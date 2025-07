20 Notion-Reisevorlagen zum Planen Ihres nächsten Abenteuers

Eine Reise zu planen klingt spannend, bis Sie sich in fünf Registerkarten mit Flugoptionen verlieren, Ihre Packliste ein Dutzend Mal aktualisiert wurde und Ihre Airbnb-Bestätigung irgendwo in Ihrem Posteingang verschwunden ist. 🫠

Reisevorlagen retten den Tag (und die Reise).

In diesem Blogbeitrag haben wir 20 Notion-Reisevorlagen zusammengestellt, mit denen Sie Ihre Reise organisieren, planen und tatsächlich genießen können, anstatt sich über das Chaos zu ärgern.

Und wenn Sie das Gefühl haben, dass Notion für anspruchsvolle Aufgaben wie gemeinsame Zeitleisten, Automatisierungen oder Client-Reisen nicht ausreicht, könnte ClickUp genau der richtige Reisepartner für Sie sein. 🧳

Hier ist eine schnelle Möglichkeit, KI Ihre Reiseplanung übernehmen zu lassen: Fragen Sie ClickUp Brain! Mit Zugriff auf alle beliebten LLMs an einem Ort haben Sie das Beste aus jedem Tool in Ihrem ClickUp-Workspace. Hier ist ein Beispiel für die Verwendung von Gemini in ClickUp.

20 Notion-Vorlagen für Ihre nächste Reise

Hier sind einige der besten Vorlagen für Reisen, die sich in Ihren Workflow für das Projektmanagement in Notion integrieren lassen! 💁

1. Vorlage „Travel Hub“

über Notion

Diese Notion-Reisevorlage wurde für alle entwickelt, die alles rund um ihre Reise in einem übersichtlichen Command-Center haben möchten. Im Gegensatz zu verstreuten Dokumenten oder Registerkarten zentralisiert sie Ihre Reiserouten, Flug- und Hotel-Infos, Tickets und sogar Ausrüstungslisten.

Möchten Sie eine Reiseroute erstellen? Es werden automatisch eine Zeitleiste für die Reise, eine Kalenderansicht und eine PDF-exportierbare Reiseroute für den Offline-Zugriff generiert.

Außerdem bietet die Vorlage integrierte Spaces für das Brainstorming von Reiseideen, die Organisation anstehender Pläne und die Archivierung vergangener Abenteuer. Die Finanznachverfolgung ist ebenfalls integriert (Budget vs. Ist-Zahlen), sodass Ihre Ausgaben kein Geheimnis mehr sind.

📌 Ideal für: Vielreisende, Reiseblogger oder Remote-Profis, die einen zentralen, jederzeit zugänglichen hub für die Organisation detaillierter Reisepläne benötigen.

2. Vorlage für eine Bucket List für Gruppenreisen

über Notion

Wenn Sie eine Gruppenreise mit Freunden planen oder einfach nur gemeinsame Reiseträume organisieren möchten, sorgt dieser Notion-Reiseplaner dafür, dass alles übersichtlich, strukturiert und startklar ist.

Das Highlight? Ein Board im Galerie-Stil mit dem Titel „Als Nächstes besuchen“, in dem Sie Reiseziele nach Priorität mit Tags wie „hoch“, „mittel“ und „niedrig“ versehen und Fotos des Speicherorts anhängen können, um sich sofort inspirieren zu lassen.

Wechseln Sie zur Tabellenansicht, wenn Sie ins Detail gehen möchten. Hier können Sie Cafés, Natursehenswürdigkeiten, Museen oder andere Zwischenstopps auf der Route protokollieren, komplett mit Google Maps-Links und Zuweisungen an Gruppenmitglieder.

Die Vorlage dient gleichzeitig als digitales Erinnerungsbuch und Reisewunschliste und bietet Platz, um vergangene Auswahlen zu reflektieren oder erneut anzusehen.

📌 Ideal für: Freundesgruppen oder Paare, die gemeinsame Reisen planen, insbesondere diejenigen, die visuelle Zusammenarbeit lieben.

🤝 Freundliche Erinnerung: Legen Sie ein Tagesbudget fest und halten Sie sich daran. Ob physische Umschläge oder ein digitaler Tracker – das ist Ihr Begleiter gegen Impulskäufe.

3. Vorlage für jährliche Reisepläne

über Notion

Wenn Sie gerne den Überblick behalten, ist diese Notion-Reisevorlage für die übersichtliche Jahresplanung genau das Richtige für Sie. Ganz oben können Sie Ihre jährlichen Reiseziele festlegen, sodass Sie jedes Mal, wenn Sie die Seite öffnen, daran erinnert werden, warum Sie überhaupt planen.

Reisen werden nach Monat, Priorität und Status (bevorstehend, fertiggestellt, Wunschliste) organisiert, mit einem übersichtlichen Layout der Tabelle, das Länder, ideale Reisezeiträume und persönliche Prioritäts-Tags wie „Würde ich gerne bald besuchen“ nachverfolgt

Das Beste daran? Es handelt sich um einen fortlaufenden Planer, sodass Sie ihn jedes Jahr in der Tagesplaner-App verwenden können, ohne die Erinnerungen des letzten Jahres zu löschen.

📌 Ideal für: Menschen, die gerne den Überblick behalten und sich Ziele setzen, die ihre Reisen nach Jahreszeiten, Prioritäten und wiederkehrenden Terminen auf einer Karte planen möchten.

4. Reiseutensilien – All-in-One-Planungsvorlage

über Notion

Diese Notion-Vorlage bietet Ihnen einen ruhigeren, zielgerichteteren Ansatz für die Vorbereitung Ihrer Reisen. Sie finden eine übersichtliche Anleitung zur Verwendung, gefolgt von einem Abschnitt „Übersicht über die Reise“, in dem Sie Ihr Reiseziel, Ihre Reisedaten und sogar Ihre Reisestimmung festlegen können.

Sie enthält alle wichtigen Tools: einen Tagesplan, eine Checkliste für das Packen und einen Ausgaben-Tracker, damit Sie Ihre Pläne und Ausgaben im Blick behalten.

Was sie auszeichnet, ist der Reflexionsbereich: ein Tagesjournal, ein Fototagebuch und ein Archiv mit den besten Momenten, damit Sie festhalten können, wo Sie waren und wie Sie sich gefühlt haben.

📌 Ideal für: Reisende, die eine durchdachte, umfassende Planung mit Platz für Logistik und Reflexion bevorzugen.

5. 14-tägige Japan-Reiseführer-Vorlage

über Notion

Japan entwickelt sich schnell zu einem der beliebtesten Reiseziele der Welt, und das aus gutem Grund. Diese Notion-Reisevorlage bietet Ihnen einen vollständig ausgearbeiteten zweiwöchigen Reiseplan für Japan mit fast 100 ausgewählten Empfehlungen, darunter Unterkünfte, Tagesausflüge zu versteckten Juwelen, berühmte Anime-Schauplätze und beliebte Restaurants.

Über die Reiseroute hinaus enthält sie alles Wichtige für Japan: Tipps zur Etikette, Sprachhilfen, unverzichtbare Apps und Informationen zu Bräuchen mit QR-Codes.

Ein integrierter Flugmanager, ein Hotel-Tracker, eine Checkliste für die Reise und ein Budgetplaner helfen Ihnen dabei, alle logistischen Aspekte im Griff zu behalten.

📌 Ideal für: Erstbesucher Japans, die eine vorab zusammengestellte Reise erleben möchten.

6. Vorlage für Reisetagebuch

über Notion

Diese Notion-Reisevorlage fungiert wie ein persönliches Reisearchiv und bietet Ihnen eine Datenbank mit einer übersichtlichen Zeitleiste, einem Kalender, Kartenansichten und einem Kontinent-Tracker, der Ihnen anzeigt, wie weit Sie sich pro Region bereits fortbewegt haben.

Es gibt auch einen speziellen Reiseplaner mit datumsbasierter Terminplanung und Schaltflächen für Schnellaktionen, mit denen Sie Ausgaben oder Tagebucheinträge sofort nachverfolgen können.

Der integrierte Reise- und Spesen-Tracker behält Ihre Ausgaben pro Reise im Blick, während Sie im Abschnitt „Sehenswürdigkeiten“ wichtige Orte festhalten und Besuche visuell nachverfolgen können.

📌 Ideal für: Vielreisende, die nachverfolgen möchten, wo sie waren und was sie ausgegeben haben.

7. Vorlage für Reise- und Packliste

über Notion

Wenn Sie es leid sind, jedes Mal die gleiche Checkliste für das Packen zu erstellen oder Notizen zu kopieren, vereinfacht diese Notion-Vorlage für Reisen den Prozess. Es handelt sich um ein kompaktes, unkompliziertes Setup, mit dem Sie die Logistik Ihrer Reise organisieren und Wiederholungen minimieren können.

Das herausragende Feature ist die bearbeitbare Master-Packliste, die Sie für mehrere Reisen wiederverwenden oder für bestimmte Reiseziele anpassen können, ohne von vorne beginnen zu müssen.

Müssen Sie Flugbestätigungen, Buchungen oder Tickets für Aktivitäten im Auge behalten? In Spaces können Sie alle wichtigen Anhänge an einem Ort speichern, sodass Sie nicht in letzter Minute Ihre E-Mails durchsuchen müssen.

📌 Ideal für: Minimalistische Planer oder Vielflieger, die schnell und ohne Umwege ihre Koffer packen und ihre Reise vorbereiten möchten.

8. Vorlage für die Planung mehrerer Reisen

über Notion

Planen Sie mehrere Reisen gleichzeitig? Diese Notion-Reisevorlage hilft Ihnen dabei, den Überblick zu behalten.

Mit dedizierten Spaces für jede Reise können Sie Ziele nachverfolgen, die Logistik organisieren und Ihre Reisebegleiter über ein zentrales Dashboard auf dem Laufenden halten. Einige herausragende Features sind die integrierte Upvoting-Funktion für Gruppenentscheidungen, automatische Packlisten basierend auf Outfits und interaktive Google Maps-Links für eine einfache Navigation.

Der Preis mag für manche etwas hoch sein, aber die Vielzahl an Features (wie 230 vorgefertigte Länder-Vorlagen und 367 Städte) macht es ideal für Vielplaner oder Langzeitplaner.

📌 Ideal für: Vielreisende, die mehrere Reisen unter einen Hut bringen müssen, oder Langzeitplaner, die komplexe Reisekalender erstellen.

🧠 Wissenswertes: Die Zeus-Statue in Olympia war etwa 12 Meter hoch, das entspricht etwa sechs Menschen durchschnittlicher Größe! Stellen Sie sich vor, wie beeindruckend das während der Olympischen Spiele in der Antike ausgesehen haben muss.

9. Vorlage „Reisepartner“

über Notion

Wenn Ihre Pläne über Notizen und Registerkarten verstreut sind, hilft Ihnen diese Notion-Reisevorlage dabei, Ihre Reisen zu planen, nachzuverfolgen und zu dokumentieren, ohne den Prozess zu komplizieren. Ähnlich wie bei anderen Vorlagen erhalten Sie ein strukturiertes Layout für Ihren Reiseplan, einen Budget-Tracker, um übermäßige Ausgaben zu vermeiden, und einen Abschnitt für die Erfassung von Unterkünften.

Direkt darunter finden Sie eine Ansicht „Alle Reisen“, in der jedes Reiseziel visuell dargestellt wird, sowie Schnellumschalter für die Ansichten „Kalender“, „Bevorstehend“ und „In Planung“, mit denen Sie die Phasen Ihrer Reise übersichtlich und zugänglich halten können. Alles ist für die Nutzung unterwegs optimiert, sodass es auf dem Handy genauso gut funktioniert wie auf Ihrem Laptop.

📌 Ideal für: Alleinreisende oder unkomplizierte Planer, die etwas Zuverlässiges und Mobilfreundliches suchen.

10. Inhalt Ersteller Vorlage für Reiseplaner

über Notion

Diese Notion-Reisevorlage für Ersteller von Inhalten integriert die Reiselogistik nahtlos in einen umfassenden Workflow für Inhalte. Anstatt zwischen verschiedenen Tools umzuschalten, erhalten Sie ein Dashboard für Ihre Reisepläne und Ihren Produktionsplan.

Die Kalender-Ansicht für Inhalte hilft Ihnen dabei, Ihren kreativen Workflow mit Ihren Reisetagen abzustimmen, sodass nichts übersehen wird oder sich überschneidet. Ein spezieller Marken-Tracker erleichtert die Verwaltung von Sponsoren, kurzen Details, Kontakten und Ergebnissen in einer einzigen Registerkarte und ist besonders hilfreich, wenn Sie mehrere Kampagnen über verschiedene Reisen hinweg koordinieren müssen.

📌 Ideal für: Ersteller, Influencer oder Markenpartner, die Inhalte und Reiselogistik unter einen Hut bringen müssen.

11. Vorlage für Reiseplaner für die USA

über Notion

Sie möchten die USA erkunden? Dieser Planer hilft Ihnen dabei, jede Etappe Ihrer Reise zu optimieren. Er enthält vorinstallierte Beispielrouten für Hotspots wie New York City und Boston, sodass Sie sofort loslegen können, wenn Sie noch nicht wissen, wo Sie anfangen sollen.

Sie sind nicht nur inspirierend, sondern auch vollständig an jedes Reiseziel anpassbar, sodass Sie Tagespläne erstellen, Flüge protokollieren, Mietwagen verwalten und Hotelbuchungen nachverfolgen können.

Diese Notion-Reisevorlage enthält auch eine intelligente Packliste und Platz für lokale Informationen oder Tipps, die Sie sich merken möchten.

📌 Ideal für: Roadtripper, Reisende, die die USA mit mehreren Zwischenstopps oder quer durch das Land erkunden möchten.

12. Vorlage für KI-Reiseplaner

über Notion

Sparen Sie sich das mühsame Ausfüllen leerer Seiten und nutzen Sie diese Vorlage, die Ihnen als persönlicher Assistent zur Seite steht, Aktivitäten vorschlägt, Zeitpläne optimiert und sogar Ihr Budget anhand Ihrer Eingaben im Blick behält.

Dieser KI-Reiseplaner verfügt über intelligente Eingabeaufforderungen, mit denen Sie schneller detaillierte Reisepläne erstellen können, sowie anpassbare Abschnitte für Transport, Unterkunft und Tagespläne. Sie können auch automatisch Packlisten und Ideen für Aktivitäten für Ihren Speicherort und Ihren Reisestil erstellen.

📌 Ideal für: Alleinreisende, unentschlossene Reiseplaner oder diejenigen, die nach Last-Minute-Reisen suchen.

13. Vorlage für Abenteuerplanung

über Notion

Diese Notion-Reisevorlage wurde für Weltenbummler entwickelt, die kostspielige Reisen auf ihrer Bucket List verwalten und spontane Wochenendausflüge planen. Sie optimiert die Speicherung, Sortierung und Umsetzung all Ihrer Reiseideen.

Betrachten Sie sie als Ihren persönlichen Abenteuer-Backlog mit Abschnitten für Traumziele, Aktivitäten, Packlisten und Budgets.

Was sie auszeichnet, ist ihre Flexibilität. Sie können spontane Ideen festhalten, komplette Reiserouten ausarbeiten oder eine Liste mit den nächsten Reisezielen führen. Sie ist Teil eines größeren „Family Planner”-Ökosystems, funktioniert aber auch gut als eigenständiges Tool zur Reiseplanung.

📌 Ideal für: Spontane Entdecker und Bucket-List-Jäger, die einen Ort brauchen, um ihre Reiseideen zu speichern, sobald sie ihnen kommen.

14. Erweiterte Vorlage für Reisen

über Notion

Dieses strukturierte Reise-Dashboard wurde für alle entwickelt, die mehr Kontrolle über ihre Workation-Planung wünschen, und geht über die Grundlagen hinaus. Es enthält eine Galerie für bevorstehende Reisen, sodass Sie alle Reisedetails ganz einfach in einem zentralen Dashboard verwalten können.

Diese Notion-Reisevorlage bietet außerdem ein einfaches, aber funktionales Layout, das mit einer Reisewunschliste beginnt, in der Sie Ihre Traumziele notieren können. Sie erhalten einen eigenen Bereich für Inspirationen, in dem Sie Ideen sammeln können, während Sie durch soziale Medien scrollen oder Blogs lesen.

📌 Ideal für: Detailorientierte Planer, die Zeit, Kosten und Logistik im Blick behalten möchten.

15. Reiseplan mit Formular zur Übermittlung

über Notion

Planen Sie als Gruppe? Diese Vorlage ist für die Zusammenarbeit konzipiert und ermöglicht Ihnen die Zusammenarbeit mit Ihrer Reisegruppe über gemeinsam genutzte Formularübermittlungen. Senden Sie einfach einen Link, und alle Eingeladenen können Ideen wie Reiseziele, Aktivitäten oder bevorzugte Termine einbringen.

Nach der Übermittlung werden alle Eingaben direkt in eine synchronisierte Datenbank und Kalenderansicht übernommen, sodass Sie auf einen Blick sehen, wann was ansteht. Es gibt auch ein Board im Kanban-Stil für die Nachverfolgung jedes Vorschlags von der Idee bis zum bestätigten Plan, sodass mit diesem Tool für die Remote-Zusammenarbeit nichts verloren geht.

📌 Ideal für: Familien, Teams oder Gruppen von Freunden, die in verschiedenen Zeitzonen leben und unterschiedliche Zeitpläne haben und in Echtzeit zusammenarbeiten müssen.

16. Ultimative Vorlage für Reiseplaner

über Notion

Dieses Vorlagen-Framework umfasst zehn modulare Datenbanken, die jeweils auf einen wichtigen Aspekt Ihrer Reise ausgerichtet sind. Die Navigation auf der linken Seite enthält thematische Emojis und Links zu Abschnitten wie Buchungen, Dokumente, Budget und Reiseziele, sodass Sie schnell zu den wichtigsten Planungselementen gelangen.

Außerdem können Sie im Bereich „Tagebuch und Nachverfolgung“ Ihre Erlebnisse festhalten und reflektieren.

📌 Ideal für: Power-User oder Vielreisende, die die vollständige Kontrolle über jeden Aspekt ihrer Reise haben möchten.

17. All-in-One-Vorlage für Reiseplaner

über Notion

Diese Vorlage verbindet Struktur mit Flexibilität. Was sie auszeichnet, sind die übersichtlichen Abschnitte Reise-Checkliste, Packliste und Orte, die ich besuchen möchte. Jedes Element ist nach Datum und Fortschrittsstatus kategorisiert.

Das Layout ist bildreich und intuitiv, mit speziellen Karten für bevorstehende Reisen (wie Venedig, Madrid und Rabat) und einem übersichtlichen Status-Tracker, der Ihnen zeigt, wie weit Sie mit Ihrer Planung sind.

Es gibt auch ein Feature für eine Bucket-Liste, in der Sie alle Must-Do-Erlebnisse festhalten können, sowie einen Notizbereich für alles, was unterwegs noch dazukommt.

📌 Ideal für: Gelegenheitsreisende, die einen flexiblen, umfassenden Reiseplaner suchen.

18. Vorlage für Reise-Vlogger

über Notion

Diese Struktur umfasst einen detaillierten Reiseplaner, eine Checkliste mit den wichtigsten Punkten und ein Reisetagebuch, in dem Sie jeden unvergesslichen Moment festhalten können.

Das Benachrichtigungscenter zeigt Ihnen Ihre Reisestatistiken auf einen Blick, ideal, um auch unterwegs immer auf dem Laufenden zu bleiben.

Der detaillierte Index bietet Zugriff auf alles, einschließlich einer Packliste, Flugdaten, Unterkünfte und Nischen-Features wie einen kulinarischen Tourismus-Tracker, eine Einkaufsliste und eine Reisewunschliste.

📌 Ideal für: Reise-Vlogger oder Ersteller, die Erinnerungen festhalten möchten und ihre Reisen planen, dokumentieren und nachverfolgen möchten.

19. Vorlage für Reiseplaner für Bangkok

über Notion

Wenn Ihnen die Energie Bangkoks etwas zu viel wird, hilft Ihnen diese Notion-Reisevorlage für Bangkok dabei, sich zurechtzufinden.

Die Vorlage ist für einen kompletten 30-tägigen Reiseplan strukturiert und unterteilt Ihre Reise in überschaubare Tagesabschnitte, wie Tempelbesichtigungen, Spaziergänge entlang der Kanäle, lokale Kochkurse und sogar Streetfood-Abenteuer.

Die Vorlage enthält auch praktische Tools wie einen Reiseführer für den Nahverkehr, Tipps zum Verhalten in Tempeln und einen Abschnitt mit wichtigen thailändischen Redewendungen, damit Sie auch abseits der Touristenpfade Anschluss finden.

📌 Ideal für: Erstbesucher und wiederkehrende Touristen in Bangkok, die eine strukturierte Reiseplanung ohne starre Vorgaben wünschen.

20. Vorlage für Reise- und Ausflugsplaner

über Notion

Diese Notion-Reisevorlage wurde mit Blick auf Übersichtlichkeit entwickelt, insbesondere für neurodivergente Reisende, die strukturierte und dennoch flexible Systeme bevorzugen. Das ADHS-freundliche Layout sorgt für wenig Ablenkung, sodass Sie alles von der Outfit-Planung bis zur Buchung der Unterkunft nachverfolgen können, ohne den Überblick zu verlieren.

Was zeichnet sie aus? Eine To-do-Liste für die Reisevorbereitung, mit der Sie vor der Abreise alles Wichtige erledigen können, sowie integrierte Abschnitte für Restaurants, Packliste und sogar Ihre Reisewunschliste.

📌 Ideal für: Neurodivergente Reisende oder alle, die eine übersichtliche, ablenkungsfreie Planung bevorzugen.

Was macht eine gute Notion-Reisevorlage aus?

Eine gut gestaltete Notion-Vorlage spart Zeit, reduziert den Planungsstress und sorgt dafür, dass alle Details jederzeit zugänglich sind, egal wo Sie sich gerade befinden. Das zeichnet eine gute Vorlage aus:

Zentrale Struktur: Kombiniert Reiseplan, Buchungen, Packlisten und Budgets an einem Ort, um eine verstreute Planung zu vermeiden

Bearbeitbare Layouts: Ermöglicht die Anpassung an verschiedene Reisearten wie Kurzaufenthalte, Langstrecken oder wiederkehrende Reiseformate

Offline-Zugriff: Unterstützt PDF-Exporte oder mobilfreundliche Ansichten, wenn keine Internetverbindung verfügbar ist

Vorkonfigurierte Frameworks: Mit Checklisten, Kalendern und verknüpften Datenbanken, damit Sie nicht bei Null anfangen müssen

Visuelle Organisation: Verwendet Boards, Galerien oder Zeitleisten, um Pläne in intuitiven, nachverfolgbaren Formaten anzuzeigen

Logistische Balance: Enthält Tools für Buchungen und Terminplanung sowie Abschnitte für Tagebucheinträge oder Erinnerungen

Intelligente Automatisierung: Integriert vorgefüllte Vorlagen, Formularübermittlungen und KI-Eingabeaufforderungen, um die Entscheidungsfindung zu optimieren

Reisespezifische Features: Packlisten, Budget-Tracker, Dashboards für mehrere Reisen und sogar auf die Reiseziele zugeschnittene Sprach- und Kulturtipps

🔍 Wussten Sie schon? Von allen sieben Weltwundern der Antike ist die Große Pyramide von Gizeh das einzige, das noch intakt ist! Das stimmt, sie wurde um 2560 v. Chr. erbaut und diente als Grabstätte des Pharaos Cheops aus dem vierten Jahrhundert.

Limits von Notion

Notion bietet zwar ähnlich wie andere digitale Planer-Apps große Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten für die Reiseplanung, hat jedoch gewisse Einschränkungen, die sich auf die Benutzererfahrung auswirken können.

Hier sind einige Beispiele. 👀

Enttäuschende Leistung unter Last: Verlangsamt sich bei großen oder komplexen Reiseplänen, was die reibungslose Navigation und Aktualisierungen beeinträchtigt

Einschränkungen der Automatisierung: Erfordert manuelle Aufgaben und Statusaktualisierungen, wodurch sich der Zeitaufwand für die Planung erhöht

Komplexität des Workflows: Sie müssen sich mit der Plattform und den verschachtelten Seiten auskennen, was die Navigation bei detaillierten oder mehrteiligen Reiseplänen erschwert

Nachverfolgung von Ausgaben: Es fehlen integrierte Finanztools, sodass zusätzliche Apps oder eine manuelle Nachverfolgung für Budgets erforderlich sind

10 alternative Notion-Vorlagen

Notion eignet sich hervorragend für einfache Reise-Notizen, aber wenn Ihre Pläne mehrere Speicherorte, gemeinsame Checklisten, Zeitleisten für Buchungen oder die Koordination auf Agentur-Ebene umfassen, stößt es schnell an seine Grenzen.

Hier sollten Sie nach Alternativen zu Notion suchen.

ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, ist gleichzeitig eine Reiseverwaltungssoftware und bietet speziell entwickelte Vorlagen für all Ihre Reisepläne.

Das sagt ein echter Benutzer über ClickUp:

Ich kann gar nicht genug Gutes darüber sagen. Mit der Automatisierung, den Vorlagen und all den verschiedenen Arten der Nachverfolgung und Ansicht kann man mit ClickUp einfach nichts falsch machen.

Ich kann gar nicht genug Gutes darüber sagen. Mit der Automatisierung, den Vorlagen und all den verschiedenen Arten der Nachverfolgung und Ansichten kann man mit ClickUp einfach nichts falsch machen.

Hier sind einige Beispiele, die Sie sich ansehen können! 🗺️

1. ClickUp-Vorlage für Geschäftsreisepläne

Kostenlose Vorlage Reduzieren Sie Reisestörungen mit der ClickUp-Vorlage für Geschäftsreisepläne

Die ClickUp-Vorlage für Geschäftsreisepläne bietet ein strukturiertes Layout, das in ClickUp Docs integriert ist und speziell für schnelle Geschäftsreisen entwickelt wurde.

Im Abschnitt Hotel Check-in können Sie ganz einfach Check-in-Zeiten, Zimmernummern und Hoteladressen erfassen. Der Block Rückflug geht noch weiter als die meisten Vorlagen und enthält Felder wie Gate, Bestätigungscode und voraussichtliche Ankunftszeit.

Darüber hinaus bietet die Reiseplan-Tabelle ein übersichtliches Raster zur Organisation von Meetings, Abendessen, Besichtigungen und sogar Pufferzeiten, sodass Sie Ihre gesamte Reise auf einen Blick sehen können.

📌 Ideal für: Berater und Fachleute, die häufig beruflich unterwegs sind und einen strukturierten Reiseplan benötigen.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie ein digitaler Nomade sind, finden Sie in Städten wie Lissabon, Bali oder Medellín tolle arbeitsfreundliche Cafés mit schnellem WLAN und einer angenehmen Atmosphäre.

2. ClickUp-Vorlage für die Urlaubsplanung

Kostenlose Vorlage Optimieren Sie Ihr Reisebudget mit der ClickUp-Vorlage für die Urlaubsplanung

Die ClickUp-Vorlage für die Urlaubsplanung enthält einen Ordner, in dem Elemente in Unterkünfte, Ereignisse, Restaurants und Packlisten kategorisiert werden.

Jede Aufgabe verfügt über benutzerdefinierte Felder wie „Gebucht“, „Website“ und „Inhaltsbewertung“, mit denen Sie Reservierungen nachverfolgen, die besten Orte entdecken und noch ausstehende Aufgaben markieren können.

Und dank der in jedes Element eingebetteten Links, Adressen und Kontakte verschwenden Sie keine Zeit mehr mit der Suche nach Bestätigungs-E-Mails.

📌 Ideal für: Familien und Gruppen, die Urlaubsreisen planen und Aktivitäten, Buchungen und Reisedetails in einem zentralen Plan koordinieren möchten.

3. ClickUp-Vorlage für Reiseplaner

Kostenlose Vorlage Holen Sie sich mit der ClickUp-Vorlage für Reiseplaner ein Mini-CRM für Ihre Transits

Die ClickUp-Vorlage für Reiseplaner bietet ein zentrales Dashboard speziell für Personen, die häufig unterwegs sind.

Sie verfügt über ein nebeneinander angeordnetes Layout, mit dem Sie mehrere Flugabschnitte gleichzeitig protokollieren und vergleichen können, indem Sie Felder wie Abflugzeit, Ankunftszeit und Kontaktdaten der Fluggesellschaft verwenden.

Die Vorlage verfolgt sogar verschiedene Fluggesellschaften und Flugpläne in einer Ansicht, sodass mehrteilige Reisen nicht durcheinander geraten. Der integrierte Abschnitt „Transportdetails“ hilft Ihnen dabei, genaue Transfermodi, Abholzeiten und Ausgangs-/Zielorte zu planen.

📌 Ideal für: Alleinreisende und digitale Nomaden, die ein umfassendes Tool zur Organisation von Reisezielen, Budgets und täglichen Aktivitäten suchen.

🤝 Freundliche Erinnerung: Buchen Sie „Bleisure“-Aufenthalte mit Waschmaschinen, insbesondere bei längeren Reisen. Packen Sie Feuerzeug ein und machen Sie auf halber Strecke eine Pause, um sich zu erfrischen.

4. ClickUp-Vorlage für Reiseplaner

Kostenlose Vorlage Mit der ClickUp-Vorlage für Reiseplaner bleiben Ihre Reisepläne sichtbar und bearbeitbar

Die Koordination einer Reiseroute kann schnell unübersichtlich werden, wenn Sie Essensstopps, Aktivitäten, Mietwagen und Hoteländerungen berücksichtigen müssen.

Die ClickUp-Vorlage für Reiseplaner skizziert den gesamten Flow Ihrer Reise. Im Gegensatz zu anderen Vorlagen setzt diese Vorlage stark auf eine erfahrungsorientierte Planung mit Feldern für Must-Haves, Essensoptionen und Aktivitäten und eignet sich daher ideal für persönliche Reisen.

Die Vorlage enthält fünf verschiedene Ansichten, darunter den Reiseführer und das Aktivitätsboard, sodass Sie zwischen Ihrer Reiseroute und den Plänen für jeden Tag umschalten können.

Müssen Sie während der Reise umdisponieren? Ziehen Sie einfach per Drag & Drop auf das Board oder aktualisieren Sie Ihren benutzerdefinierten Status (Fertiggestellt, Abgebrochen, Nicht begonnen), um spontan Anpassungen vorzunehmen.

📌 Ideal für: Erstmalige Reisende oder diejenigen, die Kurzurlaube planen und eine übersichtliche Vorlage benötigen, um die wesentlichen Komponenten ihrer Reise zu skizzieren.

📖 Lesen Sie auch: Beispiele für professionelle Abwesenheitsnotizen

5. ClickUp-Vorlage für die Planung von Ereignissen

Kostenlose Vorlage Verwalten Sie große und kleine Ereignisse mit der ClickUp-Vorlage für die Veranstaltungsplanung

Die ClickUp-Vorlage für die Veranstaltungsplanung fasst alle Aspekte des Veranstaltungsmanagements an einem Ort zusammen, einschließlich Veranstaltungsortbuchungen, Aktivitäten und Logistik vor der Veranstaltung.

Die speziellen Listen für Vorbereitung, Abrechnung, Aktivitäten und Einrichtungen mit vordefinierten Feldern für Budgetstatus, Zahlungsstatus und sogar Fortschrittsleisten machen sie zu etwas Besonderem.

Mit dieser Vorlage für die Ereignisplanung können Sie Elemente per Drag & Drop in eine ClickUp Board-Ansicht ziehen, um Setup-Aufgaben visuell zu priorisieren, während in einer Kalender-Ansicht in Echtzeit alle Fristen angezeigt werden.

📌 Ideal für: Veranstaltungskoordinatoren und Organisatoren, die mehrtägige Ereignisse verwalten und Sitzungen, Referenten und Logistik planen müssen.

6. Vorlage für ClickUp-Konferenzagenda

Kostenlose Vorlage Sorgen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Konferenzagenden für Klarheit in Sitzungen und Meetings

Bei der Planung einer Konferenz beginnen Sie mit einem soliden Plan, aber schon bald müssen Sie sich mit kurzfristigen Rednerwechseln, sich überschneidenden Sitzungen und verwirrten Teilnehmern auseinandersetzen. Die ClickUp-Vorlage für Konferenzagenden bewältigt solche Änderungen, ohne dass Sie den gesamten Zeitplan neu erstellen müssen.

Sie finden eine Sitzungsansicht, die Aufgaben visuell in die Bereiche „Vormittag“, „Pause“, „Nachmittag“ und „Abend“ gruppiert und sich somit perfekt für Ereignisse mit mehreren Phasen eignet.

Verwenden Sie Raumstandort und Sitzungstyp als benutzerdefinierte Felder, um Doppelbuchungen oder Terminüberschneidungen zu vermeiden. Kombinieren Sie dies mit der Zeitplanansicht für präzise Zeitplanung und der Liste der Aktivitäten für operative Details, und Sie haben in wenigen Minuten einen vollständig kartierten Konferenzablauf.

📌 Ideal für: Konferenzplaner und Teilnehmer, die eine detaillierte Agenda benötigen, um sich in Sitzungen, Vorträgen und Networking-Möglichkeiten zurechtzufinden.

7. ClickUp-Vorlage für Urlaubs-Checklisten

Kostenlose Vorlage Mit der ClickUp-Vorlage für Urlaubs-Checklisten bleiben Ihre Reisevorbereitungen übersichtlich und leicht

Die Panik beim Packen schleicht sich immer dann ein, wenn Sie sich gerade entspannen wollen. Die ClickUp-Vorlage für Urlaubs-Checklisten macht Schluss mit diesem Chaos und zeigt Ihnen in einer übersichtlichen Ansicht, was noch zu erledigen ist und wie viele Elemente Sie für jede Reise benötigen. Verwenden Sie benutzerdefinierte Status wie Zu kaufen, Packen und Gepackt, um zu verfolgen, was Sie noch besorgen oder in Ihren Koffer packen müssen.

Benötigen Sie unterschiedliche Ausrüstung für den Strand, einen Roadtrip und Camping? Das Feld Urlaubsreisen zeigt Ihnen genau, welches Element wo hingehört. Das Feld Anzahl sorgt dafür, dass Sie nicht nur eine Socke oder fünf unnötige Jacken einpacken. Es gruppiert sogar alles unter Element Typ (z. B. Bekleidung), sodass Sie smarter in Chargen packen können.

📌 Ideal für: Reisende, die sicherstellen möchten, dass sie alles Notwendige einpacken und alle Aufgaben vor der Reise abschließen, um Stress in letzter Minute zu minimieren.

📮 ClickUp Insight: Weniger als 5 % der Teilnehmer unserer aktuellen Umfrage arbeiten aktiv an großen Lebenszielen – wie dem Kauf eines Hauses, einer Weltreise oder der Gründung eines Unternehmens. Warum? Weil diese großen Träume oft zu überwältigend oder zu weit entfernt erscheinen, um mit der Planung zu beginnen. 🔭 Mit der Lebensplan-Vorlage oder der Vorlage für Jahresziele von ClickUp können Sie Ihre langfristigen Träume in umsetzbare Schritte verwandeln. Teilen Sie Ihre Ziele in Meilensteine auf, visualisieren Sie Ihre Fortschritte über Monate oder sogar Jahre hinweg mit der Zeitleistenansicht und bleiben Sie mit klaren Fristen auf Kurs. Verwandeln Sie das „irgendwann einmal“ in einen Aktionsplan!

8. Liste „Urlaubsplaner“ von ClickUp

Kostenlose Vorlage Planen Sie die Auszeiten und Urlaube Ihres Teams besser mit der ClickUp-Vorlage für die Urlaubsplanung

Die Nachverfolgung von Bleisure-Reisen sollte keine komplizierten Tabellen oder endlosen Nachrichten erfordern. Die Vorlage „Liste für die Urlaubsplanung“ von ClickUp konzentriert sich auf einzelne Personen und verfolgt, wer wann in welcher Abteilung abwesend ist.

Die Listenansicht „Mitarbeiterliste“ zeigt die Urlaubspläne aller Mitarbeiter in einer einzigen scrollbaren Liste an. Möchten Sie Muster für den Sommerurlaub erkennen? Mit den benutzerdefinierten Feldern, die nach Monaten benannt sind (z. B. APR, JUL, DEC), können Sie Urlaubszeiträume pro Mitarbeiter mit Tags versehen, sodass Sie sofort filtern können, wer in welchem Monat Urlaub hat.

Und wenn Sie mehrere Teams koordinieren, bietet die Abteilungstabellenansicht eine kategorisierte Aufschlüsselung, die Überbuchungen nahezu unmöglich macht.

📌 Ideal für: Personalabteilungen und Teammanager, die Urlaubsanträge und -pläne von Mitarbeitern nachverfolgen, um einen reibungslosen Betriebsablauf zu gewährleisten.

9. ClickUp-Vorlage für Urlaubsplaner

Kostenlose Vorlage Verwalten Sie Ihre Urlaubslogistik mühelos mit der ClickUp-Vorlage für die Urlaubsplanung

Die ClickUp-Vorlage für die Urlaubsplanung ist ein speziell entwickeltes Tool, das Ihnen einen klaren Überblick darüber verschafft, wer wann und warum frei hat. Es kategorisiert jede Anfrage anhand der Urlaubskategorie (gesetzlicher Feiertag oder Urlaub) und der Urlaubsart (bezahlt oder unbezahlt), sodass Sie sofort wissen, welche Art von Freizeit protokolliert wird.

Der eigentliche Vorteil liegt in den benutzerdefinierten Status wie In Überprüfung, Abgelehnt oder Storniert, mit denen Sie den Status jeder Anfrage nachverfolgen können.

Planen Sie abteilungsübergreifend? Die Felder „Abteilung“ und „Monat“ helfen Ihnen, Überschneidungen zu erkennen, bevor sie zu Problemen führen. Und mit der Listenansicht „Urlaubsanträge“ und „Urlaubstage“ werden alle Details in übersichtlichen, sortierbaren Listen dargestellt.

📌 Ideal für: Einzelpersonen und Familien, die Urlaubsaktivitäten, Mahlzeiten und Ereignisse organisieren und eine festliche und gut koordinierte Saison verbringen möchten.

📖 Lesen Sie auch: Barcelona für digitale Nomaden

10. ClickUp-Vorlage für Reisebüros

Kostenlose Vorlage Organisieren und verwalten Sie Kundenbuchungen mit der ClickUp-Vorlage für Reisebüros

Die ClickUp-Vorlage für Reisebüros verwendet einen umfangreichen benutzerdefinierten Workflow mit 21 Schritten (z. B. Möglich, In Bearbeitung, Überprüfung, Geschlossen), um jede Reise eines Clients von der Anfrage bis zur Nachbereitung nach der Reise zu verfolgen. Dieser Detaillierungsgrad eignet sich perfekt für eine detaillierte Planung, insbesondere wenn Sie mehrere Reiseziele oder Dienstleister für jede Buchung verwalten.

Das Feld „Speicherort“ fügt wichtige Reiseinformationen direkt in Ihren Workflow ein, sodass Sie Ihre Remote-Arbeit und Ihre Reisen verwalten können. Und Sie können alles in Formaten anzeigen, die zu Ihrem Arbeitsstil passen, einschließlich der Kartenansicht zur Visualisierung von Reiserouten und der Zeitleistenansicht, um Überschneidungen oder Verzögerungen sofort zu erkennen.

📌 Ideal für: Reisebüros und -agenturen, die mehrere Reiserouten, Buchungen und die Kommunikation mit Clients in einem organisierten Workspace verwalten.

💡 Profi-Tipp: Laden Sie Google Maps offline herunter, bevor Sie das WLAN verlassen. Vergessen Sie nicht, an wichtigen Orten wie Unterkünften, U-Bahn-Stationen und bevorzugten Cafés Markierungen zu setzen.

Mit ClickUp über Reisepläne hinausgehen

Notion-Reisevorlagen sind großartige Ressourcen, um schnell mit der Reiseplanung zu beginnen. Sie sind einfach, flexibel und perfekt, um Ideen und Reiserouten an einem Ort festzuhalten.

Wenn Ihre Pläne jedoch komplexer werden, brauchen Sie ClickUp, um sich das Leben zu erleichtern. Die vollständig anpassbaren Reisevorlagen sorgen für Ordnung in Ihren Plänen und bewältigen auch komplexe Details. Dank Automatisierung und Integrationen verbringen Sie weniger Zeit mit der Verwaltung und haben mehr Zeit, sich auf Ihre Reise zu freuen.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! ✈️