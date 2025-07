Kostenlose Vorlagen für Schuldscheine zur Nachverfolgung informeller Darlehen

Sie leihen einem Client, einem Mitglied Ihres Teams oder sogar einem Freund der Familie Geld? Das ist großzügig. Aber Sie behalten den Überblick nicht? Das ist riskant.

Informelle Kredite werden oft ohne Nachverfolgung oder Dokumentation aufgenommen oder vergeben, was zu versäumten Rückzahlungen, unangenehmen Nachfassaktionen und einer Menge Stress führt.

Die gute Nachricht? Sie müssen keinen Buchhalter beauftragen oder komplizierte Tabellen von Grund auf neu erstellen.

Unser Leitfaden bietet Ihnen kostenlose Vorlagen für Schuldscheine, mit denen Sie informelle Darlehen einfach, übersichtlich und sorgenfrei nachverfolgen können. Legen Sie los mit der Nachverfolgung! 💰

Was sind Vorlagen für Schuldscheine?

Eine Vorlage für Schuldscheine ist ein einfaches, informelles Rechtsdokument, mit dem Darlehen und Rückzahlungsbedingungen ohne die Komplexität eines formellen Darlehensvertrags festgehalten werden können. I. O. U steht für „I Owe You” (Ich schulde dir etwas). Eine Vorlage für Schuldscheine enthält wichtige Angaben wie den geliehenen Betrag, das Fälligkeitsdatum, den Zinssatz (falls zutreffend) und die beteiligten Parteien.

Von gelegentlichen Darlehen bis hin zu Zahlungen für freiberufliche Tätigkeiten – wenn Sie die Bedingungen mit einer Vorlage für Schuldscheine schriftlich festhalten, sind die Erwartungen klar und Missverständnisse werden vermieden.

📌 Denken Sie daran: Ihre Schuldschein sollte ein einfaches, zuverlässiges Dokument sein, das angibt, wie viel geschuldet wird, wann die Zahlung erfolgt und ob Bedingungen wie aufgelaufene Zinsen oder eine erwartete Zahlung in einer Summe enthalten sind.

Die besten Vorlagen für Schuldscheine

Sind Sie bereit, die Dinge offiziell zu machen? Hier finden Sie 21 benutzerfreundliche Vorlagen für Schuldscheine, mit denen Sie Schulden richtig dokumentieren können:

1. ClickUp-Vorlage für Darlehensverträge

Kostenlose Vorlage Entwerfen und verfolgen Sie Darlehensdetails wie Betrag, Zinssatz und Rückzahlungsbedingungen mit der ClickUp-Vorlage für Darlehensverträge

Die ClickUp-Vorlage für Darlehensverträge ist ideal für Privatpersonen oder Unternehmen, die eine strukturierte Möglichkeit zur Dokumentation von Darlehen oder Krediten benötigen. Sie hilft Ihnen dabei, alle wichtigen Details des Darlehens festzuhalten, vom Darlehensbetrag und Zinssatz bis hin zu Zahlungsplänen, die für beide Parteien geeignet sind (wöchentlich, monatlich, jährlich oder benutzerdefiniert).

Die Vorlage enthält außerdem Abschnitte wie die Verzichtserklärung des Kreditnehmers, Bestimmungen zur Streitbeilegung und die zuständige Gerichtsbarkeit, um sicherzustellen, dass die Vereinbarung ausgewogen und durchsetzbar ist, falls es zu Unstimmigkeiten kommt.

✅ Ideal für: Freiberufler, Kleinunternehmer oder alle, die Geld verleihen und einen klaren, nachvollziehbaren Kreditvertrag ohne juristische Fachsprache suchen

2. ClickUp Vorlage für einfache Zahlungsvereinbarungen

Kostenlose Vorlage Legen Sie Zahlungsbedingungen, Zeitpläne und Verpflichtungen zwischen Schuldner und Gläubiger mithilfe der ClickUp-Vorlage für einfache Zahlungsvereinbarungen klar fest

Die Vorlage für einfache Zahlungsvereinbarungen von ClickUp vereinfacht einmalige oder wiederkehrende Zahlungen zwischen zwei Parteien, die Verwirrung vermeiden und alle Bedingungen von Anfang an dokumentieren möchten.

Die Vorlage ist in ClickUp Docs integriert und legt klar fest, wann Zahlungen fällig sind und was bei Nichtzahlung geschieht, um Streitigkeiten zu vermeiden und alle Beteiligten auf dem gleichen Stand zu halten. Sie enthält auch rechtliche Klauseln wie Nachfolgehaftung und Gerichtsstand, um die Vereinbarung rechtskräftiger zu machen.

Innerhalb von Dokumenten hilft Ihnen ClickUp Aufgaben dabei, Nachfassaktionen zuzuweisen und Zahlungsvorgänge nachzuverfolgen. Sie können auch wiederkehrende Erinnerungen verwenden, um Fälligkeitsdaten im Blick zu behalten, sodass Sie Zahlungen ganz einfach ohne manuelle Nachverfolgung verwalten können.

✅ Ideal für: Freiberufler, Coaches oder kleine Unternehmen, die einmalige oder wiederkehrende Zahlungsvereinbarungen mit Clients vereinfachen möchten

3. ClickUp-Vorlage für eine Vereinbarung

Kostenlose Vorlage Erstellen Sie flexible Darlehens- oder Ratenzahlungsverträge mit klar definierten Zahlungsbedingungen mithilfe der ClickUp-Vorlage für Vereinbarungen

Die ClickUp-Vorlage für Vereinbarungen hilft Freiberuflern, Agenturen oder Eigentümern kleiner Unternehmen dabei, klare Erwartungen in Dienstleistungsverträgen zu dokumentieren.

Die Vorlage definiert den Projektumfang und die Zahlungsbedingungen im Voraus, sodass beide Seiten vor Beginn der Arbeit auf dem gleichen Stand sind. Sie können die bevorzugte Zahlungsmethode und Zeitleiste notieren, damit später keine Vermutungen oder Verwirrung bei der Nachverfolgung entstehen.

Um sicherzustellen, dass alles rechtlich einwandfrei ist, enthält die Vorlage integrierte Klauseln zum Risikoschutz und zur Flexibilität, wie z. B. Entschädigungs- und Änderungsbedingungen, ohne dass das Dokument dadurch überladen wirkt.

✅ Ideal für: Auftragnehmer, Berater oder kleine Teams, die eine neue Geschäftspartnerschaft oder ein neues Projekt beginnen und eine schnelle, klare Möglichkeit zur Dokumentation der Bedingungen suchen.

🧠 Wussten Sie schon? Die älteste bekannte Schuldverschreibung in Großbritannien stammt aus dem 8. Januar 57 n. Chr. und wurde unter römischen Schreibtafeln im Londoner Hauptsitz von Bloomberg entdeckt. Diese mit lateinischer Kursivschrift beschriftete Holztafel ist die erste Aufzeichnung einer kommerziellen Aktivität im heutigen Finanzviertel Londons.

4. ClickUp-Vorlage für Kaufverträge

Kostenlose Vorlage Dokumentieren Sie Informationen zu Verkäufer und Käufer, Details zu Elementen und Zahlungsbedingungen ganz einfach mit der ClickUp-Vorlage für Kaufverträge

Die ClickUp-Vorlage für Kaufverträge ist hilfreich für alle, die den Kauf oder Verkauf von Waren formalisieren müssen, egal ob Sie in der Beschaffung tätig sind, ein Unternehmen leiten oder den Vertrieb alleine managen.

Sie bietet anpassbaren Space zum Hinzufügen von Verkäufer- und Käufer-Infos, einschließlich Firmenbranding wie Logos, und zum genauen Beschreiben des Gegenstands mit Spezifikationen und Fotos.

Außerdem können Sie Zahlungsbedingungen festlegen, z. B. den vereinbarten Preis und die Art der Überweisung. Sie können Ihre eigenen Bedingungen hinzufügen, und sobald beide Parteien unterschrieben haben, verfügen Sie über eine klare, professionelle Vereinbarung.

✅ Ideal für: Freiberufler, Start-ups oder Unternehmen, die Einkäufe, Verkäufe oder Lieferantenverträge abwickeln, die eine klare, nachvollziehbare Dokumentation erfordern

5. Vorlage für ClickUp-Verträge für Auftragnehmer

Kostenlose Vorlage Definieren Sie Rollen, Zahlungsbedingungen und den Umfang der Arbeit klar und deutlich mit der ClickUp-Vorlage für Werkverträge

Die ClickUp-Vorlage für Werkverträge wurde für Unternehmen, Start-ups und Agenturen entwickelt, die mit unabhängigen Auftragnehmern oder Freiberuflern zusammenarbeiten. Sie hilft Ihnen dabei, einen rechtsgültigen Vertrag aufzusetzen, der die Beziehung, Zahlungsbedingungen, den Arbeitsumfang und vieles mehr festlegt.

Die Vorlage enthält die Verantwortlichkeiten des Auftragnehmers und des Clients, einschließlich der erwarteten Leistungen und der Zahlungsmodalitäten. Sie können auch Klauseln für mehr Klarheit auf längere Sicht einfügen, wie z. B. die Vertragsdauer, die Verlängerung und den Umgang mit Änderungen.

Der letzte Schliff? Ein Abschnitt zum anwendbaren Recht und Platz für die Signaturen beider Parteien, um den Vertrag zu besiegeln.

✅ Ideal für: Unternehmen, Agenturen und Einzelunternehmer, die ein rechtsverbindliches Dokument benötigen, um Auftragnehmer und Freiberufler für transparente Geschäftspraktiken zu beauftragen

6. ClickUp-Vorlage für gewerbliche Mietverträge (Texas)

Kostenlose Vorlage Legen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Mietverträge in Texas Mietbedingungen, Belegungsregeln und Mietbedingungen fest

Bei gewerblichen Mietverhältnissen kann es schnell zu Unklarheiten kommen. Die Vorlage für gewerbliche Mietverträge von ClickUp hilft sowohl Vermietern als auch Mietern in Texas, ihre Mietvereinbarung ordnungsgemäß zu dokumentieren, indem sie die Bedingungen klar darlegt und Unklarheiten minimiert.

Diese Vorlage enthält mehrere wichtige Mietdetails wie das Fälligkeitsdatum der Miete, die Kaution und die Limits für die Belegung. Sie können auch Details zur Immobilie wie den Speicherort und die Anzahl der Zimmer dokumentieren, sodass Vermieter und Mieter vom ersten Tag an über eine gemeinsame Referenz verfügen.

Es deckt auch praktische Mietsituationen ab, die viele übersehen, z. B. was passiert, wenn die Miete zu spät bezahlt wird, wie Einzugsinspektionen gehandhabt werden oder wer für Schäden verantwortlich ist. Sie können sogar Regeln für Haustiere festlegen oder eine Compliance-Klausel auf der Grundlage lokaler Gesetze hinzufügen, um Streitigkeiten zu vermeiden.

✅ Ideal für: Vermieter oder Immobilienmakler in Texas, die Gewerbeimmobilien verwalten und einen anpassbaren Mietvertrag benötigen

🧠 Bonus: Mit ClickUp Brain können Sie sogar die Übersichtlichkeit dieser Vorlage automatisieren. Geben Sie beispielsweise einfach folgende Aufforderung ein: „Was passiert, wenn der Mieter die Miete nicht rechtzeitig bezahlt?“ Verwenden Sie ClickUp Brain, um Strafzahlungen für verspätete Mietzahlungen und rechtliche Schritte innerhalb der ClickUp-Vorlage für Mietverträge in Texas zu verstehen Brain ermittelt aus der Vorlage sofort umsetzbare Erkenntnisse wie Standardverfahren, gesetzliche Rechte und Strafklauseln, wodurch Sie Zeit sparen und Verwirrung vermeiden.

7. Vorlage für ClickUp-Dienstleistungsvertrag

Kostenlose Vorlage Legen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Dienstleistungsverträge klare Erwartungen für Dienstleistungen, Zahlungen und Kündigungsbedingungen fest

Die ClickUp-Vorlage für Dienstleistungsverträge hilft Freiberuflern und Beratern, die von ihnen angebotenen Dienstleistungen und die Zahlungsfristen klar zu definieren. Sie hilft dabei, den Umfang der Arbeit zu skizzieren, Zeitleisten festzulegen und sicherzustellen, dass beide Parteien auf dem gleichen Stand sind.

Sie können auch Notizen hinterlassen oder Aktualisierungen protokollieren und so eine einzige Quelle für die Vereinbarung schaffen. Außerdem dient sie als Aufbewahrungsort für Unterlagen. Wenn also ein Client vergisst, was er unterschrieben hat (das ist uns allen schon passiert 😅 ), haben Sie die Vereinbarung griffbereit.

✅ Ideal für: Freiberufler, Agenturen und Dienstleister, die ihre Arbeit klar umreißen und Scope Creep vermeiden möchten

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie mehrere Client-Verträge verwalten, können Sie mit einer Vertragsverwaltungssoftware zusammen mit dieser Vorlage Aktualisierungen, Genehmigungen und die Versionskontrolle optimieren.

8. ClickUp-Vorlage für Lieferantenverträge

Kostenlose Vorlage Definieren Sie mit der ClickUp-Vorlage für Lieferantenverträge die Rollen der Lieferanten, die zu erbringenden Leistungen und die Zeitleisten

Die ClickUp-Vorlage für Lieferantenverträge wurde für Beschaffungsteams, Projektmanager und Geschäftsinhaber entwickelt, die Beziehungen zu Lieferanten formalisieren und klare Erwartungen festlegen müssen.

Die Vorlage wurde für gegenseitige Rechenschaftspflicht entwickelt und hilft dabei, Preise, Lieferbedingungen, Verantwortlichkeiten und Zeitleisten zu klären. Und das Beste daran? Sie können mehrere Lieferantenvereinbarungen an einem Ort verwalten, bei Bedarf aktualisieren und sogar während der Verhandlungen mit internen Teams zusammenarbeiten.

Wenn Sie diese Transaktionen auch für Buchhaltungszwecke nachverfolgen, können Ihnen einige Beispiele für Hauptbuchkonten dabei helfen, Zahlungen an Lieferanten zu kategorisieren und übersichtliche Aufzeichnungen zu führen.

✅ Ideal für: Kleine Unternehmen und Beschaffungsteams, die Beziehungen zu Lieferanten verwalten und vom ersten Tag an klare, zuverlässige Vereinbarungen benötigen

Häufig gestellte Frage: Ist eine schriftliche Schuldverschreibung rechtsgültig? Antwort: Damit eine Schuldverschreibung rechtsgültig ist, sollte sie Folgendes enthalten: Der geliehene Geldbetrag

Die Namen des Kreditnehmers und des Kreditgebers

Rückzahlungsbedingungen (z. B. wann und wie Zahlungen erfolgen)

Alle Zinsraten oder erwarteten Pauschalzahlungen

Signaturen sowohl des Kreditnehmers als auch des Kreditgebers

9. ClickUp-Vorlage für Kreditorenbuchhaltung

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie Rechnungsstatus, Zahlungsbedingungen und Lieferantendaten an einem Ort mit der ClickUp-Vorlage für Kreditorenbuchhaltung

Die ClickUp-Vorlage für Kreditorenbuchhaltung wurde für Finanz- und Betriebsteams entwickelt, die Rechnungen von mehreren Lieferanten bearbeiten. Sie hilft dabei, die Nachverfolgung von Rechnungen und die Zahlungsabwicklung mit klar definierten Phasen wie Empfang, Beschriftung, Weiterleitung und Überprüfung zu optimieren.

Die Vorlage enthält wichtige Felder für die Erfassung von Lieferantendaten, Zahlungsarten (z. B. vollständige oder teilweise Zahlung) und wichtige Rechnungsdaten. Sie können auch fällige Beträge protokollieren und Aufgaben-IDs und Prioritäten nachverfolgen, um die Zahlungsabwicklung zu optimieren.

Dank automatischer Erinnerungen und Workflows müssen Sie nie wieder manuell Fristen einhalten. Kombinieren Sie die Vorlage mit den Vorlagen für Spesenabrechnungen von ClickUp, um einen klaren Überblick über ausgehende Zahlungen und interne Ausgaben zu erhalten.

✅ Ideal für: Unternehmer, Buchhalter oder alle, die wiederkehrende Zahlungen verwalten und eine zuverlässige, nachvollziehbare Möglichkeit benötigen, um den Überblick über ausgehende Zahlungen zu behalten

Möchten Sie den Rechnungsgenehmigungsprozess noch weiter optimieren? Sehen Sie sich dieses Tutorial zur Automatisierung von Workflows an, um zu erfahren, wie Sie Aufgaben, Genehmigungen und Erinnerungen in ClickUp automatisieren können.

10. ClickUp-Vorlage für Mietverträge

Kostenlose Vorlage Legen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Mietverträge Mietbedingungen, die Nutzung der Immobilie und die Verantwortlichkeiten für Vermieter und Mieter klar fest

Die ClickUp-Vorlage für Mietverträge wurde für den privaten Gebrauch entwickelt und hilft Vermietern und Mietern, unkomplizierte Mietverträge ohne komplexe Rechtssprache zu erstellen. Sie umfasst grundlegende Angaben wie Mietbetrag, Dauer des Mietverhältnisses, Kaution und Adresse der Immobilie sowie optionale Details wie Vorauszahlungen und Regeln für Nebenkosten.

Sie enthält außerdem hilfreiche Abschnitte zu Sachnutzung, Inspektionen und Vertragsbeendigung, um spätere Unklarheiten zu vermeiden. Diese in ClickUp Docs integrierte Vorlage ermöglicht es Ihnen , Folgemaßnahmen zuzuweisen und unterzeichnete Vereinbarungen an einem Ort zu speichern, was ideal für die reibungslose Verwaltung mehrerer Mietobjekte ist.

✅ Ideal für: Unabhängige Vermieter oder kleine Immobilienverwalter, die einen klaren, professionellen Mietvertrag wünschen, der einfach zu verwalten und zu aktualisieren ist

11. ClickUp-Vorlage für Freiberufler

Kostenlose Vorlage Erstellen Sie professionelle Rechnungen und verfolgen Sie ausstehende Zahlungen für Client-Projekte mit der ClickUp-Vorlage für Freiberufler

Die ClickUp-Vorlage für Freiberufler-Rechnungen hilft Freiberuflern dabei, schnell professionelle Rechnungen zu erstellen, damit Sie ohne Verwaltungsaufwand bezahlt werden. Diese Vorlage enthält anpassbare Felder für Client-Details, Dienstleistungen, Zahlungsbedingungen und Bankdaten, um die Bezahlung zu vereinfachen.

Besser noch: Sie können jede Rechnung in Echtzeit verfolgen, sich über Benachrichtigungen auf dem Laufenden halten und sogar mehrere Rechnungen mit der Tabellen- oder Listenansicht von ClickUp organisieren.

Und wenn Sie auch Ihre gesamten Finanzen im Blick behalten möchten, können Sie diese Vorlage mit Vorlagen für persönliche Bilanzen kombinieren, um eine klarere Ansicht Ihres Cashflows zu erhalten.

✅ Ideal für: Freiberufler und Solopreneure, die schnelle, nachverfolgbare und professionell aussehende Rechnungen erstellen möchten

12. ClickUp-Vorlage für Rechnungen von unabhängigen Auftragnehmern

Kostenlose Vorlage Versenden Sie formelle Zahlungsaufforderungen und dokumentieren Sie freiberufliche Dienstleistungen professionell mit der ClickUp-Vorlage für Rechnungen von unabhängigen Auftragnehmern

Die ClickUp-Vorlage für Rechnungen von unabhängigen Auftragnehmern hilft Ihnen dabei, Ihre Einnahmen mit übersichtlichen, detaillierten Rechnungen zu verfolgen, ohne dass Sie diese manuell nachverfolgen müssen.

Mit dieser Vorlage können Sie ganz einfach alles aufnehmen, was Clients benötigen: Arbeitsumfang, Stunden, Preise, Steuern und Fälligkeitsdaten. Sie können sogar Leistungen und Ausgaben Zeile für Zeile aufschlüsseln, sodass Ihre Rechnung klar und eindeutig ist und keine Streitigkeiten aufkommen, während Sie den Überblick über ausstehende Zahlungen behalten.

Wenn Sie oft Schwierigkeiten haben , professionell um Zahlung zu bitten, bietet Ihnen diese Vorlage auch die tools, um gleichzeitig bestimmt und freundlich zu bleiben.

✅ Ideal für: Unabhängige Auftragnehmer, die mehrere Clients oder Projekte betreuen und eine übersichtliche, zuverlässige Möglichkeit benötigen, Rechnungen zu erstellen und effizient zu verfolgen

13. Vorlage „Ich schulde dir etwas“ von Smallpdf

über Smallpdf

Die „Ich schulde dir“ Vorlage von Smallpdf eignet sich für informelle Darlehensverträge zwischen Freunden, Familienmitgliedern oder Kollegen. Sie ist einfach auszufüllen und unterstützt einfache Rückzahlungsbedingungen wie einmalige oder ratenbasierte Rückzahlungen. Bei Bedarf können Sie auch Zinsen oder Auszahlungstermine berücksichtigen.

Sie ist einfach auszufüllen und zu unterschreiben, stellt sicher, dass beide Seiten sich über die Bedingungen einig sind, ohne dass ein formeller Vertrag erforderlich ist, und kann auch dabei helfen, kleinere Schulden nachzuverfolgen oder persönliche finanzielle KPIs zu überwachen.

✅ Ideal für: Personen, die schnell und einfach ein rechtsgültiges Schuldschein-Dokument für den privaten oder informellen Gebrauch benötigen, ohne Anmeldung und ohne großen Aufwand

14. IOU-Vorlage von eSign

über eSign

Diese IOU-Vorlage von eSign enthält wichtige Rückzahlungsbedingungen und Fälligkeitsdaten und bietet durch Features wie ein Schuldanerkenntnis des Kreditnehmers (sofern zulässig) zusätzliche rechtliche Sicherheit.

Sie können die Vereinbarung mit digitalen Signaturen des Kreditnehmers, des Kreditgebers und eines Zeugen direkt auf der eSign-Plattform abschließen, wodurch der Vorgang offiziell und effizient wird.

✅ Ideal für: Privatpersonen, die Geld an Freunde, Familie oder Kollegen verleihen und eine einfache, strukturierte Vereinbarung mit integrierten Rückzahlungsdetails wünschen

15. Vorlage für Schuldscheine von PandaDoc

über PandaDoc

Die IOU-Vorlage von PandaDoc ist ideal für die Dokumentation strukturierter Privat- oder Geschäftskredite. Sie unterstützt flexible Rückzahlungspläne, optionale Bürgen und ermöglicht es Ihnen, Zinsen in gleiche Raten über einen festgelegten Zeitraum aufzuteilen.

Es enthält Klauseln wie gesamtschuldnerische Haftung, Änderungsrechte und geltendes Recht, wodurch es zu einer detaillierten Vorlage für Schuldscheine wird.

✅ Ideal für: Alle, die Geld verleihen und eine flexible, aber gut strukturierte Schuldscheinvereinbarung mit optionalen rechtlichen Elementen wie Zinsen, Mitunterzeichnern oder Ratenzahlungen wünschen

16. Vorlage für persönliche Schuldscheine von Template.net

Vorlage. Die Vorlage für persönliche Schuldscheine von net bietet eine klare und respektvolle Möglichkeit, den Austausch zu dokumentieren, sei es zwischen Freunden, Familienmitgliedern oder Kollegen.

Sie ist auf Einfachheit ausgelegt und sorgt mit wichtigen Details wie dem Darlehensbetrag und der Rückzahlungsfrist für Übersichtlichkeit. Sie ist auch ein hilfreiches Tool, wenn Sie Ihre Finanzen organisieren möchten und eine übersichtliche Aufstellung Ihrer privaten Darlehen wünschen.

✅ Ideal für: Privatpersonen, die große Geldbeträge verleihen oder leihen und eine klare und einfach auszufüllende Vereinbarung wünschen

17. Vorlage für Schuldschein von Template.net

Die Vorlage für Schuldscheine von Template.net kombiniert die Einfachheit eines Schuldscheins mit der rechtlichen Struktur eines Schuldscheins und gewährleistet so Klarheit, Durchsetzbarkeit und Schutz für beide Parteien.

Sie enthält einen 24-monatigen Rückzahlungsplan mit einem jährlichen Zinssatz von 5 %, einer Gebühr von 50 $ für verspätete Zahlungen und einer Vorauszahlungsklausel, die es dem Kreditnehmer ermöglicht, den Kredit vorzeitig ohne Strafzahlung zurückzuzahlen.

✅ Ideal für: Privatpersonen oder Kreditgeber, die formelle Kredite mit Zinsen anbieten und eine dokumentierte, rechtlich wirksame Rückzahlungszusage wünschen

18. Vorlage für Schuldscheine von Clients von Template.net

Vorlage. Die Client IOU-Vorlage von net ist ein anpassbares Dokument, das zur Formalisierung von Darlehensverträgen zwischen Kreditnehmern und Kreditgebern entwickelt wurde. Es enthält Abschnitte für Angaben zum Kreditnehmer und Kreditgeber, den Prinzipalbetrag, die Rückzahlungsbedingungen, den Zinssatz, die Vertragsbedingungen, zusätzliche Bedingungen sowie die Signaturen des Kreditgebers und des Kreditnehmers.

Mit der Vorlage lassen sich die Details der Schulden ganz einfach in einfacher Sprache beschreiben – wie viel geschuldet wird, von wem und wann der Restbetrag fällig ist.

✅ Ideal für: Unternehmer oder Freiberufler, die ihren Clients Guthaben oder finanzielle Gefälligkeiten gewähren und ein professionell gestaltetes Schuldschein-Dokument benötigen, das den Namen ihres Unternehmens trägt

💡 Profi-Tipp: Bei Darlehen empfiehlt es sich, den Prinzipal getrennt von den Zinsen nachzuverfolgen, um Verwirrung zu vermeiden. Der Prinzipal ist der ursprünglich geliehene Betrag, während die Zinsraten der Summe der Zinsen entsprechen, die gleichmäßig über den Rückzahlungszeitraum verteilt sind.

19. Vorlage für Mietzahlungs-Schuldscheine von Template.net

Die Vorlage „Zahlungsaufforderung für Miete“ von Template.net dokumentiert überfällige Mieten zwischen Vermieter und Mieter mit wichtigen Feldern wie Gesamtmiete, ursprüngliches und neues Fälligkeitsdatum sowie Verzugszinsen (5 % pro Monat).

Die Bedingungen stellen klar, dass die Nichtzahlung zu zusätzlichen Zinsen führen kann, und ein Abschnitt für die Signatur bestätigt, dass der Kreditnehmer die Schulden und die Rückzahlungsbedingungen anerkennt.

✅ Ideal für: Vermieter und Mieter, die mit verspäteten Mietzahlungen zu kämpfen haben und neue Bedingungen schriftlich klären möchten, ohne die Situation zu verschärfen

20. Vorlage für Schuldanerkenntnis von Template.net

Die Vorlage für Schuldanerkenntnisse von Template.net dient dazu, eine bestehende Schuld schriftlich zu bestätigen. 🧾 Sie enthält grundlegende Felder wie die Namen des Kreditnehmers und des Kreditgebers, den Kreditbetrag, Kontaktinformationen und eine Zeitleiste für die Rückzahlung.

Es gibt auch Platz für die Signaturen des Kreditnehmers und des Kreditgebers sowie für einen optionalen Zeugen, sodass Sie mündliche Vereinbarungen oder unbezahlte Beträge ganz einfach schriftlich festhalten können, ohne einen neuen Kreditvertrag aufsetzen zu müssen.

✅ Ideal für: Alle, die bereits Geld verliehen haben und nun eine schriftliche Bestätigung der Schuld wünschen, um die Vereinbarung und die Rückzahlungsbedingungen klar zu dokumentieren

21. IOU-Vorlage von Wondershare

über Wondershare

Die Wondershare-Vorlage für Schuldscheine ist übersichtlich, gut strukturiert und eignet sich sowohl für Geld als auch für nicht monetäre Elemente wie Geräte, Grundstücke oder andere Vermögenswerte.

Die Vorlage enthält alle wichtigen Angaben wie Namen, geschuldeten Betrag, Rückzahlungsmethode und Fälligkeitsdatum und bietet darüber hinaus zusätzliche Optionen wie Felder für Zinsen und rechtliche Hinweise. Sie ist strukturierter als eine einfache Schuldverschreibung, lässt sich aber dennoch mit jedem einfachen Texteditor leicht anpassen.

✅ Ideal für: Privatpersonen oder kleine Unternehmen, die eine flexible, herunterladbare Vorlage für Schuldscheine suchen, die sowohl für Geldschulden als auch für nicht monetäre Schulden geeignet ist

Was macht eine gute Vorlage für eine Schuldverschreibung aus?

Eine gute Vorlage für Schuldscheine sorgt für Klarheit und verhindert* Momente, in denen man sich fragt: „Moment mal, wie war noch mal die Abmachung?“.

Das muss sie bieten:

Anpassung: Passen Sie Felder für Namen, geliehenen Betrag, Fälligkeitsdaten und Notizen so an, dass sie zu jeder Vereinbarung passen

Nachverfolgung von Rückzahlungen: Protokollieren Sie jede Transaktion, verfolgen Sie Zahlungen, richten Sie Erinnerungen ein und behalten Sie den Überblick über Fälligkeiten

Erinnerungen und Checklisten: Verwenden Sie Vorlagen, mit denen Sie Nachfassaktionen oder wiederkehrende Zahlungen wie eine To-Do-Liste nachverfolgen können

Zusammenarbeit: Geben Sie das Dokument für alle Beteiligten frei, um Missverständnisse zu vermeiden

Flexibilität: Passen Sie Rückzahlungspläne, Beträge oder Zeitleisten spontan an, sodass Sie nicht jedes Mal von vorne beginnen müssen

Wählen Sie im Grunde genommen eine Vorlage, die einfach, aber dennoch umfassend ist. Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die wesentlichen Elemente, die jede gute Vorlage für Schuldscheine enthalten muss:

Element der Schuldverschreibung Warum ist das wichtig? Vollständige Namen beider Parteien Klarheit darüber, wer Geld verleiht und wer Geld leiht 🧍‍♀️ Genaue Darlehenssumme Vermeidet Fehler bei der Angabe von Zahlen und Wörtern 💸 Datum der Transaktion Zeichnet auf, wann das Darlehen ausgestellt wurde 📅 Rückzahlungstermin oder -plan Legen Sie einen klaren Rückzahlungsplan fest, egal ob es sich um eine einmalige Zahlung oder wiederkehrende Zahlungen handelt ⏳ Rückzahlungsbedingungen Gibt an, ob Zinsen enthalten sind 🧾 Signaturen beider Personen Schafft zusätzliche rechtliche Sicherheit und gegenseitiges Vertrauen ✍️ Bearbeitbares und zugängliches Format Einfach wiederverwenden, aktualisieren oder digital freigeben 📱

Informelle Darlehen richtig nachverfolgen mit ClickUp

Geld ohne Dokumentation zu verleihen, kann zu Verwirrung oder sogar zum Verlust des Vertrauens führen. Ob es sich um einen kleinen Gefallen oder eine ernsthafte Vereinbarung handelt, mit der richtigen Vorlage für Schuldscheine können Sie sich später viel Stress ersparen.

ClickUp bietet Ihnen eine organisierte und flexible Möglichkeit, alle Arten von Dokumenten im Zusammenhang mit Darlehen zu verwalten. Von einfachen Zahlungsvereinbarungen bis hin zu detaillierten Lieferantenverträgen gibt es für jede Situation eine Vorlage. Und das Beste daran? Sie müssen kein Rechtsexperte sein, um sie zu verwenden.

Wählen Sie also die passende Vorlage aus, füllen Sie sie aus und geben Sie sie mit Vertrauen weiter. ✅

