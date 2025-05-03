So erstellen Sie ein Wasserfall-Diagramm in Google Tabellen für die Datenanalyse

Denken Sie an ein Unternehmen, das Millionenumsätze erzielt. Mit Balkendiagrammen oder Kreisdiagrammen ist die Nachverfolgung von Änderungen gegenüber dem Ausgangswert und der kumulativen Wirkung schwierig, da kein klarer visueller Vergleich möglich ist.

Ein Wasserfall-Diagramm in Google Tabellen löst dieses Problem, indem es sicherstellt, dass der Anfang jeder Leiste dort beginnt, wo die vorherige Leiste endet.

Dieser Ansatz macht es für Betrachter leicht zu verstehen, wie sich positive und negative Werte auf das Gesamtergebnis auswirken.

Obwohl es sich hierbei um unverzichtbare Tools zur Datenvisualisierung handelt, haben viele erfahrene Fachleute Schwierigkeiten mit der Erstellung eines Wasserfall-Diagramms in Google Tabellen.

In diesem Artikel finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, mit der Sie ganz einfach Wasserfall-Diagramme erstellen können.

So erstellen Sie ein Wasserfall-Diagramm in Google Tabellen

Bevor Sie ein Wasserfall-Diagramm erstellen, organisieren Sie Ihre Datentabelle richtig. Sie benötigen:

✅ Eine erste Spalte für Kategorie-Beschreibungen (z. B. Einnahmen, Ausgaben, Gewinn)

✅ Eine zweite Spalte für numerische Daten, darunter:

Ein Startwert

Positive Werte (Gewinne)

Negative Werte (Verluste)

Ein endgültiger kumulierter Wert

Hier ist ein Beispiel für einen Datensatz:

Beginnen wir nun mit der Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen eines Wasserfall-Diagramms.

Schritt 1: Wählen Sie Ihre Daten aus

Öffnen Sie Ihre Google Tabellen-Tabelle

Klicken und ziehen Sie, um die gesamte Datentabelle hervorzuheben, einschließlich der Kategorienbeschreibungen und Werte

💡 Profi-Tipp: Haben Sie Schwierigkeiten, den finanziellen Fortschritt und Wertveränderungen in Ihren Projekten nachzuverfolgen? In "So erstellen Sie ein Wasserfall-Diagramm in Excel: Schritte und Vorlagen" wird der Prozess Schritt für Schritt erklärt, sodass Sie Daten mühelos visualisieren und fundierte Entscheidungen ohne Stress mit Tabellenkalkulationen treffen können

Schritt 2: Diagramm einfügen

Nachdem Sie Ihre Daten ausgewählt haben, gehen Sie zum oberen Menü und klicken Sie auf "Einfügen" > "Diagramm"

Dadurch wird die Seitenleiste "Diagramm-Editor" auf der rechten Seite geöffnet

💡 Profi-Tipp: Haben Sie Schwierigkeiten, komplexe Daten in Excel zu verstehen? In "So erstellen Sie ein Dashboard in Excel" erfahren Sie, wie Sie dynamische Dashboards erstellen, die die Datenanalyse vereinfachen.

Schritt 3: Wählen Sie den Typ des Wasserfall-Diagramms

Gehen Sie im Diagramm-Editor zur Registerkarte "Setup" (Einrichtung)

Klicken Sie auf das ausklappbare Menü "Diagrammtyp"

Scrollen Sie nach unten und wählen Sie unter der Kategorie "Sonstiges" die Option "Wasserfall" aus

Ihr Wasserfall-Diagramm wird nun in der Tabelle angezeigt und zeigt, wie jeder Datenpunkt zur Endsumme beiträgt.

Schritt 4: Passen Sie Ihr Wasserfall-Diagramm an

Navigieren Sie im Diagramm-Editor zur Registerkarte "Benutzerdefiniert"

Passen Sie den Titel, die Farben und die Beschreibungen des Diagramms nach Bedarf an

Aktivieren Sie Verbindungslinien, um die Lesbarkeit zu verbessern

Verwenden Sie bei Bedarf die umgekehrte Reihenfolge der Achsen, um das Layout der x-Achse oder der horizontalen Achse zu ändern

Hier sind einige Best Practices, die Sie beim Hinzufügen dieses Features zu Ihren Google Tabellen beachten sollten:

Datenbeschriftungen überprüfen : Stellen Sie sicher, dass jede Leiste korrekt beschriftet ist, um positive und negative Werte widerzuspiegeln

Verwenden Sie verschiedene Farben : Unterscheiden Sie Gewinne und Verluste visuell

Diagrammgröße ändern: Klicken Sie auf die Ränder und ziehen Sie sie, um die Lesbarkeit zu verbessern

📮 ClickUp Insight: 13 % der Befragten unserer Umfrage möchten KI für komplexe Entscheidungsfindungen nutzen, doch nur 28 % setzen KI regelmäßig bei der Arbeit ein. Warum? Aus Sicherheitsgründen. Viele zögern, sensible Entscheidungsdaten mit externen KI-Tools zu teilen. ClickUp beseitigt diese Sorge, indem es KI-gestützte Problemlösungen direkt in Ihren sicheren Workspace integriert. Mit SOC 2, ISO-Konformität und Sicherheit auf Unternehmensniveau stellt ClickUp sicher, dass Sie generative KI-Technologie sicher nutzen können, ohne den Datenschutz zu gefährden.

Einschränkungen von Diagrammen in Google Tabellen

In letzter Zeit ist Google Tabellen für einige Benutzer frustrierend langsam geworden. Ein Reddit-Benutzer beschrieb dies wie folgt:

Das Ausfüllen des Formulars dauert ewig, und ich kann nicht einmal etwas in die Felder eingeben. Die Registerkarten brauchen zu lange, um Abfragen auszuführen. Ich kann nicht glauben, dass 270 Zeilen eine Tabelle zum Stillstand bringen können. Vielleicht liegt es an den kaskadierenden Abfragen, aber dennoch – 270 ist keine große Nummer.

Google Tabellen ist zweifellos ein leistungsstarkes Tool für Unternehmen und alltägliche Aufgaben, aber manchmal kann es eher zu einem Ärgernis als zu einer Lösung werden, insbesondere bei der Arbeit mit Diagrammen und großen Datensätzen.

Hier sind einige Fehler, auf die Sie achten sollten:

Schwierigkeiten bei der Verarbeitung großer Datensätze oder komplexer Abfragen. Selbst einige hundert Zeilen können zu merklichen Verzögerungen führen, insbesondere wenn Diagramme von Echtzeit-Funktionen wie QUERY, VLOOKUP oder ARRAYFORMULA abhängen. Dies verlangsamt die Darstellung von Diagrammen und die allgemeine Reaktionsfähigkeit der Tabelle

Bietet grundlegende Formatierungsoptionen, aber keine erweiterten benutzerdefinierten Anpassungen im Vergleich zu Excel oder speziellen Tools zur Datenvisualisierung. Benutzer haben nur minimale Kontrolle über die Skalierung der Achsen, Datenbeschriftungen und die Formatierung von Zahlen, was die Erstellung professioneller Visualisierungen erschwert

Viele Diagramme werden nach jeder kleinen Änderung automatisch aktualisiert , was ineffizient sein kann. Im Gegensatz zu datenbankgestützten Dashboards gibt es keine integrierte Option, Diagramme nur auf Befehl zu aktualisieren, sodass Benutzer auf Apps Script oder manuelle Workarounds angewiesen sind, um die Leistung zu optimieren

Unterstützt grundlegende Diagrammtypen, jedoch keine speziellen Optionen wie Pareto-Diagramme, Box- und Whisker-Diagramme und Sankey-Diagramme. Selbst bei den unterstützten Diagrammen sind Features wie das Anpassen von Verbindungslinien in Wasserfall-Diagrammen oder das Hinzufügen dynamischer Trendlinien nur eingeschränkt verfügbar wie Pareto-Diagramme, Box- und Whisker-Diagramme und Sankey-Diagramme. Selbst bei den unterstützten Diagrammen sind Features wie das Anpassen von Verbindungslinien in Wasserfall-Diagrammen oder das Hinzufügen dynamischer Trendlinien nur eingeschränkt verfügbar

Nicht besonders gut darin, Live-Daten aus Quellen wie GOOGLEFINANCE oder IMPORTRANGE abzurufen, was dazu führt, dass Diagramme beschädigt werden, unvorhersehbar aktualisiert werden oder Fehler wie "Keine Daten" angezeigt werden. Im Gegensatz zu speziellen BI-Tools bietet Sheets keine nahtlosen Echtzeit-Updates, was es für dynamische Dashboards unzuverlässig macht

💡 Profi-Tipp: Haben Sie Schwierigkeiten, Rohdaten in klare, aussagekräftige Grafiken umzuwandeln? In "Diagramme in Google Docs erstellen" werden Sie durch die einfachen Schritte zum Erstellen, Anpassen und Verbessern von Diagrammen geführt, damit Sie Daten übersichtlich präsentieren können

Diagramme mit ClickUp erstellen

Google Tabellen bieten zwar eine einfache Möglichkeit zur Visualisierung von Daten, doch aufgrund ihrer Leistungsbeschränkungen und fehlenden erweiterten Anpassungsmöglichkeiten können sie für Unternehmen, die mit großen Datenmengen arbeiten, frustrierend sein.

Sie können versuchen, die Belastung durch die Einführung zusätzlicher Tools zu reduzieren, aber dieser Prozess führt oft zu einer neuen Herausforderung: Sie sind für verschiedene Funktionen auf mehrere Plattformen angewiesen. Durch die Fragmentierung der Informationen wird die Nachverfolgung von Fortschritten schwierig und das Ergebnis ungewiss.

ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, stiehlt hier allen die Show. Mit ClickUp erhalten Sie eine leistungsstarke Plattform für Datenvisualisierung und Zusammenarbeit, mit der Sie Wasserfall-Diagramme, Balkendiagramme, Donut-Diagramme, Liniendiagramme und vieles mehr erstellen können, ohne die Einschränkungen von Google Tabellen:

Wie ClickUp Dashboards eine Echtzeitlösung für die Datenvisualisierung bieten

ClickUp Dashboards bieten anpassbare visuelle Arbeitsbereiche, in denen wichtige Datenpunkte, Diagramme und Berichte an einem Ort zusammengefasst werden.

Verfolgen und organisieren Sie Ihre Daten ganz einfach mit den Dashboards von ClickUp

Im Gegensatz zu Google Tabellen, wo Benutzer separate Tabellen für verschiedene Berichte erstellen und diese manuell aktualisieren müssen, ziehen ClickUp Dashboards automatisch Live-Daten aus Aufgaben, Listen und Projekten. So funktioniert's:

Keine manuellen Aktualisierungen mehr : Diagramme werden automatisch aktualisiert, wenn sich Daten ändern

Bessere Leistung : Verarbeitet große Datensätze ohne die Verzögerungen, die Google Tabellen mit QUERY() und VLOOKUP() aufweisen

Interaktive Berichte: Im Gegensatz zu statischen Google Tabellen-Diagrammen können Benutzer mit ClickUp-Diagrammen bestimmte Datenpunkte filtern, sortieren und detailliert anzeigen

💡 Profi-Tipp: Sie versinken in endlosen Zeilen mit Daten? Mit "Wie erstelle ich ein Diagramm in Excel" können Sie Tabellenkalkulationen ganz einfach in aussagekräftige Diagramme umwandeln, sodass Sie Daten ohne Kopfzerbrechen analysieren und präsentieren können.

Erstellen eines Wasserfall-Diagramms in ClickUp

Wenn Sie mit ClickUp Wasserfall-Diagramme erstellen, erhalten Sie automatische Updates, um Wertänderungen in Echtzeit basierend auf dem Fortschritt von Aufgaben oder Projekten zu verfolgen. ClickUp ermöglicht auch die dynamische Gruppierung von Einnahmen, Ausgaben und Nettoveränderungen ohne manuelle Datenbearbeitung.

Schritt für Schritt: Erstellen eines Wasserfall-Diagramms in ClickUp Dashboards

Gehen Sie zu Ihrem ClickUp-Dashboard und klicken Sie auf "+ Karte hinzufügen"

Wählen Sie unter "Benutzerdefinierte Widgets" die Option "Balkendiagramm-Karte" aus

Wählen Sie Ihre Datenquelle – dies können Einnahmen, Kosten oder finanzielle Meilensteine sein

Konfigurieren Sie die X-Achse für Kategorien wie Umsatz, Ausgaben und Nettogewinn

Stellen Sie die Y-Achse so ein, dass sie numerische Daten (Geldwerte, KPIs usw.) widerspiegelt

Aktivieren Sie Datenbeschriftungen und Farbcodierungen für positive und negative Werte

Klicken Sie auf "Speichern" – Ihr Wasserfall-Diagramm wird nun dynamisch aktualisiert

Sie haben keine Zeit, bei Null anzufangen? Kein Problem. ClickUp hilft Ihnen dabei.

Die Vorlage für Wasserfall-Management von ClickUp sorgt für klare Sichtbarkeit Ihrer Projekte. So kann Ihr Team Aufgaben, Fristen und Abhängigkeiten präzise und einfach nachverfolgen.

Kostenlose Vorlage herunterladen Behalten Sie mit ClickUps Vorlage für das Wasserfall-Management den Überblick über jede Phase Ihres Projekts – dank klarer Nachverfolgung von Aufgaben, Echtzeit-Updates und Terminverwaltung

Durch strukturierte Planung und Anpassungen in Echtzeit hilft diese Vorlage Unternehmen, Verzögerungen zu antizipieren, die Zusammenarbeit zu verbessern und das Risiko verpasster Meilensteine zu reduzieren, wodurch die Projektdurchführung effizienter und vorhersehbarer wird.

Weitere leistungsstarke Diagramm-Features

Jeder liebt gute Diagramme (sogar Ihr Chef). Mit ClickUp müssen Sie nicht einmal viel Aufwand betreiben, um Tabellen zu erstellen, die Ihre Daten perfekt aufeinander abstimmen.

Hier sind einige Optionen, die Sie ausprobieren können:

1. Widget "Liniendiagramm" – Trends in Echtzeit nachverfolgen

Ein Liniendiagramm eignet sich perfekt für die Nachverfolgung von Veränderungen im Zeitverlauf, beispielsweise:

✅ Umsatzentwicklung

✅ Vertriebsleistung

✅ Fortschritt des Projekts

Im Gegensatz zu Google Tabellen bietet ClickUp:

Verarbeitet große Datensätze ohne Verlangsamung

Bietet Echtzeit-Updates anstelle der manuellen Aktualisierung von Abfragen

Ermöglicht präzise Vergleiche in der Zeitleiste mit benutzerdefinierten Datumsfiltern

Überwachen Sie mühelos Einnahmen, Verkäufe oder den Fortschritt von Projekten mit Echtzeit-Liniendiagrammen von ClickUp

Lesen Sie auch: So erstellen Sie ein Liniendiagramm in Excel zur Datenvisualisierung

2. ClickUp-Balkendiagramme und Kreisdiagramme – Daten vergleichen und analysieren

Balkendiagramme und Kreisdiagramme ermöglichen einen klaren und schnellen Vergleich verschiedener Datenpunkte.

Während Sie beim Erstellen von Kreisdiagrammen in Excel oder Google Tabellen oft komplexe Formeln auswendig lernen müssen, können Sie mit ClickUp:

Keine Formeln oder komplexen Funktionen erforderlich – automatische Datenverarbeitung

Interaktive Filterung – sofortige Anpassungen des Diagramms

Keine manuellen Diagrammanpassungen – automatische Diagrammaktualisierungen

Visualisieren Sie Datenvergleiche sofort mit automatisch aktualisierten Balkendiagrammen und Kreisdiagrammen von ClickUp

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie mehrere Datenkategorien auf einen Blick vergleichen? In "So erstellen Sie ein gestapeltes Balkendiagramm in Google Tabellen" werden Sie Schritt für Schritt durch den Prozess mit dem Diagramm-Editor geführt, sodass Sie mühelos übersichtliche, aufschlussreiche Visualisierungen erstellen können!

3. ClickUp Gantt-Diagramm-Ansicht – perfekt für die Nachverfolgung von Projekten

Ein Gantt-Diagramm ist für die Nachverfolgung von Zeitleisten, Abhängigkeiten und Fortschritten bei Projekten unerlässlich.

Anstatt alles manuell in Google Tabellen zu erledigen, können Sie ClickUp folgende Aufgaben übernehmen lassen:

Keine manuellen Anpassungen erforderlich – das Gantt-Diagramm wird automatisch aktualisiert, wenn Aufgaben Fortschritte machen

Einfache Nachverfolgung von Abhängigkeiten – verbinden Sie Aufgaben visuell, anders als in Google Tabellen

Nahtlose Projektintegration – Zeitleisten mühelos ziehen und anpassen

Verfolgen Sie Abhängigkeiten und Fortschritte in Echtzeit mit der Gantt-Diagramm-Ansicht von ClickUp

4. ClickUp Tabellenansicht – ideal zum Organisieren

Wenn Sie an die Datenorganisation im Excel-Stil gewöhnt sind, ist die Tabellenansicht von ClickUp der ideale Ersatz.

Hier sehen Sie den Vergleich mit Google Tabellen:

✅ Keine QUERY()-Funktionen mehr erforderlich – Tabellen werden dynamisch aktualisiert

✅ Mit den Funktionen zur Massenbearbeitung können Sie mehrere Zeilen gleichzeitig ändern

✅ Einfacher Datentransfer zwischen ClickUp und Tabellenkalkulationen dank Export- und Importkompatibilität

Verwalten Sie große Datensätze mühelos mit dynamischen Tabellen, die die Bearbeitung mehrerer Elemente gleichzeitig mit der Tabellenansicht von ClickUp unterstützen

Verzögerungen sind schädlich für Ihre Projekte. Aber mit einer klaren Aufgabenorganisation, der Nachverfolgung von Fortschritten in Echtzeit und einem Terminmanagement ist Ihnen der Erfolg garantiert.

Genau das bietet die Vorlage für Wasserfall-Projektmanagement von ClickUp .

Kostenlose Vorlage herunterladen Sorgen Sie mit der Vorlage für Wasserfall-Projektmanagement von ClickUp für eine strukturierte, phasenweise Projektdurchführung, damit Ihr Team immer auf dem gleichen Stand ist und Termine eingehalten werden

Die Vorlage ist strukturiert und ermöglicht eine schrittweise Projektdurchführung, sodass Teams den Zeitplan einhalten und die Qualität während des gesamten Projektlebenszyklus aufrechterhalten können.

Lassen Sie Ihre Daten nicht in Wasserfall-Diagrammen untergehen – ClickUp sorgt für den richtigen Flow

Chandu Prasad T. S., Senior Account Executive bei Smallcase Technologies Pvt Ltd, teilt einige Gedanken zu den Diagramm-Features und Dashboards von ClickUp:

Es gibt viele Tracking-Tools, wie Zeiterfassung und verschiedene Diagramme (Kreis-, Linien-, Balkendiagramme), die Ihnen helfen, Projekte in ClickUp effizient zu verwalten. Die Möglichkeit, mehrere Dashboards zu erstellen und anzupassen, ist äußerst nützlich und liefert Teams wertvolle Erkenntnisse für eine effektivere Arbeit.

Es gibt viele Tracking-Tools, wie Zeit-Tracker und verschiedene Diagramme (Kreis-, Linien-, Balkendiagramme), die Ihnen helfen, Projekte in ClickUp effizient zu verwalten. Die Möglichkeit, mehrere Dashboards zu erstellen und anzupassen, ist äußerst nützlich und liefert Teams wertvolle Erkenntnisse für eine effektivere Arbeit.

Die Produktivität steigt sprunghaft an, wenn Fortschritte sichtbar sind. Ein gut strukturiertes Dashboard motiviert Teams und hält sie auf dem Laufenden.

Mit der Wasserfall-Management-Vorlage von ClickUp, dynamischen Dashboards und Echtzeit-Diagramm-Features können Teams Aufgaben verfolgen, Leistungen analysieren und Workflows mühelos optimieren, ohne sich um veraltete Tabellenkalkulationen kümmern zu müssen.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und verwandeln Sie Ihre Daten in umsetzbare Erkenntnisse!