die 10 besten Tools zum Sortieren von Karten für die UX-Forschung

Das Schöne an der Kartensortierung ist, dass sie echte Benutzer in die Kontrolle versetzt – sie organisieren Ihre Inhalte in Kategorien, die für sie Sinn ergeben, nicht nur für Ihr internes Team. So erhalten Sie unglaubliche Einblicke in die Organisation Ihrer Website.

Anstelle von endlosen Meetings, in denen darüber diskutiert wird, wo Inhalte platziert werden sollen, oder mehreren Runden von Navigationsüberarbeitungen liefern Kartensortierungstools konkrete Daten, die Ihnen als Grundlage für Ihre Entscheidungen dienen, um eine intuitivere Navigation zu erstellen.

Möchten Sie Ihren Designprozess mit Kartensortierung optimieren? Hier sind 10 Kartensortierungstools, die einen Versuch wert sind. 👥

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Dies sind unsere Favoriten für die besten digitalen Tools zum Sortieren von Karten: ClickUp: Am besten geeignet für die Strukturierung und Verwaltung von UX-Research-Workflows

Miro: Am besten für kollaboratives visuelles Mapping geeignet

UXtweak: Am besten geeignet für umfassende UX-Testsuiten

Maze: Am besten für schnelle Prototyp-Tests geeignet

Optimal Workshop: Am besten für Analysen auf Forschungsniveau geeignet

xSort: Am besten für Desktop-basierte Recherchen geeignet

kardSort: Am besten für Studien mit schnellem Setup geeignet

UserZoom: Am besten für UX-Programme für Unternehmen geeignet

FigJam: Am besten für designintegrierte Workflows geeignet

UserZoom GO: Am besten für die Erstellung geführter Umfragen geeignet

Ein klobiges Design-Thinking-Tool kann eine einfache Studie zu einer Qual machen, und das will niemand. Die besten Tools erleichtern die Recherche, statt sie zu erschweren.

Wie wählen Sie das richtige Tool aus? Hier erfahren Sie, worauf Sie achten sollten. 👀

Einfaches Setup: Erstellen und passen Sie Sortierübungen ohne große Einarbeitungszeit an

Reibungslose Benutzererfahrung: Ermöglichen Sie Benutzern das mühelose Sortieren von Karten in offenen oder geschlossenen Formaten

Vorgefertigte Vorlagen: Starten Sie schneller mit gebrauchsfertigen Wireframe-Vorlagen für unterschiedliche Anforderungen der Benutzerforschung

Automatisierte Datenanalyse: Identifizieren Sie Muster und Trends ohne manuelle Zahlenverarbeitung

Übersichtliche Berichte: Verwandeln Sie Rohdaten mit Diagrammen und Heatmaps in umsetzbare Erkenntnisse

Features für die Zusammenarbeit: Teilen Sie Ergebnisse aus verschiedenen Methoden der Benutzerforschung ganz einfach mit Teams und Stakeholdern

Flexible Exportoptionen: Laden Sie Ergebnisse in verschiedenen Formaten wie PDFs herunter, um sie genauer analysieren zu können

🧠 Wissenswertes: Steve Krug hat das Kartensortieren für UX populär gemacht. In seinem Buch Don't Make Me Think betont Krug , wie Kartensortieren Designern hilft, zu verstehen, wie Benutzer die Strukturierung von Informationen erwarten.

Zu viele Optionen, zu wenig Zeit? Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, finden Sie hier die besten Tools, die Ihre Recherche vereinfachen, Erkenntnisse klarer machen und Ihnen die Arbeit erheblich erleichtern. 📝

1. ClickUp (Am besten geeignet für die Strukturierung und Verwaltung von UX-Research-Workflows)

Optimieren Sie die UX-Forschung mit den Features von ClickUp, die sich ideal für die Organisation und Visualisierung von Informationen eignen

Bei der Durchführung einer Kartensortierungsstudie kann die Nachverfolgung von Forschungsplänen, Teilnehmerdaten und Analysen schnell überwältigend werden. Mit Aufgabenautomatisierung, Zusammenarbeit in Echtzeit und anpassbaren Workflows optimiert ClickUp die UX-Forschung und die Planung der Informationsarchitektur.

ClickUp bringt alles an einen Ort und hilft UX-Teams dabei, Nutzerforschung zu betreiben, Erkenntnisse zu visualisieren und Ergebnisse effizient zu dokumentieren. Es ist die All-in-One-App für die Arbeit, die Projektmanagement, Wissensmanagement und Chat kombiniert – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, schneller und smarter zu arbeiten.

ClickUp Whiteboards

Planen und strukturieren Sie UX-Forschungs-Workflows mit ClickUp Whiteboards

Forscher brainstormen oft potenzielle Kategorien und planen den Forschungs-Flow, bevor sie eine Kartensortierungsstudie einrichten. ClickUp Whiteboards erleichtern diesen Prozess, indem sie einen interaktiven Raum zum Erstellen einer Karte mit Ideen bieten. Angenommen, ein UX-Forscher bereitet eine Studie vor, um die Navigation einer E-Commerce-Website zu optimieren. Er kann das digitale Whiteboard mit Haftnotizen verwenden, um verschiedene Produktkategorien darzustellen und Verbindungen hinzuzufügen, um die Beziehungen zwischen ihnen zu visualisieren.

Während das Team die Gruppierungen diskutiert und verfeinert, kann es in Echtzeit Aktualisierungen vornehmen und so sicherstellen, dass die Studie vor dem Start effektiv strukturiert ist.

ClickUp Mindmaps

Visualisieren Sie die Ergebnisse der Kartensortierung und verfeinern Sie die Informationsarchitektur mit ClickUp Mindmaps

Sobald die Studie abgeschlossen ist, besteht die nächste Herausforderung darin, die Ergebnisse zu organisieren und zu analysieren. ClickUp Mindmaps helfen Teams dabei, benutzergenerierte Kategorien zu verstehen, indem sie Rohdaten in eine klare visuelle Struktur umwandeln.

Ein UX-Team, das eine geschlossene Kartensortierungssitzung für eine Finanzdienstleistungswebsite durchführt, stellt möglicherweise fest, dass die Teilnehmer Anlageoptionen, Kreditprodukte und Bankdienstleistungen in unerwartete Kategorien gruppiert haben. Das manuelle Sortieren von verstreuten Rückmeldungen kann zeitaufwändig sein, aber mit einer Mindmap können sie vom Benutzer erstellte Beschreibungen anordnen, verwandte Gruppen verbinden und alternative Strukturen erkunden.

Nachdem Sie die Ergebnisse organisiert haben, besteht der nächste Schritt darin, die wichtigsten Erkenntnisse zu dokumentieren und die Erkenntnisse mit den Stakeholdern zu teilen.

ClickUp-Dokumente

Dokumentieren Sie die Ergebnisse der Kartensortierung in ClickUp-Dokumenten

ClickUp Docs bieten einen kollaborativen Space zum Zusammenstellen von Forschungszusammenfassungen, Studienrichtlinien und Analyseberichten. Ein UX-Team, das beispielsweise an einer Gesundheits-App arbeitet, kann ein Dokument erstellen, um das Feedback der Teilnehmer festzuhalten, Probleme hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit zu skizzieren und Empfehlungen für Verbesserungen der Navigation zu entwerfen.

Teammitglieder können bestimmte Erkenntnisse kommentieren, Bearbeitungen vorschlagen und Überarbeitungen nachverfolgen, ohne zwischen mehreren Tools wechseln zu müssen.

Vorlage für die Kartensortierung von ClickUp

Kostenlose Vorlage Die Vorlage für die Kartensortierung von ClickUp wurde entwickelt, um Ihnen bei der Organisation und Priorisierung von Aufgaben für ein Projekt zu helfen.

Um die Arbeit noch einfacher zu machen, probieren Sie die ClickUp-Vorlage zum Sortieren von Karten aus, die speziell für UX-Teams entwickelt wurde.

Es hilft Teams dabei, Forschungsziele zu definieren, Karten zu erstellen, die Schlüsselthemen darstellen, und die Teilnehmer durch Sortierübungen zu führen. Offene, geschlossene und hybride Sortiermethoden werden unterstützt, sodass es an unterschiedliche Forschungsanforderungen angepasst werden kann.

Über qualitative Daten hinaus optimiert die Vorlage auch die quantitative Analyse. Forscher können Trends erkennen, Übereinstimmungsgrade messen und statistisch signifikante Beziehungen identifizieren.

Die besten Features von ClickUp

Diskussionen in Taten umsetzen: Wandeln Sie Brainstorming-Sitzungen auf Whiteboards mit nur einem Klick in vollständig strukturierte UX-Forschungsprojekte um – mit Wandeln Sie Brainstorming-Sitzungen auf Whiteboards mit nur einem Klick in vollständig strukturierte UX-Forschungsprojekte um – mit ClickUp Brain , dem integrierten KI-Assistenten

Recherchen organisieren: Ordnen Sie Affinitätsdiagramme in Mindmaps mit Re-Layout neu an, um benutzergenerierte Kategorien zu verfeinern

Von der Idee zur Umsetzung: Fügen Sie Forschungsergebnisse direkt in Mindmaps ein und wandeln Sie sie in Aufgaben um, damit nichts verloren geht

Bleiben Sie mit der PARA-Methode organisiert: Erstellen Sie Ordner, um Ihre UX-Recherchen zu strukturieren – verfolgen Sie aktive Studien als Projekte, speichern Sie Richtlinien in Bereichen, sichern Sie Ergebnisse in Ressourcen und archivieren Sie vergangene Arbeiten für spätere Referenzzwecke

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben: Richten Sie Richten Sie ClickUp Automatisierung ein, um Nachverfolgungen zuzuweisen, Aufgaben basierend auf dem Fortschritt der Recherche zu verschieben oder Erinnerungen für ausstehende Analysen zu versenden

Halten Sie den Kommunikationsfluss aufrecht: Besprechen Sie Ergebnisse, stellen Sie Folgefragen und arbeiten Sie mit dem Team in Echtzeit über Besprechen Sie Ergebnisse, stellen Sie Folgefragen und arbeiten Sie mit dem Team in Echtzeit über den ClickUp-Chat zusammen

Einschränkungen von ClickUp

Die Flexibilität der Workflows und Vorlagen erfordert möglicherweise ein anfängliches Setup, um sie an Ihre spezifischen UX-Forschungsanforderungen anzupassen

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein Benutzer von G2 sagt:

Die Flexibilität von ClickUp ist seine größte Stärke – dank der Möglichkeit, Ansichten, Status und Workflows anzupassen, lässt es sich an fast jeden Teamprozess anpassen. Die schiere Anzahl an Features ermöglicht es uns, alles von täglichen Aufgaben bis hin zu langfristigen Roadmaps an einem Ort zu verwalten. Es ist großartig, dass alle unsere Arbeiten zentralisiert sind, und die anpassbaren Dashboards machen die Berichterstellung übersichtlich und auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten.

🔍 Wussten Sie schon? Schlechte IA = verlorene Benutzer. Eine schlechte Informationsarchitektur (IA) führt zu frustrierten Benutzern, die nicht finden, was sie suchen. Kartensortierung hilft, dies zu verhindern, indem sie die Navigation an den Erwartungen der Benutzer ausrichtet.

2. Miro (Am besten geeignet für kollaboratives visuelles Mapping)

via Miro

Miro verwandelt das Sortieren von Karten mit seiner unendlichen Leinwand in eine dynamische Teamaktivität. Dieses digitale Whiteboard-Tool geht über das einfache Sortieren von Karten hinaus und unterstützt den gesamten UX-Workflow – von der Recherche bis zum Wireframing. Teams fügen Notizen, Kommentare und Reaktionen direkt auf digitalen Karten hinzu und erfassen so Erkenntnisse in Echtzeit.

Sie werden feststellen, dass Sie zwischen synchronen und asynchronen Testmethoden wechseln und sich an die sich ändernden Anforderungen Ihres Teams anpassen. Mit Miro können Sie auch Verbindungen visualisieren, die sonst in Tabellenkalkulationen verloren gehen würden.

📮ClickUp Insight: Ein typischer Wissensarbeiter muss durchschnittlich mit 6 Personen in Verbindung stehen, um seine Arbeit zu erledigen. Das bedeutet, dass er täglich 6 wichtige Verbindungen herstellen muss, um wichtige Informationen zu sammeln, Prioritäten abzustimmen und Projekte voranzubringen. Das ist eine echte Herausforderung – ständige Nachfassaktionen, Verwirrung aufgrund unterschiedlicher Versionen und mangelnde Sichtbarkeit beeinträchtigen die Produktivität des Teams. Eine zentralisierte Plattform wie ClickUp mit Connected Search und AI Knowledge Manager löst dieses Problem, indem sie den Kontext sofort verfügbar macht.

Die besten Features von Miro

Erstellen Sie benutzerdefinierte Vorlagen mit farbcodierten Karten, um verschiedene Inhaltstypen darzustellen und den Teilnehmern die Unterscheidung zwischen Kategorien zu erleichtern

Laden Sie Teammitglieder und Teilnehmer zu Sortiersitzungen mit individuellen Berechtigungen für die Ansicht oder Bearbeitung ein

Exportieren Sie Ihre Ergebnisse als Tabellen oder Bilder zur weiteren Analyse in anderen Tools, damit Ihre Daten in Ihrer gesamten Technologieumgebung zugänglich bleiben

Verfolgen Sie das Verhalten der Teilnehmer anhand von Heatmaps, die Engagementmuster aufzeigen und offenlegen, welche Karten die meisten Diskussionen oder Verwirrung ausgelöst haben

Konvertieren Sie Sortierergebnisse direkt in Karten oder Benutzer-Flows und schließen Sie so die Lücke zwischen Forschungsergebnissen und Designimplementierung

Einschränkungen von Miro

Die Features für das Kartensortieren müssen manuell erstellt werden, es gibt keine spezielle Lösung dafür

Die integrierten Analyse-Tools sind nicht so ausgefeilt wie spezialisierte Tools zum Sortieren von Karten

Der Free-Plan beschränkt die Anzahl der Boards und die Optionen für die Zusammenarbeit

Preise für Miro

Free

Starter: 8 $/Monat pro Benutzer

Business: 16 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Miro

G2: 4,7/5 (7.685+ Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (1.620 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Miro?

Ein Benutzer von G2 sagt:

Miro eignet sich hervorragend für die Zusammenarbeit in Echtzeit. Ich nutze es für Brainstorming, Retrospektiven und die Erstellung von Produkt-Roadmaps. Die Möglichkeit zur asynchronen Zusammenarbeit ist wirklich nützlich.

Miro eignet sich hervorragend für die Zusammenarbeit in Echtzeit. Ich nutze es für Brainstorming, Retrospektiven und die Erstellung von Produkt-Roadmaps. Die Möglichkeit zur asynchronen Zusammenarbeit ist wirklich nützlich.

🧠 Wissenswertes: Don Norman, Kognitionswissenschaftler und Mitbegründer der Nielsen Norman Group, prägte den Begriff "Benutzererfahrung" in den 1990er Jahren während seiner Arbeit bei Apple. Er betonte, wie wichtig es ist, Produkte mit Blick auf den Benutzer zu entwerfen und dabei den Schwerpunkt auf die Benutzerfreundlichkeit und die Empfindungen der Benutzer bei der Interaktion mit einem Produkt zu legen.

3. UXtweak (Am besten geeignet für umfassende UX-Testsuiten)

via UXtweak

UXtweak integriert das Kartensortieren in ein umfassenderes UX-Test-Ökosystem. Die Plattform verarbeitet sowohl offene als auch geschlossene Kartensortierungsstudien und bietet automatische Kategorisierungsvorschläge basierend auf dem Verhalten der Teilnehmer. Sie können die Darstellung der Karten anpassen, Beschreibungen oder Bilder hinzufügen und sogar Zeitlimits für die Testsitzungen festlegen.

Haben Sie sich jemals gefragt, was passiert, bevor ein Teilnehmer seine endgültige Entscheidung trifft? UXtweak verfolgt Zögern, Änderungen und endgültige Platzierungen und liefert Ihnen quantitative Daten, mit denen Sie Ihre IA-Entscheidungen untermauern können.

Die besten Features von UXtweak

Führen Sie unbegrenzt viele Kartensortierungsstudien in offenen und geschlossenen Formaten durch, um erste Ergebnisse in mehreren Usability-Testrunden zu validieren

Analysieren Sie die Zustimmungswerte der Teilnehmer, um hervorzuheben, welche Kategorisierungen Konsens gefunden haben und welche noch weiter untersucht werden müssen

Erstellen Sie Dendrogramme, die die Beziehungen zwischen Karten visuell auf einer Karte darstellen, sodass komplexe Clustering-Muster sofort erkennbar sind

Rekrutieren Sie Teilnehmer direkt über die Plattform mit Screening-Fragen, um sicherzustellen, dass Sie Feedback von Ihrer Zielgruppe erhalten

Einschränkungen von UXtweak

Die Benutzeroberfläche wirkt im Vergleich zu visuell orientierten Alternativen eher nüchtern

Eingeschränkte Anpassungsoptionen für die Benutzeroberfläche der Kartensortierung für Teilnehmer

Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit hinken hinter Whiteboard-Tools hinterher

Die Features zur Berichterstellung erfordern eine fachkundige Interpretation, um umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen

Preise für UXtweak

Free

Basis: 125 € pro Monat (ca. 135,42 $)

Benutzerdefiniert: Individuelle Preise

Bewertungen und Rezensionen von UXtweak

G2: 4,7/5 (über 35 Bewertungen)

Capterra: 4/8/5 (über 25 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über UXtweak?

Ein Benutzer von G2 sagt:

Das Baumtest-Tool von UX Tweak ist äußerst nützlich. Sie erstellen einfach Ihre Navigation und richten dann eine Reihe von Fragen ein. Sie leiten den Test per E-Mail an mehrere Testpersonen weiter. Auf der Ergebnisseite von UX Tweak können Sie genau nachverfolgen, wie Ihre Benutzer Ihre Navigation verstanden haben.

Das Baumtest-Tool von UX Tweak ist äußerst nützlich. Sie erstellen einfach Ihre Navigation und richten dann eine Reihe von Fragen ein. Sie leiten den Test per E-Mail an mehrere Testpersonen weiter. Auf der Ergebnisseite von UX Tweak können Sie genau nachverfolgen, wie Ihre Benutzer Ihre Navigation verstanden haben.

🔍 Wussten Sie schon? Die allererste Website (1991 von Tim Berners-Lee erstellt) bestand aus nur einer Seite mit schwarzem Text auf weißem Hintergrund – ohne Bilder, ohne Gestaltung, ohne Navigation. Es ging ausschließlich um die Funktion, nicht um die Form!

4. Maze (Am besten für schnelle Prototypentests geeignet)

via Maze

Maze betrachtet das Sortieren von Karten als eine Komponente der schnellen Designvalidierung. Die Plattform lässt sich in Design-Tools wie Figma und Sketch integrieren und schafft so einen nahtlosen Workflow vom Konzept bis zum Test.

Sie werden zu schätzen wissen, wie Kartensortierungsstudien neben Usability-Tests und Umfragen stehen und Kontext für Kategorisierungsentscheidungen liefern. Maze legt Wert auf Geschwindigkeit und Zugänglichkeit – Teilnehmer können ohne Konto an Studien teilnehmen und Forscher erhalten vorläufige Ergebnisse, während die Tests noch laufen.

Und wenn Sie Ihre IA begründen müssen, übersetzen die detaillierten Berichte von Maze das Verhalten der Teilnehmer in konkrete Empfehlungen.

Die besten Features von Maze

Erstellen Sie innerhalb von Kartensortierungstests eine Verzweigungslogik, die sich daran anpasst, wie die Teilnehmer bestimmte Elemente kategorisieren

Erstellen Sie Heatmaps, die zeigen, mit welchen Karten die Teilnehmer am meisten Schwierigkeiten hatten, und identifizieren Sie potenzielle Probleme bei der Beschreibung oder Kategorisierung

Geben Sie interaktive Berichte für Stakeholder frei, damit diese die Daten erkunden können, anstatt nur statische Ergebnisse in der Ansicht zu sehen

Segmentieren Sie Teilnehmerdaten anhand von demografischen Merkmalen oder Verhaltensmustern, um herauszufinden, wie verschiedene Benutzergruppen Informationen organisieren

Einschränkungen von Maze

Karten-Sortierungs-Features bieten weniger spezialisierte Optionen als dedizierte Plattformen

Analyse-Tools konzentrieren sich mehr auf Visualisierung als auf statistische Signifikanz

Im Vergleich zu spezialisierten Research-Tools nur begrenzte Möglichkeiten zur Moderation von Teilnehmer-Sitzungen

Integrationsabhängige Workflows verursachen Reibungsverluste bei der Arbeit außerhalb der unterstützten Design-Tools

Maze-Preise

Free

Starter: 99 $/Monat

Organisation: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Maze

G2: 4,5/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Maze?

Ein Benutzer von G2 sagt :

Maze bietet nicht nur die Möglichkeit, ein entwickeltes Produkt zu testen, sondern auch die Möglichkeit, Prototypen in der Entwicklungsphase zu testen. Dies hilft dabei, bereits in einer frühen Phase des Produktentwicklungszyklus Einblicke in die Benutzererfahrung zu gewinnen.

Maze bietet nicht nur die Möglichkeit, ein entwickeltes Produkt zu testen, sondern auch die Möglichkeit, Prototypen in der Entwicklungsphase zu testen. Dies hilft dabei, bereits in einer frühen Phase des Produktentwicklungszyklus Einblicke in die Benutzererfahrung zu gewinnen.

🧠 Wissenswertes: Die Schaltfläche "Rückgängig" hat die Benutzererfahrung revolutioniert. Die erste weit verbreitete Version erschien 1980 auf dem Lisa-Computer von Apple und bewahrte Benutzer fortan vor ihren eigenen Fehlern.

5. Optimal Workshop (am besten für Analysen auf Forschungsniveau geeignet)

via Optimal Workshop

Optimal Workshop betrachtet das Sortieren von Karten als Wissenschaft und bietet eine robuste statistische Analyse des Teilnehmerverhaltens. Die Plattform ist auf die Erforschung der Informationsarchitektur spezialisiert und verfügt über Tools, die speziell für explorative Tests und Validierungstests entwickelt wurden. Sie können offene, geschlossene und hybride Kartensortierungen durchführen und die Ergebnisse dann mit verschiedenen Visualisierungsmethoden analysieren.

Forscher schätzen insbesondere die standardisierten Features für die Rekrutierung und Vorauswahl von Teilnehmern, die eine konsistente Datenqualität über alle Studien hinweg gewährleisten.

Die besten Features von Optimal Workshop

Vergleichen Sie die Ergebnisse verschiedener demografischer Segmente, um festzustellen, wie sich mentale Modelle zwischen Benutzergruppen unterscheiden

Erstellen Sie standardisierte Berichte, die die statistische Signifikanz Ihrer Ergebnisse hervorheben und Ihren Empfehlungen mehr Glaubwürdigkeit verleihen

Kombinieren Sie Kartensortierung mit integrierten Baumtests und First-Click-Tests, um Ihre Informationsarchitektur aus verschiedenen Blickwinkeln zu bewerten

Führen Sie ein Repository mit früheren Studien und Ergebnissen, um nachzuverfolgen, wie sich die mentalen Modelle der Benutzer mit den Änderungen Ihres Produkts weiterentwickeln

Einschränkungen von Optimal Workshop

Die Preisstruktur wird für Teams, die mehrere Studien gleichzeitig durchführen müssen, teuer

Steilere Lernkurve für die maximale Wertschöpfung aus erweiterten Analyse-Features

Weniger intuitive Benutzeroberfläche im Vergleich zu neueren, visuell orientierten Tools zum Sortieren von Karten

Eingeschränkte Integrationsmöglichkeiten mit anderen Design- und Prototyping-Tools

Preise für Optimal Workshop

Einzelplatzlizenz: 199 $/Monat

Teams: Benutzerdefinierte Preise

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Optimal Workshop

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? Das Feature "Autoplay" von Netflix wurde entwickelt, um die Benutzer zu binden, löste jedoch so viel Kritik aus, dass eine Option zum Deaktivieren eingeführt werden musste. Ein perfektes Beispiel für UX, die optimiert werden musste!

6. xSort (Am besten für Desktop-basierte Recherchen geeignet)

via xSort

xSort verfolgt einen anderen Ansatz als Webdienst und ist als herunterladbare Anwendung verfügbar. Diese macOS-Anwendung konzentriert sich ausschließlich auf das Kartensortieren ohne Abonnementgebühren oder Limits für die Teilnehmerzahl. Forscher schätzen die optimierte Benutzeroberfläche, die Ablenkungen für die Teilnehmer eliminiert und gleichzeitig eine robuste Datenerfassung ermöglicht.

Die Offline-Funktionalität stellt sicher, dass Tests unabhängig von der Internetverbindung fortgesetzt werden können, wodurch xSort für Feldforschung praktisch ist. Es bietet Support für individuelle und Gruppen-Sortierungssitzungen mit Optionen zum Zusammenführen der Ergebnisse für eine umfassende Analyse.

Die besten Features von xSort

Führen Sie Sitzungen offline vor Ort durch und synchronisieren Sie Ihre Daten, sobald Sie wieder online sind – ideal für Tests an Speicherorten mit unzuverlässiger Internetverbindung

Exportieren Sie Ihre Rohdaten in verschiedene Formate, darunter PDF- oder CSV-Dateien, und führen Sie benutzerdefinierte Analysen in Ihren bevorzugten Statistiktools durch

Wechseln Sie zwischen Einzel- und Gruppensortiermodi, um unterschiedliche Forschungskontexte zu berücksichtigen, ohne die Plattform zu wechseln

Erstellen Sie wiederverwendbare Kartensätze, die eine einheitliche Terminologie über mehrere Studien hinweg gewährleisten, sodass Ihre Forschung auf früheren Erkenntnissen aufbauen kann

Einschränkungen von xSort

Nur für Benutzer von macOS verfügbar, was den Zugang für Windows-basierte Forschungsteams einschränkt

Es fehlen Cloud-Synchronisierungs-Features, die in webbasierten Alternativen zu finden sind

In den letzten Jahren gab es nur minimale Updates, da sich der Fokus der Entwickler verlagert hat

Fehlende Funktionen für die Zusammenarbeit in verteilten Forschungsteams

Preise für xSort

Free

Bewertungen und Rezensionen zu xSort

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Fun Fact: Das Hamburger-Menü (drei horizontale Linien) wurde 1981 für eine frühe Computerschnittstelle erfunden. Es wurde in den 2010er Jahren in mobilen Apps weit verbreitet, wurde jedoch kritisiert, weil es wichtige Navigationsoptionen verbirgt.

7. kardSort (Am besten für Studien mit schnellem Setup geeignet)

via kardSort

kardSort reduziert das Sortieren von Karten auf das Wesentliche. Hier finden Sie keine ausgefallenen Features – nur ein unkompliziertes Kartensortiersystem, das Ihnen nicht im Weg steht. Dieses webbasierte Tool verkürzt die Zeit zwischen der Entscheidung für eine Studie und der Erfassung der ersten Ergebnisse.

Darüber hinaus ist die übersichtliche Benutzeroberfläche von kardSort nahezu selbsterklärend. Die Plattform legt Wert auf ein einfaches Setup und eine einfache Analyse und eignet sich daher perfekt für Teams, die schnelle Einblicke ohne Recherchehintergrund benötigen.

Die besten Features von kardSort

Geben Sie Studien über einfache Links frei, auf die die Teilnehmer zugreifen können, ohne Konten erstellen oder komplexe Anweisungen befolgen zu müssen

Sehen Sie die Ergebnisse in Echtzeit, während die Teilnehmer ihre Sortierung abschließen, sodass Sie Trends frühzeitig im Forschungsprozess erkennen können

Klonen Sie vorhandene Studien, um schnell Variationen zu erstellen, und sparen Sie Zeit beim Testen kleinerer Änderungen an Ihrer Informationsarchitektur

Einschränkungen von kardSort

Im Vergleich zu forschungsorientierten Alternativen eingeschränkte Visualisierungsoptionen für die Analyse

Minimale Features für die Vorauswahl oder Qualifizierung von Teilnehmern

Vereinfachte Benutzeroberfläche geht manchmal zu Lasten nützlicher benutzerdefinierter Anpassungsoptionen

Preise für kardSort

Free

Bewertungen und Rezensionen zu kardSort

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

8. UserZoom (am besten für UX-Programme für Unternehmen geeignet)

via UserZoom

UserZoom bettet das Kartensortieren in eine umfassende UX-Forschungsplattform für Unternehmen ein. Das Tool verbindet die Ergebnisse des Kartensortierens mit umfassenderen Forschungsinitiativen und schafft so eine kontinuierliche Feedbackschleife zwischen der Informationsarchitektur und anderen UX-Metriken. Sie erhalten eine robuste Teilnehmerverwaltung mit detaillierten demografischen Filtern und automatisierter Verteilung von Anreizen.

Müssen Sie noch Stakeholder überzeugen? Die professionellen Features zur Berichterstellung von UserZoom übersetzen Forschungsdaten in Präsentationen, die sich direkt an Führungskräfte richten. Teams schätzen besonders den Fokus der Plattform auf Forschungs-Governance und Compliance für sensible Branchen.

Die besten Features von UserZoom

Verbinden Sie die Ergebnisse der Kartensortierung mit anderen UX-Metriken wie dem Erfolg von Aufgaben und den Ergebnissen der System Usability Scale, um Kontext für Ihre Entscheidungen zur Informationsarchitektur zu schaffen

Rekrutieren Sie Teilnehmer aus ihrem Panel oder importieren Sie Ihre eigene Benutzerbasis, komplett mit Screening-Fragebögen und automatisierter Anreizverarbeitung

Planen Sie automatisierte Längsschnittstudien, die nachverfolgen, wie sich die mentalen Modelle der Benutzer im Laufe der Produktentwicklung weiterentwickeln

Wenden Sie beim Testen mit sensiblen Benutzergruppen oder in regulierten Branchen Sicherheits- und Compliance-Features auf Unternehmensniveau an

Einschränkungen von UserZoom

Für die vollständigen Funktionen der Plattform sind erhebliche Investitionen erforderlich

Komplexer Setup-Prozess im Vergleich zu spezialisierten Tools für das Kartensortieren

Überdimensioniert für Teams, die nur gelegentlich Kartensortierungsstudien benötigen

Erfordert spezielle Recherchekenntnisse, um die erweiterten Features effektiv nutzen zu können

Preise von UserZoom

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von UserZoom

G2: 4,2/5 (140 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? Die erste grafische Benutzeroberfläche (GUI) wurde in den 1970er Jahren bei Xerox PARC entwickelt. Apple und Microsoft übernahmen später das Konzept und revolutionierten damit die Interaktion zwischen Mensch und Computer.

9. FigJam (Am besten für designintegrierte Workflows geeignet)

via Figma

FigJam bringt das Sortieren von Karten direkt in das Design-Ökosystem. Dieses kollaborative Whiteboard existiert parallel zu Ihren Figma-Designs und schafft so eine natürliche Brücke zwischen Recherche und Umsetzung.

So bleibt alles miteinander verbunden. Designer schätzen, dass Kartensortierungsübungen sofort Aufschluss über Navigationsstrukturen und Hierarchien geben, ohne dass der Kontext gewechselt werden muss. Durch die ungezwungene Oberfläche im Stil von Haftnotizen fühlt sich die Teilnahme eher wie ein Workshop als wie eine formelle Studie an.

Die besten Features von FigJam

Wechseln Sie direkt von Kartensortierungsübungen zu Wireframes und Designs, wobei der Kontext zwischen mehreren Phasen erhalten bleibt

Generieren Sie während der Kartensortierungsanalyse gemeinsam mit Stakeholdern und Team-Mitgliedern Ideen in Echtzeit und diskutieren Sie die Ergebnisse, solange die Sitzung noch frisch ist

Schaffen Sie visuelle Verbindungen zwischen sortierten Karten und tatsächlichen Designkomponenten und zeigen Sie, wie die Recherche direkt Einfluss auf Entscheidungen zur Benutzeroberfläche nimmt

Erstellen Sie eine dauerhafte visuelle Aufzeichnung Ihrer Forschungsergebnisse, die mit den von ihnen beeinflussten Designdateien verknüpft bleibt

Einschränkungen von FigJam

Es fehlen spezielle Analyse-Tools, die speziell für das Sortieren von Kartendaten entwickelt wurden

Fehlende Features für die formelle Rekrutierung und Verwaltung von Teilnehmern

Die Analyse stützt sich eher auf qualitative Beobachtungen als auf quantitative Metriken

Für maximale Effektivität ist die Nutzung des Figma-Ökosystems erforderlich

Preise für FigJam

Free

Professionell: 5 $/Monat pro Benutzer

Organisation: 5 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Enterprise: 5 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu FigJam

G2: 4,5/5 (über 440 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über FigJam?

Ein Benutzer von G2 sagt:

Es verfügt über einige großartige Features wie Abschnitte für Haftnotizen, viele Vorlagen für gängige Whiteboard-Aufgaben, KI-Zusammenfassungen von Haftnotizen und darüber hinaus auch viele unterhaltsame Features wie das Polaroid-Widget und andere interaktive Spiele und Widgets.

Es verfügt über einige großartige Features wie Abschnitte für Haftnotizen, viele Vorlagen für gängige Whiteboard-Aufgaben, KI-Zusammenfassungen von Haftnotizen und darüber hinaus auch viele unterhaltsame Features wie das Polaroid-Widget und andere interaktive Spiele und Widgets.

🧠 Fun Fact: Jakobs Gesetz besagt, dass Benutzer die meiste Zeit auf anderen Websites verbringen – daher erwarten sie, dass Ihre Website genauso funktioniert. Wenn Sie zu sehr von gängigen UX-Mustern abweichen, kann dies die Benutzer frustrieren, anstatt sie zu begeistern.

10. UserZoom GO (Am besten für die Erstellung geführter Recherchen geeignet)

via UserZoom GO

UserZoom GO vereinfacht die komplexe UX-Forschung durch einen optimierten Ansatz für das Kartensortieren. Im Gegensatz zu seinem Pendant für Unternehmen konzentriert sich diese Plattform darauf, Studien ohne Abstriche bei der methodischen Genauigkeit auf den Weg zu bringen. Die Benutzeroberfläche führt Sie mit kontextbezogenen Hilfestellungen und Vorschlägen durch jede Entscheidung.

Es enthält bewährte Muster aus Tausenden von früheren Studien in gebrauchsfertigen Vorlagen. Stellen Sie sich das wie eine Recherche mit Stützrädern vor – umfassend genug für aussagekräftige Erkenntnisse, aber vereinfacht genug für Teams ohne eigene Forscher.

Die besten Features von UserZoom GO

Folgen Sie den Vorlagen, die Sie durch die Erstellung der Studie führen und methodische Sicherheit gewährleisten

Automatisierte Einblicke, die wichtige Erkenntnisse hervorheben, ohne dass tiefgreifende statistische Kenntnisse erforderlich sind, machen die Recherche für alle Mitglieder des Teams zugänglich

Verteilen Sie Studien über mehrere Kanäle an die Teilnehmer, darunter E-Mail, Freigabe von Links und das integrierte Teilnehmerpanel

Skalieren Sie Ihren Ansatz von schnellen Guerilla-Recherchen zu formelleren Studien, je mehr Ihre Recherche reift

Einschränkungen von UserZoom GO

Weniger Flexibilität für eine benutzerdefinierte End-to-End-Kundenerfahrung im Vergleich zur vollständigen UserZoom-Plattform

Im Vergleich zu designorientierten Plattformen nur eingeschränkte Integration mit Design-Tools

Die Features für die Berichterstellung konzentrieren sich auf die Zugänglichkeit statt auf umfassende statistische Details

Preise für UserZoom GO

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von UserZoom GO

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? Das "Uncanny Valley" gilt auch für die UX. Wenn ein KI-Chatbot oder virtueller Assistent fast menschlich klingt, aber nicht ganz, finden Benutzer ihn eher unheimlich als hilfreich – daher achten Unternehmen wie Apple und Google bei Siri und Google Assistant auf eine sorgfältige Balance.

Clickup: Die intelligente Art zu sortieren

Kartensortierung eignet sich hervorragend, um Benutzer zu verstehen, aber all diese Daten zu sortieren? Das macht nicht so viel Spaß. Das richtige Tool hilft Ihnen dabei, Erkenntnisse zu sammeln, Muster zu analysieren und die Ergebnisse tatsächlich zu nutzen.

ClickUp erledigt die schwere Arbeit mit Whiteboards zum Erstellen von Karten für Ideen, Dokumenten zum Strukturieren von Recherchen und Automatisierungen für sich wiederholende Aufgaben. Ziehen Sie Karten per Drag & Drop in Echtzeit, speichern Sie alle Ihre Notizen an einem Ort und lassen Sie ClickUp Ihr Team automatisch sortieren, mit Tags versehen und benachrichtigen. Weniger Routinearbeiten, mehr "Aha!"-Momente.

