Teams.

Sparen Sie Zeit bei der Berichterstellung mit einem gebrauchsfertigen Format, das die Schlüssel-Erkenntnisse hervorhebt.

✨ Ideal für: Marketingteams, die eine einfache, zuverlässige Möglichkeit suchen, über die Leistung von Kampagnen zu berichten und sichere, datengestützte Entscheidungen zu treffen.

Wireframes in Figma, Workflows in ClickUp

Gutes Design erzählt eine Geschichte, aber selbst die besten Geschichten brauchen ein passendes Format.

Mit Figma-Fallstudien-Vorlagen können Designer ihre Arbeit übersichtlich präsentieren, echte Ergebnisse zeigen und ein professionelles Portfolio erstellen, das für sich selbst spricht.

Design ist jedoch kein isolierter Prozess. Sobald Ihre visuellen Elemente fertig sind, benötigen Sie noch ein System, mit dem Sie Recherchen verwalten, Daten organisieren, den Fortschritt von Projekten nachverfolgen und alles zusammenführen können. Hier schließt ClickUp die Lücke.

Die Vorlagen von ClickUp helfen Ihnen dabei, die Arbeit hinter den Kulissen zu verwalten, damit Ihr Team in Synchronisierung bleibt und Ihre Projekte reibungslos voranschreiten.

Sind Sie bereit, Ihre Ideen, Recherchen und Ergebnisse an einem übersichtlichen Ort zusammenzufassen? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!

Häufig gestellte Fragen

Eine Fallstudie folgt in der Regel einem strukturierten Format, das eine Einleitung, Hintergrundinformationen, eine detaillierte Darstellung des Problems oder der Herausforderung, die umgesetzte Lösung oder Maßnahme sowie die Ergebnisse oder Resultate umfasst. Dieses Format hilft den Lesern, den Kontext, die ergriffenen Maßnahmen und die Auswirkungen dieser Maßnahmen zu verstehen.

Die vier Hauptteile einer Fallstudie sind: (1) Einleitung, in der das Thema und die Ziele umrissen werden; (2) Hintergrund, der den Kontext und relevante Informationen zum Fall liefert; (3) Lösung oder Methode, in der die Maßnahmen oder Strategien zur Lösung des Problems detailliert beschrieben werden; und (4) Ergebnis oder Schlussfolgerung, in der die Ergebnisse und wichtigsten Erkenntnisse vorgestellt werden.

Um eine Fallstudie zu verfassen, legen Sie zunächst das Thema fest und definieren Sie die Ziele. Sammeln und organisieren Sie Hintergrundinformationen, um den Kontext zu erläutern. Beschreiben Sie klar das Problem oder die Herausforderung und erläutern Sie anschließend die Lösung oder den Ansatz. Präsentieren Sie abschließend das Ergebnis, einschließlich Daten oder Belege, um Ihre Erkenntnisse zu unterstützen, und schließen Sie mit Erkenntnissen oder Empfehlungen.

Verwenden Sie bei der Präsentation einer Fallstudie eine klare und logische Struktur: Beginnen Sie mit einer Einführung und dem Hintergrund, gefolgt von einer Beschreibung des Problems, der Lösung oder Maßnahme und den Ergebnissen. Visuelle Hilfsmittel wie Diagramme, Grafiken oder Bilder können dabei helfen, wichtige Punkte zu veranschaulichen. Schließen Sie mit einer Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse oder Empfehlungen für ähnliche Situationen.