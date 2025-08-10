Kostenlose Vorlagen für Verkaufsblätter zur Verbesserung Ihrer Produktpräsentation

Stellen Sie sich vor, Sie haben ein großartiges Produkt oder eine hervorragende Dienstleistung, aber Ihre Zielgruppe versteht es nicht ganz. Hier kommt das Verkaufsblatt ins Spiel. Ein einseitiges Dokument, das sofort vermittelt, was Ihr Produkt leistet und warum es die beste Lösung ist.

Wenn Ihr Verkaufsblattdesign jedoch nicht überzeugt, wichtige Informationen fehlen, es mit schlechten Grafiken überladen ist oder keine Handlungsaufforderung enthält, riskieren Sie, Ihre potenziellen Kunden zu verwirren oder ganz zu verlieren.

Deshalb ist die Verwendung einer gut gestalteten Vorlage für Produktdatenblätter so wichtig. Damit können Sie bestimmte Features hervorheben, ein aussagekräftiges Produktfoto einfügen und Leistungsdaten, Preise und Vorteile in einem ansprechenden Layout präsentieren. Außerdem vermitteln Sie Ihren Clients und den wichtigsten Entscheidungsträgern klar und deutlich Ihren Wert.

In diesem Leitfaden finden Sie 10 kostenlose und anpassbare Vorlagen für Verkaufsblätter, mit denen Sie beeindruckende, professionelle Marketingmaterialien erstellen und potenzielle Käufer beeindrucken können.

Was sind Vorlagen für Verkaufsbroschüren?

Eine Vorlage für ein Verkaufsdatenblatt ist ein vorgefertigtes, einseitiges Dokument, mit dem Sie Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung optimal präsentieren können. Es ist eine clevere Verknüpfung, um ein großartiges Verkaufsdatenblatt zu erstellen, ohne bei Null anzufangen, und ermöglicht es Ihnen, Verkaufsargumente in einem übersichtlichen, leicht lesbaren Format hervorzuheben.

Wenn Sie also eine Vorlage für Produktdatenblätter verwenden, profitieren Sie von folgenden Vorteilen: Erstellen Sie schnell ein Unternehmensdatenblatt, das Ihre Markenidentität widerspiegelt

Heben Sie die wichtigsten Features und Produktspezifikationen mit Ihren eigenen Fotos, Preisen und Ihrem Firmenlogo hervor

Fügen Sie einen einfachen Aufruf zum Handeln ein, beispielsweise einen QR-Code zu einem Ressourcen-Hub oder einen Website-Link

Konzentrieren Sie sich auf Designelemente, die den ersten Eindruck verbessern

Die Verwendung eines Verkaufsblatts ist besonders nützlich für eine Produkteinführungsstrategie. Wie?

Angenommen, Sie sind Gründer eines Start-ups und bereiten sich auf eine Messe vor. Anstatt in Hektik zu verfallen, verwenden Sie kostenlose Vorlagen für Verkaufsblätter, um ein ansprechendes Produktblatt zu erstellen, das potenzielle Käufer und Kunden beeindruckt, noch bevor diese überhaupt mit Ihnen gesprochen haben.

Was macht eine gute Vorlage für ein Verkaufsdatenblatt aus?

Eine sorgfältig vorbereitete Vorlage für Produktdatenblätter hilft Ihnen, selbstbewusst und klar zu präsentieren. Sie erzählt die Geschichte Ihres Produkts, spricht Ihre Zielgruppe an und bringt potenzielle Kunden einen Schritt näher zum Kauf.

Hier sind die Schlüssel-Features, die eine ideale Vorlage für Verkaufsblätter für potenzielle Kunden enthalten sollte:

Fettgedruckte, aufmerksamkeitsstarke Überschrift : Suchen Sie nach einer Vorlage für ein Verkaufsdatenblatt, deren Design Ihre Leser sofort anspricht, indem es den größten Vorteil Ihres Produkts hervorhebt ✅

Klare Produktbeschreibung : Suchen Sie nach einer erfolgreichen Vorlage für ein Verkaufsblatt, in der hervorgehoben wird, was Ihr Produkt ist, wie es funktioniert und welche spezifischen Probleme es löst ✅

Liste der Quick-Scan-Features : Wählen Sie Vorlagen für Verkaufsblätter aus, die die wichtigsten Produktmerkmale, Produktdaten oder Produktspezifikationen mit kurzen Aufzählungspunkten aufschlüsseln ✅

Auffällige Produktfotos oder Grafiken : Wählen Sie eine ansprechende Vorlage für Ihr Verkaufsblatt, die immer Platz für hochwertige Bilder oder Ihre Fotos bietet, damit potenzielle Käufer eine Verbindung zum Produkt herstellen können ✅

Übersichtliches Layout und Hierarchie : Wählen Sie eine Vorlage für Verkaufsblätter, die sich leicht überfliegen lässt, indem Sie die Inhalte auf Ihrer einseitigen Vorlage in übersichtliche Abschnitte unterteilen. ✅

Überzeugender Text mit Handlungsaufforderung: Entscheiden Sie sich für Vorlagen für Verkaufsblätter mit einer direkten Handlungsaufforderung. Ein klassisches Beispiel hierfür wäre eine einfache Aufforderung wie „Demo buchen“, „Besuchen Sie unsere Website“ oder „Scannen Sie diesen QR-Code“. ✅

Die besten Vorlagen für Verkaufsblätter

Hier finden Sie die besten kostenlosen Vorlagen für Verkaufsblätter von ClickUp, der alles App für die Arbeit, und anderen Plattformen, mit denen Ihre Vertriebs- und Marketingteams Zeit sparen können.

Diese Vorlagen helfen Ihnen dabei, sich auf den Abschluss von Geschäften zu konzentrieren, anstatt Dokumente von Grund auf neu zu entwerfen.

1. ClickUp-Vorlage für Verkaufsseiten

Kostenlose Vorlage Erstellen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Verkaufsseiten visuell ansprechende Seiten mit aussagekräftigen Botschaften

Die ClickUp-Vorlage für Verkaufsseiten bietet einen detaillierten, interaktiven Rahmen, in dem Vertriebsteams Nachrichten, Grafiken und Preise in einem zentralen, anpassbaren Dokument organisieren können. Es handelt sich um mehr als nur eine statische einseitige Seite – sie unterstützt flexible Layout-Abschnitte, die darauf zugeschnitten sind, Alleinstellungsmerkmale, Onboarding-Flows und CTA-Variationen hervorzuheben.

Mit integrierten ClickUp-Dokumenten, ClickUp-Whiteboards und Features zur Nachverfolgung von Projekten bietet Ihnen diese Vorlage einen Vorsprung bei der Hervorhebung von Produktvorteilen, der Erstellung überzeugender Texte und der Optimierung der Leistung – alles auf einer zentralen Plattform. Strukturieren Sie die Seite außerdem in erweiterbare Inhaltsblöcke wie Feature-Highlights, Wettbewerbsvergleiche und Screenshots von Produkten, während Sie die Eigentümerschaft für Aktualisierungen oder A/B-Tests verschiedener Versionen zuweisen.

💛 Warum Sie es lieben werden:

Sorgen Sie für Transparenz mit Drag-and-Drop-Widgets, Markdown-Formatierung und Kommentar-Threads

Heben Sie Schlüsselmerkmale, Anwendungsfälle und Preisgestaltung durch medienreiche Formate hervor

Verlinken Sie direkt zu Demos, Produkt-Walkthroughs oder Kundenreferenzen innerhalb desselben Workspace

Verwalten Sie Bearbeitungen in Echtzeit, Versionshistorien und Feedback Ihres Teams

Ideal für: SaaS- und digitale Produktteams in der Wachstumsphase, die die Erstellung und Verwaltung von Vertriebsmaterialien optimieren und skalieren möchten.

Das sagt Blaine Labron, VP of Digital Commerce and Technology bei Pressed Juicery, über ClickUp:

ClickUp ist das Tool, das uns wirklich dabei geholfen hat, dieses Geschäft innovativ zu gestalten, sodass wir unseren Anteil am digitalen Umsatz von 2 % auf über 65 % nach der Pandemie steigern konnten.

2. ClickUp-Vorlage für Ereignisvorschläge

Kostenlose Vorlage Präsentieren und planen Sie Ihr Ereignis übersichtlich mit der ClickUp-Vorlage für Veranstaltungsvorschläge

Die Präsentation eines mehrtägigen Führungskräftetreffens oder eines Branchen-Networking-Events erfordert mehr als nur eine Präsentation. Mit der Vorlage „ClickUp Event Proposal“ können Sie Ihre Veranstaltungspläne klar und professionell strukturieren und präsentieren. Ganz gleich, ob Sie eine Konferenz, eine Party oder eine Produkteinführung organisieren, diese Vorlage bietet ein übersichtliches Format, um die Ziele der Veranstaltung, die Logistik und das Erlebnis für die Gäste zu kommunizieren.

Jeder Abschnitt ist zweckorientiert aufgebaut: Fügen Sie Tagespläne, Referentenbiografien, Veranstaltungsortdetails, Sponsorenaufschlüsselungen und logistische Notizen hinzu. Das flexible Layout ermöglicht Ihnen außerdem die Anpassung von Grafiken, Zeitleisten und Aufgaben, sodass ein reibungsloser Planungsprozess vom Angebot bis zur Ausführung gewährleistet ist.

💛 Warum Sie es lieben werden:

Betten Sie visuelle Mockups oder Moodboards ein, damit sich Ihre Clients das Ereignis besser vorstellen können

Zentralisieren Sie Lieferantenlisten, Ticketdetails, wichtige Dokumente und andere physische Produkte

Bewerten Sie Wert und Logistik nebeneinander und geben Sie klares Feedback

Planen Sie logistische Aspekte wie die Erwartungen Ihrer Gäste, interaktive Elemente und Stimmungskonzepte

Ideal für: Veranstaltungsplaner, Unternehmensteams, Marketingagenturen und Veranstaltungsortmanager, die Ideen an Clients oder interne Stakeholder präsentieren.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie Schwierigkeiten haben, die Kernvorteile und den Wert Ihres Produkts zu formulieren, fragen Sie einfach den KI-Assistenten von ClickUp, ClickUp Brain. Er kann Ihnen als Brainstorming-Partner helfen, bis Sie die endgültige Botschaft und Verkaufsstrategie gefunden haben. Entwickeln, verfeinern und perfektionieren Sie Ihre Kernvorteile und Ihr Wertversprechen mit ClickUp Brain

3. Vorlage für ClickUp-Kampagnenbrief

Kostenlose Vorlage Planen, führen Sie strategische Kampagnen durch und überwachen Sie diese mit der ClickUp-Vorlage für Kampagnenbriefings

Erfolgreiche Marketing- und Vertriebskampagnen beginnen mit einem prägnanten Kreativbriefing. Die ClickUp-Vorlage für Kampagnenbriefings dient als Live-Dokument, in dem die Ziele und KPIs der Kampagne skizziert und mit Zielgruppeninformationen, dem Tonfall und den Zeitleisten für die Ergebnisse verknüpft werden.

Die Vorlage hilft Marketingfachleuten dabei, die Kommunikation zu vereinfachen, klare Ziele zu setzen und effizient zu arbeiten, wenn sie ein neues Produkt einführen, eine saisonale Aktion durchführen oder die Markenbekanntheit steigern möchten. Alle Komponenten sind modular aufgebaut: Definieren Sie primäre Ziele, segmentieren Sie Zielgruppen, heben Sie die Hierarchie der Botschaften hervor und fügen Sie kreative Referenzen als Anhang hinzu.

💛 Warum Sie es lieben werden:

Fügen Sie Links zu Kampagnenressourcen, Referenzen und Markenrichtlinien hinzu

Organisieren Sie Kampagnenkomponenten mithilfe anpassbarer Felder für Zielgruppen, Nachrichten, Kanäle und KPIs

Verfolgen Sie den Fortschritt visuell mit mehreren Ansichten wie Tabelle, Kalender, Gantt und Workload

Weisen Sie Teammitgliedern Aufgaben mit Fristen, Prioritäten und geschachtelten Unteraufgaben zu, um eine vollständige Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten

Ideal für: Marketing-Teams, Kreativagenturen und Vertriebsabteilungen, die strategische Kampagnen für digitale Medien, Printmedien oder Produkteinführungen planen und Strategie, Innovation und Verteilung in einem zentralen Dokument für die Markteinführung konsolidieren müssen.

4. ClickUp-Fallstudienvorlage

Kostenlose Vorlage Präsentieren Sie Erfolgsgeschichten, die Ihre Zielgruppe ansprechen, mit der ClickUp-Vorlage für Fallstudien

Die ClickUp-Vorlage für Fallstudien verwandelt Erfolge in narrative Inhalte mit umfangreichen Formatierungsoptionen und eingebetteten Leistungsdaten. Sie ist für die Verwendung in verschiedenen Materialien optimiert, von Verkaufspräsentationen bis hin zu Landing Pages und darüber hinaus. Der beste Beweis für Ihren Wert ist eine echte Erfolgsgeschichte Ihrer Kunden – klar strukturiert und bereit für den Vertrieb.

Das Layout enthält Platzhalter für den Hintergrund des Clients, Probleme, Lösungsvorschläge, die Umsetzung und die Ergebnisse. Es bietet einen schrittweisen Rahmen für die Datenerfassung, die Analyse der Customer Journey und die Präsentation realer Ergebnisse, wobei der Wert Ihres Produkts oder Ihrer Dienstleistung hervorgehoben wird.

💛 Warum Sie es lieben werden:

Erstellen Sie einen konsistenten Handlungsbogen – Problem, Lösung, Ergebnisse – mit branchenspezifischen Versionen für eine bessere Ausrichtung auf Einzelziele

Geben Sie Fallstudien als eigenständige Dokumente frei oder integrieren Sie sie in Angebote

Verfolgen Sie den Fortschritt mit benutzerdefinierten Status, die jede Phase Ihres Workflows für Fallstudien beschreiben

Einfache Zusammenarbeit dank Echtzeitkommentaren und KI-gestützten Schreibtools für effizientes Verfassen von Entwürfen

Ideal für: Marketing-Teams, Ersteller von Inhalten, B2B-SaaS-Unternehmen, Produktmanager und akademische Forscher, die erfolgreiche Anwendungsfälle dokumentieren und durch Ergebnisse aus der Praxis Vertrauen aufbauen möchten.

5. Vorlage für ClickUp-Marketingkampagnen

Kostenlose Vorlage Planen Sie erfolgreiche Marketingstrategien schneller mit der Vorlage „ClickUp Marketing Campaign Brief“ (ClickUp-Vorlage für Marketingkampagnen)

Bei der Planung einer plattformübergreifenden Marketinginitiative kommt es häufig zu Unklarheiten hinsichtlich der Rollen, Botschaften oder des Zeitplans. Die Vorlage „ClickUp Marketing Campaign Brief“ verhindert solche Unstimmigkeiten, indem sie die gesamte Kampagnenlogistik in einem Format zusammenfasst, das als Briefing-Tool und Verkaufsbroschüre fungiert. Sie hilft Ihnen dabei, Ihre Marketinginitiativen von Anfang bis Ende klar und präzise zu planen, durchzuführen und zu überwachen.

Diese Vorlage wurde zur Optimierung der Kampagnenstrategie und Zusammenarbeit entwickelt und ermöglicht es Marketingteams, Ziele zu skizzieren, Zielgruppen zu identifizieren, Botschaften zu planen und Ressourcen an einem Ort zu verwalten. Teams können auch die übergreifende Erzählung definieren, Ergebnisse nach Datum anhängen und Genehmigungen klären – alles in einem zentralen Dokument.

💛 Warum Sie es lieben werden:

Gliedern Sie die zu liefernden Leistungen nach Plattform, Eigentümer und Zeitleiste für die Produktion

Skizzieren Sie Ihre Vertriebsziele mithilfe des vorgefertigten Abschnitts, um Ziele und Metriken für den Erfolg zu klären

Verknüpfen Sie Kreativ-Briefings mit Kalender-Ansichten und Dashboards für die Berichterstellung

Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen – dank integrierter Kommentare, KI-gestützter Schreibtools und Status-Updates

Ideal für: Marketingmanager, Digitalagenturen und kreative Teams, die plattformübergreifende Multi-Channel-Kampagnen mit mehreren Beteiligten planen.

🎥 Hier finden Sie eine Übersicht darüber, wie Sie einen Marketingplan in ClickUp erstellen können:

6. Vorlage für Projektangebote von ClickUp

Kostenlose Vorlage Präsentieren Sie Ihre nächste große Idee selbstbewusst mit der Vorlage für Projektvorschläge von ClickUp

Die Einführung eines neuen internen Systems oder die externe Zusammenarbeit erfordert oft einen maßgeschneiderten und dennoch wiederholbaren Rahmen. Die ClickUp-Vorlage für Projektvorschläge ist eine Mischung aus einem Vorschlag und einem strukturierten Verkaufsblatt, das Klarheit über den Umfang, die zu erbringenden Leistungen, die Rollen der Teams und den erwarteten ROI bietet.

Die Vorlage enthält alle wichtigen Abschnitte – wie Ziele, Wertangaben, Zeitleisten und Budget – und stellt sicher, dass Produktvorschläge klar, konsistent und auf die Erwartungen des Clients abgestimmt sind. Sie eignet sich ideal zum Erstellen wiederverwendbarer Angebotsformate mit integrierten Genehmigungs-Workflows und integrierter Aufgabenverwaltung.

💛 Warum Sie es lieben werden:

Präsentieren Sie den Wert Ihres Projekts übersichtlich mit einer integrierten Zeitleiste und einer Zusammenfassung der Auswirkungen, um Ressourcen, Kostenschätzungen und Pläne zur Risikominderung zu verknüpfen

Definieren Sie den Umfang Ihres Projekts anhand strukturierter Abschnitte wie Ziele, Ergebnisse und Wertversprechen

Legen Sie klare Zeitleisten fest, indem Sie die vordefinierten Felder für Angebotsdatum und Dauer ausfüllen

Ideal für: Agenturen, Berater und Projektmanager müssen detaillierte, clientfertige Projektvorschläge zur Genehmigung und Freigabe präsentieren.

7. Vorlage für Programmvorschläge von ClickUp

Kostenlose Vorlage Erstellen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Programmvorschläge wirkungsvolle Programme vom Konzept bis zur Umsetzung

Die Vorlage für Programmvorschläge von ClickUp hilft Ihnen dabei, klare, übersichtliche und aussagekräftige Vorschläge für neue Programme oder Serviceinitiativen zu erstellen. Die Vorlage kombiniert Strategie und Logistik in einem strukturierten Dokument, das sich wie ein internes Verkaufsblatt liest.

Die Vorlage wurde entwickelt, um Spekulationen zu vermeiden, und bietet ein professionelles Layout für die Formulierung von Zielen, die Priorisierung von Aufgaben und die Bewertung von Kosten.

💛 Warum Sie es lieben werden:

Greifen Sie auf Abschnitte zu Geschäftsausrichtung, erwarteten Ergebnissen, Schulungsformaten, Personalbedarf und Budgetschätzungen zu

Präsentieren Sie Programme in einem für Führungskräfte geeigneten Format zur Überprüfung durch die Geschäftsleitung

Nutzen Sie Automatisierung zur Nachverfolgung von Freigaben und Feedbackrunden

Schätzen Sie Kosten effektiv mit anpassbaren Tabellenansichten, um Material- und Arbeitskosten zu budgetieren

Ideal für: Programmmanager, Koordinatoren von gemeinnützigen Organisationen, Planer in Behörden und Teams in Unternehmen, die Programme in den Bereichen Bildung, Gesundheitswesen, Soziales oder interne Abläufe einführen oder umstrukturieren.

🎥 Erfahren Sie, wie das ClickUp-Team ClickUp nutzt:

8. Vorlage für Verkaufsbroschüren für HR-Software für Unternehmen von Canva

über Canva

Die Vorlage für Verkaufsbroschüren für HR-Software von Canva ist eine elegante, professionell gestaltete einseitige Broschüre, die HR-Fachleute anspricht. Sie eignet sich auch für Marketing-Teams und Vertriebsmitarbeiter, um wichtige Features, Vorteile und die Glaubwürdigkeit des Unternehmens hervorzuheben.

Die Vorlage hilft Ihnen dabei, potenzielle Clients bei Ereignissen, Pitch-Meetings oder digitalen Kampagnen anzusprechen. Sie schafft Vertrauen und fördert die Interaktion durch überzeugende, prägnante Kommunikation. Es gibt Space für Referenzen, Sicherheitszertifizierungen, Integrationen und Kontaktinformationen.

💛 Warum es Ihnen gefallen wird:

Kommunizieren Sie mithilfe übersichtlicher Abschnitte für Features, Highlights und Produktzusammenfassungen

Präsentieren Sie komplexe Angebote in einem übersichtlichen, lesbaren Format

Ausgabe in PDF, JPG oder weboptimierten Formaten für mehr Flexibilität

Passen Sie das Branding mit Ihren Farben, Logos und Schriftarten an, um einen professionellen, markengerechten Look zu erzielen

Ideal für: HR-Tech-Unternehmen, SaaS-Anbieter, Start-up-Gründer oder B2B-Vermarkter, die HR-Produkte bei Unternehmenskunden bewerben oder Lösungen auf Messen und Business-Expos präsentieren.

9. Website-Design für Unternehmen – Verkaufsblatt von Canva

über Canva

Das Website-Design-Verkaufsblatt für Unternehmen von Canva ist eine auffällige, auf Clients ausgerichtete Vorlage, die Website-Design-Dienstleistungen für kleine Unternehmen bewirbt. Es bietet eine perfekte Mischung aus Marketingtexten und visueller Struktur, um zu vermitteln, warum eine digitale Präsenz für das Wachstum unerlässlich ist.

Diese einseitige Vorlage hilft Designagenturen dabei, ihren Wert klar zu kommunizieren und potenzielle Clients zu gewinnen, die noch neu im Online-Bereich sind. Sie führt die Betrachter von der Wahrnehmung zur Handlung und eignet sich daher ideal für Outreach-Maßnahmen, Pitch-Decks oder Beratungen.

💛 Warum es Ihnen gefallen wird:

Präsentieren Sie Ihr Angebot mit einer Überschrift und einer Unterüberschrift, die sofort den Wert Ihres Angebots vermitteln

Erläutern Sie Ihr Angebot anhand von nebeneinander angeordneten Abschnitten für Dienstleistungen und Gründe, sich für Sie zu entscheiden

Heben Sie vergangene Projekte mit layoutfertigen Bildplatzhaltern optisch hervor

Erläutern Sie Design-Dienstleistungen, Preismodelle und Zeitleisten klar und deutlich

Ideal für: Freiberufliche Webdesigner, Digitalagenturen oder Marketingberater, deren Einzelziel Eigentümer kleiner Unternehmen im Einzelhandel, im Gastgewerbe oder im Bereich lokaler Dienstleistungen sind, die ihre Webpräsenz aufbauen oder verbessern möchten.

10. Vorlage für Verkaufsblätter von Xtensio

via Xtensio

Die Vorlage für Verkaufsblätter von Xtensio ist ein optisch ansprechendes Ein-Seiten-Dokument, mit dem Sie den Kernwert Ihres Produkts oder Ihrer Dienstleistung auf einen Blick vermitteln können. Durch die Kombination aus überzeugenden Texten, einem übersichtlichen Layout und ansprechenden Grafiken können Sie mit diesem Verkaufsblatt schnell vermitteln, was Ihr Produkt leistet, warum es wichtig ist und wie es sich von anderen abhebt.

Ganz gleich, ob Sie Kunden, Investoren oder Stakeholder ansprechen – mit dieser Vorlage können Sie Ihr Angebot klar und effektiv präsentieren. Sie eignet sich ideal, um bei Kaltakquise oder Produktpräsentationen Aufmerksamkeit zu erregen.

💛 Warum es Ihnen gefallen wird:

Erstellen Sie ohne Programmierkenntnisse für Mobilgeräte optimierte Verkaufsseiten mit Ihrem Branding und binden Sie Diagramme, Videos, Erfahrungsberichte oder Feature-Highlights ein

Bearbeiten Sie Dokumente gemeinsam in Echtzeit und stellen Sie sie über freigegebene Links bereit – ideal für agile Geschäftszyklen

Senden Sie potenziellen Kunden einen Link, der dynamisch aktualisiert wird, anstatt statische Dateien zu versenden

Verwenden Sie per Drag & Drop verschiebbare Blöcke für Probleme, Produktbeschreibungen, Fallstudien und Handlungsaufforderungen

Ideal für: Gründer von Start-ups, Produktvermarkter und Eigentümer kleiner Unternehmen, die potenzielle Kunden von neuen Angeboten überzeugen, Stakeholder gewinnen oder Investoren präsentieren möchten.

Meistern Sie die Produktpositionierung mit ClickUp-Vorlagen

Professionelle Verkaufsblätter sind unerlässlich, um Ihre Produkte oder Dienstleistungen klar und wirkungsvoll zu präsentieren. Sie vermitteln Werte, heben Vorteile hervor und ziehen die Aufmerksamkeit auf sich. Damit sind sie leistungsstarke Tools, um Clients zu gewinnen, Geschäfte abzuschließen und Investitionen zu sichern.

ClickUp , die App für alles rund um die Arbeit, hilft Vertriebsteams, Kleinunternehmern und Start-up-Gründern, organisiert zu bleiben, besser zusammenzuarbeiten und schneller voranzukommen.

Mit Features wie Dokumenten, Whiteboards, Aufgabenverwaltung, Automatisierung und Zusammenarbeit in Echtzeit können Sie jeden Teil Ihres Business-Workflows erstellen, nachverfolgen und optimieren.

Und das Beste daran? ClickUp bietet über 1.000 anpassbare Vorlagen, mit denen Sie Ihre Vertriebs- und Marketingmaterialien in wenigen Minuten erstellen können.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an, um Zeit zu sparen, auf dem Laufenden zu bleiben und das Wachstum Ihres Unternehmens voranzutreiben!