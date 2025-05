Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Exportieren von ClickUp nach Excel

Hatten Sie schon einmal das Bedürfnis, all Ihre ClickUp-Daten in eine Excel-Tabelle zu übertragen?

Es kann nützlich sein zu wissen, wie man Daten aus seinem ClickUp-Konto in Excel exportiert, wenn man seine Projekte sichern, Informationen mit externen Interessengruppen teilen oder benutzerdefinierte Metriken mithilfe von Excel-Formeln berechnen möchte.

In dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung besprechen wir den Prozess des Exports von Daten aus ClickUp nach Excel.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Sie können ClickUp-Daten in Listen oder Tabellen nach Excel exportieren, um sie zu sichern, benutzerdefinierte Analysen durchzuführen oder sie für externe Interessengruppen freizugeben

So exportieren Sie ClickUp-Daten nach Excel: Schritt 1 : Navigieren Sie zu der Ansicht "Liste" oder "Tabelle", die Sie exportieren möchten. Schritt 2 : Klicken Sie oben rechts in der Ansicht "Liste" oder "Tabelle" auf "Benutzerdefiniert". Schritt 3 : Klicken Sie auf "Ansicht exportieren". Schritt 4 : Wählen Sie aus, was exportiert werden soll. Schritt 5: Wählen Sie das Format der Datei aus – CSV oder Excel. Schritt 6 : Abhängig von den Schritten 4 und 5 stehen Ihnen möglicherweise die Optionen "Gesamtzeit im Status" und "Datum und Uhrzeit" für den Export zur Verfügung. Schritt 7 : Klicken Sie auf "Herunterladen"

*schritt 1: Navigieren Sie zu der Ansicht "Liste" oder "Tabelle", die Sie exportieren möchten

*schritt 2: Klicken Sie oben rechts in der Ansicht "Liste" oder "Tabelle" auf "Benutzerdefiniert"

*schritt 3: Klicken Sie auf "Ansicht exportieren"

*schritt 4: Wählen Sie aus, was exportiert werden soll

*schritt 5: Wählen Sie Ihr Format – CSV oder Excel

Schritt 6 : Abhängig von den Schritten 4 und 5 haben Sie möglicherweise die Optionen "Gesamtzeit im Status" und "Datum und Uhrzeit im Format" für den Export

Schritt 7 : Klicken Sie auf "Herunterladen"

Je nach Bedarf ist ein Export von Daten manchmal gar nicht notwendig

Sie können die in ClickUp integrierten Dashboards und leistungsstarken Features der künstlichen Intelligenz kombinieren, um Ihre Projektdaten nach Ihren Wünschen zu visualisieren und zu analysieren

Warum ist der Export von ClickUp-Daten wichtig?

Jedes Projekt bietet wertvolle Lektionen, die für ein besseres Projektmanagement in umsetzbare Erkenntnisse umgewandelt werden müssen. Mithilfe von ClickUp-Exporten können Sie Ihren eigenen Excel-Spickzettel mit wichtigen Projekterkenntnissen und Best Practices erstellen. Dies kann dazu beitragen, Projekte besser zu verwalten und in Zukunft datengestützte Entscheidungen zu treffen.

Hier sind einige Gründe, warum Sie weitere Informationen zu ClickUp-Datenexporten erhalten sollten.

Datenverwaltung

Sie können ClickUp-Daten exportieren und mit den Datensätzen anderer Tools kombinieren, um eine umfassende Ansicht der Geschäfte zu erhalten.

📌 Instanz: Wenn Ihr Marketing-Team ClickUp für die Verwaltung von Kampagnen und Salesforce CRM verwendet, kann es Daten wie ClickUp Aufgaben, einschließlich Kampagnennamen, Fristen, zugewiesene Mitglieder und Status, in Excel übertragen und mit Verkaufsdaten aus Salesforce kombinieren, um Einblicke in die Leistung zu erhalten.

📖 Weitere Informationen: Suchen Sie ein Tool, das Projektmanagement und CRM kombiniert? Erfahren Sie , wie Sie ein CRM in ClickUp erstellen.

Backups und Sicherheit von Daten

Durch den Export von Daten aus Projekten verfügen Sie über ein Backup für den Fall von Systemausfällen. So können Sie potenziellen Datenverlust und Betriebsunterbrechungen vorbeugen. Darüber hinaus hilft ein sicheres Backup bei der Prüfung und Einhaltung von Vorschriften in regulierten Branchen wie dem Gesundheitswesen, dem Finanzwesen und der Fertigung.

Datenanalyse und Berichterstellung

Durch den Export von ClickUp-Daten in Tools wie Excel können die Metriken zur Leistung von Projekten flexibler analysiert werden. Mithilfe der Datenexporte können Sie detaillierte Excel-Berichte erstellen, die für Stakeholder freigegeben werden können, die keinen Zugriff auf ClickUp haben.

💡 Profi-Tipp: Richten Sie benutzerdefinierte Dashboards in ClickUp ein, um eine leistungsstarke Datenanalyse in ClickUp zu erhalten. Sehen Sie Ihre Bewertungen der Produktivität und Leistungsmetriken auf einen Blick mit über 50 Karten, wie z. B. Karten zur Übersicht, Tabellen, Prioritäten, Zeit und Status. Kombinieren Sie diese mit der leistungsstarken KI von ClickUp AI, um in Sekundenschnelle Erkenntnisse in natürlicher Sprache zu erhalten.

Sehen Sie sich dieses Video an, um Ihr erstes Dashboard in ClickUp einzurichten:

Ansichten, die in ClickUp für den Export verfügbar sind

Mit den Ansichten von ClickUp können Sie die Verwaltung von Aufgaben, die Visualisierung von Workflows und die Nachverfolgung von Projekten nach Ihren Wünschen anpassen.

Unter den über 15 Ansichten von ClickUp können Sie Daten in Listen- und Tabellenansichten exportieren. Das bedeutet, dass Sie ClickUp Aufgaben und andere Daten aus diesen Ansichten exportieren und als CSV- oder Excel-Dateien herunterladen können, um Backups zu erstellen, Datenanalysen durchzuführen oder Projektinformationen für die Beteiligten freizugeben.

Durch den Export von Daten in die Listenansicht von ClickUp erhalten Sie auf einen Blick einen Überblick über den Stand Ihrer Arbeit. Sie können Aufgaben mit flexiblen Filter-, Sortier- und Gruppierungsoptionen organisieren.

Verwenden Sie die klassische Listenansicht von ClickUp, um alle Ihre Aufgaben auf einmal zu sehen

Mit der Ansicht "Tabelle" von ClickUp können Sie im Handumdrehen Tabellen mit benutzerdefinierten Feldern und sichtbaren Spalten erstellen. Wenn Sie Daten in dieser Ansicht extrahieren, können Sie sie nahtlos in eine robuste Excel-Datenbank übertragen, wodurch sich Client-/Lieferanteninformationen, Budgets und Bestände einfacher verwalten lassen.

Mit der Ansicht "Tabelle" von ClickUp für den Datenexport können Sie:

Sorgen Sie für eine strukturierte Datenerfassung – von den Namen der Aufgaben über die Mitarbeiter bis hin zu den Fälligkeitsdaten

Ordnen Sie Informationen mit benutzerdefinierten Feldern und benutzerdefinierten Spalten für den Status in einer relationalen Datenbank zu, um eine ganzheitliche Ansicht der Daten Ihres Projekts zu erhalten

Erhalten Sie sofort einsatzbereite Daten ohne Probleme mit dem Format

Verwalten Sie Clients, Budgets und Bestände mit der Ansicht "Tabelle" von ClickUp

📖 Lesen Sie mehr: So exportieren Sie Airtable nach Excel

Wie exportiere ich ClickUp nach Excel?

Ob Sie Projektmanager oder Business Analyst sind, detaillierte Einblicke in den Fortschritt Ihres Projekts sind von entscheidender Bedeutung. Der Export von ClickUp-Daten in Microsoft Excel mag zwar abschreckend wirken, aber wenn Sie den Prozess erst einmal beherrschen, können Sie Ihre Workflows optimieren und Ihre Daten genauer untersuchen.

Hier ist der Prozess in einzelnen Schritten, um Daten manuell aus den Ansichten "Liste" und "Tabelle" von ClickUp nach Excel zu exportieren.

*schritt 1: Navigieren Sie zu der Liste oder Ansicht der Tabelle, die Sie exportieren möchten.

*schritt 2: Klicken Sie in der oberen rechten Ecke Ihrer Ansicht "Liste" oder "Tabelle" auf "Benutzerdefiniert".

Wählen Sie "Benutzerdefiniert" in Ihrer ausgewählten Listen- oder Tabellenansicht, um Daten zu exportieren

*schritt 3: Klicken Sie auf "Exportieren".

*schritt 4: Wählen Sie aus, was exportiert werden soll:

Sichtbare Spalten : Exportieren Sie nur Informationen in den Spalten, die in Ihrer Ansicht sichtbar sind. Wenn diese Option ausgewählt ist, werden auch geschlossene Aufgaben in Ihrem Export angezeigt

*nur Aufgabennamen: Exportieren Sie eine einfache Liste der Aufgabennamen aus der Liste

Alle Spalten: Exportieren Sie alle Daten für die Aufgaben in Ihrer Ansicht, unabhängig davon, welche Spalten Sie anzeigen

Wählen Sie aus, was exportiert werden soll, und das Format der Excel-Datei

*schritt 5: Wählen Sie Ihr Format – CSV oder Excel

📝 Notiz: Wenn CSV ausgewählt ist, sehen Sie eine Exportoption für das Format "Datum":

Normal: Tag, Datum, Uhrzeit, Zeitzone

ISO (International Standard): Jahr, Monat, Tag, (T) Uhrzeit

POSIX: Die Nummer der Millisekunden, die seit dem 1. Januar 1970 vergangen sind

Wenn Sie "CSV" auswählen, wird auch eine Exportoption für das Format "Zeit" angezeigt:

Normal: Zeigt die Zeit mit h für Stunden und m für Minuten an. Zum Beispiel würden 10 Stunden und fünf Minuten als 10h 5m angezeigt werden

hh:mm: Zeigt Stunden, gefolgt von Minuten, getrennt durch einen Doppelpunkt an. Zum Beispiel würden 10 Stunden und fünf Minuten als 10:05 angezeigt werden

*Wählen Sie aus, ob ClickUp-Daten als CSV oder Excel exportiert werden sollen, und wählen Sie das gewünschte Datum, die Uhrzeit und das Format der Datei aus

*schritt 6: Wählen Sie ggf. die Einstellungen für die Zeit im Status aus.

Mit dieser Option können Sie die Gesamtzeit verfolgen, die benötigt wurde, um eine Aufgabe abzuschließen. Diese Gesamtzeit im Status ist in Ihrem Workspace in der Listenansicht, auf Karten, in einzelnen Aufgaben und in ClickUp Dashboards sichtbar.

Umschalten auf "Gesamtzeit im Status", um die Zeit anzuzeigen, die benötigt wurde, um jede Aufgabe abzuschließen

*schritt 7: Klicken Sie auf "Herunterladen"

Klicken Sie auf "Herunterladen", um ClickUp-Daten in Excel oder CSV zu exportieren

📖 Lesen Sie mehr: So exportieren Sie SharePoint nach Excel

Optimierung von ClickUp-Daten in Excel

Daten sind nicht nur Buchstaben und Nummern – sie erzählen eine Geschichte, wenn sie richtig transformiert und optimiert werden. Wenn Sie ClickUp-Daten in Excel exportieren, müssen Sie sie optimieren, um die strategische Entscheidungsfindung voranzutreiben und die Leistung Ihres Teams zu verbessern.

Hier sind einige Möglichkeiten, ClickUp-Daten in Excel zu optimieren.

Datenredundanz : Vermeiden Sie doppelte Einträge mit dem Excel-Feature "Duplikate entfernen", um die Daten zu bereinigen und Verwirrung zu vermeiden

*standardformatierung: Formatieren Sie Ihre Daten, Zeiten und Werte im gesamten Datensatz einheitlich und verwenden Sie einheitliche Benennungskonventionen für eine bessere Analyse

Datenvisualisierung : Filtern und sortieren Sie Ihre Daten nach Projekt, Mitarbeiter, Status, Datum und anderen Parametern. Außerdem können Sie Pivottabellen und Diagramme aus Ihrem Konto bei Microsoft verwenden, um dynamische Zusammenfassungen für die Datenanalyse zu erstellen

Bedingte Formatierung : Verwenden Sie die bedingte Formatierung von Excel, um Schlüsselinformationen wie Leistungsmetriken oder den Status von Aufgaben farblich zu kodieren. In Instanz: Verwenden Sie Rot für ausstehende Aufgaben, Grün für fertiggestellte und Gelb für Aufgaben in Bearbeitung

Datenintegritätsprüfungen: Implementieren Sie Datenvalidierungsregeln, um Bereiche zu validieren, fehlende Infos zu suchen und Formeln zur Fehlerprüfung zu aktivieren, um Berechnungen zu überprüfen

💡 Profi-Tipp: Betrachten Sie Ihre Excel-Datei als ein lebendiges Dokument und halten Sie die Daten auf dem neuesten Stand. So stellen Sie eine genaue Analyse, fundierte Entscheidungen und eine zuverlässige Berichterstellung sicher.

Fehlerbehebung bei häufigen Problemen beim Export

Beim Exportieren von ClickUp-Daten nach Excel können einige Probleme auftreten. Hier erfahren Sie, wie Sie diese beheben können.

Fehlende Daten

Manchmal fehlen in Ihren exportierten ClickUp-Daten bestimmte Informationen oder Aufgaben.

✅ Lösung:

Wählen Sie alle relevanten Informationen aus, die Sie nach Excel exportieren möchten. Achten Sie darauf, in den Einstellungen für den Export in ClickUp unter " Was exportiert werden soll " die richtige Option auszuwählen

Verwenden Sie Drittanbieter-tools, um ClickUp-Daten in regelmäßigen Abständen automatisch in Excel zu exportieren, damit Ihnen keine Informationen entgehen

Wenden Sie sich an das Support-Team von ClickUp , wenn Sie potenzielle Fehler finden oder Probleme nicht beheben können

Falsches Format

Ihre exportierten Daten haben möglicherweise ein falsches Format. In Instanz: Das Format von Datum und Uhrzeit entspricht möglicherweise nicht dem von Ihrer Organisation gewählten Stil oder der Standardformatierung.

✅ Lösung:

Passen Sie die Daten nach dem Export mithilfe der Formate für Datum und Uhrzeit von Excel an

Wenn Sie die Daten im CSV-Format exportieren möchten, wählen Sie das gewünschte Format für Datum und Uhrzeit aus, bevor Sie in ClickUp auf "Herunterladen" klicken

Verwenden Sie die Vorlagen für Tabellen in ClickUp, um Probleme beim Format in Excel zu vermeiden

Limits bei großen Datenmengen

Der Export großer Datensätze nach Excel kann den Prozess verlangsamen oder aufgrund der Limits von Excel für die Größe von Zeilen und Dateien zu Fehlern führen.

✅ Lösung:

Exportieren Sie Daten in kleineren Chargen, um Verlangsamungen, unvollständige Datenübertragungen und Abstürze zu vermeiden

Ziehen Sie für große Datenexporte das Format CSV in Betracht

🧠 Wussten Sie schon? Da Geschäfte mit ständig wachsenden Informationsmengen zu kämpfen haben, waren große Datenmengen eine der größten Herausforderungen für Unternehmen im Jahr 2024.

Falsche Benutzerdefinierte Felder

Einige Benutzerdefinierte Felder werden möglicherweise nicht korrekt übertragen. In Instanz können die ausklappbaren Listen fehlen oder es können unvollständige Daten für Benutzerdefinierte Felder vorhanden sein.

✅ Lösung:

Überprüfen Sie vor dem Export die Konfigurationen der benutzerdefinierten Felder in ClickUp

Exportieren Sie zunächst einen kleinen Datensatz und überprüfen Sie die Änderungen in den Benutzerdefinierten Feldern sorgfältig

Erstellen Sie komplexe benutzerdefinierte Felder manuell in Excel neu

Gewinnen Sie umsetzbare Erkenntnisse mit dem ClickUp-zu-Excel-Datenexport

Daten sind Macht, und durch den Export von ClickUp-Daten nach Excel erhalten Sie Superkräfte. Sobald Ihre Daten in Excel verfeinert, aktualisiert und organisiert sind, können Sie sich einen Überblick über die Leistung Ihres Projekts verschaffen.

Ihre Excel-Tabelle bietet Einblicke in die Leistung Ihres Projekts und Ihres Teams und dient als Repository für alle Projektdaten, Aufgaben, gewonnenen Erkenntnisse, Best Practices und vieles mehr. Sie können sie regelmäßig aktualisieren, Daten mit Diagrammen und Pivottabellen visualisieren und die Leistung Ihres Teams und Ihres Projekts nachverfolgen, um strategische Entscheidungen für die Zukunft zu treffen.

Aber manchmal ist der Export von Daten überhaupt nicht notwendig. Mit den Dashboards von ClickUp können Sie in Echtzeit Einblicke in Projekte visualisieren, die Workloads von Teams nachverfolgen und benutzerdefinierte Berichte erstellen, ohne die Plattform verlassen zu müssen. Und mit der KI-Unterstützung von ClickUp Brain können Sie Projektdaten sofort analysieren, Engpässe identifizieren und umsetzbare Erkenntnisse gewinnen – und das alles ohne manuelle Aktualisierungen von Tabellenkalkulationen. Anstatt mit statischen Daten zu jonglieren, erhalten Sie eine KI-gestützte, dynamische Berichterstellung, die sich mit Ihren Projekten weiterentwickelt.

Warum auf verstreute tools zurückgreifen, wenn Sie alles mit ClickUp erledigen können? Melden Sie sich kostenlos für ClickUp an , falls Sie dies noch nicht erledigt haben!