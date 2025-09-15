Kostenlose Vorlagen für Tilgungspläne zur Nachverfolgung von Kreditzahlungen und Zinsen

Haben Sie sich jemals verloren gefühlt, als Sie versucht haben herauszufinden, wie viel Ihrer Zahlung tatsächlich auf die Zinsen und wie viel auf das Prinzipal entfällt? Für Privatpersonen, Kleinunternehmer und Finanzteams kann diese Unklarheit zu schlechter Planung und kostspieligen Überraschungen führen.

Eine Vorlage für einen Tilgungsplan bietet eine nahtlose Lösung. Sie gibt Ihnen einen klaren Überblick über jede Zahlung und zeigt Ihnen genau, wie Ihr Darlehen im Laufe der Zeit getilgt wird.

Ganz gleich, ob Sie private Schulden verwalten oder die Nachverfolgung von Geschäftskrediten vornehmen – diese Vorlagen helfen Ihnen, den Überblick zu behalten und die Kontrolle zu behalten. Entdecken Sie einige kostenlose Vorlagen für Tilgungspläne, die Ihnen die Verwaltung Ihrer Kredite erleichtern.

🧠 Wissenswertes: Das Wort „Amortisation” stammt vom lateinischen „admortire” ab , was „abtöten” bedeutet – und sich darauf bezieht, Schulden nach und nach abzubezahlen, bis sie abgeschlossen sind.

was sind Vorlagen für Tilgungspläne?*

Amortisationsplan-Vorlagen sind vorformatierte Tools (in der Regel in Excel, Google Tabellen oder PDFs), mit denen Sie die Rückzahlung von Krediten über einen bestimmten Zeitraum nachverfolgen können. Sie unterteilen jede Zahlung in zwei Teile: Prinzipal (der von Ihnen geliehene Betrag) und Zinsen (die Kosten für die Kreditaufnahme).

Diese Vorlagen zeigen Ihnen, wie viel Sie nach jeder Zahlung noch schulden, wann Zahlungen fällig sind und wie sich Ihr Darlehenssaldo im Laufe der Zeit verringert. Sie bieten eine übersichtliche Darstellung Ihres Rückzahlungsplans und erleichtern Ihnen so die Budgetplanung und Darlehensplanung.

💰 Diese enthalten in der Regel:

Datum der Zahlung

Beträge der Zahlung

Aufschlüsselung von Zinsen und Prinzipal

Verbleibender Darlehenssaldo

Die besten Vorlagen für Tilgungspläne auf einen Blick

Was macht eine gute Vorlage für einen Tilgungsplan aus?

Eine gute Vorlage für einen Tilgungsplan hilft Ihnen dabei, Ihre Finanzen zu organisieren und sich einen Überblick über Ihren Rückzahlungsprozess zu verschaffen. Darauf sollten Sie achten:

übersichtliches Layout:* Eine gut gestaltete Vorlage präsentiert die vollständige Tilgungstabelle auf eine Weise, die auf einen Blick leicht zu lesen ist, ohne überladen zu wirken

Automatische Berechnungen: Sobald Sie grundlegende Angaben wie Darlehensbetrag, Zinssatz und Laufzeit eingegeben haben, berechnet die Vorlage sofort wichtige Info wie die letzte Zahlung, die Anzahl der verbleibenden Zahlungen und den ausstehenden Saldo

Monatliche Aufschlüsselung: Jede Zeile sollte die Aufteilung von Zinsen und Prinzipal sowie den Restbetrag nach jeder monatlichen oder jährlichen Zahlung anzeigen, unabhängig davon, ob es sich um eine Hypothek mit festem oder variablem Zinssatz handelt

*bearbeitbare Felder: Mit guten Vorlagen können Sie Nummern schnell anpassen. So können Sie besser erkennen, wie sich Änderungen auf den Gesamtplan auswirken, und Ihre Ausgaben besser verwalten

Visuelle Hilfsmittel: Die besten Vorlagen bieten Diagramme oder einfache Grafiken, mit denen Sie sehen können, wie sich Ihr Saldo im Laufe der Zeit verringert, wodurch die Daten intuitiver werden

Flexible Formate: Eine leistungsstarke Vorlage funktioniert in Tools wie Excel, Google Tabellen und sogar Eine leistungsstarke Vorlage funktioniert in Tools wie Excel, Google Tabellen und sogar ClickUp , der Alles-App für die Arbeit. Wählen Sie also die Plattform, die Ihren Anforderungen am besten entspricht

👀 Wussten Sie schon? Bei einer linearen Tilgung zahlen Sie Ihre Schulden schneller ab, aber die Vorlaufkosten sind höher. Bei einer linearen (oder konstanten) Tilgung bleiben Ihre monatlichen Prinzipal-Zahlungen gleich, aber der monatliche Gesamtbetrag ist höher. Das ist anfangs teurer, aber Sie sparen über die Laufzeit des Kredits erheblich an Zinsen.

Die 10 besten Vorlagen für Tilgungspläne für ein besseres Finanzmanagement

Sind Sie es leid, die Details Ihrer Kreditrückzahlung in verstreuten Tabellen zu jonglieren?

Hier finden Sie die besten Vorlagen für Tilgungspläne, mit denen Sie Ihre Zahlungen nachverfolgen, Zinsen und Tilgung aufschlüsseln und Ihren Rückzahlungsplan für variable und festverzinsliche Kredite stressfrei im Blick behalten können.

clickUp Simple Budget Vorlage*

Kostenlose Vorlage herunterladen Organisieren Sie Ihr Monats- und Jahresbudget mit der Budget-Vorlage von ClickUp

Mit der einfachen Budget-Vorlage von ClickUp ist es viel einfacher, Ihre Ein- und Auszahlungen im Blick zu behalten. Sie bietet Ihnen einen klaren Überblick über Ihre Einnahmen und Ausgaben, die übersichtlich dargestellt sind. Jeder Abschnitt ist so organisiert, dass Sie Muster erkennen, vorausplanen und sich auf Ihre Ziele konzentrieren können. Dank der nach Typ und Monat sortierten Ansichten ist alles strukturiert und leicht zu verfolgen.

Verwenden Sie diese, um jede Zahlung unter einem bestimmten Kredit- oder Schuldennamen zu kategorisieren und so mehrere Verpflichtungen gleichzeitig zu überwachen. Sie können Benutzerdefinierte Felder wie Zahlungsdatum, Zahlungsbetrag, gezahlter Kapitalbetrag, gezahlte Zinsen und verbleibender Saldo hinzufügen, die amortisiert werden sollen. Verwenden Sie die Tabelle oder die Budgetplan-Ansicht, um diese neben den bestehenden Ausgabenkategorien anzuzeigen.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Zeigen Sie alle Ihre Finanzaktivitäten nach Konto an

Verwenden Sie das Ausklappen, um Einkommens- und Ausgabenkategorien mit der Beschreibung zu kennzeichnen, und fügen Sie Details wie Art, Quelle und Beschreibung hinzu

Überprüfen Sie Ihren Netto-Cashflow in der Netto-Cash-Ansicht, um zu sehen, was nach Zahlungen der Zinsen und anderen Ausgaben übrig bleibt

🔑 Ideal für: Privatpersonen, Kleinunternehmer oder Finanzteams, die ihre Einnahmen und Ausgaben auf unkomplizierte Weise organisieren möchten

2. ClickUp-Vorlage für Finanzmanagement

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwalten Sie Ihre Finanzen reibungslos mit der Finanzmanagement-Vorlage von ClickUp

Mit den richtigen Buchhaltungstools fühlt sich die Verwaltung der Geschäftskonten nicht mehr wie eine nie endende Herausforderung an. Und die ClickUp-Vorlage für das Finanzmanagement ist genau so ein tool!

Sie erhalten einen kompletten Arbeitsbereich, in dem Sie Verkäufe, Rechnungen, Ausgaben, Erstattungen und sogar Produktdetails verwalten können – alles an einem Ort. Sie profitieren von übersichtlichen Layouts, intelligenter Automatisierung und zahlreichen tools, mit denen Sie Ihre Finanzen reibungslos verwalten können.

Beispielsweise können Sie Ihre Zins- und Prinzipal-Zahlungen Monat für Monat mit benutzerdefinierten Aufgaben-Status in ClickUp wie folgt nachverfolgen:

Zu erledigen: anstehende Zahlung

In Bearbeitung: Zahlung wird vorbereitet

Abgeschlossen: Zahlung erfolgt

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Verfolgen Sie Angebote, Rechnungen und monatliche Zahlungen mit übersichtlichen Listen

Erfassen Sie jedes Detail mithilfe integrierter Felder wie Betrag, Status, Kontakt und Daten

Nutzen Sie die kontextbezogene Intelligenz von ClickUp Brain , um innerhalb der Vorlage Automatisierungen in natürlicher Sprache zu erstellen, wie z. B. „3 Tage vor dem Zahlungsdatum: Erinnerung senden” „Am Zahlungsdatum: Aufgabe als „In Bearbeitung” markieren” „Nach dem Zahlungsdatum: Als „Abgeschlossen” markieren, wenn nicht markiert, oder zur Überprüfung auffordern

*3 Tage vor dem Termin der Zahlung: Erinnerung senden

*am Tag der Zahlung: Aufgabe als „In Bearbeitung“ markieren

nach dem Datum der Zahlung: Als abgeschlossen markieren, wenn nicht markiert, oder zur Überprüfung auffordern

*3 Tage vor dem Termin der Zahlung: Erinnerung senden

„Am Tag der Zahlung: Aufgabe als „In Bearbeitung“ markieren“

nach dem Datum der Zahlung: Als fertiggestellt markieren, wenn nicht markiert, oder zur Überprüfung auffordern

🔑 Ideal für: Teams und Unternehmen, die nach einer intelligenteren Möglichkeit suchen, ihre Finanzen zu verwalten, ohne zwischen verschiedenen tools hin- und herwechseln zu müssen

3. ClickUp-Vorlage für Ausgabenberichte

Kostenlose Vorlage herunterladen Vereinfachen Sie die Ausgaben-Nachverfolgung und Berichterstellung mit der Ausgaben-Berichterstellung von ClickUp

Die ClickUp-Vorlage für Ausgabenberichte ist Ihre erste Wahl, um Ihre Ausgaben und die Ihrer Mitarbeiter ohne Verwirrung zu verfolgen. Sie bietet ein vorgefertigtes Layout für die Nachverfolgung von Ausgaben nach Datum, Art und Betrag, sodass Sie nicht bei Null anfangen müssen.

Mit dieser Vorlage können Sie die vorgefertigten Abschnitte ausfüllen, von Reisen über Lebensmittel bis hin zu Telefonrechnungen. Sie können auch Belege als Anhang anhängen, kurze Beschreibungen hinzufügen und Genehmigungen des Vorgesetzten direkt auf der Seite einfügen.

Sie können diese Vorlagen benutzerdefiniert anpassen, um einzelne Kredite oder regelmäßige Zahlungen zu verfolgen und Zahlungsfristen zu visualisieren. Kombinieren Sie sie mit den fortschrittlichen KI-Funktionen von ClickUp Brain, um historische Ausgabemuster zu analysieren und verbleibende Verpflichtungen zu prognostizieren.

Bitten Sie ClickUp Brain, einen optimierten Tilgungsplan für Sie zu erstellen

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Füllen Sie eine vorgefertigte Tabelle mit allen Ausgabenkategorien an einem Ort aus

Geben Sie die Details Ihrer Belege mit Platz für Beschreibungen ein und fügen Sie Fotos als Anhang hinzu

Führen Sie die Bearbeitung, das Drucken oder das Freigeben der Vorlage nach Bedarf mit Ihren Teammitgliedern und Vorgesetzten durch

🔑 Ideal für: Teams und Mitarbeiter, die eine schnelle Möglichkeit benötigen, Ausgaben zu erfassen, Berichte einzureichen und alles gut zu dokumentieren

4. ClickUp-Rechnungsvorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie mit der Rechnungs-Vorlage von ClickUp schnell professionelle Rechnungen

* benötigen Sie eine schnellere Möglichkeit, Rechnungen zu verwalten, ohne die Nachverfolgung darüber zu verlieren, wer Ihnen wie viel schuldet? Mit der ClickUp-Rechnungsvorlage behalten Sie den Überblick über Client-Zahlungen, ohne E-Mails oder Tabellen durchforsten zu müssen.

Sie können jede Rechnung als Aufgabe speichern, abgeschlossen mit Details wie Kundenname, Kontakt Info, Betrag und Fälligkeitsdatum. Mit diesem Abrechnungstool erhalten Sie mehrere Ansichten, um den Überblick zu behalten und zu sehen, was zurückgezahlt wurde, was überfällig ist und was noch aussteht.

Die Vorlage kann auch als laufende Aufzeichnung eines Tilgungsplans dienen. Jede von Ihnen erfasste „Rechnung” kann eine bestimmte Rate eines Kredits oder Rückzahlungsplans darstellen, wobei Ihre Rechnungsfelder eine doppelte Funktion erfüllen:

Der Rechnungsbetrag entspricht Ihrer gesamten zeitraumbezogenen Zahlung

Einzelposten erfassen die Aufteilung zwischen Prinzipal und Zinsen für diesen Zeitraum

Fälligkeitsdatum dient als Datum für die Zahlung Ihres Tilgungsplans

*der Status „Bezahlt/Unbezahlt” zeigt Ihnen genau, wo Sie sich in der Rückzahlungszeitleiste befinden

Im Laufe der Zeit wird die Kalender-Ansicht der Vorlage zu einer visuellen Rückzahlungsübersicht – jede bezahlte Rechnung ist ein weiterer Schritt in Richtung Saldo, und jede anstehende Rechnung ist Ihr nächster Schritt im Plan.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Verfolgen Sie den Status von Rechnungen und Rückzahlungen auf einen Blick mit Listen-, Board-, Kalender- und Zeitleisten-Ansichten

Nutzen Sie die integrierten Features zur Zeiterfassung von ClickUp, z. B. die Nachverfolgung von Zeit von jedem Gerät aus, das Hinzufügen von Notizen zu Zeit-Einträgen, das Markieren von abrechnungsfähiger Zeit und das Erstellen detaillierter Berichte

Richten Sie in ClickUp wiederholende Aufgaben ein, um monatliche oder pauschale Rechnungen und Zahlungen automatisch zu bearbeiten

Verwalten Sie Zahlungen an derselben Stelle, an der Sie Rechnungen versenden und speichern – ein Prozess, eine Quelle der Wahrheit, zwei Aufgaben auf einmal erledigt

🔑 Ideal für: Freiberufler, Agenturen und Teams, die den Überblick über ihre Rechnungen behalten, ihre Zahlungen erhalten und ihre Kredite pünktlich zurückzahlen möchten

Sehen Sie sich dieses Video an, um weitere Informationen über die verschiedenen Möglichkeiten zur Zeiterfassung in ClickUp zu erhalten!

5. ClickUp-Vorlage für Buchhaltungsvorgänge

Kostenlose Vorlage herunterladen Führen Sie mit der Vorlage für Buchhaltungsvorgänge von ClickUp umfassende Aufzeichnungen über die Finanzen Ihres Unternehmens

Die ClickUp-Vorlage für Buchhaltungsvorgänge fasst alle Ihre wichtigsten Finanzvorgänge in einem strukturierten Bereich zusammen, der sich mit Ihrem Geschäft weiterentwickelt. Von der Organisation von Kontogruppen bis hin zur Nachverfolgung von Journalen, Hauptbüchern und Cashflow bietet sie Ihnen Klarheit ohne Komplexität.

Die Vorlage ist für standardmäßige Buchhaltungsabläufe strukturiert und enthält Abschnitte für Kontengruppierung, Cashflows, Hauptbücher und Berichterstellung zum Ende des Zeitraums. Und was noch? Sie können KI in der Buchhaltung einsetzen, um Routineaufgaben wie die Klassifizierung von Einträgen, die Erkennung von Anomalien oder die Erstellung von Zusammenfassungen auszulagern.

In der Vorlage wird jeder Eintrag zu einer Buchhaltungsaufgabe, die eine Rate eines Kredits oder eines Rückzahlungsplans darstellt. Anstelle eines separaten Kredit-Trackers protokollieren Sie einfach jede Zahlung als Teil Ihrer allgemeinen Buchhaltung.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Überwachen Sie alle Einnahmen und Ausgaben Ihres Geschäfts mit der Liste der Kontoansicht

Gruppieren Sie Transaktionen nach Konto-Titeln, Journalarten oder monatlichen Bargeldaktivitäten

Visualisieren Sie Gewinn- und Verlustrechnungen sowie Bilanzen mit Drag-and-Drop-Tafeln

Nutzen Sie Statusangaben wie „Offen”, „Aktiv” oder „Geschlossen”, um anzuzeigen, ob eine Rate noch nicht begonnen hat, fällig ist oder bezahlt wurde. Dies spiegelt sowohl Ihren Tilgungsfortschritt als auch den typischen Buchhaltungsworkflow wider

🔑 Ideal für: Kleine Geschäfte, Finanzteams oder Betriebsleiter, die ihre Konto-Unterlagen organisieren möchten

📮 ClickUp Insight: 47 % unserer Umfrageteilnehmer haben noch nie versucht, KI für manuelle Aufgaben einzusetzen, doch 23 % derjenigen, die KI bereits nutzen, geben an, dass sich ihre Arbeitsbelastung dadurch erheblich verringert hat. Dieser Kontrast könnte mehr als nur eine technologische Lücke sein. Während Early Adopters messbare Vorteile erzielen, unterschätzt die Mehrheit möglicherweise, wie transformativ KI bei der Verringerung der kognitiven Belastung und der Rückgewinnung von Zeit sein kann. 🔥 ClickUp Brain schließt diese Lücke, indem es KI nahtlos in Ihren Arbeitsablauf integriert. Von der Zusammenfassung von Threads und dem Entwerfen von Inhalten bis hin zur Aufteilung komplexer Projekte und der Erstellung von Unteraufgaben – unsere KI kann alles. Sie müssen nicht zwischen tools wechseln oder von vorne beginnen. 💫 Echte Ergebnisse: STANLEY Security reduzierte den Zeitaufwand für die Berichterstellung um 50 % oder mehr mit den anpassbaren Berichterstellungstools von ClickUp – so konnten sich die Teams kostenlos auf die Formatierung konzentrieren und mehr auf die Prognosen.

6. ClickUp-Vorlage für Zahlung Historie

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwalten und verfolgen Sie Zahlungen mit der Zahlungshistorie-Vorlage von ClickUp

Wenn Sie nach einer mühelosen Möglichkeit suchen, Ihre privaten oder Geschäfts-Zahlungen zu protokollieren, als Ansicht anzuzeigen und zu überprüfen, ist die ClickUp-Vorlage für Zahlungshistorien die richtige Lösung für Sie!

Dank einfacher Ansichten wie Zahlungsformularen, detaillierten Listen und Kundenübersichten wissen Sie immer, wer wann wie viel bezahlt hat. Darüber hinaus helfen Ihnen integrierte Berechnungen dabei, Summen auf einen Blick zu erkennen, während das Hochladen von Belegen und Zahlungsmethoden eine genaue Dokumentation gewährleisten.

💡 Profi-Tipp: Betrachten Sie Ihre Tilgung nicht als separates Tool, sondern verwenden Sie diese Vorlage, um sie in Ihren bestehenden Workflow für die Zahlungshistorie zu integrieren. Jede Kreditrate wird zu einer weiteren Zahlungsaufgabe, die um die Nachverfolgung von Prinzipal und Zinsen erweitert wird und sich nahtlos in Ihre aktuellen Felder, Ansichten und Automatisierungen einfügt.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Führen Sie die Nachverfolgung aller Datensätze in einer zentralen Element-Ansicht mit sortierbaren und filterbaren Spalten durch

Bewahren Sie digitale Anhänge Ihrer Belege griffbereit und übersichtlich auf, damit Sie sie jederzeit einsehen können

Verwalten Sie den Status jeder Zahlung mit benutzerdefinierten Statusangaben wie „Offen” und „Abgeschlossen”

🔑 Ideal für: Freiberufler und kleine Geschäfts-Teams, die ein übersichtliches, gemeinsam nutzbares System zur Erfassung und Überprüfung von Zahlungen, einschließlich Kreditraten, suchen

7. ClickUp-Projektbudget mit WBS-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Verfolgen Sie Ihr Projektbudget effektiv mit ClickUp's Projektbudget mit der WBS-Vorlage

Benötigen Sie einen strukturierten, detaillierten Ansatz für die Verwaltung von Umfang, Budget und Fortschritt? Probieren Sie die ClickUp-Projektbudgetvorlage mit WBS aus. Sie verwendet eine Projektstrukturplanung, um Kosten zuzuweisen, Ist-Werte zu überwachen und den Fortschritt gegenüber geplanten Meilensteinen in einem einheitlichen Raum zu visualisieren. Damit ist sie die perfekte Grundlage, um einen Tilgungsplan nahtlos in Ihre Budgetstruktur einzubetten.

Die Vorlage verknüpft Budgetlinien direkt mit Aktivitäten und sorgt so für eine vollständige Abstimmung zwischen Finanzplanung und Projektdurchführung. Da diese Vorlage verschiedene Ansichten unterstützt – darunter Gantt, Liste und Tafel – können Sie neben den Projektmeilensteinen auch visuell nachverfolgen, wann Zahlungen fällig sind. So erhalten Sie ein klares, zeitliches Bild der Rückzahlung in Verbindung mit der Projektstruktur.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Visualisieren Sie Ihren Projekt-Zeitplan über alle Phasen hinweg und verschieben Sie Aufgaben per Drag-and-Drop

Organisieren Sie alle relevanten Daten für Ihre Projekte an einem Ort, um eine effiziente Kapazität und Ressourcenzuweisung zu ermöglichen

Planen Sie alle Aktivitäten nach Projektphasen mithilfe der Projektstrukturplan-Tabelle

🔑 Ideal für: Projektmanager und Teams, die große Projekte mit mehreren Budgetströmen verwalten

🔍 Wussten Sie schon? Amortisationen gibt es nicht nur bei Krediten. Auch Geschäfte nutzen sie, um die Kosten für Vermögenswerte und Investitionen, wie z. B. Ausrüstung, über einen längeren Zeitraum zu verteilen.

8. ClickUp-Zeitleiste-Ansicht Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Organisieren Sie Ihren Tilgungsplan und halten Sie wichtige Termine fest – mit der Zeitleiste-Vorlage von ClickUp

Planen Sie Ihren gesamten Tilgungszeitplan in einem übersichtlichen, visuellen Arbeitsbereich mit der ClickUp-Timeline-View-Vorlage. Sie bietet Einzelpersonen und Teams eine flexible Zeitplanstruktur, um Tilgungsphasen zu organisieren und Fälligkeitstermine zu planen. Jeder Punkt enthält den jeweiligen Betrag, aufgeschlüsselt nach Prinzipal und Zinsen, wobei der Saldo nach der Zahlung in den Haftnotizen oder einem benutzerdefinierten Feld angezeigt wird.

Mit dieser Vorlage können Sie jede Phase Ihres Tilgungsplans frei gestalten, anpassen und nachverfolgen, ohne starre Grenzen. So wird aus einem Kreditrückzahlungsplan ein klarer, visueller Weg, der direkt zum Nullpunkt führt.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Weisen Sie Verantwortlichkeiten und Fälligkeitstermine direkt auf der Zeitleiste zu, um schnell Klarheit zu schaffen

Arbeiten Sie live mit Ihren Teammitgliedern in einem freigegebenen visuellen Raum zusammen

Erweitern Sie die Ansicht nach Bedarf, um auch komplexeste, mehrphasige Rückzahlungs-Zeitleisten darzustellen

🔑 Ideal für: Kleinunternehmer oder Freiberufler, insbesondere diejenigen, die Ausrüstungskredite, Startkapital oder von Kunden finanzierte Projekte verwalten, bei denen Rückzahlungstermine ebenso wichtig sind wie die Cashflow-Planung

9. Vorlage für eine Zahlung des Kredits von Mission Investors

via Mission Investors

Die Nachverfolgung von Rückzahlungsplänen für mehrere Kredite mit unterschiedlichen Laufzeiten, Häufigkeiten und Beträgen kann schnell überwältigend werden. Die Vorlage für den Kreditrückzahlungsplan von Mission Investors bietet eine anpassbare Tabelle, die die Kreditverwaltung vereinfacht und die Transparenz Ihres Portfolios verbessert.

Die Vorlage visualisiert die Aufschlüsselung jeder Zahlung, einschließlich Prinzipal, Zinsen, Sonderzahlungen und Salden, in einem einzigen übersichtlichen Plan.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Verfolgen Sie planmäßige und zusätzliche Zahlungen, um zu sehen, wie sie sich auf Ihre Zeitleiste der Kreditrückzahlung auswirken

Sehen Sie sich eine Kreditübersicht mit geplanten Zahlungen, gezahlten Gesamtzinsen, tatsächlicher Zahlungsanzahl und vorzeitigen Zahlungen auf einen Blick an

Verfolgen Sie den Fortschritt Ihres Darlehens mit Spalten für Anfangssaldo, Prinzipal, Zinsen und mehr

🔑 Ideal für: Kreditnehmer und Finanzberater, die übersichtliche, leicht zu verstehende Aufzeichnungen über ihre Zahlung führen müssen.

💡 Bonus-Tipp: Hier sind einige Tipps für eine effektive Kreditamortisation: Verfolgen Sie Ihre Zahlungen regelmäßig, um zu sehen, wie viel auf Zinsen und wie viel auf den Kapitalbetrag entfällt

Leisten Sie nach Möglichkeit zusätzliche Zahlungen, um die Zeitleiste zu verkürzen

Verwenden Sie digitale Tools oder Vorlagen, um den Überblick zu behalten und keine Zahlung zu verpassen

Verstehen Sie Ihre Kreditbedingungen in- und auswendig

Aktualisieren Sie Ihren Plan, wann immer Sie Änderungen vornehmen, z. B. bei einer Refinanzierung oder einer Einmalzahlung

Visualisieren Sie Ihren Fortschritt mit detaillierten Dashboards und Diagrammen

10. Excel-Kreditzahlung von CFI

via CFI

Die Excel-Vorlage für den Kreditrückzahlungsplan von CFI bietet einen vollständigen Tilgungsplan, der alles von gleichen monatlichen Zahlungen bis hin zu zusätzlichen Beiträgen und sich ändernden Zinssätzen abdeckt.

Diese vorgefertigte Tabelle hilft Ihnen dabei, genaue Kreditraten, Prinzipal, Zinsen und Salden für jede Kreditlaufzeit und jeden Zinssatz zu berechnen. Sie vereinfacht die Erstellung eines abgeschlossenen Tilgungsplans und spart Ihnen Zeit und Aufwand.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Laden Sie eine voll funktionsfähige Excel-Vorlage herunter, die bereits alle erforderlichen Formeln enthält

Passen Sie den Kreditbetrag, den Zinssatz und die Laufzeit an, um zu sehen, wie sich diese auf Ihre Zahlung auswirken

Visualisieren Sie den Restsaldo und den Fortschritt der Zahlung für jeden Zeitraum übersichtlich

🔑 Ideal für: Finanzfachleute, Eigentümer von Geschäften oder Studenten, die ihren Tilgungsplan mit Excel zur Nachverfolgung verfolgen möchten

*vereinfachen Sie die Kreditverwaltung mit ClickUp

Die Verwaltung eines Kredits muss kein Ratespiel sein. Mit der richtigen Vorlage für einen Tilgungsplan können Sie klar erkennen, wie jede Zahlung Ihren Saldo Monat für Monat und Dollar für Dollar verringert.

Mit anpassbaren Ansichten und Automatisierung hilft Ihnen ClickUp dabei, ein intelligentes System zur Kreditverfolgung von Grund auf aufzubauen oder in bereits vorhandene Systeme zu integrieren. Verfolgen Sie Zahlungstage, richten Sie Erinnerungen ein und geben Sie sogar Formulare mit Kunden oder Teamkollegen frei. Außerdem wird alles in Echtzeit aktualisiert, sodass Sie nichts verpassen.

Sind Sie bereit, Ihre Kreditstrategie in die Hand zu nehmen? Starten Sie mit ClickUp und sehen Sie, wie Ihre Nummern endlich Sinn ergeben. Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an!