So fügen Sie Outlook zu Google Kalender hinzu

Das Umschalten zwischen Outlook und Google Kalender ist ermüdend. Vielleicht verwendet Ihr Büro Outlook, aber Ihre Erinnerungen auf Ihrem Smartphone kommen von Google. Oder Sie haben Meetings in einem Kalender und persönliche Pläne in einem anderen. So oder so, beides zu überprüfen, fühlt sich wie zusätzliche Arbeit an.

Lösen Sie dieses Problem ein für alle Mal, indem Sie Ihren Outlook-Kalender mit Google Kalender synchronisieren, sodass alle Termine an einem Ort angezeigt werden. Das spart Zeit, verhindert Verwirrung und sorgt dafür, dass Sie immer auf dem Laufenden sind.

In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen die Schritte zum Hinzufügen von Outlook zu Google Kalender. Und wenn Ihnen das nicht zusagt, haben wir mit ClickUp eine der besten Alternativen zu Outlook und Google Kalender für Sie.

Warum Google Kalender mit Outlook synchronisieren?

Die Verwaltung mehrerer Kalender kann schnell frustrierend werden. Sie fügen etwas zu Microsoft Outlook hinzu, vergessen, es in Google Kalender zu kopieren, und schon sind Ihre Termine nicht mehr synchronisiert.

Meetings kollidieren mit Besorgungen, Erinnerungen kommen aus der falschen App, und Sie müssen Ihren Tag zusammenpuzzeln, anstatt sich auf die eigentlichen Aufgaben zu konzentrieren. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern macht es auch viel schwieriger, organisiert zu bleiben, als es sein müsste.

Hier erfahren Sie, warum die Synchronisierung von Outlook mit Google Kalender hilfreich ist:

Sie können alle Ihre Outlook- und Google Kalender-Ereignisse in einem Projektmanagement-Kalender sehen

Das spart Zeit, da Sie nicht beide Kalender überprüfen müssen

Sie verpassen weniger Meetings

Es ist einfacher, Ihre privaten und beruflichen Verpflichtungen an einem Ort zu planen

Sie können eine Erinnerung anstelle von zwei festlegen

Ihr Smartphone und Ihr Laptop bleiben synchronisiert

🧠 Wissenswertes: Der erste römische Kalender hatte nur 10 Monate, beginnend mit März und endend mit Dezember. Später wurden Januar und Februar von König Numa Pompilius hinzugefügt, um ihn besser an das Sonnenjahr anzupassen.

So fügen Sie Google Kalender zu Outlook hinzu (Schritt-für-Schritt-Anleitung)

Nachdem Sie nun die Vorteile der Synchronisierung Ihres Google Kalenders mit Outlook kennen, finden Sie hier die Schritte, die Sie dazu ausführen müssen:

Schritt 1: Öffnen Sie die Einstellungen Ihres Outlook-Kalenders

über Microsoft

Gehen Sie zu Outlook und melden Sie sich an

Klicken Sie im linken Menü auf das Kalendersymbol

über Microsoft

Wählen Sie Einstellungen aus der oberen Leiste

über Microsoft

Navigieren Sie zu Kalender und klicken Sie dann auf „ Freigegebene Kalender “

Wählen Sie unter „Kalender veröffentlichen“ den Kalender aus, den Sie synchronisieren möchten, und legen Sie die Berechtigungen auf „Alle Details anzeigen“ fest

Klicken Sie auf Veröffentlichen und kopieren Sie dann den ICS-Link

💡 Profi-Tipp: Kalender in Google mit Farben kennzeichnen. Weisen Sie Ihrem Outlook-Kalender in Google eine eindeutige Farbe zu, um berufliche und private Ereignisse optisch voneinander zu trennen. So können Sie Termine auf einen Blick viel einfacher planen.

Schritt 2: Gehen Sie zu Google Kalender

über Google Kalender

Öffnen Sie Google Kalender in Ihrem Browser

über Google Kalender

Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf das Pluszeichen neben „Andere Kalender“

Aus URL auswählen

📮 ClickUp-Einblick: 83 % der Wissensarbeiter verlassen sich bei der Kommunikation im Team in erster Linie auf E-Mail und Chat. Allerdings verlieren sie fast 60 % ihres Arbeitstages damit, zwischen diesen Tools zu wechseln und nach Informationen zu suchen. Mit einer App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, wie ClickUp, laufen Ihr Projektmanagement, Ihre Nachrichten, E-Mails und Chats an einem Ort zusammen! Es ist Zeit für Zentralisierung und mehr Energie!

Schritt 3: Fügen Sie Ihren Outlook-Kalender zu Google hinzu

über Google Kalender

Fügen Sie den aus Outlook kopierten ICS-Link in das Feld „URL“ ein

Klicken Sie auf „Kalender hinzufügen”

über Google Kalender

Ihr Outlook-Kalender wird nun unter Andere Kalender in Google Kalender angezeigt

Sie können die Microsoft Outlook Desktop-App oder mobile App herunterladen und die gleichen Schritte ausführen, um auch die beiden Kalender zu synchronisieren.

👀 Wussten Sie schon? 70 % der Menschen nutzen einen digitalen Kalender als wichtigstes Tool für die Organisation ihres Alltags. 46,7 % verlassen sich dabei hauptsächlich auf ihren mobilen Kalender, während 23,3 % einen Desktop-Kalender bevorzugen.

Einschränkungen bei der Synchronisierung von Google Kalender mit Outlook

Die Synchronisierung von Google- und Outlook-Kalendern kann hilfreich sein, ist jedoch nicht perfekt. Bevor Sie den synchronisierten Kalender als Ihren primären Planer verwenden, sollten Sie einige Einschränkungen beachten:

Es kann einige Stunden dauern, bis Änderungen im anderen Kalender angezeigt werden

Die Synchronisierung erfolgt nur in eine Richtung, sodass Sie Outlook-Ereignisse in Google sehen, aber nicht umgekehrt

Für die bidirektionale Synchronisierung sind in der Regel Tools von Drittanbietern oder freigegebene Kalender-Apps erforderlich

Wenn Sie die ICS-Verknüpfung nicht mehr verwenden, wird die Synchronisierung ohne weitere Achtung unterbrochen

Erinnerungen und Benachrichtigungen werden möglicherweise nicht zwischen Kalendern übertragen

Außerdem ist es möglich, dass Sie trotz der Outlook-Integration keine ordnungsgemäße bidirektionale Synchronisierung erhalten. Und selbst wenn Sie die mobile App von Microsoft Outlook oder die Desktop-App herunterladen, bleiben diese Einschränkungen bestehen. Wenn Sie sich also darauf verlassen, um organisiert zu bleiben, können diese kleinen Lücken zu schwerwiegenden Versäumnissen bei der Terminplanung führen.

🧠 Wissenswertes: In alten sumerischen astronomischen Aufzeichnungen oder MUL.APIN wurden Sternbilder wie Sirius und Arcturus nachverfolgt, um den Kalender zu organisieren, eines der frühesten bekannten sternbasierten Zeitsysteme.

ClickUp als intelligentere Alternative für die Kalenderverwaltung

Die Kalender-Einstellungen anzupassen, nur um eine einseitige Synchronisierung zu erreichen, ist nicht ideal. Sie müssen weiterhin mehrere Apps überprüfen, in der Hoffnung, dass die Aktualisierungen tatsächlich angezeigt werden.

Anstatt zwei Tools miteinander zu verbinden, ist es oft einfacher und schneller, einfach zu Alternativen von Google und Microsoft Outlook zu wechseln, die für eine intelligentere Terminplanung entwickelt wurden und keine Workarounds, Verzögerungen oder Korrekturen von Drittanbietern erfordern.

ClickUp ist die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat – für Projekte, Dokumente, Aufgaben und ja, Kalender. Sie bietet Ihnen einen integrierten Kalender mit bidirektionaler Synchronisierung, sodass Sie planen, bearbeiten und umplanen können, ohne zwischen verschiedenen Tools hin- und herwechseln zu müssen.

Diese Plattform unterstützt die Outlook-Integration, ermöglicht Ihnen das Abonnieren beliebiger Internetkalender, bietet KI-gestützte Features und Vorlagen für die Terminplanung und fasst alles in einer übersichtlichen, flexiblen Ansicht zusammen.

Ganz gleich, ob Sie Termine, Meetings oder die gesamte Woche Ihres Teams verwalten – mit ClickUp behalten Sie den Überblick, ohne ICS-Dateilinks kopieren und einfügen zu müssen.

Kartikeya Thapliyal, Produktmanager bei smallcase, gibt seine Erfahrungen weiter:

Die Verwendung von Kalendern zum Abschließen von Aufgaben vor Ablauf der Fristen ist immer entscheidend. Mit ClickUp ist dies sehr einfach, da Ihre Fristen zusammen mit den Aufgaben in Ihren Kalendern sichtbar sind, sodass Sie Ihre Tages-/Wochenplanung super einfach und schnell erstellen können.

All-in-One-Kalenderintegration: Synchronisierung mehrerer Kalender an einem Ort

Behalten Sie mit dem ClickUp-Kalender den Überblick über alle Ihre Aufgaben, Termine und Meetings

Der ClickUp-Kalender ist ein vollständiges, KI-gestütztes Command-Center für die Terminplanung, das alle Ihre Kalender, Aufgaben und Ereignisse in einer einzigen, bearbeitbaren Ansicht zusammenführt. Ganz gleich, ob Sie Termine verwalten oder zwischen Meetings hin- und herspringen, ClickUp synchronisiert alles automatisch plattformübergreifend.

Aber es geht noch mehr als nur die Synchronisierung. Hier sind einige Dinge, die Sie mit ClickUp erreichen können

Verwandeln Sie jede Aufgabe mit einem Fälligkeitsdatum in ein Kalenderereignis und blockieren Sie Zeit , ohne Dinge manuell kopieren zu müssen, dank der automatischen Synchronisierung von Aufgaben

Erhalten Sie mit dem ClickUp AI Notetaker automatisch und in Echtzeit Aktionselemente und Zusammenfassungen aus geplanten Meetings

Wechseln Sie zwischen Tages-, 4-Tages-, Wochen- und Monats-Layouts mit Mehrfachkalender-Ansichten oder filtern Sie nach Team, Projekt oder Status

Senden Sie Terminlinks direkt aus dem Kalender und nehmen Sie über das Kalenderereignis an Zoom, Google Meet oder Microsoft Teams teil

Erhalten Sie sofortige Echtzeit-Sichtbarkeit darüber, was geplant ist, wer an was arbeitet und was fällig ist

Synchronisieren Sie öffentliche und private Kalender und abonnieren Sie externe oder Internetkalender, wie nationale Feiertage oder freigegebene Team-Zeitpläne

Greifen Sie auf Vorlagen für Tagesplaner und andere Vorlagen für das Projektmanagement zu, um die Planung zu vereinfachen

Die größte Herausforderung bei der Synchronisierung von Outlook-Kalender mit Google Kalender besteht darin, dass Sie die Outlook-Ereignisse nur in Google Kalender anzeigen können, nicht umgekehrt. Das bedeutet, dass Sie weiterhin zwei Kalender verwalten müssen.

Integrieren Sie Ihren Outlook-Kalender mit einer bidirektionalen Synchronisierung mit dem ClickUp-Kalender

ClickUp löst dieses Problem mit einer vollständigen bidirektionalen Outlook-Integration, d. h. Aktualisierungen in Outlook werden sofort in Ihrem ClickUp-Kalender übernommen und umgekehrt. Keine stundenlangen Wartezeiten, bis Änderungen angezeigt werden, keine verpassten Bearbeitungen und keine doppelten Einträge.

Das können Sie tun:

Verschieben Sie eine Aufgabe in ClickUp und sehen Sie, wie sie in Ihrem Outlook-Kalender verschoben wird

Nehmen Sie Änderungen auf Ihrem Mobilgerät oder Desktop vor, und alles bleibt auf allen Geräten auf dem neuesten Stand

Vermeiden Sie Konflikte, indem Sie persönliche und berufliche Ereignisse in einer Kalenderansicht anzeigen

Verbinden Sie Ihre Kalender mit wenigen Klicks über die integrierte Outlook-Integration und den Internetkalender-Support von ClickUp

Vertrauen Sie darauf, dass Ihre Erinnerungen, Ereignisse und Termine immer synchronisiert sind

Mit ClickUp können Sie auch eine Google Kalender-Integration mit bidirektionaler Synchronisierung erstellen. Dadurch eignet sich die Plattform besonders für die Verwaltung sowohl beruflicher als auch privater Aufgaben, ohne dass Sie sich jemals fragen müssen, ob Ihr Kalender wirklich alle Termine enthält.

📮 ClickUp Insight: 18 % der Befragten unserer Umfrage möchten KI nutzen, um ihr Leben mithilfe von Kalendern, Aufgaben und Erinnerungen zu organisieren. Weitere 15 % möchten, dass KI Routineaufgaben und Verwaltungsarbeiten übernimmt. Dazu muss eine KI in der Lage sein, die Prioritätsstufen für jede Aufgabe in einem Workflow zu verstehen, die notwendigen Schritte zum Erstellen oder Anpassen von Aufgaben auszuführen und automatisierte Workflows einzurichten. Die meisten Tools haben einen oder zwei dieser Schritte umgesetzt. ClickUp hat jedoch Nutzern dabei geholfen, bis zu 5+ Apps mithilfe unserer Plattform zu konsolidieren! Erleben Sie KI-gestützte Terminplanung, bei der Aufgaben und Meetings ganz einfach anhand ihrer Priorität in freie Zeitfenster in Ihrem Kalender eingeplant werden können. Über ClickUp Brain können Sie außerdem benutzerdefinierte Regeln für die Automatisierung einrichten, um Routineaufgaben zu erledigen. Verabschieden Sie sich von stressiger Arbeit!

KI-gestützte Terminplanung: Optimieren Sie Meetings und Aufgaben mit KI-Empfehlungen

Finden Sie die richtigen Zeitfenster, ohne Ihre bestehenden Verpflichtungen zu beeinträchtigen – mit dem integrierten ClickUp Brain

ClickUp nimmt Ihnen das Rätselraten bei der Planung Ihres Tages. Mit dem integrierten ClickUp Brain verarbeitet der Kalender Ihre Prioritäten, Termine und Verfügbarkeiten, um Ihnen die besten Zeitfenster für Ihre Aufgaben und Meetings zu empfehlen.

Anstatt manuell Dinge hin und her zu verschieben, können Sie sich von ClickUp vorschlagen lassen, wann Sie welche Arbeit erledigen sollten, sei es, dass Sie Zeit für konzentriertes Arbeiten blockieren oder ein Team-Meeting zwischen zwei Telefonaten einplanen.

Im Gegensatz zu Google und Outlook bietet ClickUp Kalender folgende Funktionen:

Empfehlen Sie intelligente Zeitfenster basierend auf Dringlichkeit und Verfügbarkeit

Berücksichtigen Sie vorhandene Ereignisse aus Google Kalender oder Outlook

Beantworten Sie Ihre Fragen zu Ihrem Terminplan mit der integrierten KI

Automatische Anpassung bei Terminverschiebungen

Schlägt ideale Meeting-Zeiten mit weniger Terminkonflikten zwischen Teams vor

👀 Wussten Sie schon? Wissensarbeiter unterhalten an ihrem Arbeitsplatz durchschnittlich 6 Verbindungen pro Tag. Dies beinhaltet wahrscheinlich mehrere Hin- und Her-Nachrichten über E-Mails, Chat und Projektmanagement-Tools.

Vereinfachen Sie Ihre Kalenderverwaltung mit ClickUp

Die Synchronisierung von Outlook und Google Kalender kann funktionieren, wenn Sie mit Verzögerungen, Einschränkungen und dem Hin- und Herwechseln zwischen Registerkarten leben können. Wenn Sie jedoch möchten, dass Ihre Termine, Aufgaben und Meetings an einem Ort gespeichert werden, mit Echtzeit-Updates und intelligenter Planung, ist ClickUp die einfachere Option.

Es bietet echte bidirektionale Synchronisierung, KI-gestützte Terminplanung und sogar Vorlagen für Outlook und Google Kalender, um Zeit zu sparen. Mit Support für jede Internet-Kalender-App, integrierten Meeting-Notizen und intelligenter Automatisierung von Aufgaben erhalten Sie einen Kalender, der einfach zu verwalten ist und Ihnen tatsächlich hilft, Dinge zu erledigen.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und beginnen Sie mit der Planung in einem Kalender, mit dem Sie sowohl Ihre privaten als auch beruflichen Verpflichtungen ganz einfach verwalten können.