die 10 besten GoSearch KI-Konkurrenten, die es 2025 zu entdecken gilt

Sie versuchen nur, eine kurze Frage bei Google zu beantworten, aber plötzlich haben Sie 15 nicht relevante Registerkarten geöffnet. Tools wie GoSearch AI wurden entwickelt, um Ihnen zu helfen, intelligenter zu suchen und Ergebnisse zu liefern, die in Ihrem Arbeitskontext sinnvoll sind.
Es gibt jedoch noch viele andere tools, die einen Blick wert sind, je nachdem, ob Sie nach genaueren Quellen, ausführlicheren Erklärungen oder einfach nur einer übersichtlicheren Suchfunktion suchen.
Einige GoSearch AI-Alternativen funktionieren eher wie Forschungsassistenten, die Ihnen helfen, bessere Fragen zu stellen, während andere darauf spezialisiert sind, Ihnen detaillierte, fokussierte Antworten zu geben. Letztendlich sollte das Ziel bei der Online-Suche sein, alles unter einem Dach zu haben. Keine KI-Zersplitterung, keine unzusammenhängende Arbeit.
Entdecken Sie die Konkurrenten von GoSearch KI, die die Suche einfach und unterhaltsam machen. Los geht's! 💁
GoSearch KI-Alternativen auf einen Blick
Hier sind die besten GoSearch-Alternativen auf einen Blick:
|Name des tools
|Wichtigste Features
|Am besten geeignet für
|Preise*
|ClickUp
|Unternehmenssuche, KI-gestützte kontextbezogene Antworten, Dokumenten- und Chatten-Integration, Brain MAX Unified AI, Wissensmanagement, Agenten, Whiteboards, Integrationen
|KI-gestützte Suche, die Arbeit, Wissen und Ausführung in Verbindung bringt
|Free-Plan; kostenpflichtige Pläne verfügbar
|Guru
|Echtzeit-Erfassung von Wissen, Wissenskarten, automatisierte Überprüfung, Slack/Teams/Salesforce-Integration, Push-Updates
|Erfassung und Validierung von Wissen in Echtzeit
|Kostenpflichtige Pläne ab 25 $/Benutzer/Monat
|Glean
|Tiefe Integrationen (über 100 Quellen), personalisierte Antworten, proaktive KI-Agenten, Zusammenarbeit in Echtzeit, sichere Zugriffskontrollen
|Sichere Suche im Unternehmen mit tiefen Integrationen
|Benutzerdefinierte Preisgestaltung
|Algolia
|API-first-Suche, Tippfehler-Toleranz, Personalisierung, Neuronale Suche, Mehrsprachigkeit, E-Commerce-Integrationen
|Entwicklerfreundliche Suche und E-Commerce-Optimierung
|Kostenlos; benutzerdefinierte Preisgestaltung
|Yext
|Wissensgraphen, Bewertungsautomatisierung, Stimmungsanalysen, Synchronisierung, KI-gestützte Antworten
|Wissensgraphenverwaltung und Automatisierung von Überprüfungen
|Benutzerdefinierte Preisgestaltung
|Dashworks
|Live-API-Suche, keine Datenspeicherung, Zusammenfassung, Lesezeichen, personalisierte Ergebnisse, GPT-4o/Claude
|KI-gestützte Wissensgewinnung und Unterstützung beim Workflow
|Kostenlose Testversion; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Benutzer/Monat
|Lucidworks Fusion
|Neuronale Hybridsuche, generative KI-Orchestrierung, benutzerdefinierte Einbettungsmodelle, Datenerfassung, No-Code-Studios
|Hybride Suche und generative KI-Orchestrierung
|Benutzerdefinierte Preisgestaltung
|Elastische Unternehmenssuche
|Verteilte Architektur, Vektorsuche, Kibana-Analysen, Logstash-Verarbeitung, Hohe Verfügbarkeit
|Skalierbare Suche auf Unternehmeniveau mit erweiterten Analysen
|Free Testversion; benutzerdefinierte Preisgestaltung
|Coveo
|über 50 Quellintegrationen, NLP, personalisierte Rankings, Slack-App, Snowflake-Analysen, KI-gestützte Vorschläge
|KI-gestützte Suchanalyse für Unternehmen
|Benutzerdefinierte Preisgestaltung
|IBM Watson Discovery
|Unstrukturierte Datenerfassung, NLP/ML, OCR, Rolle-basierte Sicherheit, Watsonx LLM-Integration
|Erweiterte Erfassung unstrukturierter Daten und kontextbezogene Suche
|Kostenlose Testversion; benutzerdefinierte Preisgestaltung
Worauf sollten Sie bei Alternativen zu GoSearch KI achten?
Hier sind einige Schlüssel-Faktoren, die Sie bei der Auswahl einer GoSearch KI-Alternative berücksichtigen sollten:
- KI-Funktionen: Robuste semantische Suche, generative Antworten, Kontextverständnis und unterstützen für KI-gestützte Erkenntnisse
- Intuitive Benutzeroberfläche: Intuitive Benutzeroberflächen, schnelles Setup (wenn möglich ohne/mit wenig Code) und minimale technische Kenntnisse erforderlich
- Integrationsoptionen: Kompatibilität mit Arbeitsplatz-Apps wie Notion, Google Workspace, Zendesk und mehr
- Anpassbarkeit und Flexibilität: Benutzerdefinierte Workflows, Suchpipelines, APIs und Integrationen für individuelle Anforderungen
- *analysen und Berichterstellung: Einblicke in Benutzeraktivitäten, erweiterte Suchfunktionen und Lücken im Inhalt durch Berichterstellung-Features
- Skalierbarkeit: Fähigkeit, große, komplexe Datensätze zu verarbeiten und das Wachstum des Unternehmens ohne Verlangsamungen zu unterstützen
🧠 Wissenswertes: Der erste dokumentierte Versuch, Wissen in einem Index zu erfassen, geht auf 2000 Jahre zurück. Der griechische Gelehrte Kallimachos schuf die Pinakes, einen 120 Schriftrollen umfassenden Katalog von Verfassern und Arbeiten. Es handelte sich dabei im Wesentlichen um die weltweit früheste „Suchmaschine. ’
Die besten GoSearch KI-Alternativen
Die besten GoSearch KI-Alternativen bieten intelligente Suchfunktionen, die den Kontext tatsächlich verstehen. Eine leistungsstarke Daten-Index ist ein weiteres Muss, damit Ihre Informationen organisiert und leicht abrufbar sind.
Schauen wir uns einige davon an! 👇
1. ClickUp (Am besten geeignet für KI-gestützte Suche, die Arbeit, Wissen und Ausführung miteinander in Verbindung bringt)
ClickUp , der weltweit erste konvergierte KI-Arbeitsbereich, vereint Projektmanagement, Dokumente und Teamkommunikation auf einer einzigen Plattform – beschleunigt durch KI-Automatisierung und -Suche der nächsten Generation.
Hier sind die Gründe, warum ClickUp die ideale Alternative zu GoSearch KI ist:
Müheloses Suchen mit Enterprise Search
Jedes Team kennt die Frustration, wenn man sich fragt: „Wo war diese Datei noch mal?“
* mit ClickUp Enterprise Search müssen Sie keine Stunden mehr damit verbringen, Google Drive, Confluence oder sogar ClickUp Aufgaben zu durchsuchen. Es indexiert alles, einschließlich Dokumente, Chats, Aufgaben und Tools von Drittanbietern, sodass Ihr Team sofort die richtigen Projektdetails finden kann.
Sie können beispielsweise einfach „Letztes Client-Feedback zur Q3-Kampagne suchen” in die Suchleiste eingeben und erhalten entsprechende Ergebnisse.
Entfesseln Sie die Kraft eines konvergenten KI-Arbeitsbereichs mit ClickUp Brain
Die Suchfunktion ist leistungsstark, aber wenn Sie einen Arbeitsbereich wünschen, der mitdenkt, dann ist ClickUp Brain genau das Richtige für Sie. Der KI-Mitarbeiter fungiert als kontextbezogener KI-Assistent und liefert sofortige, kontextbezogene Antworten aus Aufgaben, Dokumenten und Chats.
Angenommen, Sie öffnen ClickUp an einem Mondaymorgen. Anstatt Notizen zu durchsuchen, können Sie einfach ClickUp Brain auffordern: „Fassen Sie den Fortschritt der Kampagne der letzten Woche zusammen und erstellen Sie einen Entwurf für ein Client-Update.“ In wenigen Sekunden erhalten Sie eine versandfertige E-Mail sowie ein Projekt-Dashboard, das mit den neuesten Aufgaben aktualisiert wurde.
Mit Brain können Sie je nach Aufgabe auch aus LLM-Suchmaschinen wie ChatGPT Claude, Gemini oder DeepSeek auswählen, im Internet suchen und können als Auslöser für Workflows über Google Drive, Notion, GitHub, OneDrive und mehr von einem Ort aus eingesetzt werden.
Nutzen Sie die 10-fach leistungsstärkere KI mit ClickUp Brain MAX
jetzt können Sie die KI-Unterstützung auf die höchste Stufe stellen*. Die meisten Teams leiden heute unter einer „KI-Zersplitterung” und verwenden ChatGPT für Entwürfe, Notion AI für Dokumente und Gemini für Brainstorming. Als eigenständige Desktop-App ersetzt ClickUp Brain MAX all diese Anwendungen durch einen einzigen einheitlichen KI-Hub. Es vermeidet unnötige KI-Zersplitterung und stellt sicher, dass alles, was Sie für eine 10-fache Produktivität benötigen, auf einer einzigen Plattform verfügbar ist, die auf sprachgesteuerter Produktivität basiert.
Vereinheitlichen Sie Informationen aus KI- und anderen Drittanbieter-tools mit ClickUp Brain MAX
Darüber hinaus* verwandelt das Wissensmanagement von ClickUp Ihren Arbeitsbereich in eine einzige Quelle der Wahrheit. Teams können Ideen festhalten, Prozesse dokumentieren und Erkenntnisse auf strukturierte und durchsuchbare Weise organisieren. Integrierte Features für die Zusammenarbeit erleichtern das Entwerfen, Überprüfen und Verfeinern von Inhalten direkt an der Arbeit.
setzen Sie Ihre Wissens-Workflows mit den Agenten von ClickUp auf Autopilot*
ClickUp-Agenten können in Spaces, Ordnern, Listen und Chats eingerichtet werden, um auf bestimmte Auslöser – wie Fragen in einem Kanal oder Aktualisierungen von Aufgaben – zu reagieren, indem sie Aktualisierungen veröffentlichen, Zusammenfassungen erstellen oder Abfragen anhand der ihnen zur Verfügung stehenden Informationen beantworten.
Durch die Nutzung von Arbeitsbereichsdaten (Aufgaben, Dokumente, Chats) und externen Quellen sorgen Autopilot Agents dafür, dass Ihr Team immer schnellen Zugriff auf relevantes Wissen hat, den manuellen Aufwand reduziert und dabei hilft, Informationen organisiert und auf dem neuesten Stand zu halten. Dies erleichtert es Teams, Antworten zu finden, Projekte auf Kurs zu halten und sich auf höherwertige Arbeit zu konzentrieren.
Die besten Features von ClickUp
- Wissen erstellen und organisieren: Erstellen Sie lebendige Dokumente, Wikis und SOPs, die direkt mit Projekten verknüpft sind, mit ClickUp Docs
- zusammenarbeit in Echtzeit: *Halten Sie Team-Unterhaltungen kontextbezogen, indem Sie Diskussionen mit ClickUp Chat mit Arbeit-Elementen in Verbindung bringen
- visualisieren Sie Ideen: *Karten, Brainstorming und die Planung von Workflows mit Drag-and-Drop-Diagrammen, die mit ClickUp Whiteboards mit der Ausführung verknüpft sind
- Verbinden Sie Ihre tools: Bringen Sie Daten aus Apps wie Google Drive und GitHub mit ClickUp Integrations in einen durchsuchbaren Arbeitsbereich
- Beschleunigen Sie die Erstellung von Inhalten: Entwerfen Sie Dokumente, fassen Sie Notizen zusammen und generieren Sie Produkt-Updates direkt dort, wo Ihr Team arbeitet – mit ClickUp Brain's AI Writer for Work
Limit von ClickUp
- Einige Benutzer empfinden die umfangreichen benutzerdefinierten Optionen und den großen Funktionsumfang als steile Lernkurve
Preise für ClickUp
Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp
- G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über ClickUp?
Diese G2-Bewertung sagt wirklich alles:
ClickUp hat die Art und Weise, wie unser Team zusammenarbeitet, Projekte verwaltet und die Leistung verfolgt, völlig verändert. Früher jonglierten wir mit Slack, Google Docs, Tabellenkalkulationen und Projekttafeln auf verschiedenen Plattformen – das war chaotisch, ineffizient und es gingen ständig Dinge unter.
Seit wir zu ClickUp gewechselt sind, befindet sich alles an einem Ort: Aufgaben, Zeitleisten, Dokumente, Dashboard, Kommentare und sogar Meeting-Notizen. Es ist unglaublich anpassungsfähig, aber dennoch intuitiv genug, dass jeder es schnell erlernen kann. Features wie Automatisierungen, der KI-Schreibassistent und der überarbeitete Kalender sparen wirklich Zeit. Und das Beste daran? Es wächst mit uns mit – egal, ob wir eine neue Kampagne starten oder langfristige Projekte verwalten.
🎥 Erfahren Sie hier mehr über das Wissensmanagement von ClickUp:
2. Guru (am besten geeignet für die Erfassung und Validierung von Wissen in Echtzeit)
Guru ist eine /AI-gestützte Plattform, die das Wissen Ihres Unternehmens organisiert und Ihnen hilft, es mit „Wissenskarten“ in umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln
Das Tool versteht den Kontext und die Rollen der Benutzer, um die richtigen Antworten zur richtigen Zeit zu liefern, während die automatisierte Überprüfung dafür sorgt, dass Ihre Inhalte korrekt und aktuell bleiben. Dies bietet Ihnen ein großartiges Sucherlebnis.
Während GoSearch Ihre bestehenden Systeme durchsucht, müssen Sie bei Guru Inhalte in die eigene Umgebung migrieren. Dieser Kompromiss bietet Ihnen mehr Sicherheit, zentralisierte Kontrolle und verifizierte Informationen.
Die besten Features von Guru
- Erfassen Sie Wissen aus E-Mails, Dokumenten, Webseiten und Chatten in Echtzeit
- Überprüfen Sie Informationen regelmäßig mit integrierten Tools zur Expertenüberprüfung
- Erhalten Sie Push-Updates und Benachrichtigungen zu Änderungen von Richtlinien, Verfahren und Produktwissen
- Finden Sie relevante Informationen direkt in tools wie Slack, Teams und Salesforce
Limit-Einschränkungen von Guru
- Ohne geeignete Tag- und Kategorisierungsfunktionen ist es schwierig, bestimmte Informationen schnell zu finden
- Es ist schwierig, Ressourcen anhand von Stichwörtern zu finden
Guru-Preise
- Selbstbedienung: 25 $/Monat pro Benutzer
- unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Guru-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,7/5 (über 2000 Bewertungen)
- Capterra: 4,9/5 (über 600 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über Guru?
So beschrieb ein Benutzer seine Erfahrungen:
Es ist einfach zu bedienen, und wenn die Karten die Schlüsselwörter enthalten, ist die Suche nach einer bestimmten Karte sehr schnell... Wenn ein Workflow komplex ist und viele Schritte überprüft werden müssen, wäre es besser, wenn andere Farben oder Schriftarten zulässig wären, da wichtige Schritte bei so vielen Informationen manchmal leicht übersehen werden können.
🔍 Wussten Sie schon? IBMs Watson gewann 2011 bekanntlich Jeopardy! Dies war ein früher Beweis dafür, wie natürliche Sprachverarbeitung (NLP) Berge von Daten durchforsten kann, um präzise Antworten zu liefern.
📖 Lesen Sie auch: Guru vs. Glean: Welches KI-Wissensmanagement-Tool ist das beste für Sie?
3. Glean (Am besten geeignet für sichere Suche im Unternehmen mit tiefgreifenden Integrationen)
Glean ist eine künstliche Intelligenz-Plattform für Unternehmen, die über eine Verbindung zu über 100 Quellen verfügt, von Datenbanken bis hin zu Apps. Sie ermöglicht es Mitarbeitern, Fragen in einfachem Englisch zu stellen, und liefert personalisierte Antworten, indem sie den Kontext und die Rollen der Benutzer versteht, um Informationen besser abrufen zu können.
Die proaktiven KI-Agenten des Tools liefern Ihnen Erkenntnisse, nach denen Sie gar nicht gesucht haben, und automatisieren sich wiederholende Workflows. Im Gegensatz zu GoSearch AI, das sich auf die kognitive Suche konzentriert, lernt Glean aktiv aus dem Benutzerverhalten, um Ihnen relevante Informationen vorzuschlagen, noch bevor Sie danach fragen.
Die besten Features herausfiltern
- Verwalten Sie Berechtigungen und Zugriffskontrollen, um sicherzustellen, dass Unternehmensdaten sicher und konform bleiben.
- Richten Sie personalisierte Dashboards ein, um laufende Projekte und Ergebnisse mühelos zu verfolgen.
- Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen, indem Sie Suchergebnisse, Referenzen und relevante Dateien mit Ihren Teamkollegen freigeben.
Limit erkennen
- Die Suchergebnisse können etwas umfangreich sein, und es sind einige zusätzliche Klicks erforderlich, um die relevantesten Informationen zu finden.
- Analysen sind unflexibel, und Sie können die Benutzeroberfläche dafür nicht ändern.
Preise einholen
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Bewertungen sammeln
- G2: 4,7/5 (über 130 Bewertungen)
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
Was sagen echte Benutzer über Glean?
So beschrieb ein Benutzer seine Erfahrungen:
Was mir an Glean am besten gefällt, ist, wie nahtlos es mir hilft, Informationen in allen meinen App zu finden und darauf zuzugreifen. Das spart Zeit, reduziert Doppelarbeit und macht die Zusammenarbeit effizienter.
📮 ClickUp Insight: Ein typischer Wissensarbeiter muss sich durchschnittlich mit 6 Personen verbinden, um seine Arbeit zu erledigen.
Das bedeutet, täglich mit 6 wichtigen Verbindungen in Kontakt zu treten, um wichtige Informationen zu sammeln, Prioritäten abzustimmen und Projekte voranzubringen. Die Herausforderungen sind real: Ständige Nachfassaktionen, Verwirrung aufgrund unterschiedlicher Versionen und mangelnde Sichtbarkeit beeinträchtigen die Produktivität des Teams.
Eine zentralisierte Plattform wie ClickUp löst dieses Problem, indem sie Ihnen den Kontext sofort zur Verfügung stellt.
📖 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen und Konkurrenten zu Glean
4. Algolia (Am besten geeignet für entwicklerfreundliche Suche und E-Commerce-Optimierung)
Algolia ist eine API-first-Suchplattform, die Geschäftsunternehmen dabei hilft, schnelle Sucherlebnisse für ihre Websites und Apps zu schaffen. Denken Sie an Antwortzeiten von unter 100 Millisekunden mit intelligenten Features wie Tippfehler-Toleranz, Personalisierung und standortbezogenen Ergebnissen.
Der Schwerpunkt liegt eher auf der benutzerdefinierten Suche als auf internem Wissen. Daher eignet es sich hervorragend für E-Commerce-Websites, Content-Plattformen und Apps, bei denen die Benutzererfahrung direkten Einfluss auf den Umsatz hat.
Die neuronale Suchtechnologie der Plattform nutzt KI, um die Absichten der Benutzer und den Kontext für Benutzerdefinierte Ergebnisse zu verstehen.
Die besten Features von Algolia
- Nutze die mehrsprachige Suche, um ein globales Publikum zu unterstützen.
- Nutzen Sie Features für dynamisches Content-Management, erweiterte Analysen und Merchandising-tools, die Vorteile wie Umsatzoptimierung bieten.
- Nutzen Sie die facettierte Suche, um Ergebnisse effizient zu filtern und zu verfeinern.
- Integrieren Sie E-Commerce-Plattformen wie Shopify und Salesforce, um die Produktsuche und Konversionen zu optimieren.
Limitations von Algolia
- Es ist schwierig, in dieser App mehrere Index für eine einzelne Abfrage zu durchsuchen.
- Benutzer berichten von begrenzten Synonymen und Regeln für Schlüsselwörter.
Preise von Algolia
- Free
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Algolia-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,5/5 (über 400 Bewertungen)
- Capterra: 4,7/5 (über 70 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über Algolia?
Eine Rezension drückt es so aus:
Algolia ist ein tool mit vielen Features. Allerdings ist es nicht so einfach zu implementieren, wie man denken könnte. Es war kein „Plug-and-Play”. Die Implementierung ist in die Website integriert, und Sie müssen an der Schnittstelle Arbeit leisten, bevor Sie es korrekt implementieren können.
🧠 Wissenswertes: Vor dem Zeitalter der Computer waren Bibliothekare die „menschlichen Suchmaschinen”. Tatsächlich ist das Dewey-Dezimalsystem (entstanden 1876) noch immer eines der am längsten bestehenden Wissensorganisationssysteme der Geschichte.
📖 Lesen Sie auch: Die besten Confluence-Alternativen und -Konkurrenten
5. Yext (Am besten geeignet für Wissensgraphenmanagement und Automatisierung von Bewertungen)
Yext ist eine Plattform für Markensichtbarkeit, die Geschäfte dabei hilft, ihre digitale Präsenz zu kontrollieren, einschließlich KI-Suchmaschinen, sozialen Medien und lokalen Verzeichnissen. So müssen Sie Geschäftszeiten, Fotos oder Kontakt Info nicht manuell auf Hunderten von Plattformen aktualisieren.
Die Plattform nutzt KI, um lokale Seiten für Suchanfragen mit hoher Kaufabsicht zu optimieren, automatisiert das Sammeln von Bewertungen auf über 80 Plattformen und bietet Stimmungsanalysen, um den Ruf Ihrer Marke zu schützen.
Die besten Features von Yext
- Erstellen und verwalten Sie einen „Wissensgraphen”, der eine Synchronisierung von „Alles“ in Echtzeit mit über 200 Verzeichnissen und Suchdiensten ermöglicht
- Überwachen, sammeln und reagieren Sie auf Kundenbewertungen von Google, Facebook, Yelp und anderen Plattformen über ein einziges Dashboard
- Automatisieren Sie Bewertungsantworten mithilfe von KI-gesteuerten Vorlagen und personalisieren Sie Interaktionen in großem Maßstab
- Freigeben Sie positive Bewertungen nahtlos auf Ihrer Website mit einfachen Bewertungs-Widgets
Limit von Yext
- Es ist schwierig, die Team-Collaboration-Features effektiv zu nutzen
- Die Kommunikation mit Client ist unzuverlässig
Preise von Yext
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Yext-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,4/5 (über 850 Bewertungen)
- Capterra: 4,2/5 (über 100 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über Yext?
Hier ein kurzer Kommentar eines echten Benutzers:
Yext macht es einfach, mehrere Bewertungskanäle und insbesondere Google Business-Updates an einem Ort zu verwalten... Während das Kernprodukt stark ist, wirkt Scout etwas unausgereift und bietet nicht genug Wert, um die zusätzlichen Kosten zu rechtfertigen. Ich würde mir auch wünschen, dass wir fortgeschrittenere Features wie KI-Rankings (Scout) besser nutzen könnten, aber es scheint, als seien diese noch nicht intuitiv genug oder nicht vollständig ausgereift.
6. Dashworks (Am besten geeignet für KI-gestützte Wissensgewinnung und Workflow-Unterstützung)
Dashworks ist eine KI-gestützte Suchsoftware für Unternehmen, die bis zu 87 % der internen Fragen automatisiert. Sie bietet eine direkte Verbindung zu Ihren Apps wie Slack, Jira, E-Mails und Dokumenten und nutzt Live-API-Suchen, um relevante Informationen sofort zu finden.
Die Plattform nutzt fortschrittliche Algorithmen für maschinelles Lernen, darunter GPT-4o und Claude. Dank ihres Ansatzes ohne Datenspeicherung werden Ihre verbundenen Systeme live durchsucht, ohne dass Kopien gespeichert werden, sodass Informationen leicht zugänglich sind.
Anstatt eine traditionelle zentralisierte Wissensdatenbank zu erstellen, speichert Dashworks alles in Ihren ursprünglichen Systemen und durchsucht diese dynamisch.
Die besten Features von Dashworks
- Fassen Sie Dokumente und E-Mails sofort zusammen und sparen Sie Zeit beim Lesen und Recherchieren
- Setzen Sie Lesezeichen für bestimmte Fragen oder Antworten, um später schnell darauf zurückgreifen zu können
- Kuratieren Sie Inhalte automatisch und zeigen Sie die wichtigsten Dateien und Links basierend auf der tatsächlichen Nutzung und Relevanz an
- Personalisieren Sie die Ergebnisse basierend auf Abteilung, Rolle und Unternehmensjargon für jeden Benutzer
Limitations von Dashworks
- Es gibt keine flexiblen Integrationsoptionen
- Sie können keinen bestimmten Bereich für den Abruf der Informationen als Einstellung festlegen
Preise für Dashworks
- 14-tägige kostenlose Testversion
- Team-Plan: 12 $/Monat pro Benutzer
- Business-Plan: 15 $/Monat pro Benutzer (mindestens 10 Plätze)
- Enterprise-Plan: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu Dashworks
- G2: 4,5/5 (über 70 Bewertungen)
- Capterra: 4,3/5 (über 30 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über Dashworks?
Hier ist eine Perspektive aus erster Hand:
Dashworks hat unsere Support-Abläufe bei Luxury Presence grundlegend verändert... Die Suchfunktion ist zwar leistungsstark, aber manchmal sind die Ergebnisse nicht so präzise, wie wir es uns wünschen, sodass wir manuell nachforschen müssen.
🔍 Wussten Sie schon? Der frühe Suchalgorithmus von Google, PageRank ( 1996), wurde davon inspiriert, wie wissenschaftliche Arbeiten sich gegenseitig zitieren. Die Idee der „Bedeutung durch Verweise” ist die Grundlage der meisten modernen Ranking-Systeme für die Suche im Unternehmen.
7. Lucidworks Fusion (am besten geeignet für hybride Suche und generative KI-Orchestrierung)
Lucidworks ist eine KI-gestützte Suchsoftware für Unternehmen, die entwickelt wurde, um Datensilos aufzubrechen und die Produktivität durch intelligente Suche über verschiedene digitale Ressourcen hinweg zu steigern.
Mithilfe der neuronalen Hybridsuche kombiniert es traditionelles Keyword-Matching mit KI-gestütztem semantischem Verständnis. Die Plattform bietet flexible Bereitstellungsoptionen, darunter SaaS, selbst gehostet oder hybrid.
Außerdem erhalten Sie umfassende tools wie Studios (eine No-Code-Oberfläche zum Erstellen von Sucherlebnissen) und Signals Beacon für die Echtzeit-Nachverfolgung von Benutzerinteraktionen. Es eignet sich sowohl für die kundenorientierte E-Commerce-Suche als auch für die interne Wissensgewinnung.
Die besten Features von Lucidworks Fusion
- Orchestrieren Sie KI-Symphonien in Ihrem gesamten Unternehmen mit Lucidworks AI, das hybride Suche und generative KI für eine intelligentere Datenermittlung kombiniert.
- Trainieren, verwalten und implementieren Sie benutzerdefinierte Einbettungsmodelle, um die Leistung für domänenspezifische Sprache und Geschäftsmetriken zu optimieren.
- Stellen Sie eine Verbindung und vereinheitlichen Sie strukturierte und unstrukturierte Daten aus verschiedenen Quellen mit Lucidworks Data Acquisition.
Limit von Lucidworks Fusion
- Benutzer berichten, dass die technische Dokumentation oft nicht ausreichend ist, da sie nicht die gesuchten Antworten liefert.
- An vielen Stellen sind fehlerhafte Segmente des Codes vorhanden, was das Lesen erschwert.
Preise für Lucidworks Fusion
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu Lucidworks Fusion
- G2: Nicht genügend Bewertungen
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
Was sagen echte Benutzer über Lucidworks Fusion?
So beschrieb ein Benutzer seine Erfahrungen:
Eine Suchplattform für die Verarbeitung großer Datenmengen, die IT-Teams bei der Dokumentenabfrage, NoSQL-Index und Datenbank-Erstellung unterstützt. Das beste Feature, das mir gefallen hat, ist die kontextbezogene Suche. Die Datenvisualisierung ist erstklassig und einfach zu bedienen.
📖 Lesen Sie auch: Die besten Qatalog-Alternativen für Wissensmanagement
8. Elastic Enterprise Search (Am besten geeignet für skalierbare Suchfunktionen auf Unternehmensebene mit erweiterten Analysen)
Elasticsearch ist eine beliebte Open-Source-Suchmaschine, die alles von den Inhalt-Empfehlungen von Netflix bis hin zu den Echtzeitanalysen von Uber unterstützt. Sie erhalten die volle Kontrolle über Ihre Suchinfrastruktur.
Dank fortschrittlicher KI-Funktionen wie Vektorsuche und erweiterter Generierung ermöglicht es ein semantisches Verständnis, das über das einfache Abgleichen von Schlüsselwörtern hinausgeht.
Im Gegensatz zu spezialisierteren tools umfasst das Ökosystem von Elastic Kibana für die Datenvisualisierung und Logstash für die Datenverarbeitung. Damit entsteht eine Suite für Suche, Analyse und Überwachung. Während GoSearch AI sich speziell auf Wissensmanagementsysteme am Arbeitsplatz konzentriert, ist Elastic eher ein tool für Entwickler zum Erstellen benutzerdefinierter Suchanwendungen.
Die besten Features von Elastic Enterprise Search
- Nahtlose Skalierung dank einer verteilten Architektur, die Sharding, Replikation und dynamische Index unterstützt.
- Erzielen Sie hohe Verfügbarkeit und Fehlertoleranz durch automatisierte Failover- und clusterübergreifende Replikationsmechanismen.
- Überwachen Sie die Suchnutzung und das Verhalten der Benutzer, um die Suchrelevanz zu optimieren und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Limit von Elastic Enterprise Search
- Es ist schwierig, Dokumente neu zu indizieren, wenn sich das Schema erheblich ändert.
- Das Einrichten von Index oder Datenpunkten für die Suche kann schwierig sein
Preise für Elastic Enterprise Search
- Kostenlose Testversion
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu Elastic Enterprise Search
- G2: 4,3/5 (über 200 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 40 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über Elastic Enterprise Search?
Lesen Sie, was dieser Rezensent zu sagen hatte:
es ist sehr schnell, einfach zu implementieren und skalierbar und bietet eine End-to-End-Lösung von der Datenerfassung über eine Vielzahl von Integrationen mit anderen tools und Plattformen bis hin zur Migration aus traditionellen Datenbanken, die viele-zu-viele-Beziehungen in ihren Schemata für Tabellen enthalten. Die Migration zu Elastic ist schwierig, da hierfür einige andere Tricks und Techniken zu erledigen sind, aber ich denke, dass dies verbessert werden kann
🧠 Wissenswertes: Das erste mechanische Suchgerät wurde 1949 vom MIT-Ingenieur Vannevar Bush gebaut. Er konzipierte den „Memex“, eine schreibtischähnliche Maschine, mit der Benutzer Mikrofilmdokumente durchsuchen und verknüpfen konnten. Diese Vision inspirierte direkt das Hyperlink-System, das wir heute verwenden.
📚 Lesen Sie auch: Die besten Elasticsearch-Alternativen
9. Coveo (am besten geeignet für KI-gestützte Suchanalysen in Unternehmen)
Coveo stellt eine Verbindung zu über 50 Quellen wie Salesforce, Microsoft 365 und ServiceNow her, um alles zu konsolidieren. Was Coveo auszeichnet, ist sein Fokus auf das Verständnis der Benutzerabsicht.
Mithilfe von natürlicher Sprachverarbeitung und maschinellem Lernen liefert es kontextbezogene Ergebnisse, automatische Relevanzanpassung und personalisierte Rankings basierend auf Benutzer-Rollen und -verhalten.
Das KI-Intranet-Suchtool bietet außerdem proaktive Inhaltsempfehlungen und umfangreiche Analysen, um Interaktionen nachzuverfolgen und Inhaltslücken zu identifizieren. Im Gegensatz zu einfacheren Suchtools arbeitet es sowohl mit internem Wissensmanagement als auch mit kundenorientierten Anwendungen.
Die besten Features von Coveo
- Erstellen Sie Produktlistenseiten, die von KI unterstützt werden, mithilfe des Product Listing Page Managers für optimales Merchandising
- Suchen Sie unternehmensweit in Slack, ohne die App zu wechseln, mit der Coveo Slack App
- Greifen Sie über die Snowflake-Integration auf erweiterte Analysen zu, um Coveo-Daten mit anderen Business-Intelligence-tools zu kombinieren
- Aktivieren Sie KI-gestützte Klassifizierung und Dropdown-Vorschläge, um Arbeitsabläufe im Kundensupport zu optimieren
Limit von Coveo
- Die Handhabung des Berichterstellungsprozesses in seiner Administrator-Plattform kann eine Herausforderung sein, im Gegensatz zu Coveo-Alternativen
- Support-Antworten und Dokumentation sind verbesserungswürdig
Preise von Coveo
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Coveo-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,3/5 (über 130 Bewertungen)
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
Was sagen echte Benutzer über Coveo?
So beschrieb ein Benutzer seine Erfahrungen:
Mit Coveo können wir einen einheitlichen Index unseres gesamten Produktwissens erstellen. Mithilfe der integrierten Berechtigungen und benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten von Coveo können wir diese Inhalte dann auf verschiedene Weise bereitstellen... Manchmal wurden neue Funktionen veröffentlicht und dann nach einer gewissen Zeit nicht mehr aktualisiert oder unterstützt. Die Slack-Integration ist ein Beispiel dafür. Einige der von uns erbrachten professionellen Dienstleistungen haben mehr Zeit in Anspruch genommen als erwartet.
10. IBM Watson Discovery (am besten geeignet für die Erfassung unstrukturierter Daten und die kontextbezogene Suche)
IBM bietet eine KI-gestützte Wissensdatenbank-Suche über Watson Discovery, eine Plattform, die fortschrittliche NLP- und ML-Technologien nutzt, um Erkenntnisse aus verschiedenen Repositorys zu gewinnen.
Die Plattform erkennt Dokumentstrukturen, extrahiert Inhalt aus Tabellen und Kopfzeilen und zieht mithilfe von OCR-Technologie Text aus Bildern.
Integrieren Sie generative KI und große Sprachmodelle über die Watsonx-Plattform von IBM. Anschließend können Sie ein Retrieval-Augmented-Generation-Framework verwenden, um kontextbezogene Antworten und Erkenntnisse zu generieren und sogar SQL-Abfragen aus komplexen Daten zu erstellen.
Die besten Features von IBM Watson Discovery
- Erfassen, normalisieren und bereichern Sie unstrukturierte Daten aus verschiedenen Formaten wie JSON, HTML, PDF und Word
- Sorgen Sie für Sicherheit auf Unternehmen-Niveau mit rollenbasiertem Zugriff, Verschlüsselung und Audit-Funktionen
- Bringen Sie „Watson” die Sprache Ihrer Branche bei – mit intuitiven tools für die Integration von benutzerdefiniertem Fachwissen
Limit von IBM Watson Discovery
- Es werden Fehler angezeigt, wenn Sie mehrere Abfragen durchführen.
- Es hat Schwierigkeiten mit Daten, die Bilder enthalten.
Preise für IBM Watson Discovery
- Kostenlose Testversion
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu IBM Watson Discovery
- G2: 4,5/5 (über 90 Bewertungen)
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
Was sagen echte Benutzer über IBM Watson Discovery?
So beschrieb ein Benutzer seine Erfahrungen:
IBM Watson Studio hilft dabei, Wert aus Daten zu extrahieren, indem es die verschiedenen Prozesse der Datenanalyse kombiniert. Zu diesen Phasen gehören das Erfassen und Bereinigen von Daten, das Kommunizieren von Ergebnissen und das Anwenden von KI-Modellen. IBM Watson Studio wurde von IBM entwickelt. Die Tatsache, dass die Anwendung es einfach machte, den anderen Mitgliedern der Gruppe Beispiele und Informationen zur Verfügung zu stellen, war ein weiteres Feature, das sich als sehr nützlich erwies.
🔍 Wussten Sie schon? Yahoo startete 1994 nicht als Suchmaschine, sondern als von Menschen kuratiertes Verzeichnis von Websites, also quasi als digitale Version einer Bibliothek.
Konsolidieren Sie den Kontext mit ClickUp
Die Untersuchung dieser GoSearch KI-Alternativen zeigt deutlich eines: Die Suche ist nur die halbe Miete.
Wenn Sie die richtigen Informationen gefunden haben, müssen Sie diese noch mit Ihrer Arbeit, Ihrem Team und Ihren übergeordneten Zielen in Verbindung bringen.
ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, bietet Ihnen genau das. Mit Enterprise Search können Sie sofort Antworten aus Ihrem gesamten Arbeitsbereich abrufen. ClickUp Brain und ClickUp Brain MAX gehen noch einen Schritt weiter mit KI-gestützten Zusammenfassungen, Aufgabengenerierung und tieferen kontextbezogenen Einblicken.
