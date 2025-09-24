die 10 besten Chrome-Erweiterungen für die Sprach-zu-Text-Umwandlung

Sie öffnen ein leeres Dokument und sind bereit zum Schreiben. Fünf Minuten später starren Sie immer noch auf den Cursor, während Ihre Gedanken schneller rasen als Ihre Tippgeschwindigkeit. Aktionspunkte entgleiten Ihnen und plötzlich fühlt sich das Schreiben wie eine lästige Pflicht an.

Stellen Sie sich nun vor, Sie sprechen einfach alles – E-Mails, Meeting-Notizen, sogar Blog-Entwürfe – und sehen, wie Ihre Worte sofort erscheinen.

Sind Sie bereit, dies in die Tat umzusetzen? Wir haben einige der besten Chrome-Erweiterungen für die Sprach-zu-Text-Umwandlung zusammengestellt, mit denen Sie Ihre Stimme in Text umwandeln können, um schneller und leichter zugängliche Arbeit zu leisten.

Lassen Sie uns loslegen! 🎤

Die besten Chrome-Erweiterungen für die Sprach-zu-Text-Umwandlung auf einen Blick

Hier finden Sie eine praktische Übersicht der besten tools, mit denen Sie Ihre Stimme ganz einfach in Text umwandeln können:

Tool Am besten geeignet für Beste Features Preise* ClickUp Integrierte Sprachnotizen und Aufgabe-Dokumentation für kleine bis große Teams, die eine strukturierte Zusammenarbeit benötigen ClickUp Brain MAX mit Sprachsteuerung, AI Notetaker für Online-Meetings, Sprachaufzeichnungen, Dokumente, KI-Kontext, Aufgabenverknüpft Für immer kostenlos; Benutzereinstellungen für Unternehmen verfügbar Fireflies. ai Automatische Transkription und Zusammenfassungen virtueller Meetings für Fachleute und Teams mit hohem Meeting-Aufkommen Echtzeit-Transkription, KI-Zusammenfassungen, mehrsprachig, AskFred Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 18 $/Monat Tactiq Live-Meeting-Transkription mit ChatGPT-Zusammenfassungen für Teams, die Klarheit und Einblicke in freigegebene Meetings benötigen Echtzeit-Untertitel, KI-Aktionselemente, Entwürfe für Folgemaßnahmen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat Speechnotes Schnelles Sprachdiktat auf Seiten für Einzelpersonen oder Solo-Inhalt-Ersteller Schwimmendes Mikrofon, leichtgewichtig Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 1,90 $/Monat Notta Schnelle, genaue Transkriptionen für kleine Teams oder Einzelpersonen, die mit mehreren Sprachen arbeiten Hohe Genauigkeit, Konvertierung in mehrere Sprachen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 13,49 $/Monat Transkriptor Genaue Transkription für verschiedene Anwendungsfälle für Einzelpersonen oder kleine Teams, die eine kostengünstige Lösung benötigen über 100 unterstützte Sprachen, Datei-Upload, Erfassung von Meetings Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 19,99 $/Monat Voice In Diktieren Sie in jedes Feld des Browser, wenn Sie schnelle Lösungen suchen Echtzeit-Spracherkennung, Text-Feld unterstützen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 9,99 $/Monat LipSurf Steuerung des Browsers per Spracheingabe für leistungsorientierte und auf Barrierefreiheit bedachte Benutzer Sprachnavigation, Diktier-Befehle, Makro-Unterstützung Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 4 $/Monat MeetGeek KI Automatische Erfassung von Meetings + Einblicke für Teams, die nach fortschrittlichen Lösungen speziell für Meetings suchen KI-Zusammenfassungen, Analyse-Dashboard, globale Suche Kostenlos; kostenpflichtige Tarife ab 19 $/Monat SpeechText. KI Zuverlässige browserbasierte Transkription für Benutzer oder Teams, die eine schnelle Transkription benötigen Mikrofonaufnahme, sofortiges Herunterladen, Browser-Audio Free; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 10 $ für 180 Transkriptionsminuten

Worauf sollten Sie bei Chrome-Erweiterungen für die Sprach-zu-Text-Umwandlung achten?

Hier erfahren Sie, worauf Sie bei Chrome-Erweiterungen für die Sprach-zu-Text-Umwandlung achten sollten:

Genaue Transkription: Erfassen Sie Sprache auch in lauten Umgebungen zuverlässig und verstehen Sie verschiedene Akzente ohne Fehlinterpretationen

Intelligentes Format: Automatisches Einfügen von Satzzeichen und Absätzen sowie Erkennung von Sprachbefehlen für Aktionen wie „neue Zeile“ oder „letztes Wort löschen“

mehrsprachige Unterstützung: *Erkennen und transkribieren Sie Dutzende von Sprachen und wechseln Sie während mehrsprachiger Unterhaltungen nahtlos zwischen ihnen

Echtzeit-Nutzbarkeit: Geben Sie direkt in Google Docs, Gmail oder Meeting-Chats ein, während die Erweiterung im Hintergrund Sprache transkribiert

Einfacher Export: Laden Sie Transkripte in verschiedenen Formaten wie TXT, PDF oder Dokumenten herunter, um eine schnellere Übergabe und Dokumentation zu ermöglichen

*hohe Sicherheit: Stellen Sie sicher, dass Meeting-Protokolle nicht gespeichert, verkauft oder von Drittanbieter-KI-Anbietern trainiert werden, um die Privatsphäre Ihrer Audiodaten zu gewährleisten

Einfaches Setup: Schnelle Installation, keine Verlangsamung Ihres Browsers und Aktivierung mit einem einzigen Tastenkürzel für sofortiges Diktieren

🧠 Wissenswertes: Als IBM 1962 den Shoebox vorstellte, konnte er nur 16 gesprochene Wörter und Ziffern erkennen. Dennoch war er zu dieser Zeit bahnbrechend und ebnete den Weg für das moderne Sprachdiktat.

Die besten Chrome-Erweiterungen für die Sprach-zu-Text-Umwandlung

Hier sind unsere Empfehlungen für die besten Chrome-Erweiterungen für die Sprach-zu-Text-Umwandlung. 👇

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerneutralen Verfahren, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber , wie wir bei ClickUp Software bewerten.

1. ClickUp (am besten geeignet für integrierte Sprachmemos und Aufgabe-Dokumentation)

Machen Sie Ihre Arbeit 400 % schneller mit ClickUp Brain MAX Steigern Sie Ihre Produktivität mit ClickUp Talk to Text in Brain MAX

ClickUp ist ein All-in-One-Arbeitsbereich, in dem Arbeit, Kommunikation und Zusammenarbeit zusammenkommen – alles basierend auf KI. ClickUp Brain MAX erweitert diese Leistungsfähigkeit auf Ihren Desktop.

Die Desktop-KI-App vereint fortschrittliche KI-Modelle wie ChatGPT, Gemini und Claude in einer einzigen Begleit-App, sodass Sie nicht zwischen verschiedenen tools hin- und herspringen müssen. Darüber hinaus macht sie Ihre gesamte digitale Welt durchsuchbar – von ClickUp Aufgaben bis hin zu Google Drive, GitHub, OneDrive und mehr.

Und ein herausragendes Feature? ClickUp Talk to Text, eine Sprach-zu-Text-Lösung, die gesprochene Worte in Taten umsetzt. Außerdem verfeinert sie Ihre Ideen, setzt sie in einen Kontext und bildet eine Verbindung zu dem Rest Ihrer Arbeit.

Sprechen Sie ganz natürlich und machen Sie mehr Arbeit

Das können Sie mit Talk to Text in ClickUp zu erledigen:

Erhalten Sie KI-optimierte Transkriptionen , die Fehler sofort entfernen und Ihre Sprache in lesbaren, professionellen Text umwandeln

Erstellen Sie ein persönliches Wörterbuch mit benutzerdefinierten Begriffen, Namen und Fachjargon für eine genaue Erkennung

Fügen Sie kontextbezogene Erwähnungen und Links hinzu, indem Sie mit Ihrer Stimme auf Aufgaben, Dokumente oder Teamkollegen verweisen

Halten Sie Ihre Hände frei mit Verknüpfungen (fn, shift + fn oder eine benutzerdefinierte Kombination)

Sprechen Sie in Ihrer eigenen Sprache und nutzen Sie die globale Sprachunterstützung, um in über 50 Sprachen zu transkribieren

Rufen Sie frühere Transkripte aus Ihrem Verlauf auf, um sie zu kopieren, zu exportieren oder erneut abzuspielen

Finden Sie Dateien in verschiedenen Apps sofort mit der einheitlichen Suche in ClickUp Brain MAX

Angenommen, Sie erstellen ein YouTube-Skript. Anstatt zu tippen, öffnen Sie ClickUp Brain MAX, drücken die Verknüpfung und beginnen mit dem Diktieren. Ihre Rohfassung wird sofort zu sauberen, kameratauglichen Zeilen verfeinert, ohne dass der Unterhaltungston verloren geht. Während die Ideen fließen, können Sie Stichpunkte hinzufügen, Brainstorming-Ideen festhalten oder sogar Bearbeitung zuweisen. Brain MAX fügt automatisch @erwähnungen für Teamkollegen oder Links zu ClickUp Dokumenten und Aufgaben ein, sodass Referenzen sofort umsetzbar sind.

Suchen und knüpfen Sie eine Verbindung über das Diktieren hinaus

Brain MAX basiert auf der Intelligenz von ClickUp Brain, der zentralen KI-Engine, die Ihren Arbeitsbereich steuert. Es analysiert Ihre Aufgaben, Dokumente, Kommentare und Unterhaltungen, um kontextbezogene Antworten zu liefern.

Fragen Sie ClickUp Brain nach Meeting-Zusammenfassungen und mehr

ClickUp Brain liefert sofortige Zusammenfassungen langer Threads, Dokumente und Updates, sodass Sie Entscheidungen, Hindernisse und nächste Schritte erkennen können, ohne jedes Detail durchgehen zu müssen.

Und das Beste daran? Alle diese Aktionselemente werden in ClickUp in echte Aufgaben umgewandelt, sodass nichts übersehen wird.

Sie können auch Fragen stellen – beispielsweise „Was ist der Block des Website-Startes?“ – und erhalten kontextbezogene Antworten direkt aus Ihrem Arbeitsbereich.

📌 Probieren Sie diese Eingabeaufforderungen aus: Erstellen Sie ein wöchentliches Update, in dem Sie Fortschritte, Hindernisse und Prioritäten hervorheben

Schreiben Sie ein Skript für ein 2-minütiges YouTube-Video zum Thema Zeitmanagement

Wandeln Sie meine Notizen aus dem letzten Team Meeting in eine stichpunktartige Projektzusammenfassung um

Sehen Sie selbst, wie ClickUp Brain Transkriptionen in Sekundenschnelle mühelos erledigt. 🤩

Die besten Features von ClickUp

halten Sie jedes Wort in Meetings fest:* Zeichnen Sie Meetings mit ClickUp AI Notetaker auf und transkribieren Sie sie. Das Tool erstellt außerdem Zusammenfassungen, extrahiert wichtige Erkenntnisse und schlägt nächste Schritte vor

Sprachaufnahmen aufzeichnen und anhängen: Verwenden Sie Verwenden Sie ClickUp Voice Clips , um schnelle Updates, Feedback oder Ideen direkt in Aufgaben, Kommentaren oder Dokumenten festzuhalten

Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen: Standardisieren Sie Arbeitsabläufe mit Standardisieren Sie Arbeitsabläufe mit Vorlagen für Meeting-Notizen für Aufgaben und Dokumente, von Meeting-Notizen bis hin zu Projektanforderungen

dokumentation erstellen und verknüpfen: *Entwerfen, Bearbeitung und freigeben Sie Inhalte mit ClickUp Docs, abgeschlossen mit eingebetteten Medien, Checklisten und @Erwähnungen

sofortige Suche: *Finden Sie mit ClickUp Enterprise Search alles, was Sie brauchen, egal ob Sprachnotiz, Dokument oder Aufgabe

Stellen Sie eine Verbindung zu Ihren bevorzugten tools her: Erweitern Sie Ihre Workflows mit Erweitern Sie Ihre Workflows mit ClickUp-Integrationen , darunter Slack, Google Drive, Zoom und Figma

Limit von ClickUp

Die umfangreichen Features und benutzerdefinierten Optionen von ClickUp können zunächst überwältigend sein

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.400 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Eine G2-Bewertung fasst es perfekt zusammen:

ClickUp vereint alles, was ich für das Projektmanagement benötige, unter einem Dach. Aufgaben, Dokumente, Ziele und sogar Chatten. Ich schätze die Benutzerfreundlichkeit und die reibungslose Implementierung beim Onboarding des Teams sehr. Die Anzahl der Features ist beeindruckend, und ich kann Workflows an alles anpassen, von einer einfachen Aufgabenliste bis hin zu einem komplexen agilen Sprint. Trotz seiner Vielseitigkeit sorgt die einfache Integration mit anderen Tools dafür, dass alles ohne zusätzlichen Aufwand miteinander verbunden bleibt. Das Dashboard bietet mir einen Überblick, was mir bei der Verwaltung mehrerer Projekte viel Zeit spart. Da ich das Tool fast täglich nutze, habe ich auch gute Erfahrungen mit dem Kundensupport gemacht, der immer dann zur Stelle war, wenn ich Hilfe brauchte.

📮 ClickUp Insight: Laut unserer Umfrage zur Effektivität von Meetings finden 12 % der Befragten, dass Meetings überfüllt sind, 17 % sagen, dass sie zu lange dauern, und 10 % halten sie für weitgehend unnötig. In einer weiteren ClickUp-Umfrage gaben 70 % der Befragten zu, dass sie gerne einen Ersatz oder einen Stellvertreter zu den Meetings schicken würden, wenn sie könnten. Der integrierte KI-Notizblock von ClickUp ist der perfekte Stellvertreter für Ihre Meetings! Lassen Sie die KI alle wichtigen Punkte, Entscheidungen und Aktionspunkte erfassen, während Sie sich auf wertvollere Arbeit konzentrieren. Dank automatischer Meeting-Zusammenfassungen und der Unterstützung bei der Aufgabe durch ClickUp Brain verpassen Sie keine wichtigen Informationen mehr – selbst wenn Sie nicht an einem Meeting teilnehmen können. 💫 Echte Ergebnisse: Teams, die die Meeting-Management-Features von ClickUp nutzen, berichten von einer Reduzierung unnötiger Gespräche und Meetings um satte 50 %!

📖 Lesen Sie auch: Die besten Audio-zu-Text-Konverter für schnelle und genaue Transkriptionen

2. Fireflies. ai (Am besten geeignet für die automatische Transkription von Meetings und die Erstellung sofortiger Zusammenfassungen)

Fireflies. ai ist ein KI-Meeting-Assistent, der gleichzeitig als KI-Transkriptions-Zusammenfasser in Ihrem Browser fungiert. Mit ihrer Chrome-Erweiterung können Sie alles, was in Google Meet-Anrufen besprochen wird, in Echtzeit erfassen, ohne einen Bot zum Meeting einladen zu müssen.

Dies ist besonders nützlich für Fachleute, die genaue Transkripte und umsetzbare Notizen ohne Unterbrechungen wünschen.

Neben Besprechungsprotokollen und Zusammenfassungen bietet das KI-Meeting-Tool auch Meeting-Analysen, wie z. B. die Redezeit der Sprecher, die besprochenen Themen, die Stimmung der Teilnehmer und so weiter.

Die besten Features von Fireflies.ai

Erstellen Sie Meeting-Notizen, Zusammenfassungen und Aktionspunkte mit KI-Tools wie AskFred

Automatische Erkennung und Transkription in über 100 Sprachen mit Live-Transkription

Identifizieren Sie Sprecher in Meetings automatisch mit Auto-Speaker Identification

Erstellen Sie benutzerdefinierte Meeting-Zusammenfassungen mit Vorlagen für Vertriebsgespräche, Standup-Meetings oder Interviews

Erstellen Sie Transkripte und Zusammenfassungen von persönlichen Unterhaltungen mit der mobilen App Fireflies

Einschränkungen von Fireflies.ai

Die Integration mit Zoom/Teams wirkt manchmal aufdringlich

Das KI-Guthaben ist selbst bei kostenpflichtigen Plänen limitiert, wodurch der Zugriff auf einige erweiterte Features eingeschränkt ist

Preise für Fireflies.ai

Free

Pro: 18 $/Monat pro Benutzer

geschäft: *29 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 39 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Fireflies. ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,8/5 (über 700 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📖 Lesen Sie auch: Die besten Fireflies-KI-Alternativen für Notizen und Transkriptionen

3. Tactiq (am besten geeignet für die Transkription von Live-Meetings mit Zusammenfassungen)

via Tactiq

Tactiq wurde von OpenAI entwickelt und vereinfacht die Transkription von Live-Meetings, ohne den Datenschutz zu beeinträchtigen. Die Transkriptionssoftware liefert Ihnen sprecherspezifische Transkripte während des Meetings, sodass Sie wichtige Punkte, Entscheidungen und Verantwortlichkeiten leichter den richtigen Personen zuordnen können.

Sie können Live-Meetings über Google Meet, Zoom und Microsoft Teams transkribieren. Über die grundlegende Transkription hinaus können Sie mit Tactiq frühere Unterhaltungen durchsuchen und Notizen direkt in tools wie ClickUp, Notion, Google Docs oder Slack exportieren.

Mit den KI-Workflows können Sie auch Aufgaben nach Meetings automatisieren, wie z. B. die Aktualisierung von CRM- oder Wissensdatenbanken, die Erstellung von Tickets und vieles mehr.

Die besten Features von Tactiq

Stellen Sie der KI benutzerdefinierte Fragen und verwenden Sie diese als automatisierte Ein-Klick-Aktionen wieder

Extrahieren und freigeben Sie Erkenntnisse aus Meetings mit Ihren Team-Mitgliedern

Verwandeln Sie Meeting-Notizen direkt aus dem Transkript in Jira- oder Linear-Tickets

Fügen Sie Transkripten Tags, Beschreibungen und Screenshots hinzu, um sie besser zu dokumentieren

Greifen Sie auf den YouTube Transcript Generator zu, um Transkripte aus beliebigen YouTube-Videos sofort zu extrahieren

Limitations von Tactiq

Eine schlechte oder unklare Audioqualität kann dazu führen, dass das tool Wörter falsch oder unvollständig transkribiert

Nicht vom Browser unterstützte Microsoft Teams außerhalb des Browsers, was die Nutzbarkeit im Vergleich zu Tactiq-Alternativen einschränkt

Preise für Tactiq

Free

Pro: 12 $/Monat pro Benutzer

Team: 20 $/Monat pro Benutzer

geschäft: *40 $/Monat pro Benutzer

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Tactiq

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Tactiq?

Hier ein kurzer Einblick aus einer G2-Bewertung:

Jetzt brauchen wir keinen Menschen mehr, um die Audioaufnahmen zu transkribieren. Wir beauftragen Leute, Notizen zu machen, und manchmal verpassen wir die Aufzeichnungen der Meetings, was es sehr schwierig macht, sich an die Protokolle der Meetings zu erinnern. Einige Wörter werden nicht erfasst, und es ist mehr Spracherkennung erforderlich. Wir sprechen indisches Englisch, und einige der Wörter werden in etwas anderes übersetzt, wodurch sich die ganze Geschichte ändert.

Jetzt brauchen wir keinen Menschen mehr, um die Audioaufnahmen zu transkribieren. Wir beauftragen Leute, Notizen zu machen, und manchmal verpassen wir die Aufzeichnungen der Meetings, was es sehr schwierig macht, sich an die Protokolle der Meetings zu erinnern. Einige Wörter werden nicht erfasst, und es ist mehr Spracherkennung erforderlich. Wir sprechen indisches Englisch, und einige der Wörter werden in etwas anderes übersetzt, wodurch sich die ganze Geschichte ändert.

4. Speechnotes (am besten geeignet für schnelles Sprachdiktat auf Seiten)

via Speechnotes

Speechnotes ist ein schlankes Transkriptions- und Sprachmitteilung-tool für alle, die lieber sprechen als tippen.

Im Gegensatz zu schwerfälligeren Meeting-tools, die sich auf Besprechungen konzentrieren, funktioniert Speechnotes als Online-Notepad in Ihrem Chrome-Browser, mit dem Sie Notizen diktieren, Inhalte entwerfen oder Ideen in Echtzeit aufzeichnen können.

Besonders beliebt ist sie bei Schriftstellern, Studenten, Ärzten und Fachleuten, die einen aufgeräumten, ablenkungsfreien Raum wünschen, um ihre Gedanken festzuhalten, ohne unterbrechen zu müssen, um zu tippen. Über das Live-Diktieren hinaus verarbeitet Speechnotes auch vorab aufgezeichnete Audio- und Video-Dateien innerhalb weniger Minuten zu genauen Transkripten.

Die besten Features von Speechnotes

Senden Sie Sprachbefehle für Zeichensetzung und Format, ohne manuelle Bearbeitung vornehmen zu müssen

Fügen Sie Zeitstempel, Untertitel und Sprecher-Tags hinzu, um strukturierte Transkripte zu erstellen

Herunterladen Sie die Speechnotes-App für Android oder die TextHear-App für iOS, um nahtloses mobiles Diktieren zu ermöglichen

Exportieren Sie Transkripte in verschiedenen Formaten, darunter Word- oder PDF-Dateien

Limitations von Speechnotes

Die Erweiterung arbeitet nicht mit Bluetooth-Mikrofonen, was für Benutzer, die auf drahtlose Eingabegeräte angewiesen sind, frustrierend ist

Die App verliert manchmal gespeicherte Notizen oder erfordert manuelles Speichern

Preise für Speechnotes

Free

Premium: 1,9 $/Monat pro Benutzer

Transkription: 0,1 $/Minute

Bewertungen und Rezensionen zu Speechnotes

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? Vor 1997 mussten Benutzer bei Diktiersoftware nach jedem Wort eine Pause einlegen. Dann kam Dragon NaturallySpeaking auf den Markt, das erste kommerziell erhältliche System, das natürliche, kontinuierliche Sprache unterstützte.

5. Notta (Am besten geeignet für schnelle und genaue Transkription in mehreren Sprachen)

via Notta

Notta positioniert sich als umfassender hub für die Dokumentation von Meetings. Der herausragende Vorteil ist der Fokus auf zweisprachige und kollaborative Workflows. Damit können Sie Meetings gleichzeitig in zwei Sprachen transkribieren und übersetzen, sodass auch vielfältige Teams uneingeschränkt an Unterhaltungen teilnehmen können.

In Kombination mit den Bearbeitungs-tools, den mit einem Klick erstellbaren KI-Zusammenfassungen und dem nahtlosen Freigeben für Slack, Notion oder Salesforce reduziert Notta den Aufwand nach Meetings.

Die besten Features von Notta

Transkribieren Sie Sprachmemos oder aufgezeichnete Unterhaltungen in 58 Sprachen mit einer Genauigkeit von bis zu 98 %

Freigeben Sie Highlights mit der Clip-Funktion, um nur die wichtigsten Teile zur Verteilung zu geben

Bearbeiten und verfeinern Sie Transkripte direkt im integrierten interaktiven Editor

Suchen und fassen Sie Meetings aus mehreren Aufzeichnungen mit AI Chat zusammen

Exportieren Sie Transkripte in verschiedenen Formaten, darunter DOCX, PDF, SRT, XLSX und TXT

Keine Limit-Einschränkungen

Die Transkriptionsgenauigkeit kann schlecht sein, mit erfundenen oder falschen Wörtern

Einige Benutzer berichteten von irreführenden Testversion-Bedingungen und unerwarteten Abrechnungsgebühren

Preise für Notta

Free

Pro: 13,49 $/Monat pro Benutzer

geschäft: *27,99 $/Monat pro Benutzer

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Notta-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Notta?

Wie es in einer G2-Rezension heißt:

Selbst bei unterschiedlichen Akzenten (z. B. südafrikanisches Englisch) liefert die Transkription recht genaue Ergebnisse, identifiziert Sprecher und erstellt recht gute Zusammenfassungen, die eine gute Grundlage bilden. Ich muss zwar noch Transkriptionsfehler korrigieren, aber die Zusammenfassungen sind ein guter Anfang, auch wenn sie einige wichtige Info auslassen.

Selbst bei unterschiedlichen Akzenten (z. B. südafrikanisches Englisch) liefert die Transkription recht genaue Ergebnisse, identifiziert Sprecher und erstellt recht gute Zusammenfassungen, die eine gute Grundlage bilden. Ich muss zwar noch Transkriptionsfehler korrigieren, aber die Zusammenfassungen sind ein guter Anfang, auch wenn sie einige wichtige Info auslassen.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Notta-Alternativen für präzise Transkriptionen

6. Transkriptor (Am besten geeignet für die kostengünstige und zuverlässige Transkription von Audio- und Video-Dateien)

via Transkriptor

Transkriptor wurde für alle entwickelt, die gesprochene Inhalte aus Vorträgen, Interviews oder Präsentationen erfassen und schnell in Text umwandeln möchten. Mit einer Abdeckung von über 100 Sprachen ist es eine vielseitige Wahl für internationale Studenten, Journalisten und Teams, die täglich mit mehrsprachigen Unterhaltungen zu tun haben.

Die Erweiterung lässt sich in Zoom, Google Meet und Microsoft Teams integrieren, um Meeting-Protokolle aufzuzeichnen. Außerdem können Sie aus den Transkripten Erkenntnisse wie die Sprechzeit der Redner und Stimmungsanalysen gewinnen.

Darüber hinaus fungiert Transkriptor mit seinem Untertitelgenerator, Audio-Übersetzer, KI-Sprachrekorder und Podcast-Transkription auch als Tool zur Inhaltserstellung, mit dem Sie gesprochene Inhalte für eine breitere Verteilung wiederverwenden können.

Die besten Features von Transkriptor

Erfassen Sie Bildschirm-, Kamera- und Mikrofonaufnahmen gleichzeitig mit der Chrome-Erweiterung

Laden Sie Dateien direkt hoch oder importieren Sie sie von YouTube, um sie zu transkribieren und zusammenzufassen

Erstellen Sie KI-gestützte Zusammenfassungen, die die Schlüsselpunkte aus langen Vorträgen oder Telefonaten hervorheben

Erstellen Sie aus Ihren Transkripten eine durchsuchbare Wissensdatenbank, die Sie jederzeit zur Hand haben

Limit-Einschränkungen von Transkriptor

Probleme mit Füllwörtern wie „ähm“ und „äh“, die zusätzliche Bereinigung erfordern

Die Sprecherunterscheidung ist bei Aufnahmen mit mehreren Sprechern schwach

Preise für Transkriptor

Free

Pro: 19,99 $/Monat pro Benutzer

Team: 30 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Transkriptor

G2: 4,7/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 500 Bewertungen)

🔍 Wussten Sie schon? 1952 entwickelte Bell Labs mit Audrey eines der ersten Spracherkennungssysteme. Es konnte jedoch nur die Ziffern von null bis neun verstehen, und zwar nur, wenn sie von der Person gesprochen wurden, die es trainiert hatte.

7. Voice In (am besten geeignet für das direkte Diktieren in Textfelder im Browser)

via Voice In

Voice In ist eine kompakte und dennoch nützliche Chrome-Erweiterung für die Sprach-zu-Text-Umwandlung, mit der Sie überall im Internet nur mit Ihrer Stimme tippen können. Wenn Sie schnell und präzise diktieren möchten, ohne Ihren Browser zu verlassen, ist Voice In eine zuverlässige Option.

Das Tool passt sich mit integrierten Interpunktionsbefehlen, automatischer Textformatierung und benutzerdefinierten Sprach-Verknüpfungen an Ihren Workflow an. So können Sie E-Mails schreiben, Formulare ausfüllen, Blogbeiträge entwerfen oder sogar CRM-Einträge schneller aktualisieren.

Die besten Features von Voice In

Diktieren Sie direkt in über 10.000 Websites und Apps, ohne kopieren und einfügen zu müssen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Befehle , um wiederkehrende Bearbeitung und Automatisierung zu vertonen

Diktieren Sie über mehrere Registerkarten hinweg mit dem erweiterten Modus

Wechseln Sie mit Verknüpfungen für mehrsprachiges Tippen sofort zwischen Sprachen

Einschränkungen von Voice In

Gesprochene Satzzeichen wie „Komma“ oder „Punkt“ können als wörtliche Wörter transkribiert werden, anstatt korrekt formatiert zu werden

Die Erweiterung funktioniert nicht mit lokalen Dokumenten (wie PDF- oder HTML-Dateien), es sei denn, es werden zusätzliche Browser-Berechtigungen erteilt

Preise für Voice In

Monatlich: 9,99 $/Monat pro Benutzer

Jährlich: 59,99 $ pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Lebenslang: 149,99 $ pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Voice In

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Voice In?

Werfen Sie einen Blick auf diese G2-Bewertung:

Das Beste an Voice In ist, dass die Chrome-Erweiterung nahtlos auf fast jeder Website mit bearbeitbarem Text funktioniert. Ein kleiner Nachteil ist, dass bestimmte komplexe Befehle oder branchenspezifische Fachbegriffe manchmal falsch interpretiert werden.

Das Beste an Voice In ist, dass die Chrome-Erweiterung nahtlos auf fast jeder Website mit bearbeitbarem Text arbeitet. Ein kleiner Nachteil ist, dass bestimmte komplexe Befehle oder branchenspezifische Fachbegriffe manchmal falsch interpretiert werden.

8. LipSurf (am besten geeignet für die Steuerung von Browser-Funktionen und Apps mit Sprachbefehlen)

via LipSurf

LipSurf verwandelt Ihr gesamtes Surferlebnis in einen freihändigen, sprachgesteuerten Workflow. Anstatt zwischen Tippen und Klicken zu wechseln, können Sie Befehle sprechen, um zu scrollen, auf Links zu klicken, Videos anzusehen oder lange Text in Echtzeit zu schreiben.

Vom Diktieren in Google Docs über die Navigation in Reddit bis hin zur Steuerung von YouTube – die Erweiterung passt sich Ihren Gewohnheiten im Internet an. Und das Beste daran? Sie läuft in Chrome ohne Datenverfolgung oder Werbung und verbindet so erfolgreich Sprachproduktivität mit Datenschutz.

Die besten Features von LipSurf

Entwickeln Sie benutzerdefinierte Sprachbefehle zum Einfügen von Vorlagen, Fachbegriffen oder sich wiederholenden Aktionen

Erweitern Sie die Funktion mit Open-Source-Plugins oder erstellen Sie Ihre eigenen Integrationen

Verwenden Sie den Klickraster-Befehl, um mit jedem Bereich einer Webseite per Sprache zu interagieren

Wechseln Sie zwischen Diktat-, Rechtschreib- und Befehlssperrmodus für präzise Workflows

Limitations von LipSurf

Benutzer berichten, dass LipSurf fehlerhaft sein kann und manchmal unerwartet aufhört zu funktionieren

LipSurf funktioniert auf bestimmten Websites, wie z. B. Duolingo, nicht immer einwandfrei

Preise für LipSurf

Free

Plus: 4 $/Monat pro Benutzer

Premium: 8 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu LipSurf

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Wissenswertes: In bestimmten Krankenhäusern verwenden Chirurgen während der Operation Sprach-zu-Text-Funktionen, um Notizen zu diktieren, ohne ein Gerät berühren zu müssen. Die Mikrofone sind so konzipiert, dass sie Hintergrundgeräusche aus Operationssälen herausfiltern.

9. MeetGeek KI (am besten geeignet für die automatische Erfassung von Meetings mit Highlights und Aktionselementen)

via MeetGeek KI

MeetGeek AI ist eine Chrome-Erweiterung zur Sprach-zu-Text-Umwandlung, mit der Sie alles, was in Ihren Anrufen passiert, erfassen, organisieren und automatisieren können. Sie nimmt automatisch an Ihren Meetings teil, zeichnet sie auf und liefert strukturierte Notizen, sobald der Anruf beendet ist.

Die App dokumentiert alle Ihre Meetings, einschließlich Zoom, Google Meet, Teams, Webex und sogar Offline-Unterhaltungen.

Die KI-Workflows von MeetGeek reduzieren den Aufwand für Meetings, indem sie die Synchronisierung von Erkenntnissen mit Ihren bevorzugten tools ermöglichen und eine lebendige Wissensdatenbank aufbauen.

Die besten Features von MeetGeek KI

Zeichnen Sie Anrufe direkt im Browser ohne Bots oder Einladungen mit dem MeetGeek Chrome Recorder auf

Passen Sie Ihre eigenen Zusammenfassungs-Vorlagen für Interviews, Onboarding, Verkaufsgespräche und Team-Synchronisierungen an oder erstellen Sie neue

Führen Sie eine Synchronisierung des Meeting-Inhalts mit über 7.000 Apps durch, darunter Slack, HubSpot, Notion und Google Drive

Nutzen Sie die Vorteile von Unterhaltung Intelligence mit über 100 KPIs zur Nachverfolgung von Engagement, Redezeit und Meeting-Effizienz

Limit von MeetGeek KI

Langsames Setup für unplanmäßige Meetings; erfordert eine vorherige Planung des Kalenders

Die Sprach-Unterstützung ist limit, was die Nutzbarkeit für mehrsprachige Personen beeinträchtigt

Preise für MeetGeek KI

Free

Pro: 19 $/Monat pro Benutzer

geschäft: *39 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 59 $/Monat pro Benutzer

MeetGeek KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 450 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über MeetGeek KI?

Ein Benutzer hat dieses Feedback freigegeben:

MeetGeek spart viel Zeit, indem es Meetings automatisch aufzeichnet, transkribiert und strukturiert. Es ist sehr praktisch, um mithilfe von Stichwörtern schnell die benötigten Stellen zu finden und Ausschnitte mit Kollegen zu freigeben. Manchmal kann die Transkription Ungenauigkeiten enthalten, insbesondere bei schlechter Audioqualität oder wenn in einer Unterhaltung mehrere Sprachen verwendet werden.

MeetGeek spart viel Zeit, indem es Meetings automatisch aufzeichnet, transkribiert und strukturiert. Es ist sehr praktisch, um mithilfe von Stichwörtern schnell die benötigten Stellen zu finden und Ausschnitte mit Kollegen zu freigeben. Manchmal kann die Transkription Ungenauigkeiten enthalten, insbesondere bei schlechter Audioqualität oder wenn in einer Unterhaltung mehrere Sprachen verwendet werden.

10. SpeechText. KI (Am besten geeignet für die schnelle und genaue Sprach-zu-Text-Umwandlung im Browser)

Wenn es auf die Genauigkeit der Transkription ankommt, bietet Ihnen SpeechText. KI die Flexibilität, die Ergebnisse an Ihre Branche anzupassen.

Anstatt sich auf eine generische Sprach-zu-Text-Engine zu verlassen, können Sie mit dieser Sprach-zu-Text-Software domänenspezifische Modelle wie Medizin, Recht, Interviews oder Podcasts auswählen, sodass Fachjargon und technische Begriffe von Anfang an korrekt erkannt werden.

Laden Sie einfach eine Audio- oder Video-Datei hoch, wählen Sie Ihre Domain aus und überlassen Sie den Rest der KI.

Die besten Features von SpeechText. KI

Nutzen Sie die integrierte Audio-Suchmaschine , um schnell Phrasen oder Begriffe in Transkripten zu finden

Erzeugen Sie saubere Ergebnisse mit automatischer Zeichensetzung und Format

Durchführung der Bearbeitung und Überprüfung der Transkripte mit interaktiven Korrektur-tools

Exportieren Sie Transkriptionsergebnisse in verschiedenen Formaten, darunter TXT, DOCX und PDF

SpeechText. KI-Einschränkungen

Bei günstigeren Plänen gibt es ein maximales Limit der Größe (z. B. 20 MB), sodass Benutzer große Audiodateien möglicherweise manuell aufteilen müssen

Es fehlt eine mobile App, wodurch die Nutzung auf Desktop- oder browserbasierte Workflows limitiert ist

SpeechText. KI-Preise

Starter: 10 $ pro 180 Transkriptionsminuten

Persönlich: 19 $ pro 380 Transkriptionsminuten

Standard: 49 $ pro 990 Transkriptionsminuten

SpeechText. KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Vorteile der Verwendung von Sprach-zu-Text in Chrome

Die Verwendung von Sprach-zu-Text in Chrome verändert Ihre Arbeit, Ihre Kommunikation und Ihre Produktivität. Von schnellerem Diktieren bis hin zu besserer Barrierefreiheit – hier sind die Gründe, warum es sich lohnt, diese Funktion zu nutzen:

produktivität und Zeitersparnis:* Diktieren Sie E-Mails, Berichterstellung oder Code schneller als Sie tippen können und führen Sie freihändige Arbeit aus, während Sie mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen oder wenn das Tippen nicht möglich ist

Verbesserte Barrierefreiheit: Unterstützung von Benutzern mit Behinderungen wie Mobilitätseinschränkungen, Sehbehinderungen oder Legasthenie, wodurch digitale Räume inklusiver werden

Verbesserte Dokumentation und Zusammenarbeit: Erhalten Sie Echtzeit-Transkriptionen von Meetings, Webinaren oder Kursen und halten Sie Ideen sofort mit sprachgesteuerten Notizen fest

*vielseitige Funktion: Verwenden Sie Ihre Stimme für die Suche im Browser, die Navigation und die mehrsprachige Transkription oder verbinden Sie sie mit Apps wie Google Docs und Zoom für automatisierte Automatisierung

Gesundheitliche Vorteile: Reduzieren Sie die Belastung durch langes Tippen und beugen Sie Verletzungen durch wiederholte Belastung vor, indem Sie Ihre Stimme die Arbeit machen lassen

📖 Lesen Sie auch: So sprechen Sie Text auf Android (Schritt-für-Schritt-Anleitung)

Ihre Stimme hat gerade ein Upgrade erhalten

Die meisten Chrome-Erweiterungen für die Sprach-zu-Text-Umwandlung beschränken sich auf die reine Transkription, sodass Sie die Ergebnisse noch aufbereiten müssen. Bei einigen müssen Sie zwischen verschiedenen Apps hin- und herspringen, während andere Kompromisse beim Datenschutz eingehen.

ClickUp Brain MAX und Talk to Text gehen noch einen Schritt weiter. Sie machen die Sprach-zu-Text-Funktion zu einer natürlichen Erweiterung Ihres Arbeitsablaufs. Mit KI-optimierten Transkripten, mehrsprachigen Support, personalisiertem Vokabular und tiefgreifenden Integrationen wird Ihre Stimme zu einem sofort einsetzbaren Produktivität-Tool.

Wenn Sie bereit sind, über das einfache Diktieren hinauszugehen, melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und sehen Sie selbst, wie nahtlos Ihre Worte in organisierte Arbeit umgewandelt werden können.