die 13 besten Voice-Over-Softwareprogramme für hochwertige Audioproduktionen

Ihre Inhalte erzählen eine Geschichte, aber erst die richtige Stimme verleiht ihr Ausdruckskraft. Ob es sich um einen Podcast handelt, der die Zuhörer fesselt, ein YouTube-Video, das die Zuschauer in seinen Bann zieht, oder einen E-Learning-Kurs, der klar und verständlich vermittelt – eine hochwertige Sprachausgabe hebt Ihre Arbeit vom Gewöhnlichen ins Außergewöhnliche.

Stellen Sie sich die unverwechselbare tiefe Stimme von Samuel L. Jackson in Ihrer Markenwerbung oder Emma Watsons klare britische Stimme als Sprecherin Ihres nächsten Videos vor. Klingt wie ein Traum, oder? 🎤

Das ist die bahnbrechende Leistungsfähigkeit moderner Voice-Over-Software.

Keine teuren Studios. Keine prominenten oder professionellen Sprecher. Nur lebensechte Erzählungen, die fesseln, benutzerdefinierte Stimmen, die auf Ihre Marke zugeschnitten sind, und Audioaufnahmen in Studioqualität – alles auf Knopfdruck.

Sind Sie bereit, die Tools zu finden, mit denen Sie das erreichen können? Wir haben alles für Sie. Lesen Sie weiter und entdecken Sie die 13 besten Voice-Over-Software-Optionen, mit denen Sie lebensechte Audiodateien erstellen und Ihre Inhalte aufwerten können. ✨

Worauf sollten Sie bei einer Voice-Over-Software achten?

🔎 Wussten Sie schon? Susan Bennett, die Originalstimme von Siri, verbrachte Monate damit, Tausende von Phrasen aufzunehmen, um ihren ikonischen Ton zu kreieren. Heute liefert professionelle Voice-Over-Software dieselbe Wirkung in wenigen Minuten – schneller, einfacher und kostengünstiger. 🎙️

Bei so vielen Optionen – von denen einige sogar kostenlos sind – kann die Auswahl des perfekten Tools jedoch eine Herausforderung sein.

Der Schlüssel liegt darin, sich auf Features zu konzentrieren, die Ihnen helfen, hochwertige Stimmen zu produzieren und emotionale Verbindungen aufzubauen. Hier sind die wichtigsten Punkte, auf die Sie achten sollten:

Mühelose Audioaufzeichnung: Nehmen Sie mit einer intuitiven, benutzerfreundlichen Oberfläche mühelos auf und bearbeiten Sie Ihre Aufnahmen. Ob Podcast-Intro oder Synchronisierung von Erzählungen – konzentrieren Sie sich auf Ihre Geschichte, nicht auf die Technik

Hyperrealistische Stimmen: Verleihen Sie Ihren Inhalten eine menschliche Note mit lebensechten Stimmen, die natürliche Sprachmuster, Betonungen und Emotionen nachahmen. Realismus fesselt die Aufmerksamkeit des Publikums und hinterlässt einen bleibenden Eindruck

Klarheit in Studioqualität: Liefern Sie Sound in Broadcast-Qualität mit hohen Bitraten und verlustfreien Dateiformaten wie WAV. Klar, deutlich und unvergesslich – weil Ihr Publikum das Beste verdient

Sprachvielfalt: Erweitern Sie Ihre globale Reichweite mit mehreren Sprachen, Dialekten und Akzenten. Durch authentische Lokalisierung kommt jedes Wort richtig zur Geltung und Ihre Kommunikationsstrategien werden verbessert

Nahtloser Workflow: Mühelose Synchronisierung zwischen allen gängigen Betriebssystemen und Mobilgeräten für einen reibungslosen Übergang zwischen Desktop- und Mobilproduktion. Weniger Fehlerbehebung, mehr Kreativität – so einfach ist das

Text-to-Speech-Magie: Verwandeln Sie Skripte in Sekundenschnelle in natürliche, lebensechte Sprache. Die Text-to-Speech-Technologie eignet sich perfekt für E-Learning und Erklärvideos, spart Zeit und vereinfacht die Erstellung von Inhalten dank integrierter Transkription

Hier ist eine Übersicht über die 13 Voice-Over-Tools:

Tool Am besten geeignet für Primärer Anwendungsfall ClickUp KI-gestützte Erstellung und Transkription von Inhalten Teamgröße: Ideal für Einzelpersonen, mittelständische Unternehmen und große Unternehmen Entwerfen Sie Skripte, nehmen Sie mit Clips auf, transkribieren Sie automatisch mit ClickUp Brain und verwalten Sie Aufgaben Audacity Anfängerfreundliche Audioaufnahme und -bearbeitung Teamgröße: Ideal für kleinere Teams und Einzelpersonen Podcasts, Hörbücher und einfache Voice-Over-Projekte aufnehmen und bearbeiten Adobe Audition Erweiterte Audiobearbeitung und Rauschunterdrückung Teamgröße: Ideal für kleinere Teams und Einzelpersonen Professionelle Nachbearbeitung, Rauschunterdrückung und Stimmverbesserungen GarageBand Mac-Benutzer, die Audiobearbeitung und integrierte Instrumente suchen Teamgröße: Freiberufler, kleine Unternehmen und Studios Nehmen Sie Voice-Overs und Musik mit integrierten Apple-Tools auf Beschreibung KI-Stimmklonen, textbasierte Bearbeitung und Video-Integration Teamgröße: Ideal für mittelgroße Teams Bearbeiten Sie Audio-/Videos durch Bearbeitung von Texten, generieren Sie KI-Stimmen und arbeiten Sie gemeinsam an Projekten Movavi Video-zentrierte Voice-Over-Projekte Teamgröße: Eignet sich gut für Teams jeder Größe mit gestaffelten Preisen Synchronisieren Sie Erzählungen mit Video-Inhalten, fügen Sie Untertitel hinzu, verwenden Sie Filter und Übergänge Reaper Anpassbare mehrspurige Workflows und Audio-Plugins Teamgröße: Ideal für größere, kommerzielle Teams Mehrspurige Bearbeitung, VST-Integration, präzise Voice-Over-Produktion Murf AI Erstellen Sie realistische KI-Voice-Overs und Text-to-SpeechTeamgröße: Ideal für mittelgroße Teams mit einem angemessenen Budget Konvertieren Sie Skripte in lebensechte Erzählungen, klonen Sie Stimmen und synchronisieren Sie Musik Sound Forge Audiobearbeitung, Mastering und Restaurierung Teamgröße: Ideal für größere, kommerzielle Teams Bereinigen, restaurieren und mastern Sie Audio für Voice-Over- oder Hörbuch-Projekte Speechify Verwandeln Sie Text in natürliche, lebensechte Audiodateien Teamgröße: Ideal für Einzelpersonen und kleinere Teams Wandeln Sie Text mit Stimmen von Prominenten und mehrsprachigen Optionen in Erzählungen um Logic Pro Musikproduktion und präzise Bearbeitung auf dem MacTeamgröße: Ideal für Einzelpersonen und mittelständische Teams Bearbeitung in Studioqualität, Tonhöhenkorrektur und Remote-Audioverwaltung WavePad Einfache Audiobearbeitung in mehreren Formaten mit Rauschunterdrückung Teamgröße: Ideal für mittelgroße Teams Nehmen Sie Audio in verschiedenen Formaten auf und bearbeiten Sie es mit Batch-Tools und Restaurierungseffekten Cubase Erweiterte benutzerdefinierte Sprachoptionen und MIDI-Features Teamgröße: Ideal für größere, kommerzielle Teams Komplettes Voice-Over-Studio mit Spektralbearbeitung, Plugin-Support und umfassender Mischsteuerung

Mit den richtigen Features können Sie die Voice-Over-Software auswählen, die am besten zu Ihrem Workflow passt. Ob Sie nun KI-Sprachklonen suchen, das zu Ihrer Marke passt, fortschrittliche Bearbeitungstools für Audio in Studioqualität oder mehrsprachigen Support, um Ihre Reichweite zu vergrößern – das perfekte Tool ist da draußen.

Wählen Sie die Features aus, die Ihren Anforderungen entsprechen, und Ihre Audiodateien klingen professionell, ausgefeilt und fesselnd. 🎙️

Hier sind die 13 besten Tools, mit denen Sie das erreichen können:

1. ClickUp (Beste KI-gestützte Erstellung und Transkription von Inhalten)

Mit ClickUp Clips können Sie Bildschirmaufnahmen aufzeichnen, mit Anmerkungen versehen und freigeben – ideal für die schnelle, visuelle Kommunikation mit Ihrem Team

Wenn Sie professionelle, ausgefeilte und ansprechende Voice-Overs wünschen, benötigen Sie mehr als nur eine Aufnahmesoftware. Sie benötigen ein Tool, das alles optimiert – vom Verfassen des Skripts bis zur endgültigen Lieferung.

Hier kommt ClickUp ins Spiel – die App für alles rund um die Arbeit. Ob Sie Skripte entwerfen, Überarbeitungen verwalten, Aufnahmen transkribieren oder Genehmigungen koordinieren – ClickUp bietet eine ganzheitliche Suite von KI-gestützten Tools für Produktivität und Zusammenarbeit.

Aufnehmen und transkribieren mit ClickUp Clips + ClickUp Brain

Für Ersteller, die mit Video-Walkthroughs, Produkt-Tutorials oder Voice-Over-Inhalten jonglieren, macht ClickUp Clips das Aufnehmen und Freigeben zum Kinderspiel. Es ist einer der besten KI-Bildschirmrekorder für die mühelose Produktion von Voice-Overs. Mit nur einem Klick können Sie Ihren Bildschirm und Ihre Stimme gleichzeitig aufnehmen – perfekt, um Prozesse zu erklären, Designs durchzugehen oder Präsentationen mit Kommentaren zu liefern, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen.

Sobald Sie mit der Aufnahme fertig sind, transkribiert ClickUp Brain Ihre Stimme automatisch in sauberen, bearbeitbaren und durchsuchbaren Text – Sie müssen keine Dateien hochladen oder auf Transkriptionssoftware von Drittanbietern zurückgreifen. So können Sie Ihre Erzählungen sofort in Meeting-Notizen, Dokumentationen, Video-Untertitel oder wiederverwendbare Inhalte umwandeln, und das alles aus demselben Workspace heraus.

Ganz gleich, ob Sie alleine arbeiten oder Aufnahmen mit einem Team teilen, um Feedback zu erhalten, ClickUp Clips + Brain verwandelt Ihre Stimme schnell in strukturierte, umsetzbare Informationen. Es ist nicht nur ein KI-Bildschirmrekorder, sondern eine intelligentere Möglichkeit zum Erstellen, Erfassen und Kommunizieren.

ClickUp Brain für schnelle und effektive Transkriptionen

🎯 Anwendungsfälle für Ersteller und Teams

Für Solo-Ersteller: Entwerfen Sie Skripte, nehmen Sie Erzählungen auf, erhalten Sie sofortige Transkriptionen und verwalten Sie Feedback – alles ohne ClickUp zu verlassen

Für kreative Teams:Verfolgen Sie Produktionszeitleisten, weisen Sie Voice-Over-Überprüfungen zu, arbeiten Sie in Echtzeit zusammen und halten Sie alles mit Dashboards und Benachrichtigungen synchron

Entwerfen, bearbeiten und arbeiten Sie gemeinsam an Skripten in ClickUp-Dokumenten

Verfeinern Sie Ihre Voice-Over-Skripte in ClickUp Docs mit integrierter Versionskontrolle, Rich-Text-Formatierung und KI-Schreibhilfe. Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen, hinterlassen Sie Inline-Kommentare und verwandeln Sie jeden Entwurf in eine gemeinsame Quelle der Wahrheit für Ihr Produktionsteam.

Aufnahmen in nachverfolgbare Aufgaben umwandeln

ClickUp verwandelt Ihre Sprachclips oder Ideen in umsetzbare Aufgaben. Erstellen Sie To-dos aus Ihren Aufnahmen, weisen Sie Prüfer zu und fügen Sie Skripte oder Feedback hinzu – alles verknüpft mit Ihrem Projekt-Dashboard. Automatisierungen halten Ihren Prozess am Laufen – wenn ein Skript genehmigt ist, wird die nächste Aufgabe (wie Aufnahme oder Veröffentlichung) sofort ausgelöst.

Optimieren Sie Feedback und Überprüfungen

Verwenden Sie ClickUp Chat und Aufgaben-Kommentare, um gemeinsam an Überarbeitungen zu arbeiten, Feedback zu geben oder Ihr Team durch Aufnahmen zu führen – alles im Kontext. Keine langen E-Mail-Threads oder verstreuten Notizen mehr.

🧠 Fun Fact: KI-Transkriptionstools sind jetzt noch besser – sie unterscheiden Stimmen, entfernen Füllwörter und fassen Unterhaltungen in Sekundenschnelle zusammen. Sie müssen nicht mehr mühsam Aufnahmen durchgehen – überlassen Sie die Arbeit der KI und konzentrieren Sie sich auf Ihre großartigen Voiceovers!

Die besten Features von ClickUp

Erstellen Sie Voice-Over-Skripte und verfeinern Sie diese in ClickUp Docs mit integrierter Versionskontrolle

Automatisieren Sie die Genehmigung von Skripten und die Nachverfolgung des Fortschritts mit benutzerdefinierten Workflows und Benachrichtigungen

Konvertieren Sie Sprachclips in Aufgaben, weisen Sie sie sofort zu und verfolgen Sie Fristen in ClickUp Aufgaben

Sammeln Sie Echtzeit-Feedback mit den integrierten Kommentierungs- und Anmerkungstools von ClickUp

Mit der Cloud-basierten Plattform von ClickUp können Sie von überall auf Voice-Overs zugreifen und diese verwalten

Vereinfachen Sie die Zusammenarbeit mit Vorlagen für Kommunikationspläne, damit die Audioproduktion immer auf Ihre Ziele abgestimmt ist

Überwachen Sie die Zeitleisten für die Voice-Over-Produktion mit Echtzeit-Dashboards und Abhängigkeiten zwischen Aufgaben

Einschränkungen von ClickUp

Neue Benutzer benötigen möglicherweise etwas Zeit, um ClickUp für Voice-Over-Workflows anzupassen

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4000 Bewertungen)

Die Benutzer sind begeistert von den Audioaufzeichnungs-Features von ClickUp und heben insbesondere die Anpassungsfähigkeit und Effizienz hervor. Ein zufriedener G2-Rezensent sagt:

Die Verwendung von CU für kreative Freigaben beschleunigt das Feedback und reduziert Missverständnisse. Ich nutze häufig die Bildschirm-/Audioaufzeichnungsfunktion, um Ideen schnell und effektiv zu kommunizieren.

📮 ClickUp Insight: 33 % der Wissensarbeiter verbringen ihren Tag damit, nach Kontext zu suchen – sie schreiben mehrere Personen an, um die benötigten Informationen zu erhalten. Warum Zeit verschwenden? Mit dem KI-Wissensmanager von ClickUp Brain fragen Sie einfach, und Sie erhalten sofort die Antworten – ohne Hin und Her, ohne Rätselraten!

2. Audacity (am besten für anfängerfreundliche Audioaufnahmen und -bearbeitung geeignet)

via Audacity

Audacity ist ein großartiger Ausgangspunkt für Sprecher, Podcaster und Ersteller von Inhalten, die professionelle Aufnahmen benötigen – ohne einen Cent auszugeben.

Als kostenloser Open-Source-Audio-Editor unterstützt Audacity hohe Abtastraten, mehrere Dateiformate und die nicht-destruktive Bearbeitung. Ob Sie alte Aufnahmen digitalisieren, Hörbücher produzieren oder Voice-Overs verfeinern möchten – Audacity bietet leistungsstarke Tools in einem benutzerfreundlichen Paket.

Die einfache Drag-and-Drop-Funktion macht die Bearbeitung zum Kinderspiel, während integrierte Effekte wie Rauschunterdrückung, Hall und Equalizer Ihnen helfen, Ihren Ton zu verfeinern.

Die besten Features von Audacity

Nehmen Sie mit USB-Mikrofonen oder externen Audio-Interfaces Audio in hoher Klangqualität auf

Bearbeiten Sie mit Echtzeit-Wellenformbearbeitung, Überblendeffekten und Unterstützung für mehrere Spuren

Entfesseln Sie Ihre Kreativität mit Pitch-Shifting, Time-Stretching und Modulationseffekten

Erweitern Sie Ihr Toolkit mit VST-Plugin-Support

Einschränkungen von Audacity

Die veraltete Benutzeroberfläche macht die Navigation für moderne Benutzer weniger intuitiv

Begrenzte Mehrspur-Funktionen erschweren komplexes Layering und Mixing

Die zerstörungsfreie Bearbeitung ist limitiert; Änderungen verändern oft die Original-Audiodatei

Preise für Audacity

Free Forever

Bewertungen und Rezensionen zu Audacity

G2: 4,4/5 (über 440 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 450 Bewertungen)

💡Profi-Tipp: Möchten Sie Ihren Workflow optimieren und Ihre Podcast-Produktion verbessern? Diese KI-Tools für Podcaster machen den Prozess nahtlos, effizient und unglaublich professionell. So funktioniert es: 🎧 Bearbeiten und optimieren Sie Ihre Audioinhalte mühelos

🚀 Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben und sparen Sie Zeit

📝 Erstellen Sie ansprechende Show-Notizen und Transkriptionen

🌟 Verbessern Sie die Klangqualität mit fortschrittlichen KI-Filtern

3. Adobe Audition (Beste erweiterte Audiobearbeitung und Rauschunterdrückung)

über Adobe Audition

Adobe Audition ist eine leistungsstarke Audio-Workstation für Profis, die makellosen Klang und präzise Bearbeitung benötigen. Im Gegensatz zu Einstiegstools zeichnet es sich in der Postproduktion aus und ist damit ein zuverlässiger Begleiter für Sprecher, Filmemacher und Podcaster, die komplexe Audioprojekte bearbeiten.

Ob Sie Aufnahmen bereinigen, Dialoge für Videos verbessern oder beschädigte Audiodateien restaurieren möchten – Audition bietet Ihnen eine umfassende Suite mit fortschrittlicher Audiotechnologie. Das Programm entfernt Hintergrundgeräusche, verbessert die Sprachverständlichkeit und mischt mehrschichtige Projekte.

Die besten Features von Adobe Audition

Verfeinern Sie Gesangsaufnahmen mit dynamischer Kompression und Echtzeit-Tonhöhenkorrektur

Beschleunigen Sie Ihren Workflow mit Stapelverarbeitung, automatisierten Voreinstellungen und der Integration in Adobe Premiere Pro

Stellen Sie schlechte Audioqualität mithilfe von Spektralfrequenzanzeige, adaptiven Filtern und intelligenten Tools zur Entfern

Bearbeiten Sie Ihre Aufnahmen mit zerstörungsfreier Mehrspur-Bearbeitung und dynamischer Wellenform-Visualisierung

Einschränkungen von Adobe Audition

Eingeschränkte Kompatibilität mit bestimmten MIDI-Controllern und Audio-Interfaces, was zu Problemen beim Workflow führen kann

Das monatliche Abonnement kann für gelegentliche Editoren kostspielig sein

Kann für einfache Voice-Over-Aufgaben überdimensioniert sein

Preise für Adobe Audition

Adobe Audition: 22,99 $/Monat pro Benutzer

Studenten und Lehrer: 19,99 $/Monat pro Benutzer

Creative Cloud Alle Apps einzeln: 59,99 $/Monat pro Benutzer

Creative Cloud Alle Apps Business: 89,99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Adobe Audition

G2: 4,4/5 (über 420 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 230 Bewertungen)

🔎 Wussten Sie schon? KI-Tools zur Erstellung von Inhalten sorgen für eine Revolution im Marketing! Aktuelle Umfragen zeigen, dass 76 % der Marketingfachleute diese Tools für alltägliche Aufgaben nutzen und 85 % sogar speziell für das Verfassen von Artikeln darauf zurückgreifen.

4. GarageBand (Am besten für Mac-Benutzer geeignet, die Audiobearbeitung und integrierte Instrumente suchen)

über GarageBand

GarageBand ist Apples kostenlose, integrierte Musikproduktionssoftware, die gleichzeitig als intuitives Tool für Voiceover-Aufnahmen dient. Sie wurde exklusiv für macOS und iOS entwickelt und bietet eine elegante Drag-and-Drop-Oberfläche, mit der sich Voiceovers mühelos aufnehmen, bearbeiten und mischen lassen.

GarageBand verfügt zwar nicht über erweiterte Funktionen für die Bearbeitung mehrerer Spuren, liefert aber dennoch Ergebnisse in Studioqualität mit integrierten EQ-, Kompressions- und Hall-Effekten. Dank der nahtlosen Integration mit Apple-Geräten können Ersteller ihre Aufnahmen auf Mac, iPhone oder iPad erstellen und bearbeiten.

Die besten Features von GarageBand

Nehmen Sie Voice-Overs ohne Setup mit integrierten Mikrofonen auf

Optimieren Sie Audio sofort mit Vocal-Presets, Rauschunterdrückung und Soundeffekten

Bearbeiten Sie Ihre Dateien überall dank nahtloser iCloud-Synchronisierung auf allen Apple-Geräten

Bereichern Sie Ihre Aufnahmen mit lizenzfreien Loops, Hintergrundtracks und Drum-Sounds

Einschränkungen von GarageBand

Mac-exklusive Software – nicht verfügbar für Windows- oder Android-Benutzer

Fehlt es an fortschrittlichen Audiobearbeitungstools?

Preise für GarageBand

Kostenlos auf Mac- und iOS-Geräten

Bewertungen und Rezensionen zu GarageBand

G2: 4,3/5 (über 260 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Das sagt ein Benutzer von G2:

Da ich mit kurzen Lieferfristen arbeite, kann ich Dateien einfach importieren und jede Voice-Over-Arbeit aufnehmen, ohne mich mit mehreren Einstellungen herumschlagen zu müssen, und so Zeit bei der Produktion sparen. Ich habe mit GarageBand in nur wenigen Stunden einen Kurzfilm vertont.

5. Descript (Am besten geeignet für KI-Stimmklonen, textbasierte Bearbeitung und Video-Integration)

via Descript

Descript erleichtert die Bearbeitung von Audio- und Videos, indem Aufnahmen wie Textdokumente behandelt werden. Löschen Sie ein Wort oder eine Phrase, und die Audiodatei wird automatisch aktualisiert – mühsames Schneiden von Wellenformen oder erneutes Aufnehmen entfällt. Für alle, die mit Textverarbeitungsprogrammen vertraut sind, ist die Bedienung unglaublich intuitiv.

Bietet automatische Transkription, textbasierte Bearbeitung, KI-gestützte Entfernung von Füllwörtern ("ähm", "äh"), Bildschirmaufzeichnung und das herausragende Feature "Overdub" zum Erstellen realistischer KI-Stimmklone oder zum Korrigieren von Aufnahmen durch Eingabe von Änderungen.

Die textbasierte Bearbeitung von Descript spart Zeit und sorgt für einen nahtlosen Workflow.

Die besten Features von Descript

Füllwörter automatisch entfernen für eine ausgefeiltere Sprache

Nehmen Sie Bildschirmaufnahmen direkt auf und bearbeiten Sie sie für optimierte Videoinhalte

Arbeiten Sie mit Cloud-basierten Projekten, Kommentaren in Echtzeit und Versionsverfolgung zusammen

Ziehen Sie Bilder wie eine Präsentation, ordnen Sie sie an, wenden Sie Vorlagen an und verfeinern Sie Clips mit wenigen Klicks

Einschränkungen von Descript

Gelegentliche Fehler bei der Transkription erfordern manuelle Korrekturen

Es ist kein kostenloser Plan verfügbar, was den Zugang für gelegentliche Benutzer einschränkt

Preise für Descript

Free Forever

Hobbyanwender: 24 $ pro Monat und Benutzer

Ersteller: 35 $/Monat pro Benutzer

Business: 65 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Descript

G2: 4,6/5 (über 750 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 170 Bewertungen)

Das sagt ein Benutzer von G2:

Ich liebe den Zeitleisten-Editor und die Möglichkeit, Mehrspurbearbeitungen schnell vorzunehmen. Ich bearbeite mit diesem Tool einen dramatischen Fiction-Podcast für Kinder und Kompositionen für Voice-Over-Aufträge.

6. Movavi Video Editor (am besten für videobasierte Voice-Over-Projekte geeignet)

via Movavi

Movavi Video Editor macht die Produktion von Voice-overs zum Kinderspiel – nehmen Sie Ihre Erzählung auf, bearbeiten Sie sie und synchronisieren Sie sie in Ihrer Zeitleiste. Movavi eignet sich perfekt für soziale Medien, Online-Kurse oder Unternehmensvideos und verbindet Video und Sprache nahtlos für professionelle Produktionen.

Schneiden Sie Ihre Aufnahmen zu, passen Sie das Tempo an und verbessern Sie die Sprachverständlichkeit, ohne zwischen verschiedenen Programmen wechseln zu müssen. Die integrierte lizenzfreie Musikbibliothek ermöglicht es Ihnen, Voice-Overs mit Hintergrundmusik zu kombinieren, um ein noch intensiveres Erlebnis zu schaffen.

Die besten Features von Movavi Video Editor

Verbessern Sie Ihre Bilder mit Farbkorrekturen und filmreifen Filtern

Automatische Generierung von Untertiteln in mehreren Sprachen mit KI-Sprach-zu-Text-Konvertierung

Verwenden Sie die Nachverfolgung, um Text oder Grafiken an bewegten Objekten anzuhängen

Verbessern Sie Ihr Branding mit anpassbaren Intros, Übergängen und Vorlagen

Einschränkungen von Movavi Video Editor

Im Vergleich zu dedizierten Tools nur eingeschränkte erweiterte Audiobearbeitungstools

Keine Kompatibilität mit Mobilgeräten für unterwegs

Preise für Movavi Video Editor

Video Editor : 19,95 $/Monat pro Benutzer

Video Editor Plus: 178,95 $ pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Movavi Video Editor

G2: 4,6/5 (über 180 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 1000 Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Optimieren Sie Ihre Video-Inhalte mit KI-Videogeneratoren, die alles übernehmen – von nahtlosen Sprachoptionen bis hin zu filmreifen Szenenübergängen. Erstellen Sie professionelle Videos ohne technischen Aufwand! 🎬

7. Reaper (Am besten geeignet für anpassbare Mehrspur-Workflows und Audio-Plugins)

via Reaper

Reaper (Rapid Environment for Audio Production, Engineering, and Recording) ist eine flexible Digital Audio Workstation (DAW), die für die Anpassung und präzise Bearbeitung entwickelt wurde. Sie verarbeitet unbegrenzte Audio- und MIDI-Spuren in einem schlanken, effizienten Paket – ideal für Voice-Overs, Sounddesign und Film-Mastering.

Es unterstützt VST/TAU-Plugins von Drittanbietern, sodass Sie die Kontrolle über jeden Aspekt Ihrer Audio-Umgebung behalten. Sie können Layouts optimieren, benutzerdefinierte Skripte entwickeln und einen personalisierten Workflow erstellen, der sich an unterschiedliche Projektanforderungen anpasst. Es bietet nicht-destruktive Bearbeitung in einem ressourceneffizienten Paket.

Die besten Features von Reaper

Aufnahme und Bearbeitung mit unbegrenzten Audiospuren und Echtzeitverarbeitung

Passen Sie Ihren Workflow mit einer anpassbaren Benutzeroberfläche, Makros und benutzerdefinierten Skripten an

Verbessern Sie Ihren Sound mit VST-Plugins, Audio-Prozessoren und MIDI-Integration

Optimieren Sie Voice-Overs mit spektraler Bearbeitung, Tonhöhenkorrektur und nicht-destruktiven Effekten

Einschränkungen von Reaper

Steile Lernkurve aufgrund umfangreicher benutzerdefinierter Anpassungsoptionen

Keine integrierten Instrumente – benötigt externe Plugins für fortgeschrittene Audioproduktion

Preise für Reaper

Kostenloser Testzeitraum von 60 Tagen

Rabatt auf die Lizenz: 60 $/Monat pro Benutzer (für Einzelpersonen und kleine Unternehmen)

Kommerzielle Lizenz: 225 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Reaper

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,7/5 (über 50 Bewertungen)

Das sagt ein Benutzer von G2:

Mir gefallen die Anpassungsoptionen und die gesamte integrierte Software von Reaper. Die geringen Videobearbeitungsfunktionen sind ein netter Bonus, ebenso wie die VST-Kompatibilität.

8. Murf AI (Am besten geeignet für die Erstellung realistischer KI-Voice-Overs und Text-to-Speech)

über Murf AI

Murf AI hilft dabei, roboterhaft klingende Erzählungen zu vermeiden, indem es aus Skripten menschenähnliche Voice-Overs generiert. Es bietet über 120 KI-Stimmen in mehr als 20 Sprachen und ermöglicht eine präzise Steuerung von Tonfall, Akzent und Tempo – ganz ohne spezielle Aufnahmeumgebung.

Benötigen Sie eine unverwechselbare Markenstimme? Die Feature zum Klonen von Stimmen imitiert menschliche Stimmen mit präziser Tonhöhe und natürlichem Ausdruck. Kombinieren Sie dies mit Murfs integrierter lizenzfreier Musikbibliothek, Tempo-Steuerung und KI-gestützter Skriptbearbeitung – und Sie erhalten ein komplettes Voice-Over-Studio in einem Tool.

Die besten Features von Murf AI

Klonen Sie Stimmen aus kurzen Audio-Beispielen und erstellen Sie lebensechte, markengerechte Erzählungen

Bearbeiten Sie Voiceovers mit einem KI-Stimmenwandler, um zwischen Geschlechtern, Akzenten und Tonlagen zu wechseln

Fügen Sie Musik aus einer lizenzfreien Bibliothek hinzu, um Ihre Voice-Overs zu verfeinern und ansprechend zu gestalten

Bearbeiten Sie Ihre Dateien per Drag-and-Drop und ändern Sie Skripte in Echtzeit

Einschränkungen von Murf AI

Hohe Preise können für Gelegenheitsnutzer oder kleine Unternehmen eine Hürde darstellen

Einige Benutzer meldeten Unstimmigkeiten bei der Aussprache bestimmter Wörter und Namen

Preise für Murf AI

Free Forever

Ersteller: 29 $/Monat pro Benutzer

Wachstum 99 $/Monat pro Benutzer

Business: 299 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Murf AI

G2: 4,7/5 (über 1.300 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Das sagt ein Benutzer von G2:

Ich habe ein paar Produktvideos auf meinem System im Büro aufgenommen, und es gibt immer Hintergrundgeräusche, die mir die Atmosphäre für Sprachaufnahmen nehmen. Murf gibt mir die Flexibilität, Videos aufzunehmen und Sprachaufnahmen später hinzuzufügen.

9. Sound Forge (Am besten geeignet für Audiobearbeitung, Mastering und Restaurierung)

via Sound Forge

Fehlerhafte Aufnahmen? Hintergrundgeräusche? Sound Forge bereinigt Audio mit Präzision, egal ob Sie alte Bänder restaurieren, Voice-Overs bearbeiten oder kristallklare Erzählungen mastern möchten.

Die fortschrittliche Rauschunterdrückung und das coreFX-Dienstprogramm beseitigen Unvollkommenheiten, verbessern die Klarheit und fügen raffinierte Effekte hinzu. Die Funktion "Stille kürzen" entfernt Pausen, während der Export-Assistent sicherstellt, dass Hörbuchdateien den ACX-Standards für Plattformen wie Audible und iTunes entsprechen.

Die besten Features von Sound Forge

Bearbeiten Sie Audio in schlechter Qualität mit Spektralreinigung, Entrauschen und Rauschunterdrückung

Beschleunigen Sie Ihren Workflow mit VST-Verbesserungen und Stapelverarbeitung

Wenden Sie Änderungen in Echtzeit mit Wellenformvisualisierung und zerstörungsfreier Bearbeitung an

Optimieren Sie Voice-Overs für das Streaming mit modernen EQ-, Reverb- und WizardFX-Plug-ins

Einschränkungen von Sound Forge

Erfordert technisches Know-how – am besten geeignet für Profis und erfahrene Editoren

Im Vergleich zu modernen Mitbewerbern fehlen integrierte KI-Sprachfeatures

In erster Linie ein Stereo-Wellenform-Editor, sind die Mehrspur-Funktionen im Vergleich zu DAWs limitiert

Preise für Sound Forge

Sound Forge Audio Studio: 44,99 $/Monat pro Benutzer

Sound Forge Pro 18: 199,00 $/Monat pro Benutzer

Sound Forge Pro Suite: 399,00 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Sound Forge

G2: 4,3/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

10. Speechify (Am besten geeignet für die Umwandlung von Text in natürliche, lebensechte Audiodateien)

via Speechify

Speechify wandelt geschriebenen Text in natürliche, lebensechte Audiodateien um – perfekt für YouTube-Videos, E-Learning-Kurse oder Werbekampagnen. Es unterstützt über 200 KI-Stimmen in über 30 Sprachen, darunter auch Stimmen von Prominenten, um den richtigen Ton oder Akzent für Ihr Projekt zu finden.

Klonen Sie Stimmen, um personalisierte, markengerechte Erzählungen in verschiedenen Sprachen zu erstellen und so die Markenkonsistenz und Reichweite zu gewährleisten. Das Ergebnis ist eine gut verständliche Sprache, ohne dass Sie auf herkömmliche Aufnahmesoftware angewiesen sind.

Die besten Features von Speechify

Erstellen Sie mit KI-gestützten, menschenähnlichen Stimmen in Sekundenschnelle professionelle Voice-Overs

Scannen Sie Text aus Bildern und generieren Sie mit OCR-Technologie lebensechte Sprachkommentare

Steuern Sie die Erzählgeschwindigkeit mit bis zu 900 Wörtern pro Minute für ein präzises Tempo

Integrieren Sie Dropbox, Google Drive und ePub für eine reibungslose Umwandlung von Text in Sprache

Einschränkungen von Speechify

Die erweiterte benutzerdefinierte Sprachgestaltung erfordert Zeit, um sie zu beherrschen

Premium-Pläne bieten leistungsstarke Tools, aber die Preise können für gelegentliche Benutzer hoch sein

Im Vergleich zu DAWs eingeschränkte Funktionen zur Audiobearbeitung

Preise für Speechify

Pläne für Text-to-Speech

Free

Basic: 29 $/Monat pro Benutzer

Speechify Studio-Pläne

Free

Basic: 69 $/Monat pro Benutzer

Professional: 99 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Speechify

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

11. Logic Pro (Am besten geeignet für Musikproduktion und präzise Bearbeitung auf dem Mac)

über Logic Pro

Sind Sie frustriert von chaotischen Bearbeitungen und inkonsistenter Sprachqualität? Logic Pro vereinfacht die Audioproduktion mit KI-gesteuertem Mastering, Echtzeit-Sprachverarbeitung und räumlichem Audio und liefert Voice-Overs in Studioqualität.

Die Software wurde exklusiv für Mac, iPad und iPhone entwickelt und lässt sich für einen unterbrechungsfreien Workflow in das Apple-Ökosystem integrieren. Sie benötigen mehr Kontrolle? Mit Multi-Take-Aufnahmen, erweiterter Automatisierung und mehrschichtiger Bearbeitung können Sie jede Gesangslinie verfeinern, sodass Ihr Audio perfekt klingt.

Die besten Features von Logic Pro

Verfeinern Sie jede Aufnahme mit Rauschunterdrückung, Tonhöhenkorrektur und EQ-Reglern

Synchronisierung mit MIDI-Sequenzierung, Unterstützung hochauflösender Dateien und native Leistung unter macOS

Konvertieren Sie alte Aufnahmen in bearbeitbare Audioprojekte (z. B. Sprachmemos) für eine umfassendere Bearbeitung

Verwalten Sie Sitzungen aus der Ferne mit Logic Remote auf dem iPad oder iPhone, um freihändig Anpassungen vorzunehmen

Einschränkungen von Logic Pro

Exklusiv für Mac, eingeschränkte Zugänglichkeit für Windows-Benutzer

Einige Plugins von Drittanbietern erfordern möglicherweise ein manuelles Setup und eine Optimierung

Steile Lernkurve für Anfänger

Preise für Logic Pro

Kostenlose Testversion

Vollversion der App: 199,99 $ pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Logic Pro

G2: 4,6/5 (über 170 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 140 Bewertungen)

12. WavePad (Am besten geeignet für die einfache Bearbeitung von Audiodateien in verschiedenen Formaten mit Rauschunterdrückung)

via WavePad

WavePad von NCH Software ist ein schlanker, aber funktionsreicher digitaler Audio-Editor für Anfänger und Profis. Ob Sie E-Learning-Kommentare aufnehmen, Hörbücher produzieren oder Podcasts optimieren – WavePad liefert klare, hochwertige Sprachaufnahmen.

Das Beste daran? Es läuft nahtlos unter Windows, macOS, iOS und Android, sodass Sie überall bearbeiten können – unterwegs oder in Ihrem Studio. Wenn Sie zusätzliche Präzision benötigen, sorgen Spektralanalyse, Mastering-Effekte und Restaurierungs-Tools für Ergebnisse in Broadcast-Qualität.

Die besten Features von WavePad

Entfernen Sie unerwünschte Geräusche wie Rauschen, Brummen und Störgeräusche für kristallklare Voice-Overs

Bearbeiten Sie Dateien in jedem Format – MP3, WAV, FLAC, OGG und mehr – für eine nahtlose Dateiverwaltung

Sparen Sie Zeit durch die Stapelverarbeitung mehrerer Dateien gleichzeitig

Verwandeln Sie Stimmen mit Tonhöhen- und Geschwindigkeitssteuerung für kreative Effekte

Einschränkungen von WavePad

Keine Mehrspuraufnahme, was komplexe Überlagerungen und Mischungen limitiert

Kein integrierter Mixer, externe Tools für fortgeschrittene Produktion erforderlich

Die Benutzeroberfläche ist zwar funktional, aber nicht so modern wie die einiger Mitbewerber

Preise für WavePad

Standard Edition: 29,99 $/Monat pro Benutzer

Master-Edition: 49,99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu WavePad

G2: 4,3/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 30 Bewertungen)

Das sagt ein Benutzer von G2:

Mit Wavepad kann ich mit einer Vielzahl von Audioformaten arbeiten, da es sehr flexibel mit allen Arten von Audiodateien umgehen kann, die Sie bearbeiten möchten. Die Software unterstützt hauptsächlich MP3- und WAV-Dateiformate sowie andere Formate wie FLAC, OGG Vorbis Audio, GSM, VOX, Real Audio und AIF.

13. Cubase (Am besten geeignet für erweiterte benutzerdefinierte Sprachoptionen und MIDI-Features)

via Cubase

Steinberg Cubase ist eine professionelle DAW mit fortschrittlichen Features für Sprecher, Musikproduzenten und Audio-Profis, die umfassende benutzerdefinierte Anpassungen und Präzision in Studioqualität suchen. Die 64-Bit-Fließkomma-Verarbeitung sorgt für klaren, präzisen Klang bei Voice-Overs oder kompletten Orchesterarrangements.

Darüber hinaus bietet die neueste Version leistungsstarke Upgrades, mit denen Sie die vollständige Kontrolle über Ihre Audioproduktion erhalten. Session Exchange sorgt für eine nahtlose Zusammenarbeit, Multi-Assignment beschleunigt die Bearbeitung und benutzerdefinierte Layouts für die Überwachung ermöglichen eine präzise Sprachmischung.

Die besten Features von Cubase

Verfeinern Sie Audioaufnahmen mit spektraler Bearbeitung, Echtzeit-Tonhöhenkorrektur und Rauschunterdrückung

Integrieren Sie MIDI-Sequencing und virtuelle Instrumente für immersive Klanglandschaften und mehrschichtige Gesangseffekte

Erweitern Sie Ihre Workflows mit Support für VST-Plugins, KI-Sprachgeneratoren und Audio-Prozessoren von Drittanbietern

Synchronisieren Sie Voice-Overs mit Hintergrundmusik und Soundeffekten für eine ausgefeilte Endproduktion

Einschränkungen von Cubase

Der umfassende Funktionsumfang ist für Anfänger mit einer steilen Lernkurve verbunden

Erfordert ein leistungsstarkes Audio-Interface und ein leistungsfähiges Setup für optimale Leistung

Kann teuer sein, insbesondere die Pro-Version. Verwendet für einige Versionen ein USB-eLicenser-System (Dongle), was unpraktisch sein kann

Preise für Cubase

Cubase Elements 14: 99,99 $/Monat pro Benutzer

Cubase Artist 14: 329,99 $/Monat pro Benutzer

Cubase Pro 14: 579,99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Cubase

G2: 4,3/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 100 Bewertungen)

Das sagt ein Benutzer von G2:

Ich habe immer festgestellt, dass Cubase den besten Klang liefert, unabhängig davon, an welcher Art von Projekt ich arbeite, sei es Musik oder Sprach-/Voiceover-Material.

Besonders erwähnenswert

Pro Tools: Eine End-to-End-Musikproduktionssoftware, die in professionellen Studios verwendet wird und Aufnahme, Mixing und Postproduktion für Voice-Overs bietet

iZotope RX: Die erste Wahl für die Audio-Restaurierung, hervorragend geeignet für Rauschunterdrückung, Hallentfernung und Stimmverbesserung

Studio One: Eine moderne DAW, die intuitive Drag-and-Drop-Bearbeitung mit fortschrittlichem Mastering kombiniert und so die Produktion von Voice-Overs schnell und effizient macht

Vom Skript zum Studio: Optimieren Sie Voice-Overs mit ClickUp

Ganz gleich, ob Sie kurze Erklärvideos oder beeindruckende Voiceovers in professioneller Qualität erstellen möchten – mit dem richtigen Tool sparen Sie Zeit, reduzieren die Komplexität und verbessern die Klarheit und Wirkung Ihrer Inhalte.

Aber die Aufnahme ist nur ein Teil des Puzzles. Verwaltung von Skripten, Überarbeitungen, Freigaben und Zusammenarbeit? Hier übernimmt ClickUp die Führung. Vom Entwerfen und Verfeinern von Skripten bis hin zum Umwandeln von Sprachclips in Aktionselemente – ClickUp sorgt für einen nahtlosen Workflow an einem Ort.

Warum mit mehreren Tools jonglieren, wenn Sie alles zentralisieren können? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an – erstellen, bearbeiten, überprüfen und liefern Sie fehlerfreie Voiceovers ohne Chaos. 🚀