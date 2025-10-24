die 10 besten GoSearch KI-Konkurrenten, die es 2025 zu entdecken gilt

Sie versuchen nur, eine kurze Frage bei Google zu beantworten, aber plötzlich haben Sie 15 nicht relevante Registerkarten geöffnet. Tools wie GoSearch AI wurden entwickelt, um Ihnen zu helfen, intelligenter zu suchen und Ergebnisse zu liefern, die in Ihrem Arbeitskontext sinnvoll sind.

Es gibt jedoch noch viele andere tools, die einen Blick wert sind, je nachdem, ob Sie nach genaueren Quellen, ausführlicheren Erklärungen oder einfach nur einer übersichtlicheren Suchfunktion suchen.

Einige GoSearch AI-Alternativen funktionieren eher wie Forschungsassistenten, die Ihnen helfen, bessere Fragen zu stellen, während andere darauf spezialisiert sind, Ihnen detaillierte, fokussierte Antworten zu geben. Letztendlich sollte das Ziel bei der Online-Suche sein, alles unter einem Dach zu haben. Keine KI-Zersplitterung, keine unzusammenhängende Arbeit.

Entdecken Sie die Konkurrenten von GoSearch KI, die die Suche einfach und unterhaltsam machen. Los geht's! 💁

GoSearch KI-Alternativen auf einen Blick

Hier sind die besten GoSearch-Alternativen auf einen Blick:

Name des tools Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp Unternehmenssuche, KI-gestützte kontextbezogene Antworten, Dokumenten- und Chatten-Integration, Brain MAX Unified AI, Wissensmanagement, Agenten, Whiteboards, Integrationen KI-gestützte Suche, die Arbeit, Wissen und Ausführung in Verbindung bringt Free-Plan; kostenpflichtige Pläne verfügbar Guru Echtzeit-Erfassung von Wissen, Wissenskarten, automatisierte Überprüfung, Slack/Teams/Salesforce-Integration, Push-Updates Erfassung und Validierung von Wissen in Echtzeit Kostenpflichtige Pläne ab 25 $/Benutzer/Monat Glean Tiefe Integrationen (über 100 Quellen), personalisierte Antworten, proaktive KI-Agenten, Zusammenarbeit in Echtzeit, sichere Zugriffskontrollen Sichere Suche im Unternehmen mit tiefen Integrationen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Algolia API-first-Suche, Tippfehler-Toleranz, Personalisierung, Neuronale Suche, Mehrsprachigkeit, E-Commerce-Integrationen Entwicklerfreundliche Suche und E-Commerce-Optimierung Kostenlos; benutzerdefinierte Preisgestaltung Yext Wissensgraphen, Bewertungsautomatisierung, Stimmungsanalysen, Synchronisierung, KI-gestützte Antworten Wissensgraphenverwaltung und Automatisierung von Überprüfungen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Dashworks Live-API-Suche, keine Datenspeicherung, Zusammenfassung, Lesezeichen, personalisierte Ergebnisse, GPT-4o/Claude KI-gestützte Wissensgewinnung und Unterstützung beim Workflow Kostenlose Testversion; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Benutzer/Monat Lucidworks Fusion Neuronale Hybridsuche, generative KI-Orchestrierung, benutzerdefinierte Einbettungsmodelle, Datenerfassung, No-Code-Studios Hybride Suche und generative KI-Orchestrierung Benutzerdefinierte Preisgestaltung Elastische Unternehmenssuche Verteilte Architektur, Vektorsuche, Kibana-Analysen, Logstash-Verarbeitung, Hohe Verfügbarkeit Skalierbare Suche auf Unternehmeniveau mit erweiterten Analysen Free Testversion; benutzerdefinierte Preisgestaltung Coveo über 50 Quellintegrationen, NLP, personalisierte Rankings, Slack-App, Snowflake-Analysen, KI-gestützte Vorschläge KI-gestützte Suchanalyse für Unternehmen Benutzerdefinierte Preisgestaltung IBM Watson Discovery Unstrukturierte Datenerfassung, NLP/ML, OCR, Rolle-basierte Sicherheit, Watsonx LLM-Integration Erweiterte Erfassung unstrukturierter Daten und kontextbezogene Suche Kostenlose Testversion; benutzerdefinierte Preisgestaltung

Worauf sollten Sie bei Alternativen zu GoSearch KI achten?

Hier sind einige Schlüssel-Faktoren, die Sie bei der Auswahl einer GoSearch KI-Alternative berücksichtigen sollten:

KI-Funktionen: Robuste semantische Suche, generative Antworten, Kontextverständnis und unterstützen für KI-gestützte Erkenntnisse

Intuitive Benutzeroberfläche: Intuitive Benutzeroberflächen, schnelles Setup (wenn möglich ohne/mit wenig Code) und minimale technische Kenntnisse erforderlich

Integrationsoptionen: Kompatibilität mit Arbeitsplatz-Apps wie Notion, Google Workspace, Zendesk und mehr

Anpassbarkeit und Flexibilität: Benutzerdefinierte Workflows, Suchpipelines, APIs und Integrationen für individuelle Anforderungen

*analysen und Berichterstellung: Einblicke in Benutzeraktivitäten, erweiterte Suchfunktionen und Lücken im Inhalt durch Berichterstellung-Features

Skalierbarkeit: Fähigkeit, große, komplexe Datensätze zu verarbeiten und das Wachstum des Unternehmens ohne Verlangsamungen zu unterstützen

🧠 Wissenswertes: Der erste dokumentierte Versuch, Wissen in einem Index zu erfassen, geht auf 2000 Jahre zurück. Der griechische Gelehrte Kallimachos schuf die Pinakes, einen 120 Schriftrollen umfassenden Katalog von Verfassern und Arbeiten. Es handelte sich dabei im Wesentlichen um die weltweit früheste „Suchmaschine. ’

Die besten GoSearch KI-Alternativen

Die besten GoSearch KI-Alternativen bieten intelligente Suchfunktionen, die den Kontext tatsächlich verstehen. Eine leistungsstarke Daten-Index ist ein weiteres Muss, damit Ihre Informationen organisiert und leicht abrufbar sind.

Schauen wir uns einige davon an! 👇

1. ClickUp (Am besten geeignet für KI-gestützte Suche, die Arbeit, Wissen und Ausführung miteinander in Verbindung bringt)

Testen Sie ClickUp Dokumente kostenlos Nutzen Sie die Knowledge Management tools von ClickUp, um relevante Informationen zu finden

ClickUp , der weltweit erste konvergierte KI-Arbeitsbereich, vereint Projektmanagement, Dokumente und Teamkommunikation auf einer einzigen Plattform – beschleunigt durch KI-Automatisierung und -Suche der nächsten Generation.

Hier sind die Gründe, warum ClickUp die ideale Alternative zu GoSearch KI ist:

Müheloses Suchen mit Enterprise Search

Jedes Team kennt die Frustration, wenn man sich fragt: „Wo war diese Datei noch mal?“

* mit ClickUp Enterprise Search müssen Sie keine Stunden mehr damit verbringen, Google Drive, Confluence oder sogar ClickUp Aufgaben zu durchsuchen. Es indexiert alles, einschließlich Dokumente, Chats, Aufgaben und Tools von Drittanbietern, sodass Ihr Team sofort die richtigen Projektdetails finden kann.

Mit ClickUp Enterprise Search haben Sie den gesamten Arbeitskontext an einem Ort

Sie können beispielsweise einfach „Letztes Client-Feedback zur Q3-Kampagne suchen” in die Suchleiste eingeben und erhalten entsprechende Ergebnisse.

Entfesseln Sie die Kraft eines konvergenten KI-Arbeitsbereichs mit ClickUp Brain

Die Suchfunktion ist leistungsstark, aber wenn Sie einen Arbeitsbereich wünschen, der mitdenkt, dann ist ClickUp Brain genau das Richtige für Sie. Der KI-Mitarbeiter fungiert als kontextbezogener KI-Assistent und liefert sofortige, kontextbezogene Antworten aus Aufgaben, Dokumenten und Chats.

Angenommen, Sie öffnen ClickUp an einem Mondaymorgen. Anstatt Notizen zu durchsuchen, können Sie einfach ClickUp Brain auffordern: „Fassen Sie den Fortschritt der Kampagne der letzten Woche zusammen und erstellen Sie einen Entwurf für ein Client-Update.“ In wenigen Sekunden erhalten Sie eine versandfertige E-Mail sowie ein Projekt-Dashboard, das mit den neuesten Aufgaben aktualisiert wurde.

Mit Brain können Sie je nach Aufgabe auch aus LLM-Suchmaschinen wie ChatGPT Claude, Gemini oder DeepSeek auswählen, im Internet suchen und können als Auslöser für Workflows über Google Drive, Notion, GitHub, OneDrive und mehr von einem Ort aus eingesetzt werden.

Nutzen Sie die 10-fach leistungsstärkere KI mit ClickUp Brain MAX

jetzt können Sie die KI-Unterstützung auf die höchste Stufe stellen*. Die meisten Teams leiden heute unter einer „KI-Zersplitterung” und verwenden ChatGPT für Entwürfe, Notion AI für Dokumente und Gemini für Brainstorming. Als eigenständige Desktop-App ersetzt ClickUp Brain MAX all diese Anwendungen durch einen einzigen einheitlichen KI-Hub. Es vermeidet unnötige KI-Zersplitterung und stellt sicher, dass alles, was Sie für eine 10-fache Produktivität benötigen, auf einer einzigen Plattform verfügbar ist, die auf sprachgesteuerter Produktivität basiert.

Vereinheitlichen Sie Informationen aus KI- und anderen Drittanbieter-tools mit ClickUp Brain MAX

Darüber hinaus* verwandelt das Wissensmanagement von ClickUp Ihren Arbeitsbereich in eine einzige Quelle der Wahrheit. Teams können Ideen festhalten, Prozesse dokumentieren und Erkenntnisse auf strukturierte und durchsuchbare Weise organisieren. Integrierte Features für die Zusammenarbeit erleichtern das Entwerfen, Überprüfen und Verfeinern von Inhalten direkt an der Arbeit.

setzen Sie Ihre Wissens-Workflows mit den Agenten von ClickUp auf Autopilot*

ClickUp-Agenten können in Spaces, Ordnern, Listen und Chats eingerichtet werden, um auf bestimmte Auslöser – wie Fragen in einem Kanal oder Aktualisierungen von Aufgaben – zu reagieren, indem sie Aktualisierungen veröffentlichen, Zusammenfassungen erstellen oder Abfragen anhand der ihnen zur Verfügung stehenden Informationen beantworten.

Durch die Nutzung von Arbeitsbereichsdaten (Aufgaben, Dokumente, Chats) und externen Quellen sorgen Autopilot Agents dafür, dass Ihr Team immer schnellen Zugriff auf relevantes Wissen hat, den manuellen Aufwand reduziert und dabei hilft, Informationen organisiert und auf dem neuesten Stand zu halten. Dies erleichtert es Teams, Antworten zu finden, Projekte auf Kurs zu halten und sich auf höherwertige Arbeit zu konzentrieren.

Beantworten Sie wiederkehrende Fragen in ClickUp-Chat-Kanälen, automatisieren Sie tägliche und wöchentliche Berichterstellung, sortieren und weisen Sie Nachrichten zu, fügen Sie Erinnerungen hinzu und vieles mehr mit ClickUp Agents

Die besten Features von ClickUp

Wissen erstellen und organisieren: Erstellen Sie lebendige Dokumente, Wikis und SOPs, die direkt mit Projekten verknüpft sind, mit Erstellen Sie lebendige Dokumente, Wikis und SOPs, die direkt mit Projekten verknüpft sind, mit ClickUp Docs

zusammenarbeit in Echtzeit: *Halten Sie Team-Unterhaltungen kontextbezogen, indem Sie Diskussionen mit ClickUp Chat mit Arbeit-Elementen in Verbindung bringen

visualisieren Sie Ideen: *Karten, Brainstorming und die Planung von Workflows mit Drag-and-Drop-Diagrammen, die mit ClickUp Whiteboards mit der Ausführung verknüpft sind

Verbinden Sie Ihre tools: Bringen Sie Daten aus Apps wie Google Drive und GitHub mit Bringen Sie Daten aus Apps wie Google Drive und GitHub mit ClickUp Integrations in einen durchsuchbaren Arbeitsbereich

Beschleunigen Sie die Erstellung von Inhalten: Entwerfen Sie Dokumente, fassen Sie Notizen zusammen und generieren Sie Produkt-Updates direkt dort, wo Ihr Team arbeitet – mit ClickUp Brain's AI Writer for Work

Limit von ClickUp

Einige Benutzer empfinden die umfangreichen benutzerdefinierten Optionen und den großen Funktionsumfang als steile Lernkurve

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Diese G2-Bewertung sagt wirklich alles:

ClickUp hat die Art und Weise, wie unser Team zusammenarbeitet, Projekte verwaltet und die Leistung verfolgt, völlig verändert. Früher jonglierten wir mit Slack, Google Docs, Tabellenkalkulationen und Projekttafeln auf verschiedenen Plattformen – das war chaotisch, ineffizient und es gingen ständig Dinge unter. Seit wir zu ClickUp gewechselt sind, befindet sich alles an einem Ort: Aufgaben, Zeitleisten, Dokumente, Dashboard, Kommentare und sogar Meeting-Notizen. Es ist unglaublich anpassungsfähig, aber dennoch intuitiv genug, dass jeder es schnell erlernen kann. Features wie Automatisierungen, der KI-Schreibassistent und der überarbeitete Kalender sparen wirklich Zeit. Und das Beste daran? Es wächst mit uns mit – egal, ob wir eine neue Kampagne starten oder langfristige Projekte verwalten.

🎥 Erfahren Sie hier mehr über das Wissensmanagement von ClickUp:

2. Guru (am besten geeignet für die Erfassung und Validierung von Wissen in Echtzeit)

via Guru

Guru ist eine /AI-gestützte Plattform, die das Wissen Ihres Unternehmens organisiert und Ihnen hilft, es mit „Wissenskarten“ in umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln

Das Tool versteht den Kontext und die Rollen der Benutzer, um die richtigen Antworten zur richtigen Zeit zu liefern, während die automatisierte Überprüfung dafür sorgt, dass Ihre Inhalte korrekt und aktuell bleiben. Dies bietet Ihnen ein großartiges Sucherlebnis.

Während GoSearch Ihre bestehenden Systeme durchsucht, müssen Sie bei Guru Inhalte in die eigene Umgebung migrieren. Dieser Kompromiss bietet Ihnen mehr Sicherheit, zentralisierte Kontrolle und verifizierte Informationen.

Die besten Features von Guru

Erfassen Sie Wissen aus E-Mails, Dokumenten, Webseiten und Chatten in Echtzeit

Überprüfen Sie Informationen regelmäßig mit integrierten Tools zur Expertenüberprüfung

Erhalten Sie Push-Updates und Benachrichtigungen zu Änderungen von Richtlinien, Verfahren und Produktwissen

Finden Sie relevante Informationen direkt in tools wie Slack, Teams und Salesforce

Limit-Einschränkungen von Guru

Ohne geeignete Tag- und Kategorisierungsfunktionen ist es schwierig, bestimmte Informationen schnell zu finden

Es ist schwierig, Ressourcen anhand von Stichwörtern zu finden

Guru-Preise

Selbstbedienung: 25 $/Monat pro Benutzer

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Guru-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 2000 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 600 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Guru?

So beschrieb ein Benutzer seine Erfahrungen:

🔍 Wussten Sie schon? IBMs Watson gewann 2011 bekanntlich Jeopardy! Dies war ein früher Beweis dafür, wie natürliche Sprachverarbeitung (NLP) Berge von Daten durchforsten kann, um präzise Antworten zu liefern.

3. Glean (Am besten geeignet für sichere Suche im Unternehmen mit tiefgreifenden Integrationen)

via Glean

Glean ist eine künstliche Intelligenz-Plattform für Unternehmen, die über eine Verbindung zu über 100 Quellen verfügt, von Datenbanken bis hin zu Apps. Sie ermöglicht es Mitarbeitern, Fragen in einfachem Englisch zu stellen, und liefert personalisierte Antworten, indem sie den Kontext und die Rollen der Benutzer versteht, um Informationen besser abrufen zu können.

Die proaktiven KI-Agenten des Tools liefern Ihnen Erkenntnisse, nach denen Sie gar nicht gesucht haben, und automatisieren sich wiederholende Workflows. Im Gegensatz zu GoSearch AI, das sich auf die kognitive Suche konzentriert, lernt Glean aktiv aus dem Benutzerverhalten, um Ihnen relevante Informationen vorzuschlagen, noch bevor Sie danach fragen.

Die besten Features herausfiltern

Verwalten Sie Berechtigungen und Zugriffskontrollen, um sicherzustellen, dass Unternehmensdaten sicher und konform bleiben.

Richten Sie personalisierte Dashboards ein, um laufende Projekte und Ergebnisse mühelos zu verfolgen.

Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen, indem Sie Suchergebnisse, Referenzen und relevante Dateien mit Ihren Teamkollegen freigeben.

Limit erkennen

Die Suchergebnisse können etwas umfangreich sein, und es sind einige zusätzliche Klicks erforderlich, um die relevantesten Informationen zu finden.

Analysen sind unflexibel, und Sie können die Benutzeroberfläche dafür nicht ändern.

Preise einholen

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Bewertungen sammeln

G2: 4,7/5 (über 130 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Glean?

So beschrieb ein Benutzer seine Erfahrungen:

📮 ClickUp Insight: Ein typischer Wissensarbeiter muss sich durchschnittlich mit 6 Personen verbinden, um seine Arbeit zu erledigen. Das bedeutet, täglich mit 6 wichtigen Verbindungen in Kontakt zu treten, um wichtige Informationen zu sammeln, Prioritäten abzustimmen und Projekte voranzubringen. Die Herausforderungen sind real: Ständige Nachfassaktionen, Verwirrung aufgrund unterschiedlicher Versionen und mangelnde Sichtbarkeit beeinträchtigen die Produktivität des Teams. Eine zentralisierte Plattform wie ClickUp löst dieses Problem, indem sie Ihnen den Kontext sofort zur Verfügung stellt.

4. Algolia (Am besten geeignet für entwicklerfreundliche Suche und E-Commerce-Optimierung)

via Algolia

Algolia ist eine API-first-Suchplattform, die Geschäftsunternehmen dabei hilft, schnelle Sucherlebnisse für ihre Websites und Apps zu schaffen. Denken Sie an Antwortzeiten von unter 100 Millisekunden mit intelligenten Features wie Tippfehler-Toleranz, Personalisierung und standortbezogenen Ergebnissen.

Der Schwerpunkt liegt eher auf der benutzerdefinierten Suche als auf internem Wissen. Daher eignet es sich hervorragend für E-Commerce-Websites, Content-Plattformen und Apps, bei denen die Benutzererfahrung direkten Einfluss auf den Umsatz hat.

Die neuronale Suchtechnologie der Plattform nutzt KI, um die Absichten der Benutzer und den Kontext für Benutzerdefinierte Ergebnisse zu verstehen.

Die besten Features von Algolia

Nutze die mehrsprachige Suche, um ein globales Publikum zu unterstützen.

Nutzen Sie Features für dynamisches Content-Management, erweiterte Analysen und Merchandising-tools, die Vorteile wie Umsatzoptimierung bieten.

Nutzen Sie die facettierte Suche, um Ergebnisse effizient zu filtern und zu verfeinern.

Integrieren Sie E-Commerce-Plattformen wie Shopify und Salesforce, um die Produktsuche und Konversionen zu optimieren.

Limitations von Algolia

Es ist schwierig, in dieser App mehrere Index für eine einzelne Abfrage zu durchsuchen.

Benutzer berichten von begrenzten Synonymen und Regeln für Schlüsselwörter.

Preise von Algolia

Free

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Algolia-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 70 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Algolia?

Eine Rezension drückt es so aus:

🧠 Wissenswertes: Vor dem Zeitalter der Computer waren Bibliothekare die „menschlichen Suchmaschinen”. Tatsächlich ist das Dewey-Dezimalsystem (entstanden 1876) noch immer eines der am längsten bestehenden Wissensorganisationssysteme der Geschichte.

5. Yext (Am besten geeignet für Wissensgraphenmanagement und Automatisierung von Bewertungen)

via Yext

Yext ist eine Plattform für Markensichtbarkeit, die Geschäfte dabei hilft, ihre digitale Präsenz zu kontrollieren, einschließlich KI-Suchmaschinen, sozialen Medien und lokalen Verzeichnissen. So müssen Sie Geschäftszeiten, Fotos oder Kontakt Info nicht manuell auf Hunderten von Plattformen aktualisieren.

Die Plattform nutzt KI, um lokale Seiten für Suchanfragen mit hoher Kaufabsicht zu optimieren, automatisiert das Sammeln von Bewertungen auf über 80 Plattformen und bietet Stimmungsanalysen, um den Ruf Ihrer Marke zu schützen.

Die besten Features von Yext

Erstellen und verwalten Sie einen „Wissensgraphen”, der eine Synchronisierung von „Alles“ in Echtzeit mit über 200 Verzeichnissen und Suchdiensten ermöglicht

Überwachen, sammeln und reagieren Sie auf Kundenbewertungen von Google, Facebook, Yelp und anderen Plattformen über ein einziges Dashboard

Automatisieren Sie Bewertungsantworten mithilfe von KI-gesteuerten Vorlagen und personalisieren Sie Interaktionen in großem Maßstab

Freigeben Sie positive Bewertungen nahtlos auf Ihrer Website mit einfachen Bewertungs-Widgets

Limit von Yext

Es ist schwierig, die Team-Collaboration-Features effektiv zu nutzen

Die Kommunikation mit Client ist unzuverlässig

Preise von Yext

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Yext-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 850 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Yext?

Hier ein kurzer Kommentar eines echten Benutzers:

6. Dashworks (Am besten geeignet für KI-gestützte Wissensgewinnung und Workflow-Unterstützung)

via Dashworks

Dashworks ist eine KI-gestützte Suchsoftware für Unternehmen, die bis zu 87 % der internen Fragen automatisiert. Sie bietet eine direkte Verbindung zu Ihren Apps wie Slack, Jira, E-Mails und Dokumenten und nutzt Live-API-Suchen, um relevante Informationen sofort zu finden.

Die Plattform nutzt fortschrittliche Algorithmen für maschinelles Lernen, darunter GPT-4o und Claude. Dank ihres Ansatzes ohne Datenspeicherung werden Ihre verbundenen Systeme live durchsucht, ohne dass Kopien gespeichert werden, sodass Informationen leicht zugänglich sind.

Anstatt eine traditionelle zentralisierte Wissensdatenbank zu erstellen, speichert Dashworks alles in Ihren ursprünglichen Systemen und durchsucht diese dynamisch.

Die besten Features von Dashworks

Fassen Sie Dokumente und E-Mails sofort zusammen und sparen Sie Zeit beim Lesen und Recherchieren

Setzen Sie Lesezeichen für bestimmte Fragen oder Antworten, um später schnell darauf zurückgreifen zu können

Kuratieren Sie Inhalte automatisch und zeigen Sie die wichtigsten Dateien und Links basierend auf der tatsächlichen Nutzung und Relevanz an

Personalisieren Sie die Ergebnisse basierend auf Abteilung, Rolle und Unternehmensjargon für jeden Benutzer

Limitations von Dashworks

Es gibt keine flexiblen Integrationsoptionen

Sie können keinen bestimmten Bereich für den Abruf der Informationen als Einstellung festlegen

Preise für Dashworks

14-tägige kostenlose Testversion

Team-Plan: 12 $/Monat pro Benutzer

Business-Plan: 15 $/Monat pro Benutzer (mindestens 10 Plätze)

Enterprise-Plan: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Dashworks

G2: 4,5/5 (über 70 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Dashworks?

Hier ist eine Perspektive aus erster Hand:

🔍 Wussten Sie schon? Der frühe Suchalgorithmus von Google, PageRank ( 1996), wurde davon inspiriert, wie wissenschaftliche Arbeiten sich gegenseitig zitieren. Die Idee der „Bedeutung durch Verweise” ist die Grundlage der meisten modernen Ranking-Systeme für die Suche im Unternehmen.

7. Lucidworks Fusion (am besten geeignet für hybride Suche und generative KI-Orchestrierung)

via Lucidworks Fusion

Lucidworks ist eine KI-gestützte Suchsoftware für Unternehmen, die entwickelt wurde, um Datensilos aufzubrechen und die Produktivität durch intelligente Suche über verschiedene digitale Ressourcen hinweg zu steigern.

Mithilfe der neuronalen Hybridsuche kombiniert es traditionelles Keyword-Matching mit KI-gestütztem semantischem Verständnis. Die Plattform bietet flexible Bereitstellungsoptionen, darunter SaaS, selbst gehostet oder hybrid.

Außerdem erhalten Sie umfassende tools wie Studios (eine No-Code-Oberfläche zum Erstellen von Sucherlebnissen) und Signals Beacon für die Echtzeit-Nachverfolgung von Benutzerinteraktionen. Es eignet sich sowohl für die kundenorientierte E-Commerce-Suche als auch für die interne Wissensgewinnung.

Die besten Features von Lucidworks Fusion

Orchestrieren Sie KI-Symphonien in Ihrem gesamten Unternehmen mit Lucidworks AI, das hybride Suche und generative KI für eine intelligentere Datenermittlung kombiniert.

Trainieren, verwalten und implementieren Sie benutzerdefinierte Einbettungsmodelle, um die Leistung für domänenspezifische Sprache und Geschäftsmetriken zu optimieren.

Stellen Sie eine Verbindung und vereinheitlichen Sie strukturierte und unstrukturierte Daten aus verschiedenen Quellen mit Lucidworks Data Acquisition.

Limit von Lucidworks Fusion

Benutzer berichten, dass die technische Dokumentation oft nicht ausreichend ist, da sie nicht die gesuchten Antworten liefert.

An vielen Stellen sind fehlerhafte Segmente des Codes vorhanden, was das Lesen erschwert.

Preise für Lucidworks Fusion

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Lucidworks Fusion

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Lucidworks Fusion?

So beschrieb ein Benutzer seine Erfahrungen:

8. Elastic Enterprise Search (Am besten geeignet für skalierbare Suchfunktionen auf Unternehmensebene mit erweiterten Analysen)

via Elastic Enterprise Search

Elasticsearch ist eine beliebte Open-Source-Suchmaschine, die alles von den Inhalt-Empfehlungen von Netflix bis hin zu den Echtzeitanalysen von Uber unterstützt. Sie erhalten die volle Kontrolle über Ihre Suchinfrastruktur.

Dank fortschrittlicher KI-Funktionen wie Vektorsuche und erweiterter Generierung ermöglicht es ein semantisches Verständnis, das über das einfache Abgleichen von Schlüsselwörtern hinausgeht.

Im Gegensatz zu spezialisierteren tools umfasst das Ökosystem von Elastic Kibana für die Datenvisualisierung und Logstash für die Datenverarbeitung. Damit entsteht eine Suite für Suche, Analyse und Überwachung. Während GoSearch AI sich speziell auf Wissensmanagementsysteme am Arbeitsplatz konzentriert, ist Elastic eher ein tool für Entwickler zum Erstellen benutzerdefinierter Suchanwendungen.

Die besten Features von Elastic Enterprise Search

Nahtlose Skalierung dank einer verteilten Architektur, die Sharding, Replikation und dynamische Index unterstützt.

Erzielen Sie hohe Verfügbarkeit und Fehlertoleranz durch automatisierte Failover- und clusterübergreifende Replikationsmechanismen.

Überwachen Sie die Suchnutzung und das Verhalten der Benutzer, um die Suchrelevanz zu optimieren und die Benutzererfahrung zu verbessern.

Limit von Elastic Enterprise Search

Es ist schwierig, Dokumente neu zu indizieren, wenn sich das Schema erheblich ändert.

Das Einrichten von Index oder Datenpunkten für die Suche kann schwierig sein

Preise für Elastic Enterprise Search

Kostenlose Testversion

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Elastic Enterprise Search

G2: 4,3/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 40 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Elastic Enterprise Search?

Lesen Sie, was dieser Rezensent zu sagen hatte:

🧠 Wissenswertes: Das erste mechanische Suchgerät wurde 1949 vom MIT-Ingenieur Vannevar Bush gebaut. Er konzipierte den „Memex“, eine schreibtischähnliche Maschine, mit der Benutzer Mikrofilmdokumente durchsuchen und verknüpfen konnten. Diese Vision inspirierte direkt das Hyperlink-System, das wir heute verwenden.

9. Coveo (am besten geeignet für KI-gestützte Suchanalysen in Unternehmen)

via Coveo

Coveo stellt eine Verbindung zu über 50 Quellen wie Salesforce, Microsoft 365 und ServiceNow her, um alles zu konsolidieren. Was Coveo auszeichnet, ist sein Fokus auf das Verständnis der Benutzerabsicht.

Mithilfe von natürlicher Sprachverarbeitung und maschinellem Lernen liefert es kontextbezogene Ergebnisse, automatische Relevanzanpassung und personalisierte Rankings basierend auf Benutzer-Rollen und -verhalten.

Das KI-Intranet-Suchtool bietet außerdem proaktive Inhaltsempfehlungen und umfangreiche Analysen, um Interaktionen nachzuverfolgen und Inhaltslücken zu identifizieren. Im Gegensatz zu einfacheren Suchtools arbeitet es sowohl mit internem Wissensmanagement als auch mit kundenorientierten Anwendungen.

Die besten Features von Coveo

Erstellen Sie Produktlistenseiten, die von KI unterstützt werden, mithilfe des Product Listing Page Managers für optimales Merchandising

Suchen Sie unternehmensweit in Slack, ohne die App zu wechseln, mit der Coveo Slack App

Greifen Sie über die Snowflake-Integration auf erweiterte Analysen zu, um Coveo-Daten mit anderen Business-Intelligence-tools zu kombinieren

Aktivieren Sie KI-gestützte Klassifizierung und Dropdown-Vorschläge, um Arbeitsabläufe im Kundensupport zu optimieren

Limit von Coveo

Die Handhabung des Berichterstellungsprozesses in seiner Administrator-Plattform kann eine Herausforderung sein, im Gegensatz zu Coveo-Alternativen

Support-Antworten und Dokumentation sind verbesserungswürdig

Preise von Coveo

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Coveo-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,3/5 (über 130 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Coveo?

So beschrieb ein Benutzer seine Erfahrungen:

10. IBM Watson Discovery (am besten geeignet für die Erfassung unstrukturierter Daten und die kontextbezogene Suche)

über IBM Watson Discovery

IBM bietet eine KI-gestützte Wissensdatenbank-Suche über Watson Discovery, eine Plattform, die fortschrittliche NLP- und ML-Technologien nutzt, um Erkenntnisse aus verschiedenen Repositorys zu gewinnen.

Die Plattform erkennt Dokumentstrukturen, extrahiert Inhalt aus Tabellen und Kopfzeilen und zieht mithilfe von OCR-Technologie Text aus Bildern.

Integrieren Sie generative KI und große Sprachmodelle über die Watsonx-Plattform von IBM. Anschließend können Sie ein Retrieval-Augmented-Generation-Framework verwenden, um kontextbezogene Antworten und Erkenntnisse zu generieren und sogar SQL-Abfragen aus komplexen Daten zu erstellen.

Die besten Features von IBM Watson Discovery

Erfassen, normalisieren und bereichern Sie unstrukturierte Daten aus verschiedenen Formaten wie JSON, HTML, PDF und Word

Sorgen Sie für Sicherheit auf Unternehmen-Niveau mit rollenbasiertem Zugriff, Verschlüsselung und Audit-Funktionen

Bringen Sie „Watson” die Sprache Ihrer Branche bei – mit intuitiven tools für die Integration von benutzerdefiniertem Fachwissen

Limit von IBM Watson Discovery

Es werden Fehler angezeigt, wenn Sie mehrere Abfragen durchführen.

Es hat Schwierigkeiten mit Daten, die Bilder enthalten.

Preise für IBM Watson Discovery

Kostenlose Testversion

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu IBM Watson Discovery

G2: 4,5/5 (über 90 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über IBM Watson Discovery?

So beschrieb ein Benutzer seine Erfahrungen:

🔍 Wussten Sie schon? Yahoo startete 1994 nicht als Suchmaschine, sondern als von Menschen kuratiertes Verzeichnis von Websites, also quasi als digitale Version einer Bibliothek.

Die Untersuchung dieser GoSearch KI-Alternativen zeigt deutlich eines: Die Suche ist nur die halbe Miete.

Wenn Sie die richtigen Informationen gefunden haben, müssen Sie diese noch mit Ihrer Arbeit, Ihrem Team und Ihren übergeordneten Zielen in Verbindung bringen.

ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, bietet Ihnen genau das. Mit Enterprise Search können Sie sofort Antworten aus Ihrem gesamten Arbeitsbereich abrufen. ClickUp Brain und ClickUp Brain MAX gehen noch einen Schritt weiter mit KI-gestützten Zusammenfassungen, Aufgabengenerierung und tieferen kontextbezogenen Einblicken.

Worauf warten Sie noch? Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! ✅