die 10 besten CRM-Softwares für Reisebüros im Jahr 2025

Erinnern Sie sich noch an Ihre erste Arbeit mit einem Reisebüro?

Alles fühlte sich aufregend an – Kunden bei der Planung ihres Traumurlaubs zu helfen, neue Reiseziele zu entdecken und Reisemagie wahr werden zu lassen. Dann kam die Ernüchterung: Kundendaten, die über E-Mails verstreut waren, endlose Nachfassaktionen und eine wachsende Liste administrativer Aufgaben ließen Ihnen weniger Zeit, sich tatsächlich auf Ihre Kunden zu konzentrieren.

Hier kommt eine CRM-Software für Reisebüros ins Spiel.

Die richtige CRM-Software für die Reisebranche organisiert die Beziehungen zu Ihren Kunden, hilft Ihnen bei der Gestaltung personalisierter Erlebnisse und macht das Buchungsmanagement zum Kinderspiel. Ob Sie nun ein Einzelreisebüro leiten oder ein ganzes Team, ein solides CRM-System hält Ihre Vertriebskette in Schwung und Ihren Stresspegel niedrig.

Um Ihnen das Leben zu erleichtern, haben wir die 10 besten CRM-Softwares für Reisebüros zusammengestellt – denn bei einem erfolgreichen Geschäft im Reisesektor sollte es um großartige Reisen gehen, nicht um unübersichtliche Tabellen.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die besten CRM-Systeme für die Reisebranche, zusammen mit ihren Anwendungsfällen! : Am besten für die Beziehung zu Kunden und das Projektmanagement geeignet ClickUp: Am besten für die Beziehung zu Kunden und das Projektmanagement geeignet Pipedrive: Am besten für die Verwaltung der Vertriebspipeline und von Geschäften geeignet HubSpot CRM: Am besten für das Deal-Management Zoho CRM: Am besten für die Berichterstellung und Analyse im Vertrieb geeignet Agile CRM: Beste All-in-One-Lösung für das Geschäft Salesforce: Am besten für benutzerdefinierte Anpassungen und Integrationen von CRM geeignet NetHunt CRM: Bestes End-to-End-CRM für Verkaufsteams EngageBay: Beste erschwingliche All-in-One-CRM-Software mit Omnichannel-Marketing WeTravel: Beste CRM-Software speziell für Reisebüros Freshworks CRM: Am besten für mittelgroße Geschäfte

Sie müssen Buchungen nachverfolgen, Abfragen von Kunden bearbeiten, Zahlungen verarbeiten und Kundendaten im Auge behalten – und irgendwie muss das alles reibungslos ablaufen. Es ist leicht, bei so vielen Details den Überblick über die Anfrage eines Kunden zu verlieren oder eine wichtige Nachverfolgung zu vergessen. Ohne die richtigen tools kann es sich wie eine unendliche Herausforderung anfühlen, den Überblick über Kundeninteraktionen zu behalten.

Mit dem richtigen CRM für den Betrieb eines Reisebüros können Sie Routineaufgaben automatisieren und Buchungen effizienter verwalten. Das Feature für den Workflow im CRM ermöglicht es Ihnen, Ihren Tag besser zu organisieren, sodass Sie sich nicht ständig abmühen müssen, sich an Details zu erinnern. So haben Sie mehr Zeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – jedem Kunden ein personalisiertes Erlebnis zu bieten.

Einer der besten Aspekte ist, dass eine CRM-Lösung für die Reisebranche wertvolle Einblicke in die Kundenzufriedenheit und Erfahrungs-KPIs bietet und Ihnen bei der Nachverfolgung der Qualität Ihres Kundenservices hilft. So können Sie leichter erkennen, was gut funktioniert und wo Sie sich verbessern müssen.

Darüber hinaus können Sie mit Integrationen wie KI-Reiseplanern maßgeschneiderte Empfehlungen anbieten und so die Kundenbindung an Ihren Service auf ein neues Niveau heben.

👀Wussten Sie schon? Viele CRMs für die Reise- und Tourismusbranche lassen sich in globale Vertriebssysteme (GDS) wie Amadeus, Sabre und Galileo integrieren. Durch diese Verbindung können Reisebüros Flug- und Hoteldaten direkt in Echtzeit in die Reise-CRM-Software einspeisen, was die Buchung und Reservierung vereinfacht.

Worauf sollten Sie bei der CRM-Software für Reisebüros achten?

Mit CRM-tools können Sie wichtige Kundeninformationen, Präferenzen und den Kommunikationsverlauf erfassen und speichern und so ein umfassendes Profil erstellen, das Ihnen dabei hilft, maßgeschneiderte Dienstleistungen und persönliche Betreuung anzubieten.

Angesichts der vielen verfügbaren Optionen kann die Wahl des richtigen CRM für ein Geschäft im Reisesektor überwältigend sein.

Hier ist, worauf Sie bei der Auswahl einer Reisemanagement-Plattform für personalisierte Erlebnisse achten sollten:

Müheloses Buchen: Das Reise-CRM-System sollte einen nahtlosen Zugang zu Top-Unterkünften, Flügen und mehr bieten

Automatisierte Kommunikation: Suchen Sie nach CRM-tools, die die Kommunikation mit dem Client automatisieren, z. B. das Versenden von E-Mails, Erinnerungen oder Updates. Die Automatisierung spart Zeit und sorgt für eine konsistente Nachverfolgung

Erweiterte Tools zur Berichterstellung: Ihr CRM sollte detaillierte Funktionen zur Berichterstellung bieten. Verfolgen Sie Verkäufe, Kundeninteraktionen, Kontenverwaltung und Leistungsmetriken, um eine umfassende Ansicht Ihres Geschäfts zu erhalten

Integration mit anderen Tools: CRM muss mit anderen Plattformen wie Buchungsmaschinen oder Zahlungssystemen integriert werden können. Dies ermöglicht die Synchronisierung all Ihrer Tools und optimiert die Abläufe

anpassungsoptionen: *Ein CRM sollte benutzerdefinierte Features wie CRM-Vorlagen bieten, um das System an Ihre geschäftlichen Anforderungen anzupassen und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. So können Sie es an Ihre spezifischen Workflows anpassen

Mobile Zugänglichkeit: Reisen hört nicht auf, wenn Sie nicht an Ihrem Schreibtisch sitzen. Mit einem mobilfreundlichen CRM können Sie alles unterwegs auf Ihren Mobilgeräten verwalten

KI-gestützte Empfehlungen: Mit KI-Reiseplanern sollte Ihr CRM in der Lage sein, personalisierte Dienstleistungen auf der Grundlage von Kundenpräferenzen und dem Reiseverlauf und -verhalten in der Vergangenheit anzubieten

Features für Datensicherheit: Ihr CRM sollte robuste Sicherheit bieten, wie z. B. Verschlüsselung und Einhaltung globaler Datenschutzbestimmungen, um Kundendaten zu schützen

Benutzerfreundliche Oberfläche: Ein intuitives Design stellt sicher, dass Ihr Team sich leicht in dem tool zurechtfindet und wertvolle Zeit spart

🧠 Fun Fact: Das Henn-na Hotel in Nagasaki ist das erste Hotel der Welt, das ausschließlich von mehrsprachigen Robotern bedient wird, die hauptsächlich für den Check-in und Check-out zuständig sind.

Die 10 besten CRM-Softwares für Reisebüros

Hier sind die Top-Auswahl der 10 besten CRM-Systeme für Reisebüros:

1. ClickUp (am besten für die Beziehung zu Kunden und das Projektmanagement geeignet)

Aufbau und Verwaltung Ihrer Beziehungen zu Clients, Nachverfolgung persönlicher Aufgaben, Förderung des Wachstums Ihres Geschäfts und vieles mehr mit ClickUp CRM

An erster Stelle auf unserer Liste steht ClickUp, die "Alles-App für die Arbeit", die gleichzeitig als leistungsstarke CRM-Software für Reisebüros dient.

ClickUp CRM kombiniert Projektmanagement mit CRM und ermöglicht Ihnen die Verwaltung von Kundenbeziehungen und Projekten aus dem Bereich Reisen über eine einzige, benutzerfreundliche Oberfläche. ClickUp kann Ihr bevorzugtes tool für die Verwaltung von Kundendaten, Geschäften und Kontakten sein.

📮ClickUp Insight: Fast 42 % der Wissensarbeiter bevorzugen E-Mails für die Kommunikation im Team. Aber das hat seinen Preis. Da die meisten E-Mails nur eine Auswahl von Teammitgliedern erreichen, bleibt das Wissen fragmentiert, was die Zusammenarbeit und schnelle Entscheidungen behindert. Um die Sichtbarkeit zu verbessern und die Zusammenarbeit zu beschleunigen, nutzen Sie eine Alles-App für die Arbeit wie ClickUp, die Ihre E-Mails innerhalb von Sekunden in umsetzbare Aufgaben verwandelt!

Eines der herausragenden Features ist, wie ClickUp die Kundenansprache zentralisiert. Die E-Mail-Integration ist nahtlos und fördert die Zusammenarbeit zwischen Teams. Sie können Updates zu Projekten für Clients freigeben, Kunden an Bord holen und alles in einem E-Mail-Hub verwalten.

Tauchen Sie tiefer in Ihre Aufgaben ein und verwalten Sie Ihre Vertriebskette und potenzielle Kunden ganz einfach an einem Ort mit ClickUp Dashboards

Dann gibt es noch das ClickUp Dashboard, das detaillierte Einblicke in Ihre Vertriebskette geben kann, um zum Erfolg Ihres Reisebüros beizutragen. Verwenden Sie über 50 Widgets, um Kundendaten an einem zentralen Speicherort zu visualisieren. So behalten Sie den Überblick über Ihre Leads und Fortschritte.

Ein weiterer Vorteil ist der große Bereich an Vorlagen für das Kundenbeziehungsmanagement von ClickUp, einschließlich Vorlagen für Reisepläne, die Ihnen Zeit sparen und bei der Erstellung benutzerdefinierter Reisepläne helfen können. Sie müssen nicht bei Null anfangen!

Kostenlose Vorlage erhalten Nachverfolgung all Ihrer Reiseentscheidungen von Reisezielen bis hin zu Anfragen mit der Vorlage für Reisebüros von ClickUp

Zum Beispiel kann die Vorlage für Reisebüros von ClickUp Reisebüros bei der Organisation und Verwaltung von Buchungen, Reiseplänen und Kundendaten unterstützen. Sie kann auch Dienstleistungen mit Hotels, Fluggesellschaften und anderen Partnern planen, den Fortschritt der Kunden in jeder Phase ihrer Reise nachverfolgen und personalisierte Kundenerfahrungen bieten.

Diese Vorlage sorgt für Ordnung und hilft Ihnen, sich auf die Bereitstellung eines erstklassigen Service zu konzentrieren, egal ob Sie ein Abenteuer in mehreren Städten oder einen einfachen Wochenendausflug planen.

💈 Bonus: Die Vorlage für den Reiseplaner von ClickUp ist eine großartige Möglichkeit, um auf privaten Reisen organisiert zu bleiben. Sie ermöglicht es Ihnen, eine Liste mit kostengünstigen Reisemöglichkeiten zu erstellen, reisebezogene Dateien nachzuverfolgen und To-do-Listen für jede Phase der Reise zu erstellen. Wenn Sie Ihre Vertriebskette verwalten und das Kundenmanagement verbessern möchten, hilft Ihnen die Vorlage für das Kundenbeziehungsmanagement von ClickUp bei der Nachverfolgung von Leads und Beziehungen zu Kunden, sodass Sie jeden Schritt des Prozesses einfach überwachen können.

Die besten Features von ClickUp

Organisieren Sie Reisedetails und arbeiten Sie mühelos mit ClickUp Docs zusammen, um alle Informationen zugänglich und sicher zu halten

Erstellen Sie sofort Pläne und Entwürfe für Reisen und gewinnen Sie mit ClickUp Brain neue Kunden, sparen Sie Zeit und steigern Sie die Effizienz

Nutzen Sie ClickUp Automatisierungen für die Kontaktaufnahme und Nachfassaktionen

Planen Sie tägliche Aktivitäten, richten Sie Erinnerungen ein und erstellen Sie ClickUp Aufgaben, um ClickUp zu Ihrem persönlichen Reiseassistenten zu machen

Integrieren Sie ClickUp in über 1.000 Apps, darunter Slack, Google Kalender, Zoom, YouTube und Google Tabellen, um eine nahtlose Verbindung zwischen den Plattformen herzustellen

Limits von ClickUp

Benutzer müssen sich aufgrund des breiten Bereichs an Features möglicherweise erst in die Software einarbeiten

ClickUp-Preise

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4, 7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (4.300+ Bewertungen)

Das sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp

ClickUp ist das beste Tool für Projektmanagement und CRM, das mir je untergekommen ist. Dank seiner Vielseitigkeit können Sie wirklich alle Ihre Aufgaben an einem Ort erledigen, ohne zahlreiche Abonnements für andere Dienste abschließen zu müssen.

ClickUp ist das beste Tool für Projektmanagement und CRM, das mir je untergekommen ist. Dank seiner Vielseitigkeit können Sie alle Ihre Aufgaben an einem Ort erledigen, ohne zahlreiche Abonnements für andere Dienste abschließen zu müssen.

📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Formulare für Feedback

2. Pipedrive (am besten für die Verwaltung der Vertriebspipeline und von Geschäften geeignet)

über Pipedrive

Die Führung eines Reisebüros bringt einzigartige Herausforderungen mit sich, insbesondere wenn mehrere Kundenbuchungen, Lieferanten und Geschäfte gleichzeitig verwaltet werden müssen. Mit Pipedrive können Sie die Nachverfolgung von Leads und die Verwaltung von Buchungen völlig neu gestalten und sicherstellen, dass Sie immer einen Schritt voraus sind.

Pipedrive konsolidiert Kundeninteraktionen, Reisepläne und Folgemaßnahmen an einem Ort. Die intuitiven Dashboards geben Ihnen in Echtzeit einen Überblick darüber, in welcher Phase des Prozesses sich jeder Kunde befindet – ob er sich in der Entscheidungsphase befindet oder seine Reiseroute fertigstellt.

Die besten Features von Pipedrive

Automatisierung Ihrer Verkaufsprozesse, um Zeit für die Personalisierung der Reisepläne Ihrer Clients zu gewinnen

Messen Sie den Erfolg von Buchungen mit Berichterstellungen und Analysen in Echtzeit und passen Sie Strategien an, um bessere Ergebnisse zu erzielen

Verwenden Sie Kanban-Boards, um Leads, Buchungen und Fortschritte innerhalb des Verkaufstrichters zu verwalten

Limits von Pipedrive

Es fehlt eine automatische Erkennung doppelter Einträge, sodass von Zeit zu Zeit eine manuelle Bereinigung erforderlich ist

Pipedrive-Preise

Unverzichtbar: 19 $/Monat pro Platz

Fortgeschritten: 34 $/Monat pro Platz

Professional: 64 $/Monat pro Platz

Leistung: 74 $/Monat pro Platz

Unternehmen: 99 $/Monat pro Platz

Bewertungen und Rezensionen zu Pipedrive

G2 : 4, 3/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (über 3.000 Bewertungen)

👀 Wussten Sie schon? 77 % der Unternehmen planen, ihre Investitionen in Sales-Intelligence-Tools, einschließlich CRMs, zu erhöhen, um administrative und nicht verkaufsbezogene Aufgaben zu reduzieren, die derzeit 30 % ihrer Zeit in Anspruch nehmen.

3. HubSpot CRM (am besten für das Deal-Management geeignet)

über HubSpot CRM

Mit HubSpot CRM können Sie Multichannel-Marketingkampagnen auf einer einzigen Plattform erstellen und überwachen und so eine nahtlose Kundenansprache gewährleisten.

Die Software ist benutzerfreundlich und trotz der vielen Features ist die Oberfläche unglaublich intuitiv.

HubSpot passt das CRM an Ihre spezifischen Bedürfnisse an. Von der Anpassung der Nachverfolgung von Buchungen bis hin zur benutzerdefinierten Anpassung von Feldern im CRM können Sie ein System erstellen, das sich in Ihren Workflow einfügt.

Die besten Features von HubSpot CRM

Automatisierung sich wiederholender Aufgaben wie Nachfassaktionen und Erinnerungen, um Zeit zu sparen und die Effizienz zu steigern

Überwachen Sie E-Mails, wie z. B. Öffnungen und Klicks, um das Engagement potenzieller Kunden zu messen

Gewinnen Sie mit zuverlässigen Tools zur Berichterstellung Einblicke in die Vertriebsleistung, um datengestützte Entscheidungen zu treffen

Limits von HubSpot CRM

Die benutzerdefinierte Anpassung von Dashboards kann etwas umständlich sein, was die Benutzererfahrung verlangsamen kann

HubSpot CRM-Preise

Free

Starter : 20 $/Platz pro Monat

Professional : 1.300 $/Monat (pro 5 Plätze)

enterprise*: 4.300 $/Monat (pro 7 Plätze)

Bewertungen und Rezensionen zu HubSpot CRM

G2 : 4, 4/5 (über 12.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (4.000+ Bewertungen)

Das sagen echte Benutzer über HubSpot CRM

HubSpot CRM bietet einen tadellosen Service, der uns dabei geholfen hat, unsere Zulassungsverfahren zu optimieren. Es erleichtert die Kommunikation mit unseren potenziellen Studenten. HubSpot CRM bietet auch sehr wichtige Einblicke, die es uns ermöglichen, die Beziehung zu unseren potenziellen Studenten zu verbessern.

HubSpot CRM bietet einen tadellosen Service, der uns dabei geholfen hat, unsere Zulassungen zu optimieren. Es erleichtert die Kommunikation mit unseren potenziellen Studenten. HubSpot CRM bietet auch sehr wichtige Einblicke, die es uns ermöglichen, die Beziehung zu unseren potenziellen Studenten zu verbessern.

📖 Lesen Sie auch: ClickUp vs. HubSpot: Welches CRM-Tool ist das beste

4. Zoho CRM (am besten für die Berichterstellung und Analyse im Vertrieb geeignet)

über Zoho CRM

Trotz einer etwas steilen Lernkurve hat sich Zoho CRM schnell zu einem beliebten Tool für die Verwaltung von Reisekunden entwickelt. Seine Flexibilität ist herausragend. Sie können Module, Workflows und Prozesse an Ihre Bedürfnisse anpassen, was für die Verwaltung von allem, von Leads bis hin zu Kundenbuchungen, fantastisch ist.

Sie können benutzerdefinierte Berichte erstellen, die detaillierte Einblicke in Ihre Vertriebsleistung bieten. Zu den verschiedenen Diagrammoptionen gehören Balken-, Linien-, Kreis-, Heatmap- und sogar Trichter- und Donutdiagramme.

Die besten Features von Zoho CRM

Automatisierung von Verkaufsprozessen für mehr Effizienz mit leistungsstarken Tools zur Automatisierung von Workflows

Gewinnen Sie Einblicke in die Interaktionen mit Kunden und die Verbindungen innerhalb des Teams, um die Zusammenarbeit zu verbessern

Verwenden Sie KI-Tools wie Zia und ChatGPT für Aufgaben wie das Verfassen von E-Mails und die Erkennung von Anomalien

Limits von Zoho CRM

Die Plattform kann bei kritischen Aufgaben manchmal langsamer werden

Zoho CRM-Preise

*standard: 20 $/Benutzer pro Monat

Professional : 35 $/Benutzer pro Monat

Enterprise : 50 $/Benutzer pro Monat

Ultimate: 65 $/Benutzer pro Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho CRM

G2 : 4, 1/5 (2.700+ Bewertungen)

Capterra: 4, 3/5 (über 6.500 Bewertungen)

Das sagen echte Benutzer über Zoho CRM

Es hat das beste benutzerdefinierte Feature. Benutzer können die Felder an die Anforderungen des Geschäfts anpassen. In meiner täglichen Arbeit arbeite ich mit der benutzerdefinierten Anpassung von Modulen. Bewertung gesammelt und gehostet von G2. com.

Es hat das beste benutzerdefinierte Feature. Benutzer können die Felder gemäß den Anforderungen des Geschäfts anpassen. In meiner täglichen Arbeit arbeite ich mit der Anpassung von Modulen. Bewertung gesammelt und gehostet von G2. com.

📖 Lesen Sie auch: Vorlagen für kostenlose Marketingkampagnen

5. Agile CRM (beste All-in-One-Lösung für das Management von Geschäften)

über Agile CRM

Der USP von Agile CRM ist die Nachverfolgung von Verkäufen. Die Features zur Automatisierung sind hilfreich, insbesondere bei der Verwaltung von E-Mail-Kampagnen und Social-Media-Beiträgen.

Ein weiteres Feature ist das integrierte Telefonsystem, mit dem Sie Kunden direkt von der Plattform aus anrufen können.

Die besten Features von Agile CRM

Verwalten Sie Leads und Vertriebspipelines mit tools wie Lead-Scoring und Star-Ranking

Vereinfachen Sie das CRM-Management mit einer intuitiven, benutzerfreundlichen Oberfläche

Erhalten Sie soliden Kundensupport von einem reaktionsschnellen Team, das Ihnen bei der optimalen Nutzung der Software hilft

Limits von Agile CRM

Einige Features wie Pop-up-Fenster beim Schließen und Push-Benachrichtigungen sind unvollständig oder unterentwickelt

Agile CRM-Preise

Free: Für 10 Benutzer

Starter : 14,99 $/Benutzer pro Monat

Regulär : 49,99 $/Benutzer pro Monat

Enterprise: 79,99 $/Benutzer pro Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Agile CRM

G2 : 4/5 (350+ Bewertungen)

Capterra: 4, 1/5 (über 500 Bewertungen)

Das sagen Benutzer aus der Praxis über Agile CRM

Kombiniert Vertriebs-, Marketing- und Service-Automatisierung in einer einzigen Plattform und reduziert so den Bedarf an mehreren Tools. Benutzerfreundliche Oberfläche mit Drag-and-Drop-Funktionen, die die Einrichtung und Navigation vereinfacht. Starke Automatisierungsfunktionen für Aufgaben wie E-Mail-Marketing und Automatisierung von Workflows.

Kombiniert Vertriebs-, Marketing- und Service-Automatisierung in einer einzigen Plattform und reduziert so den Bedarf an mehreren Tools. Benutzerfreundliche Oberfläche mit Drag-and-Drop-Funktionen, die die Einrichtung und Navigation vereinfacht. Starke Automatisierungsfunktionen für Aufgaben wie E-Mail-Marketing und Automatisierung von Workflows.

💡 Profi-Tipp: Ein solides Customer Communication Management System (CCM) speichert E-Mails, Nachrichten und Nachverfolgungen an einem Ort. Das richtige CRM für Reisebüros stellt sicher, dass keine Kundenanfrage übersehen wird, was das Engagement und die Anzahl der Folgebuchungen erhöht!

6. Salesforce (am besten für benutzerdefinierte Anpassungen und Integrationen von CRM)

über Salesforce

Als leistungsstarke Wahl für Cloud-basiertes CRM bietet Salesforce viele Features, die bei der Verwaltung von Kundendaten bis hin zu Verkaufsprozessen helfen können.

Es integriert Vertriebskanal-Management, Kontaktmanagement, Automatisierung des Marketings, Lead-Management und Kundensupport und bietet somit alles aus einer Hand für die Pflege von Beziehungen zu Kunden.

Die besten Features von Salesforce

Erfassen Sie E-Mails, Ereignisse und Interaktionsdaten automatisch ohne zusätzlichen Aufwand

Erstellen Sie genaue Echtzeit-Prognosen, um fundierte Entscheidungen zu treffen

Protokollieren Sie wichtige Interaktionen mit Kunden automatisch und verbessern Sie so die Kommunikation im Team

Limits von Salesforce

Einige Benutzer empfinden die Features für Prognosen und die Bewertung von Verkaufschancen als ungenau, was sich auf Entscheidungen auswirken kann

Salesforce-Preise

Starter: 25 $/Benutzer pro Monat (monatliche oder jährliche Abrechnung)

Pro: 100 $/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

Enterprise : 165 $/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

Unlimited : 330 $/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

*einstein 1 Sales: 500 $/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Salesforce

G2 : 4, 5/5 (2.500+ Bewertungen)

Capterra: 4, 4/5 (über 18.500 Bewertungen)

Das sagen Benutzer aus der Praxis über Salesforce

Sehr benutzerfreundlich, mit vielen Informationen und Möglichkeiten zur Berichterstellung. Die Möglichkeit, alle Fälle zu sehen, an denen alle arbeiten, ist großartig.

Sehr benutzerfreundlich, mit vielen Informationen und Möglichkeiten zur Berichterstellung. Die Möglichkeit, alle Fälle zu sehen, an denen alle arbeiten, ist großartig.

7. NetHunt CRM (Bestes End-to-End-CRM für Verkaufsteams)

über NetHunt CRM

NetHunt CRM bietet eine reibungslose Integration in Gmail und bringt die Funktionen des CRM direkt in Ihre E-Mails, ohne dass Sie die Plattform wechseln müssen.

Der Kundensupport wird durch die automatische Erstellung und Zuweisung von Supportanfragen erheblich erleichtert, sodass das Team den Überblick über die Kundenanfragen behält, ohne mit verschiedenen Tools jonglieren zu müssen.

Die besten Features von NetHunt CRM

Erstellen Sie mit einem einzigen Klick Leads aus E-Mails, Chat-Nachrichten und sozialen Profilen

Starten Sie gezielte E-Mail-Kampagnen und aktualisieren Sie die CRM-Daten automatisch anhand der Ergebnisse der Kampagne

Verwaltung und Nachverfolgung von Aufgaben und Aktivitäten, Zuweisung von Fälligkeitsdaten und Integration in Kalender

NetHunt CRM-Limits

Visuelle Berichte sind einfach und bieten nicht die gleiche Tiefe wie andere CRM-Lösungen für Reisebüros

NetHunt CRM-Preise

Basic : 30 $/Benutzer pro Monat

Basic Plus : 42 $/Benutzer pro Monat

Business : 60 $/Benutzer pro Monat

Business Plus : 84 $/Benutzer pro Monat

Fortgeschrittene: 120 $/Benutzer pro Monat

Bewertungen und Rezensionen zu NetHunt CRM

G2 : 4, 6/5 (über 250 Bewertungen)

Capterra: 4, 8/5 (über 150 Bewertungen)

📖 Lesen Sie auch: Wie man ein Dashboard für das Kundenbeziehungsmanagement erstellt (mit Vorlagen)

8. EngageBay (erschwingliche All-in-One-CRM-Software mit Omnichannel-Marketing)

über EngageBay

EngageBay ist erschwinglich und verfügt über Features, die die Verwaltung von Kunden, Marketing und Vertrieb vereinfachen.

Ein großer Vorteil sind die Multi-Channel-Optionen für die Kundenkommunikation. Kunden können über Live-Chat, SMS, soziale Medien, Telefonanrufe und Formulare Kontakt aufnehmen.

Das ist praktisch für Geschäfte und Clients. Die Service Bay ist ebenso beeindruckend und bietet ein Ticketsystem, einen Helpdesk, Live-Chat und Autoresponder – alles an einem Ort.

Die besten Features von EngageBay

Erfassen und pflegen Sie Leads direkt über Formulare im Internet oder andere Kontaktpunkte

Nachverfolgung von Verkaufschancen und Planung von Terminen mit Tools zur Automatisierung des Vertriebs

Entwerfen Sie reaktionsschnelle Seiten, ohne über Kenntnisse in der Webentwicklung zu verfügen

EngageBay-Limits

Benutzer haben von gelegentlichen Störungen berichtet, die Workflows unterbrechen

EngageBay-Preise

Free

Basic: 14,99 $/Benutzer pro Monat

Wachstum: 64,99 $/Benutzer pro Monat

Pro: 119,99 $/Benutzer pro Monat

EngageBay-Bewertungen und -Rezensionen

G2 : 4, 7/5 (450+ Bewertungen)

Capterra: 4, 7/5 (über 850 Bewertungen)

9. WeTravel (Beste CRM-Software für Reisebüros)

über WeTravel

Wenn Sie nach einem speziellen CRM suchen, das speziell für Reisebüros entwickelt wurde, ist WeTravel eine Überlegung wert. Es kann Seiten für Buchungen erstellen, die dabei helfen, Besucher in zahlende Kunden umzuwandeln, und den Buchungsprozess nahtlos und intuitiv gestalten.

Ein weiterer großer Vorteil sind die niedrigen Gebühren für Transaktionen des intelligenten Systems zur Abwicklung von Zahlungen, wodurch es ideal für kleine Geschäfte ist.

Die besten Features von WeTravel

Verwalten Sie Buchungen, Dokumente und Berichte von einer einzigen Plattform aus

Verwenden Sie die WeTravel-Karte, um bei Anbietern weltweit zu bezahlen

Bieten Sie sowohl Ihnen als auch Ihren Kunden ein nahtloses Benutzererlebnis

WeTravel-Limits

Einige Benutzer bemängeln, dass es keine erweiterten benutzerdefinierten Optionen für spezifische Anforderungen gibt

WeTravel-Preise

Basic : Kostenlos

Pro : 79 $/Benutzer pro Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu WeTravel

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4, 8/5 (450+ Bewertungen)

10. Freshworks CRM (am besten für Geschäfte mittlerer Größe geeignet)

über Freshworks CRM

Früher unter dem Namen Freshsales bekannt, ist Freshworks CRM eine CRM-Software, die speziell für Reiseveranstalter entwickelt wurde. Sie ist einfach zu bedienen und dennoch vollgepackt mit leistungsstarken Features, die eine nahtlose Verbindung zwischen der Automatisierung von Vertrieb und Marketing herstellen.

Das Tolle ist, wie gut sich Freshworks CRM in andere Freshworks-Produkte integrieren lässt. Wenn Sie bereits ihre Suite verwenden, passt dieses CRM genau dazu.

Die besten Features von Freshworks CRM

Verwalten Sie Ihre Vertriebskanäle mühelos mit visuellen tools und Features zur Automatisierung

Verwenden Sie Echtzeit-Analysen, um das Kundenverhalten besser zu verstehen und Strategien zu optimieren

Führen Sie gezielte E-Mail-Marketingkampagnen durch, um Leads zu verwalten und die Konversionsrate zu steigern

Limits von Freshworks CRM

Einige Integrationen von Drittanbietern können verwirrend sein und nicht so nahtlos funktionieren wie erwartet

Freshworks CRM-Preise

Free

Wachstum : 18 $ pro Benutzer und Monat

Pro : 47 $/Benutzer pro Monat

Enterprise: 83 $/Benutzer pro Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Freshworks CRM

G2 : 4, 5/5 (7.500+ Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (über 600 Bewertungen)

Verbessern Sie Ihr Kundenbeziehungsmanagement mit ClickUp

Die Führung eines Reiseunternehmens kann oft bedeuten, mit einem knappen Budget zu arbeiten, sodass es unmöglich erscheint, sich teure CRM-Software leisten zu können. Es gibt jedoch großartige Optionen, die nicht das Budget sprengen.

Die CRMs in dieser Liste bieten eine Vielzahl von Features, die speziell auf die Bedürfnisse der Branche zugeschnitten sind und gleichzeitig budgetfreundlich bleiben.

Wenn Sie jedoch nach etwas suchen, das über die Funktionen eines CRM hinausgeht, könnte ClickUp die Lösung sein. Mit seinen CRM-Funktionen, seinem Projektmanagement, seinen Integrationen und seinem Support kann ClickUp alles bewältigen, von einfachen administrativen Aufgaben bis hin zu komplexen Projekten.

Eröffnen Sie noch heute ein kostenloses Konto bei ClickUp – organisieren Sie Ihre Kundendaten und verwalten Sie Ihre Listen mit zu erledigenden Aufgaben an einem Ort!