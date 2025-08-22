die 10 besten TiddlyWiki-Alternativen für persönliches Wissensmanagement

Sie haben TiddlyWiki also ausprobiert. Zunächst schien es genau das Richtige zu sein.

Dann kamen die Frustrationen: die umständliche Benutzeroberfläche, Synchronisierungsprobleme und die Sorge, dass alle Daten verloren gehen könnten. Von Teamarbeit konnte keine Rede sein – Zusammenarbeit war nicht wirklich möglich. Selbst das Erstellen einer neuen Notiz oder das Verknüpfen zu anderen Seiten war umständlich.

Aber es gibt einen Ausweg. Es gibt TiddlyWiki-Alternativen, die mit Ihnen arbeiten, nicht gegen Sie. Denken Sie an benutzerfreundliche Plattformen mit Echtzeit-Zusammenarbeit, reibungsloser Synchronisierung und Features, die Sie beim Erstellen von Notizen und Organisieren von Ideen tatsächlich unterstützen.

In diesem Beitrag werden wir Ihnen die besten Notiz-Tools freizugeben, die für intelligentere und flexiblere Notizen entwickelt wurden und sich Ihrem Workflow anpassen. Ganz gleich, ob Sie Projekte organisieren oder Ideen festhalten möchten – es gibt eine bessere Möglichkeit, all Ihre Daten zu verwalten.

🧠 Wissenswertes: Leonardo da Vinci war ein Meister im Notieren. Leonardo da Vincis berühmte Notizbücher, gefüllt mit Skizzen, Ideen und Beobachtungen, sind ein Beweis für die Kraft des Notizenschreibens für die Kreativität. Seine Spiegelschrift (das Schreiben in umgekehrter Richtung) war wahrscheinlich eine Methode, um seine Notizen privat zu halten.

Warum sollten Sie sich für Alternativen zu TiddlyWiki entscheiden?

TiddlyWiki war mit seinem cleveren Ein-Datei-Setup ein Pionier im Bereich des persönlichen Wissensmanagements. Aber seien wir ehrlich – es läuft nicht immer reibungslos. Hier sind die größten Schwachstellen:

Steile Lernkurve : Die einzigartige Struktur und Markup-Sprache kann die meisten Benutzer überfordern

Limitierte Zusammenarbeit : Keine integrierte Möglichkeit zur gemeinsamen Bearbeitung Ihrer : Keine integrierte Möglichkeit zur gemeinsamen Bearbeitung Ihrer Wissensdatenbank in Echtzeit

Synchronisierungsprobleme : Die Konsistenz aller Daten auf allen Geräten zu gewährleisten, erfordert zusätzlichen Aufwand

Veraltete mobile Benutzererfahrung : Im Vergleich zu modernen : Im Vergleich zu modernen Notiz-Apps wirkt die App etwas klobig

schwache Such-tools*: Keine Volltextsuche oder Filter, was die Navigation erschwert, wenn Ihr Wiki wächst

Plugin-Überlastung : Wesentliche Features hängen von Plugins ab, die ausfallen oder Konflikte verursachen können

Spärliche visuelle Organisation: Es fehlen integrierte Ansichten wie Kanban oder Mindmaps zum Organisieren Ihrer Notizen

Wenn Ihre Ideen sich vermehren und Ihre Wissensbasis wächst, stehen Ihnen diese Probleme im Weg.

Glücklicherweise lösen moderne hierarchische Notiz-Apps diese Probleme – mit besseren Features, mehr Flexibilität und oft auch mit der Freiheit einer Open-Source-Lösung.

🧠 Wissenswertes: Das Cornell-Notizsystem, das in den 1940er Jahren erfunden wurde, wird noch heute gelehrt. Warum? Die einfache Struktur dieser Notizmethode – Stichworte, Notizen, Zusammenfassung – unterstützt aktives Lernen, selbst in der heutigen Welt voller Apps. Es ist altmodisch, aber dennoch seltsam überzeugend.

TiddlyWiki-Alternativen auf einen Blick

Sind Sie bereit, ein System zu finden, das mit Ihnen arbeitet? Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die Anwendungsfälle und herausragenden Features der einzelnen TiddlyWiki-Alternativen:

*tools Am besten geeignet für schlüssel-Features* Preise ClickUp All-in-One-Lösung für Wissens- und Aufgabe-Management Dokumente, KI-Notiz, Vorlagen für Wissensdatenbanken Free Forever-Plan; kostenpflichtige Pläne verfügbar Notion Anpassbarer Workspace und Datenbanken Blöcke, Datenbanken und Zusammenarbeit Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Benutzer Obsidian Lokale Markdown-Wissensdatenbank Grafikansicht, Backlinks, Plugins Free; Add-ON-Dienste ab 5 $ pro Benutzer Roam Research Vernetzte Gedanken und tägliche Notizen Bidirektionale Links, Graphdatenbank Bezahlte Pläne ab 15 $/Benutzer Joplin Open-Source-Notizen mit Fokus auf Datenschutz Markdown-Support, Offline-Zugriff Bezahlte Pläne ab 3,40 $ Evernote Traditionelle Notiz mit einem Web-Clipper Notizbücher, Aufgaben, Integrationen Free; kostenpflichtiger Plan ab 14,99 $/Benutzer Logseq Lokale Notizen mit Datenschutz an erster Stelle Grafikansicht, Nur-Text-Dateien Free DokuWiki Leichtgewichtiges Wiki für Teams Keine Datenbank, einfacher Administrator Free Nuclino Schnelle Wissensdatenbank für Teams Dokumente, Diagramm-Ansicht, gemeinsamer Workspace Free; kostenpflichtiger Plan für 8 $/Benutzer pro Monat Standard Notizen Sichere, verschlüsselte Notizen Nur-Text, Abschlag, Verschlüsselung Free; kostenpflichtiger Plan für 90 $/Jahr

Die besten TiddlyWiki-Alternativen

Diese Alternativen zu TiddlyWiki bieten optimierte Benutzeroberflächen, Zusammenarbeit in Echtzeit, plattformübergreifende Synchronisierung und leistungsstarke Features für das Wissensmanagement.

Jede davon wurde für intelligentere, flexiblere Notizen entwickelt, die sich an Ihren Workflow anpassen und nicht umgekehrt. Lassen Sie uns gleich loslegen.

1. ClickUp (Am besten für umfassendes Wissens- und Aufgabe-Management)

Verwenden Sie mehrere LLM-Modelle, erstellen Sie sofortige Dokumentationen, extrahieren Sie Schlüssel aus Notizen und vieles mehr mit der KI von ClickUp

Das Verwalten Ihres Wissens sollte sich nicht wie das Zusammenflicken eines halben Dutzends Apps anfühlen.

ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, wurde für Benutzer entwickelt, die alles auf einer einzigen Plattform zentralisieren möchten – vom Verfassen von Notizen und Erstellen von Wikis bis hin zur Zusammenarbeit an Aufgaben und dem Festhalten von Meeting-Ergebnissen.

Im Gegensatz zu TiddlyWiki bietet ClickUp einen ausgefeilten, skalierbaren Workspace mit Cloud-Synchronisierung, Echtzeit-Bearbeitung, Automatisierung und KI-Support. Sie müssen keine Dateipfade konfigurieren, in Wiki-Syntax schreiben oder Ihre Inhalte manuell organisieren.

Beginnen Sie mit ClickUp Dokument als Text-Editor, um strukturierten Inhalt zu erstellen und zu verwalten. Dokumenten-Support umfasst verschachtelte Seiten, umfangreiches Format, eingebettete Aufgaben und Zusammenarbeit in Echtzeit.

Erstellen Sie strukturierte, kollaborative Dokumente mit verschachtelten Seiten und eingebetteten Aufgaben in ClickUp Dokument

Ganz gleich, ob Sie Forschungsergebnisse dokumentieren, Artikel entwerfen oder Projekte planen – Sie können alles ganz einfach in einer hierarchischen Struktur organisieren. Sie können jedes Dokument auch mit einer Aufgabe, einem Ziel oder einem Dashboard verknüpfen, um die Planung zu integrieren. So strukturieren Sie Ihre akademische Arbeit!

Benötigen Sie Hilfe bei Ihren Notizen? ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent, geht noch einen Schritt weiter. Er hilft Ihnen beim Verfassen von Notizen, fasst lange Inhalte zusammen und erstellt Blog-Entwürfe oder Wissenseinträge direkt in Ihren Dokumenten – er kann einfach alles.

Erstellen Sie Zusammenfassungen, schreiben Sie Inhalt und sammeln Sie Ideen direkt in Ihrem ClickUp-Workspace mit ClickUp Brain

Die App wurde speziell für Akademiker und Produktivitätsbegeisterte entwickelt, die Brainstorming betreiben, neue Notizen erstellen, Bearbeitung oder Umschreibung vornehmen möchten, ohne ihre Notiz-App zu verlassen. Sie können sofort den Ton wechseln, Informationen umformulieren oder Zusammenfassungen erstellen, um Entscheidungen schneller zu treffen.

Möchten Sie LLMs für Antworten wechseln, die auf Ihren Anwendungsfall zugeschnitten sind? Kein Problem! Innerhalb der Plattform können Sie zwischen ClickUp Brain, ChatGPT-4o und Claude wechseln und sich vom Kontextwechsel verabschieden.

Nehmen Sie an einem Online-Meeting oder einer Vorlesung teil? ClickUp AI Notetaker zeichnet Diskussionen automatisch auf und fasst sie zusammen. Es erstellt übersichtliche Meeting-Notizen und To-do-Listen, sodass nichts übersehen wird oder verloren geht.

Mit ClickUp AI Notetaker können Sie Meetings automatisch aufzeichnen und in umsetzbare Notizen und To-Do-Listen zusammenfassen

Was dieses KI-Tool für Notizen so einzigartig macht, ist, dass Sie unmittelbar nach dem Meeting das Gesagte überprüfen, Aktionspunkte extrahieren und Schlüssel-Insights mit Folgeaufgaben verknüpfen können.

Der schwierigste Teil bei der Durchführung eines Projekts ist es, alle über die neuesten Updates und Änderungen auf dem Laufenden zu halten. Wenn Sie jedoch bereit sind, Ihr erstes skalierbares internes Wiki zu erstellen, ist die ClickUp-Wissensdatenbankvorlage genau das Richtige für Sie. Sie bietet eine gebrauchsfertige Struktur zum Erstellen von SOPs, Hilfecentern, FAQs und Dokumentationen mit einem übersichtlichen Layout und einer intuitiven Navigation.

Free Vorlage herunterladen Verwenden Sie die ClickUp-Wissensdatenbank-Vorlage, um Wissen innerhalb Ihres Unternehmens zu speichern und zu freizugeben

Es eignet sich hervorragend für den persönlichen und den Team-Einsatz und spart Ihnen die zusätzliche Zeit, die Sie für die Erstellung einer internen Wissensdatenbank von Grund auf benötigen würden.

Zusammen bieten diese Features alles, was TiddlyWiki-Benutzer lieben – eine hierarchische Notiz-Anwendung, einen Nur-Text-Editor und schnellen Zugriff –, aber mit verbesserter Zusammenarbeit, Design und Automatisierung sowie einer Prise KI. Wer könnte dazu schon Nein sagen?

Die besten Features von ClickUp

Richten Sie kollaborative Spaces mit benutzerdefinierten Zugriffsrechten für Teams und Abteilungen ein

Verwenden Sie verknüpfte Aufgaben, um jede Idee oder jeden Absatz in ein Live-Element zu verwandeln

Integrieren Sie Kalender, Erinnerungen und Ziele in Ihre Notizen

Führen Sie die Nachverfolgung von Wissensbeiträgen und Aktualisierungen mit vollständiger Transparenz durch

Verknüpfen Sie Notizen mit Aufgaben, Zielen, Zeitleisten und Dashboards an einem Ort

Verwalten Sie Version, Kommentare und Berechtigungen für freigegebene Inhalt

Sorgen Sie für Sicherheit und Compliance mit GDPR, HIPAA und Kontrollen auf Unternehmeniveau

Limit von ClickUp

Für Anfänger ist eine gewisse Einarbeitungszeit erforderlich

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Eine G2-Rezension sagt:

Alles (Wiki, Ticketverwaltung, Aufgabe-Verteilung) an einem Ort. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ClickUp meine Produktivität höher macht als seine beliebtesten Konkurrenten.

Alles (Wiki, Ticketverwaltung, Aufgabe-Verteilung) an einem Ort. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ClickUp meine Produktivität höher macht als seine beliebtesten Konkurrenten.

💫 Möchten Sie alle Ihre tools in einer einzigen Desktop-App zusammenfassen? Probieren Sie Brain MAX aus!

2. Notion (am besten für anpassbare Workspaces geeignet)

via Notion

Nicht jedes Wissenssystem muss starr sein. Wenn Sie Ihren Workspace gerne nach Ihren Vorstellungen formen möchten, bietet Ihnen Notion die nötige Flexibilität.

Das System verwendet Blöcke – Text, Checklisten, Datenbanken, Bilder und mehr –, sodass Sie Seiten erstellen können, die mit Ihren Anforderungen wachsen.

Was Notion auszeichnet, ist seine Anpassungsfähigkeit. Sie können mit einer leeren Seite beginnen oder aus Hunderten von Vorlagen für Notizen auswählen. Ob Leseliste oder Team-Projekt – Notion passt sich Ihrem Workflow und Ihrem Stil an.

Im Gegensatz zu TiddlyWiki, das mehr Setup erfordert und nur limitierte visuelle Optionen bietet, verfügt Notion über eine übersichtlichere Benutzeroberfläche, integrierte Features für die Zusammenarbeit und eine einfachere Benutzerdefinierung. Es ist vorteilhaft, wenn Sie eine Mischung aus Struktur und Kreativität ohne technisches Setup wünschen. Ob allein oder in einer Gruppe, es passt sich Ihrem Stil und Umfang an.

Die besten Features von Notion

Erstellen Sie verknüpfte Datenbanken, die automatisch aktualisiert werden, wenn sich die Quellinformationen ändern

Organisieren Sie Informationen mit einer flexiblen Seite und einer Toggle-Funktion für Blöcke

Freigeben Sie bestimmte Seiten oder ganze Workspaces mit detaillierten Berechtigungen

Importieren Sie Daten aus Evernote, Trello, Asana und anderen tools mit integrierten Importfunktionen

Greifen Sie mit einem Offline-Text-Editor auf Notizen auf allen Plattformen zu

Erstellen Sie visuelle Wikis mit Titelbildern, Symbolen und anpassbaren Layouts

Limit-Einschränkungen von Notion

Die Such-Funktion kann bei großen Wissensdatenbanken langsam sein

Im Offline-Modus kommt es gelegentlich zu Konflikten in der Synchronisierung

Preise für Notion

Free

Persönlich : 12 $/Monat pro Benutzer

Professional : 24 $/Monat pro Benutzer

*unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2 : 4,7/5 (über 6.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Notion?

In einer G2-Rezension heißt es:

Mit Notion kann ich Notizen schneller, häufiger und detaillierter schreiben und dank der neuen KI sogar die Notizen anderer komprimieren und zusammenfassen, um sie meiner Wissensdatenbank hinzuzufügen.

Mit Notion kann ich Notizen schneller, häufiger und detaillierter schreiben und dank der neuen KI sogar die Notizen anderer komprimieren und zusammenfassen, um sie meiner Wissensdatenbank hinzuzufügen.

3. Obsidian (am besten für lokale Markdown-Wissensdatenbanken geeignet)

via Obsidian

Manchmal möchten Sie Ihre Notizen lokal speichern – keine Cloud, nur schnelle, flexible Dateien, über die Sie die vollständige Kontrolle haben. Obsidian macht das ganz einfach. Es handelt sich um eine Markdown-basierte Notiz-App, die Ihre Notizen als Nur-Text-Dateien auf Ihrem Computer speichert, sodass Sie offline darauf zugreifen können und die vollständige Eigentümerschaft an Ihren Daten behalten.

Was Obsidian auszeichnet, ist die Art und Weise, wie es Ihnen hilft, Ideen zu verbinden. Mit Backlinks und einer visuellen Grafikansicht baut Obsidian während des Schreibens ein Netzwerk von Gedanken auf. Das ist besonders für Studenten, Forscher oder alle, die eine langfristige Wissensdatenbank aufbauen möchten, von Vorteil.

Im Vergleich zu TiddlyWiki oder einigen Obsidian-Alternativen, die veraltet oder zu komplex wirken können, bietet Obsidian eine flüssigere und intuitivere Benutzererfahrung. Sie erhalten Tastatur-Verknüpfungen, Link-Vorschauen und eine wachsende Bibliothek mit Community-Plugins – ganz ohne Code.

Egal, ob Sie eine Abschlussarbeit als Karte erstellen oder Tagebuch schreiben, es passt sich Ihrer Denkweise an, ohne Ihnen zu früh eine Struktur aufzuzwingen.

Die besten Features von Obsidian

Arbeit Sie vollständig offline mit lokalen Markdown-Dateien

Verknüpfen Sie Notizen durch automatische bidirektionale Verlinkung

Visualisieren Sie Ihr Gedankennetzwerk mit einer grafischen Ansicht

Passen Sie Ihr Setup mit einer umfangreichen Bibliothek von Community-Plugins an

Personalisieren Sie Ihren Workspace mit Designs und Tastenkürzel

Wechseln Sie zum Dunkler Modus, um Ihre Augen bei nächtlichen Notiz-Sitzungen zu schonen

Obsidian-Limit-Einschränkungen

Keine integrierten Features für Zusammenarbeit oder Freigeben

Einige Plugins erfordern technisches Setup oder Wartung

Preise für Obsidian

Free für den privaten Gebrauch

Bewertungen und Rezensionen zu Obsidian

G2 : Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: 4,8/5 (über 35 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Obsidian?

Eine Bewertung von Capterra sagt:

Einfach zu bedienen zum Erstellen und zur Bearbeitung von Notizen. Es war hilfreich beim Importieren und Lesen von Markdown-Notizen, die ich aus Mac Notes exportiert hatte.

Einfach zu bedienen zum Erstellen und zur Bearbeitung von Notizen. Es war hilfreich beim Importieren und Lesen von Markdown-Notizen, die ich aus Mac Notes exportiert hatte.

4. Roam Research (am besten für vernetztes Denken und tägliche Notizen)

via Roam Research

Wenn Ihr Gehirn nicht mit starren Ordnern und Listen arbeiten kann, könnte Roam Research für Sie wie ein Heimkehrgefühl sein. Roam wurde für nicht-lineare Denker entwickelt und baut durch bidirektionale Verknüpfungen eine vernetzte Wissensdatenbank auf – jede Notiz, die Sie verknüpfen, wird automatisch zurückverlinkt. Das Daily Notes Feature erleichtert das Festhalten von Gedanken, ohne dass diese übermäßig organisiert werden müssen.

Mit dem Feature „Tägliche Notiz” können Sie Ihre Gedanken ganz einfach festhalten, ohne zu viel zu organisieren. Strukturieren Sie Formulare nach und nach.

Im Vergleich zu TiddlyWiki, wo manuelles Verknüpfen und Format mühsam sein kann, erledigt Roam all das im Hintergrund. Dank des Block-Layouts können Sie mühelos auf Ideen verweisen. Roam kann zwar auch von Teams genutzt werden, eignet sich jedoch besonders für Benutzer, die Ideen kartografieren, Projekte schreiben oder Recherchepfade erstellen möchten. Es passt sich Ihrem Denkprozess an, statt ihn in eine Box zu boxen.

Die besten Features von Roam Research

Halten Sie Ihre Gedanken jeden Tag mühelos auf der Seite „Tägliche Notiz“ fest

Erstellen Sie einen selbstorganisierenden Wissensgraphen, der mit bidirektionalen Verknüpfungen verknüpft ist

Flexible Wiederverwendung von Inhalt dank der blockbasierten Struktur von Roam

Visualisieren Sie Ihr Ideen-Netzwerk mithilfe der Graphdatenbank

Navigieren Sie schnell und bleiben Sie konzentriert mit intuitiven Tastatur-Verknüpfungen

Limit von Roam Research

Kein Offline-Zugriff

Teurer als andere alte und neue tools, insbesondere für den gelegentlichen Gebrauch

Preise für Roam Research

Pro: 15 $/Monat pro Benutzer

Believer: 500 $/fünf Jahre

Bewertungen und Rezensionen zu Roam Research

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

5. Joplin (am besten für Open-Source-Notizen mit Fokus auf Datenschutz)

via Joplin

Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Notizen Ihnen gehören sollten – und nur Ihnen –, ist Joplin genau das Richtige für Sie. Diese Open-Source-App zum Erstellen von Markdown-Notizen bietet Ihnen vollständige Kontrolle und ermöglicht es Ihnen, Notizen lokal zu speichern oder über Dropbox, OneDrive oder WebDAV in einer Synchronisierung zu verwenden – inklusive End-to-End-Verschlüsselung.

Es ist übersichtlich, flexibel und unterstützt Notizbücher, Tags, Checklisten und Anhänge.

Im Vergleich zu TiddlyWiki, das veraltet wirkt und schwierig ist, eine Synchronisierung durchzuführen, ist TiddlyWiki intuitiv und plattformübergreifend. Sie können es überallhin mitnehmen, auf den Desktop oder auf mobile Geräte.

Das wachsende Plugin-Ökosystem und die Designoptionen von Joplin bieten Ihnen außerdem viel Spielraum für die benutzerdefinierte Anpassung. Von einfachen Optimierungen bis hin zu leistungsstarken Add-On – diese Plattform können Sie ganz nach Ihren Vorstellungen und der Arbeit formen.

Die besten Features von Joplin

Notizen im Markdown-Format schreiben und organisieren

Führen Sie die Synchronisierung von Daten über verschiedene Geräte hinweg mithilfe von Drittanbieter-Speicher wie Dropbox oder OneDrive durch

Schützen Sie Ihre Daten mit End-to-End-Verschlüsselung

Erstellen Sie Listen zum Zu erledigen und Notizbücher für eine strukturierte Organisation

Installieren Sie Community-Plugins, um die Features zu erweitern

Joplin-Limit

Die Features für die Zusammenarbeit haben einen Limit

Die Verwaltung von Plugins erfordert möglicherweise technische Kenntnisse

Preise für Joplin

Basis Plan : ~3 $/Monat (2,99 €)

pro-Plan:* ~7 $/Monat (5,99 €)

teams-Plan: *~9 $/Monat pro Benutzer (7,99 €, mindestens zwei Benutzer)

Bewertungen und Rezensionen zu Joplin

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

Was sagen echte Benutzer über Joplin?

Eine Reddit-Rezension sagt:

Joplin scheint eine großartige App zu sein. Vielleicht nicht so schön wie Bear, aber sie kann alles, was ich will (im Gegensatz zu Bear), und hat noch nie Probleme gemacht. Außerdem bleiben Ihre Daten bei Ihnen ... und sie ist kostenlos!

Joplin scheint eine großartige App zu sein. Vielleicht nicht so schön wie Bear, aber sie kann alles, was ich will (im Gegensatz zu Bear), und hat noch nie Probleme gemacht. Außerdem bleiben Ihre Daten bei Ihnen ... und sie ist kostenlos!

👀 Wussten Sie schon: Die Feynman-Technik lässt sich wie folgt zusammenfassen: Wenn Sie ein Konzept nicht einfach erklären können, haben Sie es nicht verstanden. Es handelt sich um eine klassische Notiz – kombinieren Sie sie jedoch mit einem Tool, das Ihnen tatsächlich die Verbindung von Ideen ermöglicht, und schon lernen Sie nicht nur, sondern bauen eine Wissensdatenbank auf, die mit Ihnen mitdenkt. Warum es Arbeit leistet: Sie sprechen direkt mit Power-Usern, die Features und Systeme schätzen. Es verbindet die altbewährte Methode mit den Vorteilen smarterer, visueller oder linkbasierter tools.

6. Evernote (am besten für traditionelle Notizen mit Web-Clip)

via Evernote

Evernote wurde entwickelt, um Ideen spontan festzuhalten – egal, ob es sich um ein Zitat, eine Skizze oder eine E-Mail handelt, die Sie später wieder aufrufen möchten.

Es sorgt für die Synchronisierung Ihrer Meeting-Notizen, Bilder, Web-Clips und To-Do-Listen und macht sie auf allen Geräten durchsuchbar. Der Web-Clipper ist ein Highlight: Speichern Sie Artikel, vereinfachte Seiten oder URL mit einem Klick.

Im Gegensatz zu TiddlyWiki, das ein manuelles Setup erfordert, bietet Evernote eine ausgereifte Benutzererfahrung direkt aus der Box. Sie können auch gescannte Dokumente und handschriftliche Notizen durchsuchen. Integrierte Aufgaben und Erinnerungen schließen die Lücke zwischen Notizen und Erledigungen – ganz ohne zusätzliche Apps oder Dutzende geöffnete Browser-Registerkarten.

Die besten Features von Evernote

Speichern Sie Notizen, fügen Sie Bilder und Dateien hinzu – auf allen Geräten

Erfassen Sie den Inhalt des Web-Clippers sofort

Organisieren Sie Informationen in Notizbüchern und Tags

Erstellen Sie Checklisten und Erinnerungen

Greifen Sie von Ihrem Desktop oder Mobilgerät auf Ihre Notizen zu

Limit von Evernote

Der Free-Plan bietet eine Limitierte Synchronisierung

Kann ohne strenge Organisation unübersichtlich werden

Preise für Evernote

Free

Persönlich: 14,99 $/Monat pro Benutzer

Professional: 17,99 $/Monat pro Benutzer

Evernote-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,4/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 8.200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Evernote?

Eine G2-Bewertung sagt:

Ich kann fast alles in meinem Evernote-Konto speichern: getippte Notizen, Website-Ausschnitte, PDF-Dateien, Bilder. Die Features „Web Clipper“ und „E-Mail an Posteingang“ sind für mich besonders nützlich.

Ich kann fast alles in meinem Evernote-Konto speichern: getippte Notizen, Website-Ausschnitte, PDF-Dateien, Bilder. Die Features „Web Clipper“ und „E-Mail an Posteingang“ sind für mich besonders nützlich.

👀 Wussten Sie schon: Der „Google-Effekt” führt dazu, dass Menschen sich daran erinnern, wo sie Informationen finden, nicht daran, was sie sind. Wenn wir uns auf Suchmaschinen verlassen, sparen wir uns den Aufwand, Informationen im Gedächtnis zu speichern. Notizen können als Gedächtnisstütze dienen und Ihnen helfen, das Gelernte zu verinnerlichen, anstatt sich auf Suchmaschinen zu verlassen.

7. Logseq (am besten für Notizen mit Datenschutz)

via Logseq

Logseq ist ein lokal orientierter, quelloffener Outliner für alle, die die vollständige Kontrolle über ihre Notizen behalten möchten, ohne dabei an Leistung oder Eleganz einzubüßen. Er speichert alles in Nur-Text-Markdown-Dateien auf Ihrem Gerät – ohne erzwungene Synchronisierung und ohne versteckte Richtlinien.

Dank des blockbasierten Outliner-Formats können Sie Ideen ganz einfach verknüpft, referenziert und wiederverwendet und so eine lebendige Karte Ihrer Gedanken erstellen. Features wie automatische Backlinks, tägliche Journale und grafische Ansichten eignen sich hervorragend für Recherchen, Ziel-Nachverfolgung oder einfach nur zum Durchdenken von Ideen.

Im Vergleich zu TiddlyWiki fühlt sich Logseq flüssiger und moderner an – und dank Plugins und Designs lässt es sich ganz nach Ihren Bedürfnissen anpassen.

Die besten Features von Logseq

Speichern Sie Notizen lokal als Nur-Text-Markdown-Dateien

Verbinden Sie Ideen mithilfe von Backlinks und einer grafischen Ansicht

Halten Sie Ihre Gedanken mit einem täglichen Journaling-Feature fest

Führen Sie die Nachverfolgung von Aufgaben mithilfe von Checklisten und geplanten Seiten durch

Mit benutzerdefinierten Plugins und Designs anpassen

Limitations von Logseq

Keine integrierten tools für die Zusammenarbeit

Für erweiterte Features kann Setup erforderlich sein

Preise für Logseq

Free und Open Source

Logseq Bewertungen und Rezensionen

G2 : Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

Was sagen echte Benutzer über Logseq?

Eine Reddit-Rezension sagt:

Logseq ist eine dieser Anwendungen, deren Design mich einfach überzeugt. Es ist eine großartige Möglichkeit, Informationen zu speichern. Es macht einfach Sinn. Alles, was ich vorher oder nachher ausprobiert habe, leistet nicht die Arbeit, die ich mir vorstelle. Wie Logseq. Die Umsetzung von Logseq ist jedoch mangelhaft. Ich habe mit Logseq so viele Daten verloren, dass ich es aufgeben musste. Ich bleibe in diesem Sub in der Hoffnung, dass die Entwickler dieses Produkt zu etwas Zuverlässigem und Ausgereiftem weiterentwickeln können.

Logseq ist eine dieser Anwendungen, deren Design mich einfach überzeugt. Es ist eine großartige Möglichkeit, Informationen zu speichern. Es macht einfach Sinn. Alles, was ich vorher oder nachher ausprobiert habe, leistet einfach nicht die Arbeit, die ich mir vorstelle. Wie Logseq. Die Umsetzung von Logseq ist jedoch mangelhaft. Ich habe mit Logseq so viele Daten verloren, dass ich es aufgeben musste. Ich bleibe in diesem Sub in der Hoffnung, dass die Entwickler dieses Produkt zu etwas Zuverlässigem und Ausgereiftem weiterentwickeln können.

8. DokuWiki (am besten für einfache Team-Wikis geeignet)

via DokuWiki

Wenn Sie ein Team-Wiki benötigen, das einfach einzurichten ist und keinen Wartungsaufwand erfordert, ist DokuWiki eine gute Wahl. Dieses Open-Source-Tool läuft mit Nur-Text – keine Datenbank erforderlich –, sodass Sie schnell loslegen und ohne großen Aufwand arbeiten können.

Es eignet sich perfekt für interne Dokumentationen, SOPs oder Hilfecenter und bietet Zugriffskontrolle, Version und Plugin-Support, um es an die Bedürfnisse Ihres Teams anzupassen.

Im Gegensatz zu TiddlyWiki, das eher auf den persönlichen Gebrauch ausgerichtet ist, wurde DokuWiki für Umgebungen mit mehreren Benutzern entwickelt. Es ist nicht auffällig, aber zuverlässig – und so anpassbar, dass Sie es sich ohne große Einarbeitungszeit zu eigen machen können.

Die besten Features von DokuWiki

Einfach zu installieren und zu verwalten, ohne Datenbank

Bietet Zugriffskontrollen und Versionshistorie

Erstellen Sie benutzerdefinierte Funktionen mit Plugins und Vorlagen

Optimiert für Dokumentation und strukturierten Inhalt

Aktives Unterstützen der Community und Plugin-Ökosystem

Limit von DokuWiki

Keine native mobile Anwendung

Veraltete Benutzeroberfläche im Vergleich zu modernen Notiz-tools

Preise für DokuWiki

Free und Open Source

Bewertungen und Rezensionen zu DokuWiki

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über DokuWiki?

Ein G2-Rezensent schreibt:

Ich verwende DokuWiki an der Startseite für unser Familien-Wiki, in dem wir Notizen zu Haushaltsgeräten, Autos und Orten, die wir besucht haben, speichern. Die Eingabe des Info ist kinderleicht und später bei Bedarf schnell wiederzufinden.

Ich verwende DokuWiki an der Startseite für unser Familien-Wiki, in dem wir Notizen zu Haushaltsgeräten, Autos und Orten, die wir besucht haben, speichern. Die Eingabe des Info ist kinderleicht und später bei Bedarf schnell wiederzufinden.

9. Nuclino (am besten für schnelle und kollaborative Team-Dokumentation)

via Nuclino

Wenn Ihr Forschungsteam schnell arbeitet, hält Nuclino Schritt. Es handelt sich um eine leichtgewichtige Echtzeit-Wissensdatenbank, die auf Übersichtlichkeit, Geschwindigkeit und Zusammenarbeit ausgelegt ist. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich – keine Unordnung, nur einfache Seiten, die Ihr Team ohne großen Aufwand gemeinsam in Bearbeitung geben kann. Anstelle von starren Ordnern verwendet Nuclino eine graphische Struktur, sodass Ihre Inhalte wie ein lebendiges Netzwerk miteinander verbunden sind.

Perfekt für das Planen, die Dokumentation oder den Aufbau eines Wikis, mit Inline-Kommentaren, Erwähnen und Sofortsuche. Sie können auch Dateien, Checklisten und Code-Blöcke einbetten.

Im Gegensatz zu TiddlyWiki ist Nuclino von Anfang an auf Team ausgerichtet – ohne Setup-Stress und Berechtigung-Probleme. Einfach intelligente, schnelle Dokumentation, die Arbeit leistet.

Die besten Features von Nuclino

Echtzeit-Bearbeitung im Team mit Version-Historie

Erstellen Sie visuelle Verbindungen zwischen Seiten mithilfe der Grafik-Ansicht

Leichte, schnelle und kostenlose Benutzeroberfläche

Verknüpfen Sie Notizen und Ideen über den gesamten Workspace hinweg

Medien, Dateien und Aufgabe-Listen einbetten

Limit-Einschränkungen von Nuclino

Weniger anpassbar als fortgeschrittenere tools

Der Offline-Zugriff ist auf Limit eingestellt

Preise für Nuclino

Free für bis zu 50 Elemente

Starter: 8 $/Monat pro Benutzer

*business: 12 $/Monat pro Benutzer

Nuclino-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Nuclino?

Eine G2-Rezension sagt:

Bietet Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit, sodass Teams gemeinsam arbeiten und Wissen in Echtzeit freizugeben können. Bietet leistungsstarke Suchfunktionen, um die benötigten Informationen und Inhalte schnell zu finden.

Bietet Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit, sodass Teams gemeinsam arbeiten und Wissen in Echtzeit freizugeben können. Bietet leistungsstarke Suchfunktionen, um die benötigten Informationen und Inhalt schnell zu finden.

10. Standard Notizen (am besten für sichere, verschlüsselte Notizen)

via Standard Notiz

Manche Notizen sind nur für Sie bestimmt – und Standard Notes versteht das. Es handelt sich um eine übersichtliche Notiz-App, bei der der Datenschutz an erster Stelle steht und alles automatisch verschlüsselt wird, sodass nur Sie lesen können, was Sie schreiben.

Ob persönliches Wiki, Reflexionen, sensible Daten oder Ihre nächste große Idee – Ihre Notizen bleiben standardmäßig gesperrt. Trotz der hohen Sicherheit ist die Nutzung kinderleicht. Die Benutzeroberfläche ist minimalistisch und übersichtlich und bietet Optionen für ein Upgrade auf Markdown-Support, Designs und zusätzlichen Speicher.

Im Vergleich zu TiddlyWiki, das lokale Kontrolle bietet, aber keine integrierte Verschlüsselung hat, wirkt Standard Notiz modern, sicher und respektvoll gegenüber Ihrem digitalen Space.

Die besten Features von Standard Notiz

End-to-End-Verschlüsselung für alle Notizen

Plattformübergreifende Synchronisierung mit sicherem Cloud-Speicher

Unterstützt Markdown und Rich Text mit Erweiterungen

Sichere Add-Ons für Produktivität und Format

Open Source mit starkem Community-Support

Limit-Einschränkungen von Standard Notiz

Der Basis-Version fehlt erweitertes Feature

Benutzerdefinierte Anpassungsoptionen erfordern kostenpflichtige Erweiterungen

Preise für Standard Notiz

Free-Plan verfügbar

*produktivität-Plan: 90 $/Jahr

*profi-Plan: 120 $/Jahr

Bewertungen und Rezensionen zu Standard Notizen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Standard Notizen?

Eine Reddit-Rezension sagt

Standard Notiz ist ein seltenes Juwel, das viele Apps anstreben, aber oft nicht erreichen. Es handelt sich um eine Plattform, die Sicherheit, gut durchdacht, zukunftsorientiert und kontinuierlich verbessert ist. Ich hatte das Privileg, den Hauptsitz von Standard Notes zu besuchen und ein Meeting mit ihrem großartigen Team abzuhalten. Es war offensichtlich, dass jedes einzelne Mitglied unglaublich talentiert und engagiert ist. Die meisten Unternehmen machen von außen einen besseren Eindruck als sie sind, aber Standard Notes ist eine der seltenen Ausnahmen, die Vertrauen erweckt, wenn man ihren Workflow, ihre Interaktionen und ihren kooperativen Ansatz miterlebt.

Standard Notiz ist ein seltenes Juwel, das viele Apps anstreben, aber oft nicht erreichen. Es handelt sich um eine Plattform, die Sicherheit, einen gut durchdachten, zukunftsorientierten und kontinuierlich verbesserten Charakter aufweist. Ich hatte das Privileg, den Hauptsitz von Standard Notes zu besuchen und ein Meeting mit ihrem großartigen Team abzuhalten. Es war offensichtlich, dass jedes einzelne Mitglied unglaublich talentiert und engagiert ist. Die meisten Unternehmen machen von außen einen besseren Eindruck als sie tatsächlich sind, aber Standard Notes ist eine der seltenen Ausnahmen, die Vertrauen schafft, wenn man ihren Workflow, ihre Interaktionen und ihren kooperativen Ansatz miterlebt.

