die 10 besten Lösungen für eine intelligentere Aufgabe-Verwaltung im Jahr 2025

Ist Ihr Kalender überfüllt, während Ihre Liste digitale Staub ansammelt? Verpasste Termine, übersehene Aufgaben und das Chaos, alles unter einen Hut zu bringen, sind Realität. Aber was wäre, wenn Sie Ihre Zeit intelligenter verwalten könnten?

Nutzen Sie KI-Assistenten für die Terminplanung. Tools wie Trevor AI helfen Ihnen dabei, Zeit zu blocken, überfällige Aufgaben neu zu planen und bieten sogar personalisierte Vorschläge, damit Sie den Überblick behalten.

Wenn Sie jedoch mehr unterstützt werden, eine einfachere Datenverarbeitung oder flexible Preise benötigen, gibt es zahlreiche intelligentere Alternativen, die Sie ausprobieren können.

In dieser Liste haben wir die 10 besten KI-Tools für das Zeitmanagement zusammengestellt, damit Sie den perfekten persönlichen Aufgabe-Manager finden, um wieder die Kontrolle zu erlangen und Ihre Zu-erledigen-Liste abzuarbeiten! ⏰

Was sollten Sie bei Alternativen zu Trevor KI beachten?

Trevor AI bietet zwar grundlegende KI-Planungsfunktionen, bei denen Aufgaben per Drag & Drop in einen Kalender gezogen werden können, doch Benutzer wünschen sich oft leistungsfähigere Features. Bei der Bewertung alternativer Tools zur Selbstplanung sollten Sie diese Schlüssel-Features für ein effektives KI-gestütztes Aufgaben- und Zeitmanagement berücksichtigen:

integration mit bestehenden tools: *Finden Sie KI-Terminplanungs-Apps, die sich in alle Ihre Kalender- und Aufgabe-Apps integrieren lassen

erweiterte Nachverfolgung: *Wählen Sie tools, die über grundlegende Terminierungs- und Aufgabe-Plan hinausgehen (z. B. unbegrenzte Terminierungsoptionen)

benutzerfreundliche Oberfläche: *Testen Sie die tools auf ihre Benutzerfreundlichkeit, um in einer weniger starren Umgebung Arbeit leisten zu können

anpassbare Erinnerungen: *Verwenden Sie benutzerdefinierte Erinnerungen, um Meeting-Konflikte zu vermeiden und Termine zu verwalten

🎥 Selbst das intelligenteste KI-Tool kann Ihnen nicht helfen, wenn Ihr Kalender überfüllt ist. In diesem 5-minütigen Video werden acht praktische Kalender-Hacks freigegeben – von der automatischen Terminplanung bis hin zu intelligenteren Erinnerungen –, mit denen Sie Ihre Tage strukturiert und stressfrei gestalten können.

👀 Wussten Sie schon? Nur 18 % der Menschen verfügen über ein ordentliches Zeitmanagementsystem, während 25 % Aufgaben nach ihrer scheinbaren Wichtigkeit erledigen.

Die besten Trevor KI-Alternativen auf einen Blick

Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die 10 besten KI-gestützten Tools für Terminplanung und Zeitmanagement mit ihren Schlüssel-Features, Anwendungsbeispielen und Preisen, damit Sie die perfekte Lösung für die Verwaltung Ihrer Aufgaben und die Optimierung Ihres Kalenders finden.

*tools schlüssel-Features* Am besten geeignet für Preise ClickUp kI-gestützte Aufgabenverwaltung – benutzerdefinierte Ansichten – Aufgabenautomatisierung – Kalenderintegration – Leistungsanalysen Teams, die eine umfassende Plattform für Projektmanagement und Aufgaben benötigen, einschließlich KI-basierter Terminplanung Free Forever; Benutzerdefinierte Anpassung für Unternehmen verfügbar reclaim. /AI* – Kalenderoptimierung – Intelligente Meeting-Planung – Google Kalender-Integration – Automatische Anpassung von Aufgaben Google Kalender-Benutzer, die automatisierte Terminanpassungen und die Koordination von Meetings benötigen Free Forever; Starter: 10 $/Monat pro Platz; Business: 15 $/Monat pro Platz Bewegung kI-gestützte Aufgabe-Planung – Kanban/Projektmanagement – Unterstützung mehrerer Kalender – benutzerdefinierte Workspaces Projektmanager und Teams, die sowohl Aufgabe- als auch Projektmanagement auf einer Plattform benötigen Pro KI: 49 $/Monat pro Benutzer; Business KI: 69 $/Monat pro Benutzer SkedPal – Intelligente Zeit-Block-Technik – Adaptive Terminplanung – Aufgaben-Triage-Feature – Aufgabe-Priorisierung Benutzer, die eine adaptive Terminplanung und intelligente Kalender-Features benötigen Ab 14,95 $/Monat pro Benutzer Amie minimalistische Benutzeroberfläche – NLP-Aufgabe-Eintrag – Pomodoro-Timer – E-Mail-zu-Aufgabe-Konvertierung Benutzer, die ein ästhetisches und minimalistisches tool für die Aufgabe suchen Pro: 25 $/Monat pro Benutzer; Geschäft: 50 $/Monat pro Benutzer BeforeSunset KI tägliche Aufgabe Plan – Stimmungsnachverfolgung – Produktivität Analyse – KI-Aufgabe Vorschläge Benutzer, die tägliche Plan-Unterstützung und Produktivität-Nachverfolgung mit KI-Support benötigen Pro: 18 $/Monat pro Benutzer; Team Pro: 20 $/Monat pro Mitglied Pünktlich automatisch generierte Timesheets – Kapazitäts-Plan – Speicher-Tracker – Ressourcenzuweisung Freiberufler oder Geschäfts, die eine automatische Timesheet-Generierung und Ressourcenverwaltung benötigen Starter: 11 $/Monat pro Benutzer; Premium: 20 $/Monat pro Benutzer; Unlimited: 28 $/Monat pro Benutzer Arcush – Visuelle Zeitleistenoberfläche – Priorisierung von Aufgaben – Inbox-Zero-Feature – Farbcoding von Aufgaben iPhone-Benutzer, die ein einfaches, visuelles tool zur Verwaltung von Aufgaben und zur Priorisierung von Arbeit benötigen Free Forever; Pro: 1,99 $/Monat pro Benutzer Allgemeine Aufgabe google Kalender-Integration – Aufgaben per Drag & Drop verschieben – Fokusmodus – GitHub-Integration Google Kalender-Benutzer, die eine einfache Nachverfolgung von Aufgaben und grundlegende Integrationen benötigen Free Planimo – Personalisierte Zeiterfassung – Zuweisung von Aufgaben – Automatische Zuweisung von Aufgaben – Routineorientierte Planung iPhone-Benutzer, die eine persönliche Routineverwaltung und Aufgabe-Aufteilung für Produktivität benötigen Die ersten 3 Monate: 9,99 $; danach: 9,99 $/Monat für ein Konto; 15,99 $/Monat für bis zu sechs Konten

Die 10 besten Alternativen zu Trevor KI

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsbasierten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber , wie wir Software bei ClickUp bewerten.

Wenn es Ihre Aufgabe ist, einen Frosch zu essen, erledigen Sie das am besten gleich morgens als Erstes. Und wenn Sie zwei Frösche zu erledigen haben, erledigen Sie am besten zuerst den größten.

Das Zitat von Mark Twain ist eine wunderbare Lektion darüber, wie man Aufgaben priorisiert – beginnen Sie mit der wichtigsten.

Entdecken Sie 10 KI-gestützte Planungstools, mit denen Sie Prioritäten wie ein Profi setzen können.

1. ClickUp (Am besten geeignet für umfassendes Aufgabenmanagement und KI-gestützte Terminplanung)

ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, vereint Aufgabe-Nachverfolgung, Projektmanagement, Wissensaustausch und KI-gestütztes Chatten an einem Ort

📮 ClickUp Insight: 64 % der Mitarbeiter arbeiten gelegentlich oder häufig außerhalb ihrer geplanten Arbeitszeiten, wobei 24 % an den meisten Tagen Überstunden leisten! Das ist keine Flexibilität – das ist nie endende Arbeit. 😵‍💫 ClickUp Aufgaben hilft Ihnen dabei, große Ziele in kleinere, überschaubare Schritte zu unterteilen, sodass Sie immer wissen, was als Nächstes ansteht, ohne sich überfordert zu fühlen. Bitten Sie einfach die ClickUp AI, Unteraufgaben zu erstellen, Checklisten hinzuzufügen und Abhängigkeiten als Karte abzubilden, damit Sie organisiert bleiben und die Kontrolle behalten. Gleichzeitig optimiert ClickUp Automatisierung Routinearbeit, indem sie Aktualisierungen, Zuweisungen und Erinnerungen übernimmt – so verbringen Sie weniger Zeit mit Routinearbeit und haben mehr Zeit für das Wesentliche. 🚀💫 Echte Ergebnisse: Pigment hat mit ClickUp die Effizienz der Teamkommunikation um 20 % verbessert – Teams sind besser verbunden und aufeinander abgestimmt.

🧠 Optimieren Sie Workflows mit ClickUp Brain

Nutzen Sie ClickUp Brain innerhalb des ClickUp Dokument, um Prozessdokumente zu erstellen

ClickUp Brain ist die KI-Such- und Inhalt-Engine für Ihren ClickUp-Workspace. Finden Sie sofort Informationen, erstellen Sie Zusammenfassungen, entwerfen Sie Inhalt und erhalten Sie Antworten von überall in ClickUp – einfach durch Fragen.

Beschreiben Sie Workflows in einfacher Sprache für eine schnelle Automatisierung

Stellen Sie Fragen und erhalten Sie sofort Antworten aus Ihrem Workspace

Erstellen Sie Zusammenfassungen, Entwürfe und Aktualisierungen mit KI-Vorschlägen

Transkribieren Sie Meetings und extrahieren Sie automatisch Aktions-Elemente

ClickUp AI Agents (Am besten geeignet für automatisierte Abläufe und die Ausführung von Workflows)

KI-Agenten: Problembeseitigung

ClickUp AI Agents sind proaktive digitale Assistenten, die Ihre Routinearbeiten automatisieren. Sie geben nicht nur Vorschläge, sondern ergreifen Maßnahmen, verwalten Aufgaben, planen Termine und Workflows für Sie. Das obige Bild zeigt, wie ClickUp AI Agents alltägliche Support-Threads in automatisierte Self-Service-Helpdesks verwandeln, häufige HR-/IT-Probleme schneller lösen und Ihrem Team ermöglichen, sich auf wertvollere Arbeit zu konzentrieren.

Führen Sie die Automatisierung wiederholender Aufgaben und Aktualisierungen durch

Planen und verschieben Sie Arbeit proaktiv

Überwachen Sie Ihren Workspace und führen Sie Aktionen automatisch aus

Richten Sie Automatisierungen ohne Code-Einstellung ein, indem Sie beschreiben, was Sie benötigen

nutzen Sie KI-Felder, um Echtzeit-Einblicke in Aufgaben zu erhalten*

Verwenden Sie KI-Felder, um Aufgabe-Details automatisch zusammenzufassen, Fortschritts-Updates zu erstellen, Inhalt zu übersetzen oder umsetzbare nächste Schritte zu erstellen – direkt in Ihrer Aufgabe-Ansicht. Sie können sogar benutzerdefinierte KI-Felder erstellen, die auf Ihren Workflow zugeschnitten sind, egal ob Sie Client-Aktualisierungen entwerfen, Beschreibungen umschreiben oder Schlüssel auf einen Blick zusammenfassen möchten.

Erstellen Sie KI-Zusammenfassungen für Ihre Aufgaben

🧠 Lernen Sie ClickUp Brain Max im Meeting kennen: Ihr leistungsstarkes KI-Planungstool ClickUp Brain Max geht über die grundlegende KI hinaus – nutzen Sie die Sprach-zu-Text-Funktion, um Ihre Sprache sofort in Aufgaben umzuwandeln, intelligente Terminvorschläge zu erhalten und die Routineplanung zu automatisieren. Es hilft Ihnen dabei, Meetings, Termine und Prioritäten zu verwalten – ganz ohne Hände und an einem Ort.

⚙️ Automatisieren Sie Routineaufgaben mit ClickUp Automatisierung

Mit ClickUp Automatisierungen können Sie Routinearbeit optimieren, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können. Mit über 100 vorgefertigten Automatisierungs-Vorlagen und einem KI-gestützten Automation Builder können Sie Auslöser und Aktionen in Sekundenschnelle einrichten. Weisen Sie Aufgaben zu, aktualisieren Sie Status, versenden Sie Benachrichtigungen und verschieben Sie Aufgaben automatisch zwischen verschiedenen Phasen.

Sie können sogar Automatisierungen in einfachem Englisch erstellen, und ClickUp setzt sie für Sie um. Ganz gleich, ob Sie wiederkehrende Aufgabeübergaben verwalten oder Stakeholder auf dem Laufenden halten – Automatisierungen helfen Ihnen, manuelle Schritte zu eliminieren und das Risiko von Fehlern zu reduzieren.

👀 Wussten Sie schon? Mit ClickUp AI können Sie Unterhaltungen aus dem ClickUp-Chat direkt mit Aufgaben verknüpfen, sodass jede Aktion im Kontext steht, auch wenn Sie das Meeting verpasst haben.

📅 ClickUp-Kalender: Ihr Terminplan, vollständig in Verbindung

Planen Sie Meetings direkt in ClickUp und nehmen Sie daran teil – ganz einfach über den ClickUp-Kalender

ClickUp Kalender vereint Ihre Aufgaben, Meetings und Team-Prioritäten an einem Ort.

Sie können Ihre gesamte Woche Plan, Termine Nachverfolgung und Ihre Arbeit in Echtzeit verwalten – ohne zwischen verschiedenen tools hin- und herwechseln zu müssen.

Sie können:

Ziehen Sie Aufgaben über Tage hinweg, um Startdatum und Fälligkeitsdatum sofort zu aktualisieren

Führen Sie die Synchronisierung mit Google, Outlook und Apple Kalender durch, um einen vollständigen Überblick zu erhalten. Wechseln Sie je nach Arbeit zwischen Tages-, Wochen-, Monats- oder Agenda-Ansicht

Blockieren Sie Zeit basierend auf KI-Vorschlägen, die aus Ihren Aufgabe-Abschätzungen und Ihrer Verfügbarkeit abgeleitet werden

Erkennen Sie Lücken, Überschneidungen und Engpässe in den Kalender der Teams auf einen Blick

Erstellen, Bearbeiten oder Verschieben Sie Aufgaben direkt aus dem Kalender – ganz ohne zusätzliche Schritte

🧠 ClickUp-Tipp: Nutzen Sie KI, um die beste Zeit für konzentrierte Arbeit oder die Zusammenarbeit zu finden, insbesondere wenn Ihr Kalender bereits voll ist.

Alles ist darauf ausgelegt, dass Sie im Flow bleiben – von der Planung und Priorisierung bis zur Ausführung.

Integrieren Sie Ihre Outlook-, Apple- und Google Kalender in ClickUp Kalender, um alle Aufgaben an einem Ort zu verwalten. Planen Sie Ihre gesamte Woche und haben Sie keine Angst mehr vor verpassten Terminen!

✅ Verwenden Sie ClickUp-Aufgaben, um Ihren Workflow zu Plan, zu priorisieren und zu organisieren

Alle Aufgaben und Status in einer Ansicht

ClickUp Aufgabe bietet Ihnen ein leistungsstarkes Framework für die Verwaltung aller Aufgaben, von einfachen To-dos bis hin zu komplexen, mehrphasigen Projekten. Mit flexiblen Ansichten und leistungsstarken Anpassungsmöglichkeiten unterstützt es alles von der persönlichen Produktivität bis hin zur Ausführung auf Team-Ebene.

Sie können:

Verwenden Sie anpassbare Status, um Ihren tatsächlichen Workflow widerzuspiegeln (nicht nur „Zu erledigen“ und „Erledigt“)

Legen Sie fünf Stufen der Priorität fest und geben Sie ihnen Farbe, um die Sichtbarkeit zu gewährleisten

Erstellen Sie Checklisten, Unteraufgaben und Abhängigkeiten, um komplexe Arbeit aufzuschlüsseln

Fügen Sie Benutzerdefinierte Felder hinzu, um Budgets, Links, Zeitschätzungen oder zugewiesene Eigentümer zu verfolgen

Überwachen Sie die Zeit- und Ressourcenzuweisung über die Team-Ansicht oder die Workload-Ansicht

Bringen Sie alles mit Dokumenten, Whiteboards und Vorlagen zusammen

ClickUp geht über die reine Plan und Aufgabe-Nachverfolgung hinaus. Mit integrierten Dokumenten, Whiteboard und gebrauchsfertigen Vorlagen können Sie:

Notizen und Ideen direkt in ClickUp Dokument festhalten

Brainstormen Sie visuell mit ClickUp Whiteboards mithilfe von Haft-Notizen, Zeichnungen und Echtzeit-Zusammenarbeit

Bringen Sie Ihren Workflow mit der ClickUp-Vorlage für die Aufgabe auf Hochtouren

Free Vorlage herunterladen Verwenden Sie die ClickUp-Aufgabe-Vorlage, um eine klare und visuelle Sichtbarkeit von Aufgaben zu gewährleisten

Sie möchten ein visuelles Plug-and-Play-System? Die ClickUp-Aufgabe-Vorlage eignet sich perfekt für die schnelle Einstellung von Workflows. Sie organisiert Aufgaben in drei Kategorien – Ideen, Aktionspunkte und Rückstand – und ermöglicht Ihnen die einfache Verwaltung per Drag & Drop mithilfe der Ansichten „Liste“, „Board“, „Kalender“ und „Team-Ansicht“.

Egal, ob Sie alleine planen oder ein Remote-Team leiten, ClickUp hilft Ihnen dabei, einen Workflow zu erstellen, der so funktioniert, wie Ihr Gehirn.

Die besten Features von ClickUp

Beschreiben Sie die Aufgaben, die Sie in ClickUp Brain automatisieren möchten, und lassen Sie den AI Builder den Workflow mit den erforderlichen Auslösern und Aktionen einstellen

Wählen Sie anhand der automatisierten Vorschläge von ClickUp AI die optimalen Zeitfenster für die Aufgabe aus

Erstellen Sie in ClickUp Aufgaben-Beziehungen und Abhängigkeiten, um Einblicke zu gewinnen, wie sich Aufgaben gegenseitig beeinflussen

Erstellen Sie Aufgabe-spezifische Zusammenfassungen, um Engpässe aufzuzeigen und umsetzbare Schritte detailliert darzustellen – mit ClickUp Brain

Transkribieren Sie die Unterhaltung nach einem Meeting, identifizieren Sie wichtige Informationen und wandeln Sie diese in Aufgaben um

Limit von ClickUp

Die Features können zunächst überwältigend wirken, insbesondere für neue Benutzer, die sich mit dem ClickUp-Workspace vertraut machen

Größere Datensätze können gelegentlich zu Verlangsamungen führen, insbesondere in komplexen oder stark ausgelasteten Workspaces

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was echte Benutzer über ClickUp sagen:

Heath Hayden, Koordinator für berufliche Weiterbildung am Tacoma Community College, sagt

Ich konnte mit anderen Mitgliedern meines Teams zusammenarbeiten, indem ich die Kalender-Funktion genutzt habe, um den Ablauf anzuzeigen und ein großes Event zu Planen. Wir konnten alle Ereignisse je nach den Anforderungen des Führungsteams per Drag & Drop in den Kalender verschieben. Die Nutzung ist für alle Teammitglieder unglaublich einfach.

2. Reclaim. KI (Am besten geeignet für Kalender-Optimierung und Terminanpassungen)

Stellen Sie sich einen Online-Kalender vor, der Ihre Gewohnheiten berücksichtigt und gleichzeitig Ihre beruflichen und privaten Aufgaben verwaltet! Reclaim.ai nutzt seinen intelligenten Terminplanungsassistenten, um die beste Zeit für Ihre Aufgaben, Gewohnheiten und Meetings in Ihrem Google Kalender zu finden.

Dieses Tool verwaltet alle Ihre Ereignisse und bleibt dabei flexibel für unerwartete Änderungen. Das Feature „Smart Meetings” findet die optimalen Meeting-Termine in den Kalendern aller Teilnehmer und passt sie entsprechend ihrer Zeitzonen und Verfügbarkeit an.

Die besten Features von Reclaim.ai

Passen Sie Ihren Kalender automatisch an, um das Risiko von Terminüberschneidungen zu verringern

Fügen Sie bis zu 3 verschiedene Dauer in einen einzigen Meeting-Link ein und lassen Sie die Teilnehmer entscheiden, wie lange das Meeting dauern soll

Planen Sie Gewohnheiten mit flexiblen Einstellungen wie idealen Tagen und Zeitbereichen

Limit von Reclaim.ai

Verwaltet Auswahl von Projektmanagement- und Aufgabe-Managementaufgaben

Arbeit nur mit Google Kalender (die Outlook-Integration befindet sich derzeit auf der Warteliste)

Unterstützt keine Zahlung über Links zur Meeting-Terminplanung

Preise für Reclaim.ai /KI

Lite: Free Forever

Starter: 10 $/Monat pro Platz

geschäft: *15 $/Monat pro Platz

Bewertungen und Rezensionen zu Reclaim.ai

G2: 4,8/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was echte Benutzer über Reclaim.ai sagen:

A G2-Bewertung lautet:

Ich liebe das Feature mit Asana. Wenn ich Aufgaben aus E-Mails oder Slack erstelle, kann ich die Zeit in Reclaim.ai planen.

Ich liebe das Feature mit Asana. Wenn ich Aufgaben aus E-Mails oder Slack erstelle, kann ich die Zeit in Reclaim.ai planen.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen zu Reclaim KI für die Projektplanung

3. Motion (Am besten geeignet für Aufgabe-Planung und Projektmanagement)

via Motion

Motion kombiniert Projektmanagement-Features mit einer KI-basierten Terminplanungs-Engine. Planen Sie Ihre Tage rund um Ihre Aufgaben, Meetings und persönlichen Ereignisse und behalten Sie dabei Termine und Ihre Kapazität im Blick.

Sie können Siri auch bitten, unterwegs eine Aufgabe zu Ihrem Motion-Kalender hinzuzufügen. Und wenn es darum geht, den Überblick zu behalten, unterstützt Motion mehrere Workspaces, benutzerdefinierte Status und Vorlagen, sodass Ihre Terminplanung und Projekt-Setup in Synchronisierung bleiben.

Die besten Features von Motion

Visualisieren Sie Ihre Projekte von Anfang bis Ende mit der Kanban-Ansicht

Teilen Sie Ihre Aufgaben in verschiedene Abschnitte auf, um flexible und feste Fristen festzulegen

Stellen Sie eine Verbindung zu iCloud, Outlook und Google Kalender her

Planen Sie Meetings und laden Sie Gäste mit dem Booking-Feature zu Ereignissen ein

Bewegungs-Limitationen

Die Kalender-Ansicht allein kann für die Organisation von Aufgaben als Limit erscheinen

Sie können Ihre Aufgaben nicht außerhalb des internen Teams freizugeben

Einige Benutzer haben unerwartete Verschiebungen der Priorität gemeldet

Bewegungsbasierte Preisgestaltung

Free Testversion verfügbar

AI Workplace: 29 $/Monat bei jährlicher Zahlung

kI Employee Light: *148 $/Monat

KI Employee Standard: 446 $/Monat

KI Employee Plus: 894 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,1/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 50 Bewertungen)

was echte Benutzer über Motion sagen*:

Es gibt zwar noch keine Bewertungen auf G2, aber hier ist eine Bewertung von G2:

Ich liebe die KI-Zeitausfüllungen. Wenn ich ein Meeting absagen muss oder etwas Zeit übrig habe, füllt es meinen Space mit Projekten/Aufgaben, die zu erledigen sind. Es ist relativ einfach, es in Ihrem Team zu implementieren, alle daran anzumelden und Ihre Kalender in Verbindung zu bringen. Wir nutzen es täglich und haben sogar den Support kontaktiert, um ein Problem beim Wechsel vom Team-Plan zum individuellen Plan zu beheben, das ohne Probleme oder Schwierigkeiten behoben wurde. Ich würde es weiterempfehlen.

Ich liebe die KI-Zeitausfüllungen. Wenn ich ein Meeting absagen muss oder etwas Zeit übrig habe, füllt es meinen Space mit Projekten/Aufgaben, die erledigt werden müssen. Es ist relativ einfach, es in Ihrem Team zu implementieren, alle daran anzumelden und Ihre Kalender in Verbindung zu bringen. Wir nutzen es täglich und haben sogar den Support kontaktiert, um ein Problem beim Wechsel vom Team-Plan zum individuellen Plan zu beheben, das ohne Probleme oder Schwierigkeiten behoben wurde. Ich würde es weiterempfehlen.

💡 Profi-Tipp: Wenn sich die Priorität Ihrer Aufgaben in Motion ändert, verschieben Sie die Aufgaben nicht manuell im Kalender, da sie sonst gesperrt werden. Ändern Sie stattdessen die Prioritäten manuell, indem Sie auf die Aufgaben klicken und die Attribute ändern.

4. SkedPal (Am besten geeignet für adaptive Aufgabe-Planung und intelligente Kalender-Feature)

via SkedPal

Suchen Sie nach einer intelligenten Kalender-App, die Ihre endlosen Notizen in klare und übersichtliche Aufgaben-Listen verwandelt? Skedpal optimiert Ihren Zeitplan für mehrere Wochen mit seinem intelligenten Zeitblock-Feature, das Ihre Aufgaben, Prioritäten und Committments berücksichtigt. Die App wurde für Benutzer entwickelt, die einen hochgradig anpassungsfähigen Zeitplan wünschen.

Mit dem Triage -Feature können Sie Prioritäten festlegen, Fristen festlegen und geschätzte Dauer zuweisen. Das Aufgabe-Management-Tool plant dann realistische Fristen im Kalender.

Die besten Features von SkedPal

Zeigen Sie Ihre Aufgaben in einer Board-Ansicht an und verwenden Sie das Drag-and-Drop-Feature, um sie zu verschieben

Erstellen Sie unbegrenzt verschachtelte Listen, um große Aufgaben in überschaubare Teilaufgaben zu unterteilen

Fügen Sie Ihren Aufgaben Notizen Bilder, Symbole oder Dateien (weniger als 100 MB) hinzu, um sie umfassender zu gestalten

Limit von SkedPal

Nehmen Sie sich Zeit, um Aufgabe-Workflows benutzerdefiniert anzupassen

Manueller Aufwand erforderlich, um Aufgaben in einer einzigen Liste zu sortieren

Das Setup der wiederholenden Aufgabe ist nicht intuitiv

Schaffung einer steilen Lernkurve mit komplexen Algorithmen und Einstellungen

Preise für SkedPal

Kernfunktion: 14,95 $/Monat pro Benutzer

Pro: 21,95 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu SkedPal

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,6/5 (über 170 Bewertungen)

Das sagen echte Benutzer über SkedPal:

Laut einer Reddit-Bewertung

Wow, ich möchte mich für die Empfehlung von SkedPal bedanken. Ich habe Motion, Reclaim, Asana und einige andere tools ausprobiert, aber SkedPal ist das erste, das mich vollständig überzeugt hat. Die Lernkurve ist steil, aber das Ergebnis ist es wert. Dies ist ein absolutes Power-User-tool!

Wow, ich möchte mich für die Empfehlung von SkedPal bedanken. Ich habe Motion, Reclaim, Asana und einige andere tools ausprobiert, aber SkedPal ist das erste, das mich vollständig überzeugt hat. Die Lernkurve ist steil, aber das Ergebnis ist es wert. Dies ist ein absolutes Power-Benutzer-Tool!

🧠 Fun Fact: Während eines 8-stündigen Arbeitstages verbringt ein durchschnittlicher Arbeitnehmer 4 Stunden und 12 Minuten mit aktiver Arbeit. 39 % der Arbeitnehmer nehmen zusätzliche Toilettenpausen, um Zeit zu überbrücken, während 47 % und 45 % im Internet surfen und soziale Medien checken.

5. Amie (Am besten geeignet für ästhetische Aufgaben und Kalenderverwaltung)

via Amie

Amie bietet eine Benutzeroberfläche, die Ihre Aufgaben, Kalender und E-Mails (nur lesbar) in einer minimalistischen Ansicht zusammenfasst. Sie können Ihre Zu-erledigen-Aufgaben in einfachem Englisch eingeben, z. B. „Wäsche um 16:00 Uhr abholen @nächsten Mittwoch“, und Amie wandelt diese mithilfe natürlicher Sprachverarbeitung (NLP) in eine Aufgabe in Ihrem Kalender um.

KI-Chat ist ein relativ neues Feature. Es handelt sich um ein verbessertes NLP-System, das entwickelt wurde, um Ihre Absichten besser zu verstehen.

Wenn Sie beispielsweise in Amies KI-Chat „Baue am Sonntag ein Schuhregal“ eingeben, blockiert Ihr Kalender automatisch mehrere Stunden, da er weiß, dass diese Aufgabe mehrere Stunden in Anspruch nehmen wird.

Die besten Features von Amie

Starten Sie Pomodoro-Timer in der Menü-Leiste und lassen Sie sich per Ton benachrichtigen, wenn die Zeit abgelaufen ist

Verwandeln Sie Ihre E-Mails in verschiedene Aufgaben oder To-dos

Erstellen Sie einen teilbaren Link zu Ihren verfügbaren Zeitfenstern

Limit von Amie

Fehlende tools für das Teammanagement und integrierte Notiz-Features

Einschränkung der benutzerdefinierten Kalender, indem der Start der Woche nicht auf Samstag festgelegt werden kann

Verhindern Sie, dass Benutzer innerhalb der Anwendung auf E-Mails antworten

Preise für Amie

Pro: 25 $/Monat pro Benutzer

*business: 50 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Preise auf Anfrage

Amie-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

*was echte Benutzer über Amie sagen

Hier ist, was ein Benutzer auf Reddit zu sagen hatte:

Aime gefällt mir sehr gut. Es ist schön und Meeting meine Anforderungen. Notion & Kalender & Zu erledigen. Die interaktive Benutzeroberfläche auf iOS ist ebenfalls sehr innovativ, aber es ist wirklich schade, dass es keine Android-Version gibt und die Website nicht für mobile Browser optimiert ist. Man kann nur im Computermodus darauf zugreifen, was Android-Benutzern den Zugriff abschließen.

Aime gefällt mir sehr gut. Es ist schön und Meeting meine Anforderungen. Notion, Kalender und Zu erledigen. Die interaktive Benutzeroberfläche auf iOS ist ebenfalls sehr innovativ, aber es ist wirklich schade, dass es keine Android-Version gibt und die Website nicht für mobile Browser optimiert ist. Man kann nur im Computermodus darauf zugreifen, was Android-Benutzern den Zugriff komplett verwehrt.

🧠 Wissenswertes: 7,5 bis 8 Stunden Schlaf pro Nacht können Ihre Produktivität um das 20-fache steigern.

6. BeforeSunset KI (Am besten für die tägliche Planung und Zeiterfassung geeignet)

via BeforeSunset KI

Anstatt einem Freund zu erzählen, wie viel Arbeit Sie haben, schreiben Sie an BeforeSunset AI. Laden Sie alles über die folgenden Aufgaben hoch und beobachten Sie, wie der KI-Assistent des Tools die Informationen analysiert, in umsetzbare Aufgaben umwandelt und optimale Zeitfenster für die Erledigung vorschlägt. Es ist Ihr täglicher Plan-Assistent.

Bevor Sie lernen , wie Sie einen Wochenplan erstellen, richtet das tool diesen für Sie ein, indem es die Informationen aufteilt.

Es umfasst neben Zeiterfassung und Analysen der Produktivität auch eine einzigartige Nachverfolgung der Stimmung. Sie können Beispielsweise „Ich fühle mich großartig“ aktualisieren, sobald Ihre unvollendeten Aufgaben des Tages automatisch in den Plan für morgen übernommen werden.

Die besten Features von BeforeSunset KI

Stellen Sie einen Timer ein oder verwenden Sie den Fokusmodus , um Ablenkungen während der Arbeit zu vermeiden

Planen Sie gesunde Pausen mit der Option „Pause starten“

Speichern Sie wichtige Aufgaben mit dem Lesezeichen-Feature

Analysieren Sie Ihre Produktivität mit Analysen zum Vergleich von geplanter und tatsächlicher Zeit für die Erledigung Ihrer Arbeit

Limit von BeforeSunset KI

Es gibt kein integriertes Tutorial, das Benutzern hilft, das tool zu verstehen

Limitierte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten im Fokusmodus

In erster Linie für den täglichen Plan konzipiert, nicht für die langfristige Projekt-Planung

Preise für BeforeSunset KI

Pro: 18 $/Monat pro Benutzer

team Pro: *20 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu BeforeSunset KI

G2: 4,8/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was echte Benutzer über BeforeSunset KI sagen:

A G2-Bewertung lautet:

Mir gefällt die Einfachheit des Konzepts. Es ist nicht mit zu vielen Schnickschnack überladen, sondern auf das Wesentliche beschränkt und flexibel genug, um den eigenen Weg zur Maximierung der Produktivität zu finden.

Mir gefällt die Einfachheit des Konzepts. Es ist nicht mit zu vielen Extras überladen, sondern auf das Wesentliche beschränkt und flexibel genug, um den eigenen Weg zur Maximierung der Produktivität zu finden.

7. Timely (am besten für die Erstellung automatischer Timesheets geeignet)

via Timely

Sie möchten ein paar zusätzliche Projekte annehmen, um Ihre nächste Reise zu finanzieren, finden aber keinen kostenlosen Termin? Nutzen Sie Timely! Das Feature „Kapazitätsplanung” hilft Ihnen, die Ressourcenzuweisung für Projekte und Aufgaben zu verstehen und zu optimieren, indem Sie eine klare Ansicht über Ihre nächsten kostenlosen Stunden erhalten.

Der Memory Tracker merkt sich, woran Sie den ganzen Tag über arbeiten, sodass Sie die Aufgaben ganz einfach per Drag & Drop in Ihr Timesheet ziehen können. Beginnen Sie mit der Abrechnung Ihrer Stunden anhand präziser Daten!

Die besten Features von Timely

Integrieren Sie das Tool in Ihre Kalender, Projektmanagement-Tools und E-Mails, um Daten zur Synchronisierung zu übertragen und vollständige Timesheet abzuschließen

Führen Sie die Bearbeitung oder das Löschen von Timesheet-Einträgen durch und hinterlassen Sie Notizen, um die Übersichtlichkeit zu verbessern

Wählen Sie benutzerdefinierte Farben für jeden Aufgabe-Block

Zeitliche Limit

Beim Speichern von Änderungen können kleinere Probleme auftreten

Es fehlt eine Drag-and-Drop-Option, um zukünftige Aufgaben in die aktuelle Woche zu verschieben

Berücksichtigt nicht, dass unterschiedliche Zeitzonen bei der Terminplanung ein Konto darstellen

Zeitnahe Preisgestaltung

Build: 26 $/Monat pro Benutzer

Elevate: 37 $/Monat pro Benutzer

Innovate: 43 $/Monat pro Benutzer

Rechtzeitige Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,8/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 200 Bewertungen)

Das sagen echte Benutzer über Timely:

Laut einer Bewertung von G2

Timely hat mir geholfen, abrechnungsfähige Zeit zurückzugewinnen, die ich sonst bei der manuellen Erfassung verloren hätte. Außerdem kann ich damit schnell und täglich Zeit erfassen, anstatt tagelang später herauszufinden, was passiert ist. Ich habe es auch über Zapier integriert, um die Zeit in unser Rechnungsstellungssystem zu übertragen, sodass alles nahtlos funktioniert.

Timely hat mir geholfen, abrechnungsfähige Zeit zurückzugewinnen, die ich sonst bei der manuellen Erfassung verloren hätte. Außerdem kann ich damit schnell und täglich Zeit erfassen, anstatt tagelang später herauszufinden, was passiert ist. Ich habe es auch über Zapier integriert, um die Zeit in unser Rechnungsstellungssystem zu übertragen, sodass alles nahtlos funktioniert.

8. Arcush (Am besten geeignet für die automatische Aufräumung von Listen zum Zu erledigen)

via Arcush

Arcus h ist eine iOS-exklusive App für den Tagesplan, die Ihnen den Alltag erleichtert. Sie verfügt über ein Feature, eine übersichtliche, visuelle Zeitleiste, mit der Sie Aufgaben organisieren und konzentriert bleiben können, ohne den Überblick zu verlieren.

Das herausragende Feature Inbox Zero entfernt nicht geplante Aufgaben automatisch aus der Ansicht, sodass Sie nur das sehen, was gerade wichtig ist. Sie können auch bestimmte Zeitfenster für konzentrierte Arbeit reservieren und Ihren Zeitplan visuell mit Farbe personalisieren.

Die besten Features von Arcush

Implementieren Sie verschiedene Farbcodes, um Ihre Aufgaben zu strukturieren

Erstellen Sie wiederholende Aufgaben mit unterschiedlicher Häufigkeit

Passen Sie Ihre Ansicht der Zeitleiste nach Stunde, Tag oder Woche an Ihren Plan-Stil an

Limit-Einschränkungen von Arcush

Nur verfügbar auf iPhones mit iOS 16 oder höher

Unterstützt keine Erstellung von Kalender-Ereignissen

Fehlende Schlüssel-Features wie Unteraufgaben und Suchfunktion

Preise für Arcush

*free Forever

Pro Monthly: 3,99 $/Monat

Pro Jahr: 9,99 $/Jahr

Pro Lifetime: 29,99 $ einmalig

Arcush-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

*was echte Benutzer über Arcush sagen

Es gibt zwar noch keine Bewertungen auf G2, aber hier ist eine Bewertung aus dem Apple Store:

Ich habe alle Zeitblock-Apps ausprobiert, die keine lächerlichen Eingriffe in den Datenschutz bieten, und Arcush hatte von allen die beste Benutzeroberfläche. In Instanz finde ich die Eingabe der Startzeit und Dauer von Zeitblöcken am effizientesten. Die App sieht gut aus und der Preis ist auch angemessen. Weiter so!

Ich habe alle Zeit-Block-Apps ausprobiert, die keine lächerlichen Eingriffe in den Datenschutz bieten, und Arcush hatte von allen die beste Benutzeroberfläche. In Instanz finde ich die Eingabe der Startzeit und Dauer von Zeitblöcken am effizientesten. Die App sieht gut aus und der Preis ist auch angemessen. Weiter so!

9. Allgemeine Aufgabe (am besten für Benutzer von Google Kalender geeignet)

über Allgemeine Aufgaben

Suchen Sie nach einem einfachen, kostenlosen Aufgabenmanager, der Termine und Prioritäten mühelos verwaltet? Nutzen Sie General Task. Mit Features wie dem Fokusmodus vermeiden Sie Zeitverschwendung und behalten die Nachverfolgung aller Informationen zu Ihren verschiedenen Kalender-Ereignissen.

Mit dem Schnellbefehl-Tool können Sie außerdem in kürzerer Zeit durch die Benutzeroberfläche navigieren – mit etwas Übung finden Sie sich auch ohne Anleitung zurecht.

Die besten Features für allgemeine Aufgaben

Führen Sie eine Synchronisierung mit GitHub durch, um die Nachverfolgung Ihrer PRs zu gewährleisten

Erstellen Sie Aufgaben direkt aus Slack heraus

Ziehen Sie Aufgaben per Drag & Drop in Ihren Kalender, um sie zu planen und Zeitblöcke zu reservieren

Allgemeine Limit-Beschränkungen für Aufgabe

Nicht mit Apple- oder Outlook-Kalender integrierbar

Fehlende wichtige Features wie Unteraufgaben, wiederholende Aufgaben und Tag

Preise für allgemeine Aufgaben

Free

Allgemeine Bewertungen und Rezensionen zu Aufgaben

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

*was echte Benutzer über General Aufgabe sagen

Hier ist, was eine Produktbewertung über General Aufgabe sagt:

Ich habe diese App nur etwa eine Woche lang genutzt, aber sie war großartig, solange sie funktionierte. Der einzige Grund, warum ich sie nicht mehr nutze, ist, dass mein Team Linear aufgegeben und zu Asana gewechselt ist, wo es keine Integration gibt.

Ich habe diese App nur etwa eine Woche lang genutzt, aber sie war großartig, solange sie funktioniert hat. Der einzige Grund, warum ich sie nicht mehr nutze, ist, dass mein Team Linear aufgegeben und zu Asana gewechselt ist, wo es keine Integration gibt.

10. Planimo (am besten für iPhone-Benutzer)

via Planimo

Planimo ist ideal für iPhone-Benutzer, die ihre persönlichen Routinen mit der beruflichen Planung verbinden möchten. Mit diesem tool können Sie Ihre Ziele, Präferenzen und täglichen Abläufe beschreiben, um einen maßgeschneiderten Plan zu erstellen.

Die automatische Aufteilung der Aufgaben in überschaubare Schritte auf Basis Ihrer definierten Zeitblöcke sorgt dafür, dass Sie zu jedem Zeitpunkt des Tages genau wissen, was zu erledigen ist.

Die besten Features von Planimo

Teilen Sie große Meilensteine in 45-minütige Schritte auf

Erstellen Sie Unlimited Workspaces und weisen Sie jedem davon automatisch Aufgaben zu

Erhalten Sie personalisierte Einblicke in Ihr Zeitmanagement, um Ihre Produktivität zu steigern

Limit-Einschränkungen von Planimo

Nur auf iOS-Geräten verfügbar

Fehlende Kernfunktionen für das Projektmanagement

Die kostenlose Version enthält Werbung, die die Benutzererfahrung beeinträchtigen kann

Nur für den persönlichen Gebrauch (keine Team-Features)

Preise für Planimo

Premium (1 Konto): 9,99 $/Monat Einführungsangebot: Die ersten 3 Monate für 9,99 $, danach 9,99 $/Monat

Premium (bis zu 6 Konten): 15,99 $/Monat Einführungsangebot: Die ersten 3 Monate für 15,99 $, danach 15,99 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Planimo-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

👀 Wussten Sie schon? 20 % der Projektmanager würden gerne auf „Dokumentation” verzichten, wie z. B. das Verfassen wöchentlicher Berichte, Fortschrittsberichte, PowerPoint-Präsentationen oder benutzerdefinierte Aufzeichnungen.

Verwenden Sie ClickUp, um Ihre Aufgaben und Projekte zu Planen

Effektives Aufgaben-Management bedeutet nicht nur, eine Liste der zu erledigen Aufgaben zu erstellen, sondern auch, diese intelligent zu priorisieren, realistisch zu planen und sich flexibel an Planänderungen anzupassen.

Das verspricht ein KI-Terminplanungsassistent. Die Verwendung von drei separaten KI-Tools zur Verwaltung eines Workflows kann mehr Chaos als Klarheit schaffen. ClickUp hingegen vereinfacht Ihren Planungsprozess, indem es mehrere Kalenderkonten in einem einheitlichen Space zusammenführt und KI-Funktionen für die Aufgaben- und Projektverwaltung bietet.

Ob Sie einen Team-Plan oder ein persönliches Planungstool benötigen, ClickUp ist die Lösung für Sie!

