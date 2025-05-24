Wie lange ist ein Arbeitsvisum gültig?

Haben Sie sich eine Karriere im Ausland zum Ziel gesetzt? 🌎

Wenn Sie wissen, wie lange ein Arbeitsvisum gültig ist, können Sie sich später viel unnötigen Stress ersparen. Wenn Sie planen, in einem anderen Land (insbesondere in den Vereinigten Staaten) zu arbeiten, oder wenn Ihr Unternehmen plant, ausländische Staatsangehörige einzustellen, hilft Ihnen die Kenntnis der Gültigkeitsdauer eines Arbeitsvisums, abgelaufene Dokumente, verzögerte Anträge, Verstöße oder versäumte Fristen zu vermeiden und gleichzeitig Ihre Berufsmöglichkeiten, Umzugspläne und sogar langfristigen Ziele neu zu gestalten.

Die Sache ist die, dass die Zeitleiste vollständig davon abhängt, wohin Sie gehen, welche Art von Visum Sie besitzen und welcher Art Ihre qualifizierende Beschäftigung ist. Sie kann bis zu einem Jahr für saisonale Rollen oder bis zu drei Jahren für langfristige Verträge betragen. Einige sind verlängerbar. Andere nicht.

Bevor Sie also Ihre Koffer packen oder eine Stellenanzeige veröffentlichen, sollten Sie sich über Zeitleisten, Verlängerungen und darüber informieren, wie Sie jedes Ablaufdatum Ihres Visums ohne Panik im Blick behalten können. Die Regeln für Arbeitsvisa variieren weltweit, wir konzentrieren uns jedoch in erster Linie auf US-Arbeitsvisa und erklären, was sich auf ihre Dauer auswirkt, wie Verlängerungen funktionieren und was Sie erwartet, wenn Ihr aktuelles Visum abläuft.

Haftungsausschluss: Bitte informieren Sie sich in den offiziellen Unterlagen der für die Erteilung des Visums zuständigen Behörde über die Dauer Ihres Visums. Dieser Artikel ist nicht als alleinige Quelle für Informationen zu Visa oder als Ersatz für eine rechtliche Beratung zu Einwanderungsbestimmungen gedacht. Hier haben wir eine Reihe allgemeiner Best Practices und sekundärer Ressourcen zusammengestellt, damit Sie erfahren, wie lange Ihr Arbeitsvisum gültig ist.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Sie sind sich nicht sicher, wie lange Ihr Arbeitsvisum tatsächlich gültig ist oder was nach dessen Ablauf passiert? Hier erfahren Sie, wie Sie jede Phase übersichtlich verwalten können: Erfahren Sie, was die Dauer bestimmt: von der Visumkategorie und den Beschäftigungsbedingungen bis hin zu länderspezifischen Einwanderungsgesetzen

Informieren Sie sich über die verschiedenen Arten von Arbeitsvisa: darunter Nicht-Einwanderungsvisa, Einwanderungsvisa und länderspezifische Programme wie H-2B, P-Visa und Kulturaustauschprogramme

Planen Sie Verlängerungen frühzeitig: durch Nachverfolgung gesetzlicher Fristen, Sammeln von Unterlagen und Konsultation eines qualifizierten Einwanderungsanwalts

Vermeiden Sie Strafen für Überschreitungen der Aufenthaltsdauer, indem Sie das Ablaufdatum überprüfen, Ihre Visumsoptionen neu bewerten und die behördlichen Anforderungen einhalten Mit den richtigen Tools immer einen Schritt voraus. Verwenden Sie ClickUp, um Ihre Unterlagen, Zeitleisten und Erinnerungen zu verwalten. Bleiben Sie organisiert, reduzieren Sie Risiken und sichern Sie Ihren Visastatus, egal wo Ihre Arbeit Sie als Nächstes hinführt.

Was ist ein Arbeitsvisum?

Ein Arbeitsvisum gibt Ihnen die gesetzliche Berechtigung, in einem Land zu leben und zu arbeiten, dessen Staatsangehörigkeit Sie nicht besitzen. Es ist mehr als nur ein Stempel. Das Dokument bindet Ihre Fähigkeit, Geld zu verdienen, zu bleiben und Grenzen zu überschreiten, an ein bestimmtes Stellenangebot, einen bestimmten Arbeitgeber und einen bestimmten Einwanderungsstatus.

Ganz gleich, ob Sie für einen einjährigen Vertrag umziehen oder eine dauerhafte Stelle suchen, ein Arbeitsvisum dient einem zentralen Zweck: der Genehmigung einer Beschäftigung zu bestimmten Bedingungen innerhalb einer festgelegten Zeitleiste.

Das bedeutet, dass Ihre Berechtigung oft davon abhängt:

Ihre Rolle und Qualifikationen: Von Fachkräften im Technologiebereich bis hin zu religiösen Mitarbeitern oder ausländischen Medienvertretern

Wer stellt Sie ein : Eine Regierungsbehörde, ein globales Unternehmen oder ein neues Handelsunternehmen?

Die Visumkategorie selbst: Befristete Beschäftigung, Ausbildung oder langfristiger Einwanderungsweg

Arten von Arbeitsvisa

Arbeitsvisa lassen sich im Allgemeinen in zwei Kategorien einteilen: Nicht-Einwanderungs-Arbeitsvisa für Personen, die vorübergehend einreisen, und Einwanderungs-Arbeitsvisa für Personen, die einen längeren Aufenthalt planen.

Von dort aus gibt es je nach Beruf und Absicht weitere Unterteilungen. Hier sind einige Beispiele für Visumtypen:

H-2B-Visa (USA) : Für befristete nicht-landwirtschaftliche Arbeitskräfte

P-Visa (USA) : Für Sportler, Künstler und Kulturaustausch

Tier 2 General Visa (UK) : Für Fachkräfte, die von einem britischen Arbeitgeber gesponsert werden

Temporary Skill Shortage (TSS) Visa (Australien) : Für Fachkräfte, die Arbeitskräftemangel ausgleichen

Global Talent Stream (Kanada) : Für Fachkräfte aus den Bereichen Technologie und MINT im Rahmen der beschleunigten Einwanderung

J-Visa (USA) : Werden häufig für kulturelle Austauschprogramme oder Praktika an medizinischen Hochschulen verwendet

I-Visa (USA): Für internationale Journalisten und ausländische Medienvertreter

Die Art der Arbeitsvisa variiert stark von Land zu Land. Einige sind auf bestimmte Länder beschränkt, andere erfordern eine Arbeitgeberförderung oder eine formelle Arbeitsbescheinigung. Und während bestimmte US-Visa zu einer Green Card führen, laufen andere einfach ab, sobald das Projekt endet.

Das Verständnis Ihrer Visumkategorie ist der erste Schritt, um zu erfahren, wie lange Sie bleiben können und wie es weitergeht.

Wie lange ist ein Arbeitsvisum gültig?

Arbeitsvisa folgen keiner einheitlichen Zeitleiste. Während einige nur wenige Monate gültig sind, können Sie mit anderen mehrere Jahre lang arbeiten, manchmal sogar mit der Option auf Verlängerung. Die Dauer hängt von einer Reihe von Faktoren ab, wie den Visabestimmungen des Landes, Ihrer Berufsklassifizierung und der Art des Visums.

Wenn Sie Anträge in mehreren Ländern verwalten, Ablaufdaten nachverfolgen oder Verlängerungen rechtzeitig beantragen müssen, benötigen Sie mehr als nur Erinnerungen im Kalender, um den Überblick zu behalten.

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie die Erinnerungen von ClickUp, um wichtige Fristen im Blick zu behalten, sei es die Verlängerung eines Visums, die Übermittlung eines Dokuments oder die Nachverfolgung mit Ihrem Rechtsteam.

Faktoren, die die Dauer eines Arbeitsvisums bestimmen

Die Dauer Ihres Aufenthalts richtet sich nach den Gesetzen, den Verpflichtungen Ihres Arbeitgebers und Ihren Beschäftigungsbedingungen. Folgende Faktoren beeinflussen in der Regel die Gültigkeitsdauer eines Arbeitsvisums:

Zielland : Einige Länder bieten feste Laufzeiten an, während andere eine fortlaufende Verlängerung durch die Einwanderungsbehörden ermöglichen

Visumtyp : Befristete Arbeitsvisa wie H-2B sind zeitlich begrenzt, während Einwanderungsvisa oft längere Aufenthalte oder Wege zur dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung unterstützen

Details zur Förderung : Ihr Stellenangebot, Ihre Rolle und ob Sie für dasselbe Unternehmen arbeiten, beeinflussen die Gültigkeitsdauer Ihres Visums

Beschäftigungsklassifizierung: Einige Visa sind an bestimmte Beschäftigungsvoraussetzungen, spezifische Zulassungsbedingungen oder Branchen mit hohem Arbeitskräftebedarf gebunden

Die meisten Visa geben ihr Ablaufdatum eindeutig an und verlangen, dass Sie vor Ablauf Ihres aktuellen Visums ausreisen oder es verlängern.

Kurzfristige vs. langfristige Arbeitsvisa

Hier finden Sie einen Vergleich der beiden wichtigsten Visumtypen im Überblick:

Kriterien Kurzzeit-Arbeitsvisa Langzeit-Arbeitsvisa Dauer Bis zu 1–2 Jahre 3 bis 5 Jahre (in vielen Fällen verlängerbar) Visumtypen H-2B (USA), J-Visa (USA), Tier 5 Youth Mobility (Großbritannien), TSS-Visum (Australien) EB-3 (USA), Tier 2 (Großbritannien), Global Talent Visa (Kanada), ENS (Australien) Anwendungsfälle Saisonarbeit, Praktika, Journalismus, Kulturaustausch Führungsrollen, dauerhafte Versetzungen, hochqualifizierte Arbeitskräfte Gängige Branchen Gastgewerbe, Landwirtschaft, Medien, Ausbildung Technologie, Gesundheitswesen, Finanzen, MINT, Unternehmensführung Typische Anforderungen Stellenangebot, Arbeitgeber-Sponsoring, kurzfristiger Arbeitskräftebedarf Langzeitvertrag, Sponsoring, nachgewiesene Qualifikation oder Abschluss Flexible Erweiterungen Oft limitiert oder befristet Kann mehrfach verlängert werden oder zu einer dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung führen

Einige Kurzzeitvisa, wie z. B. für Kulturaustausch oder Ausbildungsprogramme, sind streng zeitlich begrenzt. Langzeitvisa, insbesondere solche, die mit Einwanderungsmöglichkeiten verbunden sind, bieten oft Verlängerungen oder einen Weg zur dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung, abhängig von den länderspezifischen Visabestimmungen.

Übliche Dauer von Arbeitsvisa nach Land

Verschiedene Länder interpretieren "Arbeitsvisa" sehr unterschiedlich. Hier erfahren Sie, was Sie in einigen der beliebtesten Reiseziele erwartet:

Vereinigte Staaten : Die Dauer variiert je nach Visumkategorie. : Die Dauer variiert je nach Visumkategorie. H-2B-Visa gelten für bis zu einem Jahr, während Fachkräfte im Rahmen bestimmter Programme bis zu drei Jahre bleiben können, mit der Möglichkeit einer Erweiterung. Einige Wege führen über eine Arbeitsbescheinigung zur Green Card

Deutschland : Arbeitsvisa, einschließlich der : Arbeitsvisa, einschließlich der EU-Blue Card , gelten in der Regel bis zu vier Jahre und können je nach Beschäftigungs- und Sprachkriterien nach 21 bis 33 Monaten zu einer dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung führen. ]

Vereinigtes Königreich : Zeitarbeitskräfte können bis zu zwei Jahre erhalten, während Langzeit-Arbeitsvisa bis zu fünf Jahre mit der Möglichkeit einer dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung bieten

Kanada : Die meisten Arbeitsgenehmigungen gelten für bis zu drei Jahre, wobei ausländischen Arbeitnehmern über Provinzprogramme Übergangsregelungen zur Verfügung stehen

Frankreich : Die meisten Arbeitsvisa sind ein bis vier Jahre gültig, wobei Programme wie : Die meisten Arbeitsvisa sind ein bis vier Jahre gültig, wobei Programme wie Passeport Talent schnelle Aufenthaltsgenehmigungen für qualifizierte Fachkräfte und ausländische Investoren bieten

Australien : Die Visumsdauer beträgt je nach Qualifikationsniveau und Status des Arbeitgebers zwischen 2 und 4 Jahren. Für einige Rollen ist ein neues Visum erforderlich, um über die ursprüngliche Laufzeit hinaus weiterarbeiten zu können

VAE: Arbeitsvisa haben in der Regel eine Gültigkeit von zwei bis drei Jahren, wobei die Verlängerung von einer fortgesetzten qualifizierten Beschäftigung abhängt

Die Nachverfolgung dieser Zeiträume ist nicht nur eine administrative Aufgabe, sondern eine gesetzliche Frist. Hier kommen Tools wie ClickUp Brain ins Spiel. Sie können sofort nach Ihrer Visumkategorie suchen, länderspezifische Vorschriften einsehen oder prüfen, ob für eine Verlängerung sensible oder vertrauliche Informationen wie frühere Reisen oder Beschäftigungslücken erforderlich sind.

Erhalten Sie Hilfe bei den Anforderungen für die Verlängerung Ihres Visums mit ClickUp Brain

✨ Bonus: Benutzer von ClickUp Brain können direkt in ClickUp aus mehreren externen KI-Modellen wählen, darunter GPT-4o, o3-mini, o1 und Claude 3. 7 Sonnet. Sie können das KI-Modell auswählen, das für Ihre aktuelle Aufgabe am besten geeignet ist.

Mit ClickUp Aufgaben können Sie benutzerdefinierte Workflows erstellen, um:

Überwachen Sie die Ablaufdaten von Visa nach Land

Fristen für die Einreichung von Verlängerungsunterlagen festlegen

Speichern Sie gescannte Genehmigungen, rechtliche Schreiben oder Ihre Arbeitserlaubnis an einem Ort

Insbesondere bei der Verwaltung mehrerer Teammitglieder oder Anträge über Grenzen hinweg sparen diese Workflows Zeit, vermeiden Last-Minute-Hektik und helfen Ihnen, die Vorschriften einzuhalten.

Verlängerung und Erweiterung von Arbeitsvisa

Ihr Visum läuft bald ab. Die Arbeit läuft großartig. Das Team möchte Sie behalten. Aber hier ist das Problem: Ihre Unterlagen interessieren das alles nicht.

Die Verlängerung eines Arbeitsvisums ist oft stressiger als die Beantragung eines neuen Visums. Fristen verschieben sich. Anforderungen häufen sich. Und wenn Sie ein einziges Formular vergessen, riskieren Sie, Ihren legalen Status zu verlieren.

Die gute Nachricht? Die meisten Länder erlauben Erweiterungen. Der Trick besteht darin, zu wissen, welche Länder dies tun, und den Prozess vor Ablauf Ihres aktuellen Visums zu beginnen.

Kann man ein Arbeitsvisum verlängern?

Das kommt darauf an. In der Regel ja, aber nicht immer.

Einige befristete Arbeitsvisa wie H-2B oder kurzfristige Kulturaustauschprogramme sind einmalig. Andere, insbesondere Arbeitsvisa für Einwanderer, bieten Ihnen die Möglichkeit, länger zu bleiben – manchmal sogar mit der Aussicht auf eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung.

In der Regel haben Sie Anspruch auf eine Verlängerung, wenn:

Ihr Visumtyp ist gemäß den nationalen Einwanderungsgesetzen verlängerbar

Sie erfüllen die Voraussetzungen für das Visum und haben keine Bestimmungen verletzt

Ihr Stellenangebot ist noch gültig und Sie arbeiten für dasselbe Unternehmen

Sie beantragen das Visum vor Ablauf des Ablaufdatums Ihres Visums

In Ländern wie den USA kann Ihr Antrag die Einwanderungsbehörde durchlaufen, von einem Einwanderungsbeamten geprüft werden und sogar zusätzliche Unterlagen erforderlich machen, beispielsweise ein aktualisiertes Arbeitsgenehmigungsdokument oder eine zweite Arbeitsbescheinigung.

Wenn Sie sich unsicher sind, lohnt sich die Beauftragung eines qualifizierten Einwanderungsanwalts. Was wie eine Verlängerung aussieht, kann tatsächlich ein neues Visum erfordern, insbesondere wenn sich Ihre Rolle, Ihr Titel oder Ihr Gehalt geändert hat.

👀 Wussten Sie schon? In Japan sind Arbeitsvisa sehr eng an bestimmte Berufsgruppen gebunden. Das bedeutet, dass Sie, wenn Sie die Branche wechseln, beispielsweise vom Lehramt zum Marketing, nicht einfach Ihren Lebenslauf aktualisieren können. Sie müssen ein komplett neues Visum beantragen, auch wenn Sie beim gleichen Arbeitgeber bleiben.

Verfahren und Voraussetzungen für die Verlängerung eines Arbeitsvisums

Eine Verlängerung bedeutet nicht unbedingt, dass Sie alles, was Sie beim ersten Mal getan haben, wiederholen müssen. In den meisten Fällen müssen Sie lediglich alles nachweisen und Ihren Status als legaler Arbeitnehmer mit gutem Leumund in einem Land nachweisen.

Möglicherweise müssen Sie Folgendes zusammenstellen:

Ein aktualisierter Vertrag oder Nachweis über die Fortsetzung einer qualifizierten Beschäftigung

Dokumente, die mit Ihrer ursprünglichen Visumkategorie verbunden sind

Bestätigung Ihres Einreisestempels, Ihres rechtlichen Status und Ihrer Aufenthaltsdauer im Land

Aktuelle Schreiben von Ihrer Anwaltskanzlei, Ihrem Arbeitgeber oder Ihrer sponsernden Agentur

Und hier kann es schnell schiefgehen: Eine versäumte Frist, und schon müssen Sie Ihren Flug umbuchen oder in aller Eile einen Einspruch einlegen.

Aus diesem Grund ist ein System unerlässlich. Mit der ClickUp-Vorlage für Fristen können Sie Ihre gesamte Zeitleiste für Verlängerungen strukturieren. Von der Dokumentensammlung bis hin zu Nachfassaktionen – Sie behalten den Überblick. Jeder Schritt erhält eine eigene Aufgabe mit Abhängigkeiten, die den Prozess am Laufen halten, und Fälligkeitsdaten, die bei Aktualisierungen angepasst werden.

Kostenlose Vorlage Behalten Sie mit der ClickUp-Vorlage für Fristen den Überblick über alle Ihre Aufgabenfristen

Es wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen:

Weisen Sie Verantwortlichkeiten in der Personalabteilung, der Rechtsabteilung und Ihrer eigenen Checkliste zu

Zentralisieren Sie alles, von Genehmigungsschreiben bis hin zu Ihrer Arbeitserlaubnis

Erkennen Sie Hindernisse, bevor sie zu Notfällen in letzter Minute werden

Und damit nichts übersehen wird, kann ClickUp Automatisierung frühzeitig Benachrichtigungen versenden, Aufgaben neu zuweisen, wenn sich Fristen verschieben, und Erinnerungen auslösen, wenn sich das Ablaufdatum Ihres Visums nähert. So ist Ihre Verlängerung nicht dem Zufall überlassen.

Was passiert, wenn ein Arbeitsvisum abläuft?

An einem Tag arbeiten Sie noch legal. Am nächsten Tag läuft Ihr Visum ab und plötzlich ändert sich alles.

Der Ablauf eines Arbeitsvisums kann sich auf Ihren Einwanderungsstatus, Ihre zukünftigen Beschäftigungsmöglichkeiten und sogar auf Ihre Möglichkeit zur Wiedereinreise in das Land auswirken. Unabhängig davon, ob Sie zum ersten Mal ein Visum beantragen oder mehrere Visuminhaber über Grenzen hinweg verwalten, ist es von entscheidender Bedeutung, dass Sie innerhalb der gesetzlichen Limits Ihres Visums arbeiten. Hier sind die Gründe dafür:

Konsequenzen einer Überschreitung der Aufenthaltsdauer mit einem Arbeitsvisum

Eine Überschreitung der Aufenthaltsdauer kann mehr als nur eine Achtung auslösen. Die meisten Länder behandeln dies als schwerwiegenden Rechtsverstoß, und die Strafen eskalieren schnell.

Das riskieren Sie:

Verlust des rechtlichen Status : Sie sind nicht mehr zur Arbeit berechtigt und halten sich in einigen Fällen illegal im Land auf

Geldstrafen oder sofortige Ausweisung : Die Einwanderungsbehörden können Ausweisungsbefehle oder Reiseverbote erlassen

Verbot der Wiedereinreise : Selbst wenn Sie freiwillig ausreisen, können Ihnen künftig Einwanderungsvisa, Nicht-Einwanderungs-Arbeitsvisa oder die Teilnahme am Visa Waiver Program verweigert werden

Auswirkungen auf Green-Card-Anträge : Eine Überschreitung der Aufenthaltsdauer kann zum Verlust des Anspruchs auf eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung führen

Angespannte Beziehungen zum Arbeitgeber: Unternehmen könnten Ihre Förderung einstellen, um Verstöße gegen Einwanderungsbestimmungen zu vermeiden

Je länger die Überschreitung der Aufenthaltsdauer ist, desto schwieriger wird es, sie wieder auszugleichen. Selbst kurze Lücken können bei Hintergrundüberprüfungen auffallen oder bei zukünftigen Anträgen, die von einem Einwanderungsbeamten geprüft werden, zu Problemen führen.

Schritte, die Sie vor Ablauf Ihres Visums unternehmen müssen

In der Regel erhalten Sie keine Benachrichtigung von der Einwanderungsbehörde, dass Ihre Frist abläuft. Wenn Sie diese jedoch versäumen, sind die Folgen nicht gering, denn Ihr rechtlicher Status kann sich über Nacht ändern.

Halten Sie sich ein 90-tägiges Zeitfenster offen. So geht's.

Vielleicht denken Sie, dass Ihr Visum bis zum Ende Ihres Vertrags gültig ist. Das ist jedoch möglicherweise nicht der Fall. Das von den Einwanderungsbehörden aufgestempelte Ablaufdatum des Visums, das Datum auf Ihrer Einreisebescheinigung und die Bedingungen in Ihrem Vertrag können unterschiedliche Angaben enthalten.

Das Übersehen dieses Details ist einer der häufigsten und kostspieligsten Fehler. Bevor Sie die nächsten Schritte planen, sollten Sie sich über die offiziellen Bestimmungen informieren.

Karte aller Meilensteine, bevor sich die Arbeit stapelt

Sie müssen rückwärts vom Ablaufdatum planen und dürfen die Woche nicht durcheinanderbringen. Das bedeutet, dass Sie interne Fristen für folgende Dinge festlegen müssen:

Rechtliche Prüfung durch Ihren Einwanderungsanwalt

Einholen von Überprüfungsschreiben von Ihrer Anwaltskanzlei oder Personalabteilung

Beantragung oder Aktualisierung Ihres Arbeitsgenehmigungsdokuments

Beantragung bei den Einwanderungsbehörden (kann mehrere Wochen dauern)

Verwenden Sie den ClickUp-Kalender, um Ihren gesamten Verlängerungs-Flow visuell auf einer Karte darzustellen, von Einreichungsdaten bis hin zu Übergaben an das Team. Wenn alles auf einer Zeitleiste zu sehen ist, erkennen Sie Hindernisse, bevor sie zu Problemen werden.

Verfolgen und verwalten Sie Ihre Zeitpläne mühelos mit ClickUp

Sammeln Sie Ihre Unterlagen, als wäre es Ihr zweiter Job

Bei der Verlängerung eines Visums spielt es keine Rolle, wie gut Sie Ihre Arbeit gemacht haben. Es kommt darauf an, ob Sie nachweisen können, dass Sie weiterhin berechtigt sind.

Beginnen Sie mit dem Sammeln:

Aktualisierte Dokumente für die Qualifizierung als Arbeitnehmer

Nachweis des Einkommens oder der Weiterbeschäftigung

Erforderliche Arbeitsbescheinigung für die neue Laufzeit

Bestätigung Ihres rechtlichen Status und Ihrer Aufenthaltsdauer im Land

Dies ist kein Prozess, den Sie alleine bewältigen können. Sie werden wahrscheinlich Unterstützung von der Rechtsabteilung, der Personalabteilung und Ihrem Vorgesetzten benötigen – geben Sie also allen Beteiligten genügend Zeit, um die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen.

Verwenden Sie ClickUp Docs, um alle Formulare, Briefe und Genehmigungen an einem Ort zu speichern. Sie können Mitarbeiter mit Tags versehen, Bearbeitungen nachverfolgen und Dokumente direkt mit Aufgaben verknüpfen, sodass nichts verloren geht oder im Posteingang eines Kollegen untergeht.

Bewahren Sie alle wichtigen Dokumente in einem kollaborativen Space mit ClickUp Docs übersichtlich und aktuell auf

Klären Sie Ihren Visumweg, bevor Sie den Antrag stellen

Nur weil Sie einen bestimmten Visumtyp hatten, müssen Sie nicht dabei bleiben. Einige Arbeitsvisa für Nicht-Einwanderer können überhaupt nicht verlängert werden. Andere lassen sich besser durch ein neues Visum ersetzen, das längerfristige Vorteile bietet oder zu einer dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung führt.

Hier kommt es auf das richtige Timing an. Wenn Sie zu lange warten, um Ihre Optionen zu prüfen, kann dies zu einer überstürzten Antragstellung oder schlimmstenfalls zu einer vermeidbaren Ablehnung führen.

Schaffen Sie sich ein Sicherheitsnetz für jede Erinnerung

Behalten Sie mit den Erinnerungen von ClickUp den Überblick über Ihre Projekte

Selbst mit den besten Absichten geraten Aufgaben in Verzug. Menschen vergessen Dinge. Formulare verschwinden im Posteingang.

Deshalb sind ClickUp-Erinnerungen nicht nur hilfreich, sondern auch schützend. Richten Sie Erinnerungen ein, wenn Dokumente fällig sind, Genehmigungen eingehen sollten und wenn Sie 30, 15 oder sogar 5 Tage vor dem Ablaufdatum stehen.

Ob Sie Ihren Anwalt zur Nachverfolgung auffordern oder die Personalabteilung daran erinnern, ein unterschriebenes Schreiben hochzuladen – diese automatischen Benachrichtigungen sorgen dafür, dass alle auf dem Laufenden bleiben und niemand etwas übersieht.

Letzte Checkliste, bevor Ihr Visum abläuft

Fragen Sie sich, wie lange ein Arbeitsvisum in den USA gültig ist? Das hängt von Ihrer Visumkategorie ab, aber die Dringlichkeit bleibt dieselbe. Verfolgen Sie Ihre Fristen, bereiten Sie sich frühzeitig vor und warten Sie nicht auf Erinnerungen von der Einwanderungsbehörde.

Unabhängig davon, ob Sie ein Visum im Rahmen des Visa Waiver Programms besitzen, ein ausländischer Investor oder Teil einer internationalen Organisation sind, besteht für Sie das gleiche Risiko, eine Verlängerungsfrist zu versäumen. Selbst Kurzzeitbesucher wie WB-Temporäre Geschäftsreisende oder GB-Temporäre Besucher benötigen ein System.

Probieren Sie ClickUp noch heute aus, um alle Aufgaben, Fristen und Dokumente rund um Visa zu verwalten, bevor die Zeit abläuft.