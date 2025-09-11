Free WhatsApp Business-Vorlagen für eine effektive Kommunikation

Wer kennt WhatsApp nicht? In den letzten zehn Jahren hat sich diese App zu einem fast unverzichtbaren Messenger auf unseren Smartphones entwickelt, der uns mit Freunden und Familie in Verbindung bringt.

Für Unternehmen hat sich WhatsApp jedoch zu einer leistungsstarken Plattform namens WhatsApp Business Platform entwickelt, einem direkten, hochgradig interaktiven Kanal, über den Sie mit Ihren bestehenden Kunden in Verbindung treten, WhatsApp-Benutzer in großem Umfang erreichen und sogar Marketinginhalte verbreiten können.

🔎 Wussten Sie schon? WhatsApp wurde zwar bereits 2009 eingeführt, aber erst 2018 veröffentlichte das Unternehmen die WhatsApp Business Platform.

Schnelle, kostenlos gestaltbare Nachrichten bieten Unternehmen zwar kreative Flexibilität, aber Sie benötigen eine Struktur, um das Potenzial von WhatsApp für Skalierbarkeit wirklich auszuschöpfen. Denken Sie an Bestellaktualisierungen, Erinnerungen oder sogar Werbekampagnen, die zu Wiederholungskäufen anregen.

Hier kommt der Einsatz von WhatsApp Business-Nachrichtenvorlagen ins Spiel. Sie sorgen dafür, dass Ihre Kommunikation – von Kundenanfragen und Transaktionsnachrichten bis hin zu gezielten Marketingmaßnahmen – reibungslos verläuft, ohne auf Hindernisse zu stoßen oder gegen die Richtlinien von Meta zu verstoßen.

Dieser Leitfaden führt Sie durch einige dieser Vorlagen und zeigt Ihnen, wie Sie sicherstellen können, dass das Format Ihrer Geschäftsmitteilungen und die ausgewählte Vorlagenkategorie perfekt mit den Erwartungen der Plattform übereinstimmen.

was sind WhatsApp Business-Nachrichten-Vorlagen?*

Betrachten Sie WhatsApp Business-Nachrichten-Vorlagen als vorab genehmigte, strukturierte Gesprächsstarter für Ihr Geschäft.

WhatsApp erlaubt es Ihnen nur dann, eine Unterhaltung mit einem Benutzer zu beginnen, wenn dieser zuvor seine ausdrückliche Zustimmung gegeben hat. Sie können nicht einfach beliebige Nachrichten versenden, sondern müssen vorab genehmigte Nachrichtenvorlagen verwenden (z. B. Terminerinnerungen, Bestellaktualisierungen, Aktionen).

Wenn das 24-Stunden-„Kundenservicefenster” abgelaufen ist (d. h. wenn seit der letzten Nachricht des Benutzers mehr als 24 Stunden vergangen sind), müssen Sie eine genehmigte Vorlage verwenden, um Kontakt aufzunehmen – unabhängig davon, ob Sie eine Bestellaktualisierung, eine Zahlung, eine Kontoaktualisierung oder sogar eine zeitlich begrenzte Verkaufsmeldung senden möchten.

🤝 Freundliche Erinnerung: Jede neue Vorlage muss bestimmten Format-Regeln entsprechen und in eine bestimmte Kategorie fallen. Die Genehmigung einer neuen Vorlage ist Teil des Prozesses und wird häufig über den WhatsApp Manager oder direkt über die Account-Tools verwaltet, sogar von Ihren WhatsApp-Desktop-Clients aus.

WhatsApp Business-Nachrichten-Vorlagen auf einen Blick

was macht eine gute WhatsApp Business-Nachrichten-Vorlage aus?*

Eine gute WhatsApp Business-Nachrichtenvorlage ist klar, strukturiert und entspricht den Nachrichtenrichtlinien von Meta. Sie sollte die beabsichtigte Botschaft vermitteln und gleichzeitig das Format der Vorlage und die Verwendungskriterien einhalten:

korrektes Format:* Wählen Sie Vorlagen, die den Namensregeln von Meta entsprechen (denken Sie an Kleinbuchstaben, alphanumerische Zeichen, Nummern und Unterstriche für den Vorlagennamen). Dies hilft Ihnen, den Genehmigungsprozess für die Vorlage reibungslos zu durchlaufen und Ablehnungen bei der Übermittlung über die Business Management API zu vermeiden

Klarer Zweck: Wählen Sie die richtige Vorlage aus den folgenden Kategorien aus: Dienstprogramm, Authentifizierung oder Marketing. Dies ist entscheidend, damit WhatsApp den Kontext Ihrer Nachricht versteht und sicherstellt, dass sie korrekt gekennzeichnet wird

Intelligente Personalisierung: Wählen Sie Vorlagen mit variablen Parametern, um Wählen Sie Vorlagen mit variablen Parametern, um personalisierte Nachrichten zu erstellen . Dadurch wirken Ihre Mitteilungen maßgeschneidert und authentisch, sodass Ihre Marketingbotschaften und -aufwand Anklang finden und nicht als generisch empfunden werden

Qualitätsstruktur: Verwenden Sie Vorlagen, mit denen Sie Nachrichten in einem stark strukturierten Format verfassen können, um Lesbarkeit und Konformität zu gewährleisten. Dies ist entscheidend für eine reibungslose Zustellung über die WhatsApp Business API und die Aufrechterhaltung der Gesamtqualität der Vorlagen

*relevanter Inhalt: Entscheiden Sie sich für Vorlagen, die auf den jeweiligen Verwendungszweck abgestimmt sind, z. B. Authentifizierung-Vorlagen oder Kundensupport-Vorlagen. So stellen Sie sicher, dass die Vorlage Ihrem Ziel entspricht und die Wahrscheinlichkeit einer Ablehnung durch Meta verringert wird

Compliance-Prüfungen: Die von Ihnen gewählte WhatsApp Business-Nachrichtenvorlage sollte keine sensiblen Daten wie Finanzkonto-Nummern oder andere sensible Identifikatoren direkt in der Vorlage enthalten. Der Schutz des Datenschutzes der Benutzer ist von größter Bedeutung und stellt sicher, dass der genehmigte Status Ihrer Vorlagen während der gesamten WhatsApp-Marketingkampagnen erhalten bleibt

Messbare Wirkung: Verwenden Sie Vorlagen mit Kampagnen-Metriken, um zu verfolgen, was funktioniert. Stimmen Sie diese Daten mit der WhatsApp Business API und der Leistung der Marketingvorlagen ab, um Ihre Strategie spontan anzupassen und negatives Feedback zu reduzieren

kostenlose WhatsApp Business-Nachrichten-Vorlagen*

🧠 Wissenswertes: 67 % der Benutzer interagieren eher mit einem Unternehmen, das ihnen über WhatsApp Nachrichten sendet, als mit einem, das E-Mails oder SMS verschickt. Deshalb kann die Erstellung der richtigen WhatsApp-Business-Nachrichten-Vorlage einen direkten Einfluss auf die Rücklaufquote Ihrer Kampagne haben.

Entdecken Sie leistungsstarke WhatsApp-Nachrichtenvorlagen, die alles vereinfachen, von Flash-Verkäufen bis hin zu Onboarding-Prozessen. Hier sind einige Beispiele für WhatsApp-Nachrichtenvorlagen, auf die Marken schwören. Diese Vorlagen sind bereits für die WhatsApp Business Platform formatiert, sodass Sie sofort loslegen können.

1. Karussell-Vorlagen

Mit Karussell-Vorlagen können Sie bis zu 10 visuell ansprechende Karten in einer einzigen WhatsApp-Nachricht versenden. Jede Karte unterstützt Bilder, kurze Beschreibungen und anklickbare Schaltflächen, sodass Ihre Nachrichten zu swipe-freundlichen Minikatalogen werden.

Darüber hinaus sorgt das Layout für Struktur und Komfort beim Scrollen. Das Format hält die Benutzer bei Laune, ohne sie mit zu vielen Inhalten auf einmal zu überfordern.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Zeigen Sie mehrere Produkte oder Angebote mithilfe von Karussell-Karten an

Fügen Sie jeder Karte Bilder und Videos hinzu, um die visuelle Attraktivität Ihres Angebots zu steigern

Weisen Sie Schaltflächen für CTAs wie „Jetzt kaufen“ oder „Weitere Informationen“ zu

Personalisieren Sie jede Karte mit unterschiedlichen Produkt- oder Dienstleistungsdetails

🔑 Ideal für: E-Commerce-Teams und Marketingmanager, die produktorientierte Kampagnen durchführen

2. Vorlagen für zeitlich begrenzte Angebote

Vorlagen für zeitlich begrenzte Angebote sind für schnelllebige Kampagnen konzipiert, die auf Dringlichkeit setzen, um Reaktionen zu erzielen. Diese enthalten einen Angebotstitel und einen optionalen Countdown-Timer, der in die Nachricht integriert ist, damit Sie schnellere Entscheidungen erzielen können.

Verwenden Sie sie für die Werbung für Flash-Verkäufe, Angebote für neue Benutzer oder personalisierte Rabatte. Das strukturierte Layout unterstützt Rich Media, Schaltflächen und dynamische Personalisierung, die alle darauf optimiert sind, Aufmerksamkeit zu erregen und zum Handeln anzuregen, bevor die Frist abläuft.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Heben Sie dringende Angebote mit integrierten Angebotsablauf-Timer hervor

Fügen Sie mit den Kopier-Schaltflächen Aktionscodes oder Gutscheine hinzu

Leiten Sie den Traffic mit CTA-Schaltflächen wie „Website besuchen“ oder „Jetzt beanspruchen“ weiter

Schaffen Sie FOMO durch personalisierte, zeitlich begrenzte Kampagnen

🔑 Ideal für: DTC-Marken, Wachstumsmarketer und Vertriebsteams, die zeitkritische Push-Benachrichtigungen versenden

3. Vorlage für Bestellbestätigungen

Bestellbestätigungs-Vorlagen bieten Benutzern sofortige Klarheit nach dem Kauf. Sie sind prägnant, strukturiert und enthalten in der Regel Variablen wie Bestellnummer, Betrag und Lieferdetails. Diese ausgehenden Nachrichten tragen dazu bei, Support-Anfragen zu reduzieren und ein besser vorhersehbares Erlebnis nach dem Kauf zu schaffen.

Der Ton ist funktional und zuverlässig, genau das, was Benutzer nach einer Transaktion erwarten. Außerdem helfen sie Geschäften dabei, Vorschriften einzuhalten und gleichzeitig unnötigen Hin und Her mit dem Kunden zu reduzieren.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Bestätigen Sie Käufe mit dynamischen Reihenfolge-Details

Freigeben Sie Tracking-Links und Lieferzeiten

Fügen Sie Kundensupport-Info direkt in die Nachricht ein

Verringern Sie Verwirrung nach dem Kauf durch klare Updates

🔑 Ideal für: Einzelhandelsmarken, Logistikpartner und Abonnement

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie beim A/B-Testing von Nachrichten unterschiedliche Namen für Vorlagen. Selbst geringfügige Änderungen erfordern separate Genehmigungen von Meta. Durch das Duplizieren einer bestehenden Vorlage für Variationen können Sie die Leistung nachverfolgen, ohne das Original zu beeinträchtigen.

4. Vorlage für Termin-Erinnerungen

Vorlagen für Terminerinnerungen sind einfache, aber effektive Erinnerungen, die dazu beitragen, versäumte Termine zu reduzieren. Diese genehmigten Nachrichtenvorlagen enthalten Details wie Uhrzeit, Ort und Namen der Servicemitarbeiter und verwenden Platzhalter, um Konsistenz zu gewährleisten.

Sie werden vor geplanten Terminen versendet und geben Benutzern die Möglichkeit, Termine zu bestätigen, zu verschieben oder zu stornieren – alles über WhatsApp. Diese Nachrichten sind besonders nützlich für Dienstleistungsbranchen, in denen das Timing entscheidend und die Anwesenheit von entscheidender Bedeutung ist.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erinnern Sie Benutzer an bevorstehende Termine und geben Sie ihnen die genauen Terminzeiten frei

Erlauben Sie eine Umplanung über Schnellantwort-Schaltflächen

Richten Sie automatische Antworten in WhatsApp ein, um den Empfang sofort zu bestätigen und Erwartungen zu verwalten

Fügen Sie Standort-Info oder Support-Links für eine einfache Navigation hinzu

🔑 Ideal für: Dienstleistungs-Geschäftsmodelle wie Kliniken, Salons, Berater, Reparaturdienste und andere

📚 Lesen Sie auch: So führen Sie die Bearbeitung von WhatsApp-Nachrichten nach dem Senden durch

5. Vorlage für das Sammeln von Feedback

Feedback-Vorlagen bieten eine unaufdringliche Möglichkeit, direkt auf WhatsApp Rückmeldungen nach einer Interaktion zu sammeln. Ob nach der Lieferung, nach dem Kauf oder nach der Bearbeitung eines Kundensupport-Tickets – diese Vorlagen sind so strukturiert, dass sie mit einem einzigen Klick beantwortet oder mit einem einfachen Bewertungssystem bewertet werden können.

So können Sie echte Meinungen erfassen, ohne zusätzliche App oder Formular zu benötigen. Außerdem ist dies eine clevere Möglichkeit zur Nachverfolgung der Servicequalität in Echtzeit.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Senden Sie Folgefragen nach einer Kundeninteraktion oder einem Service

Verwenden Sie Schnellantworten für schnelle, strukturierte Antworten

Führen Sie die Nachverfolgung der Stimmung der Benutzer durch, ohne WhatsApp zu verlassen

Schließen Sie den Kreis bei Support-Abfragen oder Käufen

🔑 Ideal für: Kundensupport-Teams, Service-Mitarbeiter und CX-Manager

WhatsApp Business-Vorlage-Limit

WhatsApp-Business-Nachrichtenvorlagen bieten zwar Struktur und Reichweite, unterliegen jedoch strengen Regeln, die die Kommunikationsmöglichkeiten des Geschäfts limitieren.

🔎 Wussten Sie schon? Der Bot von WhatsApp, der Vorlagen genehmigt, hält sich so streng an die Regeln, dass schon ein fehlendes Satzzeichen oder ein falscher Platzhalter als Auslöser für eine Ablehnung dienen kann. Einige Marketingfachleute testen Vorlagen, indem sie absichtlich fehlerhafte Versionen einreichen, um herauszufinden, was als fehlerhaft markiert wird.

Hier sind einige der wichtigsten Einschränkungen, die Sie beachten sollten:

verzögerungen bei der Genehmigung*: Jede Vorlage muss den Überprüfungsprozess von Meta durchlaufen, der zwischen wenigen Minuten und 24 Stunden dauern kann. Bei Format-Problemen, Verstößen gegen Richtlinien oder unklaren Formulierungen kann Ihre Vorlage abgelehnt werden, was zu Verzögerungen bei dringenden Kampagnen oder Aktualisierungen führt

eingeschränkte Interaktivität*: Vorlagen unterstützen keine Echtzeit-Zusammenarbeit , es sei denn, der Benutzer antwortet innerhalb von 24 Stunden. Diese Einschränkung bedeutet, dass für Folgegespräche oder fortgesetzte Unterhaltungen oft eine weitere genehmigte Nachricht erforderlich ist, was es schwieriger macht, die Dynamik in der Kundeninteraktion aufrechtzuerhalten

Kategoriebeschränkungen : Einige nützliche Formate, wie zeitlich begrenzte Angebote, können in der Kategorie „Dienstprogramme” nicht verwendet werden. Wenn Ihre Nachricht nicht dem vorab genehmigten Zweck einer Kategorie entspricht, wird sie nicht akzeptiert, auch wenn sie für den Benutzer hilfreich ist

Strenge Personalisierungsregeln: Bei der Erstellung von WhatsApp-Vorlagen dürfen Sie nur die vordefinierten und festgelegten variablen Parameter personalisieren. Der Versuch, außerhalb dieser Parameter benutzerdefinierten Text hinzuzufügen, kann als Ablehnung oder als Zustellungsproblem resultieren und damit die Flexibilität einschränken, die Marketingfachleute oft erwarten

Alternative WhatsApp-Vorlagen

Wenn Sie nach einer praktikablen Alternative zu WhatsApp Business für die Koordination von Kampagnen suchen, probieren Sie ClickUp aus, die Alles-App für die Arbeit. Anstatt verschiedene Tools für chatten, Dateien und Aufgaben zu verwenden, zentralisiert ClickUp alles in einem einzigen konvergierten KI-Workspace, sodass Ihr Team Kampagnen planen, ausführen und verfolgen kann, ohne den Kontext zu verlieren.

Mit ClickUp Chat finden Echtzeit-Unterhaltungen direkt neben Ihren Projekten statt. Sie können eine Nachricht sofort in eine Aufgabe umwandeln, Chats mit relevanten Dokumenten oder Assets verknüpfen und sicherstellen, dass jede Aktualisierung mit der entsprechenden Arbeit verknüpft bleibt. Das Ergebnis? Schnellere Kampagnenvorbereitung, einheitliche Nachrichtenübermittlung zwischen den Teams und keine Zeitverschwendung mehr durch die Suche nach Informationen in verstreuten Apps.

Die vorgefertigten Kommunikationsvorlagen von ClickUp vereinfachen außerdem die Planung und Durchführung von Kampagnen. Sehen wir uns an, wie die folgenden WhatsApp-Alternativvorlagen dabei helfen, Informationen einfach zu verwalten, zu bearbeiten und zu freizugeben:

clickUp-Vorlage für Sofortnachrichten*

Kostenlose Vorlage erhalten Organisieren Sie Team-Unterhaltungen und strukturieren Sie interne Nachrichtenregeln mit der ClickUp-Vorlage für Sofortnachrichten

Kundenanfragen erfordern oft eine blitzschnelle Antwort, insbesondere in dienstleistungsorientierten Branchen. Die ClickUp-Vorlage für Sofortnachrichten wurde entwickelt, um die Kommunikation zu zentralisieren, und bietet Ihnen einen speziellen Space, in dem Sie interne und externe Unterhaltungen abteilungsübergreifend verwalten, Plan und Nachverfolgung durchführen können. Überwachen Sie interne Chats, Tag Teammitglieder und erstellen Sie an einem Ort eine durchsuchbare Aufzeichnung von WhatsApp-Nachrichtenideen und -Genehmigungen.

Teams können vordefinierte Antworten erstellen, häufige Anfragen kategorisieren und Links, FAQs oder Formulare einbetten, um den Kommunikationsaufwand zu minimieren. Das Format ahmt chatten-Oberflächen nach und fördert so schnelles Handeln mit minimalem Kontextwechsel. Dies hilft den Mitgliedern bei der Koordination über Rollen und Zeitzonen hinweg und gibt den Führungskräften Sichtbarkeit in die Bearbeitungszeiten von Nachrichten und die Geschwindigkeit der Problemlösung.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erstellen Sie wiederverwendbare Nachricht-Formate für verschiedene Geschäfts-Szenarien

Organisieren Sie Nachrichten in Kategorien, um sie schneller filtern und bearbeiten zu können

Verfolgen Sie die Antwortzeit und die Kunden-Nachverfolgung direkt über das Nachrichtenboard

Verbessern Sie die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz in Bezug auf Nachrichtenton, Format und Vorlage durch Bearbeitung in Echtzeit

🔑 Ideal für: Kundensupport-Teams, Vertriebsmitarbeiter und interne Helpdesks, die schnelle Kommunikationszyklen bewältigen müssen

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Brain, den nativen KI-Assistenten von ClickUp, um in Sekundenschnelle von Meta genehmigte WhatsApp-Nachrichten-Vorlagen zu erstellen. Geben Sie einfach Ihren Zweck, Ihre Zielgruppe und Ihren Ton an, und schon wird ein strukturierter, variablenfreundlicher Text generiert, den Sie zur Genehmigung einreichen können – so sparen Sie sich stundenlanges manuelles Schreiben. Hier ist ein Beispiel für eine Eingabeaufforderung und das Ergebnis, damit Sie gleich loslegen können: Erstellen Sie mit ClickUp Brain in Sekundenschnelle WhatsApp Business-Nachrichtenvorlagen und Nachrichten für Werbeaktionen, Angebote, Bestellaktualisierungen und vieles mehr

2. ClickUp-Nachrichtenmatrix-Vorlage

Kostenlose Vorlage erhalten Richten Sie die Nachrichtenplanung für alle Kampagnen mit der ClickUp-Nachrichtenmatrix-Vorlage aufeinander aus

Die ClickUp Messaging Matrix Template bietet ein strukturiertes Layout, mit dem Sie festlegen können, wer wann welche Nachricht wie erhält. Verwenden Sie sie, um Zielgruppensegmente abzubilden, Kommunikationsziele zuzuweisen und den richtigen Nachrichtentyp auf den richtigen Kanal abzustimmen.

Dies ist besonders nützlich, wenn Sie mehrere Kampagnen, Segmente und Anwendungsfälle wie Transaktionsnachrichten oder zeitlich begrenzte Angebote unter einen Hut bringen müssen. Das Layout unterstützt die Organisation von Nachrichten nach Zielgruppentyp, Zielsetzung und Genehmigungsstatus – und das mit nur wenigen Klicks.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Passen Sie das Nachrichten-Format an die Bedürfnisse Ihrer Zielgruppe und deren bevorzugte Kanäle an

Planen Sie die Bereitstellung von Nachrichten nach Kampagne oder Lebenszyklusphase

Verfolgen Sie den Fortschritt mithilfe von Ansichten wie der Nachrichtenkarte und dem Kommunikationsplan

Verwenden Sie die Benutzerdefinierten Felder von ClickUp , um Vorlagen, Formate und Lieferfenster mit einer Beschreibung zu versehen

🔑 Ideal für: Marketingstrategen, interne Kommunikationsleiter und Projektmanager, die Omnichannel-Messaging organisieren

💡 Profi-Tipp: Wenn Missverständnisse Ihr Team ausbremsen, ist die Entwicklung einer starken Kommunikationsstrategie der richtige Weg. Konzentrieren Sie sich auf diese SMART-Kommunikationsziele, um Klarheit, Zusammenarbeit und gemeinsamen Erfolg zu fördern: Verzichten Sie auf Fachjargon und kommen Sie direkt auf den Punkt, damit jede Nachricht auf Anhieb verstanden wird

Ermutigen Sie Ihr Team, zuzuhören und zu verstehen, anstatt nur darauf zu warten, ihre Gedanken zu äußern. Paraphrasieren und klärende Fragen sind dabei der Schlüssel

Fördern Sie offene Fragen und vermeiden Sie Vermutungen. Bessere Fragen führen zu tieferen Einblicken

Legen Sie Ziele, Verantwortlichkeiten und Fristen im Voraus fest. Verwenden Sie das richtige Tool für die richtige Nachricht (z. B. E-Mail für formelle Nachrichten, chatten für schnelle Updates)

Schaffen Sie ein Umfeld, in dem Informationen frei fließen, Missverständnisse reduziert werden und Vertrauen auf allen Ebenen aufgebaut wird

3. ClickUp-Vorlage für die Mitarbeiterkommunikation

Kostenlose Vorlage erhalten Sorgen Sie mit der ClickUp-Vorlage für die Mitarbeiterkommunikation für interne Abstimmung zwischen den Teams

Um Mitarbeiter auf dem Laufenden zu halten, reicht ein Ping über Slack oder Facebook Messenger nicht aus. Die ClickUp-Vorlage für die Mitarbeiterkommunikation bietet Ihnen einen speziellen Arbeitsbereich, in dem Sie die Eigentümerschaft für Aufgaben organisieren, die Nachrichtenplanung mit Sichtbarkeit gestalten und Überprüfungsworkflows einrichten können. Sie enthält standardisierte Kopfzeilen, Themenkategorien und Aktionsabschnitte, um Missverständnisse und eine Überflutung mit Nachrichten zu vermeiden.

Sie können die Kommunikationshäufigkeit anpassen, Verteilerlisten nach Abteilungen erstellen und sogar Lesebestätigungen oder Feedback zu sensiblen Themen einholen. Ob es darum geht, über Personalrichtlinien auf dem Laufenden zu bleiben oder wöchentliche Teamerfolge zu feiern – diese Vorlage sorgt für eine konsistente und ansprechende Kommunikation im gesamten Unternehmen.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Organisieren Sie kommunikationsbezogene Aufgaben mit klaren Status und Fristen

Verknüpfen Sie Kommunikationselemente mit Aufgaben, Richtlinien oder Ankündigungen

Passen Sie benutzerdefinierte Felder für abteilungsspezifische Kontaktaufnahmen oder Updates an

Speichern Sie relevante Dokumente, Nachrichten und Updates an einem freigegebenen Ort

🔑 Ideal für: Ops-, HR- oder Marketing-Teams, die an der Arbeit an funktionsübergreifendem Teammanagement, routinemäßiger Mitarbeiteransprache und interner Abstimmung anhand einer genehmigten Vorlage interessiert sind

*samantha Dengate, Senior Project Manager bei Diggs, äußerte sich wie folgt zur Nutzung von ClickUp für die Unternehmenskommunikation

Vor ClickUp führten Meetings und hin und her gehende E-Mail-Kommunikation zu einem schwarzen Loch, in dem Dinge übersehen und unbeachtet blieben. Aus diesem Grund wurden Aufgaben nicht rechtzeitig überprüft, und niemand wusste, wie die kreative Entwicklung voranschritt. Jetzt kann jeder im Team klar erkennen, wann Maßnahmen fällig sind, chatten und innerhalb der Aufgaben zusammenarbeiten.

4. ClickUp-Vorlage für Kommunikationspläne

Kostenlose Vorlage erhalten Strukturieren Sie Ihre WhatsApp-Messaging-Ziele für verschiedene Projekte und Kampagnen mit der ClickUp-Kommunikationsplan-Vorlage

Eine klare Kommunikationsstrategie ist für jede erfolgreiche Marketinginitiative von entscheidender Bedeutung. Die ClickUp-Vorlage für Kommunikationspläne fasst Ihre Ziele, Zielgruppen, Kernbotschaften, Zeitleiste und Bewertungsmethoden für jede Kampagne an einem Ort zusammen. Sie wurde für komplexe Projekte wie Produkteinführungen oder interne Umstellungen entwickelt, die die Zustimmung der Stakeholder erfordern.

Jede Kommunikation ist an eine bestimmte Zeitleiste und einen bestimmten Eigentümer gebunden, wodurch Spekulationen vermieden werden. Integrierte Dashboards visualisieren den Fortschritt und das Feedback und helfen den Teams, ihren Ansatz im Laufe der Zeit zu verfeinern.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Legen Sie Ziele für Transaktions-, Marketing- und Onboarding-Nachrichtenflüsse fest

Liste Kommunikationskanäle auf und weisen Sie Verantwortlichkeiten für Vorlagen zu

Verfolgen Sie den Fortschritt mit integrierten ClickUp-Ansichten wie Kalender-, Gantt- und Listenansichten

Halten Sie die Dokumentation für Compliance- und Audit-Zwecke zugänglich

🔑 Ideal für: Programmmanager, Projektleiter und Change-Management-Teams, die mehrstufige Initiativen über ein WhatsApp Business-Konto umsetzen

📮ClickUp Insight: Während 60 % der Arbeitnehmer innerhalb von 10 Minuten auf Instant Messages antworten, benötigen 15 % mehr als 2 Stunden, um zu antworten. Diese Mischung aus blitzschnellen Antworten und verzögerten Reaktionen kann zu Kommunikationslücken führen und die Zusammenarbeit verlangsamen. Mit ClickUp befinden sich alle Ihre Nachrichten, Aufgaben und Aktualisierungen an einem Ort, sodass keine Unterhaltung in der Schwebe bleibt und alle auf Synchronisierung bleiben, unabhängig davon, wie schnell oder langsam sie antworten.

5. ClickUp-Vorlage für interne Kommunikationsstrategien und Aktionspläne

Kostenlose Vorlage erhalten Sorgen Sie für eine einheitliche Ausrichtung Ihrer Teams mit der ClickUp-Vorlage für interne Kommunikationsstrategien und Aktionspläne

Die Vorlage „ClickUp Internal Communication Strategy and Action Plan” ist ein umfassendes Tool zur Skizzierung von Strategien, Festlegung von Kommunikationsrhythmen und Zuweisung von Rollen für verschiedene Geschäftsinitiativen. Sie hilft Teams dabei, strategische Ziele zu definieren, Kommunikationslücken zu identifizieren und gezielte Aktionspläne umzusetzen.

Ganz gleich, ob Sie neue Mitglieder einarbeiten oder einen Rollout-Plan für verschiedene WhatsApp-Nachrichtenvorlage-Kategorien organisieren – dieses Layout sorgt für Struktur und Messbarkeit. Über die reine Planung hinaus umfasst es integrierte Tools zur Nachverfolgung der Verantwortlichkeiten, Meeting-Vorlagen und Feedback-Schleifen, um die interne Transparenz und Reaktionsfähigkeit zu verbessern.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Weisen Sie Kommunikationsaufgaben mit Zeitleisten und Metriken zu, um den Fortschritt nachzuvollziehen

Analysieren Sie die Kommunikationsleistung mithilfe benutzerdefinierter Dashboards

Iterieren Sie Messaging-Strategien auf der Grundlage von Team-Feedback und -Beteiligung

Überwachen Sie den Fortschritt Ihres Teams mithilfe von Status-Tags und freigegebenen Dashboards

🔑 Ideal für: Interne Kommunikationsteams, Führungskräfte und Organisationen, die Wert auf Teamengagement legen

6. ClickUp-Vorlage für Kommunikationsplan-Whiteboard

Kostenlose Vorlage erhalten Visualisieren Sie Ihren WhatsApp-Nachrichtenfluss mit der ClickUp-Vorlage „Kommunikationsplan-Whiteboard“

Visuell orientierte Menschen werden die ClickUp Communications Plan Whiteboard Template lieben, die einen Canvas-ähnlichen Ansatz zum Abbilden von Kommunikationsflüssen, Kanälen und Zeitplänen bietet. Verwenden Sie sie, um Nachrichtentypen zu planen, Zielgruppen zuzuweisen und Lieferkanäle festzulegen, bevor Sie die Vorlagen in Produktion geben.

Die Vorlage enthält Blöcke, die Sie per Drag & Drop verschieben können, um Zielgruppensegmente, Nachrichtentypen, Inhalt und Übermittlungsmedien zuzuordnen. Zeichnen Sie Pfeile, um die Reihenfolge der Nachrichten anzuzeigen, Feedback-Schleifen zu kennzeichnen und Priorität oder Eigentümer farblich zu kennzeichnen. Die Vorlage ist flexibel, anfängerfreundlich und eignet sich hervorragend, um Teams über alle Phasen einer Kampagne hinweg aufeinander abzustimmen, ohne dass komplexe Aufgabenmanagement-Tools erforderlich sind.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erstellen Sie einen visuellen Nachrichtenfluss nach Typ, Status oder Eigentümer

Planen Sie Kommunikationskontaktpunkte vor der Erstellung von Vorlagen

Tag Stakeholder und stimmen Sie Teams mithilfe von Haftnotizen und Verbindungselementen aufeinander ab

Verwenden Sie es bei Kampagnenstarts oder Strategieüberprüfungen, um eine Karte von allem in Echtzeit anzufertigen

🔑 Ideal für: Visuelle Kommunikatoren, Projektleiter und Kampagnenplaner, die die Kommunikation zwischen mehreren Interessengruppen koordinieren

Nutzen Sie die Plan- und Kollaborations-Features von ClickUp Whiteboards optimal. Sehen Sie sich an, wie das geht:

💡 Profi-Tipp: Sie können die Bewertung einer Vorlage über Ihr WhatsApp Business Manager Dashboard überwachen. Wenn sie sinkt, pausieren Sie Kampagnen, die diese Vorlage verwenden, und überarbeiten Sie den Text. Niedrige Bewertungen können ohne Achtung zur Deaktivierung der Vorlage führen.

7. ClickUp-Vorlage für Teamkommunikation und Meeting-Matrix

Kostenlose Vorlage erhalten Führen Sie die Nachverfolgung von Messaging-Rollen und Synchronisierungen mit der ClickUp-Vorlage für Teamkommunikation und Meeting-Matrix durch

Für Geschäfte, die WhatsApp-Kampagnen über mehrere Teams hinweg durchführen, ist es unerlässlich, den Überblick über Verantwortlichkeiten und Termine zu behalten. Die ClickUp-Vorlage für Teamkommunikation und Meeting-Matrix hilft Ihnen dabei, zu verwalten, wer für was zuständig ist, wann Check-ins stattfinden und wie der Kommunikationsfluss über die verschiedenen Kanäle hinweg ist.

Vermeiden Sie überflüssige Meetings, beseitigen Sie Kommunikationslücken und legen Sie Eigentümerschaft für die Nachverfolgung fest. Dies fördert die effiziente Nutzung Ihrer Zeit und gewährleistet Verantwortlichkeit in großem Maßstab.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Legen Sie die Eigentümerschaft für jede Phase der Erstellung und Überprüfung von WhatsApp-Nachrichten fest

Legen Sie wiederkehrende Synchronisierungen fest, die an Kampagnenfristen und Nachrichtenfreigaben gebunden sind

Standardisieren Sie die Arten von Team-Meetings, deren Häufigkeit und die Formate der Dokumentation

Verwenden Sie integrierte Ansichten, um den Status von Nachrichten und das Abschließen von Aufgaben zu überwachen

🔑 Ideal für: Teammanager, Betriebskoordinatoren und Abteilungsleiter, die die interne Synchronisierung optimieren möchten

plan, Nachverfolgung und führen Sie WhatsApp-Nachrichten mit ClickUp aus*

Mit dem richtigen System wird die Verwaltung von WhatsApp Business-Vorlagen über Teams, Zeitleiste und Genehmigungen hinweg einfacher. Die Bibliothek mit Kommunikationsvorlagen von ClickUp bietet die Struktur, um Kampagnen zu planen, Eigentümerschaft zuzuweisen, den Status von Vorlagen zu verfolgen und Konsistenz zu gewährleisten – und das alles ohne unübersichtliche Dokumente und Chat-Threads.

Ganz gleich, ob Sie eine neue Marketingkampagne starten oder Transaktionsaktualisierungen nachverfolgen – diese Vorlagen sorgen dafür, dass alles reibungslos und ohne Spekulationen abläuft. Von der Nachrichtenplanung bis zur Echtzeitnachverfolgung können Sie jede Vorlage an Ihren spezifischen WhatsApp-Workflow anpassen.

Wenn Sie einen skalierbaren Messaging-Prozess aufbauen möchten, den Ihr gesamtes Team befolgen kann, sind die gebrauchsfertigen Vorlagen von ClickUp ein guter Ausgangspunkt.

Melden Sie sich jetzt kostenlos bei ClickUp an, um Ihren Workflow für Geschäftsmessaging zu vereinfachen!