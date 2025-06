die 10 besten KI-Vorlesungsnotiz-Tools im Jahr 2025

Notizen zu machen bedeutete früher hektisches Kritzeln, Krämpfe in den Händen und gelegentliche Momente, in denen man sich fragte: "Moment mal, was haben sie gerade gesagt?" Glücklicherweise gibt es jetzt KI-Vorlesungsnotiz-Tools, die Ihnen die schwere Arbeit abnehmen – sie transkribieren, fassen zusammen und organisieren alles, damit Sie sich ganz auf das Lernen konzentrieren können.

Diese KI-gestützten Tools zum Notieren funktionieren plattformübergreifend, beispielsweise mit Zoom, Microsoft Teams und Google Meet, sodass Sie keine wichtigen Momente Ihrer Online-Vorlesungen verpassen.

Ob Sie Echtzeit-Transkriptionen, KI-generierte Zusammenfassungen oder vollständige, durchsuchbare Transkripte für schnelle Wiederholungssitzungen benötigen, es gibt eine Option. Wenn Sie also bereit sind, Ihre Notizentechnik zu verbessern, ohne eine übermenschliche Schreibgeschwindigkeit zu entwickeln, schauen Sie sich die besten KI-Tools an, mit denen Sie jede Vorlesung mitbekommen.

Die besten KI-Vorlesungsnotiz-Tools auf einen Blick

Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die wichtigsten Features und Funktionen der besten KI-Vorlesungsnotiz-Tools auf einen Blick:

Tool Am besten geeignet für Schlüssel-Features Preise ClickUp KI-gestütztes Notieren mit Aufgabenverwaltung KI-Notizbuch, verknüpfte Dokumente + Aufgaben, Zusammenfassungen, Whiteboards, Vorlagen für Schüler und Studenten Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Otter. ai Sofortige Transkriptionen und Zusammenfassungen von Meetings Echtzeit-Transkription, KI-Zusammenfassungen, Aufgabenvorschläge, Meeting-Integrationen Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Notta Mehrsprachige Transkriptionen über 58 Sprachen, KI-Zusammenfassungen, Integrationen für Slack/Salesforce/Notion Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Avoma Vertrieb + Teams mit Kundenkontakt CRM-Synchronisierung, Support für über 40 Sprachen, Zusammenfassungen in Echtzeit + Zusammenarbeit Kostenlose Testversion verfügbar; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Fireflies Intelligente Einblicke in Meetings Sprecher-ID, über 100 Sprachen, durchsuchbare Zusammenfassungen, automatische Aufgaben Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Knowt Notizen in Lerntools verwandeln Lernkarten, verteilte Wiederholungen, automatisch generierte Quizfragen, Synchronisierung zwischen verschiedenen Geräten Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Notion Umfassendes Wissenssystem KI-Zusammenfassung, Unterstützung von Vorlagen, Ideenfindung, All-in-One-Workspace Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Tactiq Chrome-basierte Einblicke in Meetings in Echtzeit Transkriptionen von Meetings in Echtzeit, Chrome-Erweiterung, Nachverfolgung Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Fathom Mühelose Zoom-Integration Native Zoom-App, KI "Ask Fathom", Clips freigeben, sofortige Zusammenfassungen Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Rev Hochpräzise, sichere Transkription KI + menschliche Transkription, benutzerdefiniertes Wörterbuch, HIPAA-konform, mehrsprachiger Support Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen

Was sollten Sie bei einem KI-Vorlesungsnotiz-Tool beachten?

KI-Vorlesungsnotiz-Tools variieren in ihrer Qualität, daher ist es wichtig, das richtige zu finden. Lassen Sie uns einmal analysieren, was eine außergewöhnliche Option wirklich wert ist – vielleicht sogar Ihr Geld.

Genauigkeit der Transkription: Die KI sollte Sprache in Echtzeit erfassen und verschiedene Akzente und Fachjargon verarbeiten, ohne Ihre Vorlesungsnotizen in Kauderwelsch zu verwandeln

Intelligente Zusammenfassung: Sie sollte über die reine Transkription hinausgehen, indem sie Schlüsselpunkte hervorhebt und lange Vorlesungen zu leicht verständlichen Zusammenfassungen verdichtet

Benutzerdefinierte Anpassung: Jeder hat seine eigene Methode, Notizen zu machen, daher sollte das Tool Ihnen ermöglichen, das Format anzupassen, Inhalte zu organisieren und es an Ihren Lernstil anzupassen

Zusammenarbeit: Wenn Sie mit Freunden lernen, sorgt ein Tool, mit dem Sie Notizen freigeben und gemeinsam arbeiten können, dafür, dass alle (im wahrsten Sinne des Wortes) auf derselben Seite bleiben

Integrationen: Die besten KI-Apps zum Notieren lassen sich mit Tools synchronisieren, die Sie bereits verwenden, wie Google Docs, Kalender und Aufgabenmanager, sodass Ihr Workflow reibungslos verläuft

Wählen Sie das richtige Tool, sparen Sie Zeit, bleiben Sie organisiert und verpassen Sie nie wieder ein Detail!

💡Profi-Tipp: Bevor Sie sich für einen KI-Notiz-Tool entscheiden, können Sie es testen, indem Sie eine kurze Audiodatei aus einer früheren Vorlesung oder einem Meeting hochladen. Überprüfen Sie die Genauigkeit und die Zusammenfassungsfähigkeiten aus erster Hand. Dieser "Testlauf" stellt sicher, dass die vorhandenen KI-Algorithmen Ihren spezifischen Bedürfnissen und Lernstilen entsprechen.

Die besten KI-Vorlesungsnotiz-App

Jetzt, da Sie wissen, worauf Sie bei Ihrem perfekten Notiz-Tool achten sollten, lassen Sie uns einige ideale Optionen im Detail erkunden.

1. ClickUp (Am besten geeignet für KI-gestützte Notizen mit Aufgabenverwaltung)

Probieren Sie ClickUp AI Notetaker Mit ClickUp AI Notetaker können Sie Vorlesungsnotizen intelligenter gestalten, mühelos organisieren und Erkenntnisse in die Tat umsetzen

Wenn Sie einen KI-Vorlesungsnotiz-Ersteller benötigen, der auch als zentraler akademischer Workspace fungiert, ist ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, genau das Richtige für Sie.

ClickUp ist im Kern zwar ein Projektmanagement-Tool, aber es kann weit mehr als nur Aufgaben verwalten. Es verbindet Ihre Unterhaltungen und Ihr Wissen und erweitert sie durch integrierte KI-Funktionen.

Automatisieren Sie das Notieren in Ihren Online-Vorlesungen, indem Sie den ClickUp AI Notetaker zu Ihren Diskussionen einladen. Er zeichnet sich durch die Transkription, Organisation und Zusammenfassung Ihrer Meeting-Notizen aus und verknüpft diese mit Aufgaben und Dokumenten in ClickUp, sodass Sie wichtige Informationen nie aus den Augen verlieren.

Die Integration mit Microsoft Teams, Zoom Meetings und Google Meet ist möglich. Verwenden Sie die App, um Ihre Vorlesungen plattformübergreifend aufzuzeichnen und zu transkribieren, und erhalten Sie umfassende Notizen mit den wichtigsten Punkten und Aktionselementen direkt in Ihren Posteingang, ohne manuelle Nacharbeit.

All dies wird in einem vorlesungsspezifischen ClickUp-Dokument zusammengestellt, das sich leicht durchsuchen und weiter formatieren lässt. Sie können auch verwandte Vorlesungsnotizen miteinander verbinden, indem Sie ein ClickUp-Dokument mit einem anderen verknüpfen.

Speichern Sie Notizen und Transkripte und arbeiten Sie in Echtzeit mit ClickUp Docs zusammen

Möchten Sie die Mitglieder Ihres Projektteams oder Freunde zur Zusammenarbeit an Notizen einladen? Mit Berechtigungen und Versionshistorie ist dies sicher möglich, sodass alle Änderungen an Ihren Notizen nachverfolgt werden und Sie die Kontrolle behalten. Um das Erstellen von Notizen zu optimieren und das Format für eine bessere Lesbarkeit zu vereinheitlichen, sollten Sie auch die integrierten Vorlagen für Meeting-Notizen in ClickUp verwenden.

🤝 Freundliche Erinnerung: Bevor Sie eine Online-Vorlesung aufzeichnen, stellen Sie sicher, dass Sie die ausdrückliche Berechtigung Ihrer Fakultät und Ihrer Einrichtung dazu haben. Niemand mag Eingriffe in seine Privatsphäre – daher ist es höflich (und unerlässlich), die Meinung anderer zu respektieren.

Mit ClickUp können Sie auch direkt aus Ihren Meeting-Notizen und Dokumenten ClickUp-Aufgaben erstellen, sodass Sie nie zwischen verschiedenen Apps wechseln müssen, um Aktionselemente und Nachfassaktionen zu verwalten. Sie können auch Ihre vorhandenen Vorlagen für Aufgabenlisten verwenden, um Ihre zugewiesenen Aufgaben an einem Ort zu speichern und Zeit bei der Zeiterfassung zu sparen!

Verwandeln Sie Ihre Notizen mit ClickUp Aufgaben in intelligente, nachverfolgbare Aktionen

Und das ist noch nicht alles. Das Beste am Notieren mit ClickUp ist die Nutzung von ClickUp Brain, einem KI-gestützten Assistenten mit natürlicher Sprachverarbeitung. Warum?

Denn ClickUp Brain kann Ihre Notizen sofort zusammenfassen, wichtige Elemente hervorheben und sogar Fragen zu den besprochenen Inhalten beantworten, ohne dass Sie alles durchlesen müssen! Es kann sogar zusätzlichen Kontext und Antworten aus seinem unabhängigen Wissensbestand abrufen (die Sie überprüfen sollten, um Fehlinterpretationen zu vermeiden!).

Fassen Sie wichtige Informationen aus Vorlesungsnotizen mit ClickUp Brain sofort zusammen, organisieren Sie sie und rufen Sie sie ab

Mit der KI-gestützten vernetzten Suche von ClickUp finden Sie schnell und mithilfe von Stichwörtern die richtige Transkription für die richtige Lernsitzung (und Prüfung!), ohne sich am Ende eines strengen Semesters durch endlose Links wühlen zu müssen.

Suchen Sie etwas Traditionelleres, wie eine praktische Notiz-App? Mit ClickUp Notepad können Sie unterwegs schnell Notizen auf Ihrem Laptop, Tablet oder Smartphone machen, ohne Ihren Workflow zu unterbrechen. Es ist perfekt, um Ideen festzuhalten, bevor sie Ihnen entfallen.

Notieren Sie Ideen, To-dos und Erinnerungen im Handumdrehen, ohne Ihren Workflow mit ClickUp Notepad zu verlassen

📮ClickUp Insight: Kontextwechsel beeinträchtigen still und leise die Produktivität von Teams. Unsere Untersuchungen zeigen, dass 42 % der Unterbrechungen bei der Arbeit durch das Jonglieren zwischen verschiedenen Plattformen, die Verwaltung von E-Mails und das Hin- und Herspringen zwischen Meetings verursacht werden. Das Gleiche gilt für Studenten, die Kursarbeiten, Hausaufgaben, Gruppenprojekte und mehrere Lerntools unter einen Hut bringen müssen. Jeder Wechsel beeinträchtigt die Konzentration, erschwert es, Informationen zu behalten, organisiert zu bleiben und Dinge tatsächlich zu erledigen. Was wäre, wenn Sie diese kostspieligen Unterbrechungen eliminieren könnten? ClickUp vereint Ihre Workflows (und Chats) auf einer einzigen, optimierten Plattform. Starten und verwalten Sie Ihre Aufgaben über Chats, Dokumente, Whiteboards und mehr – während KI-gestützte Features den Kontext verbunden, durchsuchbar und verwaltbar halten!

Und wenn Sie eine anpassbare Lösung für Ihre Notiz-Anforderungen suchen, probieren Sie die Vorlage "ClickUp Class Notes for College Students" aus, die Ihnen dabei hilft, organisiert zu bleiben und den Überblick über Ihre Kursarbeiten zu behalten.

Kostenlose Vorlage Verwalten Sie Ihre Kursarbeiten, indem Sie Notizen aus mehreren Kursen gemeinsam mit der Vorlage "ClickUp Class Notes for College Students" organisieren

So hilft Ihnen diese Vorlage, den überwältigenden Druck des Studiums zu bewältigen.

Organisieren Sie Ihre Notizen mit ClickUp Docs in separaten Ordnern für jede Klasse oder verwenden Sie ClickUp Whiteboards , um sie zu visualisieren, Verbindungen und Mindmaps zu erstellen und sie leichter zu überarbeiten

Verwenden Sie den KI-gestützten ClickUp-Kalender , um Zeit für Notizen einzuplanen und Fortschritte zu verfolgen

Richten Sie Erinnerungen ein, um Notizen regelmäßig zu wiederholen, was das Behalten und Verstehen erleichtert

Arbeiten Sie mit Klassenkameraden zusammen, indem Sie Ihre Notizen und Ideen direkt in ClickUp freigeben

Möchten Sie Ihre Notizen besser organisieren? Die ClickUp Cornell-Notizvorlage unterteilt Ihre Notizen in übersichtliche Abschnitte – Stichworte, Notizen und Zusammenfassungen –, sodass Sie nicht nur Dinge notieren, sondern sie auch verstehen und sich daran erinnern können.

Nie wieder durch unübersichtliche Dokumente scrollen, um am Abend vor der Prüfung die Schlüsselpunkte zu finden!

🧠 Fun Fact: Walter Pauk entwickelte die Cornell-Notizentechnik in den 1950er Jahren. Sie wurde für aktives Lernen und besseres Erinnerungsvermögen entwickelt und kann auch mit modernen KI-Notiz-Apps sehr effektiv sein.

Alles in allem bietet ClickUp for Students alles, was Sie zum Erstellen, Organisieren und Freigeben Ihrer Notizen benötigen – auf einer einzigen Plattform, die Ihnen hilft, sich besser zu konzentrieren und Ihre Produktivität zu steigern!

Die besten Features von ClickUp

Transkribieren Sie Meetings, erstellen Sie Zusammenfassungen und leiten Sie aus Ihren Notizen Aktionselemente ab – mit dem ClickUp AI Notetaker

Verbinden Sie Notizen und Aufgaben und greifen Sie bei Bedarf ganz einfach auf die benötigten Informationen zu

Erhalten Sie mit ClickUp Brain kontextbezogene Antworten aus Ihren Notizen und Ihrem akademischen Workspace

Erstellen Sie mit Dokumenten und Vorlagen in ClickUp ein gemeinsam nutzbares Repository für Notizen

Verwenden Sie ClickUp Whiteboards für visuelle Notizen und Zusammenarbeit in Echtzeit

Limits von ClickUp

Mit Lernkurve

Einige Features sind auf einen kostenpflichtigen Plan beschränkt

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was echte Benutzer über ClickUp sagen

Ein G2-Benutzer sagt:

Die Funktionen, Metriken und Anpassungsmöglichkeiten fühlen sich wie eine Mischung aus Notion und Atlassians Confluence & Jira an... Als Student und Tüftler kann ich meine Kursarbeiten und Projekte effizient und harmonisch verfolgen.

Die Funktionen, Metriken und Anpassungsmöglichkeiten fühlen sich wie eine Mischung aus Notion und Atlassians Confluence & Jira an... Als Student und Tüftler kann ich meine Kursarbeiten und Projekte effizient und harmonisch verfolgen.

2. Otter (Am besten geeignet für sofortige Transkriptionen und Zusammenfassungen von Meetings)

via Otter

Haben Sie jemals das Gefühl, dass Sie wichtige Elemente der Diskussion in Ihren Kursen verpassen, weil Sie zu sehr damit beschäftigt sind, sicherzustellen, dass Ihre Notizen vollständig sind? Otter.ai ändert das, indem es als Ihr KI-gestützter Meeting-Assistent fungiert.

Es vereinfacht das Notieren mit Echtzeit-Transkription, sodass jedes Detail für Sie erfasst wird. Es lässt sich einfach und schnell in Zoom, Google Meet und Microsoft Teams integrieren. Wenn Sie nach einem KI-Transkriptionstool suchen, mit dem Sie sich auf Diskussionen konzentrieren können, anstatt sich um Notizen zu kümmern, ist Otter.ai eine Überlegung wert.

Die besten Features von Otter

Erhalten Sie sofortige Meeting-Notizen, ohne einen Stift in die Hand zu nehmen, dank Echtzeit-Transkription

Sparen Sie sich das Durchsitzen langer Aufzeichnungen und erhalten Sie prägnante KI-Zusammenfassungen

Weisen Sie Aufgaben automatisch auf der Grundlage von Meeting-Diskussionen zu

Limits von Otter

Funktioniert in erster Linie für englischsprachige Diskussionen

Bei komplexen oder unklaren Audioaufnahmen kann die Transkription weniger genau sein

Preise für Otter

Basic: Free Forever

Pro: 16,99 $/Monat pro Benutzer

Business: 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Otter

G2: 4,3/5 (über 250 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 90 Bewertungen)

3. Notta (Am besten für mehrsprachige Transkriptionen geeignet)

über Notta

Wenn Sie Otter bereits verwendet haben und nach einer Alternative suchen, haben wir hier eine für Sie: Notta.

Im Gegensatz zu Otter macht Notta das Notieren zum Kinderspiel, indem es Echtzeit-Transkription in 58 Sprachen unterstützt. Ob Sie einen intelligenten Meeting-Assistenten oder einen KI-Notiz-Zusammenfasser benötigen, Notta ist ideal, da es Unterhaltungen in strukturierte, durchsuchbare Notizen umwandelt.

Mit KI-gestützten Zusammenfassungen, hervorgehobenen Schlüsselwörtern und nahtloser Audio-zu-Text-Konvertierung finden Sie schnell wichtige Details aus Ihren Vorlesungen, ohne vollständige Transkripte durchforsten zu müssen.

Die besten Features von Notta

Erhalten Sie sofortige, durchsuchbare Notizen aus Live-Meetings und Vorlesungen

Erstellen Sie mit KI-gestützten Ein-Klick-Zusammenfassungen, die Schlüsselpunkte und Aktionselemente hervorheben

Integrieren Sie Tools wie Slack, Salesforce und Notion, um Erkenntnisse aus Meetings plattformübergreifend freizugeben

Keine Einschränkungen bei Notta

Der Free-Plan transkribiert nur drei Minuten pro Datei

Unterstützt keine Offline-Notizen

Notta-Preise

Free Forever

Pro: 12,49 $/Monat für einen Benutzer

Business: 27,99 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Notta

G2: 4,5/5 (über 170 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was echte Benutzer über Notta sagen

Eine G2-Rezension lautet:

Hervorragende Transkriptionen, präzise KI-Zusammenfassungen und benutzerfreundliche Tools zum Anhören des Textes, zum Korrigieren und Hinzufügen von Kommentaren.

Hervorragende Transkriptionen, präzise KI-Zusammenfassungen und benutzerfreundliche Tools zum Anhören des Textes, zum Korrigieren und Hinzufügen von Kommentaren.

👀 Wussten Sie schon? Es gibt einen Zusammenhang zwischen Notizen und dem Notendurchschnitt (GPA)? Studenten, die bessere Notizen machen, haben einen höheren Notendurchschnitt!

4. Avoma (Am besten geeignet für Vertriebs- und Kundenteams)

über Avoma

Dieser Dienst ist eher für Vertriebsprofis als für Studenten gedacht, aber auch Studenten können ihn nutzen, insbesondere wenn Sie freiberuflich tätig sind. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, den Überblick über Ihre Unterhaltungen mit Clients zu behalten, ist Avoma genau der Notiz-Dienst, den Sie suchen.

Die Echtzeit-Transkription, KI-generierte Notizen und CRM-Integrationen des Tools sorgen dafür, dass Sie im Vertrieb immer einen Schritt voraus sind. Ganz gleich, ob Sie Meeting-Notizen verwalten oder Einblicke für bessere Entscheidungen benötigen, Avoma sorgt für einen organisierten Workflow.

Die besten Features von Avoma

Greifen Sie auf Echtzeit-Transkriptionen in über 40 Sprachen mit Erkennung von Fachbegriffen zu

Erhalten Sie strukturierte KI-Zusammenfassungen, Aktionselemente und Schlüsselentscheidungen

Bearbeiten Sie Notizen gemeinsam mit Ihrem Team, um eine genaue Dokumentation zu gewährleisten

Synchronisieren Sie Meeting-Daten mit CRM-Integrationen wie Salesforce und HubSpot

Limits von Avoma

Bei der Echtzeit-Transkription kann es zu Verzögerungen für Benutzer kommen

Notizen müssen nach der Transkription möglicherweise umfangreich manuell bearbeitet werden, um kohärent zu sein

Preise für Avoma

KI-Meeting-Assistent: 29 $/Monat pro Benutzer

Conversation Intelligence: 69 $/Monat pro Benutzer

Revenue Intelligence: 99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Avoma

G2: 4,6/5 (über 1.300 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

5. Fireflies (Am besten für intelligente Meeting-Einblicke)

via Fireflies

Wenn Sie oft Meeting-Aufzeichnungen oder Notizen durchforsten müssen, um nach wichtigen Details zu suchen, macht Fireflies Ihnen das Leben leichter. Der KI-gestützte Notiz-App macht Meetings durchsuchbar, aufschlussreich und umsetzbar.

Es transkribiert, fasst zusammen und analysiert Unterhaltungen in Zoom, Google Meet, Microsoft Teams und Webex. Mit einer angegebenen Transkriptionsgenauigkeit von 95 % und Unterstützung für über 100 Sprachen ist es die erste Wahl für die genaue Erfassung von Vorlesungen.

Die besten Features von Fireflies

Verwenden Sie die Sprechererkennung und die automatische Spracherkennung, um Ihre Notizen zu verfeinern

Erstellen Sie sofort detaillierte Meeting-Zusammenfassungen, Aktionselemente und benutzerdefinierte Notizen

Finden Sie mit einer KI-gestützten Suche beliebige Schlüsselwörter, Themen oder Stichpunkte in Ihren Vorlesungsnotizen

Fügen Sie Kommentare hinzu, erstellen Sie Soundbites und geben Sie Momente aus Vorlesungen frei, um den Kontext zu verbessern und Überarbeitungen zu vereinfachen

Limits von Fireflies

Der große Bereich an Features kann eine gewisse Lernkurve erfordern

Einige erweiterte Features erfordern ein kostenpflichtiges Abonnement

Preise für Fireflies

Free Forever

Pro: 18 $/Monat pro Benutzer

Business: 29 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 39 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Fireflies

G2: 4,8/5 (über 600 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was echte Benutzer über Fireflies sagen

Eine Bewertung auf TrustRadius lautet:

Dies ist ein großartiges Tool für Studenten auf der ganzen Welt sowie für Unternehmen und Vertriebsmitarbeiter. Es ist der einfachste und schnellste Weg, um die Details von Anrufen und Audiodateien zu erfahren.

Dies ist ein großartiges Tool für Studenten auf der ganzen Welt sowie für Unternehmen und Vertriebsmitarbeiter. Es ist der einfachste und schnellste Weg, um die Details von Anrufen und Audiodateien zu erfahren.

über Knowt

"Lerne smarter, nicht härter" – das ist die Philosophie, die Knowt in die Tat umsetzt. Im Gegensatz zu herkömmlichen KI-Tools, die lediglich Informationen erfassen, verwandelt Knowt Ihre Vorlesungsfolien in Lernmaterial, mit dem Sie in Ihrem eigenen Tempo lernen können.

Dieses KI-gestützte Tool hilft Ihnen dabei, mit Lehrmethoden zu experimentieren und Informationen durch verteilte Wiederholungen, automatisierte Übungstests und mühelose Synchronisierung zwischen verschiedenen Geräten effektiver zu speichern.

Die besten Features von Knowt

Verwandeln Sie Notizen, Videos und PDFs in Sekundenschnelle in Karteikarten

Erstellen Sie Übungstests und Quizze, die auf Ihre spezifischen Wissenslücken als Einzelziel ausgerichtet sind

Nutzen Sie fortschrittliche Algorithmen für verteilte Wiederholungen, um das Lernen zu optimieren

Synchronisieren Sie Lernmaterialien auf allen Geräten und machen Sie dort weiter, wo Sie aufgehört haben

Keine Einschränkungen

Keine Echtzeit-Transkription für Live-Vorlesungen

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsoptionen

Knowt-Preise

Free Forever

Plus: 7,99 $/Monat pro Benutzer

Ultra: 14,99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Knowt

G2: Bewertungen nicht verfügbar

Capterra: Bewertungen nicht verfügbar

👀 Wussten Sie schon? Vorlesungen laufen mit 120 bis 180 Wörtern pro Minute, aber Studenten können nur etwa 33 Wörter pro Minute tippen oder 22 Wörter pro Minute mit der Hand schreiben. Deshalb ist automatisiertes Notieren viel effizienter!

7. Notion (Am besten geeignet für den Aufbau eines umfassenden Wissenssystems)

über Notion

Notion AI ist wie ein intelligenter Assistent, der direkt in Ihren Notion-Workspace integriert ist. Es ist vielleicht nicht so kontextsensitiv wie ClickUp Brain, aber es hilft Ihnen, lange Dokumente zusammenzufassen, Ideen zu sammeln und Ihre Texte zu bereinigen, ohne Ihren Flow zu unterbrechen.

Ob Sie wichtige Punkte aus einer Vorlesung herausziehen, neue Inhalte entwerfen oder Ihre Gedanken organisieren möchten, Notion erledigt die Arbeit für Sie. Verabschieden Sie sich von Informationsüberflutung und lassen Sie Notion AI unordentliche Notizen in klare, strukturierte Erkenntnisse verwandeln.

Die besten Features von Notion

Extrahieren Sie mit KI schnell die wichtigsten Punkte aus Meeting-Notizen

Entwerfen Sie Texte, sammeln Sie Ideen und verfeinern Sie Ihre Texte nach Bedarf

Greifen Sie auf anpassbare Vorlagen für Notizen zu, um Workflows zu verbessern

Limits von Notion

Keine Live-Transkription von Meetings für sofortige Notizen

Preise für Notion

Free Forever

Plus: 12 $/Monat pro Benutzer

Business: 18 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2: 4,7/5 (über 6.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.040 Bewertungen)

Was echte Benutzer über Notion sagen

Ein Reddit-Benutzer sagt:

Notion überzeugt mich vor allem bei Notizen, der Organisation von Informationen und der allgemeinen Unterstützung des Workflows.

Notion überzeugt mich vor allem durch seine Notizen, die Organisation von Informationen und die Unterstützung des allgemeinen Workflows.

8. Tactiq (Am besten geeignet für Echtzeit-Einblicke in Meetings über die Chrome-Erweiterung)

über Tactiq

Im Gegensatz zu anderen Tools für Vorlesungsnotizen arbeitet Tactiq genau dort, wo Sie arbeiten. Wenn Sie für Meetings auf Google Meet, Zoom oder Microsoft Teams angewiesen sind, macht die Chrome-Erweiterung von Tactiq das Erfassen von Notizen einfacher, ohne dass separate Downloads oder Installationen erforderlich sind.

Tactiq transkribiert Unterhaltungen in Echtzeit, hebt Schlüsselpunkte hervor und generiert Aktionselemente – alles in Ihrem Browser.

Die besten Features von Tactiq

Transkribieren Sie Meeting-Notizen in Echtzeit in über 60 Sprachen

Sparen Sie Zeit durch die automatische Erstellung von Follow-ups aus Meeting-Notizen

Automatisieren Sie häufige, sich wiederholende Aufgaben wie das Verfassen von E-Mails

Limits von Tactiq

Der Free-Plan ist auf 10 Meetings und 5 KI-Guthaben pro Monat limitiert

Möglicherweise nicht bei allen Akzenten gleich effektiv

Preise für Tactiq

Free forever

Pro: 12 $/Monat pro Benutzer

Team: 20 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Tactiq

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

9. Fathom (Am besten für die mühelose Zoom-Integration geeignet)

via Fathom

Wenn Sie Benutzer der Zoom App Marketplace sind, ist dies die richtige Wahl für Sie!

Fathom wandelt Ihre Anrufe sofort in durchsuchbare Transkripte um, wobei wichtige Momente hervorgehoben und umsetzbare Zusammenfassungen in Sekundenschnelle geliefert werden. Mit "Ask Fathom" können Sie außerdem mit Ihren Aufzeichnungen interagieren, Folge-E-Mails erstellen und Antworten auf bestimmte Fragen erhalten – alles mit fortschrittlicher KI.

Entdecken Sie die besten Features

Transkribieren Sie Vorlesungen präzise und identifizieren Sie Sprecher

Erhalten Sie innerhalb von 30 Sekunden nach Ende des Meetings sofortige, prägnante Zusammenfassungen

Freigeben Sie bestimmte Clips aus Meetings sofort

Limits überwinden

Die automatische Aufzeichnung funktioniert möglicherweise nicht, wenn der Link zum Meeting in letzter Minute geändert wird

Preise verstehen

Free Forever

Premium: 19 $/Monat pro Benutzer

Team Edition: 29 $/Monat pro Benutzer

Team Edition Pro: 39 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen verstehen

G2: 5/5 (über 4.600 Bewertungen)

Capterra: 5/5 (über 650 Bewertungen)

10. Rev (Am besten geeignet für hochpräzise, sichere Transkriptionen für Unternehmen)

via Rev

Müssen Ihre Transkriptionen absolut präzise sein? Rev kommt mit seiner doppelten Kraft aus KI und menschlicher Präzision ins Spiel. Rev ist perfekt für den Rechtsbereich, die Forschung oder jedes andere Feld, in dem Genauigkeit entscheidend ist, und sorgt dafür, dass Sie jedes Mal Transkriptionen in höchster Qualität erhalten.

Egal, ob Sie Notizen aus einer Video-Vorlesung machen oder Meetings und Interviews transkribieren, Rev bietet mehrsprachigen Support, benutzerdefinierte Vokabeloptionen und KI-gestützte Zusammenfassungen, mit denen Sie schnell wichtige Erkenntnisse gewinnen können.

Die besten Features

Transkribieren Sie Meetings mit einer KI-Genauigkeit von bis zu 95 %

Erstellen Sie KI-gestützte Untertitel in 38 Sprachen und von Menschen übersetzte Untertitel in über 17 Sprachen

Verbessern Sie die Genauigkeit durch Einbindung eines benutzerdefinierten Wörterbuchs für die Transkription

Sorgen Sie für Sicherheit mit HIPAA- und SOC 2 Typ II-Sicherheit für sensible Daten

Rev-Limits

Audiodateien mit starken Hintergrundgeräuschen müssen möglicherweise von Menschen transkribiert werden

Eine instabile Internetverbindung kann die Live-Untertitelung unterbrechen

Rev-Preise

Free Forever

Basic: 14,99 $/Monat pro Benutzer

Pro: 34,99 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Mit ClickUp ist alles besser notiert

Die Debatte um digitale vs. Papiernotizen wird weitergehen, aber KI-Tools zum Notieren erleichtern die Entscheidung.

Da KI das mühsame Notieren übernimmt, müssen Sie nicht mehr durch verstreute, unordentliche Notizbücher blättern, um die eine Vorlesungszusammenfassung zu finden, oder sich kurz vor den Abschlussprüfungen mit hastigen Notizen herumschlagen.

Mit einem KI-Vorlesungsnotiz-Tool wie ClickUp können Sie Ihre Notizen nicht nur organisieren und durchsuchen, sondern auch mit Ihren Aufgaben verknüpfen und gemeinsam mit Ihren Kommilitonen daran arbeiten, sodass nichts unter den Tisch fällt.

Verabschieden Sie sich von unordentlichen und zeitraubenden handschriftlichen Notizen und steigen Sie um auf intelligentere, automatisierte Notizen. Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an.