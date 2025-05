Die 11 besten KI-Umfragengeneratoren für die intelligente Feedback-Erfassung

Sie veranstalten ein großes Ereignis und benötigen Feedback von allen, aber Sie scheuen sich davor, Umfragen zu erstellen.

Hier kommen KI-Umfragengeneratoren ins Spiel. Diese intelligenten tools vereinfachen die Erstellung von Umfragen und ermöglichen es Ihnen, ansprechende Fragen zu formulieren und Antworten einfach zu analysieren!

Aber wie wählt man bei so vielen KI-Umfrageerstellern den richtigen aus?

Um Ihnen dabei zu helfen, haben wir die 11 besten KI-Umfrage-Tools zusammengestellt, mit denen Sie mühelos Daten sammeln und gleichzeitig Ihr Publikum einbinden können

👀 Wussten Sie schon? Die Marktforschungsbranche ist mit einem weltweiten Umsatz von über 84 Milliarden US-Dollar, der sich seit früheren Phasen verdoppelt hat, erheblich gewachsen.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Von benutzerfreundlichen Oberflächen bis hin zu anpassbaren Vorlagen – diese KI-Tools sind darauf ausgelegt, Ihre Feedback-Erfassung intelligenter und effizienter zu gestalten. : Am besten für Feedback-Management und Zusammenarbeit geeignet ClickUp: Am besten für Feedback-Management und Zusammenarbeit geeignet Jotform: Am besten geeignet für die Erstellung hochgradig benutzerdefinierter und komplexer Umfragen Typeform: Am besten geeignet, um Leads aus Umfragen zu bewerten SurveyMonkey Genius: Am besten für prädiktive KI-Analysen und -Forschung Formulare. App: Am besten für kleine Geschäfte und Solopreneure Tally: Am besten für Teams mit einem knappen Budget SurveySparrow: Am besten für Stimmungsanalysen und Emotionserkennung QuestionPro: Am besten für akademische und Marktforschungsumfragen geeignet Formshare: Am besten für die Erstellung mehrsprachiger Umfragen Ausfüllen: Am besten für Entwickler, die eine API-Integration benötigen Formstack: Am besten für HIPAA-konforme Umfragen und Umfragen im Gesundheitswesen

Worauf sollten Sie bei einem KI-Umfrage-Generator achten?

Bei der Auswahl des richtigen KI-Umfrage-Generators geht es nicht um Glück, sondern darum, das Tool zu finden, das Ihren Anforderungen entspricht. Hier sind die wichtigsten Features, die Sie priorisieren sollten:

Bedingte Logik und Verzweigung : Entscheiden Sie sich für einen KI-Umfrageersteller, der es ermöglicht, Umfragen auf der Grundlage früherer Antworten anzupassen, um die Befragten zu motivieren und Ihnen zu helfen, umfassendere Daten zu sammeln

Automatisierte Daten und prädiktive Analysen : Suchen Sie nach einer Plattform, die Muster erkennen, Trends vorhersagen und Anpassungen in Echtzeit vorschlagen kann, während Ihre Umfrage live ist

Stimmungsanalyse und Emotionserkennung : Wählen Sie ein Tool, das die Emotionen hinter offenen Antworten analysieren, negative Reaktionen identifizieren und sogar bessere Wortwahl für Folgefragen vorschlagen kann

Verarbeitung natürlicher Sprache : Ihre Umfragen sollten sich wie eine Unterhaltung anfühlen. Wählen Sie daher einen KI-Umfragengenerator, der die gesprochene Sprache versteht und sich an sie anpasst

Benutzerdefinierte Optionen : Stellen Sie sicher, dass der KI-Umfrageersteller es Ihnen ermöglicht, das Aussehen, den Ton und die Struktur an die Persönlichkeit und das Publikum Ihrer Marke anzupassen

Integrationen : Suchen Sie nach einer Plattform, die sich nahtlos mit Ihren vorhandenen Tools für das Geschäft verbindet und den Datenfluss erleichtert

Kosten: Finden Sie eine Lösung, die sowohl erschwinglich ist als auch eine solide Rendite bietet, ohne Ihr Budget zu sprengen

Wählen Sie mit Bedacht aus und sehen Sie, wie ein intelligenter KI-Umfrage-Generator Ihr Feedback-Spiel verbessern kann!

Die 11 besten KI-Umfragengeneratoren

Es ist an der Zeit, Ihr ideales tool zu finden! Hier sind die 11 besten KI-Umfrage-Generatoren:

1. ClickUp (am besten für Feedback-Management und Zusammenarbeit geeignet)

Sammeln Sie Feedback von Kunden, Clients und Mitarbeitern, indem Sie ansprechende Umfragen mit dem ClickUp-Formular erstellen. Ansicht

Mit ClickUp, der "Alles-App für die Arbeit", können Sie nicht nur intelligente, Chat-ähnliche Umfragen erstellen, sondern diese auch mit Ihren Tools für Produktivität und Zusammenarbeit verknüpfen, sodass alles an einem Ort bleibt.

Das wahre Power-Duo in diesem Prozess sind die Ansicht "ClickUp Form" und ClickUp Brain, zwei Features, die die Erfassung von Umfragedaten mit der Automatisierung von Aufgaben verknüpfen und das Feedback der Benutzer in die Tat umsetzen.

Sparen Sie Zeit, indem Sie den gesamten Umfrageprozess von der Erfassung der Antworten bis zur Zuweisung von Aufgaben mit ClickUp Automatisierungen automatisieren

Mit der Ansicht "Formular" können Sie schnell Feedback von Mitarbeitern, Kunden, Interessenten und anderen Interessengruppen einholen. Im Gegensatz zu starren, für alle passenden Umfrage-Tools werden hier bedingte Antworten verwendet, um die Fragen in Echtzeit basierend auf den Eingaben der Benutzer anzupassen.

Dadurch wirken Ihre Umfragen natürlicher und ansprechender – wie eine Unterhaltung und nicht wie ein weiteres Formular, das ausgefüllt werden muss.

Sobald die Antworten eingegangen sind, können Sie eine der über 1.000 Automatisierungen von ClickUp mit Apps wie Zapier und Slack einrichten, um sie in nachverfolgbare Aufgaben umzuwandeln und sie direkt in Ihren Workflow aufzunehmen.

Bitten Sie ClickUp Brain, innerhalb von Sekunden vorgefertigte Umfrageentwürfe und -vorlagen zu erstellen

ClickUp Brain, der zuverlässige KI-Assistent von ClickUp, kann aus Eingabeaufforderungen personalisierte Umfragen erstellen, Aufgaben direkt aus den Antworten automatisch zuweisen und die gesammelten Daten analysieren, um benutzerdefinierte Berichte und Diagramme zu erstellen.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain Fragendatenbanken für verschiedene Arten von Umfragen und passen Sie sie an, um die gewünschten Erkenntnisse zu erhalten

💡 Profi-Tipp: Sie können ClickUp Brain bitten, innerhalb von Sekunden eine Datenbank mit Umfragefragen zu erstellen, die auf bevorstehenden oder vergangenen Projekten, Kampagnen und Ereignissen basieren!

Der KI-Assistent erstellt außerdem Echtzeitberichte der Umfragedaten, die Sie einfach in Form von Diagrammen und Grafiken visualisieren können. Wenn Sie wenig Zeit oder Energie haben, kann Ihnen die Bibliothek mit benutzerfreundlichen, anpassbaren Vorlagen von ClickUp helfen.

Müssen Sie eine Umfrage zur Mitarbeiterbindung durchführen? Die Vorlage für die ClickUp-Umfrage zur Mitarbeiterbindung vereinfacht das Leben mit benutzerdefinierten Feldern, benutzerdefinierten Status und relevanten Fragen. Sie wurde entwickelt, um in Echtzeit Einblicke in die Zufriedenheit und das Engagement Ihres Teams zu gewinnen, und bietet wertvolle Daten zur Förderung einer transparenten Arbeitsplatzkultur.

Wenn Sie eine vielseitigere Vorlage für Feedback benötigen, ist die Vorlage für das ClickUp Formular für Feedback perfekt für die Erfassung von Kunden-, Benutzer- oder Partner-Feedback geeignet. Mit ihr können Sie benutzerdefinierte Umfragen für spezifische Anforderungen erstellen. Mit bearbeitbaren Feldern und verschiedenen Fragetypen ist es einfach, umsetzbares Feedback zu sammeln.

📮ClickUp Insight: Teams mit geringer Leistung verwenden mit viermal höherer Wahrscheinlichkeit mehr als 15 Tools, während leistungsstarke Teams ihre Effizienz aufrechterhalten, indem sie ihr Toolkit auf 9 oder weniger Plattformen beschränken. Aber wie wäre es mit einer einzigen Plattform? Als die Alles-App für die Arbeit vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform, einschließlich KI-gestützter Workflows. Sind Sie bereit, Ihre Arbeit zu optimieren? ClickUp funktioniert für jedes Team, macht die Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt.

Die besten Features von ClickUp

Gestalten Sie Umfragen dynamisch mit bedingter Logik, um sie auf der Grundlage früherer Antworten anzupassen

Speichern und organisieren Sie alle Umfragedaten an einem Ort, einschließlich Antworten und Teilnehmerdetails

Automatisierung der Verteilung von Umfragen auf der Grundlage von Zielgruppenmerkmalen und früheren Interaktionen für eine bessere Reichweite

Personalisieren Sie Umfragen entsprechend den Präferenzen der Teilnehmer oder der Feedback-Historie

Erstellen Sie detaillierte Berichte über die Ergebnisse von Umfragen, Trends und Schlüssel Metriken wie Engagement und Bewertungen

ClickUp-Limits

Zu viele Features können neue Benutzer überfordern

Es gibt eine leichte Lernkurve

ClickUp-Preise

Free Foreve r

Unlimited: 7 $/Monat pro Benutzer

Business: 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Kontakt für Preisauskünfte

ClickUp Brain: Für 7 $ pro Mitglied des Workspace und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügbar

ClickUp-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 7/5 (10000+ Bewertungen)

Capterra: 4. 6/5 (4300+ Bewertungen)

Was Benutzer über ClickUp sagen

ClickUp hat es mir ermöglicht, mein Aufgaben-, Projekt-, Client- und Team-Management in einem einzigen Tool zusammenzufassen! Die Möglichkeiten der Automatisierung sind wahnsinnig, das Feature für Formulare hat alles verändert und die Möglichkeit, die Nutzung mit benutzerdefinierten Feldern anzupassen (die sogar mit den Farben meiner Marke übereinstimmen können, wenn ich möchte), machen es zum besten Tool, das ich bisher gefunden habe.

ClickUp hat es mir ermöglicht, mein Aufgaben-, Projekt-, Client- und Team-Management in einem einzigen Tool zusammenzufassen! Die Möglichkeiten der Automatisierung sind wahnsinnig, das Feature für Formulare hat alles verändert und die Möglichkeit, die Nutzung mit benutzerdefinierten Feldern anzupassen (die sogar mit den Farben meiner Marke übereinstimmen können, wenn ich möchte), machen es zum besten Tool, das ich bisher gefunden habe.

2. Jotform (am besten geeignet für die Erstellung hochgradig benutzerdefinierter und komplexer Umfragen)

über Jotform

Was Jotform zu einem guten KI-Umfrage-Tool macht, ist die Art und Weise, wie es KI während des gesamten Prozesses der Erstellung von Umfragen einsetzt.

Es schlägt relevante Fragen basierend auf Ihrem Thema vor, passt das Design automatisch an Ihre Marke an und sagt sogar voraus, wo Menschen das Interesse verlieren könnten. So lassen sich benutzerdefinierte, detaillierte und optisch ansprechende Umfragen erstellen, die die Menschen motivieren und die Antwortraten verbessern – ohne dass technische Kenntnisse erforderlich sind.

Features wie der KI-Formular-Builder und der PDF-Editor sind nützlich, um Umfragen aus einfachen Texten zu erstellen und die Antworten automatisch in professionelle PDFs umzuwandeln.

Die besten Features von Jotform

Erstellen Sie benutzerdefinierte Umfragen (mit Fragen, Feldern und Layouts) automatisch aus Textansagen

Benutzerdefiniert mit über 100 Themen, CSS-Styling und mehr, um sie an Ihre Marke anzupassen

Akzeptieren Sie sichere Zahlungen von über 30 Gateways

Versenden Sie automatische E-Mails und Benachrichtigungen zur Bestätigung

Wählen Sie aus über 10.000 Vorlagen für verschiedene Zwecke aus

Integration mit über 150 Drittanbieter-tools wie HubSpot und Zapier

Jotform-Limits

Die kostenlose Version hat einige Limits bei den Features

Einige Benutzer finden die mobile Version weniger intuitiv

Jotform-Preise

Starter: Kostenlos

Bronze: 39 $/Monat

Silber: 49 $/Monat

Gold: 129 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Jotform

G2: 4,7/5 (über 3.400 Bewertungen)

Capterra: 4, 7/5 (über 2.300 Bewertungen)

Was Benutzer über Jotform sagen

Jotform bietet mir alle Funktionen, die ich brauche, und noch mehr, und die Möglichkeit, elektronisch zu unterschreiben. Es ist so einfach zu bedienen und erfüllt meine Anforderungen perfekt, sodass ich schnell jedes benötigte Formular erstellen kann.

Jotform bietet mir alle Funktionen, die ich brauche, und noch mehr, und die Möglichkeit, elektronisch zu unterschreiben. Es ist so einfach zu bedienen und erfüllt meine Anforderungen perfekt, sodass ich schnell jedes benötigte Formular erstellen kann.

Siehe auch: Die besten Jotform-Alternativen zum Ausprobieren

3. Typeform (am besten geeignet, um Leads aus Umfragen zu bewerten)

über Typeform

Die KI-Umfragen von Typeform analysieren die Antworten, um engagierte Interessenten zu identifizieren, und eignen sich daher ideal für die Lead-Qualifizierung und die Erforschung von Benutzern.

Es verfolgt Metriken wie Antwortgeschwindigkeit, Antwortänderungen und Engagement. Die KI weist auf der Grundlage dieser Signale echt interessierten potenziellen Kunden höhere Lead-Scores zu.

Typeform personalisiert Fragepfade und erkennt Inkonsistenzen, wie z. B. widersprüchliche Antworten zu Budget oder Zeitleiste, und passt die Lead-Scores an, um genauere Erkenntnisse zu erhalten.

Die besten Features von Typeform

Erstellen Sie automatisch Umfragen mit Branding, indem Sie die Website des Unternehmens analysieren

Personalisieren Sie Fragen mithilfe von Sprung- und Verzweigungslogik basierend auf vorherigen Antworten

Verwenden Sie KI, um Emotionen in offenen Antworten zu analysieren und die Formulierung von Fragen anzupassen

Fügen Sie Animationen und Multimedia hinzu, um Umfragen interaktiver zu gestalten

Wählen Sie aus über 3000 benutzerdefinierten Vorlagen wie Kundenzufriedenheit (CSAT), Aufwand für den Kunden (CES) und Net Promoter Score (NPS)

Verbinden Sie sich mit über 120 Apps von Drittanbietern wie Calendly und Slack

Typeform-Limits

Limitierte benutzerdefinierte Anpassungen

Teuer für kleine Geschäfte

Typeform-Preise

Kernpläne:

Free Forever

Basic: 29 $/Monat

Plus: 59 $/Monat

Business: 99 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Pläne für das Wachstum:

Growth Essentials: 199 $/Monat

Growth Pro: 349 $/Monat

Wachstum nach Maß: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Typeform-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 5/5 (750+ Bewertungen)

Capterra: 4, 7/5 (über 850 Bewertungen)

Was Benutzer aus der Praxis über Typeform sagen

Verwenden Sie Typeform, wenn Ihre Umfrage genauso aussehen soll wie Ihre Marke! Wenn Sie eine interne Umfrage schnell durchführen möchten, verwenden Sie Google Formulare.

Verwenden Sie Typeform, wenn Ihre Umfrage genauso aussehen soll wie Ihre Marke! Wenn Sie eine interne Umfrage schnell durchführen möchten, verwenden Sie Google Formulare.

🧠 Fun Fact: Die NPS-Methode gibt es seit 2003, als Frederick F. Reichheld sie in seinem Artikel "The One Number You Need to Grow" in der Harvard Business Review vorstellte.

4. SurveyMonkey Genius (am besten für prädiktive KI-Analysen und -Forschung geeignet)

über SurveyMonkey Genius

Viele Marktforscher verlassen sich auf SurveyMonkey Genius wegen seiner umfangreichen Analysefunktionen, der Fähigkeit, Prognosen zu erstellen und ungewöhnliche Muster zu erkennen.

Die Plattform analysiert Antwortmuster und die Größe der Beispiele und empfiehlt, wie viele weitere Antworten Sie für genaue Ergebnisse benötigen.

SurveyMonkey schlägt praxisnahe Fragen vor und deckt verborgene Verbindungen in Ihren Daten auf, indem es subtile statistische Verzerrungen erkennt, um genaue Ergebnisse zu erzielen.

Die besten Features von SurveyMonkey Genius

Wählen Sie aus über 25 Fragetypen und über 400 Vorlagen, um Umfragen benutzerdefiniert zu gestalten

Nachverfolgung der Kundenzufriedenheitswerte mit einem NPS-Rechner

Zeigen Sie spezifische Fragen mithilfe von Sprung- und Bereichslogik der richtigen Zielgruppe an

Erreichen Sie ein globales Publikum mit Umfragen in über 70 Sprachen

Integration in über 200 tools wie Microsoft Power BI, Salesforce und Marketo

SurveyMonkey Genius Limits

Die Navigation in der Benutzeroberfläche kann schwierig sein

Erweiterte Analysen sind nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar

SurveyMonkey Genius-Preisgestaltung

Basic: Free

Premier Annual: 1.428 $/Jahr

Advantage Annual: 468 $/Jahr

Standard Monthly: 99 $/Monat

Team-Vorteil: 25 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Team Premier: 75 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

SurveyMonkey Genius Bewertungen und Rezensionen

G2: 4. 4/5 (22.000+ Bewertungen)

Capterra: 4. 6/5 (10.000+ Bewertungen)

Was Benutzer aus der Praxis über SurveyMonkey Genius sagen

Ich bin sehr beeindruckt von einigen KI-Anwendungen, bei denen die KI intelligent genug ist, den Antworttyp (Optionsfeld, Kontrollkästchen, Schieberegler usw.) basierend auf der Formulierung der Frage auszuwählen. Insgesamt ein starkes Modell, das die Grundlagen mit viel Innovation abdeckt.

Ich bin sehr beeindruckt von einigen KI-Anwendungen, bei denen die KI intelligent genug ist, den Antworttyp (Schaltfläche, Kontrollkästchen, Schieberegler usw.) basierend auf der Formulierung der Frage auszuwählen. Insgesamt ein starkes Modell, das die Grundlagen abdeckt und zudem viele Innovationen bietet.

Siehe auch: SurveyMonkey-Alternativen und -Konkurrenten

5. Formulare. App (am besten für kleine Geschäfte und Solopreneure)

Die meisten kleinen Geschäfte und Solopreneure bevorzugen Einfachheit und Erschwinglichkeit über alles. Als Ergebnis wählen sie ein Tool wie forms.app, um Umfragen ohne steile Lernkurve zu erstellen.

Die KI ist leistungsstark genug, um in weniger als 30 Sekunden eine vollständige, benutzerdefinierte Umfrage aus einem einfachen Befehl per Sprache oder Text zu erstellen. Sie kann auch Umfragefragen aus vorhandenen Inhalten erstellen.

Zum Beispiel kann die KI der App, wenn Sie eine E-Mail mit Kundenfeedback hochladen, wichtige Themen identifizieren und daraus relevante Fragen erstellen.

Formulare. Die besten Features der App

Automatische Generierung von Umfragefragen und Antwortoptionen durch Eingabe eines Themas

Verwenden Sie bedingte Logik, um automatisch Folgefragen auf der Grundlage früherer Antworten zu erstellen

Verwandeln Sie Umfrageantworten in detaillierte Berichte und erkennen Sie Trends und Muster

Zugang zu über 2.000 Formularen und Vorlagen für Umfragen für unterschiedliche Anforderungen

Integration in über 500 tools wie HubSpot, Slack und Stripe

. Limits der App

Technische Probleme können dazu führen, dass die App fehlerhaft ist

Limitierte benutzerdefinierte Anpassungen

In der kostenlosen Version fehlen erweiterte Features

Formulare. Preise für Apps

Free

Basic: 5 $/Monat

Pro: 10 $/Monat

Premium: 25 $/Monat

Formulare. Bewertungen und Rezensionen von Apps

G2: 4, 5/5 (470+ Bewertungen)

Capterra: 4. 6/5 (240+ Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Optimieren Sie Ihre Umfragen für Mobilgeräte, indem Sie große Schaltflächen, kurze Fragen und ein intuitives Layout verwenden. Testen Sie Ihre Umfragen vor dem Start sowohl auf Desktop- als auch auf Mobilgeräten.

6. Tally (am besten für Teams mit einem knappen Budget geeignet)

über Tally

Einer der größten Vorteile von Tally ist, dass es seine besten Features nicht hinter einer Bezahlschranke versteckt, was es zu einer guten Wahl für budgetbewusste Teams macht.

Sie können erweiterte Features der KI wie bedingte Verzweigungen, Antwort-Piping und das Vorausfüllen von Feldern nutzen, um kostenlos unbegrenzt interaktive und personalisierte Formulare zu erstellen. Tally ermöglicht es Ihnen auch, mit Ihren Umfragen Zahlungen und Signaturen zu erfassen, Berechnungen anzuzeigen und Dateien hochzuladen, um eine effektive Erfahrung zu gewährleisten.

Die besten Features

Erstellen Sie Online-Umfragen von Grund auf neu oder wählen Sie eine vorgefertigte Umfrage aus der umfangreichen Bibliothek mit Vorlagen aus

Benutzerdefinierte Formulare, die mit CSS und eingebetteten Inhalten an Ihre Marke angepasst werden können

Übersetzen Sie Umfragen in über 50 Sprachen für ein globales Publikum

Freigeben über Einbettungen, Pop-ups, Links und benutzerdefinierte Domains

Verbinden Sie sich mit Zapier, Make und Pipedream mit Tausenden von Drittanbieter-tools

Tally-Limits

Limitierte Personalisierung

Benutzerdefinierte Domains und CSS sind in den kostenpflichtigen Plänen verfügbar

Tally-Preisgestaltung

Free

Pro: 29 $/Monat

Business: 89 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen erfassen

G2: 4,7/5 (20+ Bewertungen)

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

Was Benutzer aus der Praxis über Tally sagen

Ich liebe Tally, ich finde die Felder und die Logik der Formulare so flexibel und es lässt sich leicht in eine Website einbetten (obwohl ich TypeScript-Warnungen erhalte, was ärgerlich ist ...). Außerdem gibt es unbegrenzte Formulare und Übermittlungen!

Ich liebe Tally, ich finde die Felder und die Logik der Formulare so flexibel und es lässt sich leicht in eine Website einbetten (obwohl ich TypeScript-Warnungen erhalte, was ärgerlich ist ...). Außerdem gibt es Unlimited Formulare und Übermittlungen!

7. SurveySparrow (am besten für Stimmungsanalysen und Emotionserkennung geeignet)

über SurveySparrow

HR-Teams entscheiden sich oft für SurveySparrow für Mitarbeiterfeedback und Engagement-Umfragen, weil die KI eine detaillierte Analyse der Antworten liefert.

Das Feature CogniVue kann geschriebenen und transkribierten Text von Video- und Audioantworten trennen, um nach verborgenen Emotionen zu suchen. Es misst den allgemeinen Ton des Feedbacks eines Befragten und kategorisiert es als positiv, negativ, gemischt oder neutral.

Die besten Features von SurveySparrow

Binden Sie die Befragten mit interaktiven, chattenartigen Umfragen in Unterhaltungen ein

Planen Sie wiederkehrende Umfragen, die automatisch in festgelegten Intervallen versendet werden

Verwalten Sie Umfragen über mehrere Kanäle hinweg von einem Dashboard aus

Messen Sie die Kundenerfahrung mit NPS-, CSAT- und CES-Umfragen zur Nachverfolgung von Loyalität, Zufriedenheit und Aufwand

Wählen Sie aus über 1.000 vorgefertigten Vorlagen, um professionelle Umfragen zu erstellen

SurveySparrow Limits

Plattform kann manchmal fehlerhaft sein

Grundlegende Features zur Berichterstellung

SurveySparrow-Preise

Basic: 39 $/Monat (vierteljährliche Abrechnung)

Starter: 59 $/Monat (vierteljährliche Abrechnung)

Business: 149 $/Monat (vierteljährliche Abrechnung)

Professional: 399 $/Monat (vierteljährliche Abrechnung)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

SurveySparrow-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4. 4/5 (2.000+ Bewertungen)

Capterra: 4. 4/5 (100+ Bewertungen)

8. QuestionPro (am besten für akademische und Marktforschungsumfragen geeignet)

über QuestionPro

QuestionPro erstellt mit seinem KI-Assistenten QxBot detaillierte Marktforschungsumfragen und führt fortgeschrittene statistische Tests wie Regressionsdatenanalysen durch. InsightsHub identifiziert Muster, erstellt Forschungsberichte mit Zitaten und stellt die richtigen Forschungsmethoden sicher.

Die KI weist auf Probleme hin, schlägt Kontrollfragen vor, um Verzerrungen zu vermeiden, und berechnet die erforderlichen Antworten für zuverlässige Ergebnisse.

Die besten Features von QuestionPro

Benutzerdefinierter Flow der Umfrage mit mehr als 10 Logikoptionen, einschließlich Verzweigungen, verzögerter Logik und Datenextraktion

Wählen Sie aus über 50 Fragetypen wie offene Fragen, Multiple-Choice-Fragen, Bewertungen und Tabellen mit Matrix aus

Automatische Generierung von Umfragen in Form von Unterhaltungen auf der Grundlage von Forschungsthemen mithilfe von KI

Entdecken Sie über 350 Vorlagen für die schnelle Erstellung von Umfragen

Integration mit Drittanbieter-tools über Zapier und API

QuestionPro Limits

Anpassbare Diagramme und Grafiken sind limitiert

Die Benutzeroberfläche ist fehlerhaft und nicht benutzerfreundlich

QuestionPro-Preisgestaltung

Essentials: Free

Advanced: 99 $/Benutzer pro Monat

Team Edition: 83 $/Benutzer pro Monat

Research Suite: Benutzerdefinierte Preise

QuestionPro Bewertungen und Rezensionen

G2: 4, 5/5 (900+ Bewertungen)

Capterra: 4. 8/5 (450+ Bewertungen)

Lesen Sie auch: Die Macht von ClickUp Formularen: Optimierung der Arbeit für Software Teams

9. Formshare (am besten für die Erstellung mehrsprachiger Umfragen geeignet)

über Formshare

Formshare ist das einzige Tool auf unserer Liste, mit dem Sie unbegrenzt viele Formulare kostenlos erstellen können.

Aber was es besonders auszeichnet, ist seine Fähigkeit, Umfragen in Form von Unterhaltungen in über 120 Sprachen zu erstellen, sodass Sie eine globale Zielgruppe erreichen können. Sie können die KI einfach bitten, diese Umfragen zu erstellen, indem Sie Eingabeaufforderungen eingeben und sie über Links freigeben oder direkt auf Ihrer Website einbetten.

Formshare – die besten Features

Benutzerdefinierte Formulare mit verschiedenen Farben und Stilen, die zu Ihrer Marke passen

Integrieren Sie Terminplanungs-Apps wie Calendly und Cal.com

Gewährleisten Sie einen sicheren Datenerfassungsprozess mit integrierten Verschlüsselungs-Features

Formshare-Limits

Mehrere fortgeschrittene Features befinden sich noch in der Entwicklung

Formshare-Preise

Free forever

Formshare-Bewertungen und -Rezensionen

G2: Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

🧠Fun Fact: Studien zeigen, dass fast 80 % der Menschen Marken bevorzugen, die aktiv Kundenfeedback sammeln und nutzen.

10. Fillout (am besten für Entwickler, die eine API-Integration benötigen)

über Fillout

Viele Entwickler und Produktteams wünschen sich Formulare, die sich wie ein natürlicher Bestandteil ihrer Software anfühlen und nicht wie ein externes Tool. Und Fillout ist hervorragend darin, solche Formulare zu erstellen.

Die auf Eingabeaufforderungen basierenden Umfragen werden mit REST API-Endpunkten, Einstellungen für Webhooks und Code-Schnipseln geliefert, die Ihnen helfen, sie nahtlos in Ihre Website oder Anwendung zu integrieren. Die Plattform lässt sich über tools wie Zapier und Make in über 2.000 Apps von Drittanbietern integrieren.

Die KI von Fillout ist auch gut darin, unvoreingenommene Fragen zu generieren und die Umfragen automatisch so zu gestalten, dass sie zu Ihrer Marke passen.

Ausfüllen der besten Features

Automatische Generierung von Umfragefragen und -einleitungen mithilfe einfacher Eingabeaufforderungen

Wählen Sie aus über 50 Fragetypen, einschließlich Kontrollkästchen, Bildern und Rankings

Ansicht der Ergebnisse auf einer Seite mit visuellen Daten und anpassbaren Diagrammen

Nachverfolgung von Echtzeit-Analysen wie fertiggestellte Übermittlungen und Antwortquoten

Akzeptieren Sie Zahlungen direkt durch die Integration mit Apps wie Stripe und PayPal

Ausfüll-Limits

Berechnungen sind weniger intuitiv und langsam

Die Features sind zu einfach und müssen aktualisiert werden

Ausfüllen der Preisgestaltung

Free

Starter: 19 $/Monat

Pro: 49 $/Monat

Business: 89 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen ausfüllen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

11. Formstack (am besten für HIPAA-konforme Umfragen und Umfragen im Gesundheitswesen geeignet)

über Formstack

Bei Formstack hat die Einhaltung von HIPAA und SOC2 höchste Priorität. Die Plattform fügt automatisch eine Verschlüsselung für sensible Gesundheitsdaten hinzu. Sie scannt Antworten in Echtzeit, erkennt falsch platzierte Gesundheitsinformationen und benachrichtigt Administratoren.

Dies gewährleistet sichere, benutzerfreundliche Formulare und hilft Unternehmen im Gesundheitswesen gleichzeitig, den Datenschutz zu wahren und strenge Datenschutzgesetze einzuhalten.

Formstack – die besten Features

Drag-and-Drop-Builder, der sensible Gesundheitsdaten automatisch erkennt

Schützen Sie Daten und blockieren Sie Spam mit SSL-Verschlüsselung und reCAPTCHA

Erstellen Sie intelligente Folgefragen auf der Grundlage von Bedingungen oder Behandlungen

Automatisierung von Workflows und Einstellung oder Zuweisung benutzerdefinierter Berechtigungen

Verbindung mit über 260 tools, einschließlich EHR-Systemen, über offene API

Formstack-Limits

Erweiterte Features sind in Plänen der obersten Stufe verfügbar

Kann von Zeit zu Zeit fehlerhaft sein

Formstack-Preise

Formulare: 99 $/Monat

Suite: 299 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Formstack-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4. 4/5 (400+ Bewertungen)

Capterra: 4/5 (100+ Bewertungen)

Was Benutzer aus der Praxis über Formstack sagen

Formstack war für die Steigerung der Effizienz in unserem Team von entscheidender Bedeutung – wir verwenden es für eine Vielzahl von Zwecken, aber die beiden hilfreichsten sind die Datenerfassung (Anmeldung für ein Ereignis oder Einreichung eines Formulars für Interessenbekundung) und Umfragen nach dem Ereignis (Sammlung von Feedback und wie man mit Clients nachfasst).

Formstack war für die Steigerung der Effizienz in unserem Team von entscheidender Bedeutung – wir verwenden es für eine Vielzahl von Zwecken, aber die beiden hilfreichsten sind die Datenerfassung (Anmeldung für ein Ereignis oder Einreichung eines Formulars für Zinsen) und Umfragen nach dem Ereignis (Sammlung von Feedback und wie man mit Clients nachverfolgt).

Mit dem führenden KI-Umfragengenerator Umfragen in Unterhaltungen verwandeln

Das Einholen von Feedback ist von entscheidender Bedeutung, aber herkömmliche Umfragemethoden sind einfach nicht mehr zeitgemäß. KI-Umfragengeneratoren optimieren den Prozess, indem sie Fragen personalisieren, Antworten in Echtzeit analysieren und Folgemaßnahmen automatisieren. Das bedeutet, dass Sie mit weniger Aufwand bessere Erkenntnisse erhalten und Daten sammeln, die fundierte Entscheidungen ermöglichen.

Keines der von uns getesteten tools integriert Umfragen so in den Workflow von Projekten wie ClickUp.

Die Plattform wandelt Feedback in Aufgaben um, organisiert Antworten und liefert umsetzbare Erkenntnisse für Kunden-, Mitarbeiter- und Marktforschung. Es handelt sich nicht nur um ein Umfrage-Tool, sondern um eine umfassende Lösung für die Arbeit und das Datenmanagement.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und erfahren Sie, wie Sie mit den richtigen Umfragen Ihre Zielgruppe besser verstehen können!