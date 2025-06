Kostenlose Figma-Lebenslaufvorlagen zum Entwerfen eines herausragenden Lebenslaufs

Personalverantwortliche überfliegen Lebensläufe in sieben Sekunden!

Wenn Ihr Lebenslauf nicht sofort ins Auge fällt, geht er in der Masse unter.

Ein langweiliger, textlastiger Lebenslauf? Vergessen Sie das.

Sie benötigen ein klares, professionelles und optisch ansprechendes Design – ohne stundenlang in Word an den Rändern herumzubasteln.

Entdecken Sie die kostenlosen Figma-Lebenslaufvorlagen. Keine umständliche Software, keine frustrierende Formatierung – nur elegante, gebrauchsfertige Designs, die Sie in wenigen Minuten anpassen können. Ganz gleich, ob Sie sich kreativ von der Masse abheben oder einen professionellen Unternehmensauftritt wünschen, mit diesen Vorlagen heben Sie sich von der Masse ab.

Aber Figma ist nicht Ihre einzige Option. Dieser Artikel behandelt die besten kostenlosen Lebenslaufvorlagen auf Figma sowie die besten Alternativen (lesen Sie: ClickUp!), damit Sie das richtige Tool wählen können, ohne es zu bereuen!

Was macht eine gute Figma-Lebenslaufvorlage aus?

Eine gut gestaltete Figma-Lebenslaufvorlage hilft Arbeitssuchenden dabei, einen herausragenden Lebenslauf zu erstellen, der Ästhetik und Funktionalität in Einklang bringt. Er sollte optisch ansprechend sein und gleichzeitig professionell und leicht anzupassen sein. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:

Anhand dieser Checkliste schlagen wir Ihnen einige der besten Figma-Lebenslaufvorlagen für Ihre nächste Bewerbung vor!

Holen Sie sich diese fünf kostenlosen kreativen Lebenslaufvorlagen von Figma, um einen überzeugenden Lebenslauf zu erstellen. Sie können sie auch als PDF exportieren oder in Google Docs bearbeiten, um noch flexibler zu sein:

Diese klassische Lebenslaufvorlage ist ideal für alle, die die Effizienz eines vorformatierten Layouts der mühsamen manuellen Formatierung und Ausrichtung vorziehen.

Es verwendet das Tool md2fig, mit dem Sie Ihren Lebenslauf in Markdown schreiben und automatisch in ein strukturiertes, gut gestaltetes Figma-Layout konvertieren können. Sie müssen den Text nicht manuell ziehen und ausrichten – konzentrieren Sie sich einfach auf den Inhalt und überlassen Sie md2fig den Rest.

Das Design selbst ist klar und professionell und legt großen Wert auf Lesbarkeit. Es vermeidet unnötige visuelle Unordnung und stellt sicher, dass Ihre Erfahrung, Ihre beruflichen Ziele und Ihre Fähigkeiten im Mittelpunkt stehen.

Zu den besten Features der Vorlage gehören:

Markdown-zu-Figma-Integration für die einfache Konvertierung von Text in Designs

📌 Ideal für: Entwickler, Autoren und Fachleute, die lieber in Markdown schreiben und eine schnelle, automatisierte Möglichkeit suchen, einen professionellen Lebenslauf in Figma zu erstellen

Wenn Sie einen einfachen, professionellen und optisch ausgewogenen Lebenslauf suchen, ist die Vorlage "CV/Resume Template" von Alexis Riols eine ausgezeichnete Wahl. Sie folgt einem minimalistischen Designansatz und verwendet ein strukturiertes Layout mit übersichtlichen Abschnitten zur Dokumentation Ihrer Berufserfahrung, Ausbildung und Fähigkeiten.

Die serifenlose Schriftart wurde sorgfältig ausgewählt, um eine gute Lesbarkeit zu gewährleisten, während subtile Designelemente einen modernen Touch verleihen, ohne den Lebenslauf überladen zu wirken.

Die Vorlage zeichnet sich aus durch:

📌 Ideal für: Fachleute in Unternehmensrollen, im akademischen Bereich oder in jeder Branche, in der ein klarer, sachlicher Lebenslaufstil bevorzugt wird