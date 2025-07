die 10 besten Kumospace-Alternativen für die virtuelle Zusammenarbeit im Jahr 2025

Remote- und Hybrid-Teams benötigen heute virtuelle Büros mit intelligenten Tools, die die eigentliche Arbeit unterstützen – wie einfache Terminplanung, Bildschirmfreigabe und Zusammenarbeit in Echtzeit.

Wenn Sie also aus Kumospace herausgewachsen sind oder einfach nur etwas Funktionaleres suchen, sind Sie hier genau richtig. Ob Sie virtuelle Ereignisse organisieren oder ein Remote-Team verwalten, die richtige Plattform macht den Unterschied.

Wir haben herausragende Kumospace-Alternativen zusammengestellt, die sich auf Produktivität statt auf Spielereien konzentrieren und Ihrem Team helfen, in einem funktionierenden virtuellen Büro zu kommunizieren, zusammenzuarbeiten und Dinge zu erledigen.

👀 Wussten Sie schon? HBR berichtet, dass Remote-Teams Zeit verschwenden, Updates verpassen und das Vertrauen in die Informationen verlieren, wenn Datensysteme nicht synchronisiert sind – was Entscheidungen verlangsamt und unnötige Reibungsverluste verursacht. Die Lösung? Verschiedene Plattformen, die Kalender, Unterhaltungen und Aufgaben-Flows an einem Ort verbinden.

Was sollten Sie bei einer Alternative zu Kumospace beachten?

Ein virtuelles Büro sollte nicht nur gut aussehen, sondern auch tatsächlich funktionieren. Neben einer benutzerfreundlichen Oberfläche muss es Ihr Team vernetzt und produktiv halten und vielleicht sogar ein wenig motivieren, sich einzuloggen.

Das sollten Sie bei einer besseren virtuellen Umgebung beachten:

Kalender-Synchronisierung + Terminplanungs-Apps: Native Integrationen mit Google Kalender, Outlook und Native Integrationen mit Google Kalender, Outlook und Terminplanungs-Apps wie Calendly helfen dabei, häufige Probleme bei der Terminplanung zu lösen und alle auf dem Laufenden zu halten

Intelligente Spaces, nicht nur hübsche: Flexible Layouts, benutzerdefinierte Büroanpassungen, Dateifreigabe, Breakout-Räume und intuitive Navigation unterstützen die nahtlose Kommunikation – insbesondere für große oder hybride Teams

Integrierte Funktionen für die Zusammenarbeit: Bildschirmfreigabe, Whiteboards, Dateifreigabe und KI-gestützte Notizfunktionen helfen Ihrem Team, konzentriert zu bleiben und den Hin- und Her-Verkehr zu reduzieren

Skalierbarkeit und Leistung: Ob 20 oder 2.000 Benutzer, die Plattform sollte damit zurechtkommen – ohne Verzögerungen bei Videos und ohne Audioausfälle

Spontane Unterhaltungen: Die besten virtuellen Büros ermöglichen spontanes Chatten und Brainstorming ohne formelle Einladungen

Administrator-Kontrollen: Verwalten Sie Räume, Rollen und Berechtigungen ganz einfach – ohne technische Probleme

Als Nächstes: Die besten Kumospace-Alternativen für eine bessere Zusammenarbeit und wirklich produktive Meetings.

10 Kumospace-Alternativen auf einen Blick

Bevor wir ins Detail gehen, finden Sie hier eine kurze Übersicht, die Ihnen hilft, die richtige Lösung zu finden – egal, ob Sie ein virtuelles Hauptquartier aufbauen, ein großes Ereignis veranstalten oder einfach nur die Kalender Ihres Teams entwirren möchten.

Tool Am besten geeignet für Schlüssel-Features Preise* ClickUp Teams jeder Größe, die eine intelligente Terminplanung und Meeting-Verwaltung mit Aufgabenintegration suchen KI-gestützter Kalender, Automatisierungen, Synchronisierung von Aufgaben, KI-Notizbuch, Erinnerungen, Bildschirmaufzeichnung, anpassbare Vorlagen Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen verfügbar SpatialChat Kleine Teams oder Bildungseinrichtungen, die interaktive Webinare, Team-Spaces und virtuelle Ereignisse planen Räume, Bildschirmfreigabe, Broadcast-Modus, Emoji-Reaktionen, Steuerung mehrerer Rollen Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierter Plan für Unternehmen SoWork Asynchrone und Remote-Teams, die eine anpassbare virtuelle Büroerfahrung suchen Gamification, intelligente Präsenz, KI-Zusammenfassungen, Teamräume Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 6 $/Monat pro Benutzer Hyhyve Kleine und mittelständische Teams, die virtuelle Räume mit Hosting in der EU suchen DSGVO-Konformität, Zeiterfassung, räumliche Räume und Pausenbereiche Kein kostenloser Plan; ab 35 $/Monat Teamflow Mittlere verteilte und hybride Teams, die eine Büroatmosphäre benötigen Whiteboards, Kalender-Synchronisierung, Raumvorlagen und Anwesenheitsblasen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat pro Benutzer Spot Kleine Teams schaffen eine strukturierte, tägliche Präsenz Intelligente Benachrichtigungen, Räume, Slack-Integration und Zeitzonen des Unternehmens Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 10 $/Monat pro Benutzer ivCAMPUS Private, sichere Remote-Campus aller Größen Benutzerdefinierte Karten, Raumsteuerung, Avatare und Hosting von Ereignissen Kein kostenloser Plan; ab 11 $/Monat pro Benutzer Sococo Große Teams, die eine Zusammenarbeit in Echtzeit benötigen Meetingräume, Integrationen und visuelle Grundrisse Kein Free-Plan; ab 14,99 $/Monat pro Benutzer Hopin (RC) Teams, die nach Webinar- und Hybrid-Event-Tools für Unternehmen suchen Phasenansicht, Breakout-Räume, Kabinen, Analysen Kein kostenloser Plan; ab 119 $/Monat pro Organisator Sammeln Mittelständische Teams bauen virtuelle Hauptquartiere mit spielerischer Präsenz auf Benutzerdefinierte Avatare, räumlicher Klang, Karten-Editor und Räume für die Zusammenarbeit Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 7 $/Monat pro Benutzer

👀 Wussten Sie schon? Das vor über 70 Jahren von IBM entwickelte BANT-Framework (Budget, Authority, Need, Timeline) hilft Vertriebsteams, vielversprechende Leads schnell zu erkennen und Discovery-Meetings auf echte Chancen zu konzentrieren.

Die besten Kumospace-Alternativen

Unabhängig vom Format und Stil Ihrer Meetings – ob tägliche Standups, spontane Besprechungen oder Ereignisse für alle Mitarbeiter – die richtige Plattform kann den entscheidenden Unterschied ausmachen. Hier sind einige Kumospace-Alternativen, die Struktur, Energie und Klarheit in Ihren virtuellen Workspace bringen – ohne Chaos.

1. ClickUp (Am besten für nahtlose Terminplanung und Teamkoordination)

Verwenden Sie ClickUp Aufgaben, um große Meetings in kleinere, nachverfolgbare Unteraufgaben aufzuteilen

Versuchen Sie, ein Meeting über Zeitzonen hinweg zu planen, bei dem die Hälfte Ihres Teams remote und die andere Hälfte hybrid arbeitet? Das wird schnell chaotisch – es sei denn, Sie verwenden ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat. Von der Synchronisierung von Kalendern und KI-Notizen bis hin zu Hot-Desk-Buchungen und formularbasierter Terminplanung – ClickUp bringt Ordnung in das Chaos der Koordination.

Planen Sie funktionsübergreifende Synchronisierungen und Einzelgespräche direkt im ClickUp-Kalender, um Doppelbuchungen zu vermeiden

Alles beginnt mit dem ClickUp Kalender, in dem Aufgaben, Ereignisse und die Verfügbarkeit von Teams in einem intelligenten Dashboard zusammengeführt werden. Die KI-gestützte Terminplanung schlägt die besten Zeitfenster basierend auf Workloads und Terminen vor, während Erinnerungen und die Sichtbarkeit von Aufgaben dafür sorgen, dass es zu keinen Terminkonflikten kommt.

Die Echtzeit-Synchronisierung mit der Google Kalender-Integration von ClickUp und der Outlook-Integration von ClickUp sorgt für eine perfekte Abstimmung interner und externer Meetings, selbst wenn sich Pläne in letzter Minute ändern.

Automatisieren Sie die Planung externer Meetings mit der Integration von ClickUp und Calendly, um die Erstellung von Aufgaben sofort auszulösen

Und wenn Meetings extern initiiert werden, greift die Calendly-Integration von ClickUp ein, um den Workflow zu automatisieren. Sie löst die Erstellung von Aufgaben, Kalenderaktualisierungen und die Zuweisung von Eigentümern in einem reibungslosen Vorgang aus.

Mit der Formularvorlage für ClickUp-Meeting-Buchungen wird die Vorbereitung effektiver Meetings zum Kinderspiel.

Kostenlose Vorlage Optimieren Sie Ihren Meeting-Planungsprozess mit der Vorlage „Meeting-Buchungsformular“ von ClickUp

Dieses gebrauchsfertige Formular erfasst die Eingaben der Teilnehmer, Tagesordnungspunkte, bevorzugte Zeitfenster und alle angehängten Materialien – alles automatisch mit den richtigen Tags und Mitarbeitern versehen und in Aufgaben umgewandelt.

Sie können es für die interne Synchronisierung von Teams, Client-Anrufe, Discovery-Meetings oder Onboarding-Check-ins anpassen und so die Standardisierung der Meeting-Vorbereitung abteilungsübergreifend vereinfachen.

Anstatt Antworten in Ihrem Posteingang zu suchen, erhalten Sie übersichtliche, strukturierte Daten direkt dort, wo die Arbeit stattfindet.

Kostenlose Vorlage Weisen Sie Arbeitsplätze zu und verfolgen Sie hybride Arbeitspläne mit der ClickUp-Vorlage für die Verwaltung von Büroräumen, um Klarheit über Speicherorte zu schaffen

Dank der Vorlage „ClickUp Office Space Management“ ist die hybride Terminplanung kein Glücksspiel mehr. Mit wenigen Klicks können Sie Schreibtische zuweisen, die Anwesenheit im Büro verfolgen und wiederkehrende Buchungen verwalten.

Benutzerdefinierte Felder erleichtern das Taggen von Etagenbereichen, Barrierefreiheitsanforderungen oder Schichtzeiten, während die freigegebene Workspace-Ansicht dafür sorgt, dass alle auf dem gleichen Stand sind.

Es wurde für Sichtbarkeit ohne Unordnung entwickelt und gibt Ihrem Team die Sicherheit, die Zeit im Büro ohne ständige Koordination zu planen und Meeting-Konflikte zu minimieren.

ClickUp wird auch während des Meetings selbst angezeigt. Mit ClickUp Clips können Sie wichtige Updates aufzeichnen oder kurze Video-Zusammenfassungen asynchron freigeben.

Darüber hinaus nimmt der ClickUp AI Notetaker an all Ihren virtuellen Meetings teil, um Notizen in Echtzeit zu erfassen. Er hilft Ihnen auch dabei, Diskussionen zusammenzufassen und sofort in Meeting-Protokolle und Aktionspunkte umzuwandeln, sodass keine Ergebnisse verloren gehen.

Jedes Meeting, vom Kickoff bis zum Follow-up, fließt direkt in den Ausführungsbereich Ihres Teams.

Die besten Features von ClickUp

Erstellen Sie bedingte Workflows, die auf der Grundlage von Formulareingaben Folgeaufgaben als Auslöser auslösen

Geben Sie Kalenderansichten mit rollenbasierten Berechtigungen für Datenschutz und Übersichtlichkeit frei

Fügen Sie Dateien, Präsentationen oder Vorbereitungsmaterialien für Meetings direkt an die entsprechenden Aufgaben an

Erstellen Sie wiederkehrende Meeting-Ser ien und verknüpfen Sie diese mit Zielen auf Abteilungsebene

Mit ClickUp Chat können Sie innerhalb von Aufgaben in Echtzeit oder asynchron chatten und Informationen austauschen

Limits von ClickUp

Steile Lernkurve für Benutzer, die das Programm zum ersten Mal verwenden

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 10.200 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.400 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

In einer Bewertung auf Capterra heißt es:

Das Produkt bietet hochgradig anpassbare Arbeitsbereiche und lässt sich gut in andere Systeme integrieren. Umfangreiche Software-Features für Aufgaben, die Effizienz bei der Aufgabenverwaltung und Zeiterfassung gewährleisten. Kostengünstigkeit der Software.

Das Produkt bietet hochgradig anpassbare Arbeitsbereiche und lässt sich gut in andere Systeme integrieren. Umfangreiche Software-Features für Aufgaben, die Effizienz bei der Aufgabenverwaltung und Zeiterfassung gewährleisten. Kostengünstigkeit der Software.

💡 Pro-Tipp: Überkommunikation kann genauso schädlich sein wie Schweigen. Legen Sie klare Fokusfenster fest, in denen Teams unnötige Pings und Meetings vermeiden. Verwenden Sie die Kalender- und Status-Tools von ClickUp, um zu signalisieren, wenn jemand gerade intensiv arbeitet – und respektieren Sie dies.

📮 ClickUp Insight: Etwa 41 % der Fachleute bevorzugen Instant Messaging für die Kommunikation im Team. Obwohl dies einen schnellen und effizienten Austausch ermöglicht, werden Nachrichten oft über mehrere Kanäle, Threads oder Direktnachrichten verteilt, was das spätere Auffinden von Informationen erschwert. Mit einer integrierten Lösung wie ClickUp Chat werden Ihre Chat-Threads bestimmten Projekten und Aufgaben zugeordnet, sodass Ihre Unterhaltungen im Kontext bleiben und jederzeit verfügbar sind.

2. SpatialChat (Am besten geeignet für immersive Team-Ereignisse mit freier Bewegung)

über SpatialChat

Der Einstieg in SpatialChat fühlt sich eher wie die Teilnahme an einer geselligen Runde als an einem Meeting an. Mit beweglichen Avataren, räumlichem Audio und anpassbaren Spaces eignet es sich hervorragend für Team-Ereignisse, Brainstormings oder Onboarding.

Im Gegensatz zu Kumospace verzichtet es auf den cartoonartigen Look und bietet eine flüssigere, professionellere Atmosphäre. Sie können Medien einbetten, Audiozonen einrichten und Vollbildpräsentationen durchführen – und das alles, während die Unterhaltungen natürlich bleiben.

Für Teams, die vorrangig remote arbeiten, schafft es eine Balance zwischen Struktur und Spontaneität, wodurch die Zusammenarbeit menschlicher und weniger gezwungen wirkt.

Die besten Features von SpatialChat

Passen Sie das Layout der Räume an verschiedene Ereignistypen oder Abteilungen an

Fügen Sie interaktive Whiteboards und Medienwände als Tools für die Zusammenarbeit hinzu

Verwenden Sie Text-Chat-Kanäle, um ruhige Teammitglieder zu unterstützen

Aktivieren Sie Links für den Gastzugriff mit zeitlich begrenzten Berechtigungen

Integrieren Sie live gestreamte Ereignisse oder interne Vollversammlungen in gemeinsam genutzte Räume

Erstellen Sie virtuelle Spaces mit benutzerdefinierten Designs und Logos

Limits von SpatialChat

Keine integrierte Aufgabenverwaltung oder Synchronisierung mit dem Kalender

In dicht besetzten Räumen kann es zu Audioüberlagerungen kommen

Die mobile Erfahrung ist nicht so flüssig wie auf dem Desktop

Preise für SpatialChat

Free

Virtual Office : 5 $/Monat pro Benutzer

Webinare : Ab 49 $/Monat (25 Benutzer)

Ereignisse : Ab 99 $/Monat (50 Benutzer)

Bildung: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu SpatialChat

G2 : 4,7/5 (über 130 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über SpatialChat?

In einer G2-Rezension heißt es:

Ereignisse, bei denen es wichtig ist, dass sich die Teilnehmer frei bewegen, kleine Unterhaltungsgruppen bilden können usw., wie beispielsweise Workshops zur gemeinsamen Innovation, „Soft Skills“-Schulungen, informelle Treffen, gesellschaftliche Veranstaltungen.

Ereignisse, bei denen es wichtig ist, dass sich die Teilnehmer frei bewegen, kleine Unterhaltungsgruppen bilden können usw., wie beispielsweise gemeinsame Innovationsworkshops, „Soft Skills“-Schulungen, informelle Treffen und gesellschaftliche Veranstaltungen.

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie ClickUp Dokumente, die neben Ihrem Aufgabenboard gespeichert werden, anstatt Anweisungen in jedem Meeting zu wiederholen. Verwenden Sie sie, um Entscheidungen, Meeting-Notizen und Status-Updates an einem Ort zu verfolgen. Wenn neue Mitglieder hinzukommen oder Stakeholder sich einloggen, verschwenden Sie keine Zeit damit, sie auf den neuesten Stand zu bringen.

3. SoWork (Am besten geeignet für spielerisch gestaltete Remote-Büros mit Persönlichkeit)

via SoWork

Haben Sie sich schon einmal gewünscht, dass Ihr Remote-Büro Tanzpausen, Zaubererhüte und spontane „Wassercooler“-Chats bietet? SoWork macht das möglich – und sorgt gleichzeitig dafür, dass Ihr Team bei der Aufgabe bleibt. Es ist ein lebendiger, avatarbasierter Workspace, in dem Sie zu einem Standup eilen, in den Fokusmodus wechseln oder einen virtuellen Donut teilen können.

SoWork ist dynamischer als Kumospace und bietet Bewegungsfunktionen, Statusmeldungen und interaktive Bereiche, die die tägliche Arbeit menschlicher gestalten. Es ist ideal für Teams, die langfristige Verbindungen, eine gemeinsame Kultur und einen gemeinsamen Rhythmus in ihrem virtuellen Hauptquartier suchen.

Die besten Features von SoWork

Veranstalten Sie tägliche Besprechungen in Themenräumen oder Breakout-Zonen

Verfolgen Sie Anwesenheit und Verfügbarkeit mithilfe visueller Statussymbole

Verwenden Sie den Walk-and-Talk-Modus für zwanglose Besprechungen

Belohnen Sie Engagement mit spielerischen Abzeichen

Weisen Sie benutzerdefinierte Avatare und Rollen für die Teamidentität zu

Verwenden Sie die Bearbeitung von Karten, um Ihr Büro-Layout im Laufe der Zeit weiterzuentwickeln

Limits von SoWork

Die Benutzeroberfläche kann für einige Teams in Unternehmen zu informell wirken

Fehlt eine tiefe Integration mit Tools für Aufgaben-/Projektmanagement

Kann auf älteren Geräten oder Browsern ressourcenintensiv sein

Preise für SoWork

Kostenlos : Bis zu 10 Mitglieder, 30 Minuten Meeting-Limit, kein Video

Basis : 6 $/Monat pro Benutzer

Premium: 15 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu SoWork

G2 : 4,8/5 (über 45 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über SoWork?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

SoWork ist super einfach zu bedienen und kann sofort verwendet werden. Das von Videospielen inspirierte Design macht es besonders einfach, wenn Sie ein Gamer sind. Mit all den benutzerdefinierten Optionen ist es einfach, sich auszudrücken, und die Interaktion mit Kollegen ist kinderleicht und super intuitiv. Ich finde es toll, dass man die Kamera eingeschaltet lassen kann, aber erst gesehen wird, wenn jemand auf einen zukommt. Meetings machen mehr Spaß, weil man die Avatare aller Teilnehmer zusammen sehen kann, und ich finde es toll, dass es eine klassischere Ansicht im Galerie-Stil gibt, wenn alles andere zu sehr ablenkt.

SoWork ist super einfach zu bedienen und kann sofort verwendet werden. Das von Videospielen inspirierte Design macht es besonders einfach, wenn Sie ein Gamer sind. Mit all den benutzerdefinierten Anpassungsoptionen ist es einfach, sich auszudrücken, und die Interaktion mit Kollegen ist kinderleicht und super intuitiv. Ich finde es toll, dass man die Kamera eingeschaltet lassen kann, aber erst gesehen wird, wenn jemand auf einen zukommt. Meetings machen mehr Spaß, weil man die Avatare aller Teilnehmer zusammen sehen kann, und ich finde es toll, dass es eine klassischere Ansicht im Galerie-Stil gibt, wenn alles andere zu ablenkend ist.

4. HyHyve (Am besten geeignet für spontane Netzwerke und Meetings im Stil von Veranstaltungen)

via HyHyve

HyHyve bringt spielerische Spontaneität in virtuelle Ereignisse, bei denen Unterhaltungen durch Bewegungen entstehen – nicht durch Meetings. Steuern Sie Ihren Avatar in Echtzeit, treffen Sie Teamkollegen und lassen Sie Interaktionen ganz natürlich entstehen.

Es eignet sich ideal für netzwerkorientierte Formate wie virtuelle Konferenzen oder teamübergreifende Mixer. Im Gegensatz zu den festen Layouts von Kumospace legt HyHyve Wert auf Flow, sodass es sich eher wie ein Erlebnis als wie ein Veranstaltungsort anfühlt.

Mit benutzerdefiniertem Branding, Nachverfolgung der Interaktionen und flexiblen Raum-Setups ist es eine gute Wahl für Teams, die in ihrer virtuellen Büroplattform nicht nur Koordination, sondern auch Verbindung wünschen.

Die besten Features von HyHyve

Starten Sie Layouts für mehrere Räume für gleichzeitige Sitzungen

Aktivieren Sie Interaktionsblasen, die Videos bei Annäherung auslösen

Nutzen Sie Sponsorenzonen für Markenpartnerstände

Richten Sie zeitlich begrenzte Netzwerksitzungen mit Countdowns ein

Anonyme Gäste für offene Ereignisse zulassen

Benutzerdefinierte Begrüßungsbildschirme und Anweisungen für eine reibungslose Einarbeitung

Einschränkungen von HyHyve

Eingeschränkte Funktionalität für strukturierte Teamzusammenarbeit

Keine native Aufgabenverwaltung oder Nachverfolgung

Eine kleinere Benutzerbasis bedeutet weniger Integrationen von Drittanbietern

Preise für HyHyve

Gelegentlich : 35 $/Monat (2.000 Minuten)

Medium : 70 $/Monat (5.000 Minuten)

Heavy : 118 $/Monat (10.000 Minuten)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Euro-Preise in USD umgerechnet*

Bewertungen und Rezensionen zu HyHyve

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

5. Teamflow (Am besten geeignet für ständig verfügbare virtuelle Büros mit visuellen Workflows)

via Teamflow

Teamflow verbindet die Atmosphäre eines physischen Büros mit Tools, die für die reale Arbeit entwickelt wurden. Es ist, als wäre Ihr Team in ein digitales Loft umgezogen – Whiteboards, Meetings und Aufgabenboards in einem gemeinsamen Space.

Im Gegensatz zu Kumospace, das eher sozial ausgerichtet ist, wurde Teamflow für die fokussierte Zusammenarbeit in Echtzeit entwickelt. Drag & Drop-fähige Apps wie Aufgaben-Boards und Dokumente befinden sich in jedem Raum, sodass Ihr Team Brainstorming betreiben, Aufgaben zuweisen und Meetings abhalten kann, ohne zwischen Registerkarten wechseln zu müssen.

Die besten Features von Teamflow

Verwenden Sie räumliches Audio, um Unterhaltungen auf natürliche Weise zu segmentieren

Halten Sie spontane Meetings ab, indem Sie Avatare zusammenziehen

Weisen Sie Projektbereichen einzigartige Layouts und Berechtigungen zu

Freigegebene Ressourcen in permanenten Workspace-Ansichten mit Lesezeichen versehen

Räume für verschiedene Abteilungen oder Funktionen anpassen

Einschränkungen von Teamflow

Die visuelle Benutzeroberfläche kann Minimalisten überfordern

Nicht ideal für Networking im Stil von Ereignissen oder große Versammlungen

Einige erweiterte Features sind hinter höherwertigen Plänen gesperrt

Preise für Teamflow

Kostenlos : Für bis zu 5 Benutzer

Seed : 20 $/Monat pro Benutzer

Business: 30 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Teamflow

G2 : 4,7/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Teamflow?

Ein G2-Rezensent schreibt:

Teamflow macht die tägliche Remote-Arbeit für alle angenehm und einfach und ermöglicht es Arbeitgebern, eine bessere Unternehmenskultur zu schaffen. Mitarbeiter können bei Bedarf ganz einfach Gesprächspartner finden, ohne sich ausgeschlossen oder einsam zu fühlen, wenn sie jeden Tag zu Hause arbeiten müssen. Es hilft, Barrieren leichter zu überwinden, wenn sich alle noch nicht kennen, und das Team fühlt sich einander näher.

Teamflow macht die tägliche Remote-Arbeit für alle angenehm und einfach und ermöglicht es Arbeitgebern, eine bessere Unternehmenskultur zu schaffen. Mitarbeiter können bei Bedarf ganz einfach Gesprächspartner finden, ohne sich ausgeschlossen oder einsam zu fühlen, wenn sie jeden Tag zu Hause arbeiten müssen. Es hilft, Barrieren leichter zu überwinden, wenn sich alle noch nicht kennen, und das Team fühlt sich einander näher.

6. Spot (Am besten geeignet für eine unkomplizierte Teampräsenz und stimmungsbasierte Zusammenarbeit)

via Spot

Spot ist die ruhige, gemütliche Ecke der virtuellen Bürowelt – entwickelt für Teams, die Wert auf Verbindung ohne Lärm legen. Mit einfachem Design, Stimmungsanzeigen und räumlichem Audio schafft es einen Space für echte Präsenz ohne digitale Unordnung.

Im Gegensatz zu den Themenräumen und dem Avatar-lastigen Setup von Kumospace ist Spot übersichtlich und intuitiv. Es ist ideal für kleinere, eng verbundene Teams, die zusammenarbeiten, sich austauschen oder einfach nur miteinander in Kontakt bleiben möchten – ohne den Druck einer performativen Remote-Kultur.

Die besten Features entdecken

Weisen Sie bestimmten Teams oder Workflows Zonen zu

Aktivieren Sie leise Umgebungsgeräusche in verschiedenen Räumen

Erstellen Sie sofortige Huddle-Spaces für kurze Besprechungen

Integrieren Sie einen leichtgewichtigen Chat für asynchrone Check-ins

Erlauben Sie private Audiozonen mit einem Klick für 1:1-Gespräche zwischen Managern

Limits erkennen

Eingeschränkte Skalierbarkeit für große Teams oder externe Ereignisse

Keine integrierten Tools für Projekte oder die Nachverfolgung von Aufgaben

Der Funktionsumfang könnte für schnell wachsende Startups zu minimal sein

Spot-Preise

Free (bis zu 5 Benutzer gleichzeitig)

Wachstum : 10 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen anzeigen

G2 : 4,9/5 (über 35 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Spot?

Ein G2-Rezensent gibt seine Meinung frei:

Spot hat eine anhaltende Herausforderung gelöst, nämlich die Aufrechterhaltung starker Verbindungen zwischen den Teams in einem Remote-Arbeit-Setup. Unser Wechsel zu Spot hat die Remote-Zusammenarbeit neu belebt. Das Konzept des virtuellen Büros kombiniert nahtlos Benutzerdefinierung und Zusammenarbeit und schließt damit bisherige Lücken. Dies hat zu einer Wiederverbindung der Teams, einer gesteigerten Produktivität und einem neuen Teamgeist geführt.

Spot hat eine anhaltende Herausforderung gelöst, nämlich die Aufrechterhaltung starker Teamverbindungen in einer Remote-Arbeit-Setup. Unser Wechsel zu Spot hat die Remote-Zusammenarbeit neu belebt. Durch die nahtlose Kombination von Benutzerdefinierung und Zusammenarbeit schließt das Konzept des virtuellen Büros bisherige Lücken. Dies hat zu einer Wiederverbindung des Teams, einer gesteigerten Produktivität und einem neuen Teamgeist geführt.

7. ivCAMPUS (Am besten geeignet für virtuelle Campusse im akademischen Stil und strukturierte Zusammenarbeit)

via ivCAMPUS

Wenn Zoom einen Campus hätte und Slack nach einem Zeitplan laufen würde, wäre das Ergebnis ivCAMPUS. Das auf Struktur und Übersichtlichkeit ausgerichtete System verwendet ein timetable-basiertes Layout mit Datenschutz auf Raumebene, rollenspezifischem Zugriff und zweckorientierten Räumen wie Labors, Büros oder Klassenzimmern.

Im Gegensatz zu den verspielten, offenen Layouts von Kumospace dreht sich bei ivCAMPUS alles um Routine und Organisation. Reservieren Sie Räume, sperren Sie sie für Meetings und verfolgen Sie Aktivitäten nach Space. Ideal für Teams, die von vorhersehbaren Workflows profitieren.

Für Remote-Setups, bei denen die Reihenfolge eines physischen Büros fehlt, bringt ivCAMPUS sie zurück – ohne Pendeln.

die besten Features von ivCAMPUS

Planen Sie wiederkehrende Meetings in festen digitalen Spaces

Erstellen Sie „Bürozeiten“ mithilfe sichtbarer Präsenzblöcke

Weisen Sie Mentoren oder Führungskräfte bestimmten Bereichen für die Einarbeitung zu

Verwenden Sie Raum-Check-ins, um Anwesenheit oder Beteiligung nachzuverfolgen

Passen Sie die Benutzeroberfläche an, um reale Büro- oder Campus-Layouts widerzuspiegeln

einschränkungen von ivCAMPUS

Weniger geeignet für spontane oder soziale Teaminteraktionen

Die Benutzeroberfläche kann für sehr kreative oder agile Teams etwas starr wirken

Im Vergleich zu anderen Anbietern nur begrenzte Integration von Apps von Drittanbietern

preise für ivCAMPUS

Basis : 11 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

bewertungen und Rezensionen zu ivCAMPUS

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📖 Lesen Sie auch: Die wichtigsten Meeting-Regeln für eine bessere Teamkommunikation

8. Sococo (Am besten geeignet für Liebhaber traditioneller Büro-Layouts und verteilte Teams)

via Sococo

Erinnern Sie sich noch an Grundrisse? Sococo bringt sie zurück – digital. Sie „betreten“ Räume, sehen, wer da ist, und nehmen an Unterhaltungen teil, genau wie in einem echten Büro.

Im Gegensatz zu den Themenbereichen und dem visuellen Flair von Kumospace hält Sococo die Dinge einfach und strukturiert. Das Layout im Blueprint-Stil hilft Remote-Teams, organisiert, sichtbar und fokussiert zu bleiben.

Wenn Ihr Team Klarheit gegenüber Neuheiten bevorzugt, ist Sococo eine starke Alternative zu Kumospace, die für den täglichen Betrieb und nicht nur für besondere Ereignisse entwickelt wurde.

Die besten Features von Sococo

Erstellen Sie personalisierte Bürokarten mit beschrifteten Räumen

Koordinieren Sie Meetings, indem Sie Spaces im Voraus reservieren

Überwachen Sie die Anwesenheit Ihres Teams durch Echtzeit-Raumbelegung

Weisen Sie Schlüsselpersonen private Büros oder Teamzonen zu

Nutzen Sie virtuelle Huddle-Spaces für abteilungsspezifische Updates

Entwerfen Sie einzigartige Layouts für verschiedene Abteilungen oder Speicherorte

Einschränkungen von Sococo

Die Benutzeroberfläche wirkt im Vergleich zu neueren Plattformen möglicherweise veraltet

Keine integrierten Features für die Zusammenarbeit an Aufgaben oder Dokumenten

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten über das strukturelle Layout hinaus

Preise für Sococo

Sococo: 14,99 $/Monat pro Benutzer

Sococo Unlimited: 24,99 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Sococo

G2 : 4,3/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: 4/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Sococo?

In einer Bewertung auf Capterra heißt es:

Das Layout des virtuellen Büros ist nützlich, um zu sehen, wer mit wem ein Meeting hat. Das ist viel besser, als nur zu sehen, dass jemand online ist, wie bei Hangouts, oder online und in einem Anruf, wie bei Slack. Die Möglichkeit zu sehen, welche Personen sich in einem Meeting befinden, ist sehr effektiv. Außerdem ist es einfach, in ein Meeting hinein- und wieder herauszuspringen.

Das Layout des virtuellen Büros ist nützlich, um zu sehen, wer mit wem ein Meeting hat. Das ist viel besser, als nur zu sehen, dass jemand online ist, wie bei Hangouts, oder online und in einem Gespräch, wie bei Slack. Die Möglichkeit zu sehen, welche Personen sich in einem Meeting befinden, ist sehr effektiv. Außerdem ist es einfach, in ein Meeting hinein- und wieder herauszuspringen.

9. Hopin/RingCentral (Am besten geeignet für die Ausrichtung großer virtueller Ereignisse und Gipfeltreffen)

via Hopin

Im Gegensatz zu den meisten anderen Optionen hier ahmt Hopin (jetzt RingCentral) kein Büro nach, sondern baut eine Bühne auf. Es wurde für Großveranstaltungen wie Produktvorstellungen, Gipfeltreffen oder Webinare mit mehreren Tracks entwickelt und bietet Backstage-Tools, Networking-Lounges und strukturierte Sitzungsräume, die weit über zwanglose Meetings hinausgehen.

Während Kumospace sich auf freie Interaktion konzentriert, bietet Hopin ausgefeilte Ereignisse mit hoher Kapazität und Features wie Agenden, Ticketing, virtuelle Stände und Live-Analysen.

Als Alternative zu Kumospace eignet es sich perfekt für Teams, die Präzision und Professionalität benötigen – ideal für die Betreuung von Clients, Partnern oder für Ereignisse, bei denen es auf Wirkung ankommt.

Die besten Features von Hopin

Richten Sie mehrere gleichzeitige Phasen oder Breakout-Sitzungen ein

Gestalten Sie Registrierungsseiten und Ticketarten mit Ihrem Branding

Sponsorenstände und interaktive Demoräume einbetten

Verwalten Sie den Backstage-Bereich und den Zugang für Referenten separat von den Teilnehmern

Schnelles Networking mit zufälliger Partnervermittlung

Verfolgen Sie das Engagement Ihres Teams mit integrierten Analysetools

Limits von Hopin

Nicht ideal für tägliche Besprechungen oder informelle Meetings

Für Benutzer ohne technischen Support kann dies zunächst komplex erscheinen

Höherwertige Features sind hinter benutzerdefinierten Preisen gesperrt

Preise für Hopin

Events Pro : 119 $/Monat pro Organisator

Events Pro+ : 239 $/Monat pro Organisator

Events Enterprise: 359 $/Monat pro Organisator

Bewertungen und Rezensionen zu Hopin

G2 : 4,5/5 (über 900 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Hopin?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Die Benutzerfreundlichkeit der Features und des Setups sowie die RingCentral University, die detaillierte Schritte zur Einrichtung Ihres Events bereitstellt. Es ist einfach, den Veranstaltungsort, die Zeitpläne und das Branding zu erstellen. Ich finde es toll, dass die Seiten für das Ereignis und die Registrierung personalisiert werden können und mit einfachen und intuitiven Einstellungen ein professionelles Aussehen erhalten.

Die Benutzerfreundlichkeit der Features und des Setups sowie die RingCentral University, die detaillierte Schritte zur Einrichtung Ihres Events bereitstellt. Es ist einfach, den Veranstaltungsort, die Zeitpläne und das Branding zu erstellen. Ich finde es toll, dass die Seiten für das Ereignis und die Registrierung personalisiert werden können und mit einfachen und intuitiven Einstellungen ein professionelles Aussehen erhalten.

10. Gather (Am besten geeignet für spielerische virtuelle Treffpunkte mit Meeting-Funktionen)

via Gather

Erinnern Sie sich noch daran, als Geburtstagsfeiern und Brainstorming-Sitzungen im selben Raum stattfanden? Gather bringt diese Energie mit Pixel-Art-Avataren, interaktiven Features wie Bürokarten und räumlichem Audio, das auf Bewegungen reagiert, online. Es bietet nicht nur unterhaltsame Visualisierungen, sondern fördert auch ungezwungene Chats und organische Team-Momente.

Als Alternative zu Kumospace setzt Gather ganz auf ein spielerisches Design und anpassbare Spaces. Von Themenräumen bis hin zu standortbasierten Interaktionen verbindet es Arbeit und Freizeit auf natürliche Weise – ideal für Teams, denen sowohl die Verbindung als auch die Produktivität wichtig sind.

Die besten Features sammeln

Halten Sie Teammitglieder mit schwebenden Video-Kacheln auf dem Bildschirm sichtbar

Legen Sie benutzerdefinierte Status mit Projektlinks oder Verfügbarkeitshinweisen fest

Starten Sie Videoanrufe sofort mit einem Klick

Weisen Sie Arbeitsgruppen zu, um spontane Check-ins zu optimieren

Hintergrundunschärfe und Geräuschunterdrückung aktivieren

Integrieren Sie eine übersichtliche Kalender-Sichtbarkeit für den täglichen Flow

Einschränkungen sammeln

Ein spielerischer Look spricht formelle Teams in Unternehmen möglicherweise nicht an

Setup und Onboarding können bei größeren Spaces zeitaufwändig sein

Die Browser-Leistung kann auf älteren Rechnern oder bei einer instabilen Internetverbindung beeinträchtigt sein

Preise einholen

Free

Premium: 7 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen sammeln

G2 : 4,9/5 (über 250 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Gather?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Was mir an Gather am besten gefällt, ist, wie es Remote-Arbeit menschlicher macht. Im Gegensatz zu herkömmlichen Videokonferenz-Tools schafft Gather eine räumliche, spielerische Umgebung, in der Sie Kollegen „zufällig treffen“, zu Meetings gehen oder in virtuellen Lounges abhängen können. Es bringt die Spontaneität und ungezwungene Interaktion zurück, die in Remote-Setups oft fehlt. Außerdem machen die anpassbaren Spaces und Avatare die Zusammenarbeit ansprechender und sogar ein bisschen unterhaltsam.

Was mir an Gather am besten gefällt, ist, wie es Remote-Arbeit menschlicher macht. Im Gegensatz zu herkömmlichen Videokonferenz-Tools schafft Gather eine räumliche, spielerische Umgebung, in der Sie Kollegen „zufällig treffen“, zu Meetings gehen oder in virtuellen Lounges abhängen können. Es bringt die Spontaneität und ungezwungene Interaktion zurück, die in Remote-Setups oft fehlt. Außerdem machen die anpassbaren Spaces und Avatare die Zusammenarbeit ansprechender und sogar ein bisschen lustig.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Tools für Remote-Arbeit und Teamzusammenarbeit

Sorgen Sie mit ClickUp für Stabilität in Ihrem Remote-Workflow

Ganz gleich, ob Sie spontane Check-ins oder umfangreiche Ereignisse veranstalten oder die kommende Hybridwoche planen – das beste virtuelle Office-Tool passt sich Ihrem Rhythmus an, nicht umgekehrt.

Von Avatar-gesteuerten Lounges bis hin zu leistungsstarken Collaboration-Hubs – diese Liste zeigt, dass es mehrere Optionen gibt, die Kumospace ersetzen können. Einige Tools sorgen für Struktur, andere für Energie. Und nur wenige bieten alles unter einem Dach.

Deshalb ist ClickUp die ideale Wahl für Sie. Es ist nicht nur ein Ort für Meetings, sondern Ihr Workspace, Terminplaner, Formular-Generator, Automatisierungs-Engine und kollaboratives Whiteboard.

Wenn Sie bereit sind, Ihre Tools zu zentralisieren und die Zusammenarbeit zwischen Teams zu vereinfachen, ist ClickUp Ihre All-in-One-Lösung.

Erstellen Sie Ihr intelligenteres, effizienteres virtuelles Hauptquartier. Melden Sie sich bei ClickUp an, um Ihr Team zusammenzubringen, egal wo es sich befindet.