13 kostenlose Vorlagen für Forschungsvorschläge zum Verfassen überzeugender Vorschläge

Eine großartige Forschungsidee zum Leben zu erwecken, erfordert Leidenschaft. Aber es erfordert auch solide Unterstützung, eine klare Forschungsplanung und oft auch finanzielle Mittel. Und dafür benötigen Sie einen Vorschlag, der genau zeigt, was Sie zu erledigen versuchen und warum es wichtig ist.

Das Problem? Viele Forscher bleiben bei der Strukturierung stecken, was zu verwirrenden Anträgen führt, die nicht ganz überzeugen.

Hier hilft eine Vorlage für Forschungsvorhaben. Sie bietet Ihnen einen soliden Ausgangspunkt, um Ihre Hypothesen, Ziele, aktuellen Kenntnisse, Methoden und erwarteten Ergebnisse klar und professionell darzustellen. Forschungsvorhaben sind jedoch unterschiedlich – Sie können nicht für jedes Projekt dieselbe Vorlage verwenden.

In diesem Leitfaden haben wir 13 Vorlagen für Forschungsvorschläge zusammengestellt, die sich für verschiedene Zwecke eignen – für akademische, geschäftliche, gemeinnützige und andere Zwecke. Erfahren Sie aus erster Hand, was jede Vorlage so nützlich macht und wann Sie sie verwenden sollten.

📊 Profi-Tipp: Vorlagen schränken Ihre Kreativität nicht ein – sie beseitigen Unordnung, sodass sich die Prüfer auf Ihre Idee konzentrieren können und nicht auf das Format.

Was sind Vorlagen für Forschungsvorschläge?

Vorlagen für Forschungsanträge helfen Ihnen dabei, die wichtigsten Details Ihrer Ziele, Methodik und erwarteten Ergebnisse des Projekts zu strukturieren und zu skizzieren, damit Gutachter oder Förderstellen deren Wert leichter verstehen können.

Diese Vorlagen decken alle wesentlichen Abschnitte ab, die Sie benötigen, wie z. B. eine Zusammenfassung, Hypothesen, Methodik, erwartete Ergebnisse und Referenzen. Wenn Sie beispielsweise an einem Vorschlag arbeiten, wie KI-Chatbots den Kundensupport verbessern können, wird Ihr Vorschlag wahrscheinlich Folgendes enthalten:

Zusammenfassung des aktuellen Wissensstands zu Chatbot-Tools und deren Verwendung

Klare Hypothesen, z. B. wie Chatbots die Reaktionszeiten verkürzen oder die Kundenzufriedenheit steigern können

Planen Sie, wie Sie Daten sammeln möchten – vielleicht durch Umfragen oder Analysen des Support-Teams

Einfache, realistische Zeitleiste zum Testen Ihrer Ideen

Rohbudget für Software, Tools oder Datenanalyse

💡 Profi-Tipp: Ein typischer Forschungsvorschlag ist wie eine Mini-Novelle für Ihre große Idee – er umfasst in der Regel zwischen 2.000 und 7.000 Wörter (etwa 4 bis 15 Seiten). Wenn Sie jedoch etwas Großes vorhaben, wie eine Promotion oder eine umfangreiche Finanzierung, sollten Sie sich nicht wundern, wenn daraus eine ganze Saga wird! 📚

13 Vorlagen für Forschungsvorschläge

Sie haben das Forschungsdesign, die Schlüsselelemente und einen soliden Plan – jetzt brauchen Sie nur noch eine Vorlage für Ihr Forschungsprojekt, um alles zusammenzufassen. Diese 13 handverlesenen Vorlagen helfen Ihnen dabei, einen klaren, überzeugenden und unübersehbaren Vorschlag zu erstellen.

1. ClickUp-Vorlage für Forschungsmemos

Kostenlose Vorlage Verbessern Sie Ihre Forschungsmanagementfähigkeiten, indem Sie Ihre Forschung mit der ClickUp-Vorlage für Forschungsnotizen dokumentieren

Gute Recherche ist nur dann wertvoll, wenn sie angemessen dokumentiert ist, und die ClickUp-Vorlage für Forschungsnotizen hilft Ihnen dabei. Sie enthält alles, was Sie benötigen, um Ihre Ergebnisse mit Kontext festzuhalten – wichtige Erkenntnisse, Herausforderungen und nächste Schritte werden in einem übersichtlichen, strukturierten Format hervorgehoben.

Müssen Sie Schlussfolgerungen verfeinern oder ungelöste Probleme nachverfolgen? Diese Vorlage enthält integrierte Abschnitte für Herausforderungen, Analysen und erforderliche Maßnahmen. So lassen sich Lücken leicht identifizieren, Ergebnisse aktualisieren und sicherstellen, dass jede Forschungsphase zu umsetzbaren Ergebnissen führt.

Die Vorlage bietet:

Strukturierte Abschnitte zur übersichtlichen Nachverfolgung von Ergebnissen, Herausforderungen und nächsten Schritten

Nahtlose Integration in Angebote und Projekte für eine bessere Abstimmung

Integrierte Nachverfolgung zur Überwachung ungelöster Probleme und zur Unterstützung der Entscheidungsfindung

Tools für die Zusammenarbeit, um Feedback zu sammeln und Schlussfolgerungen in Echtzeit zu verfeinern

🔑 Ideal für: Forscher und Teams oder Organisationen, die ihre Ergebnisse in beliebigen Fachgebieten präsentieren möchten.

💡 Profi-Tipp: ClickUp Brain optimiert den gesamten Workflow für Forschungsanträge – vom Entwurf über die Recherche bis hin zur Zusammenarbeit und abschließenden Überprüfung – mithilfe von KI-gestützten Tools, Vorlagen und Automatisierungen. So stellen Sie sicher, dass Ihre Anträge gut strukturiert, datengestützt und pünktlich geliefert werden. Verwenden Sie ClickUp Brain, um Ihre Aufgaben im Zusammenhang mit Forschungsvorschlägen zu vereinfachen, einschließlich Entwürfen und Korrekturen

2. ClickUp Vorlage für Projektvorschläge für Whiteboards

Kostenlose Vorlage Halten Sie Ihr Team mit einer visuellen Roadmap für den Erfolg auf Kurs – mit der Vorlage „Projektvorschlag“ für Whiteboards von ClickUp

Wenn Sie sich darauf vorbereiten, ein Projekt vorzustellen, ist ein klarer und ansprechender Projektvorschlag der Schlüssel zur Genehmigung.

Mit dem visuellen Arbeitsbereich der ClickUp-Vorlage für Projektvorschläge können Sie einen soliden Projektvorschlag erstellen, indem Sie Ziele, Aufgaben und Rollen der Beteiligten an einem Ort auf einer Karte festhalten. Im Gegensatz zu herkömmlichen textlastigen Vorschlägen können Sie mit diesem interaktiven Whiteboard alle Projektdetails visuell per Drag & Drop verschieben und organisieren.

Diese Vorlage für Projektvorschläge enthält benutzerdefinierte Status zur Nachverfolgung des Fortschritts, benutzerdefinierte Felder zur Organisation wichtiger Details und mehrere Ansichten, sodass Sie zwischen verschiedenen Abschnitten Ihres Vorschlags wechseln können.

Sie enthalten sogar Checklisten, damit Sie alle wichtigen Punkte abdecken. Sie dienen als zentraler hub für Ihr Team, um zusammenzuarbeiten und Feedback auszutauschen.

In dieser Vorlage finden Sie:

Interaktives Whiteboard zum klaren Abbilden von Projektzielen, Aufgaben und Rollen

Organisieren Sie per Drag & Drop, um Zeitleisten zu strukturieren und Rollen zuzuweisen

Dynamischer Flow für Vorschläge, der sich an die sich ändernden Anforderungen des Projekts anpasst

Echtzeit-Zusammenarbeit für die Nachverfolgung von Fortschritten, Feedback und Genehmigungen

🔑 Ideal für: Projektmanager, Teamleiter, Freiberufler und Unternehmen, die professionelle, leicht verständliche Projektvorschläge erstellen möchten.

Jessie Whitman, Senior Director of Events bei Convene, sagt über ClickUp

Der größte Vorteil von ClickUp sind für mich die anpassbaren Vorlagen und die Möglichkeit, diese Konsistenz über alle unsere Standorte in jeder Region hinweg zu gewährleisten, sodass die Client-Erfahrung unabhängig vom Speicherort von Convene immer gleich ist.

Der größte Vorteil von ClickUp sind für mich die anpassbaren Vorlagen und die Möglichkeit, diese Konsistenz über alle unsere Standorte in jeder Region hinweg zu gewährleisten, sodass die Kundenerfahrung unabhängig vom Speicherort von Convene immer gleich ist.

3. ClickUp-Vorlage für Geschäftsvorschläge

Kostenlose Vorlage Gewinnen Sie potenzielle Clients, indem Sie mit der Vorlage für Geschäftsvorschläge von ClickUp den perfekten Geschäftsvorschlag erstellen

Das Verfassen eines Geschäftsvorschlags kann schwierig sein – er muss überzeugend sein, alle wichtigen Details enthalten und professionell und ansprechend formuliert sein.

Die ClickUp-Vorlage für Geschäftsvorschläge nimmt Ihnen das Rätselraten ab. Sie enthält einen vorgefertigten, schrittweisen Rahmen, mit dem Sie Ihre Geschichte klar präsentieren, Meilensteine für das Projekt skizzieren und klare Zeitleisten und Zahlungspläne festlegen können.

Ganz gleich, ob Sie eine Dienstleistung, ein Produkt oder ein Projekt vorstellen möchten, diese vollständig anpassbare Vorlage bietet Ihnen:

Benutzerdefinierte Status zur Nachverfolgung von Phasen, Zeitleisten und Ergebnissen

Benutzerdefinierte Felder für Aufwand, Komplexität und Nachverfolgung des Aufgabenfortschritts

Automatische Erinnerungen für Genehmigungen, Fristen und ausstehende Aufgaben

Verschiedene Ansichten, wie z. B. eine Anleitung für die ersten Schritte und E-Mail-Vorlagen, sorgen für Ordnung

🔑 Ideal für: Freiberufler, Agenturen, Start-ups oder Unternehmen, die potenziellen Clients oder Stakeholdern Dienstleistungen oder Projekte vorstellen möchten.

4. Vorlage für einen Plan zur Benutzerforschung von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für einen Benutzerforschungsplan, um klare Ziele, getestete Ideen und leicht nachverfolgbares Feedback festzulegen

Planen Sie Benutzerforschung, um kundenorientierte Produkte zu entwickeln? Probieren Sie die Vorlage „ClickUp-Plan für Benutzerforschung” aus.

Sie wurden entwickelt, um Ihnen eine strukturierte Möglichkeit zum Sammeln von Erkenntnissen, Validieren von Hypothesen und Nachverfolgen von Usability-Tests zu bieten, und helfen Ihnen dabei, Schwachstellen zu erkennen und Kundenfeedback zu sammeln. Auf diese Weise können Sie Ihre Zielgruppe identifizieren, die richtigen Forschungsfragen formulieren und Strategien auf der Grundlage der Kundenbedürfnisse entwickeln.

Wie die meisten ClickUp-Vorlagen enthält sie:

Ein organisierter Rahmen zum Festlegen von Zielen, Skizzieren von Hypothesen und Nachverfolgen von KPIs

Benutzerdefinierte Status und Felder zur Nachverfolgung jedes Schritts Ihrer Recherche und zur Kategorisierung von Aufgaben

Vorgefertigte Aufgaben für Interviews, Umfrageanalysen und die Zusammenarbeit bei der Konkurrenzrecherche

Gantt-Diagramme, Listen, Workload, Kalender und Tabellenansichten, um Ihre Pläne zu visualisieren und Erkenntnisse in Verbesserungen umzusetzen

Benutzerdefinierte Dokumente und Fokusgruppen zur Verfeinerung von Strategien und zur Abstimmung mit Stakeholdern

🔑 Ideal für: UX-Designer, Produktmanager oder Teams, die Benutzerforschung betreiben und Produkte auf der Grundlage echter Benutzererkenntnisse entwickeln möchten.

📖 Lesen Sie auch: Die beste Software für das Forschungsmanagement

5. ClickUp-Vorlage für Marktforschung

Kostenlose Vorlage Sammeln Sie alle Ihre Forschungsdaten in der ClickUp-Vorlage für Marktforschung und analysieren Sie aktuelle Markttrends mit Leichtigkeit

Von Start-ups bis hin zu großen Unternehmen hängt der Erfolg stark vom Verständnis Ihres Marktes ab. Die ClickUp-Vorlage für Markt forschung vereinfacht die Marktforschung, indem sie Ihnen hilft, alle Ihre Daten an einem Ort zu sammeln, effizient zu analysieren und in umsetzbare Strategien umzuwandeln.

Sie können damit Forschungsphasen nachverfolgen, Felder für die Priorisierung von Features und Datenquellen hinzufügen und den Erfolg von Aufgaben mit Workflows für Usability-Tests messen. So bleibt jeder Schritt der Recherche – von der Datenerfassung bis zur Berichterstellung – effizient und organisiert.

Als Ergebnis eignet sie sich hervorragend für die Analyse von Wettbewerbern, die Definition von Zielen und die Nachverfolgung von Benutzererkenntnissen auf strukturierte, kollaborative und umsetzbare Weise.

Einige der wichtigsten Features:

Gantt-Diagramme zum Planen von Zeitleisten für die Recherche, Festlegen von Meilensteinen und Zuweisen von Aufgaben

Benutzerdefinierte Felder zum Kategorisieren von Erkenntnissen, Priorisieren von Features und Analysieren von Mitbewerbern

Automatisierungen zur Nachverfolgung von Fortschritten, Datenerfassung und effizienten Berichterstellung

KI und Dokumente zur Analyse von Ergebnissen, zur Abstimmung von Teams und zur Umsetzung von Strategien

🔑 Ideal für: Unternehmen oder Teams, die Marktforschung mit Methoden wie Wettbewerbsanalyse, Usability-Tests und Feature-Priorisierung durchführen.

📖 Lesen Sie auch: Was ist Projektdurchführung? Strategien für die Projektdurchführungsphase

6. Vorlage für Untersuchungsberichte von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie Untersuchungen mit der ClickUp-Vorlage für Untersuchungsberichte, um Beweise genau zu dokumentieren

Ganz gleich, ob Sie eine Prüfung, eine Compliance-Kontrolle oder ein Problem am Arbeitsplatz bearbeiten, Ihr Untersuchungsbericht muss mehr als nur gut organisiert sein – er muss akribisch sein. Das bedeutet, dass keine Informationen fehlen dürfen.

Die Vorlage für Untersuchungsberichte von ClickUp dient dazu, Falldetails zu dokumentieren, Beweise zu sammeln, Kreuzverhöre nachzuverfolgen und Ihre Ergebnisse in einem übersichtlichen, strukturierten Format zusammenzufassen.

Sie helfen Ihnen dabei, Falltypen zu kategorisieren und Interviews zu protokollieren, wichtige Details zu skizzieren, wichtige Beweise anzuhängen und investigative Aufgaben mit Fristen zuzuweisen, sodass alle Beteiligten die Vorschriften einhalten und gleichzeitig Transparenz und Verantwortlichkeit gewahrt bleiben.

Die Vorlage enthält Features wie:

Ein vorgefertigtes Framework für die Falldokumentation, um Incidents zu kategorisieren und wichtige Details festzuhalten

Benutzerdefinierte Status zur Nachverfolgung jeder Phase Ihrer Untersuchung

Benutzerdefinierte Felder zum Kategorisieren von Details, wie Fallnummern und Namen von Ermittlern

Ansichten wie „Zusammenfassender Bericht“ und „Detaillierte Ergebnisse“ zur übersichtlichen Darstellung Ihrer Informationen

Überprüfungs- und Genehmigungsabschnitte zur Validierung von Ergebnissen und zur Fertigstellung von Berichten

🔑 Ideal für: HR-Teams, Juristen und Compliance-Beauftragte, die interne oder externe Untersuchungen leiten.

👀 Wussten Sie schon? Forschungsvorschläge können die Welt verändern – fragen Sie einfach Tim Berners-Lee. 1989 stellte er am CERN eine „vage, aber spannende” Idee vor, aus der schließlich das World Wide Web wurde!

7. ClickUp-Vorlage für die Business-Case-Analyse

Kostenlose Vorlage Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für die Business-Case-Analyse, um datengestützte Entscheidungen mit Zuversicht zu präsentieren

Erwägen Sie eine neue Initiative oder evaluieren Sie bestehende Strategien? Die ClickUp-Vorlage für die Business-Case-Analyse ist genau das Richtige, um Ihre Projektideen zu organisieren, Risiken zu betrachten und zu entscheiden, ob sich die Investition lohnt.

Sie können sie verwenden, um komplexe Business-Fallstudien zu vereinfachen und Kosten, Vorteile und potenzielle Herausforderungen zu vergleichen – und dabei alle Beteiligten bei jedem Schritt auf dem Laufenden halten. Die Vorlage verfügt über integrierte Tools zur Automatisierung von Aufgaben, Nachverfolgung von Genehmigungen und Analyse. Nutzen Sie diese, um sich und Ihr Team mit soliden Daten zu unterstützen und sicher voranzukommen.

Einige der wichtigsten Features sind:

Vorgefertigte Abschnitte für Finanzprognosen und ROI-Analysen

Benutzerdefinierte Felder zum Vergleichen von Kosten, Nachverfolgen von Risiken und Unterstützen fundierter Entscheidungen

Automatisierung von Aufgaben zur Vereinfachung von Genehmigungen, Zuweisung von Rollen und zur Einhaltung von Zeitplänen für Projekte

Nachverfolgung von Meilensteinen zur Überwachung des Fortschritts und zur Feinabstimmung von Strategien nach Bedarf

🔑 Ideal für: Business-Analysten, Projektmanager und Entscheidungsträger, die die Machbarkeit von Projekten bewerten und Investitionen rechtfertigen müssen.

8. Vorlage für Datenanalyseergebnisse von ClickUp

Kostenlose Vorlage Bewerten Sie Rohdaten mit der ClickUp-Vorlage für Datenanalyseergebnisse und zerlegen Sie sie in intelligente Erkenntnisse

Die Nachverfolgung der Geschäftsleistung, die Verbesserung von Workflows oder das Erkennen von Markttrends bedeuten oft, dass man eine Menge Recherchearbeit leisten muss. Die Herausforderung besteht jedoch darin, zu wissen, worauf man sich konzentrieren muss, um die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Die Vorlage „Ergebnisse der Datenanalyse“ von ClickUp hilft Ihnen bei der Analyse von Daten und der übersichtlichen Darstellung der Ergebnisse mit visuellen Hilfsmitteln wie Diagrammen oder Grafiken. Sie können wichtige Erkenntnisse und Empfehlungen mithilfe anpassbarer Layouts zusammenfassen, in Ihre Workflows integrieren und Meilensteine nachverfolgen – alles in einem einzigen, strukturierten Rahmen.

Was ist enthalten:

Spezielle Abschnitte für Problemstellung, Umfang und Einschränkungen

Space, um Ihre analytischen Methoden und Datenquellen zu beschreiben, einschließlich aller verwendeten statistischen Tools

Diagramme und andere Datenvisualisierungen , um Ihre Analyse ansprechender zu gestalten

Benutzerdefinierte Felder für Kostenanalyse, Nachverfolgung von Risiken und datengestützte Entscheidungen

Meilenstein-Nachverfolgung zur Überwachung des Fortschritts und zur Verfeinerung von Geschäftsstrategien

🔑 Ideal für: Datenanalysten und Produktteams, die das Kundenverhalten oder Markttrends verstehen möchten.

9. ClickUp-Vorlage für Forschungsberichte

Kostenlose Vorlage Wandeln Sie Ihre Umfrageergebnisse und Forschungsdaten mit der ClickUp-Vorlage für Forschungsberichte in übersichtliche, umsetzbare Berichte um

Die ClickUp-Vorlage für Forschungsberichte ist ein hervorragender Ausgangspunkt für alle, die detaillierte Studien durchführen, darunter Benutzerforschung, akademische Projekte und Marktanalysen.

Sie enthält vorgefertigte Abschnitte für Zusammenfassung, Methodik, Ergebnisse und Diskussion, Referenzen und Anhänge, mit denen Sie Ihre Ergebnisse übersichtlich dokumentieren und klar präsentieren können.

Sie können der Vorlage auch Mitwirkende oder Teammitglieder zuweisen und in Echtzeit zusammenarbeiten, sodass Sie Feedback einfach besprechen und Aktualisierungen schnell einarbeiten können.

Die Vorlage bietet:

Vorgefertigte Abschnitte für Forschungshintergrund, Ziele, Methodik und Ergebnisse

Benutzerdefinierte Felder zur Nachverfolgung qualitativer und quantitativer Daten an einem Ort

Tools für die Zusammenarbeit für Echtzeit-Feedback, Team-Input und Versionskontrolle

Integration mit den Aufgabenverwaltungs-Features von ClickUp zur Nachverfolgung des Fortschritts von Berichten

🔑 Ideal für: Forscher, Analysten oder Projektmanager, die detaillierte Forschungsergebnisse effizient zusammenstellen und präsentieren müssen.

🧠 Fun Fact: Standardisierte Formate sind nicht nur akademische Bürokratie. Sie erhöhen tatsächlich die Chancen Ihres Vorschlags, indem sie den Gutachtern helfen, Ihre Ziele, Methoden und Auswirkungen ohne Schatzkarte zu finden.

10. Vorlage für Forschungsvorschläge von Scribbr

via Scribbr

Die Scribbr-Vorlage für Forschungsvorschläge dient als Roadmap für Ihre Abschlussarbeit oder Dissertation und unterteilt den gesamten Forschungsprozess in überschaubare Abschnitte.

Diese Vorlage führt Sie durch alle Abschnitte: vom Verfassen einer überzeugenden Einleitung und Problemstellung über eine kurze Literaturrecherche bis hin zur Skizzierung Ihres Forschungsdesigns.

Sie erinnert Sie sogar daran, Dinge wie die Bedeutung Ihrer Studie und Ihre Referenzliste im richtigen Zitierstil anzugeben.

Einige der integrierten Features sind:

Verschiedene Zitierstile wie APA 6. und 7. Auflage, MLA und Chicago Author-Date sowie Notes & Bibliography

Tools zur Bewertung von Quellen für Literaturrecherchen

Listen für Abbildungen, Tabellen, Abkürzungen, Danksagungen und Glossare

Integration mit der Wissensdatenbank von Scribbr, die Artikel zu Grammatik, Recherche, Zitieren und Tipps zum Schreiben enthält

Optionen zur Verbindung mit Plagiatsprüfern, Zitiergeneratoren, Paraphrasierern und Grammatikprüfern

🔑 Ideal für: Studierende, Forscher und Akademiker, die Abschlussarbeiten, Dissertationen oder Förderanträge vorbereiten.

📮ClickUp Insight: 62 % unserer Befragten verlassen sich auf dialogorientierte KI-Tools wie ChatGPT und Claude. Ihre vertraute Chatbot-Oberfläche und ihre vielseitigen Fähigkeiten – zum Generieren von Inhalten, Analysieren von Daten und mehr – könnten der Grund dafür sein, dass sie in verschiedenen Rollen und Branchen so beliebt sind. Wenn ein Benutzer jedoch jedes Mal zu einer anderen Registerkarte wechseln muss, um der KI eine Frage zu stellen, summieren sich die damit verbundenen Umschaltkosten und Kontextwechselkosten mit der Zeit. Nicht mit ClickUp Brain. Es befindet sich direkt in Ihrem Workspace, weiß, woran Sie arbeiten, versteht Nur-Text-Eingaben und gibt Ihnen Antworten, die für Ihre Aufgaben hochrelevant sind! Erleben Sie mit ClickUp eine doppelte Produktivität!

11. Vorlage für Forschungsvorschläge von GradCoach

via GradCoach

Nehmen wir an, Sie tauchen in ein Projekt ein, das sich damit befasst, wie KI öffentliche Dienstleistungen verändert – beispielsweise durch die Vereinfachung von Aufgaben der Behörden oder durch die Verbesserung der Verbindung zwischen Behörden und Bürgern. Um loszulegen, benötigen Sie eine Vorlage für einen Forschungsantrag, in der Sie nicht nur erwähnen, was Sie erforschen, sondern auch erklären, warum und wie Sie dies tun.

Die Vorlage für Forschungsvorschläge von GradCoach skizziert Ihr Thema, untermauert Ihre Methoden und zeigt, dass Sie die Logistik berücksichtigt haben. Sie enthält Anleitungen zu allem, von der Wahl Ihrer Forschungsphilosophie bis zur Planung eines Gantt-Diagramms.

So stellen Sie sicher, dass Ihre Idee nicht nur interessant, sondern auch umsetzbar und gut durchdacht ist – genau das, was Betreuer und Prüfungsausschüsse sehen wollen.

Was erwartet Sie:

Vorgestrukturiertes Layout mit den wichtigsten Abschnitten wie Titel, Einleitung, Bedeutung, Referenzen und Anhang

Integrierte Eingabehilfen und kurze Erläuterungen unterstützen Sie beim Schreiben

Akademisches Format, das als Word-Dokument funktioniert

🔑 Ideal für: Studierende, Doktoranden oder Forscher, die Finanzmittel oder eine Projektgenehmigung suchen.

💡Profi-Tipp: Überprüfen Sie immer die Ethikrichtlinien, bevor Sie loslegen. Holen Sie die Einverständniserklärung der Teilnehmer ein (und geben Sie ihnen die Möglichkeit, jederzeit zu widerrufen), schützen Sie Datenschutz und Vertraulichkeit und erklären Sie – falls Ihre Studie Tiere betrifft – klar, wie Sie diese ethisch behandeln werden.

12. Vorlage für Forschungsvorschläge von Canva

via Canva

Canva ist zwar vor allem für seine Design-Tools bekannt, aber die Vorlage für Forschungsvorschläge ist ein Geheimtipp für die Strukturierung und übersichtliche Präsentation von Forschungsarbeiten.

Ob für eine Universitätsarbeit, einen Geschäftsbericht oder einen Förderantrag – diese Vorlage hilft Ihnen dabei, wichtige Abschnitte wie Ziele, Methoden und erwartete Ergebnisse in einem übersichtlichen, leicht verständlichen Format zu organisieren. Dank ihres auffälligen Designs weckt sie das Interesse Ihrer Leser von Anfang bis Ende.

Außerdem benötigen Sie keine Designkenntnisse, um sie an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Mit dem einfachen Drag-and-Drop-Editor von Canva können Sie mit nur wenigen Klicks Farben anpassen, Abschnitte neu anordnen und Grafiken hinzufügen.

Die Vorlage bietet:

Vorgestrukturierte Abschnitte für Budgetvorschläge, Finanzprognosen und Ziele

Einfaches Hinzufügen von Grafiken, Diagrammen und visuellen Daten

Echtzeit-Zusammenarbeit für schnelle Bearbeitungen, Feedback und Team-Input

Mehrere Exportoptionen (PDF, Word) für einfaches Freigeben und Übermitteln

🔑 Ideal für: Studierende, Forscher und Fachleute, die professionell gestaltete Forschungsvorschläge erstellen möchten.

13. Vorlage für Forschungsvorschläge von PandaDoc

via PandaDoc

Die Vorlage für Forschungsvorschläge von PandaDoc ist eine praktische und benutzerfreundliche Option, mit der Sie einen überzeugenden Vorschlag von Grund auf erstellen können, insbesondere wenn Sie auf eine Ausschreibung (RFP) reagieren oder sich an einen privaten Sponsor wenden.

Sie sind in einem logischen Flow strukturiert, den Förderstellen oder akademische Einrichtungen erwarten. Jeder Abschnitt enthält Hinweise oder Beispiele, sodass Sie nicht rätseln müssen, wie Sie eine Zusammenfassung schreiben oder was Sie in Ihre Methodik aufnehmen sollen.

Da sie digital sind, können Sie ganz einfach mit anderen zusammenarbeiten, die Beteiligung nachverfolgen und automatisierte Genehmigungs-Workflows integrieren – alles in einem einzigen Dokument.

In dieser Vorlage finden Sie:

Vorgefertigte Abschnitte für Zusammenfassung, Forschungsfragen und Zeitleiste

Nummerierte Unterabschnitte, kompatibel mit verschiedenen Arten von Vorschlägen: akademisch, unternehmerisch oder förderungsbasiert

Option zum digitalen Signieren und Versenden

🔑 Ideal für: Studierende und Fachleute, die an Forschungsprojekten arbeiten, für die eine Finanzierung erforderlich ist.

Was macht eine gute Vorlage für einen Forschungsvorschlag aus?

Ein aussagekräftiger Vorschlag definiert das Forschungsproblem klar, verknüpft es mit bestehender Forschung und zeigt, warum es wichtig ist. Eine gute Vorlage hilft dabei, diese Teile zu organisieren, damit nichts übersehen wird.

Hier sind einige Schlüsselelemente, die ein Forschungsprojekt auszeichnen:

Interaktive Checklisten für jeden Abschnitt: Stellen Sie sicher, dass beim Entwerfen keine wichtigen Komponenten übersehen werden, was besonders für das Format, die Zitierweise und die Konsistenz der Struktur hilfreich ist

Integrierte Aufgabenverteilungen und Fristen : Ermöglichen Sie Mitarbeitern, Abschnitte aufzuteilen, Fristen festzulegen und den Fortschritt bei der teamorientierten Recherche nachzuverfolgen

Vorgegebene Felder für die Datenvisualisierung: Bieten Sie gebrauchsfertigen Platz für Tabellen und Abbildungen, die für die übersichtliche Darstellung von Forschungsdaten optimiert sind

Integrierte Zitier- und Referenzverwaltung: Verknüpfen Sie direkt mit Zitiermanagern oder bieten Sie vorformatierte Referenzabschnitte an, um Fehler zu reduzieren und Zeit zu sparen

KI-gestützte Schreibvorschläge: Verfeinern Sie Problemstellungen, Forschungsfragen oder die Formulierung Ihrer Methodik, um mehr Klarheit und Überzeugungskraft zu erzielen

Versionsverlauf und Kommentare: Ermöglichen Sie einfache Überarbeitungen und Feedback, insbesondere bei der Zusammenarbeit mit Vorgesetzten oder Fördergremien

Integrierte Budget- und Ressourcenzuweisung: Verfolgen Sie Ausgaben in Echtzeit und präsentieren Sie Forschungsgelder klar und transparent

🧠 Häufiger Fehler: Viele Vorschläge scheitern nicht wegen einer schwachen Idee, sondern wegen einer unklaren Struktur. Eine gute Vorlage behebt dieses Problem von Anfang an.

Strukturieren Sie Ihre Forschungsvorschläge souverän mit ClickUp!

Das Verfassen eines Forschungsantrags muss nicht überwältigend sein, vor allem wenn Sie die richtigen Tools haben.

Jede Vorlage in dieser Liste wurde aus einem bestimmten Grund ausgewählt: Einige eignen sich perfekt für akademische Vorschläge, andere glänzen in geschäftlichen Einstellungen und einige wenige sind für datenintensive oder designorientierte Projekte konzipiert. Anstatt also bei Null anzufangen (oder zum hundertsten Mal „Wie schreibe ich einen Vorschlag?“ zu googeln), können Sie einfach eine Vorlage auswählen, die Ihrem Forschungsstil und Ihrem Zweck entspricht.

Wenn Ihnen keine davon zusagt, besuchen Sie die umfangreiche Bibliothek von ClickUp mit über 1.000 kostenlosen, vollständig anpassbaren Vorlagen – komplett mit Automatisierung, Aufgabenverwaltung und Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit.

Sie werden überrascht sein, wie viel einfacher die Planung Ihrer Recherche sein kann, wenn ClickUp Ihnen die meiste Arbeit abnimmt. Melden Sie sich noch heute kostenlos an!