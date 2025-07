10 kostenlose Vorlagen für Immobilieninvestitionen für eine intelligentere Planung im Jahr 2025

Immobilieninvestitionen sind spannend, aber selbst die vielversprechendsten Angebote können ohne die richtigen Tools zu frustrierenden Tabellenkalkulationen werden. Hier kommen Vorlagen für Immobilieninvestitionen ins Spiel.

🔎 Wussten Sie schon? Der Immobilienmarkt ist auf dem besten Weg, in den nächsten vier Jahren die atemberaubende Summe von 728 Billionen Dollar zu erreichen. Das ist kein Tippfehler – das ist eine Billion mit einem T. Es ist einer der größten Märkte der Welt, weshalb es absolut unerlässlich ist, den Überblick zu behalten.

Diese Vorlagen sind übersichtlich, gut strukturiert und (wir wagen zu sagen) benutzerfreundlich. Sie machen Schluss mit Spekulationen bei Analysen und Entscheidungen. Von der Analyse von Flips und Investitionsrenditen bis hin zur Nachverfolgung von Marktpreisen und Mieteinnahmen fungieren sie als Ihr stiller Partner, der alles klar, strukturiert und investorenfreundlich hält.

In diesem Artikel finden Sie einige der besten Vorlagen für Immobilieninvestitionen, mit denen Sie Ihre Investitionen einfacher, intelligenter und effizienter verwalten können.

Was sind Vorlagen für Immobilieninvestitionen?

Vorlagen für Immobilieninvestitionen sind vorgefertigte Tools, mit denen Sie alle Aspekte eines Immobiliengeschäfts organisieren, bewerten, nachverfolgen und verwalten sowie Ausgaben verwalten können.

Anstatt sich mit endlosen Zeilen von Daten herumzuschlagen oder Formeln von Grund auf neu zu erstellen, geben Sie einfach Ihre Nummern ein und überlassen der Vorlage die Arbeit.

Diese Vorlagen dienen oft als Immobilien-CRMs und sind in allen Formen und Größen erhältlich. Einige helfen Ihnen bei der Erstellung von Cashflow-Prognosen, der Verwaltung der monatlichen Mieten und der Durchführung von Immobilieninvestitionsanalysen. Andere schlüsseln Renovierungsbudgets auf, vergleichen Finanzierungsoptionen oder berechnen Betriebskosten und Grundsteuern.

Für Anfänger machen sie den Prozess viel weniger überwältigend. Sie erhalten einen klaren Weg, dem Sie folgen können, und verpassen weniger wichtige Details.

Für erfahrenere Immobilieninvestoren spart dies Zeit und sorgt für Konsistenz bei der Analyse und Dokumentation von Immobilienwerten und Geschäften.

Die 10 besten kostenlosen Vorlagen für Immobilieninvestitionen, die Sie sich ansehen sollten

Sind Sie bereit, die Verwaltung Ihrer Investitionen zu optimieren? Hier finden Sie die besten Vorlagen für Immobilieninvestitionen für jedes Szenario:

1. ClickUp-Vorlage für Immobilien-Tabellen

Kostenlose Vorlage Verwalten Sie alle Ihre Immobilien mit der Immobilien-Tabellenvorlage von ClickUp

Die Verwaltung von Immobiliendaten über E-Mails, Notizbücher und zufällige Apps führt oft zu Fehlern und Missverständnissen.

Die ClickUp-Vorlage für Immobilien-Tabellen bietet Ihnen einen einzigen, übersichtlichen Space zur Nachverfolgung von Leads, Immobilien, Transaktionen und Finanzen.

Sie ist vollständig anpassbar, sodass Sie Felder und Kategorien an Ihren Workflow anpassen können. Damit können Sie Leads nachverfolgen, Kontaktinformationen organisieren und eine umfassende Ansicht Ihres Portfolios für eine bessere Verwaltung erhalten.

Das wird Ihnen gefallen:

Verfolgen Sie ganz einfach den Status von Immobilien, z. B. Zu verkaufen , In Verhandlung und Verkauft

Zeigen Sie verkaufte Immobilien und Verkaufspreise in der Ansicht „Verkauft“ an und ordnen Sie Immobilien nach Speicherort in der Ansicht „Speicherort“

Nutzen Sie Zeiterfassung, Tags und Abhängigkeitswarnungen, um den Überblick über Ihre Aufgaben zu behalten

Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen, indem Sie Aktualisierungen freigeben und Verantwortlichkeiten zuweisen

🔑 Ideal für: Immobilienmakler und Immobilienverwalter, die eine umfassende Vorlage für Immobilieninvestitionen suchen, um Immobilienangebote zu verwalten, Markttrends zu verfolgen und Workflows zu optimieren.

2. ClickUp-Vorlage für Immobilienmakler

Kostenlose Vorlage Überwachen und verfolgen Sie alle Ihre Clients und Deals mit der Vorlage für Immobilienmakler von ClickUp

Die Vorlage für Immobilienmakler von ClickUp eignet sich perfekt für die Koordination Ihrer Immobilieninvestitionen, die Verwaltung von Besichtigungen, die Zentralisierung der Kommunikation und die Visualisierung des Fortschritts. Damit können Sie Angebote, Besichtigungen, Nachfassaktionen bei Clients und Papierkram unter einen Hut bringen.

Die Vorlage hilft Ihnen bei der Verwaltung jeder Phase der Transaktion, vom ersten Kontakt bis zum Abschluss. Dank voreingestellter Aufgabenphasen und der Nachverfolgung von Client-Details müssen Sie nie wieder raten, was als Nächstes zu tun ist.

Das wird Ihnen gefallen:

Verwalten Sie Angebote, Leads und Besichtigungen mit voreingestellten Workflows und benutzerdefinierten Status wie Offen, Kontaktiert und Vertrag gesendet

Öffnen Sie 5 verschiedene Ansichten, wie z. B. Verkauft und Offen , um Ihre Fortschritte besser zu visualisieren

Behalten Sie interessierte Käufer mit der Ansicht „Interessenten“ im Blick

Bleiben Sie auch in arbeitsreichen Zeiten mit automatischen Erinnerungen an Aufgaben organisiert

🔑 Ideal für: Immobilienprofis und Immobilienverwalter, die einen sofort einsatzbereiten Workspace für die Verwaltung von Clients, Angeboten und Listen benötigen.

Das sagt Marianela Fernandez, Beraterin für Wasseraufbereitung bei Eco Supplier Panamá, über ClickUp:

ClickUp ist eine Plattform, mit der wir Aufgaben strukturiert verwalten, Erinnerungen und automatische Benachrichtigungen versenden, eine Posteingangsansicht anzeigen, eine personalisierte Verwaltung ermöglichen und die Option haben, Arbeitsteams zu bilden, indem wir das Portfolio der Organisationsprojekte gruppieren.

ClickUp ist eine Plattform, mit der wir Aufgaben strukturiert verwalten, Erinnerungen und automatische Benachrichtigungen versenden, eine Posteingang-Ansicht präsentieren, eine personalisierte Verwaltung ermöglichen und die Option bieten, Arbeitsteams zu bilden, indem wir das Portfolio der Organisationsprojekte gruppieren.

3. ClickUp-Vorlage für Investitionsvereinbarungen

Kostenlose Vorlage Stellen Sie sicher, dass alle Aspekte Ihrer Investitionen in der Vereinbarung erfasst sind – mit der Vorlage für Investitionsvereinbarungen von ClickUp

Sind Sie es leid, bei jeder Verhandlung E-Mails hin und her zu schicken? Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Investitionsvereinbarungen! Damit können Sie auf einfache und strukturierte Weise Investitionsbedingungen festlegen und alles übersichtlich halten.

Diese Vorlage für Immobilieninvestitionen hilft Ihnen dabei, zu skizzieren, wer was investiert, wie die Renditen funktionieren und wofür jede Partei verantwortlich ist.

Sie können Entwürfe, Überarbeitungen und endgültige Vereinbarungen in einem intuitiven Space nachverfolgen. Durch die Erstellung einer Zeitleiste und einer Ausstiegsstrategie vermeiden Sie außerdem Missverständnisse.

Das wird Ihnen gefallen:

Legen Sie vom ersten Tag an Rollen, Immobilienwerte und Zeitleisten für die Investition fest

Verfolgen Sie die Phasen von Verträgen wie Entwurf, In Prüfung und Unterzeichnet

Nutzen Sie eine standardisierte, rechtsverbindliche Vereinbarung, um das Vertrauen der Investoren und die Finanzierung zu sichern

🔑 Ideal für: Gründer, Immobilieninvestoren und Teams, die standardisierte Verträge erstellen möchten.

4. ClickUp-Vorlage für Immobilienmarketing

Kostenlose Vorlage Präsentieren Sie mit der Vorlage für Immobilienmarketing von ClickUp das Beste aus jedem Angebot

Die Vermarktung einer Immobilie erfordert mehr als nur gute Fotos. Zwischen Social-Media-Beiträgen, E-Mail-Kampagnen und der Planung von Kampagnen kann man leicht den Überblick verlieren, was alles zu erledigen ist. Hier kommt die ClickUp-Vorlage für Immobilienmarketing ins Spiel!

Sie dient als wertvolles Tool für das Immobilienmarketing und bietet übersichtliche Ansichten geplanter Beiträge, Nachverfolgung der Performance und Kampagnenentwicklung. So weiß Ihr Team immer, was live ist, was als Nächstes ansteht und was noch den letzten Schliff benötigt.

Das wird Ihnen gefallen:

Planen Sie Kampagnen mit einheitlichen Botschaften auf mehreren Plattformen mithilfe eines freigegebenen Kalenders

Erstellen Sie kreative Briefings, Markenrichtlinien und immobilienspezifische Notizen

Verwenden Sie farbcodierte Phasen in der Zeitplanansicht , um den Veröffentlichungszeitplan für jedes Angebot anzuzeigen

Fügen Sie Attribute wie Hashtags, Kampagnen-Link und Kanal hinzu, um Ihre Marketingkampagnen einfach nachzuverfolgen

🔑 Ideal für: Immobilienmarketing-Teams, die die Vermarktung mehrerer Angebote auf verschiedenen Plattformen verwalten.

5. ClickUp-Vorlage für das Projektmanagement im Immobilienbereich

Kostenlose Vorlage Verwalten Sie Ihre Immobilien intelligent und effizient mit der Vorlage für Projektmanagement im Immobilienbereich von ClickUp

Die Vorlage für das Projektmanagement im Immobilienbereich von ClickUp vereint alle Aspekte Ihrer Verwaltung in einem einheitlichen System, sodass Sie jede Phase der Immobilienverwaltung von der Vorverkaufsphase bis zur endgültigen Übergabe überwachen können.

Es handelt sich um ein umfassendes Tool zur Optimierung komplexer Immobilienprojekte. Benutzerdefinierte Status wie Zu erledigen, In Bearbeitung, Zurückgestellt und Abgeschlossen verdeutlichen den Fortschritt der Aufgaben. Detaillierte Felder für geschätzte Kosten, Dauer und Abweichungen helfen dabei, die Finanzen im Blick zu behalten.

Das wird Ihnen gefallen:

Organisieren und visualisieren Sie Ihr gesamtes Portfolio in einem Space

Identifizieren Sie potenzielle Risiken mithilfe der Aktivitäts-Gantt-Ansicht und ergreifen Sie Maßnahmen, um diese zu vermeiden

Beziehen Sie alle Beteiligten in den Prozess ein, indem Sie Details über einen öffentlichen Link freigeben

🔑 Ideal für: Fachleute im Projektmanagement für Immobilien, die Entwicklungen, Renovierungen oder Immobilienportfolios überwachen.

6. ClickUp-Vorlage für Checklisten zum Abschluss von Immobiliengeschäften

Kostenlose Vorlage Mit der ClickUp-Vorlage für Checklisten zum Abschluss von Immobiliengeschäften verpassen Sie keine Aufgaben mehr

Der Abschluss eines Immobiliengeschäfts umfasst zahlreiche Aufgaben, vom Einziehen des Geldes bis zum Ausfüllen der Unterlagen. Die Vorlage „Checkliste für den Abschluss von Immobiliengeschäften“ von ClickUp bietet eine umfassende Checkliste, mit der Sie sicherstellen können, dass alle wichtigen Schritte berücksichtigt werden.

Diese Vorlage für Immobilieninvestitionen ist in verschiedene Kategorien unterteilt und bietet Ihnen Sichtbarkeit in jeder Phase des Abschlussprozesses.

Dank Echtzeit-Fortschrittsverfolgung, Features für die Zusammenarbeit und übersichtlichen Angaben zu Kreditbedingungen bleiben alle Beteiligten auf dem Laufenden und auf dem gleichen Stand.

Das wird Ihnen gefallen:

Mit einer Checkliste und leicht verständlichen Schritten zum Abschluss behalten Sie alles im Blick

Speichern Sie Details zu jeder Transaktion mit benutzerdefinierten Attributen wie Einzelziel für den Abschluss, unterzeichnete Abschlussunterlagen, Makler, Adresse der Immobilie usw.

Zeigen Sie den Fortschritt in verschiedenen Ansichten an, z. B. Formular für Checkliste zum Abschluss, Status des Darlehens, Informationen und Status der Immobilie

Beziehen Sie Clients, Anwälte oder Kreditgeber ganz einfach über freigegebene Aufgabenansichten mit ein

🔑 Ideal für: Makler, Transaktionskoordinatoren und Teams im Immobilienbereich, die einen reibungslosen und vorhersehbaren Abschluss jedes Geschäfts wünschen.

💡 Profi-Tipp: Sie schließen ein Geschäft ab? Überlassen Sie die Arbeit Ihren Ansichten! Verwenden Sie die Checkliste für den Abschluss, um Aufgaben wie ein Profi abzuhaken, den Status von Darlehen, um den Überblick über Dokumente zu behalten, die Informationsansicht für schnelle Kontakte und den Status von Immobilien, um Änderungen in letzter Minute zu erfassen. Und wenn Sie gerade erst anfangen, ist der Leitfaden für die ersten Schritte Ihr neuer bester Freund.

7. ClickUp Erweiterte CRM-Vorlage für Immobilien

Kostenlose Vorlage Bringen Sie Ihre Vertriebs- und Kundenbeziehungen mit der erweiterten CRM-Vorlage für Immobilien von ClickUp auf eine einzige Plattform

Die Verwaltung von Kundenbeziehungen und Vertriebspipelines ist oft eine Herausforderung, insbesondere wenn mehrere Tools zum Einsatz kommen. Die erweiterte CRM-Vorlage für Immobilien von ClickUp bietet eine zentralisierte Lösung, die alle Ihre CRM-Anforderungen auf einer Plattform vereint.

Sie wurde speziell für Einsteiger entwickelt und bietet eine gebrauchsfertige Ordnerstruktur, mit der Sie in Sekundenschnelle loslegen können. Mit verschiedenen Ansichten, darunter Liste, Kontodetails, Geschlossene Geschäfte, Vertriebs-Playbook und Zeitplan, behalten Sie den Überblick über Ihre Aufgaben und Geschäfte.

Das wird Ihnen gefallen:

Zentralisieren Sie Lead- und Kundeninformationen für einen einfachen Zugriff

Kategorisieren Sie jedes Geschäft in qualifizierte Interessenten, Demos, Angebote und geschlossene Geschäfte

Verwalten Sie Ihren Zeitplan nahtlos mit der integrierten Zeitplanansicht

🔑 Ideal für: Vertriebsteams und kleine Unternehmen, die eine unkomplizierte, anpassungsfähige CRM-Lösung für die Verwaltung von Kundeninteraktionen und Vertriebsaktivitäten suchen.

8. ClickUp CRM-Vorlage für Immobilien

Kostenlose Vorlage Organisieren Sie Kundendaten an einem Ort mit der CRM-Vorlage für Immobilien von ClickUp

Möchten Sie, dass Ihr CRM-Tool mehr kann als nur Namen und Nummern nachverfolgen? Dann ist die CRM-Vorlage für Immobilien von ClickUp genau das Richtige für Sie!

Sie wurde für Teams entwickelt, die den gesamten Verkaufsprozess von der Lead-Quelle bis zum Abschluss sehen möchten. Sie erhalten ein übersichtliches Dashboard, farbcodierte Pipelines und einen Space, in dem Sie alle Notizen, Kontaktpunkte und Folgemaßnahmen zum Kauf und Verkauf von Immobilien nachverfolgen können.

Die Vorlage ist vollständig anpassbar und passt sich somit Ihrem Vertriebszyklus an, egal ob dieser einfach oder komplex ist. Sie hilft Teams dabei, auf dem gleichen Stand zu bleiben, schneller zu reagieren und Geschäfte sicher abzuschließen.

Das wird Ihnen gefallen:

Sortieren Sie Leads und Konten nach Phase, Region oder Vertreter

Weisen Sie Teammitgliedern Aufgaben zu und verfolgen Sie den Fortschritt mit der Ansicht „Meine Zuweisungen“

Automatisieren Sie sich wiederholende Tätigkeiten und sorgen Sie dafür, dass Ihr Team sich auf wichtigere Arbeit konzentrieren kann

Analysieren Sie Kundendaten, um umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen und Ihre Workflows zu verbessern

🔑 Ideal für: Vertriebs- und Account-Teams, die in Echtzeit Leads und Deals in jeder Phase des Trichters verwalten möchten.

9. ClickUp Sales CRM-Vorlage für Immobilien

Kostenlose Vorlage Mit der ClickUp Sales CRM-Vorlage für Immobilien sind Sie der Konkurrenz immer einen Schritt voraus

Die ClickUp Sales CRM-Vorlage für Immobilien hilft Ihnen, smarter zu verkaufen. Mit strukturierten Pipelines, intelligenten Filtern und anpassbaren Tags sorgt sie dafür, dass Vertriebsteams Deals nachverfolgen können, ohne ins Schwitzen zu kommen.

Sie verfügt über die Features eines klassischen CRM, aber mit modernen Extras wie Dashboards in Echtzeit und KI-Vorschlägen zur Priorisierung von Leads. Sie hilft Ihnen, datengestützte Investitionsentscheidungen zu treffen, mehr Sichtbarkeit in Kundeninteraktionen zu gewinnen und die Produktivität Ihres Teams zu steigern.

Das wird Ihnen gefallen:

Gliedern Sie Ihre Pipeline nach Produkt, Priorität oder Gebiet

Verfolgen Sie Leads an einem Ort in der interaktiven Board-Ansicht

Identifizieren Sie festgefahrene Geschäfte schnell mit integrierten Fortschrittsanzeigen

Weisen Sie Geschäfte mit automatischen Tags zur Eigentümerschaft und Erinnerungen für die Nachverfolgung zu

Nutzen Sie KI für ein besseres Immobilienmanagement , indem Sie Chancen hervorheben und Engpässe beseitigen

🔑 Ideal für: Vertriebsteams, die nach einer intuitiveren Möglichkeit suchen, ihre Vertriebs- und Kundenbeziehungen zu visualisieren, zu organisieren und zu skalieren.

📮 ClickUp Insight: Nur 7 % der Fachleute verlassen sich bei der Aufgabenverwaltung und -organisation hauptsächlich auf KI. Dies könnte daran liegen, dass die Tools auf Kalender, To-Do-Listen oder E-Mail-Apps beschränkt sind. Mit ClickUp unterstützt dieselbe KI Ihre E-Mails oder andere Kommunikations-Workflows, Ihren Kalender, Ihre Aufgaben und Ihre Dokumentation. Fragen Sie: „Was sind meine Prioritäten für heute?“ ClickUp Brain durchsucht Ihren gesamten Workspace und teilt Ihnen anhand der Dringlichkeit und Wichtigkeit genau mit, was Sie zu tun haben. Auf diese Weise konsolidiert ClickUp mehr als 5 Apps für Sie in einer einzigen Super-App!

10. ClickUp Einfache CRM-Vorlage für Immobilien

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie wichtige Kundendaten mit der einfachen CRM-Vorlage für Immobilien von ClickUp

Die einfache CRM-Vorlage für Immobilien von ClickUp bietet einen unkomplizierten Ansatz für die Organisation von Kontakten, die Nachverfolgung von Verkaufsfortschritten und die Analyse von Kundenfeedback. Sie macht die manuelle Dateneingabe überflüssig, beseitigt Fehler und optimiert den Vertrieb.

Mit anpassbaren Status und Feldern passt sie sich Ihren spezifischen Anforderungen an, egal ob Sie mit Leads, Opportunities oder geschlossenen Geschäften arbeiten. Diese Vorlage für Immobilieninvestitionen vereinfacht außerdem die Datenverwaltung und CRM-Prozesse, sodass Sie jede Gelegenheit im Blick behalten.

Das wird Ihnen gefallen:

Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Verkäufe mit anpassbaren Status wie Lead, Opportunity und Geschlossen

Speichern Sie wichtige Informationen mit benutzerdefinierten Attributen wie Grund für Verlust, Grund für Disqualifizierung, Phase usw.

Analysieren Sie Kundenfeedback und Trends, um fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen

Wechseln Sie zwischen Listen- und Tabellenansicht, um Kundenprofile zu organisieren und den Fortschritt anzuzeigen

🔑 Ideal für: Kleine bis mittelständische Unternehmen, die eine benutzerfreundliche CRM-Lösung für die effektive Verwaltung ihrer Kundenbeziehungen suchen.

Was macht eine gute Vorlage für Immobilieninvestitionen aus?

Hier sind die Dinge, auf die Sie bei der Auswahl einer Vorlage für Immobilieninvestitionen achten sollten:

Einfach zu verwenden: Eine gute Vorlage sollte von Anfang an benutzerfreundlich sein. Alles sollte klar beschrieben sein und Anweisungen oder Beispiele enthalten, die Sie Schritt für Schritt durch den Prozess führen

Genaue Berechnungen: Die besten Vorlagen basieren auf zuverlässigen Formeln, die Faktoren wie Cashflow, Kapitalisierungsrate, Marktmieten, Nettobetriebskosten, Einnahmen und ROI korrekt berechnen

Anpassbare Felder: Keine zwei Immobiliengeschäfte sind genau gleich. Mit einer guten Vorlage können Sie unterschiedliche Finanzierungsbedingungen, Kapitalausgaben, Verwaltungsgebühren, Kapitalertragssteuern oder Mieteinnahmen berücksichtigen

Übersichtlich organisiert: Die besten Vorlagen für Immobilien gruppieren Informationen logisch, trennen Eingaben von Ausgaben und heben wichtige Punkte hervor, um die Immobilienverwaltung zu vereinfachen. Farbcodierungen oder intelligente Designelemente helfen Ihnen, Fehler zu erkennen, Änderungen nachzuverfolgen und die Geschichte hinter den Zahlen schnell zu verstehen

Umfasst wichtige Metriken: Es reicht nicht aus, nur Ihre Einnahmen und Ausgaben für Immobilien anzugeben. Eine solide Vorlage für Immobilieninvestitionen enthält Metriken, die den Entscheidungsprozess verbessern, wie z. B. die interne Rendite (IRR), Kapitalkosten, das Verhältnis von Kredit zu Wert (LTV) und den Nettobetriebsertrag (NOI)

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Immobilieninvestitionen mit ClickUp

Vorlagen sparen nicht nur Zeit, sondern vereinfachen auch Entscheidungen. Wenn Sie Immobilienverwalter, Vermarkter oder Immobilieninvestor sind, sorgt die richtige Vorlage für Immobilieninvestitionen für Klarheit.

ClickUp vereint all das in einer leistungsstarken Plattform. Mit einer Vielzahl von Vorlagen speziell für Immobilien, anpassbaren Ansichten und Tools zur Automatisierung erstellen Sie einen intelligenteren und effizienteren Workflow.

Mit Aufgabenverwaltung, Dokumenten und Chat in einer einzigen KI-gestützten Plattform wird ClickUp zu Ihrer App für alles, was mit Arbeit zu tun hat.

Von der Nachverfolgung von Leads bis zum Abschluss von Geschäften – ClickUp hilft Ihnen, auf Kurs zu bleiben, proaktiv zu handeln und für alles gerüstet zu sein, was der Markt für Sie bereithält. Melden Sie sich noch heute kostenlos an!