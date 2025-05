die 10 besten Apps, um Ihre Gedanken und Ideen zu ordnen

Hatten Sie jemals das Gefühl, dass Ihr Gehirn tausend Registerkarten gleichzeitig geöffnet hat? Geht mir genauso.

Und das sagen nicht nur wir – auch die Wissenschaft bestätigt dies: Eine Studie der Queen's University ergab, dass der durchschnittliche Mensch mehr als 6.000 Gedanken pro Tag durchläuft.

Das ist eine Menge geistiger Unordnung, und seien wir ehrlich – mindestens die Hälfte davon ist nur eine chaotische Mischung aus Listen mit zu erledigenden Aufgaben, Fristen und zufälligen Notizen, bei denen wir Schwierigkeiten haben, den Überblick zu behalten.

Wie jeder andere Berufstätige auch kann mein Gehirn nicht gleichzeitig als Aufgabenmanager und Problemlöser fungieren. Es braucht ein System.

Deshalb sind Brain-Dump-Apps meine täglichen Begleiter. Ob es darum geht, Notizen zu machen, Listen mit zu erledigenden Aufgaben zu erstellen oder die Arbeit zu organisieren – diese Tools sorgen dafür, dass alles unter Kontrolle bleibt und ich mich nicht überfordert fühle.

Basierend auf meinen Erfahrungen und nachdem ich einige der beliebtesten Online-Tools ausprobiert habe, habe ich eine Liste der 10 besten Brain-Dumping-Tools zusammengestellt, die Ihnen helfen, Projekte effizienter zu verwalten.

Worauf sollten Sie bei Apps zum Brainstorming achten?

Der Sinn von Brain-Dump-Apps besteht darin, einen digitalen Space für Gedanken zu schaffen, in dem Sie Ihren Kopf frei bekommen und sich konzentrieren können, denn Untersuchungen haben gezeigt, dass Stress die Netzwerke des Gehirns, die für kreatives Denken verantwortlich sind, negativ beeinflusst.

Ich persönlich nutze sie, um Informationen zu organisieren, die mit meinen Arbeitsplänen übereinstimmen – so muss sich mein Gehirn nur an das erinnern, was gerade relevant ist.

Die beste App für Sie ist eine, die sich nahtlos in Ihren Workflow einfügt und Flexibilität und spontane Ideen zulässt.

📌 Achten Sie auf Folgendes: Einfache Bedienung: Halten Sie Ihre Gedanken fest und finden Sie gespeicherte Ideen schnell mithilfe von Sprachdiktat, Verknüpfungen oder einem Feature für schnelle Einträge

*nahtlose Organisation: Machen Sie unbegrenzt Notizen und kategorisieren Sie sie mit Tags und Farben zur schnellen Identifizierung

*aufgabenverwaltung: Erstellen Sie Listen mit zu erledigenden Aufgaben, richten Sie Erinnerungen ein und verknüpfen Sie Einträge mit Fristen

*visualisierung: Verwenden Sie Mindmaps und strukturierte Listen, um Ideen auf Karten festzuhalten

Anhänge und Bereicherung: Fügen Sie Bilder, Skizzen und Markdown-Dateien hinzu, um Kontext bereitzustellen

Integrationsfunktionen: Greifen Sie geräteübergreifend auf Brain-Dumps zu und stellen Sie eine Verbindung zu Kalendern, To-do-Listen und Apps für Notizen her

Exportieren und freigeben: Konvertieren Sie Notizen in PDFs, Markdown-Dateien oder Texte und geben Sie sie einfach frei

Sicherheit und Barrierefreiheit: Schützen Sie sensible Informationen durch Verschlüsselung und nutzen Sie die App ohne Internetverbindung

Effektiv zusammenarbeiten und Inhalte freigeben: Tauschen Sie sich mit Teams oder anderen Erstellern in Brainstorming-Sitzungen aus

Die besten Apps zum Brainstorming

Hier ist eine sorgfältig zusammengestellte Liste der besten Apps, mit denen Sie organisiert und produktiv bleiben können:

1. ClickUp (am besten für KI-gestützte Notizen, Zusammenfassungen und Zusammenarbeit)

Unsere Liste beginnt mit ClickUp. Ich benutze ClickUp seit Jahren und es ist ganz klar meine erste Wahl für Brain-Dumps, Notizen und Projektmanagement.

Und das zu Recht, denn ClickUp ist die Alles-in-einem-App für die Arbeit, die Projekt- und Aufgabenmanagement, das Freigeben von Wissen und Zusammenarbeit mit KI-gestützter Automatisierung kombiniert.

Ich verwende ClickUp Dokumente, um Gedanken sofort aufzuschreiben, ohne mir Gedanken über Formatierung oder Strukturierung machen zu müssen. Dank der Hierarchie der Dokumentenverwaltung lassen sich bestimmte Informationen später mühelos finden.

Ordnen Sie verstreute Informationen, Ideen und Gedanken in einer sofort einsatzbereiten, mit zahlreichen Features ausgestatteten, offenen Arbeitsfläche mit ClickUp Docs

ClickUp Dokumente unterstützt auch die bidirektionale Verknüpfung mit ClickUp Aufgaben, sodass ich verwandte Aufgaben nahtlos miteinander verbinden und eine klare, strukturierte Ansicht meines Workflows beibehalten kann.

Als visueller Lerntyp gefallen mir besonders die umfangreichen Formatierungsoptionen von ClickUp Docs, wie Aufzählungszeichen, Überschriften, Checklisten, Banner, Hervorhebungen und Codes in verschiedenen Farben. Sie helfen mir, meine Notizen schnell zu überfliegen und mir die Schlüsselpunkte sofort ins Gedächtnis zu rufen (das ist besonders hilfreich bei der Vorbereitung auf Meetings). 📈

Außerdem kann ich Bilder, Markdown-Dateien und Anhänge einbetten, um alles an einem Ort zu speichern.

Aber das ist noch nicht alles. ClickUp Brain, der KI-Assistent von ClickUp, kann Notizen zusammenfassen, automatisch Listen mit Aufgaben erstellen und sogar neue Ideen entwickeln!

Erstellen Sie mit ClickUp Brain Projektentwürfe, fassen Sie umfangreiche Dokumente zusammen und generieren Sie effizient Ideen

Hier finden Sie alles Weitere, was ClickUp Brain für mich erledigt:

Verwandelt Brain-Dumps in Sekundenschnelle in Aufgaben mit relevanten Zuweisungen und Fristen. ✅

Erfasst meine Gedanken in Form einer kostenlosen Eingabe, ohne dass ich sie bearbeiten oder formatieren muss, egal ob ich tippe oder spreche. ✅

Analysiert meine Notizen und bietet kontextbezogene Vorschläge für Beziehungen zwischen Aufgaben, Unteraufgaben und Verbindungen zwischen Projekten ✅

Hilft bei der Erstellung von Gliederungen, der Strukturierung von Projekten und der Aufschlüsselung komplexer Ideen in umsetzbare Schritte. ✅

Lässt sich nahtlos in andere ClickUp-Features integrieren, sodass ich meine gesamte Arbeit in einem Workspace zusammenführen kann, wodurch alles optimiert und zugänglich bleibt. ✅

🗒 ClickUp's Notepad ist ein weiterer Favorit von mir – ich benutze es als meinen bevorzugten Schreibblock für schnelle Notizen im Laufe des Tages. Ob es darum geht, zufällige Ideen festzuhalten oder Erinnerungen an die Arbeit zu notieren, ich kann Notizen sofort in Aufgaben umwandeln!

Verwandeln Sie verstreute Ideen und Informationen in Elemente, die in die Tat umgesetzt werden können, und in Aufgaben, die sofort ausgeführt werden können – mit dem Feature "Notepad" von ClickUp

Zum Beispiel, wenn ich mir die Notiz "Sende eine E-Mail mit einer Nachfrage an den Client" mache, kann ich daraus in Sekundenschnelle eine Aufgabe mit einem Fälligkeitsdatum und einem Mitarbeiter machen. ⏱

Die Vorlage für Meeting-Notizen von ClickUp spielt die Rolle einer Software für Meeting-Protokolle und hilft Ihnen, die Tagesordnung, Diskussionspunkte, Entscheidungen und Aktionselemente des Meetings zu erfassen – alles an einem Ort, wodurch die Produktivität gesteigert und Zeit gespart wird!

Andere Benutzer schwärmen von den Tools für die Zusammenarbeit von ClickUp.

Unsere jüngste Wertschätzung von ClickUp zeigte sich bei der Arbeit an einem Plan für Inhalte für eine Produkteinführung. Das Tool "Dokumente" ermöglichte es uns, ein strukturiertes Repository für Inhalte mit hierarchischer Organisation, Zusammenarbeit in Echtzeit und nahtlosen Einbettungsfunktionen zu erstellen und zu pflegen.

Die besten Features von ClickUp

Nehmen Sie überall Notizen auf: Laden Sie ClickUp auf Mobilgeräten, Desktops und als Laden Sie ClickUp auf Mobilgeräten, Desktops und als Erweiterung für Chrome herunter, um unterwegs auf Notizen zuzugreifen

Clip und sofort speichern: Verwenden Sie die Erweiterung für Chrome, um Websites zu erfassen, Screenshots zu erstellen und relevante Informationen schnell zu speichern

Verbessern Sie Ihre Notizen mit Vorlagen: Probieren Sie die Vorlagen von ClickUp aus, mit denen Sie Brainstorming und Notizen strukturiert und effizient gestalten können

Verwenden Sie Notepad für schnelle Gedanken: Schreiben Sie Ideen auf und wandeln Sie sie in umsetzbare Aufgaben um, ohne die App zu verlassen

Automatisierung von Workflows mit KI: Verwandeln Sie unstrukturierte Daten in organisierte Aufgaben mit KI-gestützter Aufgabenerstellung und automatischer Zuweisung

Limits von ClickUp

Die Plattform von ClickUp mit ihren zahlreichen Features kann auf Anfänger überwältigend wirken

ClickUp-Preise

Free Forever

Unlimited: 7 $/Monat pro Benutzer

Business: 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

ClickUp Brain: Für 7 $ pro Mitglied und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügbar

ClickUp AI Notetaker: Kann zu jedem kostenpflichtigen Plan für nur 6 $/Monat pro Benutzer hinzugefügt werden

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4, 7/5 (9.000+ Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (4.000+ Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Folgendes hat ein Benutzer von Trustradius freigegeben:

Dies ist der besondere Vorteil von ClickUp: Es bietet die meisten der für die Organisation der Projekte erforderlichen Tools an einem Ort. Es ermöglicht nicht nur die Verwaltung und Zuweisung, sondern bietet auch andere Tools in derselben Umgebung, wie z. B. Dokumente, in denen man Notizen machen und Berichte erstellen kann, sowie die Integration mit dem Kalender und E-Mails, alles an einem Ort. Es ist nicht notwendig, für jede Funktion externe Programme oder verschiedene Apps zu verwenden.

🍪 Bonus: Ob Sie nun Ideen strukturieren, Projekte planen oder verwandte Gedanken miteinander verbinden – mit den Mindmaps von ClickUp können Sie Ihre Brain-Dumps visuell organisieren und so einen klaren, intuitiven Fahrplan für Ihren Workflow erstellen.

2. Evernote (am besten für umfassende Notizen und Organisation)

Über Evernote

Evernote ist eine App, mit der Sie Ideen, Notizen, Web-Clippings und sogar PDFs an einem Ort erfassen können. Mit Notizbüchern, Tags und einem leistungsstarken Such-Feature kann ich meine Gedanken notieren, ohne mir Gedanken über die Struktur machen zu müssen, und sie später organisieren.

Eines meiner bevorzugten Features ist der Web Clipper von Evernote – ein nützliches tool, mit dem ich Artikel, Forschungsergebnisse und Textausschnitte von Websites direkt in meinen Notizen speichern kann.

Mein Team und ich verlassen uns stark darauf, wenn wir Ideen, Erkenntnisse und Referenzen für Projekte sammeln. Die geräteübergreifende Synchronisierung stellt sicher, dass wir immer auf unsere Notizen zugreifen können, während Notizbuchstapel verwandte Projekte strukturieren.

Die besten Features von Evernote

Kategorisieren Sie Notizen in speziellen Notizbüchern für verschiedene Themen und Projekte

Erfassen und speichern Sie Text, handschriftliche Notizen, Bilder, Audioaufnahmen und PDFs

Organisieren Sie Ihre Notizen mit einem leistungsstarken System von Tags, um sie leicht wiederzufinden

Strukturieren Sie Notizen mit Notizbüchern und Stapeln für eine bessere Organisation

Erinnerungen für wichtige Notizen zur späteren Verwendung einrichten

Evernote-Limits

Die Notizen sind linear organisiert, was es schwieriger macht, komplexe Beziehungen zwischen Ideen visuell auf einer Karte darzustellen

Evernote-Preise

Persönlich: 14,99 $/Monat pro Benutzer

Professional: 17,99 €/Monat pro Benutzer

Teams: 24,99 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Evernote-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4. 4/5 (8.200+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer im echten Leben über Evernote?

Ich kann fast alles in meinem Evernote-Konto speichern – getippte Notizen, Webseitenausschnitte, PDFs, Bilder. Der Web Clipper und das Feature "E-Mail in den Posteingang" sind für mich besonders nützlich.

Lesen Sie auch: Wie man Notizen freigibt

3. OneNote (am besten für das Erstellen von Notizen in freier Form und zum Organisieren geeignet)

Über OneNote

Wenn ich unbegrenzten Space brauche, um Ideen aufzuschreiben, ohne mir Gedanken über das Format machen zu müssen, fällt mir als erstes Microsoft OneNote ein. OneNote ist eine Software zur Dokumentenverwaltung und bietet mir eine kostenlose Leinwand, auf der ich überall klicken und mit dem Schreiben, Skizzieren oder sogar der Aufnahme von Audio und Videos beginnen kann.

In Notizbüchern, Abschnitten und Seiten bleibt alles organisiert, sodass sich Ideen leicht kategorisieren und später wieder aufrufen lassen.

Dank geräteübergreifender Synchronisierung kann ich jederzeit auf meine Notizen auf dem Desktop, dem Handy oder im Web zugreifen. Das Feature zum Freihandzeichnen ist mein persönlicher Favorit, da ich damit Notizen wie in einem echten Notizbuch handschriftlich verfassen, skizzieren oder mit Anmerkungen versehen kann.

Die besten Features von OneNote

Synchronisierung von Notizen auf Desktop, Mobilgeräten und im Web für nahtlosen Zugriff

Halten Sie schnelle Ideen fest und verfeinern Sie sie später, ohne die tools zu wechseln

Verknüpfen Sie verwandte Seiten miteinander, um die Navigation zu erleichtern

Verwenden Sie Tags, um Notizen effizient zu kategorisieren und zu suchen

Zeichnen, skizzieren und kommentieren Sie mit einem Stift oder Touchscreen

Einschränkungen von OneNote

Die Features für die Zusammenarbeit sind im Vergleich zu anderen Brain-Dump-Apps limitiert

OneNote-Preise

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Business Standard: 15 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Apps for Business: 9,90 $/Monat pro Benutzer

OneNote-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 5/5 (über 1.800 Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (über 1.800 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus dem echten Leben über OneNote?

Ich benutze dieses tool täglich, um während Meetings schnelle Notizen zu machen und Materialien zu entwerfen, bevor sie veröffentlicht werden. Es ist wie mein virtueller Ordner, mit zusätzlichen Vorteilen wie Durchsuchbarkeit und Diktatfunktion!

Lesen Sie auch: 10 beste KI-Apps für Notizen in Meetings

4. Notion (am besten für anpassbare Workspaces und strukturiertes Brain Dumping)

Über Notion

Notion ist ein flexibler, umfassender Workspace, in dem ich Ideen festhalten, Listen mit zu erledigenden Aufgaben erstellen und Gedanken ohne starre Struktur ordnen kann. Die App fungiert als Notizbuch, Aufgabenmanager und Datenbank und ist damit ein unglaublich leistungsstarkes tool zum Brain-Dumping und zur Organisation von Informationen.

Das blockbasierte System von Notion macht jedes Element verschiebbar. Anpassbare Blöcke verwandeln Brain-Dumps ganz einfach in strukturierte Dokumente. Umfangreiche Formatierungsoptionen wie Überschriften, Aufzählungszeichen und Code-Blöcke helfen dabei, Notizen visuell zu organisieren.

Besonders gut gefällt mir die Funktion der Datenbank von Notion. Sie ermöglicht es mir, Ideen in strukturierte Listen, Kanban-Boards oder Tabellen umzuwandeln, wodurch die Nachverfolgung von Projekten und Elementen vereinfacht wird.

Die besten Features von Notion

Greifen Sie auf jeden Text, jedes Bild, jedes Video oder jeden Link als Block zu, der verschoben und neu angeordnet werden kann

Halten Sie Ihre Gedanken frei auf einer leeren Leinwand ohne vordefinierte Layouts fest

Verwenden Sie die Bearbeitung von Text mit Überschriften, Fett- und Kursivdruck, Aufzählungszeichen und Blöcken mit Code

Fügen Sie Bilder, Videos und Links direkt in Notizen ein, um den Kontext zu erweitern

Verwandeln Sie Brain-Dumps in strukturierte Listen, Tabellen oder Kanban-Boards mit Datenbank-Funktionen

Limits von Notion

Notion verfügt nicht über einen dedizierten Offline-Modus, was unpraktisch sein kann, wenn Sie ohne Verbindung zum Internet darauf zugreifen müssen

Notion-Preise

Free

Plus: 12 $/Monat pro Benutzer

Business: 18 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2: 4, 7/5 (6.000+ Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Notion?

Notion ist ein großartiges tool, um Arbeit und persönliche Aufgaben zu organisieren

💡 Profi-Tipp: Fällt es Ihnen schwer, Schlüsselpunkte beim Ansehen von Videos zu erfassen? Meistern Sie die Kunst , mit diesen Expertenstrategien Notizen aus einem Video zu machen, und verpassen Sie nie wieder ein wichtiges Detail!

5. Obsidian (am besten geeignet, um verknüpfte Gedanken zu verbinden und zu visualisieren)

Über Obsidian

Ich bevorzuge während meiner Ideenfindungsprozesse einen freien Flow beim Brainstorming, sehne mich aber später nach strukturierten Inhalten. Hier kann Obsidian hilfreich sein. Mit dieser App können Sie Ihre Gedanken und Ideen auf unstrukturierte Weise festhalten, während das leistungsstarke Verknüpfungssystem Ihnen dabei hilft, verwandte Konzepte mühelos miteinander zu verbinden.

Die Ansicht der Diagramme von Obsidian ist bei den Benutzern sehr beliebt. Dieses Feature bietet eine visuelle Darstellung der Verbindungen zwischen verschiedenen Notizen und Ideen – ein Feature, das sich wie eine Mindmap für Brain-Dumps anfühlt.

Obsidian basiert auch auf Markdown, sodass ich Text schnell und ohne Ablenkungen formatieren kann. Das Tresorsystem kategorisiert alle meine Notizen ordentlich und mit dem Feature für tägliche Notizen kann ich alles, was mich beschäftigt, in Stichworten festhalten und später organisieren.

Die besten Features von Obsidian

Formatieren Sie Notizen mit Markdown, um schnell und ohne Ablenkung Notizen zu machen

Verwenden Sie tägliche Notizen, um flüchtige Gedanken, Ideen und Überlegungen festzuhalten

Visualisieren Sie die Verbindungen zwischen Notizen mit grafischen Ansichten, um die Beziehungen zwischen Ideen zu sehen

Erfahren Sie, wie Sie Notizen mit dem Tresorsystem organisieren und in Ordnern und Unterordnern strukturieren können

Benutzerdefinierte Notizen mit vorgefertigten Vorlagen für Meetings, Projekte und Brainstorming

Erweitern Sie die Funktionen mit Plug-ins für Aufgabenverwaltung, Mindmaps und mehr

Obsidian-Limits

Einige Benutzer haben Probleme mit der mobilen Version, insbesondere auf Android-Geräten

Obsidian-Preise

Synchronisierung: 5 $/Monat pro Benutzer

Publish: 10 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Obsidian

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,8/5 (30+ Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Obsidian?

Einfache Handhabung beim Erstellen und Bearbeiten von Notizen. Es war hilfreich beim Importieren und Lesen von Markdown-Notizen, die ich aus Mac Notes exportiert hatte.

🧠 Wussten Sie schon? Die Art und Weise, wie Sie Notizen machen, kann sich darauf auswirken, wie gut Sie Informationen behalten und abrufen können! Egal, ob Sie ein Mind-Mapper, ein Cornell-Notizenschreiber oder ein digitaler Schreiberling sind, diese fünf effektiven Methoden zum Erstellen von Notizen können Ihre Produktivität steigern und Ihnen dabei helfen, Ideen effektiver festzuhalten.

📮ClickUp Insight: Unordnung im Kopf ist ein großer Kreativitätskiller, der eine Zentralisierung verstreuter Informationen erfordert. Laut einer Studie von ClickUp laufen 92 % der Wissensarbeiter Gefahr, wichtige Entscheidungen zu verlieren, die in Chats, E-Mails und Tabellen vergraben sind. Ohne ein zentrales System zur Erfassung und Nachverfolgung können wertvolle Erkenntnisse für das Geschäft leicht verloren gehen. Mit den Features zur Aufgabenverwaltung von ClickUp können Sie alles mühelos organisieren – erstellen Sie Aufgaben direkt aus Chats, Kommentaren, Dokumenten und E-Mails mit nur einem Klick!

6. Google Keep (am besten für schnelles und minimalistisches Notieren)

Über Google Keep

Google Keep ist eine schlanke App für Notizen, mit der Benutzer schnell Ideen notieren, Checklisten erstellen, Erinnerungen festlegen und sogar Sprachnotizen aufzeichnen können – all dies mit nahtloser Synchronisierung zwischen den Geräten.

Mein Team und ich lieben das System von Google Keep mit Farben und Beschreibungen, mit dem sich Notizen auf einen Blick organisieren lassen.

Ob ich wichtige Notizen anhefte, ältere archiviere oder Text aus Bildern extrahiere, alles bleibt ordentlich strukturiert. Durch die Integration von Google Keep in Google Docs kann ich außerdem wichtige Notizen sofort in vollständige Dokumente umwandeln, sodass sich schnelle Ideen perfekt in strukturierte Inhalte umwandeln lassen.

Die besten Features von Google Keep

Extrahieren Sie Text aus Bildern mithilfe der optischen Zeichenerkennung (OCR)

Richten Sie zeit- oder speicherortbasierte Erinnerungen ein, die in Google Now integriert sind

Organisieren Sie Ihre Notizen durch Beschreibungen, Farben, Pinnen und Archivieren

Synchronisierung von Notizen auf allen Geräten für sofortigen Zugriff von überall

Konvertieren Sie Notizen in Google Docs für eine strukturierte Bearbeitung

Limits von Google Keep

Notizen sind auf 20.000 Zeichen, also etwa 20–30 Seiten, limitiert, was für längere Notizen nicht ideal ist

Das Limit für den Speicherplatz ist bei anderen Apps von Google üblich

Preisgestaltung für Google Keep

Business Starter: 7 $/Monat pro Benutzer

Business Standard: 14 $/Monat pro Benutzer

Business Plus: 22 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Preise für Google Workspace

Business Starter : 6 $/Monat

Business Standard : 12 $/Monat

Business Plus: 18 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Google Keep

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4, 7/5 (210+ Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Google Keep?

Insgesamt gefällt mir die einfache Bedienung von Google Keep für schnelles und effizientes Notieren. Das Feature "Sprache in Text" ist fantastisch und macht das Erstellen persönlicher Erinnerungen zum Kinderspiel. Google Keep funktioniert auf allen meinen Geräten und sorgt für eine perfekte Synchronisierung. Damit ist es ideal, um organisiert und produktiv zu bleiben.

Lesen Sie auch: Wie man Strategien für das gemeinsame Erstellen von Notizen umsetzt

7. Roam Research (am besten für vernetztes Denken und bidirektionale Verknüpfungen)

via Roam Research

Roam Research ist für vernetztes Denken konzipiert – es verbindet Ideen auf eine Weise, die die natürliche Arbeit unseres Gehirns nachahmt.

Anstatt Notizen in starren Ordnern zu speichern, verknüpft Roam mühelos Konzepte und verwandelt zufällige Brain-Dumps in ein dynamisches Wissensnetz.

Besonders gut gefällt mir die bidirektionale Verknüpfung von Roam, mit der man leicht erkennen kann, wie verschiedene Gedanken miteinander in Beziehung stehen, selbst wenn sie im Abstand von Wochen geschrieben wurden.

Die Ansicht als Grafik ist ein weiteres herausragendes Feature, das diese Verbindungen wie eine Mindmap für meine Brain-Dumps visuell als Karte darstellt.

Roam Research – die besten Features

Verknüpfen Sie Notizen mühelos mithilfe der bidirektionalen Verknüpfung, um ein Netzwerk von Ideen aufzubauen

Erfassen Sie tägliche Notizen, um spontane Gedanken festzuhalten und sie später wieder aufzugreifen

Organisieren Sie Inhalte dynamisch ohne starre Ordner oder Hierarchien

Suchen und rufen Sie Notizen schnell mit leistungsstarken Features zur Abfrage ab

Verwenden Sie Roam unter Windows, macOS und Linux, mit Unterstützung für Mobilgeräte

Roam Research Limits

Kein dedizierter Offline-Modus, d. h. für die volle Funktionalität ist eine Verbindung zum Internet erforderlich

Roam Research-Preise

Pro : 15 $/Monat pro Benutzer

Believer: 500 $ für 5 Jahre pro Benutzer

Roam Research Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4, 3/5 (10+ Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Roam Research?

Roam hat mich mit der vernetzten Verknüpfung und dieser erstaunlichen Art, Notizen zu machen, vertraut gemacht. Alles ist auf den Punkt gebracht und man verliert keine Zeit mit zufälligen Features. Einfaches und übersichtliches Notieren.

Lesen Sie auch: 15 beste KI-Apps und -Tools für Notizen

8. Bear (am besten für minimalistische und ablenkungsfreie Notizen)

via Bear

Wenn Sie wie ich eine saubere, elegante Erfahrung beim Erstellen von Notizen schätzen, ist Bear die Brain-Dump-App, die Einfachheit mit Leistung verbindet.

Was ich am meisten schätze, ist die schöne, ablenkungsfreie Oberfläche von Bear, die sich perfekt für Brain-Dumps im freien Flow, strukturierte Notizen und kreatives Schreiben eignet. Bear unterstützt auch Texte, Bilder, Skizzen und Listen mit zu erledigenden Aufgaben, und das alles in einem schlanken, übersichtlichen Workspace.

Die besten Features

Schreiben und formatieren Sie Notizen mühelos mit Markdown

Organisieren Sie Notizen mit einem flexiblen Tag-System anstelle starrer Ordner

Synchronisierung über Mac, iPhone und iPad via iCloud

Exportieren Sie Notizen in verschiedene Formate, einschließlich PDF, HTML, DOCX und ePub

Durchsuchen Sie Bilder und PDFs mit OCR-Technologie

Bedenken Sie die Limits

Nur auf Apple-Geräten verfügbar, ohne offizielle Windows- oder Web-App

Bear pricing

*monatliches Abonnement: 2,99 $/Monat pro Benutzer

Jährliches Abonnement: 29,99 $/Jahr pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen von Bären

G2: 4, 6/5 (40+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie Ihre Gedanken ordnen, ohne Ihren Workflow zu verlassen? Verwenden Sie KI-Tools für Notizen in Meetings, um Ideen sofort von jedem Bildschirm aus festzuhalten – ob Sie eine Website durchsuchen, einen Artikel lesen oder Dokumente überprüfen, notieren Sie Ihre Gedanken effizient.

9. Apple Notes (am besten für nahtloses Erstellen von Notizen innerhalb des Apple-Ökosystems geeignet)

via Apple Notes

Für Benutzer von Apple-Geräten ist Apple Notes eine kostenlose App, die immer zur Verfügung steht, wenn Sie sie brauchen – kein Herunterladen, keine Anmeldung, nur schnelles, intuitives Notieren, das mühelos über Mac, iPhone und iPad synchronisiert wird.

Ich habe auch das intelligente System der Ordner von Apple Notes genossen, das meine Notizen automatisch anhand von Hashtags und Filtern organisiert hat. Um die Sicherheit sensibler Informationen zu gewährleisten, hat Apple Notes außerdem eine End-to-End-Verschlüsselung für gesperrte Notizen aktiviert.

Die besten Features von Apple Notes

Erstellen Sie Texte, Checklisten, Tabellen und handschriftliche Skizzen

Durchsuchen Sie Notizen mit integrierter optischer Zeichenerkennung (OCR) nach Text in Bildern und PDFs

Arbeiten Sie mit in Echtzeit freigegebenen Notizen und Ordnern zusammen

Sichere Notizen mit End-to-End-Verschlüsselung für zusätzlichen Datenschutz

Nahtlose Synchronisierung über Mac, iPhone, iPad und iCloud. com

Limits von Apple Notes

Nur innerhalb des Apple-Ökosystems verfügbar, ohne offizielle Unterstützung für Windows oder Android

Apple Notes-Preise

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Apple Notes

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔮 Schlüssel-Erkenntnis: Unser Gehirn ist wie ein Whiteboard, das mit Informationen und Ideen übersät ist. Entrümpeln Sie es mit diesen Vorlagen für Notizen, die Ihnen helfen, Ihre Ideen festzuhalten, zu organisieren und darauf aufzubauen – damit Sie sich auf Brillanz und nicht auf Chaos konzentrieren können!

10. Trello (am besten für visuelles Aufgabenmanagement und Projektorganisation geeignet)

via Trello

Trello ist eine App, mit der Sie Ihre Gedanken mühelos festhalten, kategorisieren und organisieren können.

Es enthält Boards, Listen und Karten im Kanban-Stil, die eine strukturierte Möglichkeit bieten, Aufgaben, Notizen und Ideen zu notieren, ohne die Benutzer mit unnötiger Komplexität zu überfordern.

Besonders gut hat mir der visuelle Workflow von Trello gefallen, mit dem ich Notizen per Drag-and-Drop verschieben, dynamische Listen mit zu erledigenden Aufgaben erstellen und Fristen und Anhänge hinzufügen kann, ohne den Überblick über wichtige Gedanken zu verlieren.

Die besten Features von Trello

Organisieren Sie Notizen, Aufgaben und Ideen mit Kanban Boards, Listen und Karten

Nahtlose Synchronisierung über Desktop, Mobilgeräte und das Internet für einfachen Zugriff von überall

Automatisieren Sie Workflows mithilfe der Butler-Automatisierung, um sich wiederholende Aufgaben zu optimieren

Steigern Sie Ihre Produktivität mit benutzerdefinierten Feldern, Beschreibungen und Fälligkeitsdaten

Verwenden Sie Trello Power-Ups für Features wie Mindmaps, Ansichten des Kalenders und vieles mehr

Trello-Limits

Kein Offline-Modus, d. h. Sie benötigen eine Verbindung zum Internet, um auf Notizen zuzugreifen

Limitierte Formatierungsoptionen für lange Formulare im Vergleich zu herkömmlichen Apps zum Notieren

Trello-Preise

Free

Standard : 6 $/Monat pro Benutzer

Premium : 12,50 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 17,50 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Trello

G2 : 4, 4/5 (13.600+ Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (23.400+ Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Trello?

Es ist ganz einfach. Ich habe im Laufe der Jahre viele tools zur Verwaltung meiner Aufgaben und zur Nachverfolgung von Notizen/Schlüsselinformationen ausprobiert, aber ich komme immer wieder auf die Einfachheit von Trello zurück.

Hier sind einige lobende Erwähnungen für Brain-Dump-Apps und -tools, die nicht in unserer Liste der Top 10 aufgeführt sind, mir aber sehr geholfen haben:

Joplin: Ich finde es toll, dass dieses Open-Source-tool mir die volle Kontrolle über meine Notizen gibt, mit lokalem Speicher, Unterstützung für Markdown und Synchronisierung über OneDrive oder Dropbox – ohne Abonnement

UpNote: Manchmal möchte ich einfach nur einen sauberen, schönen Space, um Gedanken zu notieren, und UpNote bietet mit seiner ablenkungsfreien Benutzeroberfläche, anpassbaren Themen und Offline-Zugriff genau das

Milanote: Wenn ich ein Brainstorming durchführe oder kreative Projekte organisiere, helfen mir die Drag-and-Drop-Oberfläche, die visuellen Boards und die Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit von Milanote, meinen digitalen Workspace effizient zu verwalten

Nicht einfach nur ablegen – ClickUp!

Ich will ehrlich sein – von allen Brain-Dump-Apps, die ich ausprobiert habe, ist ClickUp meine erste Wahl. Und das aus gutem Grund:

Ich liebe aufgeräumte, optisch ansprechende Workspaces

Ich schätze eine einfache, aber intuitive Benutzeroberfläche

Ich glaube an eine intelligente Arbeit, und KI spielt dabei eine große Rolle

Mit ClickUp Docs können Sie Ideen spontan notieren, Ihre Gedanken mühelos strukturieren und Notizen direkt mit Aufgaben verknüpfen. Darüber hinaus automatisiert ClickUp Brain Zusammenfassungen, organisiert Brain-Dumps und verwandelt verstreute Gedanken in umsetzbare Pläne – und erspart Ihnen so stundenlange manuelle Arbeit.

Probieren Sie es selbst aus. Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an.