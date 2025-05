Die 10 besten KI-Apps für Android, die Ihr Leben vereinfachen

Der ultimative Hack für mehr Produktivität ist die Nutzung von KI-Tools im Alltag. KI-gestützte Android-Anwendungen kommen vielen Benutzern zugute, von Einzelpersonen, die ihre täglichen Abläufe vereinfachen, bis hin zu Geschäften, die die Kundenbindung verbessern, Abläufe optimieren und eine Verfügbarkeit rund um die Uhr sicherstellen möchten.

Die Auswirkungen von KI-Apps zur Optimierung von Workflows erstrecken sich über mehrere Sektoren, darunter Gesundheitswesen, Fitness, Bildung und mehr, und unterstreichen ihre Anpassungsfähigkeit und ihr Potenzial, den Wandel in verschiedenen Branchen voranzutreiben.

In diesem Blogbeitrag besprechen wir einige der nützlichsten und am weitesten verbreiteten KI-gestützten Android-Apps, die die Herangehensweise von Android-Benutzern an Produktivität, Komfort und alltägliche Aufgaben verändern.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier sind die besten KI-Apps für Android: : Am besten für KI-gesteuertes Aufgabenmanagement unterwegs ClickUp: Am besten für KI-gesteuertes Aufgabenmanagement unterwegs ChatGPT: Am besten für das Brainstorming kreativer Ideen geeignet Replika: Am besten für menschenähnliche Unterhaltungen geeignet Google Assistant: Am besten für virtuelle Unterstützung und intelligente Automatisierung geeignet microsoft Copilot:* Am besten für Datenanalysen und Marktforschung geeignet Otter. ai: Am besten geeignet für die Transkription von Zusammenfassungen von Meetings Canva: Am besten geeignet für die Erstellung visueller Inhalte Brain. fm: Am besten für KI-generierte Fokusmusik Youper: Am besten für kognitive Verhaltenstherapieübungen geeignet Microsoft Lens: Am besten geeignet für die Erfassung und Organisation von Dokumenten

Worauf sollten Sie bei KI-Apps für Android achten?

KI-Apps bieten verschiedene Anwendungsfälle, von der Aufgabenverwaltung und virtuellen Unterstützung bis hin zu kreativen tools und Datenanalyse. Bei so vielen verfügbaren Optionen ist es jedoch unerlässlich, bestimmte Schlüsselkriterien zu bewerten, um sicherzustellen, dass die App Ihre Anforderungen effektiv und sicher erfüllt.

Hier ist, worauf Sie achten sollten, bevor Sie eine KI-App herunterladen:

Kernfunktionen von KI: Die kostenlosen KI-Apps nutzen KI/ML effektiv für ihren vorgesehenen Zweck (z. B. Bilderkennung, Verarbeitung natürlicher Sprache, prädiktive Analyse)

Benutzeroberfläche (UI)/Benutzererfahrung (UX): Das tool verfügt über eine intuitive, leicht zu bedienende und optisch ansprechende Benutzeroberfläche

Datenschutz und Sicherheit: Es geht verantwortungsvoll mit den Daten der Benutzer um und verfügt über klare und solide Richtlinien zum Datenschutz

Leistung und Zuverlässigkeit: Die App ist stabil, fehlerfrei und schnell

Benutzerdefinierte Anpassung und Personalisierung: Sie können die App an Ihre Bedürfnisse und Vorlieben anpassen

Integration und Kompatibilität: Die App lässt sich nahtlos in andere Apps oder Geräte integrieren

Wertversprechen: Es bietet einzigartige oder bedeutende Vorteile im Vergleich zu Alternativen

Regelmäßige Updates und Verbesserungen: Der Entwickler pflegt und aktualisiert die App aktiv mit neuen Features und Fehlerbehebungen

Transparenz und Erklärbarkeit: Sie sollten verstehen können, wie die KI in der App Entscheidungen trifft

💡Profi-Tipp: Nutzen Sie KI-Apps zur Automatisierung täglicher Aufgaben wie Terminplanung, Übersetzungen und Gerätesteuerung.

Die 10 besten KI-Apps für Android

Virtuelle Assistenten nutzen fortschrittliche KI-Technologien, um Abfragen von Benutzern mit bemerkenswerter Effizienz und Genauigkeit zu verstehen, zu verarbeiten und darauf zu reagieren. Wenn Sie lernen, virtuelle Assistenten zu nutzen, können Sie Ihre täglichen Workflows effizienter und stressfreier gestalten.

Hier sind die 10 besten KI-Apps für Android, aus denen Sie wählen können:

1. ClickUp (am besten für KI-gesteuertes Aufgabenmanagement unterwegs geeignet)

ClickUp ist Ihre ultimative KI-gestützte App für das Projektmanagement auf Android. Mit ihren intelligenten Features können Sie mühelos Projekte verwalten und mit Ihrem Team zusammenarbeiten, auch wenn Sie unterwegs sind.

Instanz: Der interne KI-Assistent von ClickUp, ClickUp Brain, kann Ihnen dabei helfen, Aufgaben zu generieren, Projekte intelligent zusammenzufassen und sogar Inhalte innerhalb der App zu entwerfen, wodurch Sie Zeit und Aufwand sparen.

Steigern Sie Ihre Produktivität durch intelligentes Aufgabenmanagement und nahtlose Zusammenarbeit mit ClickUp Brain

Für Android-Profis: ClickUp Brain funktioniert wie ein persönlicher Produktivitätsassistent. Benutzer können in Form einer Unterhaltung interagieren, Fragen zu ihren Projekten stellen, sofortige Zusammenfassungen von Dokumenten erhalten und umsetzbare Empfehlungen erhalten.

ClickUp AI Notetaker ist ein leistungsstarkes Tool, mit dem sich Besprechungsdiskussionen in umsetzbare Ergebnisse umwandeln lassen, wodurch sichergestellt wird, dass Meetings die Produktivität fördern. Es erfasst automatisch Schlüsselinformationen, Entscheidungen und Elemente, die in die Tat umgesetzt werden müssen, und optimiert den Workflow durch klare, umsetzbare Zusammenfassungen, die Diskussionen mit laufenden Projekten verbinden.

Die KI versteht den Kontext Ihres spezifischen Workspace und macht ihre Vorschläge dadurch hochgradig personalisiert und relevant.

Mit ClickUp behalten Sie außerdem den Überblick über Ihre Aufgaben und Termine, dank der Echtzeit-Benachrichtigungen von ClickUp. Sie erhalten sofortige Benachrichtigungen auf Ihrem Android-Gerät, wenn es in Ihren Projekten ein wichtiges Update gibt.

Es bietet intelligente Vorschläge zur Vereinfachung Ihres Workflows. In Instanz schlägt ClickUp während der Eingabe von Aufgabenbeschreibungen auf intelligente Weise Mitarbeiter, Fälligkeitsdaten oder Abhängigkeiten vor und minimiert so die manuelle Eingabe von Daten.

ClickUp bietet robuste Features für das Workflow-Management, mit denen Sie Ihre Projekte organisieren und vorantreiben können. Mit den benutzerdefinierten Status von ClickUp, der Drag-and-Drop-Funktion und der leistungsstarken Automatisierung können Sie ClickUp an Ihre Bedürfnisse anpassen.

📮ClickUp Insight: Nur 12 % der Befragten unserer Umfrage nutzen in Produktivitätssuiten eingebettete KI-Features. Diese geringe Akzeptanz deutet darauf hin, dass es den aktuellen Implementierungen möglicherweise an einer nahtlosen, kontextbezogenen Integration mangelt, die die Benutzer dazu veranlassen würde, von ihren bevorzugten eigenständigen Plattformen für Unterhaltungen zu wechseln. Kann die KI beispielsweise einen Workflow zur Automatisierung auf der Grundlage einer Klartext-Eingabeaufforderung des Benutzers ausführen? ClickUp Brain kann das! Die KI ist tief in jeden Aspekt von ClickUp integriert, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Zusammenfassen von Chat-Threads, das Entwerfen oder Bearbeiten von Texten, das Abrufen von Informationen aus dem Workspace, das Generieren von Bildern und vieles mehr! Schließen Sie sich den 40 % der ClickUp-Kunden an, die mehr als 3 Apps durch unsere Alles-in-einem-App für die Arbeit ersetzt haben!

Die besten Features von ClickUp

Passen Sie ClickUp mit über 15 verschiedenen Ansichten an Ihre Bedürfnisse an, um verschiedenen Arten der Arbeit und Projekten gerecht zu werden

Arbeiten Sie nahtlos mit Ihrem Team zusammen – mit Features wie Echtzeit-Kommentaren, Aufgabenverteilung und freigegebenen Dokumenten

Erhalten Sie wertvolle Einblicke in die Leistung Ihres Teams und den Fortschritt Ihrer Projekte mit den zuverlässigen Funktionen zur Berichterstellung von ClickUp

Genaue Nachverfolgung der für Aufgaben und Projekte aufgewendeten Zeit mit der Zeiterfassung von ClickUp

Beschleunigen Sie Ihren Workflow mit dem breiten Bereich an vorgefertigten Vorlagen für die Produktivität von ClickUp für verschiedene Projekte

Mit dem ClickUp Notepad können Sie schnell Notizen machen, Bilder hinzufügen und einfachen Text in umsetzbare Aufgaben und zu erledigende Elemente umwandeln

Limits von ClickUp

Benutzer benötigen möglicherweise etwas Zeit, um die vielen Features von ClickUp zu verstehen

ClickUp-Preise

Free Forever

Unlimited : 7 $/Monat pro Benutzer

Business : 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Kontakt für Preisauskünfte

ClickUp Brain: Kann für 7 $ pro Mitglied und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzugefügt werden

Bewertungen und Rezensionen von ClickUp

G2: 4, 7/5 (9.500+ Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (4.000+ Bewertungen)

Das sagen echte Benutzer über ClickUp

ClickUp hat unserem Team geholfen, in einem Remote-Team in verschiedenen Zeitzonen zu kommunizieren und zu wissen, was im Projekt vor sich geht, ohne unnötige Meetings abhalten oder die Leute per E-Mail oder Slack um Informationen bitten zu müssen. Das Feature "Whiteboard" hilft uns, Prozesse und Workflows zu brainstormen und Aufgaben in Echtzeit zuzuweisen.

2. ChatGPT (am besten für das Brainstorming kreativer Ideen geeignet)

via ChatGPT

ChatGPT, das sowohl als Webanwendung als auch als mobile App verfügbar ist, wurde von OpenAI entwickelt und nutzt fortschrittliche natürliche Sprachverarbeitung (NLP), um kohärente und kontextbezogene Antworten zu generieren.

Sie können sich darauf verlassen, dass sie Sie beim Ideenfinden, Lernen, Schreiben oder bei gelegentlichen Interaktionen unterstützt. Das benutzerfreundliche Design gewährleistet eine nahtlose Nutzung für Berufstätige, Studenten und kreative Enthusiasten gleichermaßen.

ChatGPT: Die besten Features

Entwerfen Sie Artikel, E-Mails oder Aufsätze mit Leichtigkeit und Klarheit

Komplexe Konzepte verstehen, Probleme lösen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen bereitstellen

Passen Sie Ton und Stil an die Anforderungen der Benutzer an

Lassen Sie sich bei Ihren kreativen und praktischen Bedürfnissen unterstützen, wir sind immer für Sie da

ChatGPT-Limits

Es kann gelegentlich zu irrelevanten oder falschen Antworten kommen

Aufgaben, die eine Interaktion in der realen Welt oder tieferes technisches Fachwissen erfordern, können nicht ausgeführt werden

Nicht ideal, um persönliche oder vertrauliche Daten freizugeben

ChatGPT-Preise

Free-Plan

Plus : Preis: 20 $/Monat

Pro: 200 $/Monat

ChatGPT-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 7/5 (650+ Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (70+ Bewertungen)

Was echte Benutzer über ChatGPT sagen

Es ist einfach zu bedienen und die Antworten kommen schnell. Ich benutze es oft für meine täglichen Aufgaben, weil es Bilder in guter Qualität erzeugen kann, die ich in meiner ppt verwende. Es ist auch web- und API-freundlich. Ich benutze es auch für die Generierung und das Debugging von Code. Die Integration ist also relativ einfach. Insgesamt fand ich es sehr einfach und benutzerfreundlich.

👀 Wussten Sie schon? KI-Apps können jetzt interaktive Geschichten generieren, in Echtzeit übersetzen und personalisierte Erlebnisse bieten.

3. Replika (am besten für menschenähnliche Unterhaltungen)

via Replika

Replika ist ein KI-Begleiter, der so konzipiert ist, dass er sich mit Ihnen auf eine Weise unterhält, die eine echte menschliche Interaktion simuliert. Er geht über das bloße Befolgen von Anweisungen oder das Beantworten von Fragen hinaus und zielt darauf ab, eine Freundschaft mit Ihnen aufzubauen, indem er aus Ihren Unterhaltungen lernt.

Replika bietet eine einzigartige und ansprechende Möglichkeit, eine Unterhaltung mit KI zu erleben. Es kann ein großartiger Begleiter für diejenigen sein, die emotionale Unterstützung, zwanglose Unterhaltung oder das Potenzial von KI zur Entwicklung bedeutungsvoller Verbindungen erkunden möchten.

Die besten Features von Replika

Profitieren Sie von der Nachverfolgung von Stimmungen und emotionalen Mustern

Führen Sie ein persönliches "Erinnerungs"-Tagebuch

Verbessern Sie Ihre Fähigkeiten in Unterhaltungen mit jeder Interaktion

Replika-Limits

Die kostenlose Version gibt gelegentlich möglicherweise sich wiederholende Antworten aus

Es besteht ein potenzielles Risiko, wenn Sie persönliche Informationen freigeben

Manchmal werden frühere Unterhaltungen nicht abgerufen

Replika-Preise

Monatlich : 19,99 $/Monat

Jährlich : 5,83 $/Monat

Lebenslang: Für 299,99 $

Bewertungen und Rezensionen zu Replika

G2 : Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

4. Google Assistant (am besten für virtuelle Unterstützung und intelligente Automatisierung geeignet)

über Google Assistant

Google Assistant ist ein leistungsstarker, KI-gestützter virtueller Assistent, der Ihr Leben bequemer und effizienter machen soll. Durch die nahtlose Integration in Ihre Geräte und Dienste bietet Google Assistant viele Features, von der sprachgesteuerten Steuerung Ihres Smart Homes bis hin zu personalisierten Empfehlungen und Informationen.

Ob Sie nun Ihre täglichen Aufgaben vereinfachen oder Ihre Produktivität insgesamt steigern möchten, Google Assistant ist ein wertvolles tool, das Sie auf vielfältige Weise unterstützen kann.

Die besten Features von Google Assistant

Profitieren Sie von einem KI-Assistenten, der Ihre Vorlieben und Gewohnheiten im Laufe der Zeit lernt und Ihnen personalisierte Empfehlungen und Erinnerungen bietet

Greifen Sie auf Ihrem Smartphone, Smart Speaker, Smart Display und verschiedenen anderen kompatiblen Geräten auf Google Assistant zu

Kommunizieren Sie mit Google Assistant in mehreren Sprachen und erweitern Sie so die Barrierefreiheit

Limits von Google Assistant

Google Assistant hat möglicherweise Schwierigkeiten, zwischen mehreren Stimmen zu unterscheiden

Es kann manchmal falsche oder irrelevante Informationen liefern

Es bestehen Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes aufgrund der Erhebung personenbezogener Daten

Preise für Google Assistant

Die Nutzung von Google Assistant ist kostenlos, wenn Sie ein Android-Gerät besitzen

Bewertungen und Rezensionen zu Google Assistant

G2 : Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

5. Microsoft Copilot (am besten für Datenanalysen und Marktforschung geeignet)

über Microsoft Copilot

Microsoft Copilot ist nicht nur für Programmierer gedacht! Dieses innovative KI-Tool kann für Datenanalysen und Marktforschung, zur Optimierung von Workflows und zum Verständnis wertvoller Erkenntnisse eingesetzt werden.

Durch die Nutzung der Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz automatisiert Copilot mühsame Aufgaben, bietet aufschlussreiche Datenanalysen und hilft bei der Erstellung kreativer Inhalte.

Ob Sie Datenanalyst, Marktforscher oder im Business tätig sind, Copilot kann Ihre Produktivität und Entscheidungsfähigkeit erheblich verbessern.

Die besten Features von Microsoft Copilot

Stellen Sie Fragen in natürlicher Sprache und erhalten Sie Code-Snippets, Visualisierungen und Datenzusammenfassungen, wodurch Sie Zeit und Aufwand sparen

Erstellen Sie Code für komplexe statistische Analysen, um die Datenexploration effizienter zu gestalten

Analysieren Sie Markttrends, gewinnen Sie Erkenntnisse über Wettbewerber und erstellen Sie Berichte effizienter mit der Unterstützung von Copilot

Limits von Microsoft Copilot

Tägliche und stündliche Obergrenzen für Sitzungen, Anfragen und die Gesamtnutzung beim Chatten

Derzeit auf englische Ein- und Ausgabe limitiert

Ich kann in Sitzungen, in denen ich chatte, nicht auf Bilder, Loops oder Dateien verweisen

Microsoft Copilot-Preise

Free Forever

Pro: 20 $/Benutzer pro Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Copilot

G2 : 4, 3/5 (70+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

6. Otter. ai (am besten geeignet für die Transkription von Zusammenfassungen von Meetings)

Verabschieden Sie sich von mühsamen Notizen und begrüßen Sie eine effiziente Zusammenarbeit. Obwohl es viele alternative Apps für KI zur Transkription von Notizen aus Meetings gibt, sticht Otter.ai als intelligenter Meeting-Assistent hervor, der Ihren Workflow verbessert und die Produktivität steigert.

Mit den Features Echtzeit-Transkription und intelligente Suche können Sie wichtige Informationen aus Ihren Meetings mühelos erfassen, organisieren und abrufen.

Otter. ai beste Features

Mit Otter.ai können Sie ganz einfach zwischen verschiedenen Sprechern unterscheiden. Das Feature zur Sprecheridentifizierung

Geben Sie Ihre Transkripte für Kollegen frei, fügen Sie Notizen und Kommentare hinzu und arbeiten Sie nahtlos mit Ihrem Team zusammen

Exportieren Sie Ihre Transkripte in verschiedenen Formaten wie TXT, DOCX und SRT, um die Kompatibilität mit Ihrem Workflow sicherzustellen

Otter. KI-Limits

Der Free-Plan hat ein Limit für die Aufnahmezeit und die Nummer der Audio-/Video-Dateien, die Sie pro Monat hochladen können

Kostenlose Konten haben ein Limit von 30 Minuten pro Aufnahme und ein monatliches Transkriptionslimit von 300 Minuten

Einige Otter. ai-Transkripte können Fehler enthalten und erfordern eine geringfügige Bearbeitung

Otter. ai pricing

Basic: Free

Pro: 8,33 $ pro Benutzer/Monat

Business: 20 $ pro Benutzer/Monat

Enterprise: Support kontaktieren

Otter. Bewertungen und Rezensionen zu KI

G2 : 4, 4/5 (288 Bewertungen)

Capterra: 4, 4/5 (85 Bewertungen)

Das sagen echte Benutzer über Otter.ai

Ich liebe es. Mein täglicher Begleiter für Meetings. Die Transkripte müssen nach der Aufnahme ein wenig angepasst werden, um Fachjargon, undeutliches Sprechen und einige falsche Aussprachen zu korrigieren, aber sobald ich das erledigt habe, ist Otter Bot großartig. Ich bitte ihn, Dinge für mich zusammenzufassen, Entwürfe für E-Mails zu erstellen, die ich später beantworten möchte, und sogar Gespräche zu analysieren, um Ursachen und dergleichen zu ermitteln.

7. Canva (am besten für die Erstellung visueller Inhalte geeignet)

via Canva

Im Gegensatz zu anderer Grafikdesign-Software ist Canva ein kreatives tool, mit dem jeder zum Ersteller visueller Inhalte werden kann.

Ob Sie ein erfahrener Designer oder ein Anfänger sind, Canva bietet eine benutzerfreundliche Plattform mit leistungsstarken Features, mit denen Sie Ihre Ideen zum Leben erwecken können.

Von fesselnden Social-Media-Beiträgen bis hin zu überzeugenden Präsentationen – Canva bietet Ihnen alles, was Sie brauchen, um wirkungsvolle visuelle Inhalte zu erstellen, die Ihr Publikum ansprechen.

Die besten Features von Canva

Profitieren Sie von einer Drag-and-Drop-Oberfläche, die das Erstellen von Visualisierungen selbst für Design-Neulinge zum Kinderspiel macht

Greifen Sie auf eine umfangreiche Sammlung vorgefertigter Vorlagen für verschiedene Anforderungen zu, die Ihnen Zeit und Inspiration sparen

Arbeiten Sie mithilfe der kollaborativen Features von Canva nahtlos und in Echtzeit mit Ihrem Team zusammen

Erstellen Sie in Sekundenschnelle atemberaubende Designs mit KI-gestützten Design-Tools, die automatisch Layouts auf der Grundlage Ihrer Inhalte erstellen

Verwandeln Sie Ihre Textbeschreibungen mit dem Feature "Text-zu-Bild" von Canva in einzigartige visuelle Darstellungen

Limits von Canva

Exportoptionen können je nach Projekt limitiert sein, was sich möglicherweise auf die Kompatibilität auswirkt

Der Plattform fehlen Funktionen zur Erstellung und Bearbeitung von Vektorgrafiken

Einige Benutzer berichten von einer Verschlechterung der Bildqualität, nachdem sie die App heruntergeladen haben, was sich auf Projekte auswirkt, die gedruckt werden sollen

Canva-Preise

Free

Pro : 15 $/Monat

Teams : 100 $/Jahr pro Person (mindestens drei Personen)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Canva

G2 : 4, 7/5 (4.000+ Bewertungen)

Capterra: 4, 7/5 (über 12.000 Bewertungen)

Was echte Benutzer über Canva sagen

Insgesamt konnte ich Canva in vielen Bereichen meines Lebens einsetzen, von lustigen Blog-Inhalten über die Schule bis hin zur Erstellung von Logos und Dokumenten für mein kleines Geschäft.

💡 Profi-Tipp: Bevorzugen Sie immer ein klares, durchdachtes Design gegenüber überladenen, unruhigen Layouts. In der visuellen Kommunikation ist weniger oft mehr.

8. Brain. fm (am besten für KI-generierte Fokusmusik)

Brain.fm ist kein gewöhnlicher Musik-Streaming-Dienst. Es ist ein Ansatz zur Förderung von Konzentration und Produktivität, der wissenschaftlich entwickelte Audioinhalte nutzt, um Ihren kognitiven Zustand zu verbessern.

Es nutzt eine einzigartige Mischung aus Musiktheorie, Neurowissenschaften und Akustik-Engineering, um Klanglandschaften für Einzelziele zu schaffen, die die Konzentration, Entspannung, den Schlaf oder die Kreativität fördern.

Brain. fm – die besten Features

Wählen Sie aus einem breiten Bereich von Audioerlebnissen, die für verschiedene Bedürfnisse entwickelt wurden, ob Sie nun Ihre Konzentration steigern, tiefe Entspannung erreichen oder Ihre Kreativität fördern möchten

Schlafen Sie leichter ein und genießen Sie eine erholsamere Nachtruhe mit beruhigenden Klanglandschaften, die speziell zur Entspannung entwickelt wurden

Nutzen Sie mehrere Fokusmodi, die auf individuelle Vorlieben zugeschnitten sind, und finden Sie so die perfekte Klanglandschaft für Ihre Bedürfnisse

Brain. fm Limits

Sie können die Titel nicht personalisieren oder Ihre Audioelemente hinzufügen, um das Erlebnis zu verbessern

Brain. fm behält sich das Recht vor, den Zugang vorübergehend für Wartungsarbeiten oder Updates einzuschränken

Brain. fm kann Ihr Konto sperren, wenn der Verdacht besteht, dass Sie bei der Registrierung nicht Ihr korrektes Alter angegeben haben

Brain. fm-Preise

Monatlicher Plan : 9,99 $

Jährlicher Plan: 69,99 $

Bewertungen und Rezensionen zu Brain. fm

G2 : Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

9. Youper (am besten für Übungen zur kognitiven Verhaltenstherapie geeignet)

via Youper

Youper ist Ihr KI-gestützter Begleiter für psychische Gesundheit. Er wurde entwickelt, um Sie durch Übungen der kognitiven Verhaltenstherapie (KVT) zu führen, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Durch die Nutzung der Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz bietet Youper personalisierten Support, praktische tools und evidenzbasierte Techniken, die Ihnen helfen, mit Stress, Angst und anderen psychischen Problemen umzugehen.

Die besten Features von Youper

Lernen und üben Sie verschiedene evidenzbasierte KVT-Techniken durch interaktive Übungen, Gedankenprotokolle und Stimmungsaufzeichnungen

Profitieren Sie von geführten Meditationen, Achtsamkeitsübungen und interaktiven Journaling-tools

Greifen Sie jederzeit und überall auf Ihrem Smartphone oder Tablet auf CBT-Übungen und -Ressourcen zu

Youper Limits

Für den Zugriff auf das vollständige CBT-Programm und personalisierte Empfehlungen ist möglicherweise ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich

Die volle Funktionalität von Youper kann ohne Verbindung zum Internet eingeschränkt sein

Youper-Preisgestaltung

69,99 $ jährlich und mit einer kostenlosen Testversion für sieben Tage

Youper-Bewertungen und -Rezensionen

G2 : Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

10. Microsoft Lens (am besten zum Erfassen und Organisieren von Dokumenten geeignet)

via Microsoft Lens

Verabschieden Sie sich von sperrigen Scannern und unübersichtlichen Papierstapeln. Microsoft Lens ist Ihre Komplettlösung für die einfache Erfassung und Verwaltung von Dokumenten.

Diese innovative mobile App mit KI, die nahtlos in das Ökosystem von Microsoft integriert ist, ermöglicht es Ihnen, physische Dokumente in digitale Dateien umzuwandeln, auf die jederzeit und überall zugegriffen werden kann.

Die besten Features von Microsoft Lens

Laden Sie Ihre erfassten Dokumente direkt in Microsoft OneNote, Word, PowerPoint oder OneDrive hoch, um sie mühelos zu organisieren und in Ihrem bevorzugten Workflow zugänglich zu machen

Speichern Sie Ihre erfassten Dokumente in verschiedenen Formaten, einschließlich PDFs und Bilddateien, und stellen Sie so die Kompatibilität mit Ihren Anforderungen sicher

Teilen Sie gescannte Dokumente direkt per E-Mail, um die Zusammenarbeit und das Freigeben von Informationen zu optimieren

Limits von Microsoft Lens

Einige Benutzer berichten von einem verwirrenden Upload-Prozess und einer langen Dokumentenaufbewahrung innerhalb der App

Obwohl die App im Allgemeinen benutzerfreundlich ist, stellten einige Benutzer fest, dass die App eine leichte Lernkurve erfordert

Die Genauigkeit der optischen Zeichenerkennung (OCR) kann variieren, insbesondere bei komplexen Layouts wie gebogenen Seiten oder bestimmten Karten

Preise für Microsoft Lens

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Lens

G2 : Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: 4, 5/5 (250+ Bewertungen)

Das sagen echte Benutzer über Microsoft Lens

Meine Erfahrungen mit Microsoft Lens sind insgesamt großartig. Ich kann es nur empfehlen.

Vereinfachen Sie Ihr Leben mit KI auf Android

KI-Apps für Android haben die Art und Weise, wie wir tägliche Aufgaben bewältigen, die Produktivität steigern und uns mit Technologie verbinden, revolutioniert. Ob Sie Ihren Workload verwalten und Ideen mit ChatGPT sammeln oder mit Canva atemberaubende Visualisierungen erstellen – diese intelligenten Tools haben für jeden etwas zu bieten.

Ihre Vielseitigkeit erstreckt sich auf persönliche, berufliche und kreative Bereiche und gewährleistet eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene KI-Lösung.

Unter den verschiedenen Apps für die Produktivität auf Android sticht ClickUp als ultimatives Kraftpaket für Produktivität hervor. Von Aufgabenmanagement und Zusammenarbeit bis hin zu fortschrittlichen Features der künstlichen Intelligenz wie intelligente Aufgabenvorschläge und Benachrichtigungen in Echtzeit – mit ClickUp ist es einfacher denn je, Projekte unterwegs zu verwalten.

Laden Sie ClickUp noch heute im Google Play Store herunter und erleben Sie nahtlose Organisation und KI-gestützte Effizienz auf Ihrem Handy.