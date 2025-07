12 kostenlose Vorlagen für Reinigungspläne für 2025

Putzen erfordert Aufwand, Technik und die richtigen tools – aber das Schwierigste daran? Sich daran zu halten.

Hier macht ein realistischer, flexibler Reinigungsplan den Unterschied und entlastet Sie mental.

Ein wöchentlicher Reinigungsplan hilft Ihnen beispielsweise dabei, kleinere Aufgaben unter der Woche zu erledigen und die schwereren Hausarbeiten für das Wochenende aufzuheben. Ganz gleich, ob Sie Ihren eigenen Raum reinigen oder ein Team leiten – ein klarer Zeitplan hilft Ihnen dabei, konsequent zu bleiben und keine Aufgabe oder keinen Termin mit einem Client zu verpassen.

Hier finden Sie 12 realistische Vorlagen für Reinigungspläne, mit denen Sie eine Routine entwickeln können, die Sie auch einhalten können.

Was sind Vorlagen für Reinigungspläne?

Eine Vorlage für einen Reinigungsplan ist ein strukturiertes Dokument, das Folgendes enthält:

Zu erledigende Reinigungsaufgaben

Wie oft sollten sie fertiggestellt sein?

Wer ist für welche Aufgabe verantwortlich?

Diese Vorlagen sind besonders hilfreich, um eine Checkliste für die Hausreinigung zu erstellen, Haushaltsroutinen zu verwalten oder Reinigungsaufgaben an Teams oder Familienmitglieder zu verteilen.

Ganz gleich, ob Sie einen täglichen Reinigungsplan erstellen oder einen wöchentlichen Reinigungsplan planen, die Vorlagen bieten ein fertiges System für:

Teilen Sie Reinigungsaufgaben in tägliche, wöchentliche und monatliche Abschnitte auf, um strukturierter vorzugehen

Sortieren Sie Aufgaben nach Räumen – beispielsweise Küche, Badezimmer, Schlafzimmer oder Waschküche – für eine einfachere Nachverfolgung

Passen Sie sich an unterschiedliche Setups an, von Familienhaushalten über Büroräume bis hin zu Reinigungsdiensten

💡 Profi-Tipp: Haben Sie Schwierigkeiten, Ihre Clients zufrieden zu stellen und außerhalb des Büros produktiv zu bleiben? „Wie Sie von zu Hause aus arbeiten“ enthält praktische Tipps und Tools, mit denen Sie konzentriert, organisiert und effizient arbeiten können, egal wo Sie arbeiten.

Was macht eine gute Vorlage für einen Reinigungsplan aus?

Eine gute Vorlage für einen Reinigungsplan berücksichtigt reale Herausforderungen wie unvorhersehbare Termine, eine Überlastung mit Aufgaben und sich ändernde Prioritäten bei der Reinigung.

Deshalb helfen Ihnen die besten Vorlagen dabei, organisiert zu bleiben, sich an einen Plan zu halten und Anpassungen vorzunehmen, wenn das Leben dazwischenkommt.

Das sollten Sie bei den besten Vorlagen für Checklisten zum Putzen beachten:

✅ Enthält geeignete flexible Zeitleisten, um sich an wechselnde Routinen, Unterbrechungen oder saisonale Bedürfnisse anzupassen✅ Teilt Reinigungsaufgaben in kleinere, überschaubare Abschnitte auf, basierend auf täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Prioritäten✅ Ermöglicht raumbezogene Checklisten – wie Badezimmer, Küche und Waschküche – für eine bessere Verteilung der Aufgaben✅ Ermöglicht die Zuweisung von Aufgaben an Familienmitglieder, Mitbewohner oder Reinigungsdienstleister, um die Verantwortlichkeit zu verbessern✅ Unterstützt einfache Aktualisierungen, Anpassungen oder Erweiterungen, um gründliche Reinigungen, die Einhaltung von Geschäftsrichtlinien oder client-spezifische Anforderungen abzudecken

💡 Profi-Tipp: Arbeiten Sie immer noch von Ihrer Couch oder Ihrem unaufgeräumten Küchentisch aus? Work From Home Essentials for Your Home Office zeigt Ihnen die unverzichtbaren Elemente, mit denen Sie Ihren Space aufwerten können, um sich besser konzentrieren zu können, mehr Komfort zu genießen und Ihre Produktivität zu steigern.

Die 12 besten Vorlagen für Reinigungspläne

Zum Glück müssen Sie nicht lange suchen. Im Folgenden finden Sie 12 kostenlose Vorlagen für Reinigungspläne, mit denen Sie den Überblick behalten, egal ob Sie einen geschäftigen Haushalt führen, Aufgaben mit Mitbewohnern teilen oder ein Reinigungsunternehmen betreiben.

1. ClickUp-Vorlage für einen 24-Stunden-Reinigungsplan

Kostenlose Vorlage Blockieren Sie bestimmte Zeiten für Reinigungsaufgaben direkt neben Ihren Besorgungen mit der ClickUp 24-Stunden-Reinigungsplan-Vorlage

Wenn ein arbeitsreicher Tag die Reinigung überfordert, ist eine stündliche Struktur entscheidend. Die 24-Stunden-Zeitplanvorlage von ClickUp wurde für diejenigen entwickelt, die detaillierte Zeitmanagementtechniken schätzen.

Mit dieser vollständig anpassbaren Vorlage für einen Reinigungsplan können Sie Ihre Reinigungsaufgaben in überschaubare Blöcke aufteilen, um auch an den geschäftigsten Tagen den Überblick zu behalten. Sie können Ihren Tagesplan nach Stunden strukturieren, bestimmte Haushaltsaufgaben verschiedenen Zeitfenstern zuweisen und sich neben Besorgungen oder Terminen eine klare Ansicht Ihres Reinigungs-Workflows anzeigen lassen.

Diese Vorlage eignet sich am besten für die detaillierte Tagesplanung, insbesondere wenn Sie Besorgungen, Arbeit und Hausarbeiten unter einen Hut bringen müssen. Für kürzere, segmentierte Aufgaben oder wechselnde Schichten können Sie die Vorlage „Stündlicher Reinigungsplan“ ausprobieren.

✨ Ideal Für: Vielbeschäftigte Hausbesitzer oder Airbnb-Gastgeber, die ihre Hausarbeiten und die Reinigung ihres Hauses trotz eines vollen Terminkalenders organisieren möchten.

🔮 Wissenswertes: Der erste Staubsauger wurde von Pferden gezogen. Im Jahr 1901 war der britische „Puffing Billy“ so groß, dass er draußen geparkt werden musste, während die Schläuche in die Gebäude geführt wurden.

2. Vorlage für einen stündlichen Reinigungsplan von ClickUp

Kostenlose Vorlage Anstatt sich auf Ihr Gedächtnis zu verlassen, bringen Sie Ihre Reinigungsroutine mit der Vorlage für einen stündlichen Reinigungsplan von ClickUp in ein Format

Nicht alle Reinigungsarbeiten dauern Stunden, und genau hier kommt die ClickUp-Vorlage für stündliche Reinigungspläne ins Spiel.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Checklisten für die Hausreinigung konzentriert sich diese Vorlage darauf, zeitaufwändige, wichtige Reinigungsaufgaben in kürzere Blöcke zu unterteilen. Sie eignet sich hervorragend für kurze Reinigungsaktionen oder Teams, die in Schichten arbeiten.

Diese Vorlage ist praktisch, um Hausarbeiten zwischen Mitbewohnern oder Mitarbeitern zu koordinieren, wechselnde Reinigungsaufgaben nachzuverfolgen oder die Reinigung in Büros oder Mietwohnungen an Schichtdienste anzupassen.

✨ Ideal für: Anbieter von Reinigungsdiensten, Büroleiter oder Familien, die stündliche Hausarbeiten oder wechselnde Aufgaben koordinieren.

💡 Profi-Tipp: Haben Sie Schwierigkeiten, mit den täglichen Hausarbeiten Schritt zu halten? Verwenden Sie einen KI-gestützten Zeitplan oder Aufgabenmanager, um Erinnerungen zu automatisieren, wiederkehrende Reinigungsaufgaben zu planen und mentalen Freiraum zu schaffen – so wird Putzen zur Gewohnheit und nicht zur lästigen Pflicht.

3. Vorlage für eine ClickUp-Planungsmatrix

Kostenlose Vorlage Genießen Sie eine strukturierte Ansicht für die Verwaltung mehrerer Objekte und Teams mit der ClickUp-Vorlage für die Terminplanung in Matrixform

Sicher, Sie können alles selbst erledigen – aber das heißt nicht, dass Sie es auch tun sollten. Ein wenig Struktur kann viel bewirken.

Einige Reinigungsaufgaben hängen von anderen ab, wie z. B. das Abwischen der Arbeitsflächen nach dem Abwasch oder das Wischen erst nach dem Kehren. Die ClickUp-Vorlage für die Terminplanung in Matrixform wurde für solche Abhängigkeiten entwickelt.

Mit ihrem Layout im Matrix-Stil hilft Ihnen diese Vorlage dabei, zu visualisieren, welche Hausarbeiten oder Reinigungsaufgaben zuerst erledigt werden müssen, was parallel erledigt werden kann und wie Sie Ihre Zeit – oder die Ihres Teams – am besten einteilen.

✨ Ideal Für: Teams oder Dienstleister, die sich überlappende Reinigungsaufgaben, Mitarbeiterpläne oder Zeitleisten für die Reinigung mehrerer Räume verwalten müssen

📖 Lesen Sie auch: Tipps zur Verbesserung der Zeitmanagementfähigkeiten bei der Arbeit

4. Vorlage für Blockplanung in ClickUp

Kostenlose Vorlage Planen Sie Aufgabenblöcke und vermeiden Sie Überbuchungen mit der ClickUp-Vorlage für die Blockplanung

Wenn die Reinigung nur eine von vielen Aufgaben ist, hilft visuelle Übersichtlichkeit.

Die ClickUp-Vorlage zum Blockieren von Terminen wurde für Personen entwickelt, die im Voraus eine Zeitkarte erstellen möchten, damit alles, von Reinigungsaufgaben bis hin zu Arbeitsprojekten, in einer Ansicht organisiert werden kann.

Durch die visuelle Aufteilung Ihres Tages hilft Ihnen diese Vorlage, sich jeweils auf eine Art von Aufgabe zu konzentrieren, ohne dass sich Aufgaben überschneiden. Dies ist besonders nützlich für Personen, die Schwierigkeiten haben, Prioritäten zu setzen oder ständig zwischen Aufgaben wechseln müssen.

Dies eignet sich am besten, um Ihre Reinigungsarbeiten neben Ihrer Arbeit, Besorgungen oder Terminen zu visualisieren. Für die Bündelung von Aufgaben und wiederkehrende, raumspezifische Hausarbeiten ist jedoch möglicherweise eine Blockplanung hilfreicher.

✨ Ideal Für: Hausbesitzer und Berufstätige, die ihre Reinigungsroutine neben ihren privaten und beruflichen Terminen visuell organisieren möchten.

💡 Profi-Tipp: Sie schaffen es nicht, Ihre To-dos abzuarbeiten? In „Persönliche Aufgaben verwalten und Produktivität steigern“ finden Sie einfache Tipps und Tools, mit denen Sie bessere Gewohnheiten entwickeln und konzentrierter arbeiten können – damit Sie mehr erledigen, ohne sich zu verausgaben.

5. Vorlage für Projektmanagement-Zeitpläne von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie den Fortschritt, weisen Sie Verantwortlichkeiten zu und halten Sie Ihr Team mit der ClickUp-Vorlage für Projektmanagement auf dem Laufenden

In den USA sind 900.000 Reinigungsfachkräfte in der Hausreinigungsbranche beschäftigt. Die meisten sind Teil größerer Teams, und es erfordert eine sorgfältige Koordination, um alle über Aufgaben, Zeitpläne und Kundenbedürfnisse auf dem Laufenden zu halten.

Hier kommt ein strukturiertes Tool wie die Projektmanagement-Vorlage von ClickUp ins Spiel.

Diese Vorlage wurde entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, komplexe Checklisten für die Reinigung in umsetzbare Zeitleisten umzuwandeln. Sie ist unverzichtbar, wenn Koordination und Verantwortlichkeit der Schlüssel zum Erfolg sind. Ganz gleich, ob Sie eine Grundreinigung organisieren, einen Mitarbeiterwechsel verwalten oder die Hausarbeit in mehreren Räumen überwachen – mit dieser Vorlage sind Sie bestens gerüstet.

✨ Ideal Für: Reinigungsunternehmen, Airbnb-Gastgeber oder Teams, die wiederkehrende oder umfangreiche Reinigungsaufgaben verwalten

📖 Lesen Sie auch: Die besten Beispiele für To-Do-Listen für maximale Produktivität bei der Arbeit

📮 ClickUp Insight: 33 % unserer Befragten gaben an, dass die Entwicklung von Fähigkeiten ein Schlüsselbereich für den Einsatz von KI ist. Nicht-technische Mitglieder Ihres Teams möchten beispielsweise KI nutzen, um einfache Code-Schnipsel für eine Webseite zu generieren. Je mehr Kontext Ihre KI über Ihre Arbeit hat, desto genauer und hilfreicher kann sie sein. Als All-in-One-Plattform für die Arbeit ist die KI von ClickUp genau dafür ausgelegt – ClickUp Brain versteht Ihre Projekte und kann maßgeschneiderte Maßnahmen vorschlagen oder sogar automatisch Code generieren.

6. ClickUp-Vorlage für Blockplanung

Kostenlose Vorlage Arbeiten Sie mit Teams zusammen, die Klarheit darüber benötigen, was wann passiert? Planen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Blockplanung

Die Blockplanung eignet sich am besten, wenn Sie dieselben Reinigungsaufgaben in mehreren Räumen oder an mehreren Speicherorten wiederholen – so bleibt alles effizient und leicht zu befolgen.

Die ClickUp-Vorlage für die Blockplanung vereinfacht den Prozess, indem Sie ähnliche Reinigungsaufgaben in spezielle Zeitfenster gruppieren können. Dieses Feature erleichtert das Planen, Delegieren und Ausführen, ohne dass ständig umorganisiert werden muss.

Anstatt zwischen verstreuten Aufgaben hin und her zu wechseln, können Sie Blöcke für die Badezimmerreinigung, das Aufräumen der Waschküche oder das Abwischen der Küche in strukturierten Abschnitten zuweisen.

Das ist besonders hilfreich für wiederkehrende Aufgaben, die mehrere Räume betreffen oder sich über die Woche wiederholen.

✨ Ideal Für: Reinigungsteams und Büroleiter, die Aufgaben in effiziente, leicht zu befolgende Zeitblöcke zusammenfassen möchten.

📖 Lesen Sie auch: Tipps und Tricks für mehr Produktivität

7. ClickUp-Vorlage für wöchentliche Checklisten

Kostenlose Vorlage Haken Sie Elemente ab, sobald Sie sie erledigt haben, und passen Sie die Vorlage für die wöchentliche Checkliste von ClickUp an, wenn sich Ihre Reinigungsroutine ändert

Eine wöchentliche Prioritätenliste ist genau das, was Sie für Routinen benötigen, die sich Woche für Woche wiederholen – wie das Schrubben von Waschbecken, das Wischen von Böden oder das Ausräumen des Kühlschranks.

Die ClickUp-Vorlage für wöchentliche Checklisten wurde entwickelt, um wiederkehrende Reinigungsaufgaben, wie z. B. das Putzen eines Spiegels, in einem übersichtlichen, wiederholbaren Flow zu organisieren, den Sie einhalten können.

Sie können Aufgaben nach Raum oder Priorität aufteilen, den Fortschritt der Reinigung während der Woche verfolgen und Erinnerungen einrichten, um konsequent und verantwortungsbewusst zu bleiben.

Diese Vorlage eignet sich perfekt für Aufgaben, die sich jede Woche wiederholen. Für schnellere, alltägliche Routinen können Sie stattdessen die Vorlage „Tägliche Liste mit zu erledigenden Aufgaben “ ausprobieren.

Sobald Ihre Checkliste erstellt ist, möchten Sie vielleicht einen umfassenderen Überblick über den Fortschritt aller Aufgaben haben, insbesondere wenn Sie mehrere Routinen oder Personen verwalten. Hier bietet ClickUp Dashboards eine übersichtliche Möglichkeit zur visuellen Nachverfolgung der Aufgabenbearbeitung. So erstellen Sie in wenigen einfachen Schritten Ihr eigenes benutzerdefiniertes Framework:

✨ Ideal Für: Hausbesitzer, Mieter oder Airbnb-Gastgeber, die mit minimalem Aufwand eine konsequente wöchentliche Reinigungsroutine aufrechterhalten möchten.

📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Zeitpläne in Excel, Google Tabellen und ClickUp

8. ClickUp-Vorlage für tägliche To-do-Listen

Kostenlose Vorlage Erstellen Sie mit der Vorlage für tägliche To-Do-Listen von ClickUp eine Reinigungsroutine, die sowohl Ihre Produktivität als auch Ihre innere Ruhe unterstützt

70 % der Menschen sagen, dass ein sauberes Zuhause ihnen ein Gefühl der Erfüllung gibt, 66 % fühlen sich besser gelaunt und 60 % berichten von weniger Stress. Aber es kann auch das Gegenteil bewirken, wenn Sie Ihren Reinigungsplan nicht gut planen.

Die Vorlage „Tägliche To-do-Liste“ von ClickUp hilft Ihnen, organisiert zu bleiben, ohne den Überblick zu verlieren.

Anstatt Hausarbeiten sich stapeln zu lassen, teilen Sie die Reinigungsaufgaben in überschaubare Schritte auf und legen Sie eine tägliche Reinigungsroutine fest, die zu Ihrem Zeitplan passt.

Vom Abwischen der Spiegel bis zur Organisation der Waschküche – mit dieser Vorlage für einen Reinigungsplan bleibt alles an einem Ort – strukturiert, priorisiert und leicht zu befolgen.

So verwandeln Sie zeitraubende Aufgaben in schnelle Erfolge und behalten den Überblick. Bevorzugen Sie eine übersichtlichere Wochenansicht? Die Vorlage „Wöchentliche Checkliste“ ist genau das Richtige für Sie.

✨ Ideal Für: Familien mit Kindern und alle, die Stress reduzieren und durch kleine, regelmäßige tägliche Aufgaben für mehr Sauberkeit im Haushalt sorgen möchten.

🔮 Wissenswertes: Der schmutzigste Ort in den meisten Haushalten ist nicht das Badezimmer, sondern oft der Küchenschwamm oder die Spüle, wo sich noch mehr Bakterien ansammeln können. Achten Sie darauf, diese häufig berührten Bereiche in Ihren Reinigungsplan aufzunehmen, damit alles wirklich sauber bleibt.

9. Vorlage für Reinigungsdienste von ClickUp

Kostenlose Vorlage Konzentrieren Sie sich auf die Bereitstellung hochwertiger Dienstleistungen, während die ClickUp-Vorlage für Reinigungsdienste sich um den Papierkram kümmert

Eine der größten Herausforderungen bei der Führung eines Reinigungsunternehmens ist das Management der Erwartungen, was bedeutet, dass man organisiert bleiben und stets hochwertige Ergebnisse liefern muss.

Die ClickUp-Vorlage für Reinigungsdienste wurde für Reinigungsprofis entwickelt, die hinter den Kulissen eine klare Struktur benötigen, damit alles reibungslos läuft.

Von wiederkehrenden Aufgaben bis hin zu einmaligen Grundreinigungen – mit dieser Vorlage für einen Reinigungsplan behalten Sie den Überblick über Buchungen, weisen Ihrem Team Reinigungsaufgaben zu und sorgen für zufriedene Clients.

✨ Ideal Für: Reinigungsdienstleister und -agenturen, die eine Software für die Aufgabenverwaltung für die Arbeit mit Clients, die Zuweisung von Aufgaben und wiederkehrende Reinigungsaufträge suchen.

📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für die Mahlzeitenplanung, um Zeit zu sparen

10. Vorlage für eine Checkliste zum Putzen von Canva

via Canva

Wenn Sie ein visuelles, druckfertiges Format bevorzugen, um Ihre Reinigungsroutine im Blick zu behalten, ist die Vorlage für eine Checkliste für die Reinigung von Canva genau das Richtige für Sie.

Diese Vorlage enthält tägliche, wöchentliche und monatliche Reinigungsaufgaben in einem übersichtlichen, leicht lesbaren Format. Sie können sie an den Kühlschrank hängen, in einem gemeinsamen Waschraum aufhängen oder an Mieter oder Reinigungskräfte weitergeben.

Außerdem finden Sie Aufgaben wie das Abwischen von Küchenoberflächen, Staubsaugen in stark frequentierten Bereichen und die gründliche Reinigung von Badezimmerfliesen in übersichtlichen Abschnitten, sodass Sie diese einfach abarbeiten und abhaken können.

✨ Ideal Für: Familien, Mieter oder Airbnb-Gastgeber, die eine ausdruckbare Checkliste für die Zimmerreinigung benötigen.

11. Professionelle Checkliste für die Reinigung von Canva

via Canva

Für Teams und Dienstleister, die mehrere Clients verwalten, ist Struktur alles.

Die Vorlage „Checkliste für die professionelle Reinigung“ von Canva bietet ein übersichtliches Layout für jeden Tag, mit dem Sie Ihren wöchentlichen Reinigungsplan präzise planen und nachverfolgen können.

Mit Platz für acht tägliche Aufgaben und einem speziellen Bereich für Online-Notizen erleichtert diese Vorlage das Zuweisen, Abhaken und Aktualisieren von Reinigungsaufgaben während der gesamten Woche.

✨ Ideal Für: Reinigungsfachkräfte, Büroleiter oder Airbnb-Gastgeber, die unter der Woche regelmäßige Reinigungen verwalten.

12. Haushaltsplan und Checkliste von Vertex24

via Vertex24

Der Reinigungsplan und die Checkliste von Vertex42 eignen sich gut für alle, die die vollständige Kontrolle über ihre Reinigungsroutine behalten möchten.

Diese Vorlage ist in Excel, Word, PDF und Google Tabellen verfügbar und bietet Ihnen einen detaillierten wöchentlichen Reinigungsplan mit Platz für tägliche, wöchentliche und monatliche Aufgaben.

Das Beste daran ist, dass Sie mit dieser Checkliste für die Reinigung Raum für Raum alles abdecken können, von der Küche über das Badezimmer bis hin zum Schlafzimmer und Büro, und gleichzeitig die Aufgaben für verschiedene Wochen anpassen können.

✨ Ideal Für: Hausbesitzer oder Familien, die eine vollständig anpassbare, ausdruckbare Checkliste für die Hausreinigung suchen, die sich leicht anpassen und wiederverwenden lässt und Aufgaben wie die Reinigung des Backofens enthält.

🔮 Wissenswertes: In Japan veranstalten einige Unternehmen Reinigungswettbewerbe, um den Teamzusammenhalt und die Liebe zum Detail zu fördern.

Bleiben Sie mit ClickUp an Ihrer Seite beim Putzen am Ball und behalten Sie die Kontrolle

Reinigungsroutinen müssen nicht kompliziert sein – Sie brauchen nur ein System, auf das Sie sich verlassen können.

ClickUp bietet Ihnen die Tools, um einmalige Aufgaben in wiederholbare Routinen zu verwandeln – mit anpassbaren Vorlagen, intelligenten Zeitplänen und einfacher Nachverfolgung. Ganz gleich, ob Sie Ihren eigenen Space verwalten oder sich mit einem Team abstimmen, alles befindet sich an einem Ort und ist auf Ihren Flow zugeschnitten.

