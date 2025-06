Vloggen für Einsteiger: Ein Leitfaden für den Start Ihres eigenen Kanals

Haben Sie schon einmal einen Vlog gesehen und gedacht: "Das könnte ich auch", aber dann waren Sie sofort überwältigt von der Vorstellung, eine Kamera zu bedienen, die Bearbeitung und der Frage, worüber Sie überhaupt sprechen könnten?

Vlogging sieht einfach aus, wenn man sich die Videos der Ersteller auf der Couch ansieht, aber einen eigenen Videoblog-Kanal zu starten? Das ist eine ganz andere Sache.

Die gute Nachricht? Sie brauchen keine teure Ausrüstung, keine virale Idee und keine 100.000 Follower, um loszulegen. Sie brauchen nur eine gute Kamera, eine Geschichte, die Sie erzählen möchten, und den Mut, auf "Aufnahme" zu drücken.

Und um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, erklärt Ihnen dieser Leitfaden für Einsteiger alles Schritt für Schritt. Von der Auswahl Ihrer Nische über die Einrichtung Ihres Kanals bis hin zu den ersten Aufnahmen Ihres Vlogs ohne peinliche Momente begleiten wir Sie Schritt für Schritt. Wenn Sie also auf den perfekten Moment gewartet haben, um einen Vlog zu starten, ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen.

Los geht's 🎥.

⭐ Empfohlene Vorlage Beginnen Sie Ihre Vlogging-Reise mit der ClickUp-Vorlage für einen Inhaltskalender. Mit diesem übersichtlichen, anpassbaren System können Sie jedes Video planen, skripten, drehen und veröffentlichen – so verpassen Sie keine Deadline und keine Idee mehr. Dank Drag-and-Drop-Planung, Status-Tags (z. B. "Skript", "Bearbeitung", "Veröffentlicht") und integrierten Tools für die Zusammenarbeit bleiben alle Ihre Inhalte an einem Ort organisiert. Kostenlose Vorlage Behalten Sie mit dem All-in-One-Inhaltskalender von ClickUp den Überblick über Ihren Vlog-Zeitplan – planen, verfolgen und veröffentlichen Sie Videos ganz einfach.

Was ist Vlogging?

Vlogging, kurz für Video-Blogging, ist das Erstellen und Freigeben regelmäßiger Video-Inhalte, die das tägliche Leben, die Gedanken, Zinsen oder Aktivitäten einer Person dokumentieren, ähnlich wie ein traditioneller Blog, jedoch in Form einer Videodatei.

Diese Videos werden in der Regel auf YouTube, TikTok, Facebook oder Instagram freigegeben.

Arten von Vlogs 👇 Tägliche Vlogs (Dokumentation des Alltags)

Reise-Vlogs

Lifestyle-Vlogs

Bildungs- oder Tutorial-Vlogs

Tech- oder Review-Vlogs

Hier ist ein kurzes Beispiel für einen der Vlogs von ClickUp, der auf unserem YouTube-Kanal veröffentlicht wurde👇🏽

Warum sollten Sie mit dem Vloggen beginnen?

Jetzt, da Sie wissen, was Vlogging ist, lassen Sie uns darüber sprechen, warum Sie überhaupt eine Kamera in die Hand nehmen sollten:

Bauen Sie Vertrauen in großem Maßstab auf : Wenn Menschen Ihr Gesicht regelmäßig vor der Kamera sehen, haben sie das Gefühl, Sie zu kennen, auch wenn Sie sich noch nie begegnet sind. Dieses parasoziale Vertrauen kann ein mächtiger Vorteil sein, insbesondere wenn Sie eine Dienstleistung, ein Produkt oder eine Idee verkaufen, die Akzeptanz erfordert

Verkürzen Sie den Weg zu Ihrer Glaubwürdigkeit : Anstatt zu versuchen, Ihr Publikum mit einer Präsentation oder einem Lebenslauf zu begeistern, können Sie in einem Vlog Ihre Arbeit, Ihre Denkweise und Ihre Werte in Aktion zeigen. Mit der Zeit entsteht so ein lebendiges Portfolio, das passiv Ihre Autorität stärkt

Gewinnen Sie passende Kunden : Wenn Ihre Werte, Ihre Arbeitsweise und Ihre Persönlichkeit konsistent sichtbar sind, ziehen Sie Clients, Partner und Mitarbeiter an, die bereits verstehen, wie Sie denken und arbeiten

Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung unter Beobachtung : Das Bewusstsein, dass Sie Ihren Prozess dokumentieren, spornt Sie dazu an, überlegter und zielgerichteter vorzugehen. Es ist ähnlich wie beim Unterrichten: Wenn Sie Ihre Arbeit anderen erklären, verdeutlichen Sie auch Ihre eigene Argumentation

schaffen Sie langfristige Auffindbarkeit*: Im Gegensatz zu Social-Media-Beiträgen, die nach 24 Stunden verschwinden, kann ein Vlog auf YouTube oder ähnlichen Plattformen über Jahre hinweg den Suchverkehr erhöhen. Dies ist besonders wichtig, wenn Ihre Inhalte Nischenfragen oder immer wiederkehrende Fragen beantworten.

🧠 Wissenswertes: Der erste Vlog wurde am 2. Januar 2000 gepostet, fünf Jahre bevor es YouTube überhaupt gab! Ein großes Lob an Adam Kontras, der unwissentlich eine ganz neue Internet-Ära eingeläutet hat.

Unverzichtbare Ausrüstung für das Vloggen

Sind Sie überzeugt, es auszuprobieren? Großartig.

Bevor Sie jedoch mit den Dreharbeiten zu Ihrem ersten Meisterwerk beginnen, sollten wir uns zunächst die wichtigsten Ausrüstungsgegenstände ansehen, die Sie für den Start Ihrer Vlogging-Karriere benötigen:

Aufnahmegerät mit starken Videofunktionen : Die Sony ZV-1 oder Panasonic Lumix G100 wurden speziell für Vlogger entwickelt und verfügen über klappbare Bildschirme, einen guten Autofokus und eine solide Bildqualität. Für Einsteiger eignen sich Smartphones wie das iPhone, Samsung Galaxy oder Google Pixel, die mit minimalem Setup hochwertige 4K-Videos aufnehmen können

Stativ oder Stabilisator : Stative wie das UBeesize Tripod oder Joby GorillaPod können einen großen Unterschied bei der Bildkomposition machen. Für Aufnahmen während des Gehens verwenden Sie einen Gimbal wie den DJI Osmo Mobile 6 (für Smartphones) oder den Zhiyun Crane M3 (für Kompaktkameras)

Ring- oder Softbox-Beleuchtung : Gute Beleuchtung unterscheidet ungezwungene Inhalte von professionellen Vlogs. Zu den erschwinglichen Optionen gehören das Neewer Ring Light Kit oder die GVM LED Softbox Panels für eine gleichmäßige Beleuchtung in Studioqualität

Externes Mikrofon : Ein Richtmikrofon wie das Rode VideoMic GO II, Deity V-Mic D4 oder Sony ECM-G1 verbessert die Tonqualität erheblich, indem es Ihre Stimme von Hintergrundgeräuschen isoliert. Für mobile Setups sind auch Freisprech-Lav-Mikrofone wie das Rode Wireless GO II oder BOYA BY-M1 eine gute Wahl

Monitor oder klappbarer Bildschirm an der Kamera: Wenn Sie sich während der Aufnahme sehen können, können Sie den Bildausschnitt besser wählen und mehr Interaktion erzielen. Kameras wie die Canon M50 II oder Sony ZV-1 verfügen über klappbare Bildschirme. Wenn Ihre Kamera keinen hat, sollten Sie einen externen Monitor wie den Feelworld F6 Plus in Betracht ziehen

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie einen zusammenklappbaren 5-in-1-Reflektor, anstatt mehrere Lampen zu kaufen. Mit diesem einzigen tool können Sie in jeder Umgebung eine professionelle Beleuchtung erzielen, indem Sie es so positionieren, dass es natürliches Licht reflektiert.

Vloggen: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Bevor Sie mit dem Vloggen beginnen, sollten Sie eine solide Grundlage schaffen, denn Konsistenz ist immer wichtiger als Perfektion. In dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung erfahren Sie genau, wie Sie einen Vlog erstellen, vom Medienplan bis zum Hochladen ⬇️

Schritt 1: Planen Sie Ihre Inhalte

Einer der größten Fehler, den neue Vlogger machen, ist, ohne eine Strategie für den Inhalt auf die Schaltfläche "Aufnahme" zu drücken. Ohne eine Struktur riskieren Sie, dass Ihnen die Ideen ausgehen, Sie Uploads verpassen oder dass Sie dasselbe Thema auf unterschiedliche Weise wiederholen.

Hier sind einige unterschätzte (aber wirkungsvolle) Methoden, um die Inhalte Ihres Vlogs zu planen:

Skriptplanung : Erstellen Sie vor dem Filmen einen groben Entwurf. So bleiben Ihre Gedanken organisiert und Sie sparen Zeit bei der Bearbeitung, insbesondere bei langen Videos

Themenkategorien : Anstatt sich jedes Video einzeln auszudenken, teilen Sie Ihre Ideen in 3–4 Themen ein. Beispiele: "Hinter den Kulissen", "Tipps & Tricks", "Ein Tag im Leben von ..." und "Reaktion auf ..."

Planung einer Serie : Verwandeln Sie eine Idee in mehrere Episoden. Wenn Sie einen Leitfaden zum Thema "Einen YouTube-Kanal starten" erstellen, teilen Sie ihn in mehrere Teile auf – Setup der Ausrüstung, Filmen, Bearbeitung, Veröffentlichen usw

Umgekehrte Planung : Beginnen Sie mit Ihren Upload-Terminen und arbeiten Sie rückwärts. Fragen Sie sich: Wann muss die Bearbeitung erledigt sein? Wann drehen Sie? Wann schreiben Sie das Drehbuch?

Evergreen vs. Trend-Balance: Halten Sie eine Mischung ein. Planen Sie einige Evergreen-Videos (die jederzeit funktionieren) und streuen Sie trendorientierte Inhalte ein, wenn diese aktuell sind

Um dabei den Überblick zu behalten, verwenden Sie die Vorlage "Inhaltskalender" von ClickUp. Erstellen Sie eine Karte mit Ihren Themen, legen Sie Upload-Termine fest und vermeiden Sie Wiederholungen, indem Sie Ihre Planung zentralisieren.

Kostenlose Vorlage Organisieren und verfolgen Sie Ihren Inhaltsplan mit der Vorlage "Kalender" von ClickUp

Diese einsteigerfreundliche Vorlage für einen Kalender für Inhalte ist eine große Hilfe bei der Planung, Nachverfolgung und Verwaltung aller Inhalte in Ihrem Workflow. Jede Aufgabenkarte enthält Details wie den Mitarbeiter, das Fälligkeitsdatum und die Priorität, sodass Ihr Team immer weiß, was gerade läuft und wo es hakt.

Und wenn Sie nicht weiterkommen oder wenig Zeit haben, hilft Ihnen ClickUp Brain dabei, aus groben Notizen fertige Drehbücher zu erstellen. Dieser KI-Assistent kann Ihnen Verbesserungen für Inhalte vorschlagen, Drehbuchentwürfe erstellen oder alte Ideen hervorholen, die Sie bereits an anderer Stelle in Ihrem Workspace notiert haben.

Schritt 2: Einrichten Ihres Drehplatzes

Ihr Aufnahmeraum muss nicht ausgefallen sein, aber er sollte einheitlich sein. Ein unaufgeräumter Hintergrund, schlechte Beleuchtung oder hallender Ton können Zuschauer abschrecken, egal wie gut Ihre Inhalte sind.

Hier sind einige wichtige Punkte, die die meisten Anfänger übersehen:

Erst die Beleuchtung, dann die Kamera : Natürliches Licht funktioniert gut, aber probieren Sie es zu verschiedenen Tageszeiten aus. Ein Ringlicht oder eine Softbox können dabei helfen, ein klares, schmeichelhaftes Bild zu erzielen

Der Hintergrund ist wichtig : Achten Sie darauf, dass sich keine störenden Elemente hinter Ihnen befinden. Selbst eine leere Wand mit einer Pflanze kann besser funktionieren als ein unordentliches Regal

Schalldichte Räume : Teppiche, Vorhänge und Schaumstoffplatten leisten hier gute Dienste. Ein Lavalier-Mikrofon für 30 Dollar kann besser klingen als das integrierte Mikrofon Ihrer Kamera

Richtige Bildausschnittwahl: Halten Sie die Kamera auf Augenhöhe und befolgen Sie die Drittelregel – Ihre Augen sollten etwa ein Drittel vom oberen Bildrand entfernt sein

Dokumentieren Sie die Details in ClickUp Docs, damit Sie Ihr Setup jederzeit wiederholen können. Notieren Sie sich Ihre ideale Beleuchtung, Kameraeinstellungen, Hintergrundmusik, Mikrofonprüfung usw. So wissen Sie immer, wann alles bereit für die Aufnahme ist, egal ob Sie alleine filmen oder jemand anderen damit beauftragen.

Für jede Aufnahme können Sie auch ClickUp Aufgaben verwenden, um den relevanten Mitgliedern Ihres Teams Vorbereitungsaufgaben zuweisen, wie z. B. das Aufladen von Akkus oder das Einstellen der Beleuchtung.

Schritt 3: Sprechen und Interagieren mit der Kamera

In die Kamera zu sprechen, insbesondere bei Videos, in denen nur Ihr Kopf zu sehen ist, kann sich seltsam und überwältigend anfühlen. Ganz zu schweigen davon, dass es noch schlimmer wird, wenn Sie allein in einem Raum sind, ohne Feedback, ohne Mimik und ohne Energie, die Sie auffangen können.

So trainieren Sie, diese drohende Entkopplung zu überwinden:

Weniger Skript, mehr Struktur : Anstatt ein Wort-für-Wort-Skript zu schreiben, teilen Sie Ihre Botschaft in Stichpunkte auf und fügen Sie die wichtigsten Erkenntnisse hinzu

Bringen Sie Ihre Energie zum Ausdruck : Die meisten Menschen sprechen vor der Kamera um 20 % flacher als im wirklichen Leben. Versuchen Sie zunächst, sich mit einem Freund per Videoanruf aufzunehmen, und ahmen Sie dann diese Energie nach, wenn Sie alleine aufnehmen

Setzen Sie bewusste Pausen : Stille ist aussagekräftig. Wenn Sie den Zuschauern Zeit lassen, das Gesagte zu verarbeiten, oder den Untertiteln Raum zum Atmen geben, wird Ihre Bearbeitung straffer und Ihre Botschaft klarer

üben Sie unterwegs*: Wenn Sie Ihre Punkte laut vorlesen, während Sie etwas Vertrautes tun, wie zum Beispiel Kaffee kochen, können Sie sich beim Aufnehmen entspannter und natürlicher ausdrücken

Verwenden Sie in dieser Phase ClickUp Whiteboards, um Ihre Botschaft visuell zu organisieren. Sie können einen Flow mit Karten im Sticky-Stil für jeden Punkt erstellen, Abschnitte neu anordnen und Stellen finden, an denen Ihre Geschichte unzusammenhängend wirkt, bevor Sie überhaupt auf "Aufnahme" drücken.

Nachdem Sie einen Testclip oder einen ersten Entwurf Ihres Vlogs aufgenommen haben, können Sie mit ClickUp Clips direkt zu bestimmten Videoclips Feedback von Ihrem Team oder Ihren Mitarbeitern einholen.

Nehmen Sie mit ClickUp Clips ein Video auf und erhalten Sie zeitgestempelte Kommentare von Ihren Teamkollegen

Nehmen Sie ein kurzes Video auf und lassen Sie Ihre Freunde Kommentare mit Zeitstempel direkt in der Zeitleiste Ihres Clips hinterlassen. So erhalten Sie nicht nur ein "Sieht gut aus", sondern präzises, umsetzbares Feedback wie "Dieser Teil wirkt bei 1:17 etwas gehetzt"

Fügen Sie Kommentare zu bestimmten Zeitstempeln hinzu und starten Sie eine komplette Diskussion mit ClickUp Clips

Schritt 4: Drehen Ihres Vlogs

Beim Filmen geht es darum, die richtige Geschichte und die richtigen Momente einzufangen und genügend unterstützendes Material aufzunehmen, um die spätere Bearbeitung zu erleichtern. Und das erfordert Vorbereitung, die richtige Einstellung und Struktur.

Auf einen Blick:

Teilen Sie Ihre Aufnahmen in Blöcke auf: Anstatt Ihren gesamten Vlog in einem Durchgang zu filmen, denken Sie in Segmenten, wie Intro, Szene A, Übergang, Szene B, B-Roll und Outro. So bleiben Sie leichter konzentriert und müssen nur das Notwendige neu drehen

Filmen Sie mehr B-Roll-Material: Visuelle Zwischensequenzen sind Gold wert bei der Bearbeitung. Filmen Sie kleine Details, Aufnahmen der Umgebung, Momente hinter den Kulissen und alles, was Ihre Begleitkommentare oder Ihre Erzählung unterstützt

Nehmen Sie mit Blick auf die Bearbeitung auf: Lassen Sie vor und nach jeder Aufnahme genügend Space. Sprechen Sie nicht über Bewegungen, wenn Sie wissen, dass Sie das Material schneiden oder wiederverwenden müssen

Verlassen Sie sich nicht auf Ihr Gedächtnis: Wenn Sie schon einmal nach dem Filmen festgestellt haben, dass Sie eine wichtige Szene vergessen haben, wissen Sie, wie ärgerlich das sein kann. Eine Checkliste löst dieses frustrierende Problem

Verwenden Sie ClickUp-Aufgaben, um jede benötigte Aufnahme zu planen und nachzuverfolgen. Erstellen Sie eine wiederverwendbare Checkliste mit Vorlagen für Dreharbeiten und Unteraufgaben wie "Intro filmen", "B-Roll des Arbeitsbereichs aufnehmen" oder "Abschließende Gedanken sammeln". Jede Aufgabe kann Notizen zur Kamera, Aufnahmewinkel oder Referenzen enthalten.

Speichern Sie anschließend alles im KI-gestützten ClickUp-Kalender, um Drehtage zu planen, Zeit für Nachdreharbeiten zu reservieren und Zeitfenster für die verschiedenen Teile Ihrer Dreharbeiten zu blockieren.

Sie können ClickUp Brain sogar bitten, Ihren Kalender zu scannen und Ihnen die besten Zeitfenster für Dreharbeiten vorzuschlagen, basierend auf der Verfügbarkeit Ihres Teams. Es kann sogar Zeit für Sie blockieren (verrückt, oder?).

Nutzen Sie ClickUp Brain, um Ihren Kalender zu analysieren und sich optimale Zeitfenster für Dreharbeiten basierend auf der Verfügbarkeit Ihres Teams vorschlagen zu lassen

📌 Freundliche Erinnerung: Jede erfolgreiche Vlogging-Karriere beginnt mit dem Klick auf "Aufnahme". Warten Sie nicht auf Perfektion – beginnen Sie einfach mit der Aufnahme und optimieren Sie das Video später bei der Bearbeitung.

Schritt 5: Bearbeitung Ihres Vlogs

Bei der Bearbeitung wird Ihr Vlog zum Leben erweckt. Hier kommen auch viele Ersteller ins Stocken. Möglicherweise sitzen Sie auf stundenlangem Filmmaterial und wissen nicht, wo Sie anfangen sollen oder wie Sie es zu einer sauberen, prägnanten Geschichte schneiden können.

Das Wichtigste zuerst: Beginnen Sie mit der richtigen Videobearbeitungssoftware. Für Einsteiger sind iMovie (Mac) und CapCut (Mobil/Desktop) einfach und leistungsstark. Wenn Sie bereits Erfahrung in der Bearbeitung haben, können Sie auch Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro oder DaVinci Resolve ausprobieren.

Hier sind einige Tipps, die wir für Sie zusammengestellt haben, um die Bearbeitung zu vereinfachen:

Verwenden Sie zunächst eine Zeitleiste "Auswahl" : Ziehen Sie Clips nicht direkt in Ihre endgültige Zeitleiste. Speichern Sie zunächst alles in einer Sequenz "Auswahl". Sehen Sie sich das gesamte Filmmaterial an und schneiden Sie nur die brauchbaren Teile in diesen Space

Notizen zu den besten Aufnahmen während des Filmens : Sagen Sie nach einer guten Aufnahme etwas wie "Das ist die richtige Aufnahme" in die Kamera. Später, wenn Sie das Filmmaterial durchsehen, wissen Sie genau, welche Clips Sie in Ihre Bearbeitungssoftware hochladen müssen

Verwenden Sie Platzhaltertext für fehlende Inhalte : Wenn Sie während der Aufnahme etwas vergessen haben, fügen Sie in der Zeitleiste eine kurze Text-Karte mit dem Hinweis "Intro hier einfügen" ein. Versuchen Sie nicht, dies während der Bearbeitung zu korrigieren

Halten Sie Ihre Bearbeitungen einfach . In Ihren ersten Videos müssen Sie keine ausgefallenen Übergänge, Zooms oder Soundeffekte hinzufügen. Konzentrieren Sie sich auf saubere Schnitte, ein gutes Tempo und klaren Ton. Effekte können Sie später jederzeit hinzufügen

Assets wiederverwenden: Speichern Sie Ihre bevorzugte Intro-Musik, Textstile oder Endbildschirme in einem Ordner. Ziehen Sie sie in jedes neue Projekt, damit Sie nicht jedes Mal von vorne beginnen müssen

Wenn Sie eine übersichtliche Ansicht Ihrer gesamten Pipeline wünschen, verwenden Sie die Dashboards von ClickUp. Verfolgen Sie, welche Vlogs bearbeitet wurden, welche noch überprüft werden müssen und welche zur Veröffentlichung bereit sind. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie mehrere Projekte gleichzeitig bearbeiten, mit anderen zusammenarbeiten oder einfach nur einen schnellen Überblick über alle Ihre Videos benötigen.

Plattformen zum Freigeben Ihrer Vlogs

Hier finden Sie eine Übersicht über beliebte Social-Media-Plattformen, auf denen Sie Ihre Vlogs freigeben können, sowie die Besonderheiten der einzelnen Plattformen:

1. YouTube (am besten geeignet für eine große Reichweite, Monetarisierung und Auffindbarkeit)

via YouTube

YouTube ist mit 2,49 Milliarden angemeldeten Benutzern die weltweit größte Plattform zum Freigeben von Videos. Sie eignet sich perfekt, wenn Sie ein langfristiges Publikum aufbauen, in den Google-Suchergebnissen erscheinen und schließlich Ihre Inhalte durch Anzeigen oder Mitgliedschaften monetarisieren möchten.

YouTube-Videos haben außerdem eine längere Lebensdauer und erzielen auch Monate oder sogar Jahre nach ihrer Veröffentlichung noch Ansichten. Wenn Sie ernsthaft einen Vlog-Kanal aufbauen möchten, bietet YouTube die derzeit beste Möglichkeit, entdeckt zu werden.

🎯 Tipps für mehr Wachstum: Verwenden Sie relevante Keywords auf natürliche Weise in Ihren Vlog-Skripten und Videobeschreibungen – das verbessert die SEO Ihrer Videos und hilft Ihren Inhalten, in Suchmaschinen und auf YouTube besser zu ranken. Ermutigen Sie Ihre Zuschauer immer, Ihre Videos zu liken, zu kommentieren und Ihren Kanal zu abonnieren. Kleine CTAs stärken die Verbindung und vergrößern Ihr Publikum schneller.

🧠 Fun Fact: Der allererste Vlog, der auf YouTube hochgeladen wurde, war ein 18-sekündiger Clip von einem Zoobesuch von Jawed Karim, einem der Mitbegründer von YouTube.

2. Instagram (Am besten geeignet für kurze Schnipsel, Reels und Inhalte hinter den Kulissen)

via Instagram

Instagram ist ideal, wenn Ihre Inhalte visuell, schnelllebig oder lifestyleorientiert sind. Nutzen Sie Reels, um algorithmische Entdeckungen zu machen, Stories für eher zwanglose und spontane Momente und Highlights, um zeitlose Inhalte zu organisieren. Es ist fantastisch, um im Gedächtnis zu bleiben und mit einem mobilorientierten Publikum in Kontakt zu treten.

🎯 Tipp für mehr Wachstum: Schauen Sie sich andere Vlogger an, die Sie bewundern. Analysieren Sie, was sie gut machen, und versuchen Sie, die gleiche Qualität zu erreichen, aber fügen Sie Ihren eigenen einzigartigen Vlogging-Stil hinzu.

3. TikTok (Am besten geeignet für virale Inhalte und um die Generation Z zu erreichen)

via TikTok

TikTok lebt von Trends, Kreativität und kurzen Geschichten. Wenn Sie die Zuschauer in den ersten Sekunden fesseln können, ist dies eine der besten Plattformen für schnelles Wachstum, selbst für brandneue Ersteller. Die integrierten Bearbeitungs-Tools, die Musikbibliothek und die zusammengefügten Antworten machen es einfach, zu experimentieren und mit einem jüngeren, sehr engagierten Publikum in Kontakt zu treten.

🎯 Tipp für mehr Wachstum: Investieren Sie in hochwertige Ausrüstung. Klare Bilder und klarer Ton machen Ihre Lifestyle-Vlogs optisch viel ansprechender, was die Wiedergabezeit und die Anzahl der Freigaben erhöht.

4. LinkedIn (Am besten geeignet für professionelle Vlogs und Nischenpublikum)

via LinkedIn

Ja, Vlogging auf LinkedIn ist angesagt, insbesondere wenn Sie Inhalte rund um Ihre Branche, Ihren beruflichen Werdegang oder Ihre Vordenkerrolle erstellen. Es eignet sich hervorragend, um ein professionelles Publikum zu erreichen und sinnvolle Diskussionen anzuregen. Formate für Vlogs können hier Inhalte aus dem Alltag, Zusammenfassungen von Ereignissen oder Einblicke hinter die Kulissen Ihres Geschäfts sein.

🎯 Wachstumstipp: Verwenden Sie KI-Tools, um Ihre Videos zu transkribieren, Untertitel zu erstellen oder sogar Ideen für Inhalte basierend auf Trendthemen oder Online-Ereignissen zu erhalten.

Best Practices für Vlogging

Jetzt, da Sie wissen, wie man vloggt, lassen Sie uns darüber sprechen, wie man gut vloggt. Diese Best Practices helfen Ihnen, Anfängerfehler zu vermeiden und Ihre Zuschauer vom ersten Video an zu begeistern 👇

✅ Nehmen Sie zusätzliches Material auf: Nehmen Sie immer einige Sekunden vor und nach der Hauptaktion auf. Diese Puffer erleichtern die Bearbeitung um ungeschickte Schnitte oder Übergänge herum

✅ Raumton aufnehmen: Nehmen Sie nach dem Filmen an einem beliebigen Speicherort 10 bis 15 Sekunden Umgebungsgeräusche auf. Dadurch lassen sich Audiobearbeitungen besser ausgleichen und Szenen wirken natürlicher

✅ Markieren Sie Fehler live: Wenn Sie einen Satz vermasseln, pausieren Sie und wiederholen Sie ihn, ohne die Aufnahme zu stoppen. Sagen Sie "Take zwei" oder klatschen Sie – Ihr zukünftiges Ich wird Ihnen bei der Bearbeitung dankbar sein

✅ B-Roll bewusst aufnehmen: Nehmen Sie Aufnahmen auf, die das unterstützen, worüber Sie sprechen (z. B. Kaffee einschenken, Tagebuch schreiben oder trainieren, wenn Sie über Ihre Morgenroutine sprechen)

✅ Filmen Sie für verschiedene Verwendungszwecke: Nehmen Sie nach Möglichkeit Weitwinkel-, Mittel- und Nahaufnahmen derselben Szene auf. Diese Variationen geben Ihnen Flexibilität bei der Bearbeitung

✅ Ähnliche Inhalte stapelweise filmen: Wenn Sie bereits alles eingerichtet haben und die Kamera bereit ist, nehmen Sie mehrere Videos oder Segmente auf einmal auf, um Ihren Veröffentlichungsplan einzuhalten

So monetarisieren Sie Ihren Vlog

Sobald Sie einen Kalender mit Inhalten für YouTube oder eine andere Vlogging-Plattform Ihrer Wahl erstellt haben, regelmäßig Videos veröffentlichen und Ihren Kanal zum Laufen gebracht haben, lautet die nächste große Frage: Wie kann man mit Vlogging Geld verdienen?

Schauen wir uns die beliebtesten (und praktischsten) Möglichkeiten an, mit Ihren Videos Geld zu verdienen:

Werbung schalten: Auf Videoplattformen wie YouTube können Sie Geld verdienen, indem Sie vor oder während Ihrer Videos oder sogar als Banner Werbung schalten. Je mehr Menschen diese Anzeigen sehen und anklicken, desto mehr Einnahmen erzielen Sie

Sichern Sie sich Sponsoren für Ihre Marke: Sobald Ihr Kanal an Fahrt gewinnt, werden Sie möglicherweise von Marken für Videomarketing kontaktiert. Diese bitten Sie möglicherweise, ihre Produkte in Ihren Videos zu zeigen oder zu erwähnen. Sobald Sie Vertrauen zu Ihrem Publikum aufgebaut haben, können gesponserte Inhalte zu einer bedeutenden Einnahmequelle werden

Nutzen Sie Affiliate-Marketing: Wenn es Produkte gibt, die für Ihre Zuschauer hilfreich sein könnten, sollten Sie eine Affiliate-Partnerschaft in Betracht ziehen. Sie können wirkungsvolle Produktvideos erstellen und einen speziellen Link in die Beschreibung Ihres Videos einfügen. Jedes Mal, wenn jemand über Ihren Link einen Kauf tätigt, erhalten Sie eine Provision

Angebot für Kanal-Mitgliedschaften: Viele Plattformen ermöglichen es Ihnen, spezielle Mitgliedschaftsstufen für Ihre größten Fans einzurichten. Gegen eine monatliche Gebühr erhalten diese Zugang zu Vergünstigungen wie Bonus-Inhalten, Videos vorab oder Updates hinter den Kulissen

Spenden von Zuschauern annehmen: Wenn Ihre Zuschauer Ihre Arbeit mögen, möchten einige von ihnen Sie vielleicht direkt unterstützen. Tools wie Patreon oder "Super Thanks" von YouTube ermöglichen es Fans, einen Beitrag zu leisten, damit Sie weiter kreativ sein können

Häufige Fehler beim Vloggen, die Sie vermeiden sollten

Warten Sie, drücken Sie noch nicht auf "Aufnahme"! Informieren Sie sich zunächst über mögliche Fallstricke, damit Sie keine Zuschauer verlieren, bevor Sie überhaupt die Chance hatten, sich zu etablieren ⤵️

📢 Schlechte Audioqualität: Wenn Sie sich auf das integrierte Mikrofon Ihrer Kamera verlassen, werden häufig Hintergrundgeräusche und Echo aufgenommen.

✅ Lösung: Verwenden Sie ein externes Mikrofon wie ein Richtrohr- oder Ansteckmikrofon, um einen klaren, fokussierten Ton zu erzielen.

🫨 Verwackelte oder unruhige Aufnahmen: Wenn Sie mit einer Handkamera ohne Stabilisierung herumlaufen, entstehen verwackelte, schwer anzusehende Videos.

✅ Lösung: Verwenden Sie einen Gimbal, ein Stativ oder eine Kamera mit integrierter Bildstabilisierung, um ruhigere Aufnahmen zu erzielen.

📆 Unregelmäßige Veröffentlichungszeiten: Ganz gleich, ob es sich um Ihr erstes oder Ihr fünfzigstes Video handelt – wenn Sie nur sporadisch posten oder lange Zeit nichts veröffentlichen, kann es schwierig sein, treue Zuschauer zu gewinnen.

✅ Lösung: Committen Sie sich zu einem realistischen und konsistenten Upload-Zeitplan, auf den sich Ihr Publikum verlassen kann.

💬 Ignorieren der Interaktion mit den Zuschauern: Nicht auf Kommentare, Fragen oder Vorschläge zu reagieren, ist einer der häufigsten Fehler, der dazu führt, dass sich das Publikum nicht wertgeschätzt fühlt.

✅ Lösung: Nehmen Sie sich Zeit, um auf Kommentare zu antworten, Shoutouts zu geben oder die Zuschauer zu fragen, was sie als Nächstes sehen möchten.

👆🏼 Clickbait-Titel oder Miniaturansichten: Irreführende Titel oder übertriebene Miniaturansichten sorgen zwar für Klicks, schaden aber langfristig dem Vertrauen und der Kundenbindung (Vorsicht!).

✅ Lösung: Erstellen Sie attraktive, aber ehrliche Titel und Miniaturansichten, die den Inhalt des Vlogs genau widerspiegeln.

So bauen Sie Ihren Vlogging-Kanal aus

Wenn Sie eine treue Fangemeinde aufbauen möchten, konzentrieren Sie sich darauf, Ihre Inhalte nicht nur häufiger, sondern auch unterhaltsamer zu gestalten. Starten Sie jedes Video mit einem Aufhänger oder einer relevanten Frage, denn die ersten Sekunden entscheiden darüber, ob jemand dranbleibt oder wegklickt.

Es hilft auch, Ihre Zuschauer wie Teil Ihrer Reise zu behandeln. Teilen Sie Ihre Gedanken, zeigen Sie Ihre Fehler oder sprechen Sie direkt mit ihnen, wie Sie es mit einem Freund tun würden. Die Menschen kommen ebenso wegen der Verbindung wie wegen der Inhalte zurück.

Und schließlich: Probieren Sie ab und zu etwas Neues aus. Testen Sie ein neues Video-Format, bearbeiten Sie Videos zu einem neuen Thema, filmen Sie mit anderen Einstellungen oder laden Sie einen Gast ein.

Aber Wachstum stellt sich erst ein, wenn Sie das richtige Genre gefunden haben. Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, haben wir eine Liste mit Vlogging-Ideen zusammengestellt, die Sie speichern und auswählen können.

Vlogging-Ideen, die bei den meisten Zielgruppen sehr gut funktionieren: Reise-Vlogs : Zeigen Sie nicht nur, wo Sie hingehen, sondern erstellen Sie hilfreiche Anleitungen, Budgetaufstellungen oder vergleichen Sie beliebte Orte mit Geheimtipps

Fitness und Wellness : Dokumentieren Sie Ihre Fortschritte, geben Sie kurze Trainingsroutinen, gesunde Rezepte oder Vlogs im Stil von "Ein Tag in meinem gesunden Leben" frei

Studentenleben : Zeigen Sie Ihren Studienalltag, führen Sie durch den Campus, geben Sie Tipps zum Sparen und sprechen Sie offen über das Leben an der Hochschule oder Universität

Elternschaft und Familie : Teilen Sie Morgenroutinen, familiäre Herausforderungen, Meilensteine Ihrer Kinder oder Tipps zur Kindererziehung, mit denen sich andere identifizieren können

Kreatives Leben (Künstler, Schriftsteller, Musiker) : Filmen Sie die Hintergründe Ihrer Projekte, sprechen Sie über kreative Herausforderungen oder geben Sie kurze Tutorials frei

Minimalismus und Lifestyle: Drehen Sie Vlogs zum Thema Entrümpeln, zeigen Sie Ihren Tagesablauf, was Sie nicht mehr kaufen oder geben Sie Tipps zur Organisation Ihres Zuhauses

💡 Profi-Tipp: Entwickeln Sie Ihren persönlichen Stil, aber behalten Sie dabei immer die Vorlieben Ihres Publikums im Hinterkopf – Ihre einzigartige Stimme kommt am besten zur Geltung, wenn Sie direkt auf die Interessen Ihrer Zuschauer eingehen!

Optimieren Sie Ihren Vlogging-Prozess von Anfang bis Ende mit ClickUp

Was früher ein einfacher Vorgang zum Aufnehmen und Hochladen war, umfasst heute viele weitere Schritte, die gut durchdacht sein müssen: Planung der Inhalte, Zeitpläne, Drehbücher, Bearbeitung und Koordination des Teams.

Und wenn Ihr Kanal wächst, wächst auch der Bedarf an einem intelligenteren System. Vielleicht möchten Sie einen einzigen Ort, an dem Sie Ideen sammeln, den Fortschritt der Dreharbeiten nachverfolgen, Bearbeitungen organisieren oder Aufgaben delegieren können, ohne die kreative Energie zu verlieren, mit der alles begonnen hat.

Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, ist ClickUp vielleicht das richtige Tool für Sie. Es ist die All-in-One-App für die Arbeit, mit der Sie jeden Teil Ihres Vlogging-Prozesses verwalten können – von der Planung und dem Schreiben des Skripts bis hin zur Zusammenarbeit und Veröffentlichung. Mit Features wie Dokumenten, Kalender, Whiteboards, KI und Dashboards hilft Ihnen ClickUp dabei, verstreute Ideen in einen konsistenten, hochwertigen Vlog-Zeitplan zu verwandeln.

📹 Beginnen Sie kostenlos mit der Planung Ihres nächsten Videos in ClickUp.