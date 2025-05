Discord-Preise: Pläne, Features und Alternativen

Discord hat sich zu einem hub für Gamer, Ersteller und Profis gleichermaßen entwickelt und bietet eine nahtlose Möglichkeit, Verbindungen herzustellen, zusammenzuarbeiten und Gemeinschaften aufzubauen. Um das volle Potenzial von Discord auszuschöpfen, ist es jedoch unerlässlich, die Preisstufen zu verstehen.

Die Pläne von Discord sind auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten, egal ob Sie ein Gamer sind, der sein Erlebnis mit benutzerdefinierten Emojis verbessern möchte, ein Ersteller von Inhalten, der seinen Server monetarisieren möchte, oder ein Profi, der nach fortschrittlichen Tools für die Zusammenarbeit sucht.

In diesem Blogbeitrag besprechen wir die Pläne und Features von Discord – von der kostenlosen Stufe bis hin zu Nitro – und erkunden Alternativen, die Ihren Zielen möglicherweise besser entsprechen.

Finden wir gemeinsam die perfekte Lösung für Ihre Community-Building-Reise!

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Wenn Sie tools und deren Preise vergleichen möchten, finden Sie hier einen schnellen Vergleich von Discord und ClickUp Discord ClickUp In erster Linie eine Kommunikationsplattform mit Sprach-, Video- und Text-Chat Eine "Alles-App für die Arbeit", die Kommunikation und Projektmanagement vereint Ursprünglich für Gamer gedacht, wird es heute von verschiedenen Communities genutzt Für alle Berufstätigen: Chat, Aufgabenverwaltung und Tools für die Zusammenarbeit sind integriert Die kostenlose Version bietet grundlegende Features; die Pläne von Nitro bieten erweiterte Features wie größere Datei-Uploads und HD-Streaming Zu den Features gehören ClickUp Dokumente, Whiteboards und Brain für mehr Produktivität Es fehlen robuste tools für das Projektmanagement Ermöglicht die Erstellung von Aufgaben direkt aus Kommentaren heraus und stellt so sicher, dass Maßnahmen ergriffen werden Zu den Einschränkungen der kostenlosen Version gehören Limits bei der Größe von Dateien und eine grundlegende Moderation Bietet ein flexibles Preismodell, einschließlich eines robusten Free-Plans Kann Bedenken hinsichtlich der Benutzeroberfläche und der Sicherheit für das Geschäft aufwerfen Bietet einen einheitlichen Workspace, wodurch die Notwendigkeit mehrerer Apps reduziert wird

Was ist Discord?

Discord ist eine vielseitige Kommunikationsplattform, die Sprachkanäle, Videoanrufe und Text-Chat kombiniert und damit eine der beliebtesten Chat-Plattformen für die Zusammenarbeit in Echtzeit ist.

Ursprünglich für Gamer konzipiert, hat sich Discord zu einem hub für verschiedene Communities entwickelt – darunter Geschäfte, Pädagogen und soziale Gruppen – indem es anpassbare Server anbietet, auf denen Benutzer mehrere Kanäle für Diskussionen erstellen, Inhalte freigeben und größere Dateien hochladen können.

via Discord

Zu den wichtigsten Features gehören:

Sprach- und Textkanäle: Genießen Sie Sprachkanäle mit geringer Latenz und chatten Sie per Text, um zu diskutieren, Dateien freizugeben und längere Nachrichten zu senden

Bildschirm freigeben: Verwenden Sie diese Software zum Freigeben von Bildschirmen, um Demos während Gruppen-Videoanrufen oder Gaming-Streams zu präsentieren

anpassbare Server: *Erstellen Sie Ihren Server mit Kanälen, Themen und Hangout-Spaces, mit Berechtigungen für Rollen und Moderations-Tools

Bots und Integrationen: Automatisierung von Aufgaben wie der Begrüßung neuer Benutzer von Discord und dem Filtern von Spam mit Discord-Integrationen für tools wie Twitch und YouTube

Plattformübergreifende Zugänglichkeit: Greifen Sie über Desktop, Web oder Mobil auf Discord zu, um überall in Verbindung zu bleiben

👀 Wussten Sie schon? Discord unterstützt über 200 Millionen aktive Benutzer pro Monat und ermöglicht es Unternehmen und Erstellern, ihre Communitys durch Discord-Integrationen, Gruppen-Videoanrufe und eigene Videos im Hintergrund einzubinden.

Discord-Preispläne

Die Wahl des richtigen Plans für Discord kann sich erheblich auf die Kommunikation Ihres Unternehmens, Ihres Teams oder Ihrer Gemeinschaft auswirken. Lassen Sie uns die Features und Limits jedes Plans aufschlüsseln, um Ihnen bei der Auswahl des für Ihre Arbeit am besten geeigneten Plans zu helfen.

Free-Plan

✅ Der grundlegende Plan von Discord hat es in sich, ohne einen Cent zu kosten. Sie erhalten grundlegende Features wie:

Telefon- und Videoanrufe mit Mitgliedern des Teams

Textnachrichten über verschiedene Kanäle

Dateien mit bis zu 8 MB pro Datei freigeben

Zugang zu bis zu 100 Servern

❌ Während dieser Plan für kleine Teams oder gelegentliche Benutzer hervorragend funktioniert, könnten größere Gruppen auf einige Limits stoßen. Wenn Sie zum Beispiel größere Dateien freigeben müssen oder benutzerdefinierte Sticker oder Emojis für Ihre Marke wünschen, sollten Sie sich die kostenpflichtigen Optionen ansehen.

💰Preise

Free Forever

Discord Nitro Basic

✅ Nitro Basic bietet:

Größere Datei-Uploads (Limit 50 MB)

Benutzerdefinierte Emoji-Nutzung auf allen Servern

Über 300 exklusive Sticker von Nitro

Personalisierte Hintergründe für Videos

Benutzerdefinierte App-Symbole

❌ Es bietet jedoch kein HD-Streaming oder zusätzliche Server-Slots. Das Limit von 100 Servern bleibt bestehen, und Sie können keine Nachrichten mit mehr als 4.000 Zeichen senden, wie es die Benutzer von Nitro können.

💰Preise

2,99 $ pro Benutzer und Monat

Discord Nitro

✅ Nitro zieht bei diesem Produkt alle Register:

Riesige 500-MB-Datei freigeben

HD-Video-Streaming mit 4K 60 FPS

Verdoppeln Sie das Limit für Server (200 Server)

nachrichten mit 4.000 Zeichen

Zwei kostenlose Server-Boosts

Animierte Profilbilder und Banner

Benutzerdefinierte Server-Profile

Sie erhalten frühzeitigen Zugang zum Discord-Shop und spezielle Preise für Mitglieder bei Einkäufen.

Stellen Sie sich Nitro als Ihren All-Access-Pass vor. Diese höheren Limits für Dateien bedeuten, dass Sie Präsentationen oder Designdateien ohne Komprimierung freigeben können. Das HD-Streaming ist praktisch für kristallklare Meetings im Team oder Produktdemos.

💰 Preise

9,99 $ pro Benutzer und Monat

Vor- und Nachteile der Preisgestaltung von Discord

Möchten Sie wissen, ob das Preismodell von Discord für Ihr Team sinnvoll ist? Lassen Sie uns aufschlüsseln, was Sie bei jedem Preispunkt erhalten – und was nicht.

In der kostenlosen Version der kostenlosen Stufe von Discord erhalten Sie Text-Kanäle, Sprach-Chat und grundlegende Server-Tools, ohne einen Cent auszugeben. Für kleine Teams, die erst einmal testen möchten, ist Discord damit kaum zu schlagen.

Die kostenlose Plattform deckt die Grundlagen gut ab. Sie können: Dateien freigeben (bis zu 25 MB pro Datei)

Fügen Sie Bots hinzu, um Aufgaben zu automatisieren

Richten Sie grundlegende Regeln und Rollen für Server ein

Führen Sie Meetings mit Ihrem Team über Sprachkanäle durch

Wenn Sie bereit sind, den nächsten Schritt zu machen, werden die kostenpflichtigen Pläne von Discord Ihr Budget nicht sprengen.

Nitro Basic ist ab 2,99 $ monatlich erhältlich, während die vollen Nitro-Preise bei 9,99 $ monatlich liegen. Wenn Sie das mit anderen Apps zum Chatten im Geschäft vergleichen, werden Sie feststellen, dass die kostenpflichtige Version von Discord überraschend günstig ist.

Nitro ist für wachsende Teams von Vorteil, da Sie Folgendes erhalten: Größere Dateien (50 MB bei Basic, noch mehr bei Nitro in der Vollversion)

Hilfe mit Priorität, wenn Sie sie brauchen

Bessere Qualität bei Videoanrufen und beim Freigeben von Bildschirmen

Benutzerdefinierte Emojis und Sticker für die Persönlichkeit des Teams

Apropos Server-Boosts: Nitro-Abonnenten können ihrem Workspace zusätzlichen Schwung verleihen.

Diese Boosts schalten Vergünstigungen frei wie: Verbesserte Sichtbarkeit der Server

Sprachkanäle in höherer Qualität

Mehr Emoji-Slots

Die Nachteile der Preisgestaltung von Discord

Discord bietet zwar flexible Pläne, aber es gibt ein paar Nachteile zu bedenken, bevor man sich für den richtigen entscheidet:

Zu erledigen: Die kostenlose Version hat ihre Limits. Die Dateigrößenbeschränkung auf 25 MB kann lästig sein, wenn Sie viele Dokumente oder Medien freigeben. Und während grundlegende Moderations-Tools für kleine Gruppen funktionieren, sind sie für größere Teams möglicherweise nicht geeignet ❌

Sie müssen für Nitro bezahlen, um das volle Programm zu erhalten. Features wie HD-Video-Chat, benutzerdefinierte Video-Hintergründe und animierte Avatare sind hinter der Bezahlschranke verborgen. Einige Teams könnten dies frustrierend finden, insbesondere wenn sie Plattformen mit diesen Features in ihrer Basisstufe gewohnt sind ❌

Der Preis für den Kauf von Nitro variiert je nach Region. Während dies Nitro an einigen Orten erschwinglicher machen kann, könnten Teams in verschiedenen Ländern knifflige Unterhaltungen über die Kostenteilung führen müssen ❌

Warum nach Alternativen zu Discord suchen?

Discord ist zwar eine beliebte Plattform zum Chatten, die für ihre robusten Sprachkanäle, Videoanrufe und aktive Community bekannt ist, doch erfüllen ihre Features möglicherweise nicht vollständig die Anforderungen von Geschäften, die eine fortschrittliche Zusammenarbeit in Echtzeit anstreben.

Hier sind einige Schlüssel-Limits, die nach Alternativen zu Discord verlangen:

Limitiertes Projektmanagement: Der Plattform fehlen integrierte Projektmanagement-Tools, was eine nahtlose Verwaltung von Aufgaben und Workflows erschwert

grundlegende Zusammenarbeit im Team:* Die kostenlose Version und die kostenpflichtige Version (mit Discord Nitro, z. B. Nitro Basic oder Nitro Classic) bieten zwar Features wie Gruppen-Videoanrufe, Bildschirmfreigabe und Dateifreigabe, aber keine erweiterten Funktionen für die Zusammenarbeit, wie sie in dedizierten Apps zu finden sind

Lässige Benutzeroberfläche und Bedenken hinsichtlich der Sicherheit : Die Benutzeroberfläche von Discord wurde für Gamer entwickelt und kann weniger professionell wirken. Probleme mit dem Datenschutz und Server-Raids sind weiterhin ein Problem

Eingeschränkte Integrationen: Obwohl Discord-Integrationen angeboten werden, schränkt das Fehlen eines nativen Supports für Tools für das Projektmanagement die Effizienz ein

👀 Wussten Sie schon? Der AxiosHQ-Bericht zum Stand der internen Kommunikation, in dem über 1.000 Mitarbeiter befragt wurden, machte folgende Notiz: Ineffektive Kommunikation am Arbeitsplatz kostet Unternehmen jährlich zwischen 10.000 und 55.000 US-Dollar pro Mitarbeiter, je nach Gehalt.

ClickUp: Eine kollaborative Alternative zu Discord

ClickUp ist die App für alles bei der Arbeit und vereint Kommunikation und Projektmanagement an einem Ort. Sie bietet Instant Messaging, Sprachkanäle, Videoanrufe, Dateien freigeben und Bildschirm teilen für die Zusammenarbeit in Echtzeit.

Teams können Aufgaben verwalten, Ziele setzen und Projekte mithilfe von Whiteboards und Mindmaps visualisieren. Durch diesen einheitlichen Ansatz müssen Sie nicht mehr mit verschiedenen Apps jonglieren oder sich Gedanken über die Preise von Discord oder Upgrades von Nitro machen.

Warum ClickUp ein starker Konkurrent ist

ClickUp integriert das Chatten und das Projektmanagement nahtlos.

Im Gegensatz zu Discord erfordern Features wie animierte Avatare, benutzerdefinierte Hintergründe für Videos und Gruppen-Videoanrufe oft den Kauf von Discord Nitro (Nitro Basic oder Nitro Classic).

Die anpassbaren Ansichten, die erweiterte Sortierung und die über 1.000 Integrationen von ClickUp sorgen für einen vereinfachten Workflow – alles innerhalb einer einheitlichen Benutzeroberfläche. Das intuitive Design der Plattform ermöglicht das schnelle Freigeben von Dateien, Instant Messaging und eine sichere Zusammenarbeit und ist damit eine leistungsstarke Alternative zu Discord für moderne Geschäfte.

Verbinden Sie jedes Tool oder integrieren Sie externe Apps in Ihren Workspace mit den ClickUp-Integrationen

ClickUp ist ideal für Teams, die Aufgaben nachverfolgen und Ziele festlegen müssen, und unterstützt eine effiziente Kommunikation ohne zusätzliche Kosten. Es bietet auch Vorlagen für Kommunikationspläne, die Ihnen bei der Erstellung umsetzbarer Strategien zur Verbesserung der Koordination Ihres Teams helfen.

Schlüssel Features

Hier sind einige der Schlüssel-Features von ClickUp, die es zu einer idealen Alternative zu Discord machen:

💜 Integriertes Chatten, Zusammenarbeit in Echtzeit und Dateien freigeben

Mit ClickUp chatten, zusammenarbeiten und mühelos Mediendateien freigeben.Chat

Zu erledigen: Benötigen Sie einen zentralen hub, über den Ihr Team Dateien freigeben, chatten und ohne endloses Hin und Her zusammenarbeiten kann?

Mit dem Chat von ClickUp werden Teamdiskussionen einfach und organisiert. Ihr Team kann sich direkt innerhalb von Aufgaben Nachrichten senden und so alle relevanten Unterhaltungen mit der Arbeit verknüpfen, auf die sie sich beziehen – kein Durchsuchen von E-Mails oder Jonglieren mit mehreren Apps mehr.

📮ClickUp Insight: 83 % der Wissensarbeiter verlassen sich bei der Kommunikation im Team hauptsächlich auf E-Mails und Chats. Allerdings gehen fast 60 % ihres Arbeitstages verloren, weil sie zwischen diesen Tools wechseln und nach Informationen suchen. Mit einer App für alles, was mit der Arbeit zu tun hat, wie ClickUp, laufen Ihr Projektmanagement, Ihre Nachrichten, E-Mails und Chats alle an einem Ort zusammen! Es ist an der Zeit, zu zentralisieren und Energie zu tanken!

Mit ClickUp Clips Meetings aufzeichnen, freigeben und gemeinsam daran arbeiten

Mit ClickUp Clips können Sie kurze Videos aufnehmen, um komplexe Ideen zu erklären oder Feedback zu geben, und so der Zusammenarbeit aus der Ferne eine persönliche Note verleihen.

Die Echtzeit-Tools der Plattform für die Zusammenarbeit sind besonders nützlich, wenn Sie an gemeinsam genutzten Dokumenten arbeiten. Mehrere Mitglieder eines Teams können gleichzeitig an ClickUp-Dokumenten arbeiten und sehen dabei, wer das Dokument ebenfalls ansieht oder Änderungen vornimmt. Diese Transparenz hilft, Verwirrung und doppelte Arbeit zu vermeiden.

Arbeiten Sie gemeinsam an Dokumenten mit ClickUp Docs

💜 Whiteboards für Brainstorming und visuelle Zusammenarbeit

Arbeiten Sie zusammen und visualisieren Sie Ihre Ideen auf den ClickUp Whiteboards

In die umfassendere Plattform für Projektmanagement von ClickUp integriert, bieten ClickUp Whiteboards eine nahtlose Verbindung zwischen Aufgaben, Dokumenten, Chats und anderen Tools, sodass Sie Konzepte in umsetzbare Projekte umwandeln können, ohne die Anwendung wechseln zu müssen.

ClickUp hat den Bedarf an E-Mail-Kommunikation reduziert und die Zusammenarbeit für unser Team zur Erstellung von Inhalten optimiert. Wir sind jetzt in der Lage, von der Ideenfindung/dem Brainstorming bis zum ersten Entwurf bis zu 2-3x schneller zu kommen.

Brainstorming und Zusammenfassung von Aufgaben mit ClickUp Brain

ClickUp Brain verleiht dem kollaborativen Brainstorming eine neue Dimension. Es handelt sich um einen virtuellen Assistenten, der die Produktivität steigert, indem er Workspace-Daten analysiert und umsetzbare Erkenntnisse generiert.

Die KI kann umfangreiche Dokumente zusammenfassen und dabei die wichtigsten Erkenntnisse, getroffenen Entscheidungen und zu erledigenden Elemente hervorheben. Dieses Feature ermöglicht es Teams, sich auf die Verfeinerung von Ideen zu konzentrieren, ohne Details manuell durchgehen zu müssen.

💜 Aufgabenverwaltung, um Unterhaltungen direkt mit umsetzbaren Schritten zu verknüpfen

Erstellen Sie mit ClickUp Kommentaren nachverfolgbare Aufgaben

Mit den "Assign Comments" von ClickUp können Sie jeden Diskussionspunkt in eine nachverfolgte Aufgabe umwandeln. So wird sichergestellt, dass wichtige Elemente nicht in langen Threads verloren gehen.

Zum Beispiel plant Ihr Marketing-Team eine Kampagne. Jemand schlägt im Chat eine großartige Idee vor. Anstatt darauf zu hoffen, dass jemand daran denkt, diese umzusetzen, können Sie sofort eine Aufgabe mit Fälligkeitsdatum und Priorität erstellen und zuweisen.

Das Benachrichtigungssystem von ClickUp hält alle über Aktualisierungen und Änderungen auf dem Laufenden und sorgt so für einen kontinuierlichen Fortschritt der Aufgaben. Die Aufgabenverwaltung der Plattform ist auf natürliche Weise mit den Chat- und Kollaborations-Features verbunden und hilft Teams, Diskussionen in Ergebnisse umzuwandeln, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen.

💡 Pro-Tipp: Erfahren Sie, wie KI Ihnen helfen kann, Ihr Team effektiver zu managen, indem Sie die Erstellung von Aufgaben automatisieren und Diskussionen organisieren.

Übersicht über die Preise

ClickUp bietet ein flexibles Preismodell für Einzelpersonen, kleine Teams und Unternehmen. Die Plattform kombiniert Projektmanagement mit Echtzeit-Kommunikation in einem erschwinglichen All-in-One-Paket.

Hier ist eine Aufschlüsselung der Pläne:

Effektive Zusammenarbeit mit ClickUp

Discord ist nach wie vor eine beliebte Wahl für die Kommunikation in der Gemeinschaft und bietet zuverlässige Funktionen zum Chatten, Telefonieren und Videoanrufen. Die Limitierungen beim Projektmanagement und der integrierten Zusammenarbeit schränken jedoch die Produktivität von Teams ein, die eine umfassende Lösung benötigen.

ClickUp erweist sich als leistungsstarke Alternative zu Discord, die wesentliche Kommunikations-Features mit fortschrittlichen Funktionen für das Projektmanagement kombiniert. Es bietet integrierte Funktionen zum Chatten, Sprachkanäle, Videoanrufe, das Freigeben von Dateien, anpassbare Ansichten, die Automatisierung von Workflows und visuelle Tools für die Zusammenarbeit wie Whiteboards und Mindmaps.

Wenn Ihr Team eine Lösung benötigt, die Kommunikation und Projektmanagement nahtlos integriert, ist es an der Zeit, zu wechseln.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und erleben Sie eine Plattform, die darauf ausgelegt ist, die Produktivität zu steigern und echte Ergebnisse für Ihr Geschäft zu erzielen.