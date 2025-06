die 13 besten PowerPoint-Alternativen im Jahr 2025

Sie stecken in der PowerPoint-Falle? Damit sind Sie nicht allein.

Täglich überschwemmen weltweit sage und schreibe 35 Millionen PowerPoint-Präsentationen (oder Rechtecke mit überquellenden Texten) die Bildschirme.

Unser Gehirn verarbeitet visuelle Informationen jedoch 60.000 Mal schneller als Text. Warum sollten Sie sich also mit alten, monotonen Präsentationen zufrieden geben, die kaum Aufmerksamkeit erregen?

Es ist Zeit für Veränderungen! Hier sind die besten PowerPoint-Alternativen, mit denen Sie langweilige, traditionelle Präsentationen in dynamische, auffällige Meisterwerke verwandeln können.

Limits von PowerPoint

Microsoft PowerPoint ist ein Klassiker, aber nicht ohne Nachteile. Hier sind einige, die seinen Status als beste Präsentationssoftware trüben:

KI, die einen menschlichen Touch braucht: Die KI-gestützte Erstellung von Inhalten in PowerPoint durch Copilot* ist hilfreich, erfordert jedoch bei komplexen Erzählungen oft zusätzliche Anpassungen

Live-Elemente, nicht ganz so live Setup: Cameo fügt Kameraaufnahmen hinzu, aber es erfordert einiges an Aufwand, diese professionell aussehen zu lassen

Asynchrone Probleme: Recording Studio funktioniert, aber das Exportieren hochwertiger interaktiver Inhalte ist mühsam

Probleme bei der Zusammenarbeit: Die Online-Bearbeitung ist nicht so reibungslos und kollaborativ wie bei Google Slides-Präsentationen für die Teamarbeit in Echtzeit

Diese Probleme veranlassen Pädagogen, Fachleute und Teams dazu, nach vielseitigeren KI-Präsentationstools und PowerPoint-Alternativen mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche zu suchen.

🧠 Fun Fact: Auf TikTok hat #powerpoint über 4,3 Milliarden Ansichten. Die Plattform bietet von Benutzern erstellte Tutorials, wie man PowerPoint-Präsentationen noch auffälliger, ästhetischer und kreativer gestalten kann.

PowerPoint-Alternativen auf einen Blick

Hier finden Sie eine kurze Übersicht über PowerPoint-Alternativen, ihre idealen Benutzer und Preisangaben!

PowerPoint-Alternative Schlüssel-Features Am besten geeignet für Preise ClickUp Kollaborative Präsentationen mit anpassbaren Vorlagen, Whiteboards für Brainstorming und KI-gestützte Inhaltserstellung über ClickUp Brain Einzelpersonen, kleine bis mittelgroße Teams und Unternehmen, die nach einem vielseitigen Tool für Präsentationen und Workflows suchen, das die Zusammenarbeit fördert Free-Plan verfügbar; Benutzerdefinierte Anpassung für Unternehmen verfügbar Canva Außergewöhnliche Designflexibilität mit umfangreichen Vorlagen und Multimedia-Integration für visuell beeindruckende Präsentationen Kreative und Marketingfachleute, die Wert auf designorientierte Präsentationen legen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 10 $/Benutzer/Monat; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Beautiful. ai KI-gestütztes Folien-Design, das Inhalte automatisch formatiert und so für professionelle Präsentationen sorgt Business-Profis, die schnelle, professionelle Ergebnisse ohne großen Aufwand beim Design erzielen möchten Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Benutzer/Monat Prezi Nicht-lineare Präsentationen, zoomfähige Folien für dynamisches Storytelling Pädagogen und Workshop-Leiter, die nach interaktiven PowerPoint-Präsentationen suchen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 19 $/Benutzer/Monat Powtoon Zeichenbasierte Szenen und videobasierte Präsentationen mit Animationen und Voiceovers Storyteller und Kreative, die dynamische, ansprechende Videos erstellen möchten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 50 $/Monat Google Slides Nahtlose Cloud-basierte Zusammenarbeit und Integration mit dem Google Workspace-Ökosystem Remote-Teams und Lehrkräfte, die auf Zusammenarbeit in Echtzeit angewiesen sind Kostenlos mit Google Workspace Pitch Analysegestützte Präsentationen mit leistungsstarken Features für die Zusammenarbeit Startups und Unternehmen, die sich auf die Nachverfolgung der Zuschauerinteraktion konzentrieren Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 25 $/Monat Mentimeter Interaktive, datengestützte Präsentationen mit Umfragen, Quizfragen und Live-Feedback vom Publikum Referenten und Pädagogen, denen die Einbindung des Publikums wichtig ist Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Benutzer/Monat; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Keynote Elegante, hochwertige Präsentationen mit filmreifen Übergängen, speziell für Apple-Benutzer entwickelt Mac-Benutzer, die professionelle Präsentationen mit nativer App-Integration suchen Kostenlos: Verfügbar für Mac und iOS-Geräte Slidebean KI-gestützte Erstellung von Folien für Pitch-Decks mit automatischer Formatierung der Inhalte Startups und Unternehmer, die schnell investorenreife Präsentationen erstellen möchten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 10 $/Benutzer/Monat Visme Multimedia-reiche Präsentationen mit Datenvisualisierungen, Videos und Infografiken Marketingfachleute und Geschäftsleute, die datengestützte, ansprechende Inhalte benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 29 $/Benutzer/Monat; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Gamma KI-generierte Präsentationen mit Fokus auf Storytelling und anpassbaren Formaten. Ersteller von Inhalten, die visuell einheitliche, KI-gestützte Präsentationen suchen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 10 $/Benutzer/Monat Zoho Show Integriert in das Zoho-Ökosystem für nahtlose Zusammenarbeit und Produktivität Zoho-Benutzer, die eine reibungslose Integration mit anderen Zoho-Apps wünschen Kostenlos: Für Einzelpersonen und kleine Teams; erfordert ein Abonnement für WorkDrive oder Workplace für den Pro-Plan

👀 Wussten Sie schon? PowerPoint hieß ursprünglich Presenter.

Die 13 besten PowerPoint-Alternativen

PowerPoint erledigt zwar seine Aufgabe, ist aber nicht unbedingt die beste Lösung. Wenn Sie sich mehr Kreativität, Flexibilität oder Publikumsbeteiligung wünschen, könnten diese PowerPoint-Alternativen genau das sein, was Ihre Präsentationen brauchen!

1. ClickUp (Am besten geeignet für die Erstellung gemeinsamer Präsentationen und Workflows)

Probieren Sie ClickUp – kostenlos Planen und präsentieren Sie Ihr Projekt in mehreren Ansichten und Formaten mit ClickUp

ClickUp ist eine der besten PowerPoint-Alternativen, wenn Sie mehr als nur Folien für Ihre Präsentation wünschen. Es ist die App, die alles kann: Mit KI können Sie Inhalte für Ihre Präsentation brainstormen, schnell ansprechende Präsentationen erstellen und dank Bearbeitung in Echtzeit an einem Ort zusammenarbeiten. Sie müssen nicht mehr zwischen Apps wechseln oder sich in endlosen PowerPoint-Dateien und Versionen verlieren.

📮ClickUp Insight: 37 % unserer Befragten nutzen KI für die Erstellung von Inhalten, einschließlich Schreiben, Bearbeitung und E-Mails. Dieser Prozess erfordert jedoch in der Regel den Wechsel zwischen verschiedenen Tools, wie z. B. einem Tool zur Inhaltserstellung und Ihrem Workspace. Mit ClickUp erhalten Sie KI-gestützte Schreibunterstützung im gesamten Workspace, einschließlich E-Mails, Kommentaren, Chats, Dokumenten und mehr – und das alles unter Beibehaltung des Kontexts aus Ihrem gesamten Workspace.

Binden Sie Ihre Ideen ein und erstellen Sie ein Präsentationslayout mit ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards bieten Ihnen und Ihrem Team den perfekten visuellen Arbeitsplatz, um Ideen zu kartieren, Konzepte zu skizzieren und Flussdiagramme zu erstellen – ideal, um Ihre Präsentation zu gestalten, noch bevor Sie mit dem Entwerfen von Folien beginnen.

Wenn Sie mühelos Inhalte für Ihre Folien erstellen möchten, können Sie mit ClickUp Docs Ihre Ideen in Form bringen. Notieren Sie sich Notizen, verknüpfen Sie sie mit Recherchen, fügen Sie Multimedia-Inhalte hinzu, strukturieren Sie Ihre Botschaft mit umfangreichen Formatierungsoptionen (Überschriften, Banner, Aufzählungen und mehr) und arbeiten Sie in Echtzeit mit Kollegen zusammen. Sie können sogar im Dokument skizzierte Aktionselemente mit ClickUp-Aufgaben verknüpfen, damit nichts übersehen wird.

Mit ClickUp Docs können Sie Inhalte für Präsentationen gemeinsam mit Ihrem Team bearbeiten

Sie möchten smarter arbeiten, statt härter? Die KI-Unterstützung von ClickUp Brain hilft Ihnen dabei, Inhalte schneller zu erstellen, Botschaften zu verfeinern und Erkenntnisse aus Ihrem bestehenden Workspace zu gewinnen – so können Sie sich das Formatieren sparen und sich darauf konzentrieren, mit jeder Folie Eindruck zu hinterlassen.

Erstellen Sie Gliederungen, sammeln Sie Ideen für Inhalte und generieren Sie sogar wiederverwendbare Vorlagen für Ihre Präsentation mit ClickUp Brain

Wenn Sie bereit sind, alles zusammenzufügen, bietet Ihnen die ClickUp-Präsentationsvorlage einen strukturierten Rahmen, um Ihre Geschichte klar und selbstbewusst zu präsentieren. Mit vorformatierten Folien für die Einleitung, den Hauptteil und den Abschluss Ihrer Präsentation erstellen Sie im Handumdrehen eine beeindruckende Präsentation!

Kostenlose Vorlage Präsentieren Sie mit der ClickUp-Präsentationsvorlage effektiv und ansprechend

ClickUp verwandelt langweilige, einfache Präsentationen in kollaborative, dynamische Decks und sorgt gleichzeitig für einen reibungslosen und angenehmen Workflow.

💡Profi-Tipp: Verwenden Sie einfache Textvorlagen in ClickUp Whiteboards, um sofort KI-Grafiken und -Kunstwerke für Ihre Präsentation zu erstellen. Geben Sie einfach eine Beschreibung des gewünschten Bildes ein, und die KI erledigt den Rest! Mit der KI von ClickUp Brain erwecken Sie Ihre Ideen auf Whiteboards zum Leben

Die besten Features von ClickUp

Erstellen Sie im Handumdrehen überzeugende Geschäftspräsentationen mit anpassbaren Präsentationsvorlagen

Erstellen Sie mit der proprietären KI von ClickUp in Sekundenschnelle gut strukturierte Gliederungen

Arbeiten Sie mit Ihren Teamkollegen zusammen und geben Sie mithilfe der Live Collaboration Detection von ClickUp sofort Feedback

Nehmen Sie Ihren Bildschirm mit Webcam und Voiceover (oder ohne) für asynchrone Präsentationen, Demos und Walkthroughs mit ClickUp Clips auf

Einschränkungen von ClickUp

Die umfangreichen Features können zunächst überwältigend wirken

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Eine Bewertung auf TrustRadius lautet:

ClickUp hat die asynchrone Abstimmung wesentlich vereinfacht und effektiver gestaltet. Durch die Erstellung eines Rahmens, in dem Ziele und Ergebnisse skizziert und strukturiert werden, können Remote-Teams Erwartungen besser verstehen und Status-Updates flüssig bereitstellen. Brainstorming mit Whiteboards ist einfach, Prioritäten können leicht neu organisiert werden und Referenzbilder usw. lassen sich ganz einfach hinzufügen.

ClickUp hat die asynchrone Abstimmung wesentlich vereinfacht und effektiver gestaltet. Durch die Erstellung eines Rahmens, in dem Ziele und Ergebnisse skizziert und strukturiert werden können, sind Remote-Teams in der Lage, Erwartungen zu verstehen und Status-Updates flüssig zu liefern. Brainstorming mit Whiteboards ist einfach, Prioritäten können leicht neu organisiert werden und das Hinzufügen von Referenzbildern usw. ist sehr flüssig.

2. Canva (Am besten geeignet für Präsentationen mit unübertroffener Designflexibilität)

via Canva

Gestalten Sie animierte Präsentationen ganz nach Ihren Vorstellungen mit Canva. Während PowerPoint strukturierte Vorlagen bietet, haben Sie mit Canva dank Drag-and-Drop-Anpassung, Tausenden von Designelementen und umfangreichen Multimedia-Optionen die vollständige kreative Kontrolle. Erstellen Sie visuell beeindruckende Präsentationen – ohne die Designbeschränkungen herkömmlicher Folien.

Die besten Features von Canva

Passen Sie Präsentationsvorlagen mithilfe der einfachen Drag-and-Drop-Oberfläche an

Nutzen Sie Tausende vorgefertigte Folien für verschiedene Branchen und Zwecke

Laden Sie Mitglieder Ihres Teams ein, in Echtzeit zu bearbeiten und zu kommentieren

Fügen Sie ganz einfach Videos, Audio, Animationen und Diagramme hinzu

Sorgen Sie für ein einheitliches Branding, indem Sie Ihr Logo, Ihre Schriftarten und Farben in der Bibliothek speichern

Limits von Canva

Viele hochwertige Elemente und Vorlagen sind Pro-Benutzern vorbehalten

Große, optisch ansprechende Präsentationen können die Plattform verlangsamen

Preise für Canva

Kostenlos: Eingeschränkte Features und Vorlagen

Pro: 15,00 $/Monat pro Benutzer

Teams: 10,00 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Canva

G2: 4,7/5 (über 4.400 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 12.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Canva?

Ein G2-Rezensent nennt es:

Ein leistungsstarkes, aber einfaches Design-Tool für alle

Ein leistungsstarkes, aber einfaches Design-Tool für alle

👀 Wussten Sie schon? Forethought entwickelte PowerPoint 1. 0 im Jahr 1987. Microsoft übernahm das Unternehmen 1988, kurz bevor MS Office 1989 auf den Markt kam.

3. Beautiful.ai (Am besten geeignet für KI-gestütztes automatisiertes Foliendesign)

Was halten Sie von einer perfekten Präsentation ohne Designstress? Das wäre ein klares Ja!

Vielleicht gefällt Ihnen unser Reimversuch nicht, aber wahrscheinlich gefällt Ihnen der KI-Kunstgenerator von Beautiful.ai, der Ihre Folien sofort strukturiert und gestaltet. Schließlich erspart er Ihnen das mühsame manuelle Formatieren in PowerPoint.

Fügen Sie einfach Ihre Inhalte hinzu, und schon entsteht automatisch eine professionelle Präsentation. Dieses Tool eignet sich perfekt für Verkaufspräsentationen, Investoren-Pitches und Geschäftsberichte, wenn Sie schnell elegante Ergebnisse benötigen.

Beautiful.ai – die besten Features

Formatieren und richten Sie Inhalte für ein professionelles Erscheinungsbild mithilfe von KI-gestütztem Folien-Design aus

Nutzen Sie gebrauchsfertige Vorlagen für Geschäftspräsentationen, Marketingberichte und vieles mehr

Laden Sie Mitglieder Ihres Teams ein, Präsentationen ganz einfach zu überprüfen und zu bearbeiten

Verfolgen Sie, wer Ihre Präsentation ansieht und wie die Zuschauer darauf reagieren

Sorgen Sie für Markenkonsistenz mit Logos, Farben und Schriftarten

Beautiful. ai Einschränkungen

Einige Benutzer berichten von eingeschränkten Anpassungsoptionen und langsamer Leistung

Beautiful.ai-Preise

Pro: 12 $/Monat pro Benutzer

Team: 40 $/Monat pro Benutzer

Beautiful.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 80 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Beautiful.ai?

Ein G2-Rezensent ist der Meinung, dass das Tool:

Geschickt, einfach und schön! Ich war noch nie besonders kreativ, aber mit Beautiful ist es ganz einfach, Präsentationen ansprechend zu gestalten!

Geschickt, einfach und schön! Ich war noch nie besonders kreativ, aber mit Beautiful ist es ganz einfach, Präsentationen ansprechend zu gestalten!

4. Prezi (Am besten geeignet für die Erstellung nichtlinearer, interaktiver Präsentationen)

via Prezi

Verwandeln Sie Ihre Präsentation in eine Reise, die Ihr Publikum lieben wird. Im Gegensatz zum Format von PowerPoint, bei dem Sie sich von Folie zu Folie bewegen, können Sie mit der zoombaren Leinwand von Prezi dynamisch zwischen Ideen wechseln und so ein flüssiges, storybasiertes Erlebnis schaffen. Verbinden Sie Ideen auf natürliche Weise, halten Sie Ihr Publikum bei Laune und machen Sie komplexe Themen leichter verständlich.

Die besten Features von Prezi

Erstellen Sie attraktive Präsentationen, die nicht einer starren Folienabfolge folgen, sondern eine Geschichte erzählen

Heben Sie Schlüsselpunkte durch dynamisches Vergrößern und Verkleinern hervor

Greifen Sie auf professionell gestaltete Layouts und Designs zu, um Ihre Präsentation zu optimieren

Arbeiten Sie mit Mitgliedern Ihres Teams in Echtzeit

Integrieren Sie Zoom, Microsoft Teams und Slack, um Remote-Präsentationen freizugeben

Einschränkungen von Prezi

Die Präsentations-App kann für Benutzer, die mit dem Zoom-Format nicht vertraut sind, eine Herausforderung darstellen

Für die meisten Features ist eine Internetverbindung erforderlich

Komplexe Präsentationen können manchmal langwierig sein

Preise für Prezi

Kostenlose Version: Grundlegende Features mit Prezi-Wasserzeichen

Plus: 19 $/Monat

Premium: 29 $/Monat

Teams: 39 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Prezi

G2: 4,2/5 (über 5.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Prezi?

Ein G2-Rezensent findet, dass das Tool:

Gut, aber etwas schwerfällig

Gut, aber etwas schwerfällig

5. Powtoon (Am besten geeignet für zeichenbasierte, videogestützte Präsentationen)

via Powtoon

Powtoon verwandelt einfache Folien in dynamische, zeichenbasierte animierte Präsentationen mit flüssigen Animationen und filmischen Übergängen. Es wurde für das Storytelling entwickelt und eignet sich perfekt für Marketing-Präsentationen, Erklärvideos und kreative Projekte, die Aufmerksamkeit erregen und das Publikum fesseln.

Die besten Features von Powtoon

Erwecken Sie Ideen mit animierten Zeichen und Geschichten zum Leben

Wandeln Sie herkömmliche Folien in dynamische Videos um, um Ihr Publikum besser zu begeistern

Erstellen Sie ganz einfach Präsentationen ohne Kenntnisse in Design oder Bearbeitung von Videos

Nehmen Sie Voiceovers auf oder laden Sie sie hoch, um Ihre visuellen Elemente zu ergänzen

Präsentationen als Videos freigeben oder in E-Mails oder Websites einbetten

Einschränkungen von Powtoon

Die Exportoptionen sind eingeschränkt, und die Vorlagen im Free-Plan sind mit Wasserzeichen versehen

Komplexe Animationen können gelegentlich zu Verzögerungen führen

Preise für Powtoon

Kostenlose Version: Grundlegende Features mit Powtoon-Wasserzeichen

Lite: 50 $/Monat

Professional: 190 $/Monat

Business: 125 $/Monat bei jährlicher Abrechnung

Bewertungen und Rezensionen zu Powtoon

G2: 4,4/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Powtoon?

Hier die Meinung eines G2-Benutzers:

Powtoon ist eine gut gestaltete Plattform, auf der verschiedene hervorragende Features für die Erstellung von Präsentationen bereitgestellt werden.

Powtoon ist eine gut gestaltete Plattform, auf der verschiedene hervorragende Features für die Erstellung von Präsentationen bereitgestellt werden.

über Google Slides

Während PowerPoint mit Microsoft 365 synchronisiert wird, ist Google Slides für nahtlose, Cloud-basierte Teamarbeit konzipiert – keine Installationen, keine Datei-Uploads, nur sofortiger Zugriff von jedem Gerät und jedem Betriebssystem aus. Dank der Integration in Google Workspace können Teams in Echtzeit bearbeiten, kommentieren und präsentieren, was es zur perfekten Wahl für schnelle, vollständig remote durchgeführte Zusammenarbeit macht.

Die besten Features von Google Slides

Bearbeiten und kommentieren Sie dieselbe Präsentation gleichzeitig mit anderen Benutzern

Greifen Sie von jedem mit dem Internet verbundenen Gerät auf Präsentationen zu, geben Sie sie frei und verwalten Sie sie

Funktioniert einwandfrei mit Google Workspace-Tools wie Docs, Tabellen und Drive

Einfaches Nachverfolgen und Zurücksetzen auf frühere Versionen von Präsentationen

Einfaches, benutzerfreundliches Design mit Drag-and-Drop-Bearbeitung

Einschränkungen von Google Slides

Animationen und Übergänge sind im Vergleich zu PowerPoint nur begrenzt möglich

Die Offline-Bearbeitung von Präsentationen kann fehlerhaft sein und erfordert ein vorheriges Setup

Preise für Google Slides

Kostenlos mit Google Workspace

Bewertungen und Rezensionen zu Google Slides

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,5/5 (über 6.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Google Slides?

Das sagt ein Benutzer von Capterra:

Praktisch für die Zusammenarbeit, limitiert im Design

Praktisch für die Zusammenarbeit, limitiert im Design

7. Pitch (Am besten geeignet für datengestützte Präsentationen mit leistungsstarken Analysen)

via Pitch

Erfahren Sie, was funktioniert und was nicht. Im Gegensatz zu PowerPoint, bei dem Sie nur raten können, bietet Pitch Echtzeit-Analysen zur Nachverfolgung von Ansichten, Interaktionen und Engagement. Perfekt für Teams, die datengestützte Erkenntnisse benötigen, um ihre Verkaufspräsentationen zu optimieren und eine größere Wirkung zu erzielen.

Die besten Features

Verfolgen Sie die Anzahl der Ansichten, die Verweildauer auf einzelnen Folien und das Engagement der Teilnehmer während der gesamten Präsentation

Halten Sie Brainstorming-Sitzungen mit Mitgliedern Ihres Teams anhand freigegebener Folienpräsentationen ab

Elegante, professionelle Designs und Vorlagen direkt aus der Box

Einfaches Einbetten von Diagrammen, Videos und interaktiven Elementen

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben für schnellere Aktualisierungen

Pitch-Limits

Die Designflexibilität kann im Vergleich zu Cloud-basierter Präsentationssoftware wie Canva einschränkend sein

Der Speicher und die erweiterten Analysen sind im Free-Plan limitiert

Pitch-Preise

Kostenlos: Grundlegende Features für Einzelpersonen und kleine Teams

Pro: 25 $/Monat pro Benutzer

Business: 100 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Pitch?

Ein G2-Rezensent berichtet:

Pitch verändert die Welt der Präsentationen. Die Möglichkeit, Folien in Sekundenschnelle anzupassen, ist unglaublich. Sie können in wenigen Minuten etwas erstellen, das aussieht, als hätten Sie Stunden dafür gebraucht.

Pitch verändert die Welt der Präsentationen. Die Möglichkeit, Folien in Sekundenschnelle anzupassen, ist unglaublich. Sie können in wenigen Minuten etwas erstellen, das aussieht, als hätten Sie Stunden dafür gebraucht.

8. Mentimeter (Am besten geeignet für interaktive, publikumsorientierte Präsentationen)

via Mentimeter

Verwandeln Sie Ihre Präsentationen in eine wechselseitige Unterhaltung. Im Gegensatz zu den statischen Folien von PowerPoint nutzt Mentimeter Live-Umfragen, Fragen und Antworten sowie Abstimmungen in Echtzeit, um Ihr Publikum zu aktiven Teilnehmern zu machen. Das Tool eignet sich perfekt für Meetings, Workshops und Klassenzimmer, sorgt für hohe Beteiligung und macht jede Sitzung interaktiv.

Die besten Features von Mentimeter

Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen für verschiedene Ereignisse und Themen

Zeigen Sie die Reaktionen Ihres Publikums in visuell ansprechenden Formaten an

Ermöglichen Sie Teilnehmern die Teilnahme über einen einfachen Code auf ihren Geräten

Greifen Sie von jedem Gerät aus auf Präsentationen zu und verwalten Sie sie

Limits von Mentimeter

Begrenzt die Anzahl der Fragen pro Präsentation im Free-Plan

Weniger Flexibilität im Vergleich zu Präsentationstools wie Canva

Preise für Mentimeter

Kostenlos: Begrenzte Anzahl an Fragen und Features

Basic: 11,99 $/Monat pro Benutzer

Pro: 24,99 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Mentimeter

G2: 4,7/5 (über 900 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 1.000 Bewertungen)

9. Keynote (Am besten für Apple-Benutzer geeignet, die elegante, nahtlose Präsentationen wünschen)

via Keynote

Diese Präsentationssoftware wurde speziell für Apple Benutzer entwickelt und sorgt für elegante, beeindruckende Folien. Keynote ist nicht wie die üblichen PowerPoint-Alternativen – es ist eine native Apple Erfahrung, die mühelos auf Mac, iPad und iPhone funktioniert.

Mit modernem Design, flüssigen Animationen und Zusammenarbeit in Echtzeit ist es perfekt für alle, die ohne großen Aufwand professionelle, ansprechende Folien erstellen möchten.

Die besten Features von Keynote

Arbeiten Sie nahtlos auf Mac, iPhone und iPad

Bearbeiten Sie eine Präsentation gleichzeitig mit anderen Benutzern

Erstellen Sie dynamische Übergänge, Animationen und filmreife Folien

Fügen Sie Anmerkungen hinzu oder gestalten Sie Folien direkt auf Ihrem iPad

Unterstützen Sie Ihre bestehenden PowerPoint-Präsentationen und PDF-Formate, um sie flexibel freizugeben

Limits von Keynote

Nicht verfügbar für Windows- oder Android-Benutzer

Weniger vorgefertigte Vorlagen als bei Mitbewerbern

AI-gestützte interaktive Features fehlen in neueren Präsentations-Apps

Preise für Keynote

Kostenlos: Verfügbar auf Mac- und iOS-Geräten

Bewertungen und Rezensionen zu Keynote

G2: 4,4/5 (über 500 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 100 Bewertungen)

10. Slidebean (Am besten geeignet für Start-ups und Pitch-Deck-Präsentationen)

via Slidebean

Sie benötigen schnell eine Präsentation? Im Gegensatz zur manuellen Formatierung in PowerPoint folgt die künstliche Intelligenz von Slidebean einer standardisierten Folienanordnung und einem standardisierten Prozess, um automatisch investorenreife Präsentationen zu erstellen.

Mit anpassbaren Vorlagen für Pitch Decks, intelligenter Automatisierung des Designs und einer intuitiven Benutzeroberfläche können Gründer überzeugende Pitch Decks erstellen, ohne Zeit mit Layouts oder Design zu verschwenden.

Die besten Features von Slidebean

Ordnen Sie Inhalte automatisch an, um ein übersichtliches, professionelles Erscheinungsbild zu erzielen

Verwenden Sie vorgefertigte Pitch Deck-Vorlagen für Startups, Marketing, Investoren und Client-Präsentationen

Probieren Sie Finanzmodellierungstools aus, um wichtige Metriken für Investoren zu erstellen und zu visualisieren

Arbeiten Sie mit Mitgliedern Ihres Teams zusammen, um Präsentationen in Echtzeit zu bearbeiten und zu überprüfen

Flexibel exportieren, um Präsentationen im PDF- und PowerPoint-Format herunterzuladen

Limits von Slidebean

Die benutzerdefinierte Anpassung des Designs kann sich eingeschränkt anfühlen

Die Features für die Finanzmodellierung können für Anfänger eine Herausforderung darstellen

Preise für Slidebean

Free-Plan

Starter: 10 $/Monat pro Benutzer

Beschleunigen: 99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Slidebean

G2: 4,4/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 50 Bewertungen)

11. Visme (Am besten geeignet für die Erstellung interaktiver Präsentationen mit Datenvisualisierung)

via Visme

Daten in eine Geschichte zu verwandeln, ist jetzt noch einfacher. Während PowerPoint auf statischen Folien basiert, erweckt Visme Daten mit interaktiven Diagrammen, Animationen und Infografiken zum Leben.

Ob Marketingbericht oder Geschäftspräsentation – Visme verwandelt Nummern in anschauliche Grafiken, die begeistern und überzeugen – ganz ohne Designkenntnisse.

Die besten Features von Visme

Erstellen Sie ganz einfach interaktive Diagramme, Grafiken und Infografiken

Entwerfen Sie professionell aussehende Folien ohne technische Vorkenntnisse

Fügen Sie Videos, Audio und Animationen nahtlos hinzu

Sorgen Sie für Markenkonsistenz mit Ihrem Logo, Ihren Schriftarten und Farben.

Projekte zur Überprüfung und Bearbeitung für Mitglieder Ihres Teams freigeben

Limits von Visme

Der Free-Plan enthält Wasserzeichen und weniger Vorlagen

Fortgeschrittene Features können etwas Zeit in Anspruch nehmen, bis Sie sie beherrschen

Preise für Visme

Basic: Eingeschränkte Features und Vorlagen mit Wasserzeichen

Starter: 29 $/Monat pro Benutzer

Pro: 59 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Visme

G2: 4,5/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 700 Bewertungen)

12. Gamma (Am besten geeignet für KI-gestützte Präsentationen mit Website-Konvertierungsfunktionen)

via Gamma

Das KI-gestützte Online-Präsentationstool von Gamma erstellt nicht nur Präsentationen, sondern verwandelt sie mit einem Klick in interaktive Webseiten. Dieses Tool ist perfekt für Ersteller von Inhalten und Teams, die ihre Ideen über den Meetingraum hinaus tragen und mühelos ein breiteres Publikum erreichen möchten.

Die besten Features von Gamma

Erstellen Sie strukturierte, professionelle Folien mit minimalem Aufwand

Verwandeln Sie Präsentationen in teilbare, vollständig responsive Websites

Fügen Sie Schaltflächen, erweiterbare Karten und eingebettete Medien hinzu

Teilen und bearbeiten Sie Präsentationen gemeinsam mit Ihren Teamkollegen in Echtzeit

Verfolgen Sie die Interaktion Ihres Publikums mit Ihren Präsentationen

Gamma-Limits

Einige Funktionen, darunter die Website-Konvertierung, befinden sich noch in der Testphase

Begrenzte KI-generierte Inhalte und interaktive Features im Free-Plan

Gamma-Preise

Kostenlose Version: Eingeschränkte erweiterte Features und Guthaben für künstliche Intelligenz

Plus: 10 $/Monat pro Benutzer

Pro: 20 $/Monat pro Benutzer

13. Zoho Show (Am besten geeignet für die nahtlose Erstellung von Präsentationen innerhalb des Zoho-Ökosystems)

via Zoho Show

Verwenden Sie Zoho für CRM, Projekte oder Dateiverwaltung? Dann ist Zoho Show genau das Richtige für Sie! Im Gegensatz zu PowerPoint lässt sich Zoho Show nahtlos mit Zoho-Apps synchronisieren, sodass Sie Daten abrufen, in Echtzeit zusammenarbeiten und mühelos präsentieren können – alles an einem Ort. Es sind keine zusätzlichen Schritte oder das Wechseln zwischen Registerkarten erforderlich, sondern Sie profitieren von reibungsloseren Workflows und besseren Präsentationen.

Die besten Features von Zoho Show

Verbinden Sie sich mit Zoho CRM, WorkDrive und Projekten

Arbeiten Sie an Präsentationen von jedem Gerät aus, ohne Software installieren zu müssen

Präsentationen gemeinsam mit Teamkollegen verfassen

Importieren und exportieren Sie PowerPoint-Folien ohne lästige Formatierungsprobleme

Probieren Sie Vorlagen für Marketing, Business und Bildungsinhalte aus

Zoho Einschränkungen anzeigen

Weniger fortgeschrittene Optionen für komplexe Übergänge

Keine Offline-Bearbeitung

Preise für Zoho Show anzeigen

Kostenlos: Für Einzelpersonen und kleine Teams

Pro: Erfordert ein Abonnement für WorkDrive oder Workplace

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Show

G2: 4,4/5 (über 70 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 20 Bewertungen)

ClickUp – Mehr als eine PowerPoint-Alternative

PowerPoint hatte seine Zeit, aber seien wir ehrlich: Es wirkt langsam etwas veraltet. ClickUp revolutioniert kreative, kollaborative Präsentationen mit anpassbaren Vorlagen und intuitiven Whiteboard-Features. Sie können mühelos visuell beeindruckende Folien erstellen und sogar audiovisuelle Clips für dynamische Erklärvideos aufnehmen, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen.

Oh, und die KI? Die ist wie ein persönlicher Assistent, der Ihnen bei allem hilft, vom Schreiben bis zur Bildgenerierung. Warum also bei "na ja" bleiben, wenn Sie Ihr Publikum stattdessen begeistern können?

Melden Sie sich bei ClickUp an und sorgen Sie dafür, dass sich alle auf Ihre Präsentation freuen!