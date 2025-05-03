So erstellen Sie ein Wasserfall-Diagramm in Google Tabellen für die Datenanalyse

Denken Sie an ein Unternehmen, das Millionenumsätze erzielt. Mit Balkendiagrammen oder Kreisdiagrammen ist die Nachverfolgung von Änderungen gegenüber dem Ausgangswert und der kumulativen Wirkung schwierig, da kein klarer visueller Vergleich möglich ist.
Ein Wasserfall-Diagramm in Google Tabellen löst dieses Problem, indem es sicherstellt, dass der Anfang jeder Leiste dort beginnt, wo die vorherige Leiste endet.
Dieser Ansatz macht es für Betrachter leicht zu verstehen, wie sich positive und negative Werte auf das Gesamtergebnis auswirken.
Obwohl es sich hierbei um unverzichtbare Tools zur Datenvisualisierung handelt, haben viele erfahrene Fachleute Schwierigkeiten mit der Erstellung eines Wasserfall-Diagramms in Google Tabellen.
In diesem Artikel finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, mit der Sie ganz einfach Wasserfall-Diagramme erstellen können.
So erstellen Sie ein Wasserfall-Diagramm in Google Tabellen
Bevor Sie ein Wasserfall-Diagramm erstellen, organisieren Sie Ihre Datentabelle richtig. Sie benötigen:
✅ Eine erste Spalte für Kategorie-Beschreibungen (z. B. Einnahmen, Ausgaben, Gewinn)
✅ Eine zweite Spalte für numerische Daten, darunter:
- Ein Startwert
- Positive Werte (Gewinne)
- Negative Werte (Verluste)
- Ein endgültiger kumulierter Wert
Hier ist ein Beispiel für einen Datensatz:
Beginnen wir nun mit der Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen eines Wasserfall-Diagramms.
Schritt 1: Wählen Sie Ihre Daten aus
- Öffnen Sie Ihre Google Tabellen-Tabelle
- Klicken und ziehen Sie, um die gesamte Datentabelle hervorzuheben, einschließlich der Kategorienbeschreibungen und Werte
Schritt 2: Diagramm einfügen
- Nachdem Sie Ihre Daten ausgewählt haben, gehen Sie zum oberen Menü und klicken Sie auf "Einfügen" > "Diagramm"
- Dadurch wird die Seitenleiste "Diagramm-Editor" auf der rechten Seite geöffnet
Schritt 3: Wählen Sie den Typ des Wasserfall-Diagramms
- Gehen Sie im Diagramm-Editor zur Registerkarte "Setup" (Einrichtung)
- Klicken Sie auf das ausklappbare Menü "Diagrammtyp"
- Scrollen Sie nach unten und wählen Sie unter der Kategorie "Sonstiges" die Option "Wasserfall" aus
Ihr Wasserfall-Diagramm wird nun in der Tabelle angezeigt und zeigt, wie jeder Datenpunkt zur Endsumme beiträgt.
Schritt 4: Passen Sie Ihr Wasserfall-Diagramm an
- Navigieren Sie im Diagramm-Editor zur Registerkarte "Benutzerdefiniert"
- Passen Sie den Titel, die Farben und die Beschreibungen des Diagramms nach Bedarf an
- Aktivieren Sie Verbindungslinien, um die Lesbarkeit zu verbessern
- Verwenden Sie bei Bedarf die umgekehrte Reihenfolge der Achsen, um das Layout der x-Achse oder der horizontalen Achse zu ändern
Hier sind einige Best Practices, die Sie beim Hinzufügen dieses Features zu Ihren Google Tabellen beachten sollten:
- Datenbeschriftungen überprüfen: Stellen Sie sicher, dass jede Leiste korrekt beschriftet ist, um positive und negative Werte widerzuspiegeln
- Verwenden Sie verschiedene Farben: Unterscheiden Sie Gewinne und Verluste visuell
- Diagrammgröße ändern: Klicken Sie auf die Ränder und ziehen Sie sie, um die Lesbarkeit zu verbessern
Warum? Aus Sicherheitsgründen. Viele zögern, sensible Entscheidungsdaten mit externen KI-Tools zu teilen. ClickUp beseitigt diese Sorge, indem es KI-gestützte Problemlösungen direkt in Ihren sicheren Workspace integriert. Mit SOC 2, ISO-Konformität und Sicherheit auf Unternehmensniveau stellt ClickUp sicher, dass Sie generative KI-Technologie sicher nutzen können, ohne den Datenschutz zu gefährden.
Einschränkungen von Diagrammen in Google Tabellen
In letzter Zeit ist Google Tabellen für einige Benutzer frustrierend langsam geworden. Ein Reddit-Benutzer beschrieb dies wie folgt:
Das Ausfüllen des Formulars dauert ewig, und ich kann nicht einmal etwas in die Felder eingeben. Die Registerkarten brauchen zu lange, um Abfragen auszuführen. Ich kann nicht glauben, dass 270 Zeilen eine Tabelle zum Stillstand bringen können. Vielleicht liegt es an den kaskadierenden Abfragen, aber dennoch – 270 ist keine große Nummer.
Google Tabellen ist zweifellos ein leistungsstarkes Tool für Unternehmen und alltägliche Aufgaben, aber manchmal kann es eher zu einem Ärgernis als zu einer Lösung werden, insbesondere bei der Arbeit mit Diagrammen und großen Datensätzen.
Hier sind einige Fehler, auf die Sie achten sollten:
- Schwierigkeiten bei der Verarbeitung großer Datensätze oder komplexer Abfragen. Selbst einige hundert Zeilen können zu merklichen Verzögerungen führen, insbesondere wenn Diagramme von Echtzeit-Funktionen wie QUERY, VLOOKUP oder ARRAYFORMULA abhängen. Dies verlangsamt die Darstellung von Diagrammen und die allgemeine Reaktionsfähigkeit der Tabelle
- Bietet grundlegende Formatierungsoptionen, aber keine erweiterten benutzerdefinierten Anpassungen im Vergleich zu Excel oder speziellen Tools zur Datenvisualisierung. Benutzer haben nur minimale Kontrolle über die Skalierung der Achsen, Datenbeschriftungen und die Formatierung von Zahlen, was die Erstellung professioneller Visualisierungen erschwert
- Viele Diagramme werden nach jeder kleinen Änderung automatisch aktualisiert, was ineffizient sein kann. Im Gegensatz zu datenbankgestützten Dashboards gibt es keine integrierte Option, Diagramme nur auf Befehl zu aktualisieren, sodass Benutzer auf Apps Script oder manuelle Workarounds angewiesen sind, um die Leistung zu optimieren
- Unterstützt grundlegende Diagrammtypen, jedoch keine speziellen Optionen wie Pareto-Diagramme, Box- und Whisker-Diagramme und Sankey-Diagramme. Selbst bei den unterstützten Diagrammen sind Features wie das Anpassen von Verbindungslinien in Wasserfall-Diagrammen oder das Hinzufügen dynamischer Trendlinien nur eingeschränkt verfügbar
- Nicht besonders gut darin, Live-Daten aus Quellen wie GOOGLEFINANCE oder IMPORTRANGE abzurufen, was dazu führt, dass Diagramme beschädigt werden, unvorhersehbar aktualisiert werden oder Fehler wie "Keine Daten" angezeigt werden. Im Gegensatz zu speziellen BI-Tools bietet Sheets keine nahtlosen Echtzeit-Updates, was es für dynamische Dashboards unzuverlässig macht
Diagramme mit ClickUp erstellen
Google Tabellen bieten zwar eine einfache Möglichkeit zur Visualisierung von Daten, doch aufgrund ihrer Leistungsbeschränkungen und fehlenden erweiterten Anpassungsmöglichkeiten können sie für Unternehmen, die mit großen Datenmengen arbeiten, frustrierend sein.
Sie können versuchen, die Belastung durch die Einführung zusätzlicher Tools zu reduzieren, aber dieser Prozess führt oft zu einer neuen Herausforderung: Sie sind für verschiedene Funktionen auf mehrere Plattformen angewiesen. Durch die Fragmentierung der Informationen wird die Nachverfolgung von Fortschritten schwierig und das Ergebnis ungewiss.
ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, stiehlt hier allen die Show. Mit ClickUp erhalten Sie eine leistungsstarke Plattform für Datenvisualisierung und Zusammenarbeit, mit der Sie Wasserfall-Diagramme, Balkendiagramme, Donut-Diagramme, Liniendiagramme und vieles mehr erstellen können, ohne die Einschränkungen von Google Tabellen:
Wie ClickUp Dashboards eine Echtzeitlösung für die Datenvisualisierung bieten
ClickUp Dashboards bieten anpassbare visuelle Arbeitsbereiche, in denen wichtige Datenpunkte, Diagramme und Berichte an einem Ort zusammengefasst werden.
Im Gegensatz zu Google Tabellen, wo Benutzer separate Tabellen für verschiedene Berichte erstellen und diese manuell aktualisieren müssen, ziehen ClickUp Dashboards automatisch Live-Daten aus Aufgaben, Listen und Projekten. So funktioniert's:
- Keine manuellen Aktualisierungen mehr: Diagramme werden automatisch aktualisiert, wenn sich Daten ändern
- Bessere Leistung: Verarbeitet große Datensätze ohne die Verzögerungen, die Google Tabellen mit QUERY() und VLOOKUP() aufweisen
- Interaktive Berichte: Im Gegensatz zu statischen Google Tabellen-Diagrammen können Benutzer mit ClickUp-Diagrammen bestimmte Datenpunkte filtern, sortieren und detailliert anzeigen
Erstellen eines Wasserfall-Diagramms in ClickUp
Wenn Sie mit ClickUp Wasserfall-Diagramme erstellen, erhalten Sie automatische Updates, um Wertänderungen in Echtzeit basierend auf dem Fortschritt von Aufgaben oder Projekten zu verfolgen. ClickUp ermöglicht auch die dynamische Gruppierung von Einnahmen, Ausgaben und Nettoveränderungen ohne manuelle Datenbearbeitung.
Schritt für Schritt: Erstellen eines Wasserfall-Diagramms in ClickUp Dashboards
- Gehen Sie zu Ihrem ClickUp-Dashboard und klicken Sie auf "+ Karte hinzufügen"
- Wählen Sie unter "Benutzerdefinierte Widgets" die Option "Balkendiagramm-Karte" aus
- Wählen Sie Ihre Datenquelle – dies können Einnahmen, Kosten oder finanzielle Meilensteine sein
- Konfigurieren Sie die X-Achse für Kategorien wie Umsatz, Ausgaben und Nettogewinn
- Stellen Sie die Y-Achse so ein, dass sie numerische Daten (Geldwerte, KPIs usw.) widerspiegelt
- Aktivieren Sie Datenbeschriftungen und Farbcodierungen für positive und negative Werte
- Klicken Sie auf "Speichern" – Ihr Wasserfall-Diagramm wird nun dynamisch aktualisiert
Sie haben keine Zeit, bei Null anzufangen? Kein Problem. ClickUp hilft Ihnen dabei.
Die Vorlage für Wasserfall-Management von ClickUp sorgt für klare Sichtbarkeit Ihrer Projekte. So kann Ihr Team Aufgaben, Fristen und Abhängigkeiten präzise und einfach nachverfolgen.
Durch strukturierte Planung und Anpassungen in Echtzeit hilft diese Vorlage Unternehmen, Verzögerungen zu antizipieren, die Zusammenarbeit zu verbessern und das Risiko verpasster Meilensteine zu reduzieren, wodurch die Projektdurchführung effizienter und vorhersehbarer wird.
Weitere leistungsstarke Diagramm-Features
Jeder liebt gute Diagramme (sogar Ihr Chef). Mit ClickUp müssen Sie nicht einmal viel Aufwand betreiben, um Tabellen zu erstellen, die Ihre Daten perfekt aufeinander abstimmen.
Hier sind einige Optionen, die Sie ausprobieren können:
1. Widget "Liniendiagramm" – Trends in Echtzeit nachverfolgen
Ein Liniendiagramm eignet sich perfekt für die Nachverfolgung von Veränderungen im Zeitverlauf, beispielsweise:
✅ Umsatzentwicklung
✅ Vertriebsleistung
✅ Fortschritt des Projekts
Im Gegensatz zu Google Tabellen bietet ClickUp:
- Verarbeitet große Datensätze ohne Verlangsamung
- Bietet Echtzeit-Updates anstelle der manuellen Aktualisierung von Abfragen
- Ermöglicht präzise Vergleiche in der Zeitleiste mit benutzerdefinierten Datumsfiltern
2. ClickUp-Balkendiagramme und Kreisdiagramme – Daten vergleichen und analysieren
Balkendiagramme und Kreisdiagramme ermöglichen einen klaren und schnellen Vergleich verschiedener Datenpunkte.
Während Sie beim Erstellen von Kreisdiagrammen in Excel oder Google Tabellen oft komplexe Formeln auswendig lernen müssen, können Sie mit ClickUp:
- Keine Formeln oder komplexen Funktionen erforderlich – automatische Datenverarbeitung
- Interaktive Filterung – sofortige Anpassungen des Diagramms
- Keine manuellen Diagrammanpassungen – automatische Diagrammaktualisierungen
3. ClickUp Gantt-Diagramm-Ansicht – perfekt für die Nachverfolgung von Projekten
Ein Gantt-Diagramm ist für die Nachverfolgung von Zeitleisten, Abhängigkeiten und Fortschritten bei Projekten unerlässlich.
Anstatt alles manuell in Google Tabellen zu erledigen, können Sie ClickUp folgende Aufgaben übernehmen lassen:
- Keine manuellen Anpassungen erforderlich – das Gantt-Diagramm wird automatisch aktualisiert, wenn Aufgaben Fortschritte machen
- Einfache Nachverfolgung von Abhängigkeiten – verbinden Sie Aufgaben visuell, anders als in Google Tabellen
- Nahtlose Projektintegration – Zeitleisten mühelos ziehen und anpassen
4. ClickUp Tabellenansicht – ideal zum Organisieren
Wenn Sie an die Datenorganisation im Excel-Stil gewöhnt sind, ist die Tabellenansicht von ClickUp der ideale Ersatz.
Hier sehen Sie den Vergleich mit Google Tabellen:
✅ Keine QUERY()-Funktionen mehr erforderlich – Tabellen werden dynamisch aktualisiert
✅ Mit den Funktionen zur Massenbearbeitung können Sie mehrere Zeilen gleichzeitig ändern
✅ Einfacher Datentransfer zwischen ClickUp und Tabellenkalkulationen dank Export- und Importkompatibilität
Verzögerungen sind schädlich für Ihre Projekte. Aber mit einer klaren Aufgabenorganisation, der Nachverfolgung von Fortschritten in Echtzeit und einem Terminmanagement ist Ihnen der Erfolg garantiert.
Genau das bietet die Vorlage für Wasserfall-Projektmanagement von ClickUp .
Die Vorlage ist strukturiert und ermöglicht eine schrittweise Projektdurchführung, sodass Teams den Zeitplan einhalten und die Qualität während des gesamten Projektlebenszyklus aufrechterhalten können.
Lassen Sie Ihre Daten nicht in Wasserfall-Diagrammen untergehen – ClickUp sorgt für den richtigen Flow
Chandu Prasad T. S., Senior Account Executive bei Smallcase Technologies Pvt Ltd, teilt einige Gedanken zu den Diagramm-Features und Dashboards von ClickUp:
Es gibt viele Tracking-Tools, wie Zeiterfassung und verschiedene Diagramme (Kreis-, Linien-, Balkendiagramme), die Ihnen helfen, Projekte in ClickUp effizient zu verwalten. Die Möglichkeit, mehrere Dashboards zu erstellen und anzupassen, ist äußerst nützlich und liefert Teams wertvolle Erkenntnisse für eine effektivere Arbeit.
Die Produktivität steigt sprunghaft an, wenn Fortschritte sichtbar sind. Ein gut strukturiertes Dashboard motiviert Teams und hält sie auf dem Laufenden.
Mit der Wasserfall-Management-Vorlage von ClickUp, dynamischen Dashboards und Echtzeit-Diagramm-Features können Teams Aufgaben verfolgen, Leistungen analysieren und Workflows mühelos optimieren, ohne sich um veraltete Tabellenkalkulationen kümmern zu müssen.
Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und verwandeln Sie Ihre Daten in umsetzbare Erkenntnisse!