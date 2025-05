Was ist ein Tornado-Diagramm: Definition, Beispiele und Verwendung

Stellen Sie sich vor, Sie leiten ein Projekt mit hohem Risiko, und ein Stakeholder fragt plötzlich: "Was ist hier das größte Risiko?"

Sie erstarren – denn es gibt offensichtlich mehr als eine. Budgetüberschreitungen, Verzögerungen, Probleme in der Lieferkette ... das übertrifft die Länge Ihrer Netflix-Warteschlange.

Ein Tornado-Diagramm erleichtert die Risikobewertung erheblich. Anstatt in endlosen Meetings über potenzielle Risiken und Auswirkungen zu diskutieren, verhindert dieses visuelle tool, dass unvorhergesehene Risiken das Geschäft zum Erliegen bringen.

Lassen Sie uns die Arbeit mit Tornado-Diagrammen und deren Einsatz zur professionellen Steuerung von Risiken bei Projekten genauer betrachten.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Ein Tornado-Diagramm ist ein visuelles Balkendiagramm, das Ihnen hilft, die Risiken, die sich auf Ihr Projekt auswirken könnten, zu verstehen und zu priorisieren

Um ein Tornado-Diagramm zu erstellen, sammeln Sie in einem Brainstorming alle Faktoren, die Ihr Projekt beeinflussen könnten

Sammeln Sie Daten über den Bereich möglicher Werte für jede Variable

Liste Variablen nach Auswirkung und erstelle das Diagramm mit tools wie Excel, Diagramm-Software oder fortschrittlicher Risikomanagement-Software

Analysieren Sie das Diagramm, konzentrieren Sie sich auf das Risiko mit der längsten Leiste oder mit der höchsten Wahrscheinlichkeit und planen Sie voraus

Verwenden Sie ClickUp Whiteboards, um Risiken visuell auf Karten darzustellen und Tornado-Diagramme für eine bessere Entscheidungsfindung zu erstellen

Nutzen Sie die Vorlagen von ClickUp für das Risikomanagement, um die Risikoanalyse zu optimieren und Projekte auf Kurs zu halten

Tornado-Diagramme verstehen

Ein Tornado-Diagramm ist ein Balkendiagramm, das bei der quantitativen Risikoidentifizierung verwendet wird, um die Auswirkungen verschiedener Variablen auf ein bestimmtes Ergebnis zu visualisieren. Es hat seinen Namen, weil die Leisten in einer Form angeordnet sind, die einem Tornado ähnelt – oben am breitesten und unten am schmalsten.

Diese Diagramme werden im Projektmanagement, im Bauwesen, im Ingenieurwesen und im Business häufig verwendet.

Sie sind im Grunde wie eine Wettervorhersage – sie helfen Ihnen, sich auf das Schlimmste vorzubereiten, indem sie Risikofaktoren visuell analysieren. Gleichzeitig helfen sie Ihnen auch, fundiertere Entscheidungen zu treffen.

🧠 Fun Fact: Tornado-Diagramme sind überraschend vielseitig! Sie werden zwar häufig im Projektmanagement eingesetzt, können aber auch in Feldern wie Finanzen, Umweltwissenschaften und sogar bei persönlichen Entscheidungen, wie der Bewertung der Vor- und Nachteile verschiedener Karrierewege, angewendet werden.

Was ist ein Tornado-Diagramm in der Risikoanalyse?

In der Risikoanalyse dient ein Tornado-Diagramm als Radar für Ihr Projekt. Es hebt Faktoren hervor, die die Projektrisikokosten in die Höhe treiben könnten, indem sie sich auf Zeitleisten oder Ausgaben auswirken.

Das Diagramm hilft dabei, die Unsicherheiten zu ermitteln, die über Erfolg oder Misserfolg eines Projekts entscheiden können. Es wird hauptsächlich für Sensitivitätsanalysen verwendet und misst, wie sich Änderungen in verschiedenen Eingaben auf das Ergebnis auswirken.

Je länger die Leiste, desto empfindlicher reagiert das Ergebnis des Projekts auf diese Variable. Zum Beispiel: Wenn eine geringfügige Änderung des Arbeitskräftemangels die Zeitleiste des Projekts erheblich beeinflusst, weist dieser Faktor eine lange Leiste auf, was darauf hinweist, dass er beachtet werden muss.

Faktoren mit kürzeren Leisten haben dagegen eine geringere Auswirkung und erfordern möglicherweise keine sofortige Konzentration.

Tornado-Diagramme sind besonders für Risikoanalysten und Projektmanager von Vorteil, da sie sich die Mühe ersparen, eine Tabelle voller Nummern durchgehen zu müssen. Sie können eine Tornado-Analyse durchführen und mehrere Risikofaktoren nebeneinander vergleichen. 📌 Beispiel: Angenommen, Sie leiten ein Bauprojekt. In diesem Fall können verschiedene Faktoren wie Materialpreisänderungen, Arbeitskräftemangel, Verzögerungen bei Genehmigungen, schlechtes Wetter und Geräteausfälle die Kosten beeinflussen. Dies könnten Ihre Daten sein:

Risikofaktor Negative Auswirkung ($) positive Auswirkungen (€)* Schwankung der Materialkosten -8.000 $ 12.000 $ Genehmigungsverzögerungen -7.000 $ 10.000 $ Arbeitskräftemangel -7.000 $ 8.000 $ Schlechtes Wetter -6.000 $ 8.000 $ Geräteausfälle -4.000 $ 3.000 $

So stellt ein Tornado-Diagramm diese Risiken dar:

über Microsoft Excel

Dieses Tornado-Diagramm zeigt, welche Risiken die größten Auswirkungen haben (sowohl negative als auch positive). Die längste Leiste steht für Schwankungen bei den Materialkosten, was bedeutet, dass dies zu großen finanziellen Problemen führen könnte. Wenn Sie dies wissen, können Sie vorbeugende Maßnahmen ergreifen, z. B. regelmäßige Wartungen durchführen oder Backups bereithalten.

👀 Wussten Sie schon? Nur 46 % der Unternehmen mindern tatsächlich Risiken, nachdem sie diese bewertet haben – obwohl sie eigentlich Maßnahmen ergreifen sollten.

Bestandteile eines Tornado-Diagramms

Lassen Sie uns Tornado-Diagramme in ihre Kernkomponenten zerlegen.

*titel: Erklärt, worum es in dem Diagramm geht (im obigen Beispiel des Tornado-Diagramms lautet der Titel "Risikoanalyse für ein Projekt im Bausektor")

Leisten : Jede Leiste steht für einen Schlüssel, der das Ergebnis beeinflusst (Schwankungen bei den Materialkosten, Arbeitskräftemangel usw.)

Horizontale Achse (X-Achse) : Zeigt, wie stark jeder Faktor das Ergebnis verändern kann

Vertikale Achse (Y-Achse) : Liste der Faktoren mit der größten bis zur kleinsten Auswirkung

Ausgangswert: Die Mitte jeder Leiste zeigt das erwartete Ergebnis, wenn sich nichts ändert

Wie lese ich Tornado-Diagramme?

Das Lesen eines Tornado-Diagramms ist wie das Durchsehen eines Wetterberichts – man hält Ausschau nach den größten Stürmen, die auf einen zukommen. Hier erfahren Sie, wie Sie es effektiv lesen können.

✅ Konzentrieren Sie sich auf die Länge der Leisten

Die längsten Leisten oben im Diagramm zeigen die größten potenziellen Auswirkungen an. Wie bereits erwähnt, handelt es sich hierbei um die "kritischen Faktoren", die die größte Aufmerksamkeit und die meisten Minderungsstrategien erfordern. Durch die Priorisierung der wichtigsten Risiken können Sie sich auf das Dringende konzentrieren und vermeiden, Ihr Team zu überlasten.

✅ Analysieren Sie den Bereich der Auswirkungen

Jetzt, da Sie wissen, was Sie zuerst priorisieren sollten, schauen Sie sich an, wie groß die Auswirkungen sind. Jede Leiste zeigt die potenziellen negativen und positiven Variationen eines bestimmten Faktors. Wenn eine Unsicherheit die Kosten um 10.000 $ nach oben oder unten treiben kann, wissen Sie, dass sie einen enormen Einfluss hat und können entsprechend am Risikomanagement arbeiten.

✅ Gehen Sie über die visuelle Darstellung hinaus

Das Diagramm zeigt zwar die potenziellen Auswirkungen, Sie sollten jedoch auch berücksichtigen, wie wahrscheinlich es ist, dass diese Auswirkungen eintreten. Denken Sie auch darüber nach, inwieweit Sie diese kontrollieren können und wie sie sich tatsächlich auf Ihre übergeordneten Ziele auswirken werden.

✅ Nutzen Sie das Diagramm, um kluge Entscheidungen zu treffen

Sobald Sie wissen, welche Risiken am wichtigsten sind, weisen Sie Ressourcen zu, um die Risiken mit den größten Auswirkungen zu kontrollieren, planen Sie für den schlimmsten Fall, indem Sie Lösungen vorbereiten, und nutzen Sie potenzielle positive Auswirkungen, wenn möglich.

💡Profi-Tipp: Eine längere Leiste bedeutet nicht immer eine hohe Wahrscheinlichkeit des Vorkommens. Besprechen Sie also das Tornado-Diagramm mit Ihrem Team und wählen Sie die Risiken aus, die mit größerer Wahrscheinlichkeit eintreten werden, auch wenn sie im Diagramm eine kleinere Leiste darstellen.

Erstellen eines Tornado-Diagramms: Anleitung in Schritten

Tornado-Diagramme sind nicht so einfach zu erstellen wie zu lesen. Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Ihnen helfen soll!

Schritt 1: Schlüsselvariablen identifizieren

Überlegen Sie zunächst, was Ihr Projekt am meisten beeinträchtigen könnte.

Dies können Kosten, Zeitpläne, Ressourcen oder Risiken wie Verzögerungen und Preisänderungen sein. Führen Sie mit Ihrem Team ein Brainstorming durch, um sicherzustellen, dass Sie alles Wichtige abdecken.

Schritt 2: Daten für Variablen sammeln

Wie finden Sie heraus, welche Auswirkungen Risiken haben? Gute Frage. Sehen Sie sich Daten zu abgeschlossenen Projekten, Branchenberichte und reale Nummern an und ziehen Sie Experten zu Rate. Versuchen Sie, für jedes Risiko das beste, das schlechteste und das wahrscheinlichste Szenario zu schätzen.

Schritt 3: Erstellen Sie das Layout des Diagramms

Jetzt können Sie Ihr Tornado-Diagramm erstellen!

Liste die Eingabevariablen auf der x-Achse von der höchsten bis zur niedrigsten Auswirkung auf. Zeige ihre möglichen Bereiche von Werten. Berechne dann ihre Auswirkungen auf das Ergebnis und stelle sie als Leisten auf der y-Achse dar. Aber was bedeutet das?

Lassen Sie uns anhand desselben Beispiels für ein Projekt ein Tornado-Diagramm mit Microsoft Excel erstellen.

1. Öffnen Sie eine neue Excel-Tabelle und geben Sie Ihre Daten ein

Sortieren Sie die Daten in absteigender Reihenfolge nach potenziellen Auswirkungen. So können Sie ein visuell intuitiveres Tornado-Diagramm erstellen, in dem die wichtigsten Faktoren deutlich hervorgehoben werden.

2. Wählen Sie den gesamten Datenbereich aus. Gehen Sie zu "Einfügen" und klicken Sie auf "Tabelle"

3. Klicken Sie auf OK. Folgendes wird angezeigt

Jetzt können Ihre Daten in ein Tornado-Diagramm umgewandelt werden.

4. Wählen Sie die gesamte Tabelle aus und klicken Sie auf "Einfügen". Wählen Sie im Abschnitt "Diagramme" die Option "Gestapelte Leiste" aus

So erhalten Sie ein grundlegendes Tornado-Diagramm, das Sie nach Ihren Wünschen benutzerdefiniert anpassen können.

5. Fügen Sie einen geeigneten Titel für Ihr Tornado-Diagramm hinzu

6. Wenn Ihr Diagramm wie in diesem Beispiel auf dem Kopf steht, gehen Sie einfach zum Abschnitt "Vertikale Achse" und aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Kategorien in umgekehrter Reihenfolge"

7. Weisen Sie die Beschreibungen je nach Wunsch als "hoch" oder "niedrig" zu

Probieren Sie verschiedene benutzerdefinierte Optionen aus und finden Sie heraus, welche für Ihr Diagramm am besten geeignet ist. Wenn Sie zufrieden sind, können Sie dieses Diagramm kopieren und in Dokumente einfügen und effektiv am Risikomanagement arbeiten.

📮 ClickUp Insight: 92 % der Arbeitnehmer verwenden inkonsistente Methoden zur Nachverfolgung von Elementen, was zu fehlenden Entscheidungen und verzögerter Ausführung führt. Ob Sie nun Notizen zur Nachverfolgung versenden oder Tabellenkalkulationen verwenden, der Prozess ist oft unstrukturiert und ineffizient. Die Aufgabenverwaltungslösung von ClickUp sorgt für eine nahtlose Umwandlung von Unterhaltungen in Aufgaben, sodass Ihr Team schnell handeln und auf dem Laufenden bleiben kann.

Schritt 4: Diagramm interpretieren und analysieren

Das kennen Sie bereits! Die längsten Leisten = die größten Risiken. Prüfen Sie, ob die Auswirkung hauptsächlich negativ ist oder in beide Richtungen variiert.

Priorisieren Sie die Bewältigung der größten Risiken durch Notfallpläne, Budgetanpassungen, Backup-Lieferanten oder flexible Zeitleisten. Besprechen Sie schließlich Ihre Ergebnisse mit den Interessengruppen, suchen Sie nach Lösungen und treffen Sie fundierte Entscheidungen, um Ihr Projekt auf Kurs zu halten.

💡 Profi-Tipp: Wenn ein Risiko schwerwiegend erscheint, führen Sie eine weitere Analyse durch, um seine volle Wirkung zu verstehen!

Eine der Herausforderungen bei der Erstellung eines Tornado-Diagramms ist die manuelle Erstellung. Dies kann zeitaufwendig sein und zu Fehlern führen. Glücklicherweise gibt es mehrere Software-Tools, die dabei helfen können.

Excel und Google Tabellen sind die am häufigsten verwendeten Software-Tools, die grundlegende Funktionen für Diagramme bieten. Sie können sich auch für eine Diagramm-Software wie Draw. io oder Miro entscheiden. Wenn die Erstellung von Diagrammen Ihr einziger Zweck ist, sind diese Tools möglicherweise am besten für Sie geeignet. Wenn Sie jedoch nach einer speziellen Plattform suchen, kann eine dedizierte Risikomanagement-Software wie @RISK sehr gut geeignet sein. @RISK ist ein leistungsstarkes Tool, das speziell für die Risiko- und Unsicherheitsanalyse entwickelt wurde und über erweiterte Features für die Tornado-Diagramm-Sensitivitätsanalyse verfügt.

Aber was wäre, wenn Sie Risiken in einem Brainstorming sammeln, sie in Tornado-Diagramme umwandeln und aus den Ergebnissen Aufgaben erstellen könnten – und das alles an einem Ort?

Mit ClickUp , der Alles-App für die Arbeit ist das möglich!

Erstellen Sie mit ClickUp ein Tornado-Diagramm

ClickUp mag wie ein Tool für das Projektmanagement erscheinen. Dank seiner fortschrittlichen Funktionen für Zusammenarbeit und Visualisierung eignet es sich jedoch ideal für Ihre Risikobewertung und Ihren Risikomanagementprozess.

Beginnen Sie mit einem Brainstorming aller Risiken, die sich auf Ihr Projekt auswirken könnten. Sie möchten Microsoft Word verwenden, um alle Ihre Erkenntnisse zu notieren? Das ist nicht nötig!

Mit ClickUp Docs können Sie ein zentrales Dokument mit Nachverfolgung der Versionen erstellen, das Sie für Ihr gesamtes Team freigeben können. Dies könnte Ihre anpassbare Vorlage für das Risikoregister für die zukünftige Verwendung sein!

Außerdem können Sie mit den Mitgliedern Ihres Teams zusammenarbeiten oder in Echtzeit Feedback von verschiedenen Aktionären einholen. Keine Beschwerden mehr über endlose Versionen von Dokumenten!

Vereinfachen Sie Risikobewertungen und arbeiten Sie in Echtzeit mit ClickUp-Dokumenten zusammen

Als Nächstes ist ClickUp Whiteboards ein fantastisches tool, um die Risiken Ihres Projekts mit einem Tornado-Diagramm zu visualisieren. Hier ist das Beispiel eines Bauprojekts (ClickUps Version).

Verwenden Sie Pfeile für Ihre X- und Y-Achsen und das Form-Tool, um Rechtecke für jeden Risikofaktor zu erstellen. Ordnen Sie sie vertikal an, um die klassische Tornadoform nachzuahmen

Fügen Sie die Risikofaktoren hinzu, Beschreibung jedes Rechtecks mit seiner potenziellen Auswirkung, und voilà! Sie haben gerade ein Tornado-Diagramm erstellt.

Aber halt, das ist noch nicht alles!

Erstellen Sie Tornado-Diagramme für eine effektive Risikoanalyse mit ClickUp Whiteboards

Was ClickUp so großartig macht, ist seine Flexibilität. Sobald Sie Ihr Tornado-Diagramm fertiggestellt haben, können Sie Notizen zu früheren Ergebnissen von Projekten oder alles, was Ihr Team über die präsentierten Daten wissen muss, hinzufügen.

Verwandeln Sie Risiken in Aufgaben

Das Beste daran? Sie können diese Notizen in Aufgaben umwandeln und sie Ihren Mitgliedern im Team direkt hier auf dem Board zuweisen!

Verwenden Sie ClickUp Whiteboards, um Daten in Aufgaben umzuwandeln und Ihrem Team die Informationen zu geben, die es benötigt

Sobald Sie die Aufgaben erstellt haben, gehen Sie zum Workspace des Teams, in dem sie vorhanden sind, und fügen Sie Beschreibungen oder Links hinzu, die Ihrem Team bei der Arbeit helfen könnten.

Sie können auch ClickUp Aufgaben-Checklisten verwenden, um eine Checkliste zur Risikobewertung für Ihr Team zu erstellen.

Sie fragen sich vielleicht: "Muss ich jedes Mal zu den Dokumenten oder zum Whiteboard zurückkehren, wenn ich mir die Variablen ansehen möchte?" Auf keinen Fall!

Mit ClickUp Benutzerdefinierte Felder können Sie diese direkt zu Ihren Aufgaben hinzufügen. Außerdem können Sie ein benutzerdefiniertes Feld hinzufügen, das speziell für die Nachverfolgung von Werten entwickelt wurde, damit aus "1.000 $" nicht "@1000" wird und Sie eine einheitliche Datenbank haben.

Behalten Sie alle Ihre Risikodaten mit ClickUp Benutzerdefinierte Felder im Registerkartenformat im Auge

Effektive Nachverfolgung von Daten

Das letzte Puzzleteil ist die einfache Visualisierung und Verwaltung von Risikodaten in einer einzigen Ansicht. ClickUp Dashboards ist Ihr heiliger Gral, um dies effektiv zu erledigen! Es hilft Ihnen, Schlüssel-Metriken zu visualisieren, wie z. B. die gesamten potenziellen Auswirkungen aller Risiken.

Außerdem können Sie Widgets verwenden, um wichtige Informationen wie die Nummer offener Risiken oder den Fortschritt von Aktivitäten zur Risikominderung anzuzeigen.

Visualisieren und verwalten Sie die Risiken Ihres Projekts effektiv mit interaktiven Dashboards von ClickUp

Risikoanalyse und -management funktionieren am besten, wenn sie vereinfacht werden. ClickUp ist Ihre ultimative Software für prädiktive Analysen, die es überflüssig macht, zwischen Teams zu chatten, um einen bereits komplexen Prozess zu besprechen.

ClickUp bringt alle unter einen Hut – von Ihren Datenanalysten bis hin zu Ihrem Verkaufsteam und HR-Team – damit alle zusammenarbeiten und Sie stressfrei bleiben!

Wie Projektmanagerin Tiffany Vedamuthu von der Mayo Clinic bestätigt:

ClickUp hat mir geholfen, als Projektmanager am Ball zu bleiben, da ich damit die genaue Nachverfolgung und das Hin- und Herwechseln zwischen Projekten und verschiedenen Aufgaben sowie die genaue Aufzeichnung von Dingen wie Entscheidungen, Risiken und Zeitleisten an einem Ort durchführen kann.

ClickUp hat mir geholfen, als Projektmanager am Ball zu bleiben, da ich damit die genaue Nachverfolgung und das Hin- und Herwechseln zwischen Projekten und verschiedenen Aufgaben sowie die genaue Aufzeichnung von Dingen wie Entscheidungen, Risiken und Zeitleisten an einem Ort durchführen kann.

Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Risikobewertungen in Excel und ClickUp

Wie Tornado-Diagramme beim Risikomanagement helfen

Man könnte also sagen, dass man Tornado-Diagramme für das Risikomanagement nicht wirklich braucht (und sich später fragen, ob man die richtige Entscheidung getroffen hat). Aber lassen Sie uns einige konkrete Gründe nennen, warum Sie sie doch brauchen.

Sie können Ihnen helfen:

Erkennen Sie die Unruhestifter : Identifizieren Sie die Faktoren, die Ihren Projekten den größten Schaden zufügen könnten, und vermeiden Sie spätere Überraschungen

Priorisieren Sie Ihren Aufwand : Konzentrieren Sie sich auf die größten Bedrohungen, anstatt sich in kleineren Problemen zu verlieren

Verbessern Sie die Entscheidungsfindung : Erkennen Sie Schwachstellen in Projekten und passen Sie Ihr Budget, Ihre Zeitleiste oder Ihre Strategien zur Schadensbegrenzung an, um den Erfolg zu steigern

Verbessern Sie die Kommunikation : Verwenden Sie Tornado-Diagramme, um Ihrem Team oder Ihrem Chef Risiken visuell zu erklären und eine Abstimmung sicherzustellen

Bleiben Sie proaktiv: Lösen Sie Probleme, bevor sie entstehen, und sparen Sie Zeit und Aufwand für die spätere Schadensbegrenzung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Tornado-Diagramme es Ihnen ermöglichen, Risiken für Projekte zu antizipieren, zu verstehen und proaktiv anzugehen, sodass Sie gut informiert ins Feld gehen!

Praktische Anwendungen von Tornado-Diagrammen

Sie wissen jetzt alles, was es über Tornado-Diagramme zu wissen gibt. Aber wann sollten Sie sie tatsächlich verwenden? Hier sind einige praktische Anwendungen.

💰 Budgetierung

Planen Sie eine Marketingkampagne? Ein Tornado-Diagramm hilft Ihnen, Risiken zu erkennen, die Ihr Budget sprengen könnten, wie z. B. steigende Werbekosten oder unerwartete Ausgaben.

So haben Sie Zeit, Gelder strategisch zuzuweisen und potenziell kostengünstige Alternativen wie organische Social-Media-Kampagnen zu erkunden.

⌛ Terminplanung

Die Arbeit an neuen Projekten ist mit Unsicherheiten verbunden. Identifizieren Sie potenzielle Verzögerungen wie Genehmigungen, Probleme mit Lieferanten oder umfangreiche Tests mit einem Tornado-Diagramm.

Anschließend können Sie Ihre Zeitleiste anpassen und Puffer für behördliche Genehmigungen, Lieferengpässe und unvorhergesehene Umstände hinzufügen.

🌍 Markteintritt

Sie führen ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung ein? Ein Tornado-Diagramm hilft Ihnen, Risiken wie intensiven Wettbewerb, sich ändernde Verbraucherpräferenzen und hohe Marketingkosten zu visualisieren.

So können Sie eine bessere Marketingstrategie entwickeln, Ressourcen effektiv zuweisen und in einem wettbewerbsintensiven Markt erfolgreich sein.

💳 Investitionsentscheidungen

Ob es sich um ein neues Geschäft oder einen Aktienkauf handelt, ein Tornado-Diagramm hilft Ihnen, die Auswirkungen des Marktwettbewerbs, der wirtschaftlichen Bedingungen und anderer Faktoren zu bewerten. So können Sie fundiertere Investitionsentscheidungen treffen und Ihr Risiko potenzieller Verluste minimieren.

Zähmen Sie den Tornado mit ClickUp!

Wir hoffen, dass Sie von unseren Tornado-Wortspielen noch nicht völlig überwältigt sind – denn hier kommt noch eins.

Wenn Ihr Projekt einem Schiff gleicht, das stürmischer See trotzt, sind Tornado-Diagramme Ihr Wetterradar, das Ihnen dabei hilft, die größten Risiken vorherzusagen, bevor sie sich zu einer Katastrophe auswachsen.

Sie können sich zwar mit Excel-Formeln herumschlagen oder zwischen mehreren Tools hin- und herwechseln, aber warum machen Sie sich das Leben nicht mit ClickUp einfacher?

Es bietet alles, was Sie brauchen, von der Ideenfindung bis zur Erstellung und Nachverfolgung von Tornado-Diagrammen, an einem flexiblen Ort.

Melden Sie sich noch heute für ein kostenloses Konto bei ClickUp an!