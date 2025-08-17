die 10 besten Alternativen zu Samsung Notes für digitale Notizen

Samsung Notes erledigt seine Aufgabe – bis es das nicht mehr tut. Vielleicht haben Sie mit einer kurzen Einkaufsliste oder ein paar zwanglosen Kritzeleien während eines Meetings begonnen. Aber als Ihr Bedarf an Notizen wuchs – Vorlesungsmitschriften, Projektpläne, Recherche-Gliederungen – haben Sie vielleicht bemerkt, dass Sie an die Grenzen stoßen.

Die plattformübergreifende Synchronisierung wird schwierig. Die Zusammenarbeit scheint unerreichbar. Und Ihre Notizen? Sie bleiben in einem Ökosystem gefangen.

Die Realität ist einfach: Was für einfache Listen oder handschriftliche Notizen gut funktioniert, reicht oft nicht aus, wenn Sie komplexe digitale Textdateien verwalten oder versuchen, auf mehreren Geräten organisiert zu bleiben.

Aus diesem Grund suchen viele Studenten, Berufstätige und Produktivitätsbegeisterte nach besseren Tools für die Organisation. Sie wünschen sich eine App für Notizen, die nicht nur Notizen verwaltet, sondern auch die Zusammenarbeit, umfangreichere Formatierungen und den nahtlosen Zugriff von überall unterstützt.

In diesem Leitfaden haben wir 10 der besten Alternativen zu Samsung Notes zusammengestellt, mit denen Sie Ihren Workflow optimieren können. Spoiler-Alarm: ClickUp belegt den ersten Platz!

Einschränkungen von Samsung Notes

Die Samsung Notes App ist ausgefeilt und verfügt über einige großartige Features, aber seien wir ehrlich: Sie wurde für Samsung-Benutzer entwickelt, was einige unvermeidbare Einschränkungen mit sich bringt:

Eingeschränkter plattformübergreifender Support : Am besten geeignet für Samsung-Smartphones und S Pen, mit eingeschränktem oder keinem Support für Windows, iOS und Web-Browser

Grundlegende Zusammenarbeit : Keine integrierten : Keine integrierten Tools für die Zusammenarbeit im Team oder zum Freigeben in Echtzeit

Speicherbindung : Notizen werden hauptsächlich über Samsung Cloud synchronisiert, was die Migration zu anderen Ökosystemen erschweren kann

Einfaches Feature : Als grundlegendes : Als grundlegendes Tool zum Erstellen von Notizen ist diese kostenlose App großartig, aber es fehlen erweiterte Optionen wie das Verknüpfen von Aufgaben, KI-Zusammenfassungen oder die Organisation im Datenbankstil

Einschränkungen bei der Handschrift: Die Handschrifterkennung ist zwar solide, aber nicht so fortschrittlich wie bei Konkurrenten wie GoodNotes

💡 Profi-Tipp: Die Outline-Notizmethode ist ein echter Game-Changer, wenn Sie Notizen in einem übersichtlichen, logischen Flow organisieren möchten. Durch die hierarchische Strukturierung Ihrer Notizen – mithilfe von Überschriften, Unterüberschriften und Aufzählungspunkten – können Sie wichtige Ideen und Details auf eine Weise festhalten, die sich später leicht überfliegen und überprüfen lässt. Das ist besonders praktisch für Meetings, Vorträge oder jede andere Situation, in der Informationen schnell auf Sie einströmen und schnell aufgeschlüsselt werden müssen.

Samsung Notes-Alternativen auf einen Blick

Hier ist Ihre Übersicht über die besten Samsung Notes-Alternativen – für wen sie am besten geeignet sind, was sie bieten und was sie genau kosten (alle Preise in USD).

Tool Schlüssel-Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp Wandeln Sie Notizen sofort in Aufgaben, gemeinsame Dokumente und Whiteboards um. Erstellen Sie KI-Meeting-Zusammenfassungen und durchsuchen Sie alle Ihre Notizen mit der vernetzten Suche Privatpersonen, kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen und Großunternehmen Free-Plan verfügbar; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Evernote Konvertieren Sie Notizen sofort in Aufgaben, gemeinsame Dokumente und Whiteboards, KI-Meeting-Zusammenfassungen und Universal Search Privatpersonen, kleine Unternehmen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtiger Plan ab 14,99 $ Notion Anpassbare Workspaces und Datenbanken, verknüpfte Seiten und Vorlagen, Zusammenarbeit in Echtzeit, Integrationen Privatpersonen, kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $ Obsidian Markdown-Support, lokaler Speicher und Datenschutz, grafische Ansicht zum Verknüpfen von Notizen, Plugin-Ökosystem Privatpersonen, kleine Unternehmen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Add-Ons ab 5 $ Microsoft OneNote Handschrift und Zeichnungen, umfassende MS Office-Integration, Audio-Notizen, geräteübergreifende Synchronisierung Privatpersonen, kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen und Großunternehmen Free-Plan verfügbar; in Microsoft 365 enthalten Google Keep Schnelle Notizen und Checklisten, Sprach-zu-Text, Farbcodierung und Beschreibungen, Erinnerungen mit Speicherort/Zeitangabe Privatpersonen, kleine Unternehmen Free-Plan verfügbar Apple Notizen iCloud-Synchronisierung, Handschrift/Skizzen, Notizsperre, Zusammenarbeit in Echtzeit Privatpersonen, kleine Unternehmen Kostenlos (mit Apple-Gerät) Joplin End-to-End-Verschlüsselung, Markdown-Support, Plugin-Bibliothek, Web Clipper Privatpersonen, kleine Unternehmen Benutzerdefinierte Preise GoodNotes Handschrift in Text umwandeln, PDF-Markierungen, digitale Notizbücher, handschriftliche Notizen suchen Privatpersonen, kleine Unternehmen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 6,99 $ Standard-Notizen End-to-End-Verschlüsselung, Markdown und Rich Text, plattformübergreifende Synchronisierung, Erweiterungen für Produktivität Privatpersonen, kleine Unternehmen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 63 $

Die besten Samsung Notes-Alternativen

Wenn Sie Ihre Notizen ernsthaft verbessern möchten, sollten Sie wissen, was jede App tatsächlich zu bieten hat (und wo ihre Schwächen liegen).

Einige Tools sind für das fokussierte Schreiben konzipiert, während andere durch ihre Flexibilität überzeugen und Ihnen Brainstorming, Planung und Zusammenarbeit an einem Ort ermöglichen.

Wir haben jede Samsung Notes-Alternative unten aufgeschlüsselt – ihre Stärken, worauf Sie achten sollten und was echte Benutzer sagen –, damit Sie ohne Testversionen und Fehler die perfekte Lösung für sich finden können.

1. ClickUp (Am besten für All-in-One-Produktivität mit Aufgabenverwaltung)

Samsung Notes eignet sich hervorragend für schnelle Listen, aber was ist, wenn Ihre Notizen etwas tun müssen? Hier kommt ClickUp , die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, ins Spiel. Sie schreiben nicht nur Gedanken auf, sondern verwandeln sie in Aufgaben, gemeinsame Dokumente und umfassende Projekte.

Ob Sie Ideen sammeln, Meeting-Notizen machen oder ganze Projekte verwalten – mit ClickUp können Sie alles erledigen, ohne jemals die Registerkarte wechseln zu müssen.

Außerdem können Sie mit KI-generierten Zusammenfassungen mit ClickUp Brain in Dokumenten und Notepad Ihre Notizen in Sekundenschnelle aufräumen.

Erstellen Sie KI-generierte Zusammenfassungen in ClickUp Docs

ClickUp Dokumente

Entdecken Sie ClickUp Docs, wo Ihre Notizen in dynamische, kollaborative Dokumente verwandelt werden. Sie können verschachtelte Seiten erstellen, Rich Text hinzufügen, Medien einbetten und sogar Aufgaben direkt in Ihrem Dokument verknüpfen. Jetzt finden Brainstorming und Umsetzung Seite an Seite statt.

Im Gegensatz zu Samsung Notes, das Ihre Notizen statisch speichert, bleiben sie in ClickUp umsetzbar. Darüber hinaus können Sie ClickUp Docs verwenden, um Ihre Notizen und Texte mit ClickUp Brain zu verfeinern!

Fassen Sie wichtige Aktualisierungen aus Ihren Notizen, Kommentaren, Statusänderungen, neuen Unteraufgaben und wichtigen Projektaktualisierungen mit ClickUp Brain schnell zusammen

ClickUp Notepad

Und wenn Sie etwas Einfacheres benötigen? ClickUp Notepad ist ein einfaches Tool, um Ideen schnell zu notieren. Es ist leicht, ablenkungsfrei und perfekt, um Gedanken festzuhalten, wenn die Inspiration zuschlägt. Aber wo ClickUp wirklich glänzt, ist seine Fähigkeit, Ihnen mehr mit Ihren Notizen zu ermöglichen.

Nutzen Sie die umfangreichen Bearbeitungsfunktionen in ClickUp Notepad, um Ihre Notizen zum Leben zu erwecken

Mit nur wenigen Klicks können Sie mit ClickUp Aufgaben eine Notiz in eine Aufgabe umwandeln – komplett mit Fälligkeitsdaten, Mitarbeitern und Erinnerungen. Vergessene Ideen gehören der Vergangenheit an.

Stellen Sie sicher, dass Entscheidungen in die Tat umgesetzt werden, indem Sie Notizen in nachverfolgbare ClickUp-Aufgaben umwandeln

ClickUp Whiteboards

Für visuelle Denker bietet ClickUp auch Whiteboards – einen flexiblen Space zum Brainstorming von Ideen, zum Erstellen von Karten für Workflows oder zum Skizzieren von Projektplänen. Ideal, wenn Haftnotizen und lineare Listen einfach nicht ausreichen.

Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen oder alleine mit ClickUp Whiteboard

ClickUp AI Notetaker

Und vergessen wir nicht den Star: den ClickUp AI Notetaker.

Stellen Sie sicher, dass während Meetings nichts übersehen wird oder verloren geht – mit dem ClickUp AI Notetaker

Dieses Tool zeichnet Ihre Meetings automatisch auf, transkribiert sie und fasst sie zusammen – so müssen Sie sich nicht mehr darum kümmern, alles in Echtzeit mitzuschreiben. Sie müssen sich nicht mehr gleichzeitig konzentrieren und Notizen machen.

Die besten Features von ClickUp

Verwandeln Sie Meeting-Protokolle mit KI sofort in umsetzbare Aufgaben

Passen Sie Dokumente mit Vorlagen, Lesezeichen und Rich-Media-Einbettungen an

Organisieren Sie Brainstorming-Sitzungen mit Whiteboards per Drag & Drop

Erstellen Sie in Dokumenten verschachtelte Unterseiten, um komplexe Projekte mühelos zu strukturieren

Verwalten Sie den Status und die Priorität von Aufgaben direkt in Ihren Notizen

Mit der vernetzten Suche können Sie Aufgaben, Notizen und Dokumente sofort durchsuchen

Synchronisieren Sie Aktualisierungen in Echtzeit, damit Ihr gesamtes Team überall auf dem gleichen Stand bleibt

Limits von ClickUp

Die mobile App bietet weniger Bearbeitungsfunktionen als die Desktop-Version

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Eine Bewertung von TrustRadius lautet

Ich nutze es täglich als Tool für Aufgabenmanagement, Notizen und Workflow... Ich bin produktiver, weil ich alle meine Notizen an einem Ort aufbewahren kann.

Ich nutze es täglich als Tool für Aufgabenmanagement, Notizen und Workflow... Ich bin produktiver, weil ich alle meine Notizen an einem Ort aufbewahren kann.

💡 Profi-Tipp: Die Cornell-Notizmethode eignet sich perfekt zum Organisieren von Notizen mit integrierter Überprüfung. Sie teilt Ihre Seite in Abschnitte: einen Hauptbereich für Notizen, eine Spalte für Stichwörter oder Fragen und einen Bereich für Zusammenfassungen am unteren Rand. Dieses Layout hilft Ihnen, sich aktiv mit Ihren Notizen auseinanderzusetzen, sodass Sie sich diese später leichter merken und wiederfinden können – ideal für Studenten oder Berufstätige, die sich auf Meetings und Präsentationen vorbereiten.

2. Evernote (Am besten für Web-Clippings und Notizen in verschiedenen Formaten)

via Evernote

Sie haben eine Million Registerkarten geöffnet und keinen Platz, um sie zu speichern? Evernote hilft Ihnen dabei. Evernote ist bekannt für seinen leistungsstarken Web Clipper, mit dem Sie Artikel, PDFs, Bilder und sogar ganze Webseiten mühelos erfassen und übersichtlich für später speichern können. Es ist die ultimative Sammelstelle für Forscher, Autoren und alle, die gerne Ideen aus allen möglichen Quellen sammeln.

Während Samsung Notes sich auf einfachen Text und Zeichnungen beschränkt, bietet Evernote echte Vielseitigkeit. Sie können Ihre Inhalte in Notizbüchern organisieren, Notizen für die einfache Suche mit Tags versehen und sogar Checklisten, Audioaufnahmen und Anhänge an einem Ort einbetten. Dank Offline-Zugriff sind Ihre Notizen immer griffbereit – egal, ob Sie pendeln oder im Flugzeug sitzen.

Wenn Sie einen digitalen Aktenschrank benötigen, der für die Erfassung von allem – nicht nur Ihren eigenen Gedanken – konzipiert ist, ist Evernote Samsung Notes sowohl in puncto Umfang als auch Flexibilität weit überlegen.

Die besten Features von Evernote

Heften Sie wichtige Notizen oben in einem Notizbuch an, um schnell darauf zugreifen zu können

Legen Sie Fälligkeitsdaten und Erinnerungen fest, um die Fristen für Aufgaben im Blick zu behalten

PDFs direkt in Ihren Notizen mit Anmerkungen versehen

Scannen Sie handschriftliche Memos oder Notizen und machen Sie sie durchsuchbar

Notizen oder ganze Notizbücher mit nur einem Klick für Teamkollegen freigeben

Automatische Synchronisierung über mehrere Geräte hinweg für Aktualisierungen in Echtzeit

Einschränkungen von Evernote

Der Free-Plan begrenzt die Synchronisierung auf zwei Geräte

Ohne gute Organisationsgewohnheiten kann es schnell unübersichtlich werden

Preise für Evernote

Free

Persönlich: 14,99 $/Monat

Profi: 17,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Evernote

G2 : 4,4/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 8.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Evernote?

Eine G2-Rezension lautet:

Ich kann fast alles in meinem Evernote-Konto speichern: getippte Notizen, Website-Ausschnitte, PDF-Dateien, Bilder. Die Features „Web Clipper“ und „E-Mail an Posteingang“ sind für mich besonders nützlich.

Ich kann fast alles in meinem Evernote-Konto speichern: getippte Notizen, Website-Ausschnitte, PDF-Dateien, Bilder. Die Funktionen „Web Clipper“ und „E-Mail an Posteingang“ sind für mich besonders nützlich.

💡 Profi-Tipp: Bei der Methode zum Notieren von Sätzen geht es um Schnelligkeit und Einfachheit. Sie notieren jede neue Information als separaten Satz, sodass Sie Details schnell erfassen können, ohne sich um die Struktur kümmern zu müssen. Diese Methode eignet sich besonders gut, wenn Informationen schnell fliegen, wie beispielsweise in Vorlesungen, Brainstorming-Sitzungen oder schnellen Meetings.

3. Notion (Am besten geeignet für anpassbare Workspaces und Datenbanken)

via Notion

Im Gegensatz zu Samsung Notes, das sich auf Ordner und Text beschränkt, können Sie mit Notion vernetzte Systeme aufbauen. Sie können Notizen verknüpfen, Videos einbetten, dynamische Tabellen erstellen und sogar vollständige Projekt-Dashboards ausführen. Dank Echtzeit-Zusammenarbeit und anpassbaren Vorlagen können Sie Ihr Setup ganz einfach skalieren, egal ob Sie alleine oder im Team arbeiten.

Wenn Sie bereit sind, einfache Notizen hinter sich zu lassen und etwas Größeres aufzubauen, bietet Ihnen Notion die Freiheit und Flexibilität, die Samsung Notes einfach nicht bieten kann.

Die besten Features von Notion

Erstellen Sie verknüpfte Datenbanken für organisierte, dynamische Inhalte

Ziehen Sie Bilder, Code-Blöcke und Einbettungen per Drag & Drop

Arbeiten Sie live mit Mitgliedern Ihres Teams auf freigegebenen Seiten zusammen

Wiederholende Aufgaben und Erinnerungen einrichten

Verbinden Sie Notion mit Tools wie Slack, Google Drive und Trello

Duplizieren Sie von der Community erstellte Vorlagen, um Zeit zu sparen

Einschränkungen von Notion

Der Offline-Modus kann mal funktionieren, mal nicht

Die Suche verlangsamt sich bei umfangreichen Setups

Preise für Notion

Free

Persönlich : 12 $/Monat pro Benutzer

Professional : 24 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2 : 4,7/5 (über 6.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.500 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Notion?

Eine Bewertung von Capterra lautet:

Ich liebe die benutzerfreundliche Oberfläche, die Flexibilität, beliebige Tools zu erstellen, unbegrenzte Daten- und Datei-Uploads, Notion-Diagramme und Automatisierungen.

Ich liebe die benutzerfreundliche Oberfläche, die Flexibilität, beliebige Tools zu erstellen, unbegrenzte Daten- und Datei-Uploads, Notion-Diagramme und Automatisierungen.

4. Obsidian (Am besten für Liebhaber von Markdown und lokalen Notizen)

via Obsidian

Mit Obsidian werden Ihre Notizen lebendig. Die App wurde für Autoren, Forscher und große Denker entwickelt und verwandelt Nur-Text in ein Netz miteinander verbundener Ideen, das mit Ihnen wächst.

Jede Notiz wird als lokale Markdown-Datei gespeichert, sodass Sie vollständigen Datenschutz und Kontrolle haben – keine Cloud erforderlich. Die Grafikansicht ist ein Highlight, da sie Beziehungen zwischen Ihren Notizen wie eine visuelle Mindmap darstellt. Sie können Ideen spontan verknüpfen, Ihr Setup mit leistungsstarken Plugins anpassen und Ihren Workspace genau nach Ihren Wünschen gestalten.

Egal, ob Sie ein persönliches Wiki erstellen, ein Buch schreiben oder einfach nur die Idee eines zweiten Gehirns lieben, Obsidian bietet Ihnen die Flexibilität und kreative Freiheit, die Samsung Notes nicht bieten kann.

Die besten Features von Obsidian

Passen Sie Ihren Workspace mit Community-Plugins und Designs an

Live-Vorschau der Markdown-Formatierung während der Eingabe

Erstellen Sie interne Verknüpfungen zwischen Notizen mit einer einfachen [[ ]]-Verknüpfung

Organisieren Sie Notizen in Ordnern oder verwenden Sie Tags für eine flexible Sortierung

Einfache Navigation mit Backlinks und Grafiknavigationsfenstern

Exportieren Sie Ihre gesamte Wissensdatenbank als Nur-Text für mehr Portabilität

Einschränkungen von Obsidian

Keine integrierte Zusammenarbeit

Einige Plugins erfordern ein manuelles Setup

Preise für Obsidian

Kostenlos für den privaten Gebrauch

Optionale Add-Ons: Synchronisierung: 5 $/Monat pro Benutzer Veröffentlichen: 10 $/Monat pro Benutzer

Synchronisierung: 5 $/Monat pro Benutzer

Veröffentlichen: 10 $/Monat pro Benutzer

Synchronisierung: 5 $/Monat pro Benutzer

Veröffentlichen: 10 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Obsidian

G2 : Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: 4,8/5 (über 35 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Obsidian?

In einer G2-Rezension heißt es:

Obsidian ist eine übersichtliche App zum Erstellen von Notizen mit Markdown. Obwohl sie im Vergleich zu langjährigen Notiz-Apps wie OneNote nicht so viele Features bietet, sind die Funktionen von Obsidian für den täglichen Gebrauch mehr als ausreichend. Allerdings ist selbst in der Standardversion mit Lizenz keine Synchronisierung möglich, was ein Nachteil ist.

Obsidian ist eine übersichtliche App zum Erstellen von Notizen mit Markdown. Obwohl sie im Vergleich zu langjährigen Notiz-Apps wie OneNote nicht so viele Features bietet, sind die Funktionen von Obsidian für den täglichen Gebrauch mehr als ausreichend. Allerdings ist selbst in der Standardversion mit Lizenz keine Synchronisierung möglich, was ein Nachteil ist.

💡 Profi-Tipp: Die Mind-Mapping-Methode ist ideal für visuelle Denker, die gerne auf einen Blick Verbindungen zwischen Ideen sehen möchten. Anstelle von linearen Notizen beginnen Sie mit einer zentralen Idee und verzweigen sich in verwandte Themen, Unterthemen und Details. Diese Methode zum Notieren eignet sich besonders für die Planung von Projekten, kreativen Sitzungen oder die Bearbeitung komplexer Themen, bei denen Beziehungen zwischen Ideen eine Rolle spielen.

5. Microsoft OneNote (am besten für handschriftliche Notizen und MS Office-Fans)

über Microsoft OneNote

Microsoft OneNote fühlt sich wie ein echtes Notizbuch an – nur intelligenter. Es wurde für Menschen entwickelt, die gerne mit der Hand schreiben, skizzieren und Ideen festhalten und dabei alles geräteübergreifend organisieren möchten.

Im Gegensatz zu Samsung Notes, das meist an Ihr Smartphone oder Tablet gebunden ist, lässt sich OneNote nahtlos mit Windows-, Mac-, iOS- und Android-Geräten synchronisieren. Das Layout mit Notizbüchern und Abschnitten ist intuitiv und ermöglicht Ihnen das mühelose Wechseln zwischen handschriftlichen Notizen, getippten Listen und eingebetteten Dateien.

Bonus: Die App funktioniert gut mit der gesamten Microsoft 365-Suite, sodass Sie ganz einfach E-Mails, Tabellen und Meeting-Notizen importieren können.

Die besten Features von Microsoft OneNote

Handschriftliche Notizen und Zeichnungen mühelos erfassen

Mühelose Synchronisierung auf allen gängigen Geräten

Organisieren Sie mit Notizbüchern, Abschnitten und Registerkarten

Wichtige Infos mit Tags versehen, um sie schnell wiederzufinden

Integration mit Outlook, Excel und Teams

Nehmen Sie Audio-Notizen direkt in Ihren Seiten auf

Einschränkungen von Microsoft OneNote

Die besten Features – wie erweiterte Synchronisierung und vollständige Integration – sind an ein Abonnement für Microsoft 365 gebunden

Unterstützt kein Markdown, was einige Autoren und Entwickler vermissen könnten

Preise für Microsoft OneNote

Free

Enthalten in Microsoft 365 (9,99 $ pro Benutzer/Monat)

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (über 1.800 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 1.800 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Microsoft OneNote?

In einer G2-Rezension heißt es:

Ich verwende OneNote täglich, um meine laufenden Arbeiten und Nachverfolgungen zu verfolgen. Es ist großartig, dass wir Bilder und Diagramme zu den Notizen hinzufügen können, um den Kontext zu verdeutlichen. Dank der Synchronisierungsoption kann ich von jedem Gerät aus auf meine Notizen zugreifen.

Ich verwende OneNote täglich, um meine laufenden Arbeiten und Nachverfolgungen zu verfolgen. Es ist toll, dass wir Bilder und Diagramme zu den Notizen hinzufügen können, um den Kontext zu verdeutlichen. Dank der Synchronisierungsoption kann ich von jedem Gerät aus auf meine Notizen zugreifen.

6. Google Keep (Am besten für schnelle Notizen und Checklisten)

über Google Keep

Google Keep ist schnell, farbenfroh und einfach zu bedienen – stellen Sie es sich als Ihr digitales Notizbrett vor, das immer griffbereit ist. Es wurde für Menschen entwickelt, die schnell etwas notieren und weitermachen möchten, egal ob es sich um eine Einkaufsliste, eine spontane Idee oder eine Sprachmemo für unterwegs handelt.

Während Samsung Notes ein ähnliches Schnellnotiz-Feeling bietet, punktet Google Keep durch seine tiefe Integration in das Google-Ökosystem. Ihre Notizen werden sofort auf allen Geräten synchronisiert, die mit Ihrem Google-Konto angemeldet sind – ohne Aufwand und ohne Limits.

Die besten Features von Google Keep

Notizen und Listen in Sekundenschnelle erstellen

Verwenden Sie Sprach-zu-Text für freihändiges Notieren

Notizen mit Farben und Beschreibungen versehen, um sie einfach zu sortieren

Legen Sie orts- oder zeitbasierte Erinnerungen fest

Notizen sofort mit Freunden oder Teamkollegen teilen

Automatische Synchronisierung mit Google Drive

Einschränkungen von Google Keep

Bietet keine Rich-Text-Formatierung – Sie sind auf einfache Notizen und Checklisten beschränkt

Keine Ordnerstruktur; Sie müssen sich auf Farbcodierungen und Beschreibungen verlassen, was bei vielen Notizen unübersichtlich werden kann

Preise für Google Keep

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Google Keep

G2: Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: 4,7/5 (über 200 Bewertungen)

🧠 Wissenswertes: Die Dual-Coding-Theorie, bei der Bilder und Wörter zusammen verwendet werden, um das Erinnerungsvermögen des Lernenden zu unterstützen, beweist, dass visuelle Notizen eine sehr effektive Lernstrategie sind.

7. Apple Notes (am besten für Benutzer des Apple-Ökosystems geeignet)

über Apple Notes

Apple Notes hält alles übersichtlich, einfach und superpraktisch – genau das, was Sie von Apple erwarten. Wenn Sie ein iPhone, iPad oder einen Mac besitzen, ist es Ihr integrierter Begleiter für alles, von Einkaufslisten bis hin zu großen Brainstorming-Sitzungen.

Das Beste daran? Es funktioniert einfach. Dank iCloud werden Ihre Notizen sofort auf allen Ihren Apple-Geräten synchronisiert, sodass Sie immer auf dem neuesten Stand sind, ohne darüber nachdenken zu müssen. Im Vergleich zu Samsung Notes und einigen anderen Apple Notes-Alternativen, die in ihrem eigenen Ökosystem feststecken, funktioniert Apple Notes wunderbar mit der gesamten Apple-Produktpalette – und sieht dabei auch noch gut aus.

Sie können mit Ihrem Finger oder dem Apple Pencil skizzieren, Dokumente scannen, vertrauliche Infos mit Face ID sperren und sogar Notizen für Freunde oder Kollegen freigeben. Die App ist einfach, aber überraschend leistungsstark, und wenn Sie Apple-Benutzer sind, ist sie ehrlich gesagt kaum zu übertreffen.

Die besten Features von Apple Notes

Automatische Synchronisierung über iCloud auf allen Ihren Apple-Geräten

Fügen Sie ganz einfach Handschrift, Skizzen und gescannte Dokumente hinzu

Sichern Sie private Notizen mit einem Passwort oder Face ID

Organisieren Sie mit Ordnern, Tags und intelligenter Suche

Arbeiten Sie in Echtzeit an freigegebenen Notizen zusammen

Erstellen Sie Checklisten mit einfacher Tap-to-Complete-Funktion

Einschränkungen von Apple Notes

Das Exportieren von Notizen ist limitiert – Sie können Inhalte freigeben oder kopieren, aber das Verschieben von Notizen in eine andere App oder Plattform ist nicht immer nahtlos möglich

Die Formatierungsoptionen sind im Vergleich zu fortgeschritteneren Tools wie Notion oder ClickUp eher einfach gehalten

Preise für Apple Notes

Kostenlos (mit Apple-Gerät)

Bewertungen und Rezensionen zu Apple Notes

G2: Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

📮 ClickUp Insight: 49 % der Teilnehmer unserer Umfrage zur Effektivität von Meetings machen immer noch handschriftliche Notizen – ein überraschender Trend im Zeitalter der Digitalisierung. Diese Vorliebe für Stift und Papier kann eine persönliche Präferenz sein oder ein Zeichen dafür, dass digitale Tools für Notizen nicht vollständig in die Workflows integriert sind. Gleichzeitig ergab eine weitere Umfrage von ClickUp, dass 35 % der Menschen 30 Minuten oder mehr damit verbringen, Meetings zusammenzufassen, Aktionspunkte freizugeben und Teams auf dem Laufenden zu halten. 👀 ClickUp AI Notetaker beseitigt diesen Verwaltungsaufwand! Lassen Sie KI Ihre Meetings automatisch erfassen, transkribieren und zusammenfassen und gleichzeitig Aktionspunkte identifizieren und zuweisen – handschriftliche Notizen oder manuelle Nachverfolgungen sind nicht mehr erforderlich! Steigern Sie Ihre Produktivität um bis zu 30 % durch die sofortigen Meeting-Zusammenfassungen, automatisierten Aufgaben und zentralisierten Workflows von ClickUp.

8. Joplin (Am besten für Open-Source-Datenschutz und Verschlüsselung geeignet)

via Joplin

Wenn es um Datenschutz geht, macht Joplin keine halben Sachen. Diese Open-Source-App wurde für Menschen entwickelt, die die volle Kontrolle wollen – keine Tracker, kein Data Mining, nur Ihre Notizen, gesperrt und sicher.

Samsung Notes hält die Dinge einfach, bindet Sie jedoch an seine Cloud. Joplin kehrt das Konzept um und bietet End-to-End-Verschlüsselung sowie die Möglichkeit, Ihre Notizen lokal zu speichern oder über vertrauenswürdige Dienste wie Dropbox oder OneDrive zu synchronisieren.

Für Fans von Markdown ist dies ein wahr gewordener Traum, denn die App bietet übersichtliches Schreiben, leistungsstarke Tags und eine wachsende Bibliothek mit Plugins, mit denen Sie alles ganz nach Ihren Wünschen anpassen können. Wenn Sie Wert auf Sicherheit legen und gerne basteln, bietet Ihnen Joplin die Flexibilität, bei der Datenschutz an erster Stelle steht, die Samsung Notes einfach nicht bieten kann.

Die besten Features von Joplin

Sichern Sie Ihre Notizen mit einer starken End-to-End-Verschlüsselung

Schreiben Sie ohne Ablenkungen mit vollständigem Markdown-Support

Synchronisierung zwischen Geräten über Dienste Ihrer Wahl

Erweitern Sie die Funktionalität mit leistungsstarken Plugins und Designs

Clip ganze Webseiten direkt in Ihre Notizen

Taggen, sortieren und suchen für eine schnelle Organisation

Einschränkungen von Joplin

Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich, wirkt aber im Vergleich zu eleganteren Apps wie Notion oder Evernote etwas spartanisch

Keine integrierten Features für die Zusammenarbeit – ideal für den Einzelgebrauch, aber nicht für Teams geeignet

Preise für Joplin

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Joplin

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

🧠 Wussten Sie schon? Walter Pauk, Pädagoge an der Cornell University, entwickelte die Cornell-Methode in den 1950er Jahren.

9. GoodNotes (Am besten für handschriftliche digitale Notizen)

via GoodNotes

GoodNotes vermittelt das Gefühl, auf Papier zu schreiben, und erweitert es durch digitale Magie. Es ist ein Favorit unter Studenten, Künstlern und allen, die Handschrift lieben, aber alle Vorteile der Digitalisierung nutzen möchten, wie durchsuchbare Notizen und PDF-Markierungen.

Samsung Notes bietet grundlegende Handschriftfunktionen, aber GoodNotes legt mit präzisen Tools, schönen Vorlagen und blitzschneller Umwandlung von Handschrift in Text noch eine Schippe drauf. Sie können Ihre Notizen in eleganten digitalen Notizbüchern organisieren, PDFs wie ein Profi mit Anmerkungen versehen und sogar handschriftliche Inhalte durchsuchen (ja, sogar Ihre unleserlichen Kritzeleien).

Wenn Sie möchten, dass sich Ihr Tablet wie das ultimative Notizbuch aus Papier anfühlt, ohne Unordnung, ist GoodNotes Samsung Notes sowohl im Design als auch in der Leistung um Längen voraus.

Die besten Features von GoodNotes

Handschrift mit höchster Genauigkeit in Text umwandeln

Markieren Sie PDFs, Folien und Dokumente direkt

Organisieren Sie mit digitalen Notizbüchern und benutzerdefinierten Covern

Greifen Sie auf eine Vielzahl von Papiervorlagen und Aufklebern zu

Durchsuchen Sie handschriftliche und getippte Notizen

Arbeiten Sie zusammen, indem Sie Notizbücher für andere freigeben

Einschränkungen von GoodNotes

Keine Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit – Freigeben nur zur Ansicht

Die beste Erfahrung bietet das iPad; Android und Windows werden derzeit noch unterstützt

Preise für GoodNotes

einmalig für iOS-Geräte: 9,99 $

Android-Gerät: 6,99 $ pro Monat

Einmaliger Kauf im App Store: 29,99 $

Bewertungen und Rezensionen zu GoodNotes

G2: 4,8/5 (über 70 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 60 Bewertungen)

10. Standard Notes (Am besten für sichere, verschlüsselte Notizen)

über Standard Notes

Wenn Sicherheit für Sie an erster Stelle steht, ist Standard Notes genau das Richtige für Sie. Im Gegensatz zu Samsung Notes verschlüsselt es standardmäßig alles und gewährleistet so den durchgängigen Schutz Ihrer Daten. Es ist übersichtlich, minimalistisch und unterstützt Markdown und Rich Text.

Mit plattformübergreifender Synchronisierung und optionalen Erweiterungen für die Produktivität eignet sich Standard Notes für alle, die Wert auf Einfachheit und Sicherheit legen. Während die Grundfunktionen sofort einsatzbereit sind, können fortgeschrittene Benutzer ein Upgrade für erweiterte Features wie Designs, Dateianhänge und Backup-Tools erwerben.

Die besten Features von Standard Notes

End-to-End-Verschlüsselung

Markdown und Rich-Text-Support

Plattformübergreifende Synchronisierung

Erweiterungen für Produktivität

Einschränkungen von Standard Notes

Sehr große Notizen (über 1 MB) können aufgrund der Verschlüsselungsprozesse auf Ihrem Gerät die Leistung beeinträchtigen

Preise für Standard Notes

Free-Plan verfügbar

Plan für Produktivität: 63 $/Jahr

Professional-Plan: 84 $/Jahr

Bewertungen und Rezensionen zu Standard Notes

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Machen Sie Ihre Notizen mit ClickUp bemerkenswert

Ganz gleich, ob Sie schnell Ideen notieren oder vorhandene Notizen importieren möchten, die richtige App für Notizen macht den Unterschied. Samsung Notes ist ein solider Einstieg, insbesondere wenn Sie dem Samsung-Ökosystem treu sind – aber seien wir ehrlich, manchmal braucht man einfach mehr Flexibilität.

Vielleicht ist es die nahtlose Synchronisierung zwischen verschiedenen Geräten. Vielleicht sind es die umfassendere Organisation, die Zusammenarbeit oder die intelligenten KI-Tools, die Ihnen helfen, schneller zu arbeiten. Hier glänzen diese Alternativen zu Notiz-Apps.

ClickUp ist die erste Wahl, wenn Sie alles – Notizen, Aufgaben, Projekte – auf einer leistungsstarken Plattform haben möchten. Notion und Obsidian bieten Ihnen volle kreative Kontrolle, während GoodNotes und Apple Notes für Liebhaber der Handschrift entwickelt wurden, die Präzision und Perfektion wünschen.

Die meisten dieser Notiz-Apps bieten kostenlose Pläne an, sodass Sie experimentieren und die beste Lösung für Ihren Workflow finden können.

Sind Sie bereit, Ihre Notizen zu verbessern? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und bringen Sie Ihre Notizen auf die nächste Stufe.