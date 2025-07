12 kostenlose Vorlagen für Ernährungstagebücher zur Nachverfolgung Ihrer Mahlzeiten

Vielleicht sind Sie ein Profi darin, Ihre Makros auszugleichen und Ihre Wasseraufnahme zu maximieren.

Aber sich daran zu erinnern, was man gestern gegessen hat, fühlt sich an wie die Arbeit eines Detektivs, der einen Tatort zusammenfügt – einen Tatort voller Kohlenhydrate. Das Frühstück war ... etwas mit Eiern?

Ein gutes Ernährungstagebuch löst dieses Problem ein für alle Mal.

Ernährungstagebücher sind nicht nur für Kalorienzähler oder Fitnessbegeisterte geeignet, sondern helfen auch dabei, Muster zu erkennen, die Energie zu steigern und etwas mehr Achtsamkeit auf den Teller zu bringen.

Um die Nachverfolgung Ihrer Ernährung einfach (und angenehm) zu gestalten, haben wir die besten kostenlosen Vorlagen für Ernährungstagebücher zusammengestellt – einige davon hübsch, andere praktisch, aber alle bereit, Ihnen dabei zu helfen, Ihre Mahlzeiten zu protokollieren, ohne sich den Kopf darüber zu zerbrechen.

Was sind Vorlagen für Ernährungstagebücher?

Vorlagen für Ernährungstagebücher sind vorgefertigte Seiten, auf denen Sie festhalten können, was und wie viel Sie essen und manchmal sogar, wie Sie sich nach jeder Mahlzeit fühlen. Sie funktionieren wie eine Mischung aus Notizbuch und Ernährungsberater und machen es Ihnen leichter, Ihre Essgewohnheiten im Blick zu behalten.

Einige Vorlagen vereinfachen die Sache mit Spaces für die Erfassung von Mahlzeiten, Snacks und Wasseraufnahme. Andere gehen tiefer und dienen als Vorlagen für Gewohnheits-Tracker mit speziellen Bereichen für die Nachverfolgung von Kalorien, Stimmung, Heißhunger oder wie Ihr Körper auf bestimmte Lebensmittel reagiert. Da sie in verschiedenen Stilen und Formaten erhältlich sind, ist es vielleicht einfacher als Sie denken, eine Vorlage zu finden, die zu Ihrer Routine und Ihren Zielen passt.

Selbstdisziplin beim Essen muss nicht streng oder überwältigend sein. Mit der richtigen Vorlage wird es zu einer kleinen täglichen Gewohnheit, die sich leicht beibehalten lässt.

🔍 Wussten Sie schon: Die meisten Menschen können sich nicht genau daran erinnern, was sie vor 24 Stunden gegessen haben. Das ist ein wichtiger Grund, warum Ernährungstagebücher existieren – sie sind wie ein Gedächtnisstütze. Außerdem neigen Menschen, die sich besser an ihre letzten Mahlzeiten erinnern können, dazu, bei der nächsten Mahlzeit weniger zu essen!

Was macht eine gute Vorlage für ein Ernährungstagebuch aus?

Eine gute Vorlage für ein Ernährungstagebuch bietet mehr als nur die Erfassung von Mahlzeiten – sie ist Ihr persönlicher MVP hinter den Kulissen, mit dem Sie Gewohnheiten erkennen und sich selbst zur Rechenschaft ziehen können.

Hier sind die Dinge, auf die Sie achten sollten:

Einfach zu verwenden: Eine gute Vorlage für ein Ernährungstagebuch ist nicht zu kompliziert. Sie bietet Ihnen gerade genug Struktur, um konsequent zu bleiben, ohne dass es zur lästigen Pflicht wird. Stellen Sie sich Eine gute Vorlage für ein Ernährungstagebuch ist nicht zu kompliziert. Sie bietet Ihnen gerade genug Struktur, um konsequent zu bleiben, ohne dass es zur lästigen Pflicht wird. Stellen Sie sich die App wie Ihre bevorzugte To-do-Liste vor – einfach, hilfreich und es macht Spaß, die erledigten Aufgaben abzuhaken

An Ihren Lebensstil anpassbar: Eine Größe passt selten allen. Eine gute Vorlage bietet Platz für die Details, die Ihnen wichtig sind, sei es Ihre Stimmung, Heißhunger, Makros oder Ihr Energieabfall nach dem Mittagessen

Fördert Achtsamkeit: Das beste tägliche Ernährungstagebuch macht Ihnen keine Vorwürfe, wenn Sie Kuchen essen. Stattdessen hilft es Ihnen auf sanfte Weise, Inspiration zu finden, um Muster zu erkennen, ein Bewusstsein zu entwickeln und bewusste Entscheidungen zu treffen

Auf Konsistenz ausgelegt: Ein gutes Layout macht die tägliche Rückkehr zum Tagebuch mühelos. Wenn es sich wie ein natürlicher Teil Ihrer Routine anfühlt, wie Zähneputzen oder das Überprüfen Ihrer Ein gutes Layout macht die tägliche Rückkehr zum Tagebuch mühelos. Wenn es sich wie ein natürlicher Teil Ihrer Routine anfühlt, wie Zähneputzen oder das Überprüfen Ihrer Tagesplaner-App , dann erfüllt es seinen Zweck

Übersichtlich und motivierend: Ein übersichtliches Design ist der Schlüssel. Die Vorlage sollte Sie zum Ausfüllen motivieren, mit einem Layout, das freundlich wirkt und zum Schreiben anregt

Die besten Vorlagen für Ernährungstagebücher

Sind Sie bereit, Ihre Ernährungsgewohnheiten aufzuzeichnen und einen glücklicheren, gesünderen Lebensstil zu entwickeln? Hier sind die besten Vorlagen für Ernährungstagebücher:

1. ClickUp-Vorlage für die Mahlzeitenplanung

Kostenlose Vorlage Vereinfachen Sie Ihre wöchentliche Essensplanung mit der Vorlage für die Essensplanung von ClickUp

Die Planung von Mahlzeiten muss nicht überwältigend sein, wenn Sie eine Vorlage für die Mahlzeitenplanung haben, die alles zusammenfasst. Die ClickUp-Vorlage für die Mahlzeitenplanung hilft Ihnen dabei, Ihre Mahlzeiten, Einkaufslisten und Ernährungsziele an einem Ort zu organisieren.

Sie wurden entwickelt, um Ihre wöchentliche Planung zu optimieren, indem sie anpassbare Felder, Ansichten und sogar die Integration in Ihre Einkaufslisten bieten. Außerdem sind sie flexibel genug, um verschiedene Ernährungsgewohnheiten und Routinen bei der Essenszubereitung zu berücksichtigen. So können Sie Ihre Gewichtsziele ganz einfach im Blick behalten.

🌟 Warum Sie es mögen werden:

Verfolgen Sie Nährwertangaben mit integrierten Feldern zur Dokumentation von Mahlzeiten – Kalorien, Kohlenhydrate, Proteine und mehr

Vereinfachen Sie Ihren Einkauf, indem Sie Checklisten für Zutaten erstellen, die mit Ihren Mahlzeitplänen synchronisiert werden

Sehen Sie Ihre wöchentlichen/monatlichen Mahlzeiten auf einen Blick in farbcodierten Registerkarten mit der Kalender-Ansicht für Mahlzeitenpläne

🔑 Ideal für: Einzelpersonen oder Familien, die ihr Ernährungsbewusstsein verbessern und ihre Mahlzeiten besser planen möchten

💡 Profi-Tipp: Planen Sie Mahlzeiten für verschiedene Wochentage? Dann sind die wiederkehrenden Aufgaben von ClickUp genau das Richtige für Sie! Planen Sie einfach Ihr Menü in der Vorlage, wählen Sie ein Datum und einen Wochentag im Kalender aus und legen Sie es als wiederkehrende Aufgabe fest. Auf diese Weise müssen Sie nicht jede Woche dieselbe Mahlzeit zum Plan für denselben Tag hinzufügen.

2. ClickUp-Vorlage für die Menüplanung

Kostenlose Vorlage Planen Sie Ihr Menü anhand von Kosten, Zutaten und Beliebtheit mit der Menüplanungsvorlage von ClickUp

Die Planung der wöchentlichen Mahlzeiten für eine Familie, ein Ereignis oder ein Restaurant erfordert mehr als nur Leidenschaft, sondern auch Präzision, Kreativität und Organisation. Die ClickUp-Vorlage für die Menüplanung organisiert Mahlzeiten, Zutaten, Kosten und Vorbereitungszeiten in einem Workspace.

Mit integrierten Ansichten wie „Rezeptbox“ und „Hier starten“ können Sie ganz einfach Gerichte planen, benötigte Zutaten nachverfolgen und sogar Aufgaben zum Kochen zuweisen. Von Tagesmenüs bis hin zu besonderen Ereignissen – mit dieser Vorlage für die Menüplanung läuft alles reibungslos, bis hin zur letzten Garnierung.

🌟 Warum Sie es mögen werden:

Verfolgen Sie die Kosten für Zutaten mit benutzerdefinierten Feldern, um Ihr Budget einzuhalten

Planen Sie die Zubereitung, indem Sie beliebte Gerichte in der Gantt-Diagramm-Ansicht priorisieren, um sicherzustellen, dass alles rechtzeitig gekocht wird

Verwenden Sie Listen wie die Liste der wesentlichen Aufgaben, die Einkaufsliste und die Liste für den Speiseplan, um umfassend zu planen

🔑 Ideal für: Familien, Köche und Restaurantbesitzer, die das Kundenerlebnis verbessern und den Aufwand für die Mahlzeitenplanung reduzieren möchten.

3. ClickUp-Rezeptvorlage

Kostenlose Vorlage Mit der ClickUp-Rezeptvorlage verlieren Sie nie wieder ein Rezept und vergessen keine Zutaten mehr

Die ClickUp-Rezeptvorlage ist Ihr digitaler Küchenbegleiter, mit dem Sie all Ihre kulinarischen Kreationen organisieren und griffbereit haben. Sie hilft Ihnen dabei, Zutaten aufzulisten, Schritte beim Kochen nachzuverfolgen und Einkaufslisten für den Einkauf zu erstellen.

Verwenden Sie sie, um Zubereitungszeiten und Dauer des Kochens zu notieren und sogar persönliche Anpassungen hinzuzufügen. Und das Beste daran? Sie können mit anderen Kochbegeisterten zusammenarbeiten, indem Sie Rezepte freigeben und Feedback sammeln – oder Ihre Sammlung sogar in ein Bestseller-Kochbuch verwandeln.

🌟 Warum Sie es mögen werden:

Passen Sie die Felder an, um Zubereitungszeit, Dauer des Kochens und persönliche Notizen hinzuzufügen

Verfolgen Sie Ihre Fortschritte mit Checklisten und Status-Updates für jedes Rezept

Visualisieren Sie Koch-Zeitleisten mit Gantt-Diagrammen, um Ihre Mahlzeiten effizient zu planen

🔑 Ideal für: Hobbyköche, Profiköche oder alle, die ihre Rezeptsammlung digitalisieren möchten

4. ClickUp-Vorlage für Wochenplaner

Kostenlose Vorlage Sorgen Sie mit der Wochenplaner-Vorlage von ClickUp für eine stressfreie wöchentliche Essensvorbereitung

Manche Wochen vergehen so schnell, dass man kaum sagen kann, ob man genug Proteine und Ballaststoffe zu sich genommen hat oder nur von Kaffee gelebt hat. Die Vorlage „Wochenplaner“ von ClickUp erleichtert das Führen eines Ernährungstagebuchs, indem sie Ihnen einen einfachen, strukturierten Space bietet, in dem Sie Ihre Mahlzeiten, Ihre Flüssigkeitszufuhr und Ihr Tagesbefinden festhalten können.

Mit dieser Vorlage können Sie Ihre Woche auf einen Blick planen, Muster erkennen, Mahlzeiten planen und Ihre Wellness-Ziele im Auge behalten.

Jeder Abschnitt ist vollständig anpassbar. Ob Sie Makros nachverfolgen, Heißhunger notieren oder einfach nur festhalten möchten, was Ihnen gut tut – Sie können das Tagebuch ganz an Ihre Gewohnheiten anpassen.

🌟 Warum Sie es mögen werden:

Sehen Sie alle Mahlzeiten Ihrer Woche auf einen Blick, ohne zwischen Apps oder Notizen wechseln zu müssen

Tragen Sie Frühstück, Mittagessen, Abendessen und Snacks ein – sowie Ihre Flüssigkeitszufuhr und Notizen zu Ihrer Stimmung oder Energie

Fügen Sie Einkaufslisten, Erinnerungen an die Zubereitung oder Ernährungsziele für die Woche hinzu

Passen Sie Ihre Mahlzeitenplanung an Ihre Ernährungsgewohnheiten, Allergien oder Fitnessziele an

🔑 Ideal für: Alle, die gesündere Gewohnheiten entwickeln möchten – von Gelegenheitsessern und Makro-Trackern bis hin zu Fitnessprofis und bewussten Feinschmeckern

📮 ClickUp Insight: Nur 12 % der Menschen verwenden physische Tagebücher, um ihre Ziele zu verfolgen, und überraschende 38 % verfolgen ihre Ziele überhaupt nicht. Aber was wäre, wenn Sie Ihre Ziele präziser und einfacher verfolgen könnten? Entdecken Sie ClickUp, wo die Struktur eines Planers auf die Leistungsfähigkeit der Automatisierung trifft. Von der Festlegung von Aufgaben und Fristen bis hin zur Nachverfolgung von Fortschritten mit visuellen Dashboards hilft Ihnen ClickUp, organisiert und konzentriert zu bleiben. Mit KI-gestützten Erinnerungen und automatisierten Workflows verpassen Sie nie wieder einen Meilenstein. 💫 Echte Ergebnisse: ClickUp-Benutzer berichten von einer Verdopplung ihrer Produktivität

5. ClickUp-Vorlage für Rezeptkosten

Kostenlose Vorlage herunterladen Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Mahlzeitenplanung Ihr Budget nicht überschreiten – mit der Vorlage für Rezeptkosten von ClickUp

Die ClickUp-Vorlage für Rezeptkosten eignet sich perfekt zur Überwachung Ihrer Ausgaben für Lebensmittel.

Sie können die Kosten für jede Zutat genau nachverfolgen und so die tatsächlichen Kosten jedes Gerichts, das Sie zubereiten, besser einschätzen.

Mit anpassbaren Feldern für Mengen, Einheiten und Preise verwandeln sie Ihre Rezepte in detaillierte Finanzaufstellungen. Durch regelmäßige Aktualisierung und Überprüfung Ihrer Rezeptkosten können Sie fundierte Entscheidungen treffen, um Ihr Budget einzuhalten, ohne Abstriche beim Geschmack zu machen.

🌟 Warum Sie es mögen werden:

Berechnen Sie die Kosten pro Portion, um Ihre Ausgaben für Lebensmittel effektiv zu verwalten

Passen Sie die Werte für Abfall und Verderb an, um eine realistische Ansicht Ihrer Lebensmittelkosten zu erhalten

Vergleichen Sie mehrere Rezepte, um die günstigsten Optionen auszuwählen

🔑 Ideal für: Hobbyköche und Köche, die ihr Lebensmittelbudget effektiver verwalten möchten

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie die Listen- und Board-Ansichten in der Vorlage, um einen vollständigen Überblick über Ihre Rezepte zu erhalten. In der Listenansicht werden die Kosten für jedes Rezept nach Zutaten aufgeschlüsselt, während in der Board-Ansicht die Kosten pro Portion auf einen Blick angezeigt werden. Sie können auch die integrierte Farbcodierung verwenden, um den Vorrat an Zutaten zu verfolgen und Last-Minute-Einkäufe zu vermeiden.

6. ClickUp-Vorlage für persönliche Gewohnheiten

Kostenlose Vorlage Entwickeln Sie mit der Vorlage „Persönliche Gewohnheiten“ von ClickUp gesunde Essgewohnheiten

Die Vorlage „Persönlicher Gewohnheitstracker“ von ClickUp eignet sich nicht nur für Workouts oder Meditation, sondern ist auch eine leistungsstarke Möglichkeit, Ihre Essgewohnheiten bewusst zu gestalten. Ganz gleich, ob Sie mehr Wasser trinken, weniger spät abends naschen oder einfach mehr Gemüse essen möchten – mit dieser Vorlage können Sie Tag für Tag an Ihrer Zielstrebigkeit arbeiten.

Setzen Sie sich klare Ziele in Bezug auf Ihre Ernährung, verfolgen Sie Ihre Fortschritte und machen Sie achtsames Essen zu einem Teil Ihres Tagesablaufs – alles in einem anpassbaren Space. Es ist Ihr persönlicher Partner, der Sie zur Rechenschaft zieht, ohne Ihr Verlangen nach Keksen zu verurteilen.

🌟 Warum Sie es mögen werden:

Setzen Sie sich klare Ziele wie „2 selbst gekochte Mahlzeiten pro Tag“ oder „kein Zucker nach 20 Uhr“, um zu definieren, welche Essgewohnheiten Sie entwickeln möchten

Visualisieren Sie Ihre Fortschritte anhand von Diagrammen und Grafiken, die Ihre Kontinuität widerspiegeln

Verwenden Sie benutzerdefinierte Status wie „Offen“ und „Abgeschlossen“, um die Einhaltung Ihrer Gewohnheiten zu überwachen

Fügen Sie Notizen zu Stimmung, Energie oder Hungergefühlen hinzu, um tiefere Einblicke zu erhalten

🔑 Ideal für: Personen, die positive Ernährungsgewohnheiten aufbauen und beibehalten möchten und mit Struktur und Zielstrebigkeit ihre Ernährungsziele erreichen möchten

7. ClickUp-Vorlage für tägliche Ziele

Kostenlose Vorlage Legen Sie mit der ClickUp-Vorlage für tägliche Ziele kurzfristige Ziele fest

Achtsames Essen beginnt mit kleinen, bewussten Entscheidungen – und diese Vorlage hilft Ihnen dabei, diese einzuhalten. Die ClickUp-Vorlage für tägliche Ziele eignet sich perfekt für die Nachverfolgung kurzfristiger Ernährungs- und Wellnessziele wie „3 Liter Wasser trinken“, „Keine sinnlosen Snacks“ oder „Proteine in jede Mahlzeit integrieren“

Sie bringen Klarheit in Ihren Tag, indem sie Ihnen helfen, zu definieren, wie Erfolg heute aussieht – nicht in der Theorie, sondern in Form dessen, was auf Ihrem Teller landet und in Ihren Körper gelangt. Reflektieren Sie, wie Sie sich fühlen, protokollieren Sie, was Sie gegessen haben, und verfolgen Sie die kleinen Erfolge, die langfristige Gewohnheiten bilden.

🌟 Das wird Ihnen gefallen:

Legen Sie in der Ansicht „Tägliche Notizen“ realistische Ziele für Ihre tägliche Ernährung oder Flüssigkeitszufuhr fest

Notieren Sie in der Listenansicht „Notizen“, wie Sie sich nach den Mahlzeiten gefühlt haben oder was bestimmte Heißhungerattacken ausgelöst hat

Halten Sie Ihre Fortschritte fest und sehen Sie, wie sich jeder Tag zu etwas Größerem entwickelt

Organisieren Sie Ihre Ziele ganz einfach per Drag & Drop und mit übersichtlichen Formaten

🔑 Ideal für: Personen, die sich täglich erreichbare Ziele für eine gesunde Beziehung zu Lebensmitteln setzen und für ihre Entscheidungen verantwortlich bleiben möchten

Möchten Sie Ihre wöchentlichen Mahlzeiten schneller planen, um Ihre Ernährungsziele zu erreichen?

Beschreiben Sie einfach Ihre Ziele (z. B. „proteinreiche vegetarische Mahlzeiten“ oder „3-Tage-Plan mit wenig Kohlenhydraten“) und ClickUp Brain erstellt mithilfe von KI einen vollständigen Speiseplan direkt in Ihrem ClickUp-Dokument. Sie können sogar eine Einkaufsliste erstellen oder Zutaten austauschen, je nachdem, was Sie in Ihrem Kühlschrank haben.

Bitten Sie ClickUp Brain, Ihren wöchentlichen Speiseplan auf der Grundlage Ihrer Makros, Ernährungsbedürfnisse oder der Lebensmittel, die Sie bereits zu Hause haben, zu erstellen

8. Vorlage für ein 3-Tage-Ernährungstagebuch von Canva

via Canva

Die 3-Tage-Ernährungstagebuch-Vorlage von Canva hat ein minimalistisches und übersichtliches Design, mit dem Sie Ihre tägliche Nahrungsaufnahme ganz einfach protokollieren können. Das übersichtliche Layout sorgt dafür, dass Sie sich auf den Inhalt konzentrieren können, sodass Sie Ihr Tagebuch regelmäßig führen.

Egal, ob Sie Ihre Ernährung überwachen, Mahlzeiten planen oder einfach nur Ihre kulinarischen Erlebnisse dokumentieren möchten – passen Sie die Vorlage an Ihren Stil und Ihre Ernährungsbedürfnisse an.

🌟 Das wird Ihnen gefallen:

Vereinfachen Sie die Nachverfolgung Ihrer Mahlzeiten mit einem übersichtlichen, ablenkungsfreien Layout

Passen Sie die Einträge an Ihre Ernährungsgewohnheiten und Ziele an

Fügen Sie Notizen, Allergien oder besondere Dinge hinzu, die Sie bei Ihren Mahlzeiten beachten müssen

🔑 Ideal für: Personen, die ein anpassbares Tool für ihren täglichen Speiseplan suchen

9. Abstrakte Vorlage für ein Ernährungstagebuch für Instagram von Canva

via Canva

Möchten Sie Ihre Mahlzeiten in kleine Momente auf Instagram verwandeln? Diese farbenfrohe Vorlage für ein abstraktes Ernährungstagebuch für Instagram von Canva ist perfekt, um Ihre Mahlzeiten stilvoll freizugeben. Sie ist hell und auffällig und sorgt dafür, dass Ihre täglichen Ernährungsprotokolle sofort ins Auge fallen.

Sie können das Design an Ihren Stil anpassen, sodass das Führen eines Ernährungstagebuchs eher wie Selbstdarstellung als wie Routine wirkt. Mit den richtigen Worten und Bildern wird jeder Eintrag zu einem kreativen Statement.

🌟 Das wird Ihnen gefallen:

Teilen Sie Ihre Fortschritte mit nur wenigen Fingertipps direkt als Instagram Stories

Bleiben Sie mit einem verspielten Design, das zur Regelmäßigkeit anregt, am Ball

Synchronisieren Sie sie mit Ihrer Routine, indem Sie sie mit einer Vorlage für die Lebensplanung koppeln

🔑 Ideal für: Alle, die ihre Ernährung nachverfolgen und dabei stilvoll und ansprechend in sozialen Medien freigeben möchten

10. Vorlage für ein Ernährungstagebuch von Canva

via Canva

Wenn Sie Ihre Essensvorlieben auf unterhaltsame Weise präsentieren möchten, ist die Vorlage „Food Journal Presentation“ von Canva genau das Richtige für Sie.

Mit Folien für Ihre bevorzugten Lebensmittel, Desserts, scharfen Gerichte und perfekten Mahlzeiten erhalten Sie einen vollständigen Überblick über Ihre Essgewohnheiten in einem aussagekräftigeren Format als in einer klinischen Tabelle. Das Layout lässt sich leicht personalisieren und bietet Platz für alles, von Notizen zu Portionsgrößen bis hin zur Nachverfolgung Ihrer Stimmung.

🌟 Warum Sie es mögen werden:

Teilen Sie mit anderen die verschiedenen Lebensmittel, die Sie probiert haben, Ihre Herausforderungen und Ihre kulinarische Bucket List

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Ihren Kollegen zusammen

Fügen Sie Animationen und Übergänge hinzu, um das Tagebuch interaktiver zu gestalten

🔑 Ideal für: Alle, die ihre Ernährungsgewohnheiten auf unterhaltsame und ansprechende Weise freigeben möchten

11. Vorlage für ein Ernährungstagebuch von NutriAdmin

via Nutriadmin

Die Nachverfolgung der Ernährungsgewohnheiten Ihrer Clients wird viel einfacher, wenn Ihre Tools übersichtlich und zweckmäßig aufgebaut sind. Die Vorlage für ein Ernährungstagebuch von NutriAdmin optimiert diesen Prozess und bietet einen strukturierten und benutzerfreundlichen Ansatz für die Nachverfolgung der Ernährung.

Sie wurden für Ernährungsexperten entwickelt und helfen Ihnen dabei, Mahlzeiten, Snacks und Getränke genau zu protokollieren. Außerdem können Sie damit Essgewohnheiten und Verbesserungsmöglichkeiten identifizieren und so Ihre Clients noch effektiver unterstützen.

🌟 Warum Sie es mögen werden:

Halten Sie mehr als nur Mahlzeiten fest, indem Sie Angaben zu Hungergefühlen, Stimmung und Energiepegel machen

Stärken Sie die Durchhaltequote Ihrer Clients, indem Sie das Führen eines Tagebuchs weniger einschüchternd und reflektierender gestalten

Erstellen Sie intelligentere Bewertungen während der Beratungen mit übersichtlichen, hochwertigen Eingaben

🔑 Ideal für: Ernährungsberater und Gesundheitscoaches, die tiefere Einblicke gewinnen möchten, ohne ihre Clients zu überfordern

12. Vorlage für ein tägliches Kalorientagebuch von Microsoft

via Microsoft

Mit der Vorlage „Tägliches Kalorientagebuch“ von Microsoft können Sie Ihre Mahlzeiten, Kalorien und die konsumierten Fettgramm protokollieren und automatisch den Fettanteil Ihrer Ernährung berechnen.

So können Sie die Empfehlung des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) einhalten, die Fettzufuhr auf 30 % Ihrer täglichen Kalorien zu limitieren. Außerdem wird Ihr Fettanteil visuell in einem Diagramm dargestellt, sodass Sie Ihre Ernährungsgewohnheiten im Laufe der Zeit leichter überwachen können.

🌟 Warum Sie es mögen werden:

Vereinfachen Sie die Nachverfolgung, indem Sie Mahlzeiten, Kalorien und Fettgramm an einem Ort protokollieren

Visualisieren Sie Ihre Fettaufnahme mit einem automatischen Diagramm, das bei jeder Dateneingabe aktualisiert wird

Einfach an Ihre persönlichen Ernährungsziele und Vorlieben anpassen

🔑 Ideal für: Personen, die nach einem effektiven Tool suchen, um ihre tägliche Fettaufnahme zu überwachen und zu verwalten

Bleiben Sie mit ClickUp auf dem Laufenden über Ihre Gesundheit

Mit Vorlagen für Ernährungstagebücher fühlt sich eine gesunde Lebensweise weniger wie eine lästige Pflicht an, sondern eher wie eine gut unterstützte Routine. Sie helfen Ihnen dabei, sich selbst zur Rechenschaft zu ziehen, Muster zu erkennen und bewusstere Entscheidungen darüber zu treffen, womit Sie Ihren Körper versorgen.

ClickUp, die App für alles rund um die Arbeit, bietet eine Vielzahl von Vorlagen, die als digitale Planer-Apps für Mahlzeiten dienen und sich durch ihre Vielseitigkeit auszeichnen.

Mit Features wie Aufgabenverfolgung, Kalender-Ansichten und vollständiger Anpassung vereint ClickUp Planung und Journalführung in einem einzigen, leistungsstarken Space. Melden Sie sich noch heute kostenlos für ClickUp an!