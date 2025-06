So entwickeln Sie eine erfolgreiche Strategie für Kundenempfehlungen, die Ihr Wachstum fördert

Kundenempfehlungen sind eine der wirkungsvollsten Methoden, um Ihr Geschäft auszubauen. Sie sind ein Zeichen dafür, dass Sie etwas richtig machen.

Wenn ein zufriedener Client Ihre Dienstleistungen einem Freund, Kollegen oder sogar jemandem im Internet empfiehlt, schafft dies sofort Vertrauen. Keine langen Verkaufsgespräche. Keine kalte Akquise. Nur ein warmer Lead, der bereit ist, mit Ihnen zusammenzuarbeiten.

Aber hier ist der Haken: Konsistente Empfehlungen kommen nicht von ungefähr. Sie benötigen eine klare Empfehlungsstrategie, die richtigen Tools zur Nachverfolgung von Empfehlungen und ein System, das das Geben und Empfangen von Empfehlungen nahtlos macht – sowohl für Sie als auch für Ihre Kunden.

In diesem Blog zeigen wir Ihnen, wie Sie einen erfolgreichen Empfehlungsprozess erstellen, angefangen beim Verständnis der Vorteile von Empfehlungen bis hin zur Einrichtung eines automatisierten Client-Empfehlungsprogramms mit ClickUp. Außerdem erhalten Sie Vorlagen, Tipps und Tools, damit alles reibungslos funktioniert.

Beginnen wir damit, die wahre Kraft hinter Empfehlungen zu verstehen.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Sie haben wenig Zeit? Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die wichtigsten Inhalte: Eine gute Seite für Ihr Empfehlungsprogramm kann Ihnen dabei helfen, alles zu bewerben und nachzuverfolgen, während Sie mit minimalem Aufwand neue Empfehlungen generieren können

Client-Empfehlungen entstehen, wenn Ihre aktuellen oder ehemaligen Clients Sie potenziellen Clients weiterempfehlen, was oft zu weiteren Empfehlungen und qualitativ hochwertigeren Leads führt

Sie sind so wirkungsvoll, weil sie Ihren Zyklus verkürzen, weniger kosten als Anzeigen und treue Kunden bringen, die Ihnen bereits vertrauen

Um ein Kundenempfehlungsprogramm einzurichten, müssen Sie: Identifizieren Sie, wer Sie wahrscheinlich weiterempfehlen würde, bieten Sie einfache und sinnvolle Anreize und gestalten Sie den Prozess für Ihre Kunden so einfach wie möglich

Verwenden Sie ClickUp-Formulare, ClickUp-Automatisierungen und ClickUp CRM, um Ihren Empfehlungsprozess zu optimieren und alles an einem Ort zu verwalten

Kundenempfehlungen verstehen

Eine Kundenempfehlung liegt vor, wenn jemand – in der Regel ein bestehender Kunde oder ein zufriedener Kunde – Ihre Dienstleistungen jemandem in seinem Netzwerk empfiehlt. Das kann ein Kollege, ein Freund oder sogar ein Familienmitglied sein. Die empfohlene Person wird zu einem neuen Kunden, oft schneller als ein Kaltakquise-Lead, da bereits Vertrauen besteht.

In einer Welt voller Werbung, E-Mails und endlosem Social-Media-Lärm sind Empfehlungen wie Gold wert. Sie stechen aus der Masse heraus, weil sie von echten Menschen mit echten Erfahrungen stammen.

📌 Beispiel: Nehmen wir an, Sie sind freiberuflicher Designer. Einer Ihrer Clients gibt Ihre Arbeit an einen Geschäftspartner weiter. Dieser Kontakt nimmt bereits mit großem Interesse Kontakt zu Ihnen auf. Sie haben nun die Phase, in der Sie sich beweisen müssen, übersprungen und ganz einfach einen potenziellen Kunden gewonnen.

Das funktioniert für:

Unabhängige Auftragnehmer , die ihren Kundenstamm erweitern möchten

Agenturen , die Leads mit hoher Konversionsrate wünschen

Dienstleistungsorientierte Fachleute , die von Vertrauen und Reputation leben

Selbst Tech-Unternehmen, die langfristige Partnerschaften aufbauen möchten,

Wenn Sie also Empfehlungen nicht aktiv fördern oder nachverfolgen, lassen Sie sich Einnahmen entgehen.

💬 Wussten Sie schon? Wenn einem Verbraucher ein Produkt oder eine Dienstleistung von jemandem empfohlen wird, den er kennt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er aktiv wird, fast doppelt so hoch.

Vorteile von Kundenempfehlungen

Sie fragen sich vielleicht, warum Sie so viel Aufwand in eine Empfehlungsstrategie stecken sollten, wenn Sie doch einfach eine Anzeige schalten könnten. Weil Empfehlungen Vorteile bieten, die kein bezahlter Kanal bieten kann:

✅ Bessere Konversionsrate

Empfohlene Clients konvertieren viermal schneller. Warum? Weil sie Ihnen bereits vertrauen – dank der Person, die Sie empfohlen hat.

✅ Reduzieren Sie Kosten

Mit Empfehlungen müssen Sie kein Geld für Werbebudgets oder Tools für die Kaltakquise ausgeben. Es handelt sich um reines organisches Wachstum, das durch positives Feedback und Ihren guten Ruf angetrieben wird.

✅ Gewinnen Sie bessere Clients

Kunden, die über Empfehlungen zu Ihnen kommen, bleiben oft länger, geben mehr aus und empfehlen Sie eher weiter. Das ist ein echter Flywheel-Effekt!

✅ Verkürzen Sie Zyklen

Empfehlungen wissen bereits, was Sie anbieten. Das bedeutet weniger Meetings, weniger Überzeugungsarbeit und ein schnelleres "Ja"

✅ Steigern Sie Ihre Glaubwürdigkeit

Eine Liste treuer Kunden, die Sie aktiv weiterempfehlen, ist ein wichtiger sozialer Beweis für Ihre Marke.

📚 Weiterlesen: Möchten Sie die Kundenbindung über die gesamte Customer Journey hinweg stärken? Verpassen Sie nicht unseren Blogbeitrag zu Strategien zur Kundenbindung, um weitere Ideen zu erhalten.

Erstellen eines Client-Empfehlungsprogramms

Wie schaffen Sie es also, von gelegentlichen "Hey, ich habe jemandem von Ihnen erzählt" zu einem konstanten Strom hochwertiger Leads zu gelangen?

Sie benötigen ein Empfehlungsprogramm, das nicht nur einfach zu nutzen ist, sondern auch lohnenswert ist und zur Erfahrung Ihrer Kunden passt. So bauen Sie eine Empfehlungsmaschine auf, die automatisch läuft, aber dennoch persönlich wirkt.

1. Definieren Sie Ihren idealen Empfehlungsgeber

Nicht jeder Client wird Ihnen weitere Clients vermitteln – und das ist in Ordnung. Der Trick besteht darin, sich auf zufriedene, treue Kunden zu konzentrieren, die positive Erfahrungen gemacht haben und wirklich von Ihren Dienstleistungen überzeugt sind.

📌 Beispiel: Wenn Sie als Markenberater tätig sind, sind kleine Unternehmen, denen Sie zu einem erfolgreichen Start verholfen haben, ideale Empfehlungsgeber. Diese haben den Wert Ihrer Arbeit erkannt und werden Sie eher an andere in ihrem Netzwerk weiterempfehlen.

💡 Profi-Tipp: Sehen Sie sich Ihre Bewertungen und Erfahrungsberichte an. Achten Sie darauf, wer sich am positivsten über Ihre Arbeit geäußert hat – hier können Ihre Empfehlungen beginnen. Tools wie ClickUp CRM helfen Ihnen dabei, diese Beziehungen zu taggen und nachzuverfolgen, um sie in Zukunft weiter auszubauen.

2. Wählen Sie einen Empfehlungsanreiz

Seien wir ehrlich: Menschen geben Informationen eher weiter, wenn sie selbst etwas davon haben. Dieses "Etwas" muss jedoch nicht immer Geld sein.

🎁 Belohnungsideen basierend auf Ihrer Art von Geschäft:

Freiberufler: Bieten Sie Rabatte auf die Retainer-Gebühren des nächsten Monats, eine zusätzliche Leistung ohne Aufpreis oder sogar ein kostenloses Strategiegespräch an

Agenturen: Guthaben für zukünftige Dienstleistungen, frühzeitiger Zugang zu neuen Angeboten oder Upgrades

Unabhängige Auftragnehmer: Eine Pauschalgebühr oder Geschenkkarten für jeden qualifizierten Lead, den sie vermitteln

B2B-Dienstleister: Spenden an eine Wohltätigkeitsorganisation ihrer Wahl, Danksagungen im Namen des Teams oder ein formelles Prämienprogramm

📝 Fügen Sie einen einzigartigen Empfehlungslink oder einen Empfehlungscode in Ihre E-Mails oder Dankesnachrichten ein. Mit ClickUp können Sie diese Codes mithilfe von benutzerdefinierten Feldern nachverfolgen, um zu überwachen, wer wen empfiehlt und wie erfolgreich diese Leads sind.

💬 Wussten Sie schon? Dropbox hat seine Benutzerbasis um über 3900 % erweitert, indem es eine Empfehlungsstrategie eingesetzt hat, bei der sowohl der Empfehlende als auch der neue Benutzer mit Speicherplatz belohnt wurden. Kleine Belohnungen können zu massivem Wachstum führen.

3. Erstellen Sie einen einfachen Prozess

An dieser Stelle scheitern die meisten Empfehlungsprogramme – zu viele Schritte oder verwirrende Formulare können selbst Ihre zufriedensten Kunden abschrecken.

🔧 Halten Sie den Empfehlungsprozess schlank und intuitiv:

Geben Sie vorformulierte Nachrichten frei, die Ihre Clients kopieren und an Freunde oder Kollegen senden können

Fügen Sie mit ClickUp-Formularen ein Empfehlungsformular in Ihre Website ein. Kunden füllen es in Sekundenschnelle aus, und Sie erfassen den Lead ohne langwierigen E-Mail-Verkehr

Verlinken Sie zu einer speziellen Seite zum Empfehlungsprogramm, auf der die Vorteile, Regeln und Belohnungen klar erläutert werden

📌 Beispiel: Ein Hochzeitsfotograf kann seiner E-Mail folgenden Satz hinzufügen:"Kennen Sie jemanden, der bald heiratet? Empfehlen Sie uns weiter und erhalten Sie ein kostenloses Mini-Fotoshooting! Füllen Sie dieses kurze Formular aus 👉 [IhrFormularLink]. "

💡 Profi-Tipp: Fügen Sie Ihrem Kundenportal oder Ihrer Rechnung einen CTA hinzu, der lautet: "Sie arbeiten gerne mit uns zusammen? Teilen Sie Ihre Begeisterung und verdienen Sie sich Prämien – klicken Sie hier, um uns weiterzuempfehlen!"

4. Bewerben Sie Ihr Programm

Sobald Ihr Empfehlungsprogramm fertig ist, können Sie es nicht einfach sich selbst überlassen. Sie müssen es konsequent bewerben – aber auf subtile Weise.

📍 Wo Sie Ihr Empfehlungsprogramm erwähnen sollten:

Fügen Sie in Ihre E-Mail-Signatur folgenden Hinweis ein: "P. S. Wir belohnen Empfehlungen! Kennen Sie jemanden, der [Dienstleistung] benötigt? Empfehlen Sie uns weiter. "

Am Ende von Dankes-E-Mails oder Notizen zum Abschluss eines Projekts

Fügen Sie Ihren Rechnungen oder Angebotsunterlagen einen kurzen Hinweis hinzu (Tipp: "Erhalten Sie 100 € Rabatt auf Ihr nächstes Projekt, wenn Sie uns einen Client vermitteln!")

In der Fußzeile Ihrer Website, im Dashboard oder auf der Seite "Mit uns arbeiten"

📱 Sie können auch eine Reihe von Beiträgen in den sozialen Medien erstellen, in denen Sie erklären, wie Ihr Empfehlungsprogramm funktioniert – mit Erwähnungen von Clients, Geschichten über erfolgreiche Empfehlungen oder Belohnungen.

5. Verfolgen und messen Sie Ihre Empfehlungen

Was Sie nicht nachverfolgen, können Sie auch nicht verbessern. Sobald Ihr Empfehlungsprogramm live ist, richten Sie ein System ein, um:

Überwachen Sie, wer wen empfohlen hat

Verfolgen Sie den Status jedes empfohlenen Leads (wurde er konvertiert, ist er verschwunden oder wurde er ein treuer Client?

Analysieren Sie, welche Empfehlungsquelle den besten ROI bringt

Belohnungen richtig zuweisen

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Dashboards, um einen Empfehlungs-Tracker zu erstellen, der Ihnen zeigt, wie viele Empfehlungen Sie diesen Monat erhalten haben, wer Ihr bester Empfehlungsgeber ist und welcher Anreiz am besten funktioniert.

6. Sagen Sie Danke – und meinen Sie es auch so

Das klingt einfach, ist jedoch der am häufigsten übersehene Teil einer Strategie für Kundenempfehlungen.

Eine personalisierte Dankesnachricht (per E-Mail, handschriftliche Notiz oder sogar ein kurzes Video) verleiht Ihrer Marke eine persönliche Note. Sie stärkt Ihre Beziehung zum Empfehlenden und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass dieser in Zukunft weitere Empfehlungen ausspricht.

📌 Beispiel: "Hallo Sarah, ich wollte mich nur ganz herzlich dafür bedanken, dass Sie uns Josh vermittelt haben. Die Arbeit mit ihm hat uns sehr viel Spaß gemacht! Als kleines Dankeschön haben wir ein kleines Geschenk für Sie. "

💡 Profi-Tipp: Richten Sie eine Automatisierung in ClickUp ein, die jedes Mal, wenn eine Empfehlung als "Kunde gewonnen" markiert wird, eine Dankes-E-Mail versendet. 🎉

Strategien zur Gewinnung von Kundenempfehlungen

Eine starke Empfehlungsstrategie ist keine Frage des Glücks. Es geht darum, konsequent präsent zu sein, Wert zu liefern und die Menschen sanft daran zu erinnern, dass Sie Empfehlungen willkommen heißen*.

Hier sind einige wirksame Strategien, um den Ball ins Rollen zu bringen:

1. Bieten Sie ein unvergessliches Erlebnis

Das steht immer an erster Stelle. Menschen geben nur dann positives Feedback, wenn sie begeistert sind. Konzentrieren Sie sich darauf, zuverlässig, proaktiv und freundlich zu sein – das ist die Grundlage dafür, dass Sie auf natürliche Weise Empfehlungen erhalten.

📌 Beispiel: Nehmen wir an, Sie betreiben eine Agentur für digitales Marketing. Sie übertreffen die Erwartungen Ihres Kunden, indem Sie ihm während eines Telefonats zusätzliche Einblicke in Ihre Strategie geben. Der Kunde ist beeindruckt – und stellt Ihnen später zwei potenzielle Kunden vor.

2. Fragen Sie zum richtigen Zeitpunkt

Wann ist der beste Zeitpunkt, um Empfehlungen zu bitten? Direkt nach einem Erfolg. Vielleicht hat Ihr Client dank Ihrer Hilfe gerade ein Umsatzziel erreicht oder ist nach dem Launch begeistert. Das ist der ideale Moment, um zu fragen:"Kennen Sie jemanden, der solche Ergebnisse gebrauchen könnte? Ich würde mich über eine Empfehlung freuen!"

3. Machen Sie es ganz einfach

Niemand möchte ein Formular mit 10 Schritten ausfüllen. Je weniger Klicks, desto besser. Erstellen Sie einen klaren Prozess mit einem Formular und geben Sie einen kurzen Empfehlungslink oder eine weiterleitungsfähige Nachricht frei.

4. Nutzen Sie soziale Medien, um Empfehlungen anzuregen

Manchmal kann eine kurze Erinnerung auf LinkedIn, Twitter oder sogar Instagram bestehende Kunden daran erinnern, dass sie andere weiterempfehlen können.

📌 Beispiel: Fügen Sie einen CTA hinzu, z. B.:💬 "Hat Ihnen die Zusammenarbeit gefallen? Kennen Sie jemanden, der Hilfe bei [Ihrer Dienstleistung] benötigt? Schicken Sie ihn zu mir!"

📚 Lesen Sie auch: Lesen Sie diesen hilfreichen Leitfaden zum Einholen von Kundenreferenzen, der sich gut mit der Bitte um Empfehlungen kombinieren lässt.

Effizientes Verwalten von Empfehlungen mit ClickUp

Sobald Sie erste Empfehlungen erhalten, kann die Nachverfolgung und Verwaltung dieser Empfehlungen ohne die richtigen Tools schnell zu einer Herausforderung werden.

Entdecken Sie ClickUp CRM Verwenden Sie ClickUp CRM, um Empfehlungsquellen, Lead-Qualität und Belohnungen nachzuverfolgen und Ihre Strategie für Kundenempfehlungen zu verbessern

ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, bietet eine umfassende Lösung zur Optimierung Ihres Empfehlungsprozesses, von der Nachverfolgung von Quellen über die Automatisierung von Follow-ups bis hin zur Zusammenarbeit mit Clients.

Mit ClickUp CRM ist die Verfolgung von Empfehlungen ein Kinderspiel. Sie können sehen, woher sie kommen, schnell nachfassen und den Überblick behalten. Durch die Nutzung der Features von ClickUp wie Benutzerdefinierte Felder, Automatisierungen und Formulare können Sie eine nahtlose und effiziente Strategie für das Empfehlungsmanagement erstellen, um mit weniger Aufwand bessere Ergebnisse zu erzielen.

So geht's:

1. Verfolgen Sie Empfehlungsquellen

Mit den Benutzerdefinierten Feldern von ClickUp können Sie überwachen, woher Empfehlungen stammen. Sie können Felder erstellen, um Empfehlungen nach Quelle zu kategorisieren, z. B. soziale Medien, E-Mail-Kampagnen oder Mundpropaganda. So können Sie analysieren, welche Kanäle am effektivsten sind, und Ihre Empfehlungsstrategien optimieren.

Mit den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp können Sie Ihren Aufgaben und Projekten einzigartige Datenfelder hinzufügen, sodass Sie alles, was Sie brauchen, immer griffbereit haben

Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Feld für "Empfohlen von"

Alle neuen Empfehlungen in einer Liste oder im Dashboard anzeigen

Segmentieren Sie nach Empfehlungslink oder Empfehlungscode

Verwenden Sie Tags wie "warmer Lead" oder "Wiederholungsempfehlung"

Sie müssen nicht mehr E-Mails durchsuchen, um herauszufinden, wer wen angeschrieben hat.

Mit den Dashboards von ClickUp können Sie Empfehlungsdaten visualisieren. Fügen Sie Widgets hinzu, um die Nummer der Empfehlungen aus jeder Quelle nachzuverfolgen und so die effektivsten Kanäle zu identifizieren.

➕ Bonus: Sie können sogar eine Ansicht für die Leads Ihrer Empfehlungsprogramm-Seite erstellen und Aufgaben für die Nachverfolgung innerhalb eines Geschäftstages zuweisen.

2. Automatisieren Sie die Nachverfolgung

Richten Sie ClickUp-Automatisierungen ein, damit Sie nicht jede Empfehlung manuell nachverfolgen oder Erinnerungen versenden müssen, und sparen Sie Zeit durch die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben.

📌 Beispiel:

Richten Sie eine Automatisierung ein, um einem Teammitglied einen Folgekommentar oder eine Benachrichtigung zu senden, wenn eine Empfehlungsaufgabe erstellt wird

Ändern Sie den Status von Aufgaben automatisch (z. B. von "Neue Empfehlung" zu "Kontaktiert") basierend auf bestimmten Auslösern wie einer Aktualisierung eines benutzerdefinierten Feldes

Sie eignet sich perfekt für kleine Teams, Agenturen oder Technologieunternehmen, die viele verschiedene Aufgaben gleichzeitig bewältigen müssen.

3. Sammeln Sie Empfehlungen mit ClickUp-Formularen

Suchen Sie nach einer einfachen Möglichkeit, Empfehlungen zu sammeln? Verwenden Sie ein ClickUp-Formular – entweder eingebettet in Ihre Website oder über einen Link freigegeben.

Verwenden Sie bedingte Logik in ClickUp-Formularen, um Empfehlungsdaten zu organisieren

Die Formulare von ClickUp können so angepasst werden, dass alle erforderlichen Details erfasst werden, und durch die Übermittlung werden automatisch Aufgaben in ClickUp erstellt, die eine einfache Nachverfolgung und Verwaltung ermöglichen.

Formulare können Felder für folgende Angaben enthalten:

Name und Kontaktdaten des Empfehlers

Name und Anforderungen des empfohlenen Clients

Zusätzliche Notizen oder Präferenzen

Verwenden Sie bedingte Logik in Formularen, um dynamische Felder zu erstellen, die sich an die Eingaben des Benutzers anpassen.

📌 Beispiel: Wenn der Empfehlende "Bestehender Client" auswählt, werden zusätzliche Felder angezeigt, um weitere Details zu erfassen.

Betten Sie diese Formulare in Ihre Website ein oder geben Sie sie über einen Link frei, damit Ihre Clients Empfehlungen ganz einfach übermitteln können. Jede Übermittlung wird zu einer Aufgabe, die Sie mit minimalem Aufwand zuweisen, bearbeiten und bis zum Abschluss nachverfolgen können.

💡Profi-Tipp: In unserem Leitfaden zur Formular-Automatisierungssoftware finden Sie Tipps, wie Sie diesen Prozess noch reibungsloser gestalten können.

Best Practices für ein nachhaltiges Empfehlungsprogramm

Ein paar Empfehlungen zu erhalten ist großartig, aber ein Empfehlungssystem aufzubauen, das ohne Überlastung Ihres Teams oder Ihres Budgets funktioniert? Das ist der Traum.

So gestalten Sie Ihr Empfehlungsprogramm nachhaltig und skalierbar:

1. Halten Sie Ihren Empfehlungsprozess transparent

Machen Sie klar, was die Leute tun müssen und was sie dafür bekommen. Ob es sich um eine Geldprämie, Guthaben oder eine öffentliche Erwähnung handelt – Klarheit motiviert mehr Menschen zur Teilnahme.

Legen Sie auf Ihrer Seite zum Empfehlungsprogramm klare Erwartungen fest. Erwähnen Sie Folgendes:

Wer kann weiterempfehlen?

Was zählt als erfolgreiche Empfehlung ?

Wie lange dauert es, bis Sie Belohnungen erhalten?

So verfolgen Sie Empfehlungen

2. Gestalten Sie die Belohnungsstruktur nicht zu kompliziert

Wenn Ihr Prämienprogramm zu viele Stufen oder Bedingungen hat, werden die Leute es einfach überspringen. Halten Sie sich an ein oder zwei einfache Ergebnisse – wie "50 $ für jeden neuen Kunden, der sich anmeldet" oder "10 % Rabatt für jede erfolgreiche Empfehlung"

Und denken Sie daran, dass Belohnungen nicht immer finanzieller Natur sein müssen. Überraschungsgeschenke, exklusive Inhalte oder sogar ein persönliches Dankesvideo können Wunder wirken – insbesondere bei treuen Kunden.

3. Nutzen Sie Automatisierung, um nachzufassen

Viele Empfehlungsstrategien verpuffen, weil niemand sie weiterverfolgt. Mit ClickUp Automatisierung können Sie:

Lösen Sie Aufgaben aus, um sich für die Weiterempfehlung eines Leads zu bedanken

Benachrichtigen Sie Ihr Vertriebsteam, wenn ein potentieller Client sich anmeldet

Leiten Sie empfohlene Leads in eine "Empfehlungspipeline" weiter, um schnell Maßnahmen ergreifen zu können

Auf diese Weise geben Sie kein Geld aus und verschwenden keine Zeit damit, nach Updates zu suchen – und kein Empfehlungsgeber fühlt sich vergessen.

4. Einfache Werbung

Je einfacher es für Clients ist, Ihre Infos freizugeben, desto mehr neue Empfehlungen erhalten Sie. Bieten Sie gebrauchsfertige Vorlagen, freigebbare Empfehlungslinks oder sogar QR-Codes an, die sie an Familienmitglieder, Freunde oder Kollegen senden können. Halten Sie diese Links kurz und einprägsam:📌 Beispiel: yoursite. com/refer

5. Halten Sie Ihren Kundenstamm auf dem Laufenden

Ein Kundenempfehlungsprogramm ist keine einmalige Angelegenheit. Erinnern Sie Ihre bestehenden Kunden regelmäßig daran – in Newslettern, Rechnungen oder sogar in zwanglosen E-Mails.

Sie könnten sagen: "Hallo, wir wachsen – und würden uns über Ihre Hilfe freuen. Kennen Sie jemanden, der [Ihre Dienstleistung] benötigt? Wenn er sich anmeldet, erhalten Sie beide eine Prämie. "

Es ist eine kleine Bitte, die jedoch zum richtigen Zeitpunkt mehr Empfehlungen hervorbringt.

💬 Wussten Sie schon? Laut Nielsen vertrauen 92 % der Menschen Empfehlungen von Menschen, die sie kennen, mehr als jeder anderen Form der Werbung.

Beispiele für Kundenempfehlungsprogramme

Sehen wir uns einige Beispiele für das Setup von Client-Empfehlungsprogrammen an, die auf Ihre Art von Geschäft zugeschnitten sind:

🔹 Freiberufler

Belohnung: 10 % Rabatt auf das nächste Projekt

Methode: Vorlage für Empfehlungs-E-Mails + Formular von ClickUp

Aktion: Gepinktes Posting in sozialen Medien

🔹 Marketingagentur

Belohnung: 100 $ Amazon-Geschenkkarte für einen geschlossenen Client

Methode: Seite für Empfehlungsprogramm mit Formular und Branding

Aktion: Zu allen E-Mail-Fußzeilen für Clients hinzugefügt

🔹 Technologieunternehmen

Belohnung: 50 $ pro Anmeldung plus 200 $ Bonus nach 5 Empfehlungen

Methode: Einzigartiger Empfehlungslink pro Kunde

Aktion: Pop-up-CTA im Dashboard

👉 Sie suchen nach Ideen? Dieses Partnerprogramm für Software-Blogs enthält zahlreiche Beispiele.

Empfehlungen für sich arbeiten lassen

Ihre besten Leads befinden sich bereits in Ihrem Posteingang – Sie wurden Ihnen nur noch nicht vorgestellt. Mit einem gut durchdachten Client-Empfehlungsprogramm können Sie sie erschließen.

Mit den richtigen Prozessen, Botschaften und Automatisierung (Hallo, ClickUp!) können Sie Ihren Kundenstamm vergrößern, Glaubwürdigkeit aufbauen und neue Kunden gewinnen – ohne ein Vermögen auszugeben.

Und das Beste daran? Es braucht nur einen zufriedenen Client, um den Empfehlungsrad in Gang zu bringen. Dann kommt der nächste. Und noch einer.

Und denken Sie daran: Belohnungen müssen nicht immer finanzieller Natur sein. Überraschungsgeschenke, exklusive Inhalte oder sogar ein persönliches Dankesvideo können Wunder wirken – insbesondere bei treuen Kunden.

Starten Sie jetzt kostenlos mit ClickUp und erstellen Sie eine erfolgreiche Strategie für Kundenempfehlungen.