Die 10 besten KI-Generatoren für Stellenbeschreibungen für 2025

Die Erweiterung für den Desktop ist ein großartiges Tool! Sie ist nützlich in Programmen, in denen die Rechtschreibprüfung nicht automatisch aktiviert ist (wie Excel), oder in anderen Programmen wie unserem Bewerber-Tracking-System – iCIMS. Ich kann eine Stellenbeschreibung öffnen und die Erweiterung für den Desktop erkennt automatisch alle Fehler oder schlägt eine Überarbeitung vor.