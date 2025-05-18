Jotform vs. Microsoft Forms: Welcher Formular-Generator ist der richtige für Sie?

Online-Formulare sind nicht mehr nur digitale Papierkram – sie sind praktische Tools zum Sammeln von Feedback, Durchführen von Umfragen und Bearbeiten interner Anfragen. Jotform und Microsoft Forms sind zwei beliebte Plattformen zum Erstellen solcher Formulare.

Mit beiden können Sie Online-Formulare erstellen, Antworten sammeln und Daten analysieren. Aber die Art und Weise, wie sie dies tun – und was sie sonst noch zu bieten haben – unterscheidet sie voneinander.

Heute vergleichen wir diese beiden Formularersteller, damit Sie sich sicher für die beste Plattform für Ihre Anforderungen entscheiden und Ihren Formularerstellungsprozess reibungslos durchführen können.

Was ist Jotform?

via Jotform

Jotform ist ein Tool zum Erstellen, Anpassen und Freigeben von Online-Formularen. Es kann für Umfragen, Registrierungen und zum Einziehen von Zahlungen verwendet werden.

Es handelt sich um einen Formular-Generator ohne Code, d. h. Sie benötigen keine Programmierkenntnisse, um mit Jotform Formulare zu erstellen. Ziehen Sie einfach die erforderlichen Felder per Drag & Drop und schon ist Ihr Formular fertig!

Darüber hinaus bietet Jotform verschiedene erweiterte Features wie bedingte Logik, Formularübersetzung, White Labeling, automatisierte Workflows und Datenberichterstellung, mit denen Benutzer Formulardaten effizient erstellen und verwalten können.

Jotform ist ideal für alle, die schnell und ohne Programmierkenntnisse oder großen Aufwand Formulare erstellen müssen.

Jotform-Features

Jotform ist der Vorreiter im Bereich der Formularerstellung ohne Code und ermöglicht Ihnen nicht nur die Erstellung von Umfragen und Fragebögen. Es wurde sorgfältig entwickelt, um Einzelpersonen und Unternehmen bei der Erfassung, Nachverfolgung und Analyse von Daten zu unterstützen und so Workflows zu optimieren.

Hier sind einige der wichtigsten Features:

Feature Nr. 1: Benutzerfreundlichkeit

Der erste Formular-Generator mit WYSIWYG-Funktion (What-You-See-Is-What-You-Get), Jotform, wurde entwickelt, um die Erstellung von Formularen mit seiner anfängerfreundlichen Drag-and-Drop-Oberfläche schneller und intelligenter zu gestalten.

Das Tool ist einfach zu bedienen und erfordert keine Programmierkenntnisse, um ein Formular zu erstellen. Sie können Felder hinzufügen, Layouts anpassen und eine Vorschau des Formulars anzeigen – alles mit nur wenigen Klicks! Das übersichtliche Dashboard hilft Ihnen, sich auf der Plattform zurechtzufinden und auf die Features zuzugreifen. Selbst die mobile Version des Tools verfügt über eine übersichtliche und intuitive Benutzeroberfläche.

Feature Nr. 2: Erstellung und Verwaltung von Formularen

Jotform bietet neben der grundlegenden Formularerstellung verschiedene Features. Dazu gehören Formularübersetzung, Konvertierung, White Labeling und vieles mehr. Sie können auch Genehmigungs-Workflows einrichten, Formulare an Teammitglieder zuweisen und Autoresponder aktivieren.

Mit bedingter Logik können Sie intuitive Formulare erstellen, die E-Mails an bestimmte Benutzer senden und benutzerdefinierte Dankesnachrichten generieren. Sie können auch Felder basierend auf den Eingaben eines Benutzers ein- oder ausblenden.

Ein weiteres einzigartiges Feature sind QR-Code-Formulare. Damit können Benutzer auf Ihre Formulare zugreifen, indem sie einen QR-Code auf ihrem Mobilgerät scannen. Darüber hinaus können Sie Offline-Formulare für Mobilgeräte erstellen, was ein großer Vorteil ist.

Feature Nr. 3: Sicherheit

Wussten Sie, dass 29 % der Menschen aus Datenschutzgründen das Ausfüllen von Online-Formularen vermeiden? Jotform verfügt jedoch über hochwertige Sicherheitsmaßnahmen und Zertifizierungen, um dieses Problem zu beheben.

Die Plattform gibt an, die wichtigsten Standards und Vorschriften für die Sicherheit von Daten zu erfüllen, darunter PCI-DSS, DSGVO, CCPS, FERPA und HIPAA. Darüber hinaus sind alle Formulare mit einer 256-Bit-SSL-Verschlüsselung geschützt, um zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten.

Feature Nr. 4: Vorlagen

Jotform bietet über 10.000 vorgefertigte Vorlagen für die Erstellung von Formularen. Diese sind vollständig anpassbar. Sie können also Widgets hinzufügen/entfernen, Farben, Schemata und Hintergründe der Formulare ändern und sogar Integrationen von Drittanbietern Ihrer Wahl einbetten.

Feature Nr. 5: Integrationen

Jotform lässt sich in über 100 Apps und Softwareprodukte von Drittanbietern integrieren, sodass Sie Formulare erstellen und gleichzeitig die darin erfassten Daten verwalten können. Dazu gehören:

Zahlungsgateways (PayPal, Stripe usw.)

CRM-Systeme (HubSpot, Zoho usw.)

E-Mail-Marketing-Tools (Mailchimp, ActiveCampaign usw.)

Projektmanagement-Software (Asana, Trello usw.) und vieles mehr

Preise für Jotform

Starter: Kostenlos für immer

Bronze: 39 $/Monat

Silber: 49 $/Monat

Gold: 129 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Was ist Microsoft Forms?

via Microsoft Forms

Microsoft Forms ist Teil der Microsoft Suite und ein cloudbasierter Formular-Generator, mit dem Einzelpersonen und Organisationen Feedback-Formulare, Quizze, Umfragen usw. zur Datenerfassung erstellen können.

Das Tool verfügt über ein Design ohne Code und eine übersichtliche, minimalistische Benutzeroberfläche. Ganz gleich, ob Sie Mitarbeiterumfragen oder eingebettete Formulare erstellen möchten, Sie können dies ganz einfach ohne technische Kenntnisse tun.

Mit Microsoft Forms können Sie auch Formular-Daten importieren, vorab ausfüllen und in Tools wie PowerPoint, Excel, SharePoint, OneNote und andere Microsoft-Produkte einfügen. Damit ist es ideal für Pädagogen, Personalverantwortliche, Veranstaltungsorganisatoren und Unternehmensteams.

Features von Microsoft Forms

Microsoft Forms ist die erste Wahl für die schnelle und unkomplizierte Datenerfassung. Es ist auf Einfachheit ausgelegt. Benutzer können mühelos Umfragen, Abstimmungen und Quizze erstellen und freigeben, sodass die tägliche Feedbackerfassung innerhalb des Microsoft-Ökosystems schnell, übersichtlich und organisiert erfolgt.

Hier sind einige der wichtigsten Features:

Feature Nr. 1: Benutzerfreundlichkeit

Microsoft Forms ist einfach zu bedienen und zu navigieren, insbesondere für diejenigen, die mit anderen Microsoft-Produkten vertraut sind.

Die Plattform verfügt über eine übersichtliche, benutzerfreundliche Oberfläche und bietet verschiedene Tools zum Entwerfen von Formularen von Grund auf. Wie Jotform basiert auch sie auf einer Code-freien Architektur, sodass Sie keine Programmierkenntnisse benötigen, um sie zu verwenden. Allerdings fehlt ein dedizierter Drag-and-Drop-Builder.

Feature Nr. 2: Erstellung und Verwaltung von Formularen

Microsoft Forms bietet grundlegende Features für die Erstellung von Formularen, wie z. B. Formularverzweigungen, Anpassung von Designs usw. Die Features für die Formularbearbeitung und -verwaltung sind jedoch außergewöhnlich.

Mit Microsoft Forms können Benutzer beispielsweise Formularantworten in Echtzeit nachverfolgen, automatische Diagramme und Zusammenfassungen erstellen, mit Teamkollegen zusammenarbeiten und Formulare freigeben und vieles mehr.

Außerdem bietet es mehrsprachigen Support. So können Sie Quizze, Umfragen usw. in mehreren Sprachen wie Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch und so weiter erstellen. Sie können Formular-Daten auch mit sofortigen, leistungsstarken Analysen visualisieren

Feature Nr. 3: Sicherheit

Wie andere Produkte der Microsoft 365 Suite bietet Microsoft Forms seinen Benutzern Sicherheit auf Unternehmensniveau. Es entspricht den wichtigsten Datenstandards und Vorschriften wie DSGVO, HIPAA und FERPA und verschlüsselt alle über ein Formular freigegebenen Daten.

Darüber hinaus können nur Administratoren auf das Formular, seine Aktivitäten und Daten zugreifen – unbefugte Zugriffe durch Dritte sind nicht möglich.

Feature Nr. 4: Vorlagen

Microsoft Forms verfügt über eine Bibliothek mit vorgefertigten Vorlagen, die Anfängern die Erstellung von Formularen erleichtern. Dazu gehören Vorlagen für Umfragen, Quizze, Kundenfeedbackformulare, Befragungen, Fragebögen und Anmeldungen zu Ereignissen.

Jede Vorlage ist übersichtlich, professionell gestaltet und anpassbar. Sie können Fragetypen (Multiple Choice, Text, Bewertung usw.), Themen, Verzweigungslogik und vieles mehr ändern.

Feature Nr. 5: Integrationen

Microsoft Forms ist ein großartiges Tool, insbesondere wenn Sie bereits andere Microsoft-Apps verwenden. Es lässt sich nahtlos in Excel, Teams, SharePoint und OneDrive integrieren.

Beispielsweise können Sie Formularantworten zur genaueren Analyse direkt in Excel exportieren oder sie ganz einfach in Teams-Chats und -Kanälen freigeben, um das Team auf dem Laufenden zu halten. Es glänzt mit Power Automate, wodurch es sich für interne Workflows und die Berichterstellung eignet.

Preise für Microsoft Forms

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Business Standard: 15,00 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Apps für Business: 9,90 $/Monat pro Benutzer

Jotform vs. Microsoft Forms: Feature-Vergleich

Sowohl Jotform als auch Microsoft Forms sind robuste Tools zur Formularerstellung mit verschiedenen nützlichen Funktionen. Aber welches sollten Sie wählen?

Vergleichen wir also die Features beider Tools, um zu sehen, welche Plattform gewinnt: Microsoft Forms oder Jotform. Bevor wir uns eingehend mit dem Vergleich befassen, finden Sie hier eine kurze Vergleichstabelle zwischen Jotform und Microsoft Forms.

Feature Jotform Microsoft-Formulare Benutzerfreundlichkeit Drag-and-Drop-Editor, einsteigerfreundlich Kein Drag-and-Drop; für Anfänger weniger intuitiv Erstellung und Verwaltung von Formularen Erweiterte bedingte Logik für komplexe Formulare Grundlegende Verzweigungslogik für einfache Formulare Sicherheit Konform mit Datenstandards, sicher Sicherheit auf Unternehmensniveau mit Azure AD-Integration Vorlagen über 10.000 anpassbare Vorlagen in verschiedenen Kategorien Begrenzte Auswahl an Vorlagen Integrationen Umfangreiche Integrationen von Drittanbietern (CRMs, Zahlungen, PM-Tools usw.) Auf das Microsoft-Ökosystem beschränkt (Excel, Teams usw.) Preise Free-Plan (bis zu 5 Formulare); kostenpflichtige Pläne ab 39 $/Monat Kostenlos für Benutzer von Microsoft; Premium-Pläne ab 6 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Feature Nr. 1: Benutzerfreundlichkeit

Jotform und Microsoft Forms sind Formularersteller ohne Code mit intuitiven Benutzeroberflächen und einfacher Navigation. Der Hauptunterschied liegt jedoch in ihrem Ansatz zur Formularerstellung.

Während Benutzer mit Jotform Formulare über einen Drag-and-Drop-Editor erstellen können, fehlt diese Funktion in Microsoft Forms. Dies kann für einige Benutzer, insbesondere für diejenigen ohne Erfahrung im Erstellen von Formularen, zu einer längeren Einarbeitungszeit führen.

🏆 Gewinner: Jotform ist dank seines Drag-and-Drop-Builders ein benutzerfreundlicheres Tool für Anfänger.

Feature Nr. 2: Erstellung und Verwaltung von Formularen

Jotform verfügt über mehrere Features zur Formularerstellung. Am wichtigsten ist die erweiterte bedingte Logik, mit der Sie bestimmte Fragen basierend auf vorherigen Antworten anzeigen können, wodurch Formulare praktischer werden.

Microsoft Forms verfügt auch über ein ähnliches Feature namens "Formularverzweigung". Während dies für einfache Logik-Flows nützlich ist, ist Jotform die bessere Option für komplexe, mehrschichtige Bedingungen.

🏆 Gewinner: Jotform ist aufgrund seiner Vielzahl an erweiterten Formular-Features die bessere Alternative.

Feature Nr. 3: Sicherheit

Sowohl Jotform als auch Microsoft Forms bieten eine robuste Plattform-Sicherheit. Sie entsprechen den wichtigsten Datenstandards und -vorschriften und befolgen sichere Methoden zur Datenerfassung, um maximale Integrität zu gewährleisten.

Die Sicherheit von Microsoft Forms für Unternehmen ist jedoch unübertroffen – ein Goldstandard in der Technologiebranche. Die nahtlose Integration mit Azure AD stärkt den Datenschutz und die Zugriffskontrolle zusätzlich.

🏆 Gewinner: Microsoft Forms ist aufgrund seiner Sicherheitsmaßnahmen auf Unternehmensebene und der Azure-Integration sicherer als Jotform.

Feature Nr. 4: Vorlagen

Die Vorlagenbibliothek von Jotform ist umfangreich und vielseitig und bietet über 10.000 Optionen für alle Verwendungszwecke – privat, für Bildungseinrichtungen, Unternehmen usw. Damit eignet sie sich für die meisten Benutzer, die wenig bis gar keine Erfahrung mit der Erstellung von Formularen haben.

Microsoft Forms bietet zwar auch vorgefertigte Formularvorlagen, die Auswahl ist jedoch begrenzt, sodass es sich nur für diejenigen eignet, die schnell einfache Formulare erstellen möchten.

🏆 Gewinner: Jotform ist aufgrund seines breiten Bereichs an anpassbaren Vorlagen die bessere Wahl.

Feature Nr. 5: Integrationen

Jotform bietet verschiedene Integrationen von Drittanbietern mit wichtigen Tools zur Produktivitätssteigerung, Projektmanagement-Software, CRM, Zahlungsgateways und anderen Diensten. Diese Integrationen helfen Ihnen beim Erstellen und Verwalten von Formularen in verschiedenen Workflows.

Alternativ lässt sich Microsoft Forms nur mit Microsoft Office-Tools wie Excel, PowerPoint und Teams integrieren. Dies schränkt die Vielseitigkeit und Eignung der Plattform ein.

🏆 Gewinner: Jotform ist der klare Gewinner und bietet vielseitigere Plug-ins von Drittanbietern.

Jotform vs. Microsoft Forms: Preise

Auf den ersten Blick scheint Jotform eine lukrativere Option als Microsoft Forms zu sein – und das hat auch seine Gründe. Jotform bietet allen Benutzern einen kostenlosen Plan mit einem monatlichen Limit von 5 Formularen.

Wenn Sie dieses Limit jedoch überschreiten, müssen Sie satte 39 $/Monat (für 25 Formulare) zahlen, was sich weiter auf 49 $/Monat (für 50 Formulare) und 129 $/Monat (für 100 Formulare) erhöht. Hier wird es plötzlich teuer.

Auf der anderen Seite ist Microsoft Forms für alle Inhaber eines Microsoft-Kontos völlig kostenlos und damit eine bessere Alternative zu Jotform. Selbst wenn Sie Zugriff auf Premium-Features benötigen, beginnen die kostenpflichtigen Pläne bei nur 7,20 $/Monat für einen Benutzer. Bei jährlicher Abrechnung sinkt dieser Preis weiter auf 6 $/Monat pro Benutzer.

🏆 Gewinner: Microsoft Forms ist die kostengünstigere Lösung zur Formularerstellung als Jotform.

Jotform vs. Microsoft Forms auf Reddit

Wir haben Reddit durchforstet, um herauszufinden, was die Leute über Jotform und Microsoft Forms denken. Als wir uns durch die vielen Kommentare scrollten, kam Folgendes zum Vorschein:

Viele Benutzer schätzen die Benutzerfreundlichkeit von Jotform. Sie sind jedoch nicht der Meinung, dass es das richtige Tool für die Erstellung komplexer Formulare ist:

Jotform ist sehr einfach aufgebaut – was für kleine Unternehmen mit einfachen Anforderungen von Vorteil sein kann. Wenn Sie jedoch ein großes Unternehmen sind und Workflows oder Integrationen erstellen müssen, kann dies mit Jotform eine Herausforderung darstellen oder gar nicht möglich sein.

Jotform ist sehr einfach aufgebaut – was für kleine Unternehmen mit einfachen Anforderungen von Vorteil sein kann. Wenn Sie jedoch ein großes Unternehmen sind und Workflows oder Integrationen erstellen müssen, kann dies mit Jotform eine Herausforderung darstellen oder gar nicht möglich sein.

Was Microsoft Forms betrifft, so scheinen die meisten Benutzer keine positiven Erfahrungen gemacht zu haben. Sie sind der Meinung, dass es bessere Alternativen für die Erstellung von Formularen gibt:

Vielversprechend, aber es gibt bessere Tools für die Erfassung von Daten aus externen Quellen. Die Tools von MS Forms sind furchtbar und nicht anpassbar.

Vielversprechend, aber es gibt bessere Tools für die Erfassung von Daten aus externen Quellen. Die Tools von MS Forms sind furchtbar und nicht anpassbar.

Lernen Sie ClickUp kennen – die beste Alternative zu Jotform und Microsoft Forms

Jotform und Microsoft Forms dienen nur einem Zweck: der Erstellung von Online-Formularen. Wenn Sie jedoch ein Tool benötigen, mit dem Sie mehr erreichen können, probieren Sie ClickUp aus.

Mit ClickUp, der App für alles rund um die Arbeit, können Sie Formulare erstellen und verwalten, Daten visualisieren und die Lead-Generierung, die Einarbeitung neuer Clients, das Mitarbeiter-Feedback, Kundenregistrierungen und andere zeitaufwändige Aufgaben ganz einfach optimieren.

Das sagt dieser Benutzer dazu:

Formulare und Genehmigungsprozesse sind sehr einfach zu implementieren und erleichtern die Bearbeitung abteilungsübergreifender Anfragen erheblich, was Zeit spart.

Formulare und Genehmigungsprozesse sind sehr einfach zu implementieren und erleichtern die Bearbeitung abteilungsübergreifender Anfragen erheblich, wodurch Zeit gespart wird.

Lassen Sie uns nun einige der erweiterten Features genauer betrachten.

ClickUp ist die Nummer 1: ClickUp-Formulare

Verwenden Sie ClickUp Forms, um hochwertige Online-Formulare ohne Programmierkenntnisse zu erstellen

Beenden Sie die Debatte zwischen Jotform und Microsoft Forms – probieren Sie ClickUp Forms aus!

ClickUp Forms ist ein KI-gestützter Formular-Generator, mit dem Sie benutzerdefinierte Formulare ohne komplexe Programmierung erstellen können. Im Gegensatz zu anderen Plattformen sind alle Ihre Formulare in ClickUp zentralisiert, sodass Sie sich keine Sorgen um Datenverluste machen müssen. Das bedeutet, dass Sie:

Fügen Sie Felder hinzu, ändern Sie Layouts und passen Sie Hintergründe an – ganz ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben

Speichern Sie alle Formular-Daten an einem zentralen Speicherort, um sie einfach abrufen und verwalten zu können

Erstellen Sie intelligente Umfragen, Fragebögen und Feedback-Formulare mit integrierter bedingter Logik, die den richtigen Benutzern die richtigen Fragen stellt

Darüber hinaus ist die intuitive Benutzeroberfläche des Tools ein großer Vorteil. Mit seiner übersichtlichen Navigation und dem anfängerfreundlichen Design ist ClickUp Forms einfach zu bedienen, sodass Sie sich auch dann auf Forms verlassen können, wenn Sie noch nie ein Formular in professioneller Qualität erstellt haben.

ClickUp hat noch einen Vorteil: ClickUp-Automatisierungen

Automatisieren Sie sich wiederholende Formularaktionen, um mit ClickUp-Automatisierungen schnellere Ergebnisse zu erzielen

Formularantworten? Erhalten! Jetzt ist es an der Zeit, aus den gesammelten Daten Aktionselemente zu identifizieren, Aufgaben für die Teammitglieder zu erstellen und zuzuweisen und deren Fortschritt zu visualisieren.

Klingt zu viel? Überlassen Sie ClickUp Automatisierungen alles!

Mit über 100 vorgefertigten Automatisierungen können Sie mit ClickUp Automations sich wiederholende Aufgaben eliminieren und Ihren Workflow optimieren.

Sie können es also verwenden, um:

Weisen Sie Aufgaben anhand der Formularantworten automatisch dem richtigen Mitglied des Teams zu

Statusänderungen oder Fälligkeitsdaten als Auslöser festlegen

Senden Sie Benachrichtigungen oder E-Mails, wenn ein Formular ausgefüllt wurde

Fügen Sie sofort Tags, Prioritäten oder benutzerdefinierte Felder hinzu

Das ist noch nicht alles – ClickUp lässt sich auch mit mehreren Tools und Plattformen integrieren und bietet Ihnen so die nahtloseste Formular-Datenverwaltung aller Zeiten!

ClickUp-Vorteil Nr. 3: ClickUp-Dashboards

Verwenden Sie ClickUp Dashboards, um eine umfassende Ansicht Ihrer Formularantworten an einem Ort zu erhalten

Die Nachverfolgung von Formularantworten kann zeitaufwändig und fehleranfällig sein – es sei denn, Sie verwenden ClickUp Dashboards.

Mit ClickUp Dashboards können Sie mühelos mehrere Formularantworten verfolgen und wichtige Datenpunkte in Echtzeit visualisieren – alles auf einer einzigen Plattform. Wählen Sie aus einer Reihe vielseitiger Datenvisualisierungsoptionen, von der Listen- bis zur Board-Ansicht, um:

Formular-Daten ganz einfach anzeigen und verwalten

Verfolgen Sie Erkenntnisse in Echtzeit, ohne zwischen Tools zu wechseln

Passen Sie die Ansicht an Ihren Workflow an

ClickUp hat noch einen Vorteil: ClickUp Brain

Die Erstellung von Formularen muss nicht repetitiv oder überwältigend sein, insbesondere mit ClickUp Brain an Ihrer Seite.

Der KI-Assistent von ClickUp hilft Ihnen dabei:

Entwerfen Sie klare und relevante Fragen für Ihr Formular

Fassen Sie große Mengen an Antworten sofort zusammen

Schlagen Sie auf Grundlage der gesammelten Daten die nächsten Schritte vor

Ob Sie eine Feedback-Umfrage erstellen oder Onboarding-Eingaben verarbeiten – ClickUp Brain optimiert den gesamten Prozess und macht Ihre Formulare intelligenter und effektiver, ohne manuelle Arbeitsschritte.

Optimieren Sie die gesamte Erfahrung und machen Sie Formulare mit ClickUp Brain intelligenter und effektiver

ClickUp hat noch einen Vorteil: ClickUp-Vorlagen

Kostenlose Vorlage Erstellen Sie mit der ClickUp-Formularvorlage im Handumdrehen professionelle benutzerdefinierte Formulare

Sowohl Jotform als auch Microsoft Forms bieten vorgefertigte Formularvorlagen für Anfänger. Aber die Formularvorlage von ClickUp legt noch eine Schippe drauf!

Verabschieden Sie sich von unübersichtlichen Daten! Diese Vorlage sorgt für Genauigkeit und Konsistenz, da alle das gleiche, leicht verständliche Format verwenden. Dank praktischer vordefinierter Felder und Optionen müssen Sie nicht mehr raten.

Das Beste daran? Es wurde in Übereinstimmung mit Branchenvorschriften und Best Practices entwickelt – ohne zusätzlichen Aufwand.

Hier sind die Gründe, warum Sie es lieben werden:

Formulare mit benutzerdefinierten Feldern erstellen

Felder einfach bearbeiten und Kriterien hinzufügen

Sammeln Sie Benutzerantworten von mehreren Plattformen

Übermittlung für schnelle Überprüfung organisieren

Erstellen Sie die besten Online-Formulare mit ClickUp!

Die Wahl des richtigen Formular-Generators kann entscheidend dafür sein, wie effizient Sie Informationen erfassen, verwalten und nutzen.

Jotform und Microsoft Forms sind zwei beliebte Optionen. Jotform zeichnet sich durch seine leistungsstarken Funktionen und seine Benutzerfreundlichkeit aus und ist damit ideal für alle, die flexibel und ohne Programmierkenntnisse Formulare erstellen möchten.

Auf der anderen Seite ist Microsoft Forms eine gute Wahl, wenn Sicherheit und Budget oberste Priorität haben, insbesondere innerhalb des Microsoft-Ökosystems.

Wenn Sie jedoch mehr als nur eine einfache Datenerfassung wünschen, sollten Sie über Jotform oder Microsoft Forms hinausblicken und ClickUp in Betracht ziehen. Es lässt sich nahtlos in Aufgaben, Workflows und die Zusammenarbeit im Team integrieren und hilft Ihnen, Eingaben zu erfassen und in Maßnahmen umzusetzen – alles in einem einzigen Arbeitsbereich. Entdecken Sie ClickUp noch heute und transformieren Sie Ihren Workflow – melden Sie sich für eine kostenlose Testversion an!