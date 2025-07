So nutzen Sie Marketingstrategien für Architekturbüros, um sich von der Masse abzuheben

Marketinganforderungen können Architekten von dem abhalten, was sie am besten können: Entwerfen.

Die Verfolgung von Leads, das Jonglieren von Kampagnen und die Nachverfolgung der Performance bedeuten oft, dass Sie weniger Zeit für die Verfeinerung Ihrer Arbeit haben und mehr Zeit mit mühsamen Marketingaufgaben verlieren.

Um Marketingstrategien für Architekturbüros zu meistern, müssen Sie sich auf die richtigen Taktiken konzentrieren. Dazu gehören die Definition Ihrer idealen Kunden, die Erstellung überzeugender Markengeschichten und die Automatisierung sich wiederholender Workflows. Es geht darum, zu wissen, welche Kanäle Ihre Expertise wirklich zur Geltung bringen und welcher Aufwand Ihre Ressourcen unnötig belastet.

In diesem Blog erfahren Sie mehr über die wichtigsten Marketingstrategien für Architekturbüros und deren Umsetzung.

Warum Marketing für Architekturbüros unverzichtbar ist

Marketingstrategien für Architekturbüros haben sich weit über das Hoffen auf Empfehlungen hinaus entwickelt.

In einer Welt der digitalen Marketingstrategien ist es nicht mehr nachhaltig, sich ausschließlich auf Mundpropaganda zu verlassen, was oft als „Hoffnungsmarketing“ bezeichnet wird.

Um erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen proaktiv ihre Marke aufbauen, Leads generieren und hochwertige potenzielle Clients gewinnen. Hier erfahren Sie, warum eine robuste digitale Marketingstrategie für Architekturbüros unerlässlich ist:

Erhöhte Sichtbarkeit und Reichweite Ihrer Marke: Die meisten Clients beginnen mit einer Google-Suche und Online-Bewertungen. Eine starke Online-Präsenz macht Ihr Unternehmen leicht auffindbar und sorgt für mehr Projektanfragen

Gewinnung hochwertiger Clients: Anstatt auf Anrufe zu warten, können Sie mit zielgerichtetem Marketing Premium-Projekte gewinnen, indem Sie Ihre einzigartige Expertise und erfolgreiche Fallstudien hervorheben

Kosteneffizienz und ROI: Digitale Kanäle wie Suchmaschinenoptimierung (SEO) und Social-Media-Marketing sind oft leistungsfähiger als herkömmliche Anzeigen und dabei kostengünstiger. Sie können die Leistung nachverfolgen und Ihren Ansatz optimieren, um den ROI zu maximieren

Lead-Generierung und Pflege von Beziehungen: Systematische Taktiken – wie herunterladbare Design-Leitfäden oder Einladungen zu Webinaren – ziehen qualifizierte Leads an. Automatisierte E-Mail-Sequenzen halten potenzielle Kunden auch lange nach ihrem ersten Besuch bei der Stange

Autorität und Vertrauen aufbauen: Durch die konsequente Freigabe von Erkenntnissen – über Blogbeiträge oder eine klare Durch die konsequente Freigabe von Erkenntnissen – über Blogbeiträge oder eine klare Marketing-Kommunikationsstrategie – positionieren Sie Ihr Unternehmen als vertrauenswürdige Quelle und Branchenführer

Wettbewerbsvorteile: In einem umkämpften Markt präsentiert Ihr Marketing das einzigartige Wertversprechen Ihres Unternehmens – sei es nachhaltiges Design, luxuriöse Innenausstattung oder kommerzielle Expertise –, damit Clients wissen, warum sie sich für Sie entscheiden sollten

⭐ Vorgestellte Vorlage Möchten Sie auf schnelle Weise Ziele, Zielgruppen und Kanäle definieren und eine leistungsstarke Marketingstrategie für Ihr Architekturbüro optimieren? Probieren Sie die Vorlage für strategische Marketingpläne von ClickUp aus! Sie dient als Roadmap für die Akquise von gewerblichen oder privaten Projekten und bietet Ihnen umsetzbare Maßnahmen, mit denen Sie Ihren Plan in Sekundenschnelle umsetzen können!

Bewährte Marketingstrategien für Architekturbüros

Kleine und mittelständische Unternehmen benötigen klare Pläne, insbesondere angesichts des derzeit überfüllten Architekturmarktes. Hier sind zehn Strategien, mit denen Sie Ihre Reichweite steigern und mehr Projekte gewinnen können.

1. Definieren Sie Ihre Nische und Positionierung

Bevor Sie Geld für traditionelles Marketing für Architekturbüros ausgeben, sollten Sie entscheiden, was Sie am besten können. Identifizieren Sie die Dienstleistungen, in denen Sie sich auszeichnen, und die Clients, die Sie gewinnen möchten.

Diese Klarheit schärft die Marke Ihres Unternehmens. Außerdem erleichtert sie die Geschäftsentwicklung. Wenn Menschen Ihre Spezialisierung kennen, vertrauen sie Ihnen schneller. Eine fokussierte Nische bedeutet, dass jede Kampagne potenzielle Clients direkt anspricht.

Diese Relevanz erhöht die Antwortraten und reduziert unnötigen Aufwand. Halten Sie Ihre Botschaften über alle Kanäle hinweg konsistent. Aktualisieren Sie Ihre Positionierung, sobald Sie mehr über die Marktbedürfnisse erfahren. Eine klare Nische hilft Ihnen, sich abzuheben und Aufmerksamkeit zu erregen.

Beispiel aus der Praxis: Adbri Masonry ist ein Hersteller von Baumaterialien, der seine „durchlässigen Pflastersteine” erfolgreich im Rahmen einer Zusammenarbeit mit „The Good Day House”, einem nachhaltigen DIY-Projekt, präsentiert hat. Der Fokus lag dabei auf einem bestimmten Produkt und einem bestimmten Marktsegment (nachhaltige Hausbauer/Heimwerker), sodass sie aufklären und inspirieren konnten. Das Prinzip lässt sich direkt auf Architekten übertragen, die sich beispielsweise auf Massivholzbau oder nachhaltige Stadtplanung spezialisiert haben via Niche Marketing Group

2. Netzwerken und Empfehlungen

Persönliche Kontaktaufnahme sorgt für eine stetige Geschäftsentwicklung ohne große Budgets.

Beginnen Sie damit, wieder Kontakt zu früheren Clients und Branchenpartnern aufzunehmen – zu Beratern, Auftragnehmern und sogar Inspektoren. Nehmen Sie an lokalen Networking-Veranstaltungen, Workshops und auf Angebotserstellung fokussierten Treffen teil, um neue potenzielle Kunden kennenzulernen. Konzentrieren Sie sich auf Qualität statt Quantität.

Eine einzige sinnvolle Unterhaltung kann zu einer Empfehlung führen, die den Aufwand von Monaten ersetzt. Machen Sie sich Notizen zu jeder Interaktion und bedanken Sie sich anschließend kurz oder geben Sie einen Einblick. Mit der Zeit bauen diese kleinen Gesten Vertrauen auf. Empfehlungen führen auch schneller zu Conversions, da sie eine Empfehlung enthalten.

Jetzt betrachte ich Marketing als Aufklärung und fühle mich gestärkt. Ich ziehe die richtigen Clients an. Meine Website informiert. … und die Angebote, die ich verschicke, richten sich an meine idealen Clients. Wenn Leute in mein Büro kommen und mit mir sprechen … verwende ich die FAB-Methode, um mit ihnen zu sprechen. Meine Vorbereitung gibt mir Selbstvertrauen. Ich spreche die Sprache des Käufers ... Ich stelle sicher, dass [meine Architekten-Clients] den Wert meiner Leistung verstehen ... Die Kombination aus meinem Selbstvertrauen und ihrem Verständnis führt zu einer phänomenalen Abschlussquote ... Nehmen Sie das Beste, nicht das Erste.

3. Alte Leads wieder aufgreifen und pflegen

Es kostet weniger, einen vielversprechenden Interessenten zu gewinnen, als einen neuen zu finden.

Verwenden Sie das Kundenbeziehungsmanagement, um vergangene Anfragen zu verfolgen, auch solche, die nicht abgeschlossen wurden. Segmentieren Sie diese Kontakte nach Zinsen, Projektart oder Anfragedatum. Senden Sie dann gezielte Updates zu aktuellen Arbeiten oder hilfreiche Tipps.

Überwachen Sie die Interaktion und nehmen Sie Kontakt auf, wenn jemand auf einen Link klickt oder eine E-Mail öffnet. Dieser Ansatz verwandelt überfällige Leads in aktive Verkaufschancen. Indem Sie Ihren Marketingaufwand auf Personen konzentrieren, die Ihren Namen bereits kennen, steigern Sie die Antwortraten und schaffen Impulse für neue Projekte.

Richten Sie in ClickUp benutzerdefinierte Status und Felder ein, um jede Phase Ihrer Leads zu verfolgen, von der ersten Anfrage bis zur erneuten Kontaktaufnahme. Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um Kontakte nach den wichtigsten Kriterien zu segmentieren, z. B. nach Zinsen oder Projektart, damit Sie schnell die richtigen Personen filtern und ansprechen können. Auf diese Weise wissen Sie immer, wen Sie weiterverfolgen müssen, und können aus früheren Interessenten neue Kunden gewinnen.

4. Website-Optimierung und lokale Suchmaschinenoptimierung (SEO)

Ihre Website muss Ihre Arbeit präsentieren und gleichzeitig qualifizierten Traffic generieren. Beginnen Sie mit der Verbesserung der Ladezeiten und der mobilen Reaktionsfähigkeit. Hier sind einige Dinge, die Sie sofort erledigen können:

Fügen Sie auf jeder Seite klare Handlungsaufforderungen hinzu

Optimieren Sie Ihr Google Business-Profil und sorgen Sie für einheitliche Kontaktdaten in allen Verzeichnissen

Verwenden Sie standortbezogene Schlüsselwörter, damit Suchende Sie finden, wenn sie nach „Architekt in meiner Nähe“ suchen

Verfolgen Sie die monatlichen Website-Besucher, um Trends zu erkennen und Inhalte entsprechend anzupassen

Hochwertige Projektfotos und prägnante Beschreibungen helfen potenziellen Kunden, sich schneller zu entscheiden. Eine gut optimierte Website zieht nicht nur Clients an, sondern schafft auch Vertrauen, noch bevor jemand eine E-Mail schreibt oder anruft.

5. Content-Marketing anhand der Client-Bedarfspyramide

Sie benötigen einen effizienten Plan für das Content-Marketing-Management, der Inhalte plant, erstellt, verteilt und analysiert, um Ihre Zielgruppe effektiv zu erreichen und zu binden.

Die meisten Architekturbüros konzentrieren ihr Marketing auf Kunden, die bereit sind, einen Auftrag zu erteilen, aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Laut der Client Demand Pyramid von The Business of Architecture befinden sich rund 91 % der potenziellen Kunden noch in der Recherchephase oder stellen Fragen.

Durch die Erstellung informativer, vertrauensbildender Inhalte für diejenigen, die sich in der Anfangsphase befinden, können Sie langfristige Zinsen fördern. Auf diese Weise sind Sie bereits in aller Munde, wenn potenzielle Kunden bereit sind, einen Auftrag zu vergeben. Wenn Sie bis zur letzten Phase warten, müssen Sie um Aufmerksamkeit und Vertrauen konkurrieren – oft zu spät, um sie noch für sich zu gewinnen.

📮 ClickUp Insight: Laut unserer Umfrage verlassen sich fast 88 % der Führungskräfte immer noch auf manuelle Check-ins, Dashboards oder Meetings, um Updates zu erhalten. Die Kosten? Verlorene Zeit, Kontextwechsel und oft veraltete Informationen. Je mehr Energie Sie für die Suche nach Updates aufwenden, desto weniger bleibt Ihnen für die Umsetzung. Die Autopilot-Agenten von ClickUp, die in Listen und Chats verfügbar sind, zeigen Statusänderungen und wichtige Diskussions-Threads sofort an. So müssen Sie Ihr Team nie wieder um „kurze Updates” bitten. 👀 💫 Echte Ergebnisse: Pigment verbesserte die Effizienz der Teamkommunikation mit ClickUp um 20 % – Teams sind besser verbunden und aufeinander abgestimmt.

6. Engagement in sozialen Medien

Auf sozialen Plattformen können Sie Ihre Persönlichkeit und Ihre Projekte in Echtzeit präsentieren. Wählen Sie Kanäle, die zu Ihrem Publikum passen: LinkedIn für berufliche Neuigkeiten, Instagram oder Pinterest für visuelle Inhalte. Veröffentlichen Sie Projekt-Snapshots, Geschichten aus dem Alltag und kurze Design-Tipps. Interagieren Sie mit Ihren Followern, indem Sie schnell auf Kommentare und Fragen reagieren.

Eine gute Möglichkeit, die Effektivität zu maximieren, besteht darin, Plattform-Einblicke zu nutzen, um zu sehen, welche Beiträge das größte Engagement erzielen. Passen Sie dann Ihre Inhalte entsprechend an. Diese fortlaufende Unterhaltung baut Beziehungen auf und fördert das Teilen. Wenn dies gut gemacht wird, unterstützt Social Media das Wachstum Ihres Unternehmens, indem es Mundpropaganda verstärkt und neue Anfragen ohne große Werbeausgaben generiert.

Zaha Hadid Architects nutzt soziale Medien, insbesondere Instagram, effektiv, um den Traffic zu steigern. Das Unternehmen präsentiert „wunderschöne Bilder und Videos seiner vergangenen und aktuellen Projekte“, wodurch es eine „begeisterte Fangemeinde“ aufgebaut hat und über Facebook direkt auf Artikel und Inhalte seiner Website verlinken kann. Die große und engagierte Fangemeinde in den sozialen Medien ist ein Beweis für die erfolgreiche Strategie des Unternehmens im Bereich visuelle Inhalte.

via Instagram

7. E-Mail-Newsletter

Möchten Sie gelegentliche Website-Besucher zu treuen Fans und zukünftigen Kunden machen? Beginnen Sie mit einem einfachen Newsletter. Fügen Sie ein gut sichtbares Anmeldeformular in Ihre Fußzeile und auf Ihre Projektseiten ein. Versenden Sie dann monatlich oder alle zwei Monate E-Mails mit Inhalten, die Ihre Leser wirklich interessieren, z. B. Ihre neuesten Projekte, aktuelle Designideen und hilfreiche Tipps.

Sie können die Inhalte sogar auf die Interessen Ihrer Kunden zuschneiden, egal ob es sich um Wohnhäuser oder Gewerbegebäude handelt. Mit ein wenig Hilfe durch die Automatisierung des Marketings können Sie intelligente Follow-ups versenden, wenn jemand auf einen Link klickt oder etwas von Ihrer Website herunterlädt – ganz ohne Ihren Zutun.

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie Ihren eigenen Immobilien-Newsletter starten? Starten Sie Ihren Newsletter mit der Vorlage für Immobilien-Newsletter von ClickUp! Sie wurde entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, schnell beeindruckende, benutzerdefinierte Updates für Ihre Kunden und Interessenten zu erstellen. Heben Sie sich von der Masse ab, binden Sie Ihr Publikum und steigern Sie Ihre Leads – alles mit einer einzigen, benutzerfreundlichen Vorlage.

Kostenlose Vorlage Optimieren Sie Ihre Immobilien-Updates – passen Sie Newsletter an, planen Sie sie und versenden Sie sie, damit sie zu Conversions führen

8. Bezahlte Werbung und Nachverfolgung des ROI

Bezahlte Anzeigen können eine großartige Möglichkeit sein, Ihre Leads zu steigern – aber nur, wenn Sie im Auge behalten, was tatsächlich funktioniert. Bevor Sie etwas starten, sollten Sie sich über Ihr Ziel im Klaren sein.

Möchten Sie mehr Beratungen, Broschüren-Downloads oder Anmeldungen für Ereignisse? Investieren Sie Ihr Budget in lokale Suchanzeigen und Social Ads, die auf die richtigen Personen abzielen, z. B. Personen mit bestimmten Titeln oder Zinsen.

Dann rechnen Sie nach. Wie viel geben Sie pro Lead aus? Lohnt sich dieser Lead angesichts des üblichen Werts Ihrer Projekte? Scheuen Sie sich nicht, Kampagnen, die nicht den Erwartungen entsprechen, zu pausieren oder anzupassen. Regelmäßige Überprüfungen helfen Ihnen, intelligentere Werbeentscheidungen zu treffen – und schützen Ihr Budget vor Verschwendung.

📚 Lesen Sie auch: Wie man KI im digitalen Marketing einsetzt

9. Ereignis-Marketing und Vordenkerrolle

Wenn Sie in Ihrer Branche auffallen möchten, zeigen Sie Präsenz und melden Sie sich zu Wort. Präsentieren Sie sich bei Ereignissen oder veranstalten Sie Workshops zu Themen, mit denen Sie sich gut auskennen – denken Sie dabei an adaptive Wiederverwendung, nachhaltiges Design oder alles, was Ihre Projekte auszeichnet. Reden Sie nicht nur, sondern bringen Sie Bilder und Ergebnisse Ihrer bisherigen Arbeit mit.

Halten Sie anschließend Kontakt zu den Teilnehmern – geben Sie ihnen hilfreiche Ressourcen weiter oder fassen Sie das Ereignis in Ihrem Blog und in den sozialen Medien zusammen. Jedes Ereignis stärkt Ihren Ruf als Experte und erhöht die Wahrscheinlichkeit von Weiterempfehlungen. Das erfordert zwar Vorbereitung, aber es lohnt sich: Die gewonnenen Leads sind in der Regel bereits vorbereit und gesprächsbereit.

In einer anderen Instanz auf der anderen Seite der Welt haben Firmen wie Studio Mumbai mit ihrer Präsentation im MPavilion in Melbourne, Australien, durch Ausstellungen und Publikationen, die ihre Handwerkskunst hervorheben, weltweite Anerkennung erlangt.

10. Öffentlichkeitsarbeit und Selbstveröffentlichung

Presseberichte kommen nicht von ungefähr – Sie müssen sie sich erarbeiten. Finden Sie Blickwinkel, die das Beste Ihrer Arbeit hervorheben: vielleicht ein neues Baumaterial, das Sie verwendet haben, eine coole Community-Geschichte oder eine knifflige Designherausforderung, die Sie gemeistert haben. Teilen Sie diese Geschichten mit lokalen Medien, Fachpublikationen oder Blogs, die Ihre Clients lesen.

Oder nehmen Sie die Dinge selbst in die Hand: Veröffentlichen Sie Einblicke oder Whitepaper auf Ihrer Website. Senden Sie diese an Designmagazine. Durchdachte Inhalte schaffen Glaubwürdigkeit, werden geteilt und verschaffen Ihnen Backlinks. Mit der Zeit steigern Sie so Ihren Bekanntheitsgrad und bauen Vertrauen auf – ganz ohne großes Werbebudget.

11. Neue Technologien einführen

Heben Sie Ihr Unternehmen von der Konkurrenz ab, indem Sie innovative Tools in Ihre Präsentationen integrieren. Bieten Sie VR-Rundgänge oder interaktive 3D-Modelle während Ihrer Pitches an. Diese Erfahrungen ermöglichen es potenziellen Kunden, Entwürfe intuitiv zu erkunden. Heben Sie Technologie in Ihren Marketingmaterialien hervor, um Innovationskraft zu demonstrieren. Schulen Sie Ihr Team, damit Demos reibungslos ablaufen.

Die Investition kann zwar erheblich sein, aber Early Adopters heben sich in Ausschreibungen von der Konkurrenz ab. Achten Sie darauf, dass die Technologie das Verständnis fördert und nicht von Ihrer Kernbotschaft ablenkt. Bei richtiger Umsetzung unterstreichen anspruchsvolle Demos Ihre technische Kompetenz und können Entscheidungen zu Ihren Gunsten beeinflussen.

Snøhetta nutzte VR für die Erweiterung des San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA), insbesondere zur Optimierung der Energieeffizienz. Die Präsentation solch innovativer Technologien in der Projektentwicklung ist ein leistungsstarkes Marketing-Tool, das Clients anzieht, die Wert auf modernste Lösungen und Effizienz legen.

via Snøhetta

12. Erstellen Sie einen integrierten Marketingplan

Bringen Sie alle Taktiken in einem einzigen Marketingplan zusammen. Beginnen Sie mit der Festlegung klarer Ziele – Lead-Volumen, Projekttyp oder Umsatzziele. Ordnen Sie jede Strategie diesen Zielen zu und weisen Sie Zeitleisten zu. Nutzen Sie Tools wie Projekt-Tracker oder einfache Tabellenkalkulationen, um den Fortschritt zu verfolgen. Planen Sie regelmäßige Überprüfungen, um die Leistung zu bewerten und Prioritäten anzupassen.

Ein integrierter Plan sorgt dafür, dass Sie das Gleichgewicht zwischen sofortigen Erfolgen und langfristigem Wachstum halten. Außerdem verhindert er redundanten Aufwand und sorgt für eine einheitliche Ausrichtung Ihres Teams. Die Planung nimmt zwar Zeit in Anspruch, aber ein koordinierter Ansatz verstärkt die Wirksamkeit jeder Taktik und hilft Ihrem Unternehmen, nachhaltig zu wachsen.

👀 Wussten Sie schon? Eine Fallstudie eines auf Instagram und LinkedIn aktiven Architekturbüros ergab einen Anstieg der Projektanfragen um 20 % innerhalb von sechs Monaten, nachdem Inhalte hinter den Kulissen veröffentlicht wurden, die den Entwurfsprozess zeigten. Dies unterstreicht die Bedeutung von Storytelling und Transparenz im Architekturmarketing.

Wie ClickUp das Architekturmarketing unterstützen kann

Architekturbüros müssen Design, Kundenbeziehungen und Marketingaufgaben unter einen Hut bringen. ClickUp, die App für alles rund um die Arbeit, zentralisiert diesen Aufwand. Es bietet Tools zur Optimierung von Workflows, zur Verbesserung der Zusammenarbeit und zur Nachverfolgung der Leistung. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Möglichkeiten, wie ClickUp Ihr Marketing verändern kann.

Zentralisiertes Projektmanagement für jede Kampagne

Entwickeln Sie mit ClickUp für Marketing Ideen, planen Sie die Marketingprogramme Ihres Teams und setzen Sie diese um

ClickUp für Marketing-Teams ist das Command-Center für Ihre gesamte Marketingstrategie.

Sie können einen eigenen Space für das Marketing erstellen, Ordner nach Schwerpunktbereichen organisieren – z. B. Wohnprojekte, gewerbliche Akquise, PR und digitale Anzeigen – und Listen für einzelne Kampagnen verwenden.

Diese strukturierte Hierarchie hilft Marketing-Teams dabei, Inhaltskalender, Client-Kommunikation, soziale Medien und die Angebotserstellung zu verwalten, ohne den Überblick zu verlieren.

Nutzen Sie über 15 Ansichten in ClickUp, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

Verwenden Sie benutzerdefinierte Ansichten in ClickUp, um zwischen Listen-, Board-, Kalender- oder Gantt-Ansichten zu wechseln und so jede Projektphase zu visualisieren. Von der übergeordneten Planung bis zur Ausführung auf Aufgabenebene bietet ClickUp Ihrem Team eine gemeinsame Ansicht darüber, was gerade passiert und was als Nächstes ansteht.

👀 Wussten Sie schon? Der US-amerikanische Markt für Architekturdienstleistungen wird durch die steigende Nachfrage nach nachhaltigen und energieeffizienten Gebäuden angetrieben. Dies veranlasst Architekturbüros, ihre Expertise in grünem Design und innovativen Lösungen als Schlüssel zur Marketingstrategie hervorzuheben, um sowohl gewerbliche als auch private Clients anzusprechen.

Nahtlose Zusammenarbeit und Kommunikation in Echtzeit

Mit den Dokumenten, Whiteboards und Tools zur Prüfung von ClickUp sind alle auf dem gleichen Stand und können über Marketing-Workstreams hinweg zusammenarbeiten

Das Wichtigste, was Sie über Marketing wissen sollten, ist, dass es nicht isoliert stattfindet. Mit ClickUp-Dokumenten, ClickUp-Whiteboards und dem integrierten ClickUp-Chat können Architekturteams in Echtzeit gemeinsam an Angeboten, Pressemappen und Präsentationen arbeiten.

Verwenden Sie Kommentar-Threads und @Erwähnungen, um Feedback von Partnern, Clients oder Design-Leads direkt zu Entwürfen, Bildern oder Layouts zu sammeln. Keine verstreuten E-Mail-Ketten oder verpassten Updates mehr!

Darüber hinaus bietet das Feature „Prüfung” von ClickUp klares und strukturiertes Feedback zu visuellen Inhalten. Bringen Sie Ihre Marketingmaterialien und Design-Assets schnell vom Konzept bis zur Freigabe.

Intelligentere Workflows für die Verwaltung und Veröffentlichung von Inhalten

Mit ClickUp lassen sich Inhalte für das Marketing ganz einfach planen und skalieren. Ob Social-Media-Beiträge, Blogs oder E-Mail-Newsletter – Sie können redaktionelle Kalender verwalten, den Status von Assets nachverfolgen und Aufgaben an verschiedene Teammitglieder vergeben – alles an einem Ort.

Sie können Dokumente zunächst zum Verfassen und Bearbeiten von Pressemitteilungen, Fallstudien oder Marketingtexten verwenden. Möchten Sie schneller vorankommen? Nutzen Sie die KI von ClickUp, ClickUp Brain! Stellen Sie Fragen in natürlicher Sprache, um sofort Projektdetails, Vorschläge oder frühere Kampagnenressourcen zu finden. Es hilft Ihnen dabei, sofort Blog-Ideen, E-Mail-Texte oder Social-Media-Beiträge zu erstellen, die auf Architekturbüros zugeschnitten sind, und kann lange Updates oder Meeting-Notizen in Sekundenschnelle zusammenfassen.

Verwenden Sie dann ClickUp-Automatisierungen, um die nächsten Schritte auszulösen (z. B. das Planen von Beiträgen oder Folge-E-Mails), damit Kampagnen auch dann weiterlaufen, wenn Sie sich auf Kundenprojekte konzentrieren.

Verwenden Sie ClickUp, um Aufgaben zu automatisieren, Fragen zu beantworten und mehr zu erledigen

Sie können auch ClickUp AI Agents als Marketingkoordinatoren hinter den Kulissen einsetzen. Sie automatisieren die Routinearbeiten, sodass sich Ihr Architekturteam auf Kreativität und Kunden konzentrieren kann.

Agenten können ClickUp-Aufgaben automatisch zuweisen, den Status von Projekten aktualisieren, wenn Sie Meilensteine erreichen, und sogar Erinnerungen für Angebotsfristen oder Portfolio-Updates versenden. Sie bewegen Leads durch Ihr CRM, wenn die Zinsen steigen, lösen Follow-up-E-Mails aus, nachdem jemand ein Formular ausgefüllt hat, und benachrichtigen Ihr Team, wenn Feedback oder Genehmigungen erforderlich sind.

Es ist ein intelligenter, automatisierter Marketing-Support, der dafür sorgt, dass alles reibungslos läuft, ohne ständige Checklisten.

Apropos reibungsloser Ablauf und Zeitersparnis: Die Vorlagen von ClickUp sind das Nonplusultra, um sicherzustellen, dass Ihre Marketingstrategien auf den Punkt gebracht werden. Die ClickUp-Vorlage für Marketingkampagnen hilft Architekturunternehmen beispielsweise dabei, an einem Ort organisiert, aufeinander abgestimmt und datengesteuert zu arbeiten.

Kostenlose Vorlage Bleiben Sie mit der ClickUp-Vorlage für Marketingkampagnen organisiert und auf dem Laufenden – verfolgen Sie Fortschritte und gewinnen Sie datengestützte Erkenntnisse an einem Ort

Mit dieser Vorlage können Sie:

Skizzieren Sie Schlüsselinitiativen wie E-Mail-Kampagnen, Social-Media-Pushes und Werbeaktionen für Ereignisse

Richten Sie ein strukturiertes System ein, indem Sie einen eigenen Space „Kampagnen“ erstellen und dann separate Ordner für „Social Media“, „E-Mail-Marketing“ und „Bezahlte Werbung“ hinzufügen

Verfolgen Sie bestimmte Aufgaben, Fristen und Ressourcen, die mit jedem Aufwand verbunden sind

Verwenden Sie für jede Markteinführung eine Checkliste – denken Sie dabei an Elemente wie „Design-Mockups fertigstellen“, „Anzeigentexte genehmigen“ und „Google Ads-Budget festlegen“

Visualisieren Sie den Fortschritt mit der Kanban-Board-Ansicht, in der Aufgaben von „Zu erledigen“ zu „Fertiggestellt“ verschoben werden

Erstellen Sie eine Aufgabe „Kampagnenbesprechung“, um zu reflektieren, was funktioniert hat, was nicht und wie Sie die nächste Runde verbessern können

Insight-gesteuerte Leistung und Berichterstellung

Verfolgen und analysieren Sie mit den Dashboards von ClickUp den Fortschritt Ihrer Marketingziele

Mit den benutzerdefinierten Dashboards von ClickUp können Sie KPIs wie Website-Traffic, Lead-Konversionen und E-Mail-Interaktionen auf einen Blick verfolgen. Sie können visuelle Widgets erstellen, um die Kapazität Ihres Teams, Kampagnen-Zeitleisten oder Inhaltskalender zu überwachen und sich schnell an veränderte Prioritäten anzupassen.

Die integrierten Funktionen für Berichterstellung und Analyse helfen Ihnen zu verstehen, was funktioniert und was nicht, sodass Sie Ihren Aufwand auf die wirkungsvollsten Maßnahmen konzentrieren können.

Integrationen, die zu Ihrem Marketing-Stack passen

Über alle Features hinaus, die Ihnen beim Architekturmarketing helfen, lässt sich ClickUp nahtlos mit den Tools verbinden, die Ihr Team bereits nutzt. Dazu gehören Google Drive, Slack, HubSpot, Figma, Dropbox und viele mehr.

Ob Sie mit Designern zusammenarbeiten, sich mit dem Vertrieb synchronisieren oder hochauflösende Projektbilder speichern – alles bleibt synchronisiert!

Madeleine S., Marketingkoordinatorin bei einem mittelständischen Unternehmen, bewertet ClickUp auf G2:

Wir verwenden ClickUp jeden Tag! ClickUp ist schon allein als To-Do-Liste unglaublich nützlich! Anfangs war ich mir sicher, dass ich schriftliche Notizen vorziehen würde, aber es ist so schön, alles nach Belieben angeordnet zu haben und Fälligkeitsdaten ändern sowie Dateien an Aufgaben anhängen zu können usw. Da alles an einem Ort gespeichert ist, wird nichts vergessen. Das gesamte System ist sehr benutzerfreundlich und eignet sich hervorragend, um Aufgaben mit Kollegen freizugeben. Wir verwenden ClickUp jeden Tag im Marketing-Team und es ist super nützlich 🙂

Wir verwenden ClickUp jeden Tag! ClickUp ist schon allein als To-Do-Liste unglaublich nützlich! Anfangs war ich mir sicher, dass ich schriftliche Notizen vorziehen würde, aber es ist so schön, alles nach Belieben anzuordnen, Fälligkeitsdaten zu ändern und Dateien an Aufgaben anzuhängen usw. So wird nichts vergessen, weil alles an einem Ort ist. Das gesamte System ist sehr benutzerfreundlich und eignet sich hervorragend, um Aufgaben mit Kollegen zu teilen. Wir nutzen ClickUp jeden Tag im Marketing-Team und es ist super nützlich 🙂

Häufige Marketingfehler, die Sie vermeiden sollten

Ein solider Marketingansatz vermeidet häufige Fallstricke, die Zeit und Geld kosten. Beheben Sie diese Fehler, damit Ihr Aufwand zu echten Ergebnissen führt.

Ignorieren Sie Ihren Zielmarkt nicht

Es ist wichtig zu wissen, wen Sie bedienen. Wenn Unternehmen jeden Lead gleich behandeln, verschwenden sie Zeit und Geld. Privatkunden und gewerbliche Bauträger haben unterschiedliche Prioritäten. Ohne Recherche zu Budgets, Projektzielen und Schwachstellen werden Kampagnen generisch und finden keinen Anklang. Die Aktualisierung von Strategien auf der Grundlage von Feedback stellt sicher, dass Sie mit den sich ändernden Kundenbedürfnissen Schritt halten.

Vernachlässigen Sie Ihre digitale Präsenz nicht

Kunden erwarten, dass ein modernes Unternehmen online sichtbar ist. Eine veraltete Website mit defekten Links oder fehlender Optimierung für mobile Geräte schadet der Glaubwürdigkeit. Wenn Sie SEO ignorieren, wird Ihr Unternehmen nicht unter „Gewerbearchitektur” oder „Wohnraumgestaltung” gelistet, was zu verlorenen organischen Leads führt. Beanspruchen Sie lokale Listings und halten Sie die Inhalte Ihrer Website aktuell, um Besucher anzulocken und zu binden.

Inkonsistentes Branding

Uneinheitliche visuelle Elemente und Botschaften verwirren potenzielle Kunden. Die Verwendung mehrerer Versionen eines Logos oder unterschiedlicher Farbschemata schwächt die Wiedererkennbarkeit Ihrer Marke. Formelle Angebote und informelle Social-Media-Beiträge sollten einen einheitlichen Ton und Stil haben. Ohne dokumentierte Markenrichtlinien treffen Teammitglieder ad hoc Designentscheidungen, was zu uneinheitlichen Marketingmaterialien führt.

Versäumte Leistungsmessung

Daten führen zu Verbesserungen. Ohne definierte KPIs – wie beispielsweise „20 Leads pro Monat“ – können Unternehmen ihren Erfolg nicht messen. Wenn Sie Tools wie Google Analytics nicht nutzen, haben Sie keinen Einblick in Ihre Traffic-Quellen. Unregelmäßige Datenerfassung bedeutet, dass leistungsschwache Taktiken unbemerkt bleiben. Regelmäßige Überprüfungen ermöglichen zeitnahe Anpassungen und eine bessere Ressourcenzuweisung.

Übersehen der Qualität von Inhalten

Inhalte von geringem Wert schaden Ihrer Autorität. Oberflächliche Blogbeiträge ohne visuelle Elemente oder Fallstudien können die Leser nicht fesseln. Wenn Sie über Ihre Auszeichnungen schreiben, anstatt auf die Probleme Ihrer Clients einzugehen, verfehlen Sie Ihr Ziel. Sporadische Beiträge führen zu unregelmäßigen Zugriffszahlen und sinkenden Zinsen. Hochwertige, relevante Inhalte schaffen Vertrauen und überzeugen potenzielle Kunden.

Unzureichende Nutzung von Social-Media-Plattformen

Soziale Kanäle vergrößern die Reichweite und verbessern das Networking. Die Konzentration auf die falschen Plattformen oder unregelmäßige Beiträge führen zu geringer Interaktion. Das Freigeben von Inhalten ohne auf Kommentare oder Nachrichten zu reagieren, verhindert Unterhaltungen. Das Ignorieren von Features wie Stories oder LinkedIn-Artikeln limitiert die Sichtbarkeit. Konsistente, interaktive Beiträge steigern die Loyalität Ihrer Follower und die Lead-Generierung.

Keine Nutzung von CRM und Automatisierung

Manuelle Nachverfolgung verlangsamt die Nachbearbeitung und lässt Leads verloren gehen. Die Verwendung von Tabellenkalkulationen anstelle von automatisierten Systemen führt zu Fehlern und versäumten Erinnerungen. Ohne zentralisierte Lead-Daten besteht die Gefahr, dass potenzielle Kunden, die über E-Mails oder Notizen verstreut sind, in Vergessenheit geraten. Segmentierungstags und automatisierte Erinnerungen sorgen für eine relevante und zeitnahe Kommunikation.

Sich ausschließlich auf traditionelles Marketing verlassen

Printanzeigen und Plakatwände sind nach wie vor wichtig, können digitale Strategien jedoch nicht ersetzen. Das Auslassen von E-Mail- oder Social-Media-Kampagnen schränkt die Kontaktpunkte mit potenziellen Kunden ein. Die Ausrichtung von Veranstaltungen ohne digitale Werbung führt zu einer geringen Teilnehmerzahl. Wenn Sie den ROI von Printmaterialien nicht messen, wissen Sie nie, ob eine Anzeige in einer Zeitschrift Anfragen generiert hat.

Fehlende solide Marketingstrategie

Ohne einen klaren Fahrplan werden Taktiken zufällig und ineffektiv. Unklare Ziele – wie beispielsweise „die Anzahl der Website-Leads um 30 % steigern“ – sorgen für Verwirrung. Ad-hoc-Kampagnen verschwenden Zeit und Budget. Fehlende Budgetzuweisungen oder Verantwortlichkeiten führen dazu, dass Aufgaben unter den Tisch fallen und Ressourcen falsch eingesetzt werden.

Mangelhafte Nachverfolgung von Leads

Verzögerte Antworten ermöglichen es Wettbewerbern, sich einzuschalten. Das Versenden generischer Dankes-E-Mails ist unpersönlich und trägt nicht zum Aufbau einer Beziehung bei. Leads, die einen Leitfaden herunterladen, aber keine weiteren Informationen erhalten, verlieren das Interesse. Ohne eine Nachfasssequenz oder regelmäßige Check-ins gehen Chancen verloren und potenzielle Projekte verschwinden.

Steigern Sie die Effektivität Ihrer Marketingstrategien für Architekturbüros mit ClickUp

In einer wettbewerbsintensiven Branche, in der Zeitpläne knapp sind und Eindrücke zählen, verschafft ClickUp Architekturbüros den nötigen Vorsprung, um ihre Marketingmaßnahmen zu planen, durchzuführen und nachzuverfolgen – alles von einer einzigen Plattform aus.

Von der Verwaltung von Inhaltskalendern und der Automatisierung von Kunden-Follow-ups bis hin zur Zusammenarbeit an Angeboten und der Analyse von Kampagnenergebnissen – ClickUp bringt Klarheit, Struktur und Geschwindigkeit in Ihren Marketing-Workflow. Ganz gleich, ob Sie ein kleines Unternehmen oder ein wachsendes Studio sind: Mit ClickUp verbringen Sie weniger Zeit mit dem Jonglieren verschiedener Tools und haben mehr Zeit für den Aufbau einer Marke, die Geschäfte macht.

