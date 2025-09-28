Free 50/30/20-Budget-Vorlagen für eine einfache Verwaltung Ihrer Finanzen

Seien wir ehrlich – Budgetplanung klingt ungefähr so spannend wie das Aufräumen Ihrer Sockenschublade (was Sie sicher auch schon lange vor sich hergeschoben haben). Aber was wäre, wenn Sie für die Verwaltung Ihrer Finanzen weder einen Finanzabschluss, noch 10 Tabellenkalkulationen und eine kleine existenzielle Krise bräuchten?

Hier kommt die magische 50/30/20-Budgetregel ins Spiel.

Es ist kinderleicht: 50 % für Notwendigkeiten, 30 % für Wünsche und 20 % für Ersparnisse. Um Ihnen die Sache noch einfacher zu machen, bieten wir Ihnen 50/30/20-Budget-Vorlagen, die Ihnen eine Struktur bieten, mit der Sie Ihre Finanzen organisieren und einen langfristigen Plan erstellen können.

Egal, ob Sie von einem Studentenkredit, Ihrem Gehalt oder Nebeneinkünften leben – dieses Budgetierungssystem lässt sich in Ihren Alltag integrieren, ohne Ihr Leben auf den Kopf zu stellen. Lesen Sie weiter und entdecken Sie kostenlose Vorlagen, clevere Strategien und Tipps, mit denen Sie Ihre Ausgaben ab dem nächsten Monat in den Griff bekommen.

50/30/20-Budget-Vorlagen auf einen Blick

Hier finden Sie eine Übersichtstabelle für alle unten aufgeführten 50/30/20-Budgetvorlagen:

was sind 50/30/20-Budget-Vorlagen*?

Morgan Housel schreibt in „The Psychology of Money“:

Guter Umgang mit Geld hat wenig mit Intelligenz zu tun und viel mit Ihrem Verhalten zu erledigen.

Guter Umgang mit Geld hat wenig mit Intelligenz zu tun und viel mit Ihrem Verhalten zu erledigen.

eine 50/30/20-Vorlage hilft Ihnen dabei, dieses Verhalten zu formen, indem sie Ihnen eine einfache Methode zur Verwaltung Ihres Einkommens bietet. Sie teilt Ihr Nettoeinkommen in drei Teile auf:*

50 % für Notwendigkeiten wie Krankenversicherung und Rechnungen

30 % für Wünsche wie Unterhaltung

20 % für Ersparnisse und Schuldenrückzahlung

Anstatt jeden Cent zu verfolgen, kategorisieren Sie Ihre monatlichen Ausgaben nach Prioritäten. Diese Vorlagen dienen als gebrauchsfertige Rahmenbedingungen für die Organisation Ihrer Finanzen und erleichtern Ihnen den Einstieg in die Budgetplanung, die Überwachung Ihrer tatsächlichen Ausgaben und das Erreichen Ihrer finanziellen Ziele, ohne den Prozess zu komplizieren

*was macht eine gute 50/30/20-Budget-Vorlage aus?

Eine gute 50/30/20-Budget-Vorlage hilft Ihnen dabei, Ihre tatsächlichen Ausgaben und Ziele zu verfolgen, anzupassen und zu planen. Die richtige Vorlage sollte Ihr monatliches Einkommen übersichtlich aufschlüsseln und Ihnen Monat für Monat als Leitfaden für Ihre finanziellen Entscheidungen dienen. Wichtige Features, auf die Sie achten sollten:

Übersichtliche Zuordnungsbereiche: Behalten Sie Ihre Bedürfnisse, Wünsche und Ersparnisse auf einen Blick im Blick, basierend auf Ihrem tatsächlichen monatlichen Einkommen

Integrierte Formeln: Lassen Sie die Vorlage automatisch berechnen, wie viel Sie von Ihrem Nettoeinkommen ausgeben und sparen sollten

Abschnitte für feste Ausgaben: Stellen Sie sicher, dass Ihre Grundbedürfnisse wie Miete, Nebenkosten und Krankenversicherung immer Vorrang haben

Anpassbare Felder: Passen Sie Ihren Plan ganz einfach an, wenn Sie sich auf die Rückzahlung von Schulden, Notfallfonds oder Investitionen konzentrieren möchten

Vergleich zwischen tatsächlichen und geplanten Ausgaben: Vergleichen Sie Ihre geplanten Ausgaben mit Ihren tatsächlichen Ausgaben, um Lücken schnell zu erkennen

Visuelle Zusammenfassungen: Sehen Sie Ihre Sparziele und den Fortschritt der Ausgaben in Diagrammen, die Ihre finanzielle Situation übersichtlich darstellen

raum für Zukunftsplanung: *Legen Sie Geld aus Boni, Rückerstattungen oder zusätzlichen Einkünften für Ihre größeren finanziellen Ziele beiseite

📚 Lesen Sie auch: kostenlose Haushaltsbudget-Vorlagen für Google Tabellen

Die besten 50/30/20-Budget-Vorlage-Optionen

Die Verwaltung Ihres monatlichen Budgets wird viel einfacher, wenn Sie die richtigen tools zur Hand haben.

Hier sind einige der besten 50/30/20-Budget-Vorlagen, mit denen Sie Ihr Einkommen aufteilen, Ihre Ausgaben nachverfolgen und Ihre Sparziele präzise erreichen können.

clickUp Simple Budget Vorlage*

Kostenlose Vorlage herunterladen Visualisieren und organisieren Sie Ihre Einnahmen und Ausgaben mit der einfachen Budget-Vorlage von ClickUp.

Die ClickUp Simple Budget Vorlage reduziert die Budgetplanung auf das Wesentliche – einfachheit. Anstelle von endlosen Registerkarten und versteckten Formeln erhalten Sie ein visuell orientiertes System, das eine übersichtliche Karte Ihrer Bedürfnisse, Wünsche, Ersparnisse und Schuldenrückzahlungen erstellt.

Sie können ganz einfach neue Transaktionen eingeben, die Nachverfolgung des Nettoeinkommens vornehmen und Ihre monatlichen Ausgaben planen, ohne viel manuelle Arbeit zu investieren.

Außerdem können Sie jederzeit zwischen verschiedenen Budgetansichten wie Netto-Cashflow, Nachverfolgung und Ausgabenmanagement wechseln, um sich einen besseren Überblick über Ihre Finanzen zu verschaffen. Sie müssen das nicht alleine herausfinden – ClickUp führt Sie mit einer integrierten Startansicht durch die ersten Schritte.

⭐ Die wichtigsten Features, die Sie begeistern werden

Richten Sie benutzerdefinierte Felder ein, um Ihre Ausgaben monatlich zu kategorisieren

Verfolgen Sie tatsächliche und geplante Ausgaben mithilfe dynamischer Tabelle Ansichten

Nutzen Sie Projektmanagement-Features wie Status-Updates für jeden Finanz-Eintrag

Überwachen Sie Ihre Sparziele und den Fortschritt Ihres Projektbudgets visuell mit Dashboards

🔑 Ideal für: Menschen, die ihr 50/30/20-Budget strukturiert und unkompliziert organisieren und mit minimalem Aufwand auf dem neuesten Stand halten möchten.

📹 Sehen Sie sich an, wie Sie Ihr Budget in ClickUp optimieren können:

2. ClickUp-Vorlage für das persönliche Budget

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwalten Sie Ihre gesamten Finanzen ganz einfach mit der ClickUp-Vorlage für persönliche Budgets.

Die persönliche Budget-Vorlage von ClickUp wurde für Menschen entwickelt, die mehr Kontrolle wünschen, ohne sich mit komplexen traditionellen Budgetierungs-Apps herumschlagen zu müssen. Sie konzentriert sich darauf, intelligente Gewohnheiten zu entwickeln, indem sie Ihnen hilft, alles von Ihrem monatlichen Einkommen bis hin zu Ihren frei verfügbaren Ausgaben in einem benutzerfreundlichen Arbeitsbereich zu erfassen.

Sie finden Board-, Listenansicht und Kalender, in denen Ihre Einnahmen, festen Ausgaben und Ziele dargestellt werden. Es ist mehr als nur ein Tracker – es ist ein komplettes Finanzplanungssystem, mit dem Sie Sparstrategien entwickeln, die Rückzahlung von Schulden planen und Ihre Finanzen entsprechend Ihrer Phase priorisieren können.

Wenn Sie es ernst meinen mit der 50/30/20-Aufteilung, bietet Ihnen diese Vorlage eine strukturierte und dennoch flexible Lösung.

⭐ Die wichtigsten Features, die Sie begeistern werden

Überlegen Sie sich finanzielle Ziele und verfolgen Sie diese in der Dokumentansicht

Kategorisieren Sie alle Ausgaben in feste Ausgaben, variable Kosten und Ersparnisse

Richten Sie wiederholende Aufgaben ein, um Ausgaben zu überprüfen und Zuweisungen anzupassen

Visualisieren Sie Zahlungstage und Fälligkeitstermine in einer Kalender-Ansicht

🔑 Ideal für: Alle, die nach einem persönlichen und anpassbaren Ansatz suchen, um die 50/30/20-Regel anzuwenden und gleichzeitig zukünftige finanzielle Prioritäten im Blick zu behalten.

💡Profi-Tipp: Verwenden Sie das 50/30/20-Budget nicht nur für Ihre monatlichen Ausgaben, sondern auch für Ihre Einjahres-, Fünfjahres- und Zehnjahresziele – wenn Sie Ihre täglichen Gewohnheiten auf größere Meilensteine abstimmen, lassen sich diese langfristigen Ziele viel leichter erreichen.

3. ClickUp-Vorlage für den persönlichen Finanzplan

Kostenlose Vorlage herunterladen Verfolgen Sie Ihre Einnahmen, Ersparnisse und finanziellen Ziele mit der ClickUp-Vorlage für persönliche Budgetpläne.

Die Vorlage für den persönlichen Budgetplan von ClickUp wurde für Menschen entwickelt, die alles von ihren Einnahmen bis zu ihren monatlichen Ausgaben in einer klaren Ansicht sehen möchten, ohne sich mit Tabellenkalkulationen herumschlagen zu müssen.

Dies ist kein überladenes Finanz-Dashboard – es ist bewusst direkt und minimalistisch gestaltet. Dank übersichtlicher Aufgaben-Status und sechs Benutzerdefinierten Feldern, mit denen Sie nach Datum, Kategorie oder Budgetart sortieren können, kommen Sie schnell durch den Budgetierungsprozess.

Ob Sie nun Zeitbudgets, monatliche Ersparnisse oder Schuldenbudgets planen oder einfach nur versuchen, klügere Entscheidungen über Ihre tatsächlichen Ausgaben zu treffen – dieses tool gibt Ihnen die Struktur, um Ihr Ziel zu erreichen.

⭐ Die wichtigsten Features, die Sie begeistern werden

Teilen Sie Ihr monatliches Einkommen mithilfe von benutzerdefinierten Feldern nach der 50/30/20-Regel auf

Versehen Sie Einträge mit Tags basierend auf Ausgabenkategorie, Fälligkeitsdatum oder Priorität

Überwachen Sie den Fortschritt mit Aufgaben-Status wie „Abgeschlossen“ und „Neuer Eintrag“

Verwenden Sie mehrere Ansichten, um zwischen Nachverfolgung und Sparzielen zu wechseln

🔑 Ideal für: Personen, die ein übersichtliches, vorgefertigtes Layout wünschen, um die 50/30/20-Regel ohne Ablenkungen oder komplexe Konfigurationen anzuwenden.

4. ClickUp-Budget-Berichterstellung-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwandeln Sie Ihre Einnahmen- und Ausgabendaten mit der ClickUp-Budget-Berichterstellung-Vorlage in übersichtliche Budget-Berichterstellung.

Die Budgetbericht-Vorlage von ClickUp konzentriert sich darauf, finanziellen Chaos in Klarheit zu verwandeln. Im Gegensatz zu einfachen Budget-Trackern wurde diese Vorlage für tiefere Einblicke entwickelt. Sie hilft Ihnen, Diskrepanzen zwischen Ihren Plan- und tatsächlichen Ausgaben zu erklären und genau zu bestimmen, wo Ihre 50/30/20-Zuweisungen zu kurz greifen.

Die Vorlage ist als Doc-Vorlage strukturiert, sodass Sie nicht an Zeilen und Zellen gebunden sind. Sie können Berichterstellung, Aufschlüsselungen einfügen und Änderungen im Laufe der Zeit in einem Format nachverfolgen, das sich natürlicher anfühlt.

Dieses Tool ist besonders nützlich für alle, die einen Finanzplan kommunizieren oder Anpassungen bei der Schuldentilgung begründen müssen. Es ist in erster Linie ein Berichterstellungstool, aber im Grunde genommen auch ein strategisches Planungstool.

⭐ Die wichtigsten Features, die Sie begeistern werden

Dokumentieren Sie Einnahmen und Ausgaben über mehrere Monate hinweg mit wiederverwendbaren Vorlagen

Verwenden Sie Aufgabe-Ansichten, um Aktualisierungen und Fälligkeitsdatum für budgetbezogene Elemente zuzuweisen

Kategorisieren und überprüfen Sie Einträge mithilfe von benutzerdefinierten Feldern und Statusangaben

Brechen Sie Ziele und Leistungen herunter, um Ihr Monatsbudget zu optimieren

🔑 Ideal für: Budgetplaner, die ihre 50/30/20-Daten in umsetzbare Berichte umwandeln möchten, um eine bessere Nachverfolgung, intelligentere Entscheidungen und langfristige finanzielle Transparenz zu erreichen.

Profi-Tipp: ClickUp Brain kann Ihnen dabei helfen, ein personalisiertes Budget nach der 50-30-20-Regel zu erstellen, das auf Ihr Einkommen und Ihre Ziele zugeschnitten ist. Es kann auch Ihre Ausgaben nachverfolgen, Erinnerungen für Spar-Meilensteine festlegen und Anpassungen vorschlagen, damit Sie Ihr Ziel erreichen. So geht's: Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr Geld mit ClickUp Brain – Ihrem KI-gestützten Assistenten, mit dem Sie mühelos Ausgaben nachverfolgen, Sparziele festlegen und Budgets verwalten können

5. ClickUp-Vorlage für das Finanzmanagement

Kostenlose Vorlage herunterladen Zentralisieren Sie Ihren gesamten Finanz-Workflow mit der ClickUp-Vorlage für das Finanzmanagement.

Bei der Finanzmanagement-Vorlage von ClickUp geht es nicht nur um die Budgetierung, sondern um den Aufbau eines Systems rund um Ihr Geld. Im Gegensatz zu einfacheren tools bietet Ihnen dieses Tool vollständige Sichtbarkeit über Ihre Einnahmen, Ihr monatliches Budget, Ihren Cashflow und Ihre langfristigen finanziellen Ziele.

Ob Sie nun eine größere Ausgabe planen, regelmäßige Fixkosten organisieren oder Beiträge für ein Konto aufschlüsseln möchten – dieser Arbeitsbereich passt sich Ihrem Setup an.

Mit 28 anpassbaren Status und Automatisierung können Sie mehrere finanzielle Prioritäten verwalten, ohne zwischen Apps hin- und herspringen zu müssen.

⭐ Die wichtigsten Features, die Sie begeistern werden

Teilen Sie Ihr monatliches Einkommen in detaillierte Budget-Aufgabe und Kategorien auf

Richten Sie automatische Erinnerungen für Fälligkeitstermine, Überprüfungen oder Zahlungen ein

Visualisieren Sie Ihre finanzielle Entwicklung im Zeitverlauf mit Kalender- und Listenansichten

Verfolgen Sie komplexe Projekte wie die Planung von Notfallfonds oder Investitionsziele

🔑 Ideal für: Alle, die mehrere Finanzströme verwalten und mehr als nur einen Tracker benötigen – nämlich ein komplettes System, mit dem alle Teile ihres Finanzplans in Verbindung und in Synchronisierung gebracht werden können.

🔎 Wussten Sie schon: Hier sind einige Statistiken zu finanziellen Zielen laut einer Umfrage von Intuit: 58 % der Amerikaner haben das Geldmanagement zu einem Teil ihrer Selbstfürsorge gemacht, und das zahlt sich aus

36 % geben an, dass sie seit Beginn einer Routine weniger finanziellen Stress empfinden

41 % geben an, dass die Erstellung und Einhaltung eines Budgets den größten Einfluss auf die Verbesserung ihrer Beziehung zu Geld hatte

28 % der Menschen haben noch keine Routine für ihr finanzielles Wohlergehen entwickelt Der wachsende Trend zu offenen Geldgesprächen macht es einfacher, mit Freunden, Familie und Kollegen über Finanzen zu sprechen.

6. ClickUp-Vorlage für das College-Budget

Kostenlose Vorlage herunterladen Verfolgen Sie jede Zahlung für die Studiengebühren, jede Rechnung für das Studentenwohnheim und jede Wochenendausgabe mit der ClickUp-Budget-Vorlage.

Die College-Budget-Vorlage von ClickUp erleichtert Studenten die Budgetplanung. Diese Vorlage wurde speziell für den Alltag von Studenten entwickelt – denken Sie an Studiengebühren, Lebensmittel, Kredite und Unterhaltung – und gibt Ihnen einen soliden Überblick über Ihre monatlichen Einnahmen und Ausgaben, ohne dass Sie dafür einen Abschluss in Finanzwesen benötigen.

Sie finden flexible Ansichten (einschließlich Kosten-Board und Budget-Formular), die Ihnen helfen, feste Zahlungen und spontane Ausgaben zu sortieren.

Mit der Vorlage können Sie Transaktionen nach Zahlungsstatus markieren, sodass Sie immer den Überblick darüber haben, was noch aussteht und was bereits beglichen ist. Ob Sie nun Ihre Rückzahlung für Ihr Studentendarlehen oder Ihr Teilzeitgehalt nach der 50/30/20-Regel aufteilen – mit diesem Setup behalten Sie die Kontrolle, ohne sich in Administrator-Arbeit zu verlieren.

⭐ Die wichtigsten Features, die Sie begeistern werden

Teilen Sie Ihre Ausgaben nach Art auf – beispielsweise Studiengebühren, Bücher oder Abonnements

Tag-Zahlungen als „ausstehend“, „teilweise bezahlt“ oder „vollständig bezahlt“ zur Nachverfolgung des Status

Berechnen Sie Ihre monatlichen Ausgaben im Vergleich zu Ihren Einnahmen mithilfe von Benutzerdefinierten Feldern

Planen Sie anstehende Kosten mit einem Drag-and-Drop-Kostenboard

🔑 Ideal für: Studenten, die mehrere Ausgabenkategorien verwalten und ein visuelles, organisiertes System benötigen, um ihr 50/30/20-Budget einzuhalten und übermäßige Ausgaben zu vermeiden.

7. Ally Monatliches 50/30/20-Budget-Arbeitsblatt

via Ally Financial

Das monatliche 50/30/20-Budget-Arbeitsblatt von Ally ist ein ausdruckbares tool, für das keine Anmeldung erforderlich ist und das die Budgetplanung erfreulich einfach macht. Es ist ideal, wenn Sie die Nachverfolgung mit Stift und Papier bevorzugen oder neben Ihren Online-tools ein übersichtliches digitales Arbeitsblatt wünschen.

Die Vorlage unterteilt Ihr monatliches Einkommen in Bedürfnisse, Wünsche, Ersparnisse und Schuldenrückzahlungen und bietet Ihnen Space, um einzelne Elemente unter jeder Rubrik in einer Liste zu präsentieren.

Es ist besonders nützlich, um Monat für Monat diszipliniert zu bleiben, da es prozentuale Einzelziele hervorhebt und Ihre Gesamtbeträge im Blick behält. Egal, ob Sie Ihr Budget für Miete, Wochenendkonzerte oder Ihr Konto planen, mit diesem Arbeitsblatt können Sie alles ohne die Ablenkungen einer App nachverfolgen.

⭐ Die wichtigsten Features, die Sie begeistern werden

Erfassen Sie Ihre Einkommensquellen, einschließlich Gehalt, Zinsen und Nebenjobs

Teilen Sie feste Ausgaben wie Miete, Kredite und Nebenkosten unter der Rubrik „50 % Bedürfnisse” auf

Tragen Sie frei verfügbare Ausgaben in den Bereich „30 % Wünsche” ein

Verfolgen Sie Ihre Beiträge für Ruhestand, Ersparnisse und Investitionen in der Kategorie 20 %

🔑 Ideal für: Budgetplaner, die ein physisches oder ausdruckbares Format wünschen, um ihre 50/30/20-Aufteilung und ihre Ausgabegewohnheiten manuell in einem übersichtlichen Blatt zur Nachverfolgung und Visualisierung zu verwenden.

💡 Bonus: Verbessern Sie Ihre Budget-Nachverfolgung durch die Integration von KI-Buchhaltungstools, die Ausgaben automatisch kategorisieren, ungewöhnliche Ausgaben markieren und Ihnen helfen, Ihren 50/30/20-Plan mit Echtzeit-Einblicken zu optimieren.

8. Einfache 50/30/20-Budget-Tabelle

Diese einfache 50/30/20-Budget-Tabelle ist auf Übersichtlichkeit ausgelegt. Sie nimmt eine einzige Nummer – Ihr monatliches Einkommen – und unterteilt sie in die Kategorien Grundbedürfnisse, flexible Wünsche und gezielte Ersparnisse und Schuldenrückzahlung.

Jeder Abschnitt enthält reale Aufteilungen wie Wohnen, Transport, Essen gehen und einen Notfallfonds, wobei die Prozentsätze und Dollarbeträge bereits für ein Beispiel von 4.000 $/Monat berechnet wurden.

Diese Vorlage zeichnet sich dadurch aus, dass sie sofort einsatzbereit ist: Sie müssen nichts erstellen, sondern nur Ihre Nummern eingeben.

⭐ Die wichtigsten Features, die Sie begeistern werden

Verteilen Sie Ihr Einkommen auf Bedürfnisse, Wünsche und Ersparnisse mit editierbaren Prozent-Feldern

Passen Sie voreingestellte Kategorien wie Versicherungen, Lebensmittel oder Altersvorsorge an Ihr Leben an

Berechnen Sie sofort die Gesamtausgaben pro Kategorie, um innerhalb Ihrer Limit zu bleiben

Nutzen Sie Erinnerungen und Überprüfungsaufforderungen, um Ihr Budget regelmäßig neu zu bewerten

🔑 Ideal für: Alle, die eine strukturierte Tabelle suchen, um mit der Budgetplanung zu beginnen und die 50/30/20-Regel ohne Spekulationen umzusetzen.

📮 ClickUp Insight: Während 78 % unserer Umfrageteilnehmer großen Wert auf das Setzen von Zielen legen, nehmen sich nur 34 % Zeit, um darüber nachzudenken, wenn diese Ziele nicht erreicht werden. 🤔 Hier geht oft das Wachstum verloren. Mit ClickUp Dokumente und ClickUp Brain, einem integrierten KI-Assistenten, wird Reflexion Teil des Prozesses und nicht nur eine nachträgliche Überlegung. Erstellen Sie automatisch wöchentliche Rückblicke, führen Sie Nachverfolgung von Erfolgen und Lernerfahrungen durch und treffen Sie künftig intelligentere und schnellere Entscheidungen. 💫 Echte Ergebnisse: ClickUp-Benutzer berichten von einer Verdopplung ihrer Produktivität, da es mit einem KI-Assistenten, mit dem man Brainstorming betreiben kann, einfach ist, eine Feedbackschleife aufzubauen.

📚 Lesen Sie auch: Wie man ein Ziel verfasst (mit Beispielen)

9. ProjectManager 50/30/20-Vorlage

via ProjectManager

Die 50/30/20-Budget-Vorlage von ProjectManager ist eine clevere Wahl für Excel-Benutzer, die eine integrierte Automatisierung wünschen, ohne die Plattform wechseln zu müssen. Es handelt sich um eine herunterladbare Tabelle, die Ihnen die Arbeit abnimmt: Sobald Sie Ihr monatliches Einkommen eingegeben haben, berechnet die Tabelle automatisch die Zuweisungen für Bedürfnisse, Wünsche, Ersparnisse und Schuldenrückzahlungen.

Die Vorlage enthält eine übersichtliche Aufschlüsselung der Kosten für jede Kategorie – wie Miete, Versicherungen, Reisen oder Ruhestand – sowie Summen, die sofort auf überhöhte Ausgaben hinweisen.

Das Besondere daran ist die Struktur: Das Tool dient nicht nur der Budgetplanung, sondern auch dazu, Trends zu erkennen und frühzeitig Kurskorrekturen vorzunehmen. Es unterstützt sogar die Duplizierung für die Nachverfolgung durch mehrere Benutzer, was es für gemeinsame Haushaltsbudgets oder die Finanzplanung in Gruppen nützlich macht.

⭐ Die wichtigsten Features, die Sie begeistern werden

Geben Sie Ihr Einkommen ein und sehen Sie sofort die Aufschlüsselung nach 50/30/20

Vergleichen Sie Ihre tatsächlichen Ausgaben mit Ihrem Budget mithilfe von Feldern mit automatischer Summenberechnung

Duplizieren Sie Registerkarten für die monatliche Nachverfolgung oder die gemeinsame Haushaltsplanung

Verwenden Sie voreingestellte Kategorien, um Elemente wie Krankenversicherung, Schulden oder frei verfügbare Ausgaben zu erfassen

🔑 Ideal für: Benutzer, die ein herunterladbares, editierbares Excel-tool suchen, das Automatisierung mit der Vertrautheit einer Tabellenkalkulation kombiniert – ideal für die individuelle und gemeinsame Budgetnachverfolgung.

10. Einfache Vorlage für ein Wochenbudget

via Clockify

Die einfache Wochenbudget-Vorlage ist ideal für alle, die ihre Ausgaben im Blick behalten möchten, ohne ein umfangreiches Finanzsystem zu benötigen. Es handelt sich um ein reduziertes, auf einer Tabellenkalkulation basierendes tool, mit dem Sie geplante oder tatsächliche Ausgaben erfassen können und das die Summen und Salden automatisch aktualisiert.

Es eignet sich sowohl für die Planung als auch für die Echtzeit-Nachverfolgung, insbesondere wenn Sie die 50/30/20-Regel auf wöchentlicher Basis anwenden. Ganz gleich, ob Sie Ihre Lebensmitteleinkäufe, einen kurzen Wochenendausflug oder Ihre täglichen Kaffeekosten verwalten – mit dieser Tabelle können Sie Ihre Ausgabengewohnheiten überwachen, bevor sie außer Kontrolle geraten.

⭐ Die wichtigsten Features, die Sie begeistern werden

Tragen Sie geplante und tatsächliche Ausgaben in einem editierbaren Feld ein

Geben Sie Ihren Anfangssaldo ein und verfolgen Sie Änderungen live, während Sie Geld ausgeben

Sehen Sie sofort Ihre wöchentlichen Summen für eine bessere Kontrolle

Verwenden Sie Google Tabellen oder Excel für einfachen Zugriff und Portabilität

🔑 Ideal für: Budgetplaner, die eine schnelle und flexible Möglichkeit suchen, ihre wöchentlichen Ausgaben zu überwachen, insbesondere wenn sie die 50/30/20-Methode auf kürzere Budgetzyklen anwenden.

*verfolgen, Plan und erreichen Sie Ihre finanziellen Ziele mit ClickUp

Die Verwaltung Ihrer Finanzen muss sich nicht wie ein zweiter Job anfühlen. Mit der richtigen 50/30/20-Budget-Vorlage können Sie die Nachverfolgung Ihrer Ausgaben, die Aufteilung Ihrer Einnahmen und die Priorisierung Ihrer Ersparnisse vereinfachen – egal, ob für die nächste Woche oder das nächste Jahrzehnt.

Von ausdruckbaren Blättern bis hin zu dynamischen Dashboards bieten Ihnen unsere Vorlagen verschiedene Möglichkeiten, Ihr Budget einzuhalten und sich auf Ihre Ziele zu konzentrieren. Ganz gleich, ob Sie Ihr persönliches Gehalt, Ihr Studenteneinkommen oder gemeinsame Haushaltsausgaben verwalten – es gibt ein Setup, das zu Ihrem Alltag passt.

Sind Sie bereit, Ihre Finanzen mit weniger Stress und mehr Struktur zu organisieren?

👉 Melden Sie sich bei ClickUp an , um smarter zu budgetieren – inklusive kostenloser Vorlagen.