die 13 besten Alternativen zu Algolia für eine schnelle und flexible Suche im Jahr 2025

Die Suche ist überall – auf Ihrer Website, in Ihrer App und in Ihren Dokumenten. Wenn sie gut funktioniert, bemerken die Benutzer sie kaum.

Suchlösungen wie Algolia haben mit blitzschnellen, fehlertoleranten und auf Relevanz abgestimmten Suchlösungen die Leiste höher gelegt. Aber mit Ihren Anforderungen wachsen auch die Lücken.

Vielleicht erscheinen Ihnen die Preise zu hoch. Vielleicht wünschen Sie sich mehr Kontrolle, Flexibilität, Suchrelevanz oder KI-Intelligenz. Oder vielleicht entwickeln Sie eine suchmaschinenoptimierte Suchmaschine für E-Commerce, Unternehmen oder Produktinhalte.

Wie auch immer, Ihnen mangelt es nicht an Optionen. Von Open-Source-Engines bis hin zu Plattformen für Unternehmen – diese Liste zeigt die Schlüssel-Features leistungsstarker Algolia-Alternativen, die für reale Leistung und Benutzerdefiniertheit entwickelt wurden.

👀 Wussten Sie schon: Search as a Service ist eine cloudbasierte Lösung, die Suchfunktionen als einsatzbereiten Service bereitstellt, sodass Entwickler keine komplexe Suchinfrastruktur selbst aufbauen und warten müssen. Stellen Sie sich das so vor, als würden Sie Gmail verwenden, anstatt einen eigenen Mailserver zu betreiben.

Algolia-Alternativen auf einen Blick

Möchten Sie einen schnellen Vergleich, bevor Sie sich näher damit befassen? Hier sehen Sie, wie die besten Algolia-Alternativen in Bezug auf Anwendungsfälle, Such-Features, Preise und Kernkompetenzen abschneiden.

tool* Am besten geeignet für Beste Features Preise* ClickUp Am besten geeignet für Einzelpersonen, kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen und Unternehmen Verbundene Suche, Dokumente, KI, Aufgabe, Aufgabe Free-Plan verfügbar; Anpassung für Unternehmen möglich Elasticsearch Am besten geeignet für mittelständische Unternehmen und Unternehmen Verteilte Index, Analysen, APIs, Skalierbarkeit Free-Plan; kostenpflichtiger Plan ab 16 $ Coveo Am besten geeignet für mittelständische Unternehmen und Unternehmen ML-Personalisierung, föderierte Suche, Analysen, Empfehlungen Kostenlose Testversion verfügbar; Benutzerdefinierte Anpassung für Unternehmen möglich OpenSearch Am besten geeignet für kleine Geschäfte, mittelständische Unternehmen und Unternehmen Log-Analysen, Dashboard, Sicherheit, AWS-Kompatibilität Free-Plan verfügbar; Pay-as-you-go-Optionen Bloomreach Am besten geeignet für mittelständische Unternehmen und Unternehmen Visuelle Suche, intelligentes Merchandising, KI-SEO und Personalisierung Kostenlose Testversion verfügbar; Benutzerdefinierte Anpassung für Unternehmen möglich Meilisearch Am besten geeignet für Einzelpersonen, kleine Geschäfte und mittelständische Unternehmen Toleranz gegenüber Tippfehlern, sofortiger Index, geringes Gewicht, einfaches Setup Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 30 $/Monat Constructor. io Am besten geeignet für mittelständische Unternehmen und Unternehmen Verhaltensbasiertes ML, A/B-Tests, erweiterte Filter und Personalisierung Kostenlose Testversion verfügbar; Benutzerdefinierte Anpassung für Unternehmen möglich SearchSpring Am besten geeignet für kleine Geschäfte, mittelständische Unternehmen und Unternehmen Intelligente Kategorien, Merchandising-Kampagnen, Analysen Kostenlose Testversion verfügbar; Benutzerdefinierte Anpassung für Unternehmen möglich Typesense Am besten geeignet für Einzelpersonen, kleine Geschäfte und mittelständische Unternehmen Facettensuche, Geo-Abfragen, Synonyme, Instant-APIs Free-Plan verfügbar; Anpassung für Unternehmen möglich Lucene Am besten geeignet für Entwickler, kleine Geschäfte und mittelständische Unternehmen Tokenizer, Analysatoren, vollständige Kontrolle und benutzerdefinierte Suchmaschinen Free-Plan verfügbar Qdrant Am besten geeignet für kleine Geschäfte, mittelständische Unternehmen und Unternehmen Semantische Suche, neuronale Index, Vektorsuche, KI-Relevanz Free-Plan verfügbar; Anpassung für Unternehmen möglich Luigi’s Box Am besten geeignet für kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen und Unternehmen Automatische Vervollständigung, Banner, Analysen, Plug-and-Play Kostenlose Testversion verfügbar; Benutzerdefinierte Anpassung für Unternehmen möglich Doofinder Am besten geeignet für kleine Geschäfte, mittelständische Unternehmen und Unternehmen Visuelle Suche, mehrsprachig, erweiterte Filter, schnelles Setup Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 39 $/Monat

Warum Algolia-Alternativen wählen?

Algolia ist schnell, ausgereift und einfach zu implementieren – aber es ist nicht immer die perfekte Lösung für jedes Team oder Projekt.

Die Suchmaschinen von heute bieten weit mehr als nur sofortige Ergebnisse. Sie finden Suchlösungen, die speziell für folgende Zwecke entwickelt wurden:

Toleranz gegenüber Tippfehlern und unscharfer Abgleich

KI-gestützte Suchfunktionen und Personalisierung

Facettierte Filter und dynamische Sortierung für die Produktsuche

Open-Source-Kontrolle und flexible APIs

Bessere Preismodelle, die sich Ihren Anforderungen anpassen

Semantische Suche und Verarbeitung natürlicher Sprache

Bildersuche

Das Beste daran? Viele dieser Algolia-Alternativen integrieren die Suche nahtlos in Ihre Infrastruktur, egal ob Sie ein Startup-MVP entwickeln oder eine Plattform für Unternehmen skalieren.

Die besten Algolia-Alternativen

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsgestützten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber , wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Nachdem Sie nun einen allgemeinen Vergleich dieser Suchlösungen gesehen haben, ist es an der Zeit, sich mit den Details zu befassen.

Werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Konkurrenten und wie sie im Vergleich abschneiden.

1. ClickUp (am besten geeignet für die Integration der Suche in Projektmanagement-Workflows)

Entdecken Sie noch heute die Leistungsfähigkeit der Suche von ClickUp in Verbindung Machen Sie Ihren gesamten Arbeitsbereich mit ClickUp durchsuchbar

Einige Suchtools helfen Ihnen dabei, das richtige Produkt zu finden. ClickUp, der weltweit erste konvergierte KI-Arbeitsbereich, hilft Ihnen dabei, alles zu finden – von Meeting-Notizen und Spezifikationen bis hin zu Kommentaren, die in einem langen Aufgaben-Thread verborgen sind. Mit anderen Worten: Es beseitigt vollständig Work Sprawl – das Chaos aus unverbundenen Apps, Tools und Kontexten!

Es wurde für Teams entwickelt, die in ihren Workspaces leben und mehr als nur oberflächliche Ergebnisse benötigen. Wenn Sie mit Dokumenten, Ergebnissen und Abhängigkeiten jonglieren, kann das sofortige Auffinden der benötigten Informationen den Unterschied zwischen Schwung und Chaos ausmachen.

Finden Sie Ihre Arbeit in Sekundenschnelle mit ClickUp Connected Search

Das Herzstück bildet ClickUp Enterprise Search, mit dem Sie Ihren gesamten Arbeitsbereich intelligent durchsuchen können. Sie können einige Stichwörter eingeben und erhalten nicht nur passende Titel von Aufgaben, sondern auch Updates, die in Kommentaren, Absätzen in Dokumenten oder sogar Anhängen versteckt sind.

Durchsuchen Sie Aufgaben, Dokumente, Kommentare und Anhänge in einem einheitlichen Ablauf mit ClickUp Connected Search

Es ist kontextsensitiv, sodass es nicht nur Zeichenfolgen abgleicht, sondern auch die Relevanz anhand Ihres Arbeitsortes und Ihrer Arbeitsweise versteht. Damit ist es eine leistungsstarke Alternative für Teams, die die Suche in ihre Workflows integrieren möchten, anstatt sie nur zusätzlich zu verwenden.

Suchen Sie unterwegs mit ClickUp Brain

Um noch einen Schritt weiter zu gehen, verwandelt ClickUp Brain die Suche in eine intelligente, schnelle und effiziente Suchfunktion. Es geht nicht nur darum, Informationen zu finden – es hilft auch dabei, lange Threads zusammenzufassen, generiert automatisch Antworten und schreibt sogar Follow-ups auf der Grundlage der gefundenen Informationen.

Verwenden Sie ClickUp Brain, um direkt aus Ihrem Arbeitsbereich Zusammenfassungen zu erstellen, Entwürfe zu verfassen und Erkenntnisse zu gewinnen

Für schnell arbeitende Teams, die komplexe Projekte verwalten, wird die Suche so zu einem Multiplikator der Produktivität. Sie finden nicht nur Dinge – Sie können auch schneller darauf reagieren.

Bonus: Lernen Sie ClickUp Brain MAX kennen, Ihren kontextbezogenen KI-Desktop-Begleiter, der sich nahtlos in Ihren Arbeitsbereich einfügt. So geht's: Durchsuchen Sie sofort ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, das Internet und mehr

Verwenden Sie „Talk to Text“, um Fragen zu stellen, zu diktieren und Befehle zu erteilen – freihändig und überall

*Brain MAX bietet vollständigen Zugriff auf Premium-KI-Tools wie ChatGPT, Claude und Gemini mit einer einzigen, LLM-unabhängigen Lösung

Kennt Ihre Projekte, Ihr Team, Ihre Fristen und Ihre Arbeitshistorie – damit Sie Antworten und Automatisierungen erhalten, die tatsächlich Sinn machene

Erstellen Sie Ihre Arbeit in ClickUp Docs

Und da die meisten suchrelevanten Inhalte in Dokumenten zu finden sind, erleichtert ClickUp Docs das Erstellen und Verbinden von Produktbeschreibungen und SOPs bis hin zu Meeting-Notizen und Brainstorming-Seiten.

Erstellen Sie umfangreiche, kollaborative Dokumente, die mit Ihren Workflows verknüpft bleiben, mit ClickUp Docs

Dabei handelt es sich auch nicht um isolierte Dateien und Ordner. Dokumente in ClickUp sind in Ihre Workflows integriert, sodass sie mit Aufgaben verknüpft bleiben, in Echtzeit aktualisiert werden und über die verbundene Suche vollständig durchsuchbar sind.

Mit diesem intelligenten Dokumentenmanagement-Workflow müssen Sie nicht mehr zwischen Google Drive-Registerkarten und Projektboards hin- und herspringen – Ihr Wissen bleibt dort, wo Sie arbeiten.

Machen Sie ClickUp Knowledge Management zu Ihrer Arbeit

Die ClickUp-Funktion „Wissensmanagement” vereint all diese Funktionen und macht ClickUp zu Ihrer internen Suchmaschine. Teams können eine zentrale Bibliothek mit wichtigen Informationen – FAQs, Projektverlauf, Kunden-Workflows – aufbauen und Antworten sofort bereitstellen, wenn sie benötigt werden.

Erstellen Sie mit Hilfe der ClickUp-Wissensmanagement-Feature eine zentrale Anlaufstelle für SOPs, FAQs und Projekteinblicke, auf die sich Ihr Team verlassen kann

Im Gegensatz zu externen Suchtools, die statische Daten indexieren, entwickelt sich die KI-Suchmaschine gemeinsam mit Ihrem Team weiter und sorgt so für dynamische Suchergebnisse, die für die tatsächliche Arbeitsweise Ihrer Projekte relevant sind.

Für Teams, die in Dokumenten versinken, nach Aufgabe-Updates suchen oder es leid sind, zwischen Tools umzuschalten, nur um „das eine Ding zu finden“, bietet ClickUp eine erfrischend einheitliche Erfahrung. Es ist nicht nur ein Projektmanager mit integrierter KI-Suche – es ist eine Suche, die in die Arbeitsweise Ihres Teams eingebettet ist.

💡 Profi-Tipp: Mit vorgefertigten ClickUp AI Autopilot Agents können Sie flexible Suchanfragen in natürlicher Sprache für alle Ihre Aufgaben, Dokumente und verbundenen Apps durchführen. Wie? Diese Autopilot Agents sind so vorgefertigt, dass sie auf bestimmte Auslöser reagieren und dann Updates, Berichterstellung oder Antworten an einem bestimmten Ort veröffentlichen. Wenn Sie sie für das Wissensmanagement einstellen, rufen sie Dokumente, Aufgaben und Kommentare basierend auf der Abfrage des Benutzers ab. Suchen Sie innerhalb von y mit den KI-Agenten von ClickUp

Die besten Features von ClickUp

Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder zur Nachverfolgung von Metadaten über Aufgaben und Dokumente hinweg

Automatisieren Sie Routine-Workflows mit Auslösern, Bedingungen und Aktionen

Visualisieren Sie Ihre Arbeit mit mehreren Ansichten – Liste, Kanban, Zeitleiste und Gantt

Weisen Sie den Mitgliedern des Teams Kommentare und Checklisten zu, um eine detaillierte Verantwortlichkeit zu gewährleisten

Betten Sie reichhaltige Inhalte wie Videos, Whiteboards oder Tabellen direkt in Dokument ein

Legen Sie detaillierte Berechtigungen für Aufgaben, Ordner und Wissensdatenbanken fest

Führen Sie eine Synchronisierung von ClickUp mit Ihrem Kalender und Ihrer E-Mail durch, um kontextbezogene Aufgabe-Aktualisierungen zu erhalten

Limit von ClickUp

Neue Benutzer müssen sich aufgrund des umfangreichen Features möglicherweise erst einmal intensiv einarbeiten

Die mobile Erfahrung kann sich bei umfangreichen Dokument-Bearbeitungen eingeschränkt anfühlen

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

In einer Bewertung auf Capterra heißt es:

Ich liebe die Personalisierbarkeit und Flexibilität von ClickUp. Mein Unternehmen nutzt es für so viele verschiedene Dinge. Es ist unser CRM, unser Bug-Nachverfolgung-System, unser Projektmanagement-Tool, unser Unternehmensressourcenspeicher und unsere Prozessdokumentation. Es kann all diese Dinge gut, was sehr beeindruckend ist.

2. Elasticsearch (am besten geeignet für anpassbare Suchfunktionen für Unternehmen)

via Elasticsearch

Einige tools helfen Ihnen dabei, Informationen zu finden. Mit Elasticsearch können Sie gestalten, wie diese Informationen gefunden, indexiert und genutzt werden. Das auf Apache Lucene basierende Tool ist auf Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und vollständige Kontrolle optimiert.

Im Vergleich zu Algolia und anderen Elasticsearch-Alternativen ist diese Suchmaschine der Enterprise-Klasse ideal für Teams, die jeden Aspekt der Indexierung und Abfrage ohne Black-Box-Einschränkungen konfigurieren möchten. Sie unterstützt erweiterte Filterung, benutzerdefinierte Relevanzanpassung und nahtlose Leistung in großen Datenumgebungen.

Von Produktkatalogen über interne Dashboards bis hin zu öffentlich zugänglichen Apps – diese Algolia-Alternative passt sich Ihrem Anwendungsfall an. Sie können Analysatoren für verschiedene Sprachen benutzerdefiniert anpassen, die Infrastruktur flexibel verwalten und mithilfe der umfangreichen Abfrage eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Echtzeit-Suche mit hoher Leistung erstellen.

Die besten Features von Elasticsearch

Überwachen und verwalten Sie die Leistung mit integrierten tools zur Überprüfung des Cluster-Zustands

Richten Sie mit Elastic Observability Warnmeldungen und Anomalieerkennung ein

Nutzen Sie Index Lifecycle Management (ILM), um Datenaufbewahrungsrichtlinien zu automatisieren und den Speicher über Hot-, Warm- und Cold-Knoten hinweg zu optimieren.

Verschlüsseln Sie Daten im Ruhezustand und während der Übertragung mit integrierten Sicherheit-Features

Verwenden Sie rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC), um Benutzer-Berechtigungen zu verwalten

Einfache Bereitstellung in jeder Umgebung, die Cloud-, Hybrid- und On-Prem-Setups unterstützt, mit Elastic Cloud oder selbstverwalteten Instanzen

Einschränkungen von Elasticsearch

Das Setup und die Optimierung erfordern Backend-Fachwissen

Nicht ideal für Teams, die eine einfache Plug-and-Play-Lösung suchen

Preise für Elasticsearch

Open Source und selbst gehostet: Kostenlos

Elastic Cloud Standard: Ab 16 $/Monat

Elastic Cloud Pro: Ab 95 $/Monat

Elastic Cloud Serverless: Ab 0,10 $ pro 1.000 Anfragen oder 0,50 $ pro GB gespeicherter Daten

preise für Unternehmen:* Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Elasticsearch-Bewertungen und Rezensionen

G2 : Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

3. Coveo (am besten geeignet für KI-gestützte Suche und Personalisierung im Unternehmen)

via Coveo

Coveo liefert nicht nur Ergebnisse, sondern Antworten, die auf die Absichten jedes einzelnen Benutzers zugeschnitten sind, sich an dessen Verhalten orientieren und auf maschinellem Lernen basieren. Coveo wurde für die Suche im Unternehmen entwickelt und eignet sich besonders für E-Commerce, Kundensupport und wissensintensive Umgebungen, in denen die Relevanz direkt den Umsatz beeinflusst.

Die herausragende Fähigkeit dieses Tools ist die Personalisierung in großem Maßstab. Coveo lernt kontinuierlich aus dem Benutzerverhalten, um die Suchergebnisse in Echtzeit zu verfeinern – egal, ob jemand in einem Hilfecenter oder einem Online-Shop navigiert, seine Erfahrung verbessert sich mit jedem Klick.

Für Unternehmen, die isolierte Informationen über verschiedene Plattformen hinweg verwalten, schafft Coveo eine einheitliche Suchschicht, die den relevantesten Inhalt, unabhängig von Format oder Quelle, anzeigt. Im Vergleich zu Algolia geht es über die Geschwindigkeit hinaus und bietet intelligente Rankings, Verhaltensanalysen und wirklich adaptive Erfahrungen, die die Benutzer bei Laune halten.

Die besten Features von Coveo

Verbessern Sie die Relevanz Ihrer Inhalte mit intelligenten Abfrage-Vorschlägen

Schaffen Sie intentionsbewusste Erlebnisse im Web, im Unterstützen und im Handel

Nutzen Sie Analysen, um Verhaltensweisen zu verstehen und Customer Journeys zu optimieren

Integrieren Sie sie in Salesforce, Adobe, ServiceNow und mehr

Automatisieren Sie die Optimierung mit selbstlernenden Relevanzalgorithmen

Nutzen Sie KI-gestützte Fallabweisung in Support-Portalen, um das Ticketvolumen zu reduzieren

Limit von Coveo

Setup und Schulung erfordern Zeit, um den vollen Wert zu erzielen

Preistransparenz kann für kleinere Teams eine Herausforderung sein

Preise von Coveo

Benutzerdefinierte Preise für Unternehmen

Bewertungen und Rezensionen zu Coveo

G2 : 4,3/5 (über 130 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen verfügbar

Was sagen echte Benutzer über Coveo?

Eine G2-Bewertung sagt :

Coveo hat die Auffindbarkeit unserer Support-Dokumentation in der Zeit, in der wir bisher mit ihnen zusammengearbeitet haben, wirklich verbessert.

📮 ClickUp Insight: Wissensarbeiter versenden täglich durchschnittlich 25 Nachrichten, um Informationen und Kontext zu suchen. Dies deutet darauf hin, dass viel Zeit mit Scrollen, Suchen und Entschlüsseln fragmentierter Unterhaltungen in E-Mails und Chats verschwendet wird. 😱 Wenn Sie nur eine intelligente Plattform hätten, die Aufgaben, Projekte, Chatten und E-Mails (plus KI!) in Verbindung an einem Ort vereint. Aber die haben Sie ja:

4. OpenSearch (am besten geeignet für AWS-kompatible Open-Source-Suche)

via OpenSearch

Als eine der besten Alternativen zu Algolia bietet OpenSearch Such-, Analyse- und Beobachtungsfunktionen für Teams, die Kontrolle, Transparenz und AWS-native Skalierbarkeit benötigen. Es basiert auf Elasticsearch und baut auf einer vertrauten Grundlage auf, zusammen mit wichtigen Features wie robusten Dashboards, Warnmeldungen und Multi-Tenant-Sicherheit.

Ob Sie Logs analysieren, Infrastruktur-Metriken visualisieren oder interne Such-Dashboards betreiben – diese offene Suchmaschine hilft Teams dabei, große Datenmengen effizient zu speichern und abzurufen. Dank der tiefen Integration mit AWS-Diensten wie EC2 und OpenSearch Service lässt sie sich leicht skalieren und bleibt dabei flexibel, ohne die Limite proprietärer Systeme.

Für Entwickler, die vollständige Transparenz und Cloud-fähige Bereitstellung ohne Herstellerabhängigkeit suchen, bietet OpenSearch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen offener Innovation und Leistung auf Unternehmensebene.

Die besten Features von OpenSearch

Verwenden Sie OpenSearch Dashboards für die Echtzeit-Datenauswertung

Nutzen Sie die integrierte Anomalieerkennung für automatisierte Warnmeldungen

Passen Sie benutzerdefinierte Abfragen mithilfe von Volltext-, Begriffs- und Bereichsfiltern an

Verwalten Sie Multi-Tenant-Umgebungen mit detaillierter Zugriffskontrolle

Sichern Sie Ihren Stack mit rollenbasiertem Zugriff, Audit-Protokollierung und Verschlüsselung

Visualisieren Sie Metriken mithilfe von Drag-and-Drop-Panels in OpenSearch Dashboards

Einschränkungen von OpenSearch

Kleineres Ökosystem als Elasticsearch für Plug-ins und unterstützen

Die Qualität der Dokumentation variiert je nach Version

Preise für OpenSearch

Open Source: Kostenlos

AWS OpenSearch Service: Pay-as-you-go (basierend auf der Instance-Nutzung)

OpenSearch-Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen verfügbar

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

🧠 Wissenswertes: Eine Studie der Cornell University mit dem Titel When Search Engine Services Meet Large Language Models präsentiert ein überzeugendes zweigeteiltes Konzept, bei dem sich Suchdienste und große Sprachmodelle (LLMs) gegenseitig ergänzen. Und zwar so: Search4LLM Learning-to-Rank (LTR) -Aufgaben Suchmaschinen bieten umfangreiche, vielfältige und hochwertige Dokumenten-Repositorys, die für das Vortraining und die Feinabstimmung von LLMs genutzt werden können, insbesondere durch-Aufgaben

Dadurch können LLMs Benutzer-Abfragen besser interpretieren, genaue und kontextbezogene Antworten generieren und aktuelle Informationen einbeziehen, um Probleme wie Halluzinationen zu minimieren 2. LLM4Search LLMs können die Funktionen von Suchmaschinen erweitern, indem sie Inhalte effektiver zusammenfassen und indexieren, die Umformulierung von Abfragen verbessern, die Relevanz der Ergebnisse durch differenzierte Ranglisten erhöhen und sogar Anmerkungen für LTR-Frameworks automatisieren.

5. Bloomreach (Am besten geeignet für die Produktsuche und Personalisierung im E-Commerce)

via Bloomreach

Einige Suchtools arbeiten hinter den Kulissen. Bloomreach tritt ins Rampenlicht. Es wurde für digitale Storefronts entwickelt, in denen die Produktsuche den Umsatz steigert und jede Suchinteraktion die Customer Journey Formt.

Im Gegensatz zu tools, die lediglich Keywords abgleichen, bietet Bloomreach eine KI-gestützte Personalisierung, die auf Verhalten, Kontext und Echtzeit-Bestände reagiert und allgemeine Abfragen in kuratierte Erlebnisse verwandelt. Das Tool wurde speziell für Marketer und Merchandiser entwickelt und bietet intuitive, codefreie Such-Features, mit denen Sie die Suchlogik anpassen, Layouts testen und Kampagnen durchführen können – ganz ohne Entwickler.

Im Vergleich zu Algolia bietet diese Suchsoftware für Unternehmen sowohl maßgeschneiderte Suchergebnisse als auch kreative Kontrollmöglichkeiten, sodass Teams den Weg des Käufers visuell und strategisch steuern können.

Die besten Features von Bloomreach

Erstellen Sie Kundensegmente, um ein Einzelziel-Ergebnis zu liefern.

Integrieren Sie die visuelle Suche, um die mobile Entdeckung und die Benutzererfahrung zu verbessern.

Führen Sie eine Synchronisierung von Produktdaten und Lagerbeständen in Echtzeit aus mehreren Quellen durch.

Nutzen Sie vorausschauende KI, um den durchschnittlichen Warenkorb-Wert zu steigern.

Verfolgen Sie die Wirkung Ihrer Kampagnen mit umfassenden Trichteranalysen.

Führen Sie A/B-Tests für Such-Layouts und Produktsequenzierung durch, um die Kundenbindung zu optimieren.

Bloomreach-Einschränkungen

Anfängliche Lernkurve für nicht-technische Benutzer

Die Preise für Unternehmen sind möglicherweise nicht für frühe Phasen-Geschäftsmodelle geeignet.

Preise von Bloomreach

Benutzerdefinierte Preise je nach Bedarf

Bewertungen und Rezensionen zu Bloomreach

G2 : 4,6/5 (über 600 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 50 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Bloomreach?

In einer Bewertung auf Capterra heißt es:

Bloomreach ist eine sehr benutzerfreundliche Plattform. Sie können ganz einfach Szenarien und Kampagnen erstellen, Logiken festlegen, die Bearbeitung von Vorlagen vornehmen und die automatisierten Dashboards für jede Kampagne einsehen. Außerdem ist das Support-Team sehr schnell und hilfreich, wenn Sie Probleme haben.

Sehen Sie sich an, wie Sie Ihre eigene KI-Wissensdatenbank aufbauen können:

6. Meilisearch (Am besten geeignet für eine schlanke und schnelle Sofortsuche)

via Meilisearch

Meilisearch ist übersichtlich, schnell und reibungslos und damit der Traum eines jeden Minimalisten, wenn es um Suchmaschinen geht. Als leichtgewichtige Open-Source-Suchmaschine ist sie für Teams konzipiert, die sofortige, fehlerresistente Ergebnisse liefern möchten, ohne sich mit Konfigurationen oder komplexer Infrastruktur herumschlagen zu müssen.

Von Hilfecentern und Dokumentationsportalen bis hin zu Produktkatalogen – Meilisearch arbeitet nahtlos mit intelligenten Standards und bietet gleichzeitig benutzerdefinierte Anpassungen für Rankings, Filter und Synonyme.

Im Gegensatz zu Algolias unternehmensorientiertem Ansatz ist Meilisearch eine schnelle, kostengünstige Lösung, die Teams die volle Kontrolle gibt, ohne dass sie an einen Anbieter gebunden sind.

Die besten Features von Meilisearch

Implementieren Sie facettierte Filterung mit minimalem Setup.

Schnelle Bereitstellung über Docker oder Meilisearch Cloud

Verwalten Sie mehrere Index über eine intuitive REST-API.

Verwenden Sie sprachspezifische Analysatoren für die mehrsprachige Suche.

Streamen Sie Antworten in weniger als 50 ms mit einer schlanken Index- und Abruf-Logik.

Einfache Integration in Frontend-Frameworks wie Vue, React und InstantSearch.js

Limit von Meilisearch

Nicht für den Einsatz in großen Unternehmen optimiert.

Begrenzte integrierte Analysen und Benutzerinformationen

Preise für Meilisearch

Build : Ab 30 $/Monat – für kleine Projekte und Tests (beinhaltet 50.000 Suchanfragen und 100.000 Dokumente)

Pro : Ab 300 $/Monat – für skalierbare Projekte und Teams (beinhaltet 250.000 Suchanfragen und 1 Million Dokumente)

Benutzerdefinierte Preisgestaltung: Für Anforderungen des Unternehmens mit volumenabhängigen Rabatten und Premium-Support

Bewertungen und Rezensionen zu Meilisearch

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Bewertungen nicht verfügbar

🧠 Wissenswertes: Laut Thomas Payet, CEO und Mitbegründer von Meilisearch, wählte das Team den Namen „Meili“, weil Meili ihrer Interpretation nach der nordische „Gott der Vergesslichkeit“ ist. Sie fanden dies passend, da Meilisearch genau das Problem lösen soll, das durch Vergesslichkeit entsteht: Es hilft Benutzern, verlorene Dinge schnell und intuitiv wiederzufinden.

7. Constructor. io (Am besten geeignet für personalisierte Sucherlebnisse im Einzelhandel)

Die Suche sollte sich so anfühlen, als würde sie Sie kennen. Constructor. io macht dies möglich, indem es jede Interaktion in Echtzeit an das Benutzerverhalten anpasst. Constructor. io wurde für den E-Commerce in Unternehmen entwickelt und nutzt Clickstream-Daten, um die Produktsuche zu personalisieren. So wird sichergestellt, dass Käufer auf der Grundlage ihrer tatsächlichen Absichten und nicht nur anhand von Suchbegriffen die Produkte sehen, die sie am ehesten kaufen würden.

Von der Autovervollständigung über dynamische Filter bis hin zu anpassbaren Layouts – die Plattform gibt Teams die Kontrolle, jeden Teil der Suchreise zu optimieren. Und da sie auf Skalierbarkeit ausgelegt ist, eignet sich Constructor.io hervorragend für Umgebungen mit vielen SKUs wie Mode, Elektronik und Online-Marktplätze.

Während Algolia eine flexible Konfiguration bietet, kombiniert Constructor.io Echtzeit-Verhaltensanalysen mit Automatisierung, um das Sucherlebnis kontinuierlich zu verbessern. Es ist die intelligentere Wahl für Einzelhandelsmarken, die UX vom ersten Tag an zu einem Wettbewerbsvorteil machen möchten.

Die besten Features von Constructor.io

Erstellen Sie benutzerdefinierte Ranking-Strategien mit Geschäftsregeln und Merchandising-Zielen.

Aktivieren Sie dynamische Facetten und Filter basierend auf der Kaufabsicht der Kunden.

Einfache Integration mit Shopify, BigCommerce und benutzerdefinierten E-Commerce-Stacks.

Nutzen Sie die API-First-Architektur für skalierbare Produktkatalog-Updates.

Nutzen Sie die Verarbeitung natürlicher Sprache für ein intelligenteres Verständnis von Abfragen.

Liefern Sie personalisierte Autovervollständigungsvorschläge basierend auf der Historie und den Trends der Benutzer.

Limit von Constructor.io

Die funktionsreiche Einrichtung erfordert möglicherweise, dass Entwickler den Prozess der vollständigen Benutzerdefinierung unterstützen.

Am besten geeignet für große E-Commerce-Unternehmen

Preise für Constructor.io

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Constructor.io

G2 : 4,8/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

Was sagen echte Benutzer über Constructor.io?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Dank der automatisch generierten Features von Constructor müssen wir weniger manuelle Aktualisierungen vornehmen, da das System schnell und präzise lernt. Es macht einen großen Unterschied, wenn man dem Algorithmus eines Anbieters vertrauen kann. Die Personalisierungsfunktionen und die detaillierten Analysen helfen mir dabei, Chancen zu erkennen, die ich zuvor vielleicht übersehen hätte. *

🧠 Wissenswertes: Die Autocomplete-Funktion, wie wir sie heute kennen, wurde 2004 von Google unter dem Namen Google Suggest eingeführt. Sie wurde von Kevin Gibbs, einem Nachwuchsingenieur, entwickelt, der sie ursprünglich zur Vorhersage von URLs konzipierte, bevor er sie für Suchabfragen adaptierte. Mit dem Unterstützen von Marissa Mayer wurde es über Google Labs eingeführt und wurde bis 2008 zu einem zentralen Bestandteil der Google-Suche, wodurch die Interaktion der Benutzer mit Suchmaschinen weltweit neu definiert wurde.

8. SearchSpring (am besten geeignet für merchandisingorientierte E-Commerce-Suche)

via SearchSpring

Merchandiser brauchen mehr als nur eine schnelle Suchleiste. Sie brauchen Kreativität, Flexibilität und die Möglichkeit, das Einkaufserlebnis zu formen, ohne auf Entwickler angewiesen zu sein. Hier kommt SearchSpring ins Spiel.

SearchSpring wurde für E-Commerce-Teams entwickelt, die Wert auf Storytelling und Strategie legen, und gibt Merchandisern die volle Kontrolle darüber, wie Produkte angezeigt werden, Kategorien funktionieren und Aktionen ablaufen. Von dynamischen Regeln bis hin zu benutzerdefinierten Layouts bietet es ein Merchandising-First-Toolkit, das die alltägliche Suche zu einem kuratierten Erlebnis macht.

Sie können Produktplatzierungen anpassen, Kategorieseiten personalisieren und saisonale Kampagnen starten – ganz ohne eine Zeile Code zu schreiben. Für Commerce-Teams, die sich auf Conversion und Markenauftritt konzentrieren, verwandelt es die Suche in einen leistungsstarken Motor für mehr Kundenbindung.

Während Algolia sich auf benutzerdefinierte Anpassung durch Entwickler konzentriert, unterstützt SearchSpring direkt die Merchandiser. Es handelt sich um eine praktische Lösung, die Suchlogik mit Merchandising-Kunst verbindet – ganz ohne Code.

Die besten Features von SearchSpring

Entwerfen Sie Landing-Seiten, die Aktionen und saisonale Strategien widerspiegeln.

Analysieren Sie die Leistung nach Kategorie, Abfrage und Benutzerverhalten.

Verwenden Sie intelligente Synonyme und Weiterleitungen, um die Absprungraten zu reduzieren.

Integrieren Sie die Tools in führende E-Commerce-Plattformen und ERPs.

Aktivieren Sie dynamische Produktraster basierend auf Käufer-Segmenten.

Planen Sie Merchandising-Änderungen, um sie auf Kampagnen oder wichtige Termine abzustimmen.

Limit von SearchSpring

Für erweiterte benutzerdefinierte Anpassungen ist möglicherweise das Unterstützen von größeren Katalogen erforderlich.

Der Schwerpunkt liegt auf Anwendungsfällen im E-Commerce-Bereich.

Preise für SearchSpring

Benutzerdefinierte Preise basierend auf Stufen

Bewertungen und Rezensionen zu SearchSpring

G2 : 4,6/5 (über 120 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen verfügbar

Was sagen echte Benutzer über SearchSpring?

Eine G2-Bewertung lautet:

Searchspring stellt sich der Herausforderung, hochrelevante, personalisierte Suchergebnisse und Produktempfehlungen zu liefern, die dazu beitragen, das Einkaufserlebnis für Benutzer zu verbessern.

💡 Profi-Tipp: In ClickUp können Sie die Suche mit ClickUp Automatisierungen verbinden, sodass Aktualisierungen innerhalb von Aufgaben, Kommentaren oder Dokumenten automatisch Workflows als Auslöser auslösen – denken Sie beispielsweise an die Zuweisung von Aufgaben, wenn jemand „bereit zur Überprüfung” kommentiert, die Änderung des Status, wenn ein Dokument das Wort „genehmigt” enthält, oder das Versenden von Erinnerungen, wenn Schlüsselwörter wie „dringend” erscheinen. Mit ClickUp finden Sie nicht nur Informationen, sondern können auch sofort darauf reagieren. So wird die Suche zu einer intelligenten, reaktionsschnellen Ebene, die Ihr Team auf Kurs hält und voranbringt.

9. Typesense (am besten geeignet für entwicklerfreundliche Instant-Search-APIs)

via Typesense

Typesense wurde für Entwickler entwickelt, die eine schnelle, zuverlässige Suche ohne die Komplexität schwerfälliger Plattformen wünschen. Während Algolia um Unternehmensfunktionen erweitert ist, reduziert Typesense den Aufwand mit wichtigen Features wie Tippfehler-Toleranz, Filtern, Sortieren und Relevanzanpassung mit nur wenigen Zeilen Code.

Es ist sofort einsatzbereit, verfügt über eine erfrischend übersichtliche API und eine blitzschnelle Leistung – perfekt für Dokumente, Dashboard, Kataloge oder interne tools. Diese Open-Source-Alternative beseitigt auch Reibungsverluste mit Anbietern, indem sie das Selbsthosting vereinfacht und Typesense Cloud erschwinglich macht.

Wenn Sie eine moderne App entwickeln und eine entwicklerorientierte UX mit absoluter Klarheit wünschen, ist dies eine schlankere, reibungslosere Alternative zu Algolia, die das Wesentliche zu erledigen hat – und das schnell.

Die besten Features von Typesense

Implementieren Sie Filter, Facetten und Sortierfunktionen mit minimalem Code

Nutzen Sie die Geosuche für standortbezogene Anwendungen

Einfaches Self-Hosting oder Skalierung mit Typesense Cloud

Nutzen Sie Client-Bibliotheken in JavaScript, Python, Ruby und mehr

Führen Sie eine Synchronisierung sofort mit automatischer Index und Aktualisierungen nahezu in Echtzeit durch

Sichern Sie Suchendpunkte mit integrierter API-Schlüssel-Scoping- und Ratenlimit

Limitations von Typesense

Im Vergleich zu größeren Plattformen kleinere Community und weniger Integrationen

Limit integrierte Analyse- und Dashboard-tools

Preise für Typesense

Open Source : Kostenlos für Selbsthosting ohne Nutzungsbeschränkungen

Benutzerdefinierte Pläne: Flexible Konfigurationen mit transparenten, nutzungsbasierten Preisen

Bewertungen und Rezensionen zu Typesense

G2 : Nicht genügend Bewertungen verfügbar

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

10. Lucene (am besten geeignet für die Erstellung benutzerdefinierter Suchmaschinen von Grund auf)

via Lucene

Lucene ist wie roher Ton in den Händen eines erfahrenen Entwicklers. Es bietet die Bausteine, um eine vollständig benutzerdefinierte Suchmaschine zu erstellen – eine, die genau den Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht, bis hin zum letzten Abfrage-Parameter.

Hier gibt es keine Benutzeroberfläche und keine Plug-and-Play-Einfachheit. Was Sie erhalten, ist die vollständige Kontrolle über Index, Abfrage und Bewertung. Wenn Sie sich für die Optimierung von Tokenizern und Analysatoren interessieren oder Ihre eigene Ranking-Logik schreiben möchten, ist Lucene genau das Richtige für Sie. Es ist schnell, modular und äußerst flexibel – Eigenschaften, die Giganten wie Elasticsearch und Solr auszeichnen.

Lucene ist ideal für Entwickler, die an akademischen tools, internen Systemen oder domänenspezifischen Anwendungen arbeiten, bei denen vorgefertigte Features nicht ausreichen. Während Algolia den Schwerpunkt auf Benutzerfreundlichkeit legt, ist Lucene für diejenigen gedacht, die jede Ebene ihrer Suchinfrastruktur optimieren möchten.

Die besten Features von Lucene

Erstellen Sie Ihre eigenen Ranking- und Bewertungsalgorithmen

Verwenden Sie boolesch, Phrasen- und Platzhalterabfragen für eine umfassende Kontrolle

Integrieren Sie Lucene in benutzerdefinierte Apps oder Frameworks

Profitieren Sie von einem schnellen, schlanken Suchkern

Ideal für die Einbettung in Java-basierte Umgebungen

Support mehrsprachige Suche und komplexe Sprachverarbeitung mit benutzerdefinierten Analysatoren

Einschränkungen von Lucene

Steile Lernkurve für Teams, die mit Low-Level-Sucharchitekturen nicht vertraut sind

Keine integrierte Benutzeroberfläche oder Analyseebene

Preise für Lucene

Free Open-Source-Bibliothek

Lucene-Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

💡 Profi-Tipp: Für die mehrsprachige Suche kann die Aktivierung sprachspezifischer Tokenizer in Tools wie Lucene, Elasticsearch oder Meilisearch die Relevanz in internationalen Shops erheblich steigern. Diese Token zerlegen Text gemäß den linguistischen Regeln der jeweiligen Sprache – unter korrekter Berücksichtigung von Akzenten, Grammatik und Wortstämmen –, sodass die Suchergebnisse für die Benutzer kontextuell sinnvoll sind, unabhängig davon, ob sie auf Englisch, Spanisch, Deutsch oder in einer anderen Sprache suchen. Ein Muss für globale Marken, die eine Suchfunktion anbieten möchten, die sich wie eine lokale Suche anfühlt.

11. Qdrant (Am besten geeignet für KI-gestützte Vektorsuche und semantische Relevanz)

via Qdrant

Qdrant ist keine herkömmliche Suchmaschine – sie versteht nicht nur Schlüsselwörter, sondern auch deren Bedeutung. Sie wurde für die semantische Suche entwickelt und vergleicht Daten anhand von Vektor-Einbettungen statt anhand von wörtlichen Textübereinstimmungen. Damit ist sie die erste Wahl für Teams, die im Bereich maschinelles Lernen und natürliche Sprachverarbeitung (NLP) arbeiten.

Anstatt Zeichenfolgen abzugleichen, indiziert Qdrant hochdimensionale Einbettungen, die von neuronalen Netzen erstellt wurden, und ruft kontextuell ähnliche Ergebnisse ab – egal, ob es sich um Code, Dokumente oder Produktbilder handelt. Es eignet sich ideal für KI-gestützte Tools wie Empfehlungsmaschinen, virtuelle Assistenten und intelligente Suchschnittstellen.

Mit Frameworks wie OpenAI, Hugging Face und LangChain integrierter Unterstützung lässt sich diese Alternative zu Algolia mühelos in moderne ML-Workflows einbinden. Im Vergleich zu Algolia, das auf der traditionellen Keyword-Relevanz basiert, wurde Qdrant von Grund auf für die Suche entwickelt, die auf gelerntem semantischem Verständnis basiert.

Die besten Features von Qdrant

Integrieren Sie beliebte ML-Bibliotheken für nahtlose KI-Workflows

Verwenden Sie REST- und gRPC-APIs, um flexible Anwendungen zu erstellen

Führen Sie gefilterte, hybride und Text-Suchen nebeneinander durch

Bereitstellung in der Cloud, vor Ort oder sogar offline

Skalieren Sie über mehrere Mandanten hinweg mit integrierter Isolierung

Indexieren Sie hochdimensionale Vektoren effizient mit festplattenbasiertem Speicher und Quantisierung

Limit-Einschränkungen von Qdrant

Erfordert Vektor-Einbettungen aus externen Modellen

Im Vergleich zu älteren Suchplattformen noch in der Entwicklung begriffen

Preise von Qdrant

Open Source : Kostenlos für Selbsthosting ohne Nutzungsbeschränkungen

Managed Cloud : Ab 0 $ mit einem kostenlosen 1-GB-Cluster; keine Kreditkarte erforderlich

Hybrid Cloud : Ab 0,014 $ pro Stunde

Privat Cloud: Benutzerdefinierte Preisgestaltung auf Anfrage

Bewertungen und Rezensionen von Qdrant

G2 : 4,6/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

12. Luigi’s Box (am besten geeignet für Plug-and-Play-E-Commerce-Suche mit Personalisierung)

via Luigi

Luigi's Box ist das Ergebnis, wenn intelligente Suche auf großartiges Design trifft. Es wurde für E-Commerce-Teams entwickelt, die eine intuitive Suche, personalisierte Ergebnisse und eine schnelle Einrichtung wünschen – und das alles, ohne sich stark auf Entwickler verlassen zu müssen.

Vom ersten Tastenanschlag an verfeinert Luigi's Box die Ergebnisse in Echtzeit anhand des Benutzerverhaltens und bietet Autovervollständigung, Rechtschreibkorrektur, Banner und intelligente Empfehlungen, um das Einkaufserlebnis zu verbessern. Es ist nicht nur eine Funktion, sondern auch benutzerfreundlich.

Im Vergleich zu Algolia ist Luigi's Box für nicht-technische Teams weitaus zugänglicher. Es stellt die Benutzerfreundlichkeit in den Vordergrund und erleichtert es wachsenden E-Commerce-Marken, die Suche und das Einkaufserlebnis zu personalisieren – ohne Komplexität oder Unternehmensaufwand.

Die besten Features von Luigi's Box

Nutzen Sie die Autovervollständigung und die Korrektur von Tippfehlern, um die Auffindbarkeit zu verbessern

Führen Sie eine Nachverfolgung der Suchtrends auf Ihrer Website durch und optimieren Sie Ihre Inhalte entsprechend

Starten Sie Produktempfehlungen ohne zusätzliches Setup

Personalisieren Sie Ergebnisse basierend auf dem Verhalten des Benutzers

Übersetzen Sie Suchabfragen für internationale Shops in verschiedene Sprachen

Nutzen Sie integrierte A/B-Testtools zur Leistungsoptimierung

Einschränkungen von Luigi's Box

Begrenzte erweiterte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für komplexe Produkt-Hierarchien

Am besten geeignet für mittelständische Geschäfte und weniger für Unternehmen

Preise für Luigi's Box

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Luigi’s Box

G2 : 4,5/5 (über 120 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 100 Bewertungen)

13. Doofinder (Am besten geeignet für die schnelle Plug-and-Play-Suche auf E-Commerce-Websites)

via Doofinder

Stellen Sie sich vor, Sie bieten Ihren Kunden statt einer Suchleiste einen hilfreichen, benutzerfreundlichen Guide. Genau das ist Doofinder in Aktion. Es springt genau dann ein, wenn Benutzer es brauchen, und macht die Produktsuche schnell, unterhaltsam und kostenfrei.

Doofinder wurde für kleine E-Commerce-Teams entwickelt und bietet eine benutzerfreundliche, leistungsstarke Suche ohne den üblichen Setup. Ganz gleich, ob Sie eine Nischenboutique betreiben oder weltweit expandieren – Doofinder verbessert das Kundenerlebnis vom ersten Tastendruck an mit Features wie Rechtschreibkorrektur, Autovervollständigung und intelligenten Filtern, die in einer intuitiven Benutzeroberfläche zusammengefasst sind.

Im Vergleich zu Algolia ist Doofinder einfacher zu installieren und zu verwalten und für nicht-technische Teams weitaus zugänglicher. Es handelt sich um eine ausgereifte Plug-and-Play-Suchlösung, die kleineren Teams die erforderliche Kontrolle und Leistung bietet, ohne dass sie auf eine Entwickler-Abhängigkeit oder auf Komplexität angewiesen sind.

Die besten Features von Doofinder

Unterstützen Sie mehrsprachige Abfragen für eine globale Reichweite Ihres Shops.

Wenden Sie ganz einfach dynamische Filter und intelligente Facetten an.

Ermöglichen Sie eine schnelle, relevante Autovervollständigung mit Korrektur von Tippfehlern.

Starten Sie Aktionen und Banner direkt in relevanten Suchergebnissen.

Überprüfen Sie Suchverhaltenstrends mithilfe integrierter Analysen.

Integrieren Sie sie mit wenigen Klicks in die meisten E-Commerce-Plattformen.

Limit von Doofinder

Weniger Flexibilität für erweiterte benutzerdefinierte Suchpipelines

Nicht ideal für sehr große Produktkataloge von Unternehmen

Preise von Doofinder

Basic : Ab 39 $/Monat – umfasst 10.000 Anfragen

Pro : Ab 59 $/Monat – umfasst 10.000 Anfragen

Erweitert : Ab 129 $/Monat – umfasst 50.000 Anfragen

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise – personalisiertes Anfragevolumen und Features

Bewertungen und Rezensionen zu Doofinder

G2 : 4,7/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 25 Bewertungen)

