20 wichtige Verknüpfungen in OneNote zur Steigerung Ihrer Produktivität

Sie öffnen OneNote, um Ideen zu notieren, Aufgaben zu organisieren oder Notizen von Meetings festzuhalten. Aber anstatt sich effizient zu fühlen, ertrinken Sie in Klicks, Menüs und Formatierungsproblemen. Das muss nicht so sein. Mit den richtigen Verknüpfungen können Sie in OneNote wie ein Profi navigieren – Notizen sofort organisieren, Text formatieren und in Sekundenschnelle finden, was Sie brauchen.

Ob Sie spontan Ideen festhalten, Notizen von Meetings strukturieren oder zwischen Projekten wechseln – diese 20 grundlegenden Verknüpfungen in OneNote helfen Ihnen, Ihre Arbeit effizienter zu gestalten. Lesen Sie weiter, um sie alle kennenzulernen! Als Bonus stellen wir Ihnen zwei perfekte Alternativen zu OneNote vor: ClickUp Dokumente und ClickUp AI Notetaker.

### Schritt #2: Verwenden Sie regelmäßig Verknüpfungen

Hier sind einige Tipps, wie Sie Verknüpfungen regelmäßig verwenden können:

*Üben Sie regelmäßig: Verwenden Sie Verknüpfungen für alltägliche Aufgaben wie das Erstellen von Seiten und das Formatieren von Texten. Je häufiger Sie sie verwenden, desto vertrauter werden Sie mit ihnen.
*Erstellen Sie Spickzettel: Erstellen Sie einen Spickzettel oder eine Checkliste für OneNote, die alle Verknüpfungen auflistet.

🔍Wussten Sie schon? Beim Erstellen von Notizen geht es nicht nur darum, Dinge aufzuschreiben; es ist ein aktives Gehirntraining. Wenn Sie zuhören, Informationen filtern und entscheiden, was Sie aufschreiben möchten, nehmen Sie an einem Prozess teil, der als "Kodierung" bezeichnet wird

Dieser mentale Aufwand hilft Ihnen, Schlüsselideen zu behalten, Prioritäten zu setzen und das allgemeine Verständnis zu verbessern. Denken Sie also beim nächsten Mal, wenn Sie Notizen machen, daran, dass Sie nicht nur Informationen aufzeichnen, sondern auch dafür sorgen, dass sie hängen bleiben! ## Top 20 OneNote-Verknüpfungen zur Steigerung Ihrer Produktivität Tastenkombinationen können einen großen Unterschied in der Art und Weise machen, wie Sie OneNote verwenden, und Ihre Produktivität steigern. Hier sind einige fortgeschrittene OneNote-Verknüpfungen, mit denen Sie Ihren Workflow optimieren können.

Eine kurze Notiz, um es Ihnen einfacher zu machen: Ein Pluszeichen (+) in einer Verknüpfung bedeutet, dass Sie mehrere Schlüssel gleichzeitig drücken müssen Ein Komma (,) in einer Verknüpfung bedeutet, dass Sie mehrere Schlüssel in der angegebenen Reihenfolge drücken müssen | Beschreibung | Verknüpfung | | ----------------------------------------------------------------- | --------------------------------------- |

| Eine schnelle Notiz erstellen | Strg+Umschalt+M | | Rechtschreibung prüfen | F7 | | Den Thesaurus für das aktuell ausgewählte Wort öffnen | Umschalt+F7 | | Das Kontextmenü für das aktuell fokussierte Objekt anzeigen | Umschalt+F10 oder Windows-Menütaste | | Einen Hyperlink einfügen | Strg+K |

| Regelzeilen auf der aktuellen Seite anzeigen oder ausblenden | Strg+Umschalt+R | | Aktuelles Datum einfügen | Alt+Umschalt+D | | Aktuelle Uhrzeit einfügen | Alt+Umschalt+T | | Ausgewählte Audioaufnahme abspielen | Strg+Alt+P | | Wiedergabe der Audioaufnahme anhalten | Strg+Alt+S |

| Aktuelle Audioaufnahme um 10 Sekunden vorspulen | Strg+Alt+U | | Aktuelle Audioaufnahme um 10 Sekunden zurückspulen | Strg+Alt+Y | | Ein Dokument oder eine Datei auf der aktuellen Seite einfügen | Alt+N, F | | Ein Bild aus einer Datei einfügen | Alt+N, P |

| Eine mathematische Gleichung beginnen oder ausgewählten Text in eine mathematische Gleichung umwandeln | Alt+Gleichheitszeichen | | Eine Tabelle erstellen | Tab-Taste nach Eingabe einer neuen Textzeile | | Zum Titel der Seite springen und diesen auswählen | Strg+Umschalt+T | | Den aktuellen Absatz und seine untergeordneten Absätze auswählen | Strg+Umschalt+Bindestrich |

| Alle Ebenen einer Gliederung erweitern | Alt+Umschalt+0 | | Ganzseitige Ansicht aktivieren oder deaktivieren | F11 | | Fokus auf die aktuelle Registerkarte der Seite setzen | Strg+Alt+G | | Zur vorherigen oder nächsten Seite im Abschnitt wechseln | Strg+Bild auf, Strg+Bild ab | ## Einschränkungen bei der Verwendung von OneNote

OneNote ist vollgepackt mit wertvollen Features, kann aber auch seine Limits haben. Hier sind einige häufige Hindernisse, auf die Sie stoßen können: *🔄 Probleme bei der Synchronisierung: Da OneNote auf OneDrive basiert, kann die Synchronisierung langsam oder fehlerhaft sein, sodass Notizen fehlen oder veraltete Versionen vorliegen (insbesondere, wenn Sie häufig zwischen Geräten wechseln). * 🔌 Eingeschränkte Kompatibilität: OneNote verträgt sich nicht immer gut mit anderen tools, was den [* Um in der Navigationsleiste zu einem anderen Notizbuch zu wechseln, drücken Sie Strg+G. Verwenden Sie dann die Pfeiltaste nach unten oder oben, um durch die Abschnitte zu navigieren, oder verwenden Sie die Taste Registerkarte, um ein anderes Notizbuch auszuwählen, und drücken Sie dann die Eingabetaste. * Um zur vorherigen Seite zu gelangen, drücken Sie die Alt+Pfeiltaste nach links. ⚙️Bonus: https://clickup.com/blog/clickup-best-practices-tips-and-tricks-for-getting-started// mit ClickUp /%href/ loslegen können. 👀 ### Optimieren Sie die Dokumentation mit ClickUp Docs Haben Sie schon einmal Notizen in einer App gemacht, Aufgaben in einer anderen verwaltet und dann ewig damit verbracht, zwischen beiden hin- und herzuwechseln? undefined hilft dabei, Produktivitätsverluste durch Kontextwechsel zu vermeiden, indem Ihre Ideen, Notizen und Aktionselemente an einem Ort gespeichert werden. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/ClickUp-Docs-8.gif ClickUp Docs /%img/

Nutzen Sie die umfangreichen Formate von ClickUp Docs für ansprechende Notizen. Sie haben während eines Meetings eine brillante Idee? Markieren Sie sie, wandeln Sie sie in eine Aufgabe um und weisen Sie sie einem Teamkollegen zu ohne das Dokument zu verlassen. Im Gegensatz zu OneNote, wo Ihre Notizen isoliert sind, verknüpft ClickUp Docs direkt mit Ihren Projekten und Aufgaben. Müssen Sie bei der Arbeit an einer Aufgabe auf Notizen aus einem Meeting zurückgreifen? Es ist alles da (kein Wechseln der Registerkarten erforderlich). Mit den Befehlen /href/ https://clickup.com/blog/slash-commands// slash /%href/ können Sie Tabellen, Banner, Spalten oder sogar Code-Blöcke mit Syntaxhervorhebung für technische Dokumentationen hinzufügen. Möchten Sie Ihre Notizen ansprechender gestalten? Betten Sie Videos, Bilder und Links ein, um ein reichhaltigeres, interaktiveres Erlebnis zu schaffen

📌 Produktivität: Steigern Sie Ihre Effizienz in ClickUp, indem Sie Tastaturkürzel aktivieren! Gehen Sie in die obere rechte Ecke, klicken Sie auf Ihren persönlichen Avatar und wählen Sie Einstellungen. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Einstellungen und aktivieren Sie Tastaturkürzel, um die Navigation sofort zu beschleunigen. Hier ist ein Spickzettel für Verknüpfungen für ClickUp-Dokumente! 🤩

| Aktion | Verknüpfung Mac | Verknüpfung Windows | | ------------------------------------------- | ----------------------- | -------------------- | | Einen Kommentar aus dem ausgewählten Text erstellen. | Cmd+Shift+M | Ctrl+Shift+M | | Eine Aufgabe aus dem ausgewählten Text erstellen. | Cmd+Option+T | Ctrl+Alt+T |

| Einen ausgewählten Textblock markieren. | Cmd+Shift+H | Ctrl+Shift+H | | Einen Textblock duplizieren. | Cmd+D | Ctrl+D | | Text rechts- oder linksbündig ausrichten | Cmd+Shift+R | Ctrl+Shift+R |

| Text zentriert ausrichten | Cmd+Shift+E | Ctrl+Shift+E | | Inline-Code verwenden | Cmd+Shift+C | Ctrl+Shift+C | | Eine Aufzählungsliste erstellen | Cmd+Shift+9 | Ctrl+Shift+9 |

| Erstellen einer Checkliste | Cmd+Shift+8 | Ctrl+Shift+8 | | Erstellen einer Liste mit Nummerierung | Cmd+Shift+7 | Ctrl+ Shift+7 | | Verschieben eines oder mehrerer Inhalte | Option+Pfeil nach oben oder unten | Alt+Pfeil nach oben oder unten | ### Notizen und Checklisten in ClickUp Notepad verwalten

Haben Sie schon einmal eine Idee aufgeschrieben und dann vergessen, wo Sie sie abgelegt haben? /href/ https://clickup.com/features/notepad ClickUp Notepad /%href/ sorgt dafür, dass das nie wieder passiert. Mit ClickUp Notepad können Sie Notizen machen und Einträge in nachverfolgbare Aufgaben umwandeln. Ob Sie ein Brainstorming durchführen, Erinnerungen notieren oder ein Projekt planen, mit diesem Tool bleibt alles organisiert. Und so geht's: 📝 *Schnelle Notizen, keine Unordnung: Nutzen Sie die Einfachheit eines Notepads mit der Leistungsfähigkeit eines Task-Managers. Verwenden Sie Kopfzeilen, Aufzählungszeichen und Farben, um Ihre Notizen zu strukturieren und leicht zu überblicken. ✅ Verwandeln Sie Notizen sofort in Aufgaben: Sie machen Notizen bei einem Meeting? Wenn Elemente für Aktionen auftauchen, können Sie diese sofort in Aufgaben umwandeln, sie Teammitgliedern zuweisen und Fristen setzen – kein späteres Einfügen in ein anderes Tool mehr

🔄 Einfaches Drag-and-Drop und Organisieren : Erstellen Sie interaktive Checklisten, ordnen Sie Aufgaben neu und verschachteln Sie Unteraufgaben für eine bessere Struktur. Ob es sich um eine Liste für den Einkauf oder eine vollständige Aufschlüsselung eines Projekts handelt, mit dieser App zum Erstellen von Notizen Hier sind einige Verknüpfungen für Text, die Sie in Notepad und Dokumenten verwenden können! | Aktion | Tastenkürzel für Mac | Tastenkürzel für Windows | | --------------------------------------------------------------------- | ------------------ | ---------------------- | | @Erwähne eine Person | @ | @ | | @Erwähne eine Aufgabe | @@ | @@ | – ein Tool, das dafür entwickelt wurde, das Chaos nach Meetings in klare, umsetzbare Erkenntnisse zu verwandeln. Erhalten Sie automatische Meeting-Zusammenfassungen oder -Zusammenfassungen mit dem ClickUp AI Notetaker. So hilft es:

✅ stellt sicher, dass jede getroffene Entscheidung erfasst wird und problemlos für alle freigegeben werden kann – unabhängig davon, ob sie im Raum waren oder nicht 📝 erfasst Elemente, die umgesetzt werden müssen, und weist sie den richtigen Personen zu 🔗 stellt eine Verbindung zwischen jeder Diskussion und den relevanten Aufgaben und Dateien her und bietet gleichzeitig den vollständigen Kontext – so kann Ihr Team vorankommen, ohne die Vergangenheit erneut aufwärmen zu müssen undefined

📌 Einige Vorschläge zum Ausprobieren: Verwandle dieses Protokoll eines Meetings in eine strukturierte Zusammenfassung mit Aufgaben und Fristen Fasse die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Brainstorming-Sitzung zusammen Ordne diese verstreuten Notizen in Kategorien, um sie leichter wiederzufinden Erstelle auf der Grundlage dieser Notizen eine Checkliste für eine einfache Ausführung * Identifiziere Aufgaben aus diesem Plan für ein Projekt und weise sie den richtigen Personen zu Automatisieren Sie Aufgaben wie Schreiben, Ideenfindung, Zusammenfassen und Bearbeiten mit ClickUp Brain. Mit seinen Transkriptionsfunktionen können Sie Diskussionen in durchsuchbaren Text umwandeln, was es perfekt für Online-Meetings und Brainstorming-Sitzungen macht.

Es bietet auch Vorschläge zur Bearbeitung in Echtzeit, um Grammatikfehler zu beheben, die Klarheit zu verbessern und das Geschriebene im Handumdrehen zu verfeinern. Ganz gleich, ob Sie Berichte, Blogbeiträge oder interne Dokumente verfassen, ClickUp Brain sorgt für einen reibungslosen Flow Ihrer Worte.

/href/ https://scholarly.so/blog/introduction-to-note-taking Renaissance /%href/ markierte einen bedeutenden Wandel in den Praktiken des Notierens. Mit der Erfindung der Druckerpresse durch Johannes Gutenberg im 15. Jahrhundert war es möglich, Bücher in Massenproduktion herzustellen. Als Bücher leichter zugänglich wurden, begannen Einzelpersonen, Texte mit Anmerkungen und Randbemerkungen zu versehen, um ihre Gedanken und Erkenntnisse festzuhalten. Diese handschriftlichen Notizen, bekannt als "Marginalien", wurden zu einer Form von Notizblättern. ## Wählen Sie die App für Notizen aus – ClickUp Nachdem Sie diese OneNote-Verknüpfungen freigeschaltet haben, sind Sie auf dem besten Weg, Ihre Notizen zu meistern. Wenn Sie jedoch etwas Robusteres für das Projektmanagement, die Nachverfolgung von Aufgaben und die Zusammenarbeit mit Teams benötigen, während Sie alles dokumentieren, ist ClickUp die richtige Wahl.

ClickUp, die App für alles bei der Arbeit, bietet eine Reihe von Tools, um die Effizienz zu steigern. Mit ClickUp Docs können Sie Dokumente erstellen und gemeinsam mit anderen daran arbeiten, während sie mit Ihrer Arbeit in Verbindung bleiben. ClickUp Brain hilft dabei, verstreute Ideen in einem klaren Plan zu organisieren, und ClickUp Notepad sorgt dafür, dass Ihre schnellen Gedanken nicht untergehen.

Mit ClickUp verbringen Sie weniger Zeit mit dem Wechsel zwischen verschiedenen Tools und haben mehr Zeit, um Dinge zu erledigen. /href/ https://clickup.com/signup Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp /%href/ an! ✅