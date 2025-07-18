KI-Agenten vs. generative KI: Schlüsselunterschiede und Anwendungsfälle

Heute nutzen fast 75 % der Arbeitnehmer künstliche Intelligenz (KI) am Arbeitsplatz.

Die Zeiten einer einzigen, traditionellen KI für Mustererkennung und Datenanalyse sind vorbei. Von der Codierung über das Schreiben bis hin zur Forschung – dies ist der Beginn der kontextbezogenen KI, der Zukunft der Arbeit.

Heute kommen verschiedene Arten von KI in einem breiten Bereich realer Anwendungen zum Einsatz. Die beiden Hauptkategorien von KI, die moderne Branchen prägen, sind agente KI und generative KI.

Der Unterschied liegt in der Art und Weise, wie sie Trainingsdaten verarbeiten und nutzen. Während der eine als hochqualifizierter virtueller Assistent fungiert, ist der andere eher ein kreativer Mitarbeiter.

In diesem Artikel werden die einzigartigen Unterschiede, Stärken und Anwendungsfälle von KI-Agenten im Vergleich zu generativer KI untersucht.

Wie unterscheiden sich generative KI-Modelle in ihrer Funktion von KI-Agenten?

Hier sind die wichtigsten Unterschiede zwischen KI-Agenten und generativer KI:

Feature KI-Agent Generative KI Funktionalität Autonomes Ausführen von Aufgaben, Treffen von Entscheidungen und Interagieren mit Benutzern oder Systemen Spezialisiert auf die Erstellung neuer Inhalte wie Text, Bilder, Musik und Code auf der Grundlage gelernter Muster Ausgabe Generiert Aktionen, Entscheidungen und Antworten auf der Grundlage vordefinierter Regeln oder durch verstärktes Lernen Erzeugt kreative Inhalte, darunter Texte, Kunst, Musik und realistische, menschenähnliche Unterhaltungen Anwendungsfälle Unterstützt Chatbots, virtuelle Assistenten, autonome Fahrzeuge, Kundensupport-Bots und automatisierte Handelssysteme Generiert KI-gesteuerte Bilder, kreatives Schreiben, Musikkompositionen, personalisierte Marketinginhalte und Unterstützung beim Codieren Ziel Führt vordefinierte Aufgaben effizient und präzise aus Imitiert menschliche Kreativität, um hochwertige, originelle Inhalte zu generieren Benutzerinteraktion Arbeitet zielorientiert und reagiert auf bestimmte Befehle oder Abfragen Unterstützt die freie Erkundung, sodass Benutzer die Ergebnisse verfeinern und anpassen können Lernprozess Folgt regelbasierter Logik, verstärktem Lernen oder Echtzeit-Datenanpassung, um die Leistung zu verbessern Trainiert auf umfangreichen Datensätzen unter Verwendung von Machine-Learning-Modellen wie GPT und Diffusionsmodellen Beispiele aus der Praxis Siri, Alexa, selbstfahrende Autos, Predictive-Analytics-Software und Empfehlungssysteme ChatGPT, Midjourney, DALL·E und KI-Musikkomponisten

Lassen Sie uns nun näher auf die Details eingehen.

Was ist ein KI-Agent?

Ein KI-Agent ist ein aufgabenorientiertes Softwareprogramm, das autonom arbeitet, um bestimmte Aufgaben auszuführen. Er trifft Entscheidungen und interagiert mit seiner Umgebung auf der Grundlage vordefinierter Ziele.

Stellen Sie sich einen KI-Agenten als digitalen Helfer mit eigenem Verstand vor. Im Gegensatz zu einfacher Software, die vorgegebenen Regeln folgt, trifft dieses KI-System unabhängige Entscheidungen auf der Grundlage dessen, was es beobachtet und aus der Umgebung lernt.

Ein KI-Agent arbeitet methodisch in einer Reihe von Schritten, führt komplexe Aufgaben auf der Grundlage von Eingabedaten aus und ist damit ein ideales Tool für das Projektmanagement. Er arbeitet unabhängig, analysiert seine Umgebung, passt sich neuen Informationen an und verbessert sich kontinuierlich auf der Grundlage früherer Erfahrungen.

Hier finden Sie eine visuelle Erklärung zur Frage „Was ist ein KI-Agent?“ 🎥

Praktische Anwendungen von KI-Agenten

Die praktischen Einsatzmöglichkeiten von KI-Tools für die Automatisierung sind vielfältig. Vergleichen wir die Anwendungen von generativer KI und KI-Agenten in verschiedenen Branchen:

Kundenservice: Unternehmen setzen KI-Agenten ein, um routinemäßige Kundenfragen zu bearbeiten, sodass die Support-Teams sich komplexeren Problemen widmen können

Das Ottawa Hospital beispielsweise setzt KI-Agenten ein, um Patienten durch schnelle und genaue Informationen über Behandlungen zu beruhigen.

Persönliche Assistenz: Große Sprachmodelle sind die Grundlage für KI-Assistenten, die Kalender verwalten, Erinnerungen einrichten und Fragen auf Abruf beantworten. Diese digitalen Helfer erleichtern alltägliche Aufgaben, indem sie natürliche Sprache verstehen und darauf reagieren

Ein Beispiel: Der KI-Assistent Erica der Bank of America bearbeitet täglich über eine Million Kundenanfragen. Er hilft bei Aufgaben wie der Überprüfung von Kontoständen und der Nachverfolgung von Ausgabeverhalten. Erica nutzt künstliche Intelligenz, um auf der Grundlage von Echtzeit-Feedback und sich ändernden Bedingungen zu lernen, sich anzupassen und zu reagieren.

Automatisierung: KI-Technologien steuern alles, von selbstfahrenden Autos, die Straßenbedingungen in Echtzeit verarbeiten, bis hin zu Einzelhandelssystemen, die Einkaufsmuster analysieren und Produkte vorschlagen

🧠 Wissenswertes: Der Mars Curiosity Rover der NASA nutzt KI zur Analyse des Geländes. Er wählt selbstständig Erkundungswege aus und beweist damit, dass KI-Agenten auch in extremen Umgebungen unabhängig arbeiten können.

Was ist generative KI?

Generative KI ist ein Teilbereich der künstlichen Intelligenz, der Inhalte generiert, indem er bestehende Datenmuster untersucht und daraus lernt. Dabei kommen ausgefeilte Modelle des maschinellen Lernens, insbesondere Deep-Learning-Algorithmen, zum Einsatz, um Texte, Bilder, Videos, Audiodateien und sogar Software-Code zu erstellen.

Mehrere KI-Apps verwenden generative KI, um als Reaktion auf Eingaben oder Anfragen originelle Ergebnisse zu liefern. Die Technologie ist hilfreich für kreative und inhaltsorientierte Aufgaben, von der Komposition von Musik und Bildern bis hin zu Marketing- und Designstrategien.

Praktische Anwendungen generativer KI

Echte Unternehmen setzen generative KI bereits auf faszinierende Weise ein:

Erstellung von Inhalten: Generative KI kann Blogbeiträge, Anzeigen und Inhalte für soziale Medien erstellen, indem sie auf der Grundlage von Vorgaben Texte, Bilder und Videos generiert

Nehmen Sie zum Beispiel Akbank. Diese Geschäftsbank nutzte KI-Schreibtools, um die Erstellung von Inhalten um 40 % zu beschleunigen und die Klickraten ihrer Kampagnen um beeindruckende 70 % zu steigern. Große Marken nutzen generative KI auch als Marketingstrategie. Coca-Cola hat sich mit OpenAI zusammengetan, um eine Plattform zu entwickeln, auf der Fans einzigartige Kunstwerke mit den ikonischen Markenelementen des Unternehmens erstellen können.

Videoerstellung: Gen AI kann ebenfalls zur Erstellung von Videos verwendet werden. Es generiert Animationen, verbessert Filmmaterial und synthetisiert realistische Bilder aus Text- oder Bildvorgaben

Die Kreativagentur Lucid Dream Network steigerte ihre Produktivität durch den Einsatz von KI-Video-Tools um 350 %.

Produktdesign: Generative KI beschleunigt das Produktdesign durch die Erstellung von Prototypen und die Optimierung von Strukturen. Außerdem schlägt sie auf der Grundlage von Eingabeparametern innovative Designs vor

In der Modebranche zeigen Projekte wie ClothingGAN auf GitHub, wie generative KI neue Designideen hervorbringen kann.

Welche KI ist die richtige für Ihre Anforderungen?

Wann Sie einen KI-Agenten oder generative KI einsetzen sollten, hängt von Ihren geschäftlichen Zielen oder persönlichen Projekten ab.

KI-Agent: Ihr intelligenter digitaler Assistent

KI-Agenten sind ideal für die Produktivität. Ihre Stärke liegt in der Datenanalyse und der sekundenschnellen Entscheidungsfindung auf der Grundlage festgelegter Parameter. So kann beispielsweise ein KI-Agent im Kundenservice dabei helfen, häufig gestellte Fragen sofort zu beantworten und komplexe Probleme an menschliche Mitarbeiter weiterzuleiten.

Lassen Sie uns einige Möglichkeiten erkunden, wie KI-Agenten in Tools zur Steigerung der Produktivität eingesetzt werden können:

✅ Automatisierung von Aufgaben

KI-Agenten automatisieren Aufgaben wie die Dateneingabe und E-Mail-Verwaltung und schaffen so Zeit für strategische Arbeit. Außerdem optimieren sie die Planung und Koordination.

✅ Entscheidungsunterstützung und Einblicke

KI-Agenten analysieren Daten, um Trends zu erkennen und Erkenntnisse für bessere Entscheidungen zu liefern. Außerdem prognostizieren sie die Nachfrage, um die Bestandsverwaltung zu optimieren.

✅ Kundenservice und Support

Sie lernen aus Interaktionen und können personalisierte Antworten geben, um Probleme effizient zu lösen.

✅ Projektmanagement

Agentische KI kann die Verwaltung von Aufgaben, Zuweisungen und Fristen automatisieren. Sie verbessert die Zusammenarbeit durch die Organisation von Wissen, Zeit und Zielen. Außerdem kann sie bei der Budgetierung, der Nachverfolgung von Ausgaben, der Investitionsplanung und der Ressourcenzuweisung helfen.

Generative KI: Die kreative Kraftquelle

Generative KI ist die beste Wahl, wenn Sie neue Inhalte generieren, kreative Inspiration liefern oder beim Schreiben, Entwerfen oder Codieren unterstützen möchten. Diese Technologie nutzt die menschliche Kreativität und wird häufig in den Bereichen Marketing, Medien und Unterhaltung eingesetzt.

So geht's:

✅ Automatisierte Erstellung von Inhalten

Generative KI automatisiert Marketingtexte, Social-Media-Beiträge, Video-Inhalte und Werbekampagnen und reduziert so die Produktionszeit erheblich. Medienunternehmen nutzen diese Funktion zum Verfassen von Nachrichtenartikeln und Zusammenfassungen, während die Unterhaltungsindustrie sie für das Schreiben von Drehbüchern, das Design von Zeichen und die Komposition von Musik einsetzt.

✅ Datengestützte Erkenntnisse und Personalisierung

Marketer nutzen generative KI, um Kundenerlebnisse zu personalisieren und so die Interaktion und Konversionsraten zu verbessern. KI-gesteuerte Empfehlungssysteme können maßgeschneiderte Inhalte vorschlagen und so die Benutzererfahrung verbessern.

Wenn Sie als Ersteller ein Spiel entwickeln, können Sie Gen AI nutzen, um die Vorlieben Ihres Publikums vorherzusagen und so Ihren Erstellungsprozess zu optimieren.

✅ Verbesserung der Zielgruppenbindung

Da generative KI auf Personalisierung ausgerichtet ist, können Sie sie zur Anpassung von E-Mail-Marketingkampagnen, Werbeanzeigen und Produktvorschlägen verwenden. Dies kann dazu beitragen, die Kundeninteraktion zu steigern und die Kundenbindung und das Engagement zu verbessern.

✅ Optimierung von Produktion und Workflow

Marketer können generative KI für Kampagnenanpassungen in Echtzeit und die Zielgruppenansprache nutzen. Medienprofis können KI-gesteuerte Tools für die Bearbeitung von Videos und die Bildgenerierung einsetzen, um die Effizienz zu steigern und die Entwicklungszeit zu verkürzen.

👀 Wussten Sie schon? Large Language Models (LLMs) sind eine Art generatives KI-Modell, das speziell für textbasierte Aufgaben wie Unterhaltung, Zusammenfassung und Übersetzung entwickelt wurde. In ähnlicher Weise sind KI-Agenten darauf ausgelegt, Aufgaben und Entscheidungsfindungen zu automatisieren und mit Benutzern oder Umgebungen zu interagieren.

KI-Agenten und generative KI verschmelzen in ClickUp

KI ist die Zukunft der Arbeit. Und wir haben zahlreiche Beispiele dafür gesehen, wie KI-Agenten und generative KI Arbeitnehmern jede Woche Dutzende von Stunden Arbeit ersparen können.

Der Wechsel zwischen mehreren KI-Tools stört jedoch Ihren Arbeits-Flow. Und was noch schlimmer ist: Es fehlt der Kontext und es wird keine echte Unterstützung geboten. Ihre Wissensdatenbank, Chats, Kalender und Ihre Arbeit befinden sich auf verschiedenen, nicht miteinander verbundenen Plattformen, und es ist nicht immer einfach (oder ratsam), mehreren KI-Tools Zugriff auf Ihre Arbeitsdaten zu gewähren.

Wie ClickUp die Verbreitung von KI-Tools verhindert

Was Sie brauchen, ist eine leistungsstarke KI, die die Leistungsfähigkeit von KI-Agenten und mehreren generativen KI-Modellen mit dem VOLLSTÄNDIGEN Kontext Ihres gesamten Arbeitsökosystems und der verbundenen Apps sowie der Gewährleistung des Datenschutzes kombiniert.

Genau das bietet ClickUp Brain. Als KI-gestütztes neuronales Netzwerk verbindet es Aufgaben, Dokumente, Menschen und das gesamte Wissenssystem Ihres Unternehmens nahtlos miteinander und macht so die Arbeit intelligenter und effizienter.

Verwenden Sie Sprache, um Aufgaben zu erstellen, Meetings zusammenzufassen, Follow-ups zu automatisieren oder Bilder mit „Talk to Text“ zu generieren

Suchen und rufen Sie Informationen aus jeder verbundenen App ab und reagieren Sie dann mit KI darauf

Chatten Sie mit den neuesten KI-Modellen wie ChatGPT, Claude und Gemini, um zu codieren, zu schreiben, komplexe Schlussfolgerungen zu ziehen und vieles mehr, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen

Generieren Sie Bilder, Aufgaben, Nachrichten, Projekte und mehr – ganz ohne Prompt Engineering oder manuelle Eingaben.

Mit ClickUp Brain MAX gehen wir noch einen Schritt weiter: ein dedizierter Desktop-KI-Begleiter, der KI, Suche und Automatisierung in jeder Arbeits-App vereint, eine neue Ära der kontextbezogenen KI einläutet und das Chaos unzusammenhängender KI-Tools beendet.

Verwenden Sie ClickUp Brain für Aufgaben, Dokumente und Chats

ClickUp Brain bietet die Verwendung mehrerer Gen-AI-Modelle wie Claude, ChatGPT und Gemini, sodass Sie mit Brain die besten Antworten erhalten. Sie müssen auch nicht mehrere LLMs verwenden.

Nancy Hamlet, Eigentümerin der Kokua Creative Group und Benutzerin von ClickUp, zitiert:

ClickUp ist perfekt für alle Agenturen, die Projekte mit mehreren Teammitgliedern verwalten möchten. Wir nutzen es, um kreative Designprojekte, Inhalte, soziale Medien, Website-Projekte und eine Vielzahl anderer Projekte zu verwalten. Jeder Client hat sein eigenes Board und wir können Projekte nach Client oder unternehmensweit anzeigen. ”

Vereinfachen Sie die Projektplanung und die Automatisierung von Aufgaben

Benötigen Sie schnelle Antworten zu Aufgaben, Dokumenten oder Team-Updates? ClickUp Brain liefert Ihnen sofortige, kontextbezogene Antworten, indem es Ihre Workspace-Daten analysiert. Sie müssen keine Kollegen mehr anpingen oder alte Nachrichten durchsuchen.

Erhalten Sie mit ClickUp Brain sofortige Statusberichte zu Aufgaben, Dokumenten und Ihren Teammitgliedern

Die KI kann komplexe Projekte in überschaubare Teilaufgaben zerlegen. Angenommen, Sie planen eine Produkteinführung. ClickUp Brain hilft Ihnen dabei, Unteraufgaben zu erstellen, Fristen festzulegen und Verantwortlichkeiten zuzuweisen. Es erstellt sogar Echtzeit-Fortschrittsberichte, ohne dass Sie einzelne Aufgaben öffnen müssen.

Zusätzlich zu Brain bietet ClickUp zwei weitere Arten von KI-Agenten

1. ClickUp Vorgefertigte KI-Agenten

Diese Autopilot-Agenten sind so vorkonfiguriert, dass sie auf bestimmte Auslöser reagieren und anschließend Updates, Berichte oder Antworten an einem bestimmten Speicherort veröffentlichen.

Ein Beispiel: Das Projektmanagement-Team verfügt über einen Kanal, der einer Initiative zur Implementierung neuer Prozesse gewidmet ist. Ein Mitglied des Teams richtet einen Auto-Answers-Agenten ein. Ein Stakeholder aus einem anderen Team fragt: Wer ist hier der Projektleiter? Wenige Sekunden später antwortet der Auto-Answers-Agent des Kanals mit dem Namen des Projektleiters und zwei Quellen, aus denen er die Informationen gefunden hat.

Optimieren Sie Ihren Workflow mit vorgefertigten KI-Agenten von ClickUp, die Aufgaben automatisieren und die Produktivität mühelos steigern.

Hier sind die verschiedenen Arten von vorgefertigten, einsatzbereiten KI-Agenten in ClickUp:

2. Benutzerdefinierte Autopilot-Agenten von ClickUp

Die benutzerdefinierten Autopilot-Agenten von ClickUp passen sich an Änderungen in Ihrem Workspace an und handeln autonom auf der Grundlage der gegebenen Anweisungen. Verwenden Sie unseren No-Code-Builder, um benutzerdefinierte Autopilot-Agenten in mehreren Spaces, Ordnern, Listen und Chats in Ihrem Workspace einzurichten.

Schalten Sie mit dem benutzerdefinierten KI-Agenten von ClickUp die Automatisierung frei und ermöglichen Sie intelligente Unterhaltungen und effiziente Teamarbeit

Beispiel: Der Channel des HR-Teams erhält viele Fragen. Der People Partner Lead möchte KI einsetzen, um einige dieser Fragen zu beantworten und seinem Team Zeit zu sparen. Er erstellt einen benutzerdefinierten Autopilot-Agenten im Channel, der nur dann Fragen beantworten soll, wenn die Antwort in dem Wissen enthalten ist, auf das er zugreifen kann. Anschließend legen sie fest, dass der Autopilot-Agent nur dann antworten soll, wenn die Nachricht des Benutzers ein klares und direktes Beispiel enthält. Sie geben dem Autopilot-Agenten sogar Beispiele für Fragen.

📖 Lesen Sie auch: Beispiele, Techniken und praktische Anwendungen für Prompt Engineering

Schreiben Sie intelligenter, arbeiten Sie schneller und kommunizieren Sie effektiver

Der Schreibassistent in ClickUp Brain fungiert als Ihr persönlicher Editor. Er hilft Ihnen mit einer integrierten Rechtschreibprüfung dabei, Ihre Inhalte zu optimieren, und schlägt Ihnen Verbesserungen basierend auf Ihrem Schreibstil und dem Kontext vor.

Verwenden Sie die KI-Tools von ClickUp Brain in Ihren Dokumenten, um zu schreiben, Ideen zu generieren, zusammenzufassen, zu übersetzen, zu bearbeiten und vieles mehr

Möchten Sie schneller auf Nachrichten antworten? Mit dem KI-Schnellantwort-Feature können Sie eine kurze Notiz eingeben, woraufhin eine professionelle Antwort erstellt wird, die Ihrem gewünschten Tonfall entspricht.

Für Sprachnachrichten erstellt ClickUp Brain automatisch Text-Transkripte, sodass Sie später ganz einfach auf Diskussionspunkte zurückgreifen können. Sie können auch die generativen KI-Funktionen von ClickUp Brain nutzen, indem Sie Bilder mit Eingabeaufforderungen auf Whiteboards erstellen, um Ihre Präsentationen visuell ansprechend zu gestalten.

Erstellen Sie ganz einfach Bilder mit dem KI-Bildgenerator in ClickUp Whiteboards

Nutzen Sie Automatisierung in Ihrem Projektmanagement

ClickUp Brain fungiert als KI-Projektmanager, der:

Erstellt tägliche Standup-Berichte, in denen wichtige Fortschritte hervorgehoben werden

Generiert Aufgaben-Updates, die die letzten Änderungen und die nächsten Schritte zusammenfassen

Analysiert Dokumente und Kommentar-Threads, um potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen

Hilft beim Aufbau von Workflow-Automatisierungen mithilfe von Befehlen in einfacher englischer Sprache

Stellen Sie Ihre Aufgaben mit ClickUp-Automatisierungen auf den Automatikmodus ein

📖 Lesen Sie auch: Wie Sie häufige Herausforderungen im Bereich KI meistern

Teams können auch KI-Prompt-Vorlagen verwenden, um alltägliche Aufgaben zu beschleunigen. Beim Verfassen von Fehlerberichten oder Entwürfen für Projekt-Updates bieten diese Vorlagen strukturierte Ausgangspunkte, die für Konsistenz sorgen und gleichzeitig wertvolle Zeit sparen.

Ermöglichen Sie Zusammenarbeit und Verbindung in Echtzeit

ClickUp Chat ist das Echtzeit-Messaging-Tool der Plattform, das von KI-Agenten unterstützt wird. Es erleichtert nicht nur Unterhaltungen, sondern verbessert sie auch aktiv, indem es relevante Erkenntnisse aus Ihren Projekten, Aufgaben und Dokumenten einbezieht.

Nutzen Sie ClickUp Brain im ClickUp-Chat, um in Verbindung zu bleiben und effizient an allen Arbeitsaufgaben zusammenzuarbeiten

Mit KI als Kernstück kann ClickUp Chat Diskussionen zusammenfassen, wichtige Projektdetails abrufen und sogar Aufgaben direkt aus Ihren Unterhaltungen erstellen.

So verändert dies die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz:

✅ Sofortiger Abruf von Informationen: Sie benötigen eine Datei aus Google Drive? Fragen Sie einfach ClickUp Chat (stellen Sie sicher, dass Drive mit Ihrem ClickUp-Konto verbunden ist) ✅ Schnelle Zusammenfassungen: Wenn Sie einen wichtigen Thread verpasst haben, können Sie auf „Catch me up“ klicken, um eine KI-generierte Zusammenfassung zu erhalten✅ Aufgaben unterwegs erstellen: Weisen Sie Aufgaben mitten in einer Unterhaltung zu, verknüpfen Sie sie mit Projekten und weisen Sie Team-Mitglieder automatisch zu – alles, ohne den Chat zu verlassen✅ Optimierte Workflows: Verbinden Sie Aufgaben und Dokumente mühelos innerhalb des Chats, um das Wechseln zwischen Apps zu minimieren

📖 Lesen Sie auch: Der Unterschied zwischen maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz

Die Zukunft der KI: Die komplette KI-Lösung für die Arbeit von ClickUp

Die Unterschiede zwischen KI-Agenten und generativer KI verdeutlichen ihre jeweiligen Stärken. KI-Agenten sind hervorragend darin, Aufgaben selbstständig auszuführen und Entscheidungen in Echtzeit zu treffen, wie man an selbstfahrenden Autos und intelligenten Assistenten sehen kann.

Generative KI zeichnet sich durch die Erstellung neuer Inhalte aus. Sie lernt aus umfangreichen Datensätzen und ermöglicht so alles von der Verarbeitung natürlicher Sprache bis hin zur Erstellung von Kunstwerken.

ClickUp vereint beides!

Auf einer einzigen Plattform erhalten Sie die analytische Produktivität von KI-Agenten und die kreative Flexibilität generativer KI. Von der automatisierten Aufgabenausführung bis hin zum kontextbezogenen Projektmanagement ist ClickUp Brain Ihre Antwort auf einen weiterentwickelten Workflow.

