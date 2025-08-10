Die 10 besten Raumreservierungsprogramme für Büros im Jahr 2025

Sind Sie schon einmal mit Ihrem Laptop in der Hand durch das Büro gelaufen, auf der Suche nach einem freien Besprechungsraum? Wussten Sie, dass 40 % der Mitarbeiter, genau wie Sie, täglich bis zu 30 Minuten damit verschwenden, einen geeigneten Space für ein Meeting zu finden?

Das ist nicht nur frustrierend, sondern auch ein Produktivitätskiller. Ob es sich um ein wichtiges Client-Meeting oder eine schnelle Synchronisierung des Teams handelt, das Letzte, womit Sie sich beschäftigen möchten, ist der Kampf um Konferenzräume und das Durchforsten von Kalendern.

Hier kommt die Raumreservierungssoftware ins Spiel. Das richtige Buchungssystem beseitigt Terminkonflikte, verhindert Nichterscheinen und sorgt mit Echtzeit-Verfügbarkeit und intelligenten Erinnerungen für einen reibungslosen Ablauf von Meetings.

Wir haben die besten Tools für die Raumreservierung zusammengestellt ( ClickUp führt das Feld an!), damit Sie Ihren Space optimieren, Zeit sparen und die Kontrolle über Ihren Kalender zurückgewinnen können.

Was sollten Sie bei einer Raumreservierungssoftware beachten?

Die richtige Raumreservierungssoftware sollte mehr können, als nur Ihren Platz zu reservieren. Sie sollte vorausschauend denken, Ihnen nicht im Weg stehen und dafür sorgen, dass jedes Meeting pünktlich beginnt (mit den richtigen Personen im Raum).

Hier erfahren Sie, worauf Sie bei einem Konferenzraum-Buchungssystem achten sollten, um produktive Meetings zu halten:

Echtzeit-Raumverfügbarkeit: Tools, mit denen Ihr Team sofort sehen kann, welche Räume frei, belegt oder bereits gebucht sind. Keine unangenehmen Unterbrechungen mehr mit der Frage „Ist jemand da?“, keine Spekulationen und keine Tools, mit denen Ihr Team sofort sehen kann, welche Räume frei, belegt oder bereits gebucht sind. Keine unangenehmen Unterbrechungen mehr mit der Frage „Ist jemand da?“, keine Spekulationen und keine Terminkonflikte mehr

Kalender- und E-Mail-Integration: Software, die sich nahtlos mit bestehenden Business-Tools und Google Workspace, Kalender, Microsoft Outlook und E-Mail-Erinnerungen synchronisiert. Ihr Team verpasst keine Buchung mehr und muss nicht mehr zwischen fünf Apps hin- und herwechseln, um einen Raum zu reservieren

Interaktive Grundrisse: Features, die interaktive Raumdarstellungen und Visualisierungen des Layouts Ihres Büros anzeigen, in denen Sie auf Meeting-Spaces klicken und diese ganz einfach buchen können. Eine solche Software zur Buchung von Besprechungsräumen ist besonders wichtig, wenn Sie über größere Büros und hybride Setups verfügen

Intelligente Buchungsregeln: Tools, mit denen Sie Einschränkungen wie maximale Belegung, Limits für die Dauer der Buchung und Priorität für bestimmte Teams festlegen können. So bleibt auch in Spitzenzeiten alles fair und organisiert und Tools, mit denen Sie Einschränkungen wie maximale Belegung, Limits für die Dauer der Buchung und Priorität für bestimmte Teams festlegen können. So bleibt auch in Spitzenzeiten alles fair und organisiert und Probleme bei der Arbeitsplanung werden vermieden

Berührungsloses Ein- und Auschecken: Software, die QR-Codes oder Sensoren zur Bestätigung der Raumnutzung verwendet und so Doppelbuchungen verhindert. Dies hilft auch bei der Nachverfolgung der Raumnutzung für eine bessere Planung

Features für das Besuchermanagement: Features zum Buchen von Besprechungsräumen für Kunden- oder Lieferantenbesuche und zum Verknüpfen dieser Räume mit den Anmeldungen der Gäste

Nutzungsanalysen und Berichte: Software, die nachverfolgt, welche Räume am häufigsten genutzt werden, wie oft Buchungen storniert werden und wo Sie Space-Effizienz verlieren

Die beste Raumreservierungssoftware auf einen Blick

Hier finden Sie eine Übersicht der beeindruckendsten Raumreservierungsprogramme, aus denen Sie wählen können:

Tool Am besten geeignet für Schlüssel-Features Preise* ClickUp Nahtlose Raumreservierung und Teamkoordination; Startups, KMUs und Unternehmen KI-gestützter Kalender, Aufgabenverwaltung, Vorlagen für Meetings, Integrationen mit Google Kalender, Outlook und Calendly, KI-Notizfunktion und Vorlagen für die Verwaltung von Büroräumen Free Forever, Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen Skedda Automatisierung der Zugangskontrolle für bestimmte Besprechungsräume; KMUs und Unternehmen Benutzerdefinierte Buchungsregeln, Benachrichtigungen zum Besucher-Check-in, Erinnerungen per Slack/E-Mail, interaktive Karten und Online-Zahlungen Ab 99 $/Monat Kadence Hybride Teams; Startups, KMUs und Unternehmen Echtzeit-Raumverfügbarkeit, vorausschauende Intelligenz, Slack/MS Teams-Benachrichtigungen, Integration in Outlook/Google Kalender und Live-Analysen zur Raumnutzung Ab 4 $/Monat pro aktivem Benutzer OfficeRnD Benutzerdefinierte Besprechungsräume; KMUs und Unternehmen Wiederkehrende Meeting-Reservierungen, zentralisierte Raumstatus, Raumnutzungsanalysen und Buchungsfunktionen für Administratoren Ab 99 bis 185 US-Dollar pro Monat inspace Raumnutzung und Arbeitsplatzanalyse; KMUs und Unternehmen NFC-fähige Check-ins, interaktive Karten, Buchungsregeln, digitale Beschilderung und umsetzbare Metriken Ab 3,99 $ pro Benutzer und Monat Roomzilla Raumbuchungen mit einem Klick; KMUs Reservierungen per QR-Code, automatische Stornierungen, Genehmigungsregeln, interaktive Karten und Echtzeit-Updates Kostenlos, ab 12 $/Ressource Robin Unternehmen mit großen Büroräumen und Remote-Teams; Unternehmen Hot Desking, Prioritätsbuchungen, interaktive Bürokarten, KI-gestützte Check-ins und Schutz vor verlassenen Meetings Benutzerdefinierte Preise Teem von iOFFICE Behörden; Regierung, Unternehmen FedRAMP-Autorisierung, interaktive Bürokarten, KI-Optimierung des Workspace und Integration der Besucherverwaltung Benutzerdefinierte Preise RoomRaccoon Hotels und Resorts; KMUs und Unternehmen (Gastgewerbe) Automatisierte Aktualisierung der Raumverfügbarkeit, sichere Abrechnung, anpassbare Buchungsmaschine und Berichterstellung in Echtzeit Ab 236 $/Monat Envoy Optimierung der Konferenzraumauslastung und der Verwaltung von Büroräumen; KMUs und Unternehmen Farbcodierte Verfügbarkeit, digitale Terminanzeigen, Slack/Teams-Integration und automatische Erinnerungen zum Ende des Meetings Kostenlos, ab 131 $/Monat pro Speicherort

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsbasierten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert der Produkte basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber , wie wir Software bei ClickUp bewerten.

Die beste Raumreservierungssoftware

Hier sind einige der am häufigsten verwendeten Raumplanungsprogramme, mit denen Sie Ihr Reservierungssystem optimieren können.

1. ClickUp (Am besten geeignet für nahtlose Raumreservierungen und Teamkoordination)

Planen Sie Ihre Meeting-Termine und vermeiden Sie Doppelbuchungen mit ClickUp

Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie sind fünf Minuten von einem wichtigen Kundengespräch entfernt, aber der Meetingraum, den Sie gebucht hatten, ist bereits belegt – schon wieder. Sie haben im Kalender nachgesehen, aber es ist unklar, wer den Raum reserviert hat. Ihr Team nutzt verschiedene Tools, niemand weiß, wer was reserviert hat, und jetzt suchen Sie verzweifelt nach einem Backup-Space.

Geben Sie ClickUp ein, Ihre App für alles rund um die Arbeit. Es handelt sich um einen KI-gestützten Work Hub und ein intelligentes Buchungssystem, das Terminplanung, Zusammenarbeit, Nachverfolgung und vieles mehr unter einem Dach vereint.

ClickUp Kalender

Der AI-Kalender von ClickUp fungiert als Ihr Command-Center für die Buchung von Konferenzräumen. Anstelle von unangenehmen Wartezeiten im Flur oder Doppelbuchungen erhalten Sie eine übersichtliche Echtzeit-Ansicht, welche Räume wann und für wie lange verfügbar sind.

Planen Sie Konferenzen und buchen Sie Besprechungsräume ganz einfach mit dem ClickUp Kalender

Möchten Sie Zeit für eine Brainstorming-Sitzung oder eine wöchentliche Mitarbeiterversammlung blocken? Wählen Sie einfach Ihren Termin aus.

Aber es geht um mehr als nur um die Buchung. Dieser Kalender ist KI-gestützt. Er kann Ihren gesamten Meeting-Flow optimieren. Der Kalender plant automatisch anhand der Verfügbarkeit und versendet Erinnerungen, damit niemand das Meeting verpasst – oder ungebeten daran teilnimmt.

ClickUp Brain

Die KI von ClickUp überprüft Aufgaben, anstehende Termine und die Verfügbarkeit Ihres Teams, um sinnvolle Meeting-Zeiten vorzuschlagen.

ClickUp Brain blockiert sogar automatisch Fokuszeiten und plant Termine neu, wenn Konflikte auftreten, sodass Sie Überschneidungen und kurzfristige Umplanungen vermeiden können.

Bitten Sie ClickUp Brain, regelmäßige Buchungsaufgaben für Sie zu übernehmen

ClickUp Aufgaben

Als Nächstes sprechen wir über ClickUp Aufgaben – das operative Rückgrat Ihrer Besprechungsraumkoordination.

Verwandeln Sie Ihre Meeting-Termine mit ClickUp Aufgaben in To-Do-Listen

Sie können jedes geplante Meeting in eine Aufgabe umwandeln. Einfach den Raum taggen, Ihrem Team zuweisen, die Dauer festlegen und fertig.

So entsteht eine gemeinsame Informationsquelle – jeder weiß, wer welchen Space wie lange und warum nutzt. Es gibt keine Spekulationen mehr darüber, für wen „Meetingraum B“ reserviert ist. Noch besser: Sie können Unteraufgaben und Checklisten hinzufügen, damit Ihre Meetings planmäßig und produktiv verlaufen.

ClickUp-Integrationen

Und da ClickUp mühelos mit Google Kalender, Outlook, Microsoft Teams und anderen führenden Terminplanungstools synchronisiert werden kann, bleibt Ihr gesamtes Buchungssystem aufeinander abgestimmt.

Synchronisieren Sie Ihre bestehenden Planungstools für eine zentrale Ansicht der gebuchten Zeitfenster und Besprechungsräume mit ClickUp Integrations

Mit der ClickUp Outlook-Integration können Sie E-Mails in Aufgaben umwandeln . Alternativ können Sie neue Aufgaben aus Ihren E-Mails erstellen, ohne Outlook zu verlassen.

Das Aktualisieren von Aufgaben in Ihrem Kalender wird durch die Integration von ClickUp in Google Kalender ebenfalls zum Kinderspiel. Und wenn Sie ein Ereignis in Ihrem Google Kalender ändern oder hinzufügen müssen, wird dies automatisch in ClickUp übernommen.

Ebenso können Sie mit der ClickUp-Calendly-Integration ein Meeting in Calendly planen und es in ClickUp anzeigen lassen.

Neben der Verwaltung, Planung und Koordination glänzt ClickUp auch bei der Steigerung der Produktivität. Es beseitigt nicht nur das Chaos, das mit der Buchung von Besprechungsräumen einhergeht, sondern macht Meetings selbst völlig stressfrei.

ClickUp AI Notizbuch

Der ClickUp AI Notetaker ist das Teammitglied, von dem Sie nicht wussten, dass Sie es brauchen. Er nimmt an Ihren Meetings teil, hört zu, transkribiert die wichtigsten Punkte aus den Meeting-Protokollen und – was am wichtigsten ist – generiert automatisch Aktionspunkte, die sofort nach Beendigung des Anrufs in ClickUp-Aufgaben umgewandelt werden.

Mit ClickUp AI Notetaker können Sie Besprechungen mühelos protokollieren

Das bedeutet, dass jedes Ergebnis einer Raumreservierung dokumentiert und weiterverfolgt wird und nicht nur vage Notizen und vergessene Aufgaben zurückbleiben.

Vorlage für ClickUp-Formular zur Meeting-Buchung

Benötigen Sie eine einfache Möglichkeit für Ihr Team, Räume zu reservieren oder Meetings zu planen? Probieren Sie die Vorlage für das ClickUp-Meeting-Buchungsformular aus.

Kostenlose Vorlage Optimieren Sie Raumreservierungsanfragen mit der Formularvorlage für Meeting-Buchungen von ClickUp

Damit können Teams ganz unkompliziert Besprechungsräume buchen und sicherstellen, dass alle Meeting-Anfragen klar und einheitlich sind, sodass Überschneidungen im Terminkalender vermieden werden. Darüber hinaus können Sie alle wichtigen Details wie Datum, Uhrzeit, Speicherort, Teilnehmer, Tagesordnung und benötigte Ressourcen erfassen.

Für diejenigen, die größere Räume verwalten – vielleicht einen Campus, eine Coworking-Etage oder eine Unternehmenszentrale – bietet die Vorlage „ClickUp Office Space Management“ eine neue Dimension.

Kostenlose Vorlage Optimieren Sie die Verwaltung und Instandhaltung Ihrer Konferenzräume mit der Vorlage „ClickUp Office Space Management“

Damit können Sie Schreibtische und Konferenzbereiche zuweisen, die Raumnutzung nachverfolgen, Wartungsanfragen verwalten und sogar Layouts für maximale Produktivität optimieren. Sie können Ihren Space visualisieren, effizient planen und Ihr Büro wie eine gut geölte Maschine führen.

In einer Welt voller überlappender Kalender und überfüllter Terminpläne ist ClickUp Ihr Full-Stack-Meeting-Ops-Manager. Es hilft Ihnen, effektive Meetings durchzuführen und alle Spaces, Aufgaben und Teammitglieder synchronisiert zu halten.

Die besten Features von ClickUp

Ermöglichen Sie Mitgliedern, Räume über ClickUp-Formulare zu buchen, mehrere Spaces zu verwalten und die Abrechnung zu optimieren oder Zugriff zu gewähren

Verwandeln Sie die Buchung von Besprechungsräumen in einen automatisierten Workflow mit über 50 Auslösern

Koordinieren Sie die Reservierung von Unterrichtsräumen und Konferenzräumen, synchronisieren Sie akademische Kalender und automatisieren Sie Benachrichtigungen für Mitarbeiter und Studenten

Integrieren Sie die Raumreservierung in das Projektmanagement, damit Meetings, Aufgaben und Nachverfolgungen an einem Ort erfasst werden

Übersetzen Sie Meeting-Notizen in über 10 Sprachen

Speichern Sie Notizen zu Meetings mit ClickUp AI Notetaker und Aufzeichnungen von Meetings mit ClickUp Clips , um schnell darauf zurückgreifen zu können und redundante Meetings zu vermeiden

Greifen Sie auf PowerPoint-Vorlagen für Meeting-Agenden zu, um Ihre Besprechungen zu organisieren und zu strukturieren und so Meetings zu verkürzen

Limits von ClickUp

Neue Benutzer könnten die umfangreichen Features zunächst etwas überwältigend finden

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.300 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Ein Benutzer von ClickUp sagt

Es ist phänomenal, wie viel Zeit wir seit der Umstellung auf ClickUp bei Meetings sparen. Was früher drei Stunden pro Woche für die Planung und Aktualisierung von Ereignissen in Anspruch nahm, dauert jetzt nur noch etwas mehr als eine Stunde. Die beteiligten Teams haben nun mehr Zeit, sich auf wichtigere Prioritäten im Marketing zu konzentrieren.

Es ist phänomenal, wie viel Zeit wir seit der Umstellung auf ClickUp bei Meetings sparen. Was früher drei Stunden pro Woche für die Planung und Aktualisierung von Ereignissen in Anspruch nahm, dauert jetzt nur noch etwas mehr als eine Stunde. Die beteiligten Teams haben nun mehr Zeit, sich auf wichtigere Prioritäten im Marketing zu konzentrieren.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp-Formulare, um nach jedem Meeting das Feedback Ihres Teams einzuholen. So reduzieren Sie die Anzahl sinnloser Meetings und halten Besprechungsräume für dringende Konferenzen frei

2. Skedda (Am besten geeignet für die Automatisierung der Zugangskontrolle für bestimmte Besprechungsräume)

über Skedda

Von 2023 bis 2024 hat sich die Gesamtbüroauslastung von 30 % auf 60 % verdoppelt. Das bedeutet mehr Menschen, mehr Meetings und ja... mehr Chancen auf Raumkonflikte.

Mit der eleganten und zentralisierten Plattform von Skedda können Sie dies mit der Zuweisung von Schreibtischen, der Planung von Besprechungsräumen und der Organisation gemeinsamer Räume verwalten. Die intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche, Online-Zahlungen und Social Logins machen es für Büromanager und Coworking-Betreiber einfach, Reservierungen mit minimalem Aufwand zu verwalten.

Sie können auch eine Zugangskontrolle für bestimmte Räume einrichten, um sicherzustellen, dass der Space für Ihre Meetings mit hoher Priorität immer verfügbar ist.

Die besten Features von Skedda

Passen Sie Buchungsbedingungen, benutzerdefinierte Felder und Regeln für spezielle Ausrüstung und verschiedene Meeting-Spaces an

Lassen Sie Besucher auf einem dafür vorgesehenen Tablet einchecken und erhalten Sie sofort eine Benachrichtigung über ihre Ankunft

Versenden Sie Erinnerungen zum Check-in über Slack und E-Mail und geben Sie ungenutzte Spaces automatisch frei, um Ghost-Buchungen zu vermeiden

Remote-Teams können mit detaillierten, interaktiven Karten und Grundrissen ganz einfach ihre Büroumgebung finden

Limits von Skedda

Manchmal werden Termine in falschen Zeitzonen aufgelistet

Fehlende benutzerdefinierte Features

Preise für Skedda

Starter: 99 $/Monat

Plus: 149 $/Monat

Premier: 199 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Skedda

G2: 4,8/5 Sterne (über 240 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 Sterne (über 220 Bewertungen)

📮ClickUp Insight: Laut unserer Umfrage zur Effektivität von Meetings finden 12 % der Befragten Meetings überfüllt, 17 % sagen, dass sie zu lange dauern, und 10 % halten sie größtenteils für unnötig. In einer weiteren Umfrage von ClickUp gaben 70 % der Befragten an, dass sie gerne einen Ersatz oder einen Stellvertreter zu den Meetings schicken würden, wenn sie könnten. Der integrierte AI Notetaker von ClickUp kann Ihr perfekter Meeting-Proxy sein! Lassen Sie KI alle wichtigen Punkte, Entscheidungen und Aktionselemente erfassen, während Sie sich auf wertvollere Arbeit konzentrieren. Mit automatischen Meeting-Zusammenfassungen und der Unterstützung von ClickUp Brain bei der Erstellung von Aufgaben verpassen Sie nie wieder wichtige Informationen, selbst wenn Sie nicht an einem Meeting teilnehmen können. 💫 Echte Ergebnisse: Teams, die die Meeting-Management-Features von ClickUp nutzen, berichten von einer Reduzierung unnötiger Unterhaltungen und Meetings um ganze 50 %!

3. Kadence (Am besten für hybride Teams geeignet)

via Kadence

64 % der Mitarbeiter geben an, dass ihr Unternehmen derzeit nach einem hybriden Modell arbeitet. Wenn Sie zu ihnen gehören, ist Kadence die ideale Software für die Besprechungsraumplanung für Sie.

Dieses System zur Buchung von Besprechungsräumen bietet ein modernes, auf hybride Teams zugeschnittenes Raumreservierungssystem, das in Echtzeit die Sichtbarkeit verfügbarer Besprechungsräume an mehreren Speicherorten ermöglicht.

Sie können Räume nach Speicherort, Kapazität oder Ausstattung filtern und direkt von Ihrem Mobilgerät oder Desktop aus buchen. Die Raumdarstellung und die Schnellbuchungsfunktion des Systems sorgen für eine transparente und reibungslose Planung von Konferenzräumen.

Die besten Features von Kadence

Greifen Sie auf vorausschauende Informationen zur Arbeitsplatzauslastung zu

Bleiben Sie über Slack- und MS Teams-Benachrichtigungen auf dem Laufenden, wann Ihr Team ins Büro kommt und wann es in letzter Minute abgesagt hat

Passen Sie das Setup Ihres Besprechungsraums mit den erforderlichen Annehmlichkeiten an

Reservieren Sie Meeting-Räume direkt über Ihren Outlook- und Google Kalender

Helfen Sie Büroleitern, Buchungskonflikte zu minimieren, mit Erinnerungen an den Check-in, automatischer Freigabe ungenutzter Räume und Live-Analysen zur Raumnutzung

Limits von Kadence

Häufige Probleme beim Ändern von Raumreservierungen

Der Abschnitt „Einblicke“ ist nicht sehr detailliert

Preise für Kadence

Standard: 4 $/Monat pro aktivem Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Kadence

G2: 4,6/5 Sterne (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 Sterne (über 20 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Kadence?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Bei korrekter Einrichtung ist das System einfach zu bedienen. Sie müssen lediglich einige Klicks auf die Schaltfläche ausführen, um die freien Plätze oder Räume in der Ansicht anzuzeigen, und dann zur Bestätigung klicken. Bei jeder Buchung müssen Sie sich anmelden. Das ist ziemlich mühsam, und wenn Sie es nicht rechtzeitig tun, wird Ihre Buchung storniert.

Bei korrekter Einrichtung ist das System einfach zu bedienen. Sie müssen lediglich einige Klicks auf die Schaltfläche ausführen, um die freien Plätze oder Räume anzuzeigen, und dann zur Bestätigung klicken. Bei jeder Buchung müssen Sie sich erneut anmelden. Das ist ziemlich mühsam, und wenn Sie es nicht rechtzeitig tun, wird Ihre Buchung storniert.

4. OfficeRnD (Am besten für die benutzerdefinierte Anpassung von Besprechungsräumen geeignet)

via OfficeRnD

Jedes Team benötigt unterschiedliche Ausstattungen für Online-Meetings, sei es Whiteboards für Brainstorming, Videokonferenzgeräte für Anrufe mit Clients oder zusätzliche Stühle für hybride Besprechungen.

Mit OfficeRnD können Sie Besprechungsräume an die Bedürfnisse Ihres Teams anpassen, von der Hinzufügung von Annehmlichkeiten bis hin zur Festlegung intelligenter Buchungsregeln, die die Planung einfach und stressfrei halten. Und wenn es einmal hektisch wird, können Büroleiter oder Administratoren einspringen und Spaces für andere buchen, sodass jeder zur richtigen Zeit den richtigen Raum bekommt.

Die Plattform eignet sich besonders für Coworking Spaces und Unternehmensumgebungen, die flexible, skalierbare Lösungen benötigen.

Die besten Features von OfficeRnD

Räumen Sie einfach für wiederkehrende Meetings

Fügen Sie wichtige Details und Ressourcen für Meetings direkt in jede Reservierung ein

Heben Sie die Verfügbarkeit von Räumen durch zentralisierte Raum-Status hervor

Verfolgen Sie Buchungen und Check-ins, Raumauslastungsraten, durchschnittliche Dauer von Buchungen und den Prozentsatz der Nichterscheinen

Limits von OfficeRnD

Für junge Start-ups mit begrenztem Budget kann das ziemlich teuer werden

Benutzer berichten, dass die Navigation in der Software recht schwierig ist

Preise für OfficeRnD

Für Coworking- und Flex-Spaces: Start: Ab 185 $/Monat Grow: Ab 289 $/Monat Scale: Benutzerdefinierte Preise

Start: Ab 185 $/Monat

Wachsen: Ab 289 $/Monat

Skala: Benutzerdefinierte Preise

Für moderne Arbeitsplätze: Start: Ab 99 $/Monat Professional: Ab 399 $/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Start: Ab 99 $/Monat

Professionell: Ab 399 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Start: Ab 185 $/Monat

Wachsen: Ab 289 $/Monat

Skala: Benutzerdefinierte Preise

Start: Ab 99 $/Monat

Professionell: Ab 399 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu OfficeRnD

G2: 4,6/5 Sterne (über 150 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 Sterne (über 30 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über OfficeRnD?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Mir gefällt, wie nahtlos die Plattform funktioniert. Sie ist sehr benutzerfreundlich und einfach zu bedienen. Für die Anforderungen unserer Organisation und die Anforderungen, wenn jemand einen Raum in unserem Büro reserviert, ist das Feature „Meeting-Services“ unverzichtbar. Es wäre vorteilhaft, wenn man die Option aktivieren könnte, dass dieses Formular ausgefüllt werden muss, damit unser Team die Ankunft unserer Mitarbeiter im Büro vorbereiten kann.

Mir gefällt, wie nahtlos die Plattform ist. Sie ist sehr benutzerfreundlich und einfach zu bedienen. Für die Bedürfnisse unserer Organisation und die Anforderungen, wenn jemand einen Raum in unserem Büro reserviert, ist das Feature „Meeting-Services“ unverzichtbar. Es wäre vorteilhaft, wenn man die Option aktivieren könnte, dass dieses Formular ausgefüllt werden muss, damit unser Team die Ankunft unserer Mitarbeiter im Büro vorbereiten kann.

🧠 Fun Fact: Mark Zuckerberg, der Gründer von Facebook, schwört auf die produktivitätssteigernde Wirkung eines eiskalten Konferenzraums und hält die Temperatur konstant bei 15 °C. Das Einzige, was in diesem Raum heiß wird, sind wohl die Diskussionen!

5. inspace (Am besten geeignet für Raumnutzung und Arbeitsplatzanalyse)

via inspace

Um Ihren Workspace zu optimieren, benötigen Sie Echtzeitdaten darüber, wie Ihre Besprechungsräume und Schreibtische genutzt werden. Das NFC-fähige Check-in-System der Plattform stellt sicher, dass nur belegte Buchungen den Space reservieren und nicht genutzte Räume automatisch für andere freigegeben werden.

Neben der Verwaltung Ihrer Raumreservierungen zeigt sie Ihnen genau, wie der Space genutzt wird und was Sie ändern müssen, um Ihr Team unterzubringen.

Sie können sofort verfügbare Konferenzräume anzeigen, Zeitpläne überprüfen und Räume von jedem Gerät aus reservieren, einschließlich interaktiver Raumbedienfelder. Darüber hinaus bietet es anpassbare Nachrichtenübermittlung, Echtzeit-Updates und mühelose Koordination für reibungslose und angenehme Client- und Team-Meetings.

die besten Features von inspace

Legen Sie Buchungsregeln fest, verwalten Sie Benutzerrollen und stellen Sie sicher, dass nur die richtigen Personen bestimmte Spaces reservieren können

Bieten Sie Besuchern digitale Beschilderung zur Buchung von Besprechungsräumen an

Greifen Sie über die intuitive Benutzeroberfläche der Plattform auf interaktive Karten Ihres Grundrisses zu und ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern, Schreibtische, Meeting-Räume, Parkplätze und vieles mehr zu buchen

Profitieren Sie von detaillierten Zugriffskontrollen und umsetzbaren Metriken

inspace-Limits

Die Benutzererfahrung ist nicht sehr reibungslos

Manchmal müssen Sie eine Seite mehrmals aktualisieren, um Räume zu reservieren

inspace-Preise

Starter: 3,99 $ pro Benutzer und Monat

Pro: 7,99 $ pro Benutzer und Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

bewertungen und Rezensionen zu inspace

G2: Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

👀 Wussten Sie schon? 49 % aller Arbeitsplätze werden extrem wenig genutzt, durchschnittlich weniger als eine Stunde pro Tag.

6. Roomzilla (Am besten für Zimmerbuchungen mit einem Klick)

via Roomzilla

Niemand möchte mehrere Genehmigungsschritte durchlaufen, nur um einen Besprechungsraum zu buchen. Noch frustrierender ist es, wenn es sich um eine dringende Konferenz handelt.

Mit Roomzilla können Sie Räume durch einfaches Scannen eines QR-Codes reservieren. Die Features für automatische Stornierung und Genehmigungswarteschlange reduzieren No-Shows und optimieren den Reservierungsprozess. Die Plattform ist äußerst anpassungsfähig und unterstützt Hot-Desking, Desk-Hoteling und die traditionelle Konferenzraum-Buchung. Damit ist sie eine vielseitige Lösung für moderne, flexible Arbeitsplätze.

Die besten Features von Roomzilla

Nutzen Sie digitale Check-ins und automatische Stornierungen, um Arbeitsräume zu optimieren

Buchen Sie Räume und Coworking Spaces schnell mit QR-Codes

Legen Sie Genehmigungsregeln für bestimmte Räume oder Ressourcen fest, um sicherzustellen, dass nur Spaces mit hoher Priorität einer administrativen Überprüfung unterzogen werden

Maximieren Sie die Effizienz mit interaktiven Karten und Echtzeit-Buchungsaktualisierungen

Limits von Roomzilla

Die Feature zur Berichterstellung ist nicht detailliert genug

Keine mobile App verfügbar

Preise für Roomzilla

Free

Standard: 12 $/Ressource

Business: 20 $/Raum und 12 $/Schreibtisch pro Gerät

Bewertungen und Rezensionen zu Roomzilla

G2: 4,3/5 Sterne (über 180 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

7. Robin (Am besten geeignet für Unternehmen mit großen Büroräumen und Remote-Teams)

via Robin

Für große Unternehmen kann die Verwaltung von Konferenzräumen über weitläufige Büroräume und mehrere Speicherorte hinweg ein logistischer Albtraum sein, insbesondere wenn Sie ein hybrides Arbeitsmodell haben. Robin ist eine Software zur Buchung von Besprechungsräumen, die speziell für die Anforderungen solcher Unternehmen entwickelt wurde.

Mit Hot Desking, Prioritätsbuchungen und einer zentralen Übersicht über alle Räume finden Sie schnell den perfekten Space und lösen Terminkonflikte für Ihre Remote- und In-Office-Teams. Sie können sogar Parkplätze reservieren und die Raumdarstellung und das Layout Ihres Büros mit KI optimieren.

Die besten Features von Robin

Reservieren Sie Räume über Microsoft Outlook und MS Teams

Greifen Sie auf automatische Raumvorschläge und interaktive Bürokarten zu

Sorgen Sie für eine optimale Auslastung Ihrer Meetingräume mit KI für automatisierte Check-ins, Schutz vor verlassenen Meetings und intelligente Raumvorschläge

Bieten Sie Mitarbeitern und Besuchern interaktive Kiosks mit Karten, die sie zu den verschiedenen Speicherorten in Ihrem Büro führen

Limits von Robin

Die Bearbeitung des Grundrisses ist etwas komplex und erfordert oft den Support des Anbieters

Das Buchungssystem über Outlook funktioniert nicht richtig

Preise von Robin

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Robin

G2: 4,5/5 Sterne (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 Sterne (über 70 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Robin?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Mir gefällt, wie einfach es ist, die Räume und die Informationen zu den einzelnen Räumen zu verwalten. Mir gefällt die Benutzeroberfläche der App, sie ist für unsere Mitarbeiter sehr einfach zu bedienen

Mir gefällt, wie einfach es ist, die Räume und die Informationen zu den einzelnen Räumen zu verwalten. Mir gefällt die Benutzeroberfläche der App, sie ist für unsere Mitarbeiter sehr einfach zu bedienen

8. Teem von iOFFICE (Am besten für Behörden geeignet)

über Teem von iOFFICE

Teem von iOffice ist ein FedRAMP-zertifiziertes System zur Buchung von Besprechungsräumen, das sich ideal für Behörden und Unternehmen eignet, die mit hochsensiblen Daten umgehen.

Sie kombiniert Tisch- und Raumreservierungen mit Arbeitsplatzanalysen und Wegeleitsystemen. Außerdem bietet sie Eptura KI, mit der Sie Ihren Workspace optimieren und die betriebliche Effizienz verbessern können.

Neben der Reservierung von Besprechungsräumen können Sie damit auch die Wartung von Büroräumen planen, Serviceanfragen stellen und Besprechungspläne und Gerätebudgets nachverfolgen.

Diese Software zur Besprechungsraum-Buchung ist hilfreich für Unternehmen und Bildungseinrichtungen, die eine einheitliche Plattform für die Verwaltung aller Aspekte der Arbeitsplatzreservierung und des Besucher-Flows suchen.

Die besten Features von Teem by iOFFICE

Greifen Sie auf interaktive Bürokarten zu, um Besprechungsräume zu buchen und zu finden

Nutzen Sie KI, um Arbeitsbereiche nach Ihren Präferenzen zu buchen, und lassen Sie Ihre Mitarbeiter Schreibtische in der Nähe ihrer Kollegen auswählen

Ansicht von Daten zur Nutzung Ihres Workspace, zu Reservierungen und Mietdaten im Analyse-Dashboard

Integrieren Sie Besuchermanagement- und Digital Signage-Lösungen, um die Planung Ihrer Konferenzräume zu optimieren

Limits von Teem by iOFFICE

Benutzer berichten von schlechtem Kundenservice

Das Tool hat eine steile Lernkurve

Preise für Teem von iOFFICE

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Teem von iOFFICE

G2: Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: 4,4/5 Sterne (über 40 Bewertungen)

🧠 Fun Fact: Die berühmte „Zwei-Pizza-Regel“ von Amazon besagt, dass kein Meeting so groß sein sollte, dass zwei Pizzas nicht für die gesamte Gruppe reichen. Eine ziemlich clevere Idee, um überlange, frustrierende Meetings zu vermeiden, oder?

9. RoomRaccoon (Am besten für Hotels und Resorts geeignet)

via RoomRaccoon

Überschneidende Reservierungen, manuelle Aktualisierungen und ständige Buchungsanfragen können selbst das bestorganisierte Hotelpersonal überfordern. RoomRaccoon ist eine All-in-One-Hotelverwaltungssoftware, die sich durch die Automatisierung der Front-Desk-Verwaltung und der Backoffice-Abläufe im Gastgewerbe auszeichnet.

Das Property Management System (PMS) umfasst eine leistungsstarke Buchungsmaschine, einen Channel Manager und Funktionen zur Berichterstellung in Echtzeit, mit denen Hotels und Pensionen ihre Zimmerreservierungen optimieren und ihren Umsatz maximieren können.

Es handelt sich um eine intelligente Lösung, mit der Hoteliers Zeit sparen, Fehler reduzieren und vom Check-in bis zum Check-out ein nahtloses Erlebnis bieten können.

Die besten Features von RoomRaccoon

Aktualisieren Sie die Raumverfügbarkeit automatisch auf allen Buchungsplattformen

Akzeptieren Sie Zahlungen direkt über die Plattform mit sicherer, automatisierter Abrechnung

Versenden Sie automatisierte E-Mails und Nachrichten für Bestätigungen, Erinnerungen und Upsells

Verwalten Sie Gästezimmer, Besprechungsräume und Veranstaltungsräume über die anpassbare Buchungsmaschine und mehr als 300 Integrationen

Verfolgen Sie Auslastungsraten, Einnahmen und Buchungstrends mit integrierten Analysen für ein datengestütztes Spaces-Management

Limits von RoomRaccoon

Sie ist teurer als die Alternativen

Es fehlt die Integration mit Drittanbieterdiensten

Preise für RoomRaccoon

Eintrag: 236 $/Monat

Starter: 300 $/Monat

Premium: 441 $/Monat

Enterprise: 620 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu RoomRaccoon

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,2/5 Sterne (über 60 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über RoomRaccoon?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Das System ist einfach zu bedienen und funktioniert perfekt für unser Boutique-Hotel. Der Vorteil ist, dass man nicht alle Kartierungen und Preise für die OTA festlegen muss, was kompliziert werden kann. Gut, dass es Artikel und einen Kundenservice gibt, die helfen.

Das System ist einfach zu bedienen und funktioniert perfekt für unser Boutique-Hotel. Der Vorteil ist, dass man nicht alle Kartierungen und Preise für die OTA festlegen muss, was kompliziert werden kann. Gut, dass es Artikel und einen Kundenservice gibt, die helfen.

10. Envoy (Am besten geeignet für die Optimierung der Konferenzraumauslastung und der Verwaltung von Büroräumen)

via Envoy

Envoy ist eine Konferenzraum-Planungssoftware für intuitive, effiziente Raumreservierung und Space-Management. Mit farbcodierten Verfügbarkeitsanzeigen und digitalen Terminplananzeigen vor jedem Meetingraum finden Sie ganz einfach den richtigen Raum für Ihre Bedürfnisse und können ihn reservieren.

Das Meetingraum-Buchungssystem sendet sogar Echtzeit-Benachrichtigungen, um kleinere Spaces zu buchen und Räume über Slack freizugeben.

Datenschutzkontrollen und automatische Erinnerungen am Ende des Meetings machen dieses System zur Buchung von Besprechungsräumen zu einer guten Wahl für Unternehmen, die darauf bedacht sind, ungenutzten Space zu minimieren.

Die besten Features von Envoy

Bestätigen Sie die Raumreservierung, indem Sie im Raum auf „Check-in“ tippen oder direkt in Slack oder Teams

Identifizieren Sie Ihre beliebtesten Räume und Ausstattungsmerkmale, um Ihren Büroraum optimal zu nutzen

Räume automatisch freigeben, um Space für dringende Meetings zu schaffen

Finden und buchen Sie den nächstgelegenen verfügbaren Raum über die Envoy-App mit standortbasierter Funktion

Limits von Envoy

Benutzer berichten, dass das Tool Probleme mit der Ladegeschwindigkeit hat

Bei einem großen Team können sich die Kosten schnell summieren

Preise für Envoy

Besucher: Basic: Free Forever Standard: 131 $/Monat pro Speicherort Premium: 395 $/Monat pro Speicherort Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Basic: Free Forever

Standard: 131 $/Monat pro Speicherort

Premium: 395 $/Monat pro Speicherort

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Virtuelle Rezeption: 199 $/Monat pro Speicherort

Arbeitsplatz: Standard: 3 $/Monat pro aktivem Benutzer Premium: 5 $/Monat pro aktivem Benutzer Premium Plus: 7 $/Monat pro aktivem Benutzer

Standard: 3 $/Monat pro aktivem Benutzer

Premium: 5 $/Monat pro aktivem Benutzer

Premium Plus: 7 $/Monat pro aktivem Benutzer

Verbinden: Benutzerdefinierte Preise

Basic: Free Forever

Standard: 131 $/Monat pro Speicherort

Premium: 395 $/Monat pro Speicherort

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Standard: 3 $/Monat pro aktivem Benutzer

Premium: 5 $/Monat pro aktivem Benutzer

Premium Plus: 7 $/Monat pro aktivem Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Envoy

G2: 4,8/5 Sterne (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 Sterne (über 420 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Envoy?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität. Es ist sehr einfach, neue Datenfelder hinzuzufügen, die wir erfassen müssen, und die Schulungsunterlagen sind sehr gut gemacht. Die Software ist an sich intuitiv, aber die Unterlagen sind leicht verständlich.

Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität. Es ist sehr einfach, neue Datenfelder hinzuzufügen, die wir erfassen müssen, und die Schulungsunterlagen sind sehr gut gemacht. Die Software ist an sich intuitiv, aber die Unterlagen sind leicht verständlich.

📖 Lesen Sie auch: Discovery Meeting: Was es ist und wie man es durchführt

Verwandeln Sie jedes Meeting in ein reibungsloses, stressfreies Erlebnis mit ClickUp

Eine zuverlässige Software für die Buchung von Besprechungsräumen ist ebenso wichtig, da sie Ihrem Team hilft, weniger Zeit mit der Koordination und mehr Zeit mit der Zusammenarbeit zu verbringen.

Die oben erwähnten Tools bieten zwar leistungsstarke Features für die Terminplanung, aber die besten Raumplanungsplattformen können noch mehr als nur Buchungen. Sie helfen Ihnen dabei, die Raumnutzung zu optimieren, alle auf dem gleichen Stand zu halten und Meetings mit KI-gestützten Lösungen zu optimieren.

Ob Sie Besprechungsräume, Hot Desks oder Kollaborationsbereiche verwalten, ClickUp ist die Lösung, die all Ihren Anforderungen gerecht wird. Von einem KI-gestützten Kalender, der Meetings intelligent, integriert und ergebnisorientiert macht, bis hin zu einfachen Integrationen mit Planungstools erhalten Sie alles, was Sie benötigen, damit Ihre Teams zeitnah und effektiv Meetings durchführen können.

Egal, ob Sie als Büroleiter versuchen, das tägliche Chaos zu beenden, als Administrator einer Universität Hörsäle koordinieren oder als Unternehmen einfach nur Meetings abhalten möchten, die auch wirklich stattfinden – ClickUp sorgt dafür, dass Ihre Raumreservierung genauso reibungslos verläuft wie das Meeting selbst.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und überzeugen Sie sich selbst!