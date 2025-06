die 10 besten Bynder-Alternativen für die Verwaltung digitaler Assets

Ihr Team ist bereit, eine Kampagne zu starten, aber es gibt ein Problem: Sie können nicht die richtige Version des Logos finden. Es sollte in Ihrem Digital Asset Management (DAM)-System sein, aber nachdem Sie gefühlt ewig danach gesucht haben, scrollen Sie stattdessen durch alte E-Mail-Anhänge.

Kommt Ihnen das bekannt vor?

Bynder ist eine beliebte DAM-Lösung, aber nicht immer die beste Wahl für jedes Team.

Wenn Sie auf der Suche nach einer benutzerfreundlicheren Lösung mit besseren Features für die Zusammenarbeit oder einer günstigeren Option sind, finden Sie zahlreiche Bynder-Alternativen, die Ihren Workflow verbessern können.

Hier sind 10 solide Optionen, die Sie in Betracht ziehen sollten. 🎯

Die besten Bynder-Alternativen auf einen Blick

Von intelligenter automatischer Tag-Vergabe und smarter Kategorisierung bis hin zu nahtlosen Integrationen und intuitiven Benutzeroberflächen – die folgenden Tools wurden für Marketing-Teams, Kreativprofis und Unternehmen entwickelt, die ihr Digital Asset Management optimieren möchten.

Hier sind die 10 besten Bynder-Alternativen:

Tool Am besten geeignet für Beste Features Preise ClickUp All-in-One-Lösung für Produktivität und DAM Teamgröße: Einzelpersonen, kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen, Unternehmen Aufgaben- und Projektmanagement, Zusammenarbeit in Echtzeit, KI-gestützte Suche und automatische Tag-Vergabe, Vorlagen für das Asset Management Free Forever; Benutzerdefinierte Anpassung für Unternehmen verfügbar Canto Benutzerfreundliche Verwaltung digitaler Assets Teamgröße: Kleine bis mittelständische Unternehmen KI-gestützte Suche, Versionskontrolle, Tools für die Zusammenarbeit im Team, Gesichtserkennung Benutzerdefinierte Preise Filecamp Anpassbares Branding und Zugriffskontrolle Teamgröße: Wachsende Teams Unbegrenzte Anzahl von Benutzerkonten, anpassbares Branding, erweiterte Suche und Tagging, Benachrichtigungen bei Änderungen an Assets Ab 29 $/Monat Brandfolder Skalierbarkeit und benutzerdefinierte Anpassung Teamgröße: Mittelständische bis große Unternehmen KI-gestütztes Tagging, anpassbare Vorlagen, Markenkonsistenz, erweiterte Analysen Benutzerdefinierte Preise Nuxeo Erweiterte Verwaltung und Integration von Inhalten Teamgröße: Große Unternehmen Tools zur Automatisierung von Workflows, flexible Datenmodelle, Low-Code-Entwicklungsumgebung, robuste APIs Benutzerdefinierte Preise Frontify Markenkonsistenz und Zusammenarbeit Teamgröße: Teams, die die visuelle Identität pflegen Markenrichtlinien, Zusammenarbeit in Echtzeit, Versionskontrolle, Leistungsanalysen für Markenstrategien Benutzerdefinierte Preise Adobe Experience Manager Umfassende Marketinglösungen Teamgröße: Große Unternehmen Integration mit Adobe-Tools, Engine zur Personalisierung von Inhalten, Verwaltung mehrerer Standorte, Cloud-native Architektur Benutzerdefinierte Preise Acquia DAM (Widen) Zentralisierte Medienverwaltung und -analyse Teamgröße: Große Unternehmen Globale Bereitstellung von Inhalten, Integration mit über 50 Tools, Sicherheit auf Unternehmensebene, Automatisierung von Assets Benutzerdefinierte Preise MediaValet Robuste Suchfunktionen und Integration Teamgröße: Große Teams KI-Tagging, globales Verteilungsnetzwerk, erweiterte Suche, Integrationen mit Tools wie Adobe Creative Cloud Benutzerdefinierte Preise Aprimo Automatisierung von Workflows und Verwaltung von Marketingressourcen Teamgröße: Größere Unternehmen KI-gestützte Suche, Zusammenarbeit in Echtzeit, erweiterte Metadatenverwaltung, Nachverfolgung des Lebenszyklus von Inhalten Benutzerdefinierte Preise

Was ist Bynder?

Bynder ist eine Cloud-basierte Plattform für die Verwaltung digitaler Assets, die die Speicherung, Organisation und Verteilung digitaler Inhalte wie Bilder, Videos, Dokumente und andere kreative Dateien zentralisiert. Sie wurde entwickelt, um Marketing-Teams und anderen Abteilungen dabei zu helfen, effizient zusammenzuarbeiten, Workflows für Inhalte zu optimieren und die Markenkonsistenz über verschiedene Kanäle hinweg zu gewährleisten.

Die Plattform sorgt dafür, dass Ihre Inhalte markenkonsistent und leicht zugänglich sind, was zu effizienteren Marketing-Workflows führt. Außerdem wird die Verwaltung digitaler Inhalte einfacher, schneller und sicherer, unabhängig davon, wo Ihr Team arbeitet.

🧠 Fun Fact: Bynder nennt seine Team-Mitglieder liebevoll "Byndies". Das Unternehmen feiert regelmäßig Meilensteine mit Geschichten und Erinnerungen langjähriger Mitarbeiter.

Warum sollten Sie sich für Bynder-Alternativen entscheiden?

Wenn Sie Freiberufler, ein kleines Team oder ein Start-up mit einem knappen Budget sind, ist Bynder möglicherweise nicht die beste Lösung für Sie. Es wurde für große Unternehmen mit komplexen Anforderungen entwickelt und hat einen entsprechenden Preis. Außerdem ist für den reibungslosen Betrieb oft ein IT-Team erforderlich, was nicht ideal ist, wenn Sie eine einfache und kostengünstige Lösung benötigen.

Hier sind einige Gründe, warum Sie Alternativen zu Bynder in Betracht ziehen sollten. 💁

Hohe Kosten: Bynder ist für kleinere Unternehmen oder Teams teuer, sodass alternative Optionen budgetfreundlicher sind

Steile Lernkurve: Die funktionsreiche Plattform hat eine steile Lernkurve, und Teams ohne technischen Hintergrund empfinden die Einarbeitung oft als schwierig

Langsam bei großen Dateien: Das Hochladen und Suchen großer Assets kann langsam sein, was zu Verzögerungen führt, wenn ein schneller Zugriff erforderlich ist

Umständliche Navigation: Die Benutzeroberfläche ist nicht intuitiv und erfordert im Vergleich zu anderen DAM-Lösungen zusätzliche Klicks, um Dateien zu finden

📮ClickUp Insight: Leistungsschwache Teams jonglieren viermal häufiger mit mehr als 15 Tools, während leistungsstarke Teams ihre Effizienz aufrechterhalten, indem sie ihr Toolkit auf neun oder weniger Plattformen beschränken. Aber wie wäre es mit einer einzigen Plattform? Als All-in-One-App für die Arbeit vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform, komplett mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit, smarter zu arbeiten? ClickUp funktioniert für jedes Team, macht die Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt.

📖 Lesen Sie auch: Wie hilft effektives IT-Asset-Management Ihrem Unternehmen?

🧠 Fun Fact: Das Konzept des Digital Asset Managements entstand Ende der 1980er Jahre, als Unternehmen eine Möglichkeit suchten, große Mengen digitaler Dateien zu organisieren und abzurufen. Die ersten Systeme waren einfache Datenbanken, die von Printverlagen verwendet wurden.

Die 10 besten Bynder-Alternativen

Bynder ist ein solides Tool für das Digital Asset Management, aber es ist nicht für jeden geeignet. Glücklicherweise bieten viele leistungsstarke Bynder-Alternativen eine bessere Zusammenarbeit, Automatisierung und kostengünstige Lösungen.

Legen wir los! 💪

1. ClickUp (Am besten für All-in-One-Produktivität und DAM)

Mitarbeiter verbringen 60 % ihrer Zeit mit der Suche nach und der Aktualisierung von Informationen in verschiedenen Tools, was die Produktivität drastisch verringern kann. ClickUp löst dieses Problem mit der "Everything App for Work"*, die Projektmanagement, Wissen und Chat an einem Ort vereint – alles unterstützt durch die weltweit am besten integrierte KI für die Arbeit.

Sie helfen Ihren Teams dabei, digitale Assets in einem integrierten Workflow zu speichern, zu verwalten und gemeinsam zu bearbeiten.

Schnelles Auffinden von Dateien mit KI-gestützter Suche und automatischer Tag-Vergabe

Erhalten Sie mit ClickUp Brain Echtzeit-Einblicke in das Digital Asset Management

Das Herzstück dieser optimierten Erfahrung ist ClickUp Brain, ein Feature, das das Management digitaler Assets durch intelligente, KI-gesteuerte Lösungen transformiert.

Mithilfe intelligenter Algorithmen versteht ClickUp Brain den Kontext jeder Datei. Es weist jedem Asset relevante Schlüsselwörter und Details zu, sodass Sie die richtige Datei schnell finden.

ClickUp Brain taggt Assets automatisch und generiert Metadaten, wodurch Fehler und manuelle Organisation reduziert werden. Anstatt Zeit mit der Suche nach verwandten Dateien zu verbringen, werden proaktiv Assets angezeigt, die für Ihr aktuelles Projekt relevant sind.

Arbeiten Sie mit ClickUp Docs gemeinsam an Assets

Arbeiten Sie mit ClickUp Docs in Echtzeit an digitalen Dokumenten zusammen

ClickUp Docs macht die Zusammenarbeit an Dokumenten mühelos, indem es die Art und Weise verändert, wie Teams Inhalte erstellen, freigeben und bearbeiten. Diese dynamische Software für die Zusammenarbeit an Dokumenten ermöglicht Ihnen die Zusammenarbeit in Echtzeit.

Von der Ausarbeitung von Strategien über den Aufbau von Wissensdatenbanken bis hin zum Brainstorming von Ideen – mit ClickUp Docs können mehrere Teammitglieder gleichzeitig Dokumente bearbeiten, Kommentare hinterlassen und Kollegen mit Tags versehen – alles an einem Ort. So bleiben alle auf dem gleichen Stand, ohne dass es zu Verwirrung durch unterschiedliche Versionen kommt.

Möchten Sie eine Idee in die Tat umsetzen? Dokumente machen es einfach. Markieren Sie einfach den Text, wandeln Sie ihn direkt in eine Aufgabe in ClickUp um, weisen Sie ihn einem Team-Mitglied zu und verfolgen Sie den Fortschritt, ohne das Dokument zu verlassen.

Verwandeln Sie Anfragen mit ClickUp Formularen in Aufgaben

Verwenden Sie ClickUp-Formulare, um digitale Assets zu sammeln

Sammeln Sie digitale Assets und Asset-Anfragen mit ClickUp-Formularen. Ganz gleich, ob Sie kreative Briefings, Anfragen oder Inhalte sammeln – jede Formularantwort wird zu einer nachverfolgbaren Aufgabe. Fügen Sie Felder wie Asset-Typ, Projektname und Datei-Uploads hinzu und verwenden Sie bedingte Logik, um nur die Felder anzuzeigen, die relevant sind.

💡 Profi-Tipp: Automatisieren Sie Follow-ups beim Hochladen von Assets, weisen Sie Aufgaben basierend auf dem Anfragetyp zu und versehen Sie sie mit Tags für Kampagnen, ohne ClickUp zu verlassen.

Mit der vernetzten Suche verlieren Sie nie wieder Dateien

Mit ClickUp Connected Search finden Sie alles, was Sie brauchen, in Ihrem Workspace und darüber hinaus

Zur Verwaltung digitaler Assets gehören auch schneller Zugriff, Organisation und nahtlose Zusammenarbeit. Anstatt manuell Ordner zu durchsuchen oder endlos zu suchen, fragen Sie einfach ClickUp Connected Search, und es werden die für Ihr Projekt relevanten Dateien, Bilder oder Dokumente angezeigt.

Behalten Sie mit der ClickUp-DAM-Vorlage den Überblick über Ihre Assets

Kostenlose Vorlage Die Vorlage für das Asset Management von ClickUp wurde entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, die Assets Ihres Unternehmens im Blick zu behalten.

Mit der Vorlage "ClickUp Asset Management " können Sie alle Asset-Daten in einer intuitiven Datenbank organisieren und speichern. Sie können die Asset-Nutzung nachverfolgen, um eine effiziente Ressourcennutzung sicherzustellen, und komplexe Prozesse mit Gantt-Diagrammen in ClickUp visualisieren.

Die Vorlage verschafft Ihnen einen Vorsprung beim Verständnis Ihrer aktuellen Assets und deren Wert, verbessert die Entscheidungsfindung bei der Anschaffung und Verwaltung von Assets und reduziert Übersehen.

Die besten Features von ClickUp

Daten organisieren: Verwenden Sie den Docs Hub als Verwenden Sie den Docs Hub als Software zur Dateiorganisation , um alles zu organisieren, einschließlich verifizierter Wikis, leistungsstarker Suchtools und anpassbarer Vorlagen

Effektive Zusammenarbeit: Teilen Sie Kommentare, Dateien und Links über Teilen Sie Kommentare, Dateien und Links über den ClickUp-Chat , um Aufgaben im Zusammenhang mit digitalen Assets synchron zu bearbeiten

Daten visualisieren: Nutzen Sie Nutzen Sie ClickUp-Ansichten , um komplexe Asset-Management-Prozesse als Gantt-Diagramme, Boards und Listen darzustellen

Workflows automatisieren: Richten Sie mit Richten Sie mit ClickUp Automatisierungen über 50 Aktionen und Auslöser ein, um Zeit zu sparen und manuelle Aufgaben zu reduzieren

Einschränkungen von ClickUp

Die umfangreichen Features von ClickUp können neuen Benutzern den Einstieg erschweren

Die Fülle an benutzerdefinierten Optionen in ClickUp kann Benutzer überwältigen

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein G2-Rezensent teilte mit:

Mit ClickUp können wir alle unsere Projekte ganz einfach an einem Ort unterbringen. Bei jedem Projekt kann es Probleme oder Hürden geben, die das Team überwinden muss, aber ClickUp ermöglicht es uns, schnell mit denjenigen zu kommunizieren, die wir erreichen müssen. Durch Automatisierungen konnten wir einen sehr veralteten und zeitaufwändigen Prozess schneller und genauer gestalten.

Mit ClickUp können wir alle unsere Projekte ganz einfach an einem Ort unterbringen. Bei jedem Projekt kann es Probleme oder Hürden geben, die das Team überwinden muss, aber ClickUp ermöglicht es uns, schnell mit denjenigen zu kommunizieren, die wir erreichen müssen. Dank der Automatisierung konnten wir einen sehr veralteten und zeitaufwändigen Prozess optimieren, sodass er nun schneller und genauer abläuft.

🧠 Fun Fact: Bynder wurde 2013 in Amsterdam gegründet und startete mit dem ehrgeizigen Ziel, das beste DAM-Unternehmen zu werden. Im Laufe der Jahre hat es sich von einem kleinen Startup zu einem Startup-Player mit Niederlassungen in mehreren Städten (darunter Barcelona, London und weitere) entwickelt.

2. Canto (Am besten für benutzerfreundliches Digital Asset Management geeignet)

via Canto

Canto bietet eine benutzerfreundliche DAM-Erfahrung, die sowohl intuitiv als auch optisch ansprechend ist. Die übersichtliche Oberfläche macht das Organisieren und Abrufen von Assets zum Kinderspiel und entlastet Teams, die von umständlichen Systemen genervt sind. Features wie Gesichtserkennung und intelligente Tags verbessern die Suchbarkeit und sorgen dafür, dass Sie weniger Zeit mit der Suche nach Dateien verbringen.

Die Tools für die Zusammenarbeit von Canto, wie Kommentarfunktionen und Versionskontrolle, ermöglichen eine nahtlose Teamarbeit. Wenn Sie nach einem DAM suchen, das Einfachheit mit nützlichen Features kombiniert, ist Canto einen Blick wert.

Die besten Features von Canto

Zentralisieren Sie digitale Assets in einer einzigen Bibliothek für einfachen Zugriff und Verwaltung

Nutzen Sie erweiterte Suchfunktionen, darunter KI-gestützte Tools und intelligente Filter, um Assets schnell zu finden

Implementieren Sie eine Versionskontrolle, um Änderungen nachzuverfolgen und die Integrität digitaler Dateien zu gewährleisten

Legen Sie Benutzerberechtigungen fest, um den Zugriff zu kontrollieren und die Sicherheit der Daten in allen Teams zu gewährleisten

Einschränkungen von Canto

Die Optionen für die Dateistruktur und Metadaten sind beim Hochladen in das System begrenzt

Wenn Sie nach dem Hinzufügen eines Tags die Eingabetaste drücken, verschwindet der Cursor und Sie müssen die Eingabeleiste erneut auswählen

Preise für Canto

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Canto

G2: 4,4/5 (über 1.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 600 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Canto?

Ein G2-Rezensent notierte dazu:

Es gibt einige Einschränkungen in der Backend-Dateistruktur oder den Metadaten beim Laden in das System, aber das Canto-Team ist flexibel und die Forschungs- und Entwicklungsabteilung hört auf Kundenkommentare und arbeitet an Verbesserungen. Ansonsten gibt es derzeit keine größeren Probleme.

Es gibt einige Einschränkungen in der Backend-Dateistruktur oder den Metadaten beim Laden in das System, aber das Canto-Team ist flexibel und die Forschungs- und Entwicklungsabteilung hört auf Kundenkommentare und arbeitet an Verbesserungen. Ansonsten gibt es derzeit keine größeren Probleme.

💡 Profi-Tipp: Richten Sie Warnmeldungen für unbefugte Änderungen oder falsche Formate ein (z. B. wenn jemand ein Bild in Webauflösung für den Druck verwendet). So vermeiden Sie kostspielige Nachdrucke, Markeninkonsistenzen und Compliance-Probleme.

3. Filecamp (Am besten geeignet für anpassbares Branding und Zugriffskontrolle)

via Filecamp

Filecamp bietet in allen seinen Plänen unbegrenzte Benutzerkonten und ist damit eine kostengünstige Wahl für wachsende Teams. Dank der anpassbaren Branding-Optionen können Sie die Benutzeroberfläche an die Identität Ihres Unternehmens anpassen und so ein einheitliches Erlebnis für die Benutzer schaffen.

Das Organisieren und Freigeben von Assets wird durch Features wie erweiterte Suche, Tagging und Lightbox-Sammlungen effizienter. Wenn Sie nach einem DAM suchen, das mit Ihrem Team mitwächst, ohne Ihr Budget zu sprengen, könnte Filecamp genau das Richtige für Sie sein.

Die besten Features von Filecamp

Erstellen Sie benutzerdefinierte Seiten mit dem integrierten WYSIWYG-Editor (What You See Is What You Get) und integrieren Sie diese in Ihre Hauptnavigation

Ermöglichen Sie externen Benutzern das direkte Hochladen von Dateien in Ihr Filecamp-Konto über Dateianforderungslinks, um die Dateisammlung zu vereinfachen

Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn Dateien hochgeladen oder geändert werden, und bleiben Sie so in Echtzeit über Änderungen informiert

Bilder automatisch analysieren und mit Tags versehen, um die Suchbarkeit zu verbessern und die Asset-Verwaltung zu optimieren

Einschränkungen von Filecamp

Die Zugriffskontrolle für Ordner und Dateien ist nicht detailliert genug

Das mobile Gerät verfügt über zu wenige Features und ist schwer zu bedienen

Preise für Filecamp

Basic: 29 $/Monat

Erweitert: 59 $/Monat

Professional: 89 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Filecamp

G2: 4,7/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Filecamp?

Ein G2-Rezensent kommentierte:

Ich empfehle, den Dateien Metadaten hinzuzufügen, bevor sie in Filecamp hochgeladen werden. Es gibt zwar eine Möglichkeit, diese dort hinzuzufügen, aber aufgrund der Beschaffenheit der Weboberfläche ist dies etwas umständlich. Meiner Meinung nach ist das kein Problem von Filecamp, sondern einfach eine Frage der richtigen Tools. Fügen Sie Ihre Metadaten noch in Ihrer Desktop-Anwendung hinzu oder verwenden Sie ein Tool wie Adobe Bridge, um dies richtig zu erledigen.

Ich empfehle, Metadaten zu den Dateien hinzuzufügen, bevor sie in Filecamp hochgeladen werden. Es gibt zwar eine Möglichkeit, sie dort hinzuzufügen, aber aufgrund der Beschaffenheit der Weboberfläche ist dies etwas umständlich. Meiner Meinung nach ist das kein Problem von Filecamp, sondern einfach eine Frage der richtigen Tools. Fügen Sie Ihre Metadaten noch in Ihrer Desktop-Anwendung hinzu oder verwenden Sie ein Tool wie Adobe Bridge, um dies richtig zu erledigen.

🔍 Wussten Sie schon? Der Markt für Digital Asset Management (DAM) wird sich voraussichtlich fast verdoppeln und von 5,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 10,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2029 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 14,0 % entspricht.

4. Brandfolder (am besten geeignet für Skalierbarkeit und benutzerdefinierte Optionen)

via Brandfolder

Brandfolder legt Wert auf Markenkonsistenz und bietet erweiterte Analysen zur Nachverfolgung der Asset-Performance. Dank KI-gestützter Tagging- und intuitiver Suchfunktionen lassen sich Assets schnell und mühelos wiederfinden.

Die Plattform bietet außerdem anpassbare Vorlagen, mit denen alle Teammitglieder mühelos markengerechte Inhalte erstellen können. Die Analysen von Brandfolder bieten wertvolle Unterstützung für Unternehmen, die die Nutzung von Assets nachverfolgen und strategische Erkenntnisse gewinnen möchten.

Die besten Features von Brandfolder

Organisieren Sie Assets mit erweiterten Tagging- und Metadaten-Features für eine effiziente Suche

Passen Sie Vorlagen für Marketingmaterialien an, um die Markenkonsistenz zu wahren

Verfolgen Sie die Leistung und Nutzung Ihrer Assets mithilfe intuitiver Analysen und Features

Erstellen Sie Markenportale für verschiedene Teams oder Partner, um die Benutzererfahrung zu verbessern

Einschränkungen von Brandfolder

Die Vorlagen-Features und das Tagging-System weisen gelegentlich Störungen auf

Die Berechtigungsstufen sind an verschiedenen Stellen aufgelistet, was verwirrend ist

Preise für Brandfolder

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Brandfolder

G2: 4,5/5 (über 1.300 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 400 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Brandfolder?

Laut einem G2-Benutzer:

Es scheint, als würde jedes Mal, wenn ein neues Feature herauskommt, das irgendwie interessant erscheint, die Tatsache, dass es Geld kostet, um es hinzuzufügen, einen Haken haben. Sogar etwas wie das Hinzufügen zusätzlicher Administratoren. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich verstehe das Konzept, warum man etwas kostenlos erwarten würde; aber es wäre schön, wenn nicht jedes einzelne Feature, für das wir bereits viel bezahlen, noch einmal extra kosten würde. Wir hatten das Glück, dass wir eine Lösung finden konnten, aber andere vielleicht nicht.

Es scheint, als würde jedes Mal, wenn ein neues Feature herauskommt, das irgendwie interessant erscheint, die Tatsache, dass es Geld kostet, um es hinzuzufügen, einen Haken haben. Sogar etwas wie das Hinzufügen zusätzlicher Administratoren. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich verstehe das Konzept, warum man etwas kostenlos erwarten würde; aber es wäre schön, wenn nicht jede Kleinigkeit einen Aufpreis kosten würde, wo wir doch schon so viel bezahlen. Wir hatten das Glück, dass wir eine Lösung gefunden haben, aber andere vielleicht nicht.

🔍 Wussten Sie schon? Nordamerika hält den größten Anteil am DAM-Markt, angetrieben durch einen signifikanten Anstieg digitaler Daten. Im Jahr 2023 wird der Datenverkehr in Nordamerika auf rund 6,4 Exabyte geschätzt.

5. Nuxeo (Am besten geeignet für fortgeschrittenes Content-Management und Integration)

via Nuxeo

Nuxeo bietet eine Content-Services-Plattform, die über die traditionellen DAM-Funktionen hinausgeht. Ihr flexibles Datenmodell verwaltet komplexe Inhaltstypen und eignet sich daher für Unternehmen mit unterschiedlichen Asset-Anforderungen.

Mit robusten APIs und Integrationsoptionen lässt sich Nuxeo an verschiedene Workflows und Systeme für die Verwaltung digitaler Assets anpassen. Wenn Skalierbarkeit und die Fähigkeit zur Verwaltung komplexer Inhaltsstrukturen entscheidend sind, könnte diese Lösung eine gute Wahl sein.

Bitte beachten Sie: Nuxeo wurde 2021 von Hyland Software übernommen.

Die besten Features von Nuxeo

Optimieren Sie Ihre Geschäftsprozesse mit integrierten Tools zur Automatisierung von Workflows

Nutzen Sie die Low-Code-Entwicklungsumgebung, um benutzerdefinierte Anwendungen zu erstellen

Verwalten Sie Milliarden von Objekten mit Inhalten dank einer hyperskalierbaren Architektur bei gleichbleibender Leistung

Verfolgen Sie den Status und die Historie von Dokumenten während ihrer gesamten Lebensdauer mit effektiven Tools für das Content Lifecycle Management

Einschränkungen von Nuxeo

Die Benutzeroberfläche ist schwer zu navigieren, und es dauert einige Zeit, sich an die verschiedenen Features und Einstellungen zu gewöhnen

Der Flow muss verbessert werden

Preise von Nuxeo

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Nuxeo

G2: 4/5 (über 70 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Nuxeo?

Ein G2-Rezensent erwähnte:

Nuxeo ist für kleine und abteilungsbezogene ECM-Implementierungen nicht gut geeignet. Ziehen Sie Nuxeo in Betracht, wenn Sie mindestens 100 Benutzer haben und eine Skalierung sowohl hinsichtlich der Mitarbeiterzahl als auch des Umfangs und der Vielfalt der Inhalte planen.

Nuxeo eignet sich nicht gut für kleine und abteilungsbezogene ECM-Implementierungen. Ziehen Sie Nuxeo in Betracht, wenn Sie mindestens 100 Benutzer haben und eine Skalierung planen, sowohl in Bezug auf die Mitarbeiterzahl als auch auf das Volumen und die Vielfalt der Inhalte.

💡 Profi-Tipp: Planen Sie monatliche Berichte, die Assets markieren, auf die seit mehr als 6 Monaten nicht zugegriffen wurde. Entscheiden Sie, ob Sie diese archivieren, wiederverwenden oder löschen möchten, um die Bibliothek relevant und übersichtlich zu halten.

6. Frontify (Am besten für Markenkonsistenz und Zusammenarbeit)

via Frontify

Frontify kombiniert DAM mit Markenrichtlinien und Designsystemen, um Teams dabei zu helfen, ein konsistentes Branding über alle Kanäle hinweg durchzusetzen. Mit dynamischen Markenhandbüchern, Versionsverwaltung für Assets und Nutzungsrichtlinien ist es für Unternehmen konzipiert, die Wert auf die Wahrung ihrer visuellen Identität in großem Maßstab legen.

Frontify kombiniert DAM mit Markenrichtlinien und Designsystemen, um Teams dabei zu helfen, ein konsistentes Branding über alle Kanäle hinweg durchzusetzen. Mit dynamischen Markenhandbüchern, Versionsverwaltung für Assets und Nutzungsrichtlinien ist es für Unternehmen konzipiert, die Wert auf die Wahrung ihrer visuellen Identität in großem Maßstab legen.

Für Unternehmen, die Markenkontrolle gegenüber einer unübersichtlichen Asset-Flut priorisieren, bietet Frontify Struktur ohne Einbußen bei der Flexibilität.

Für Unternehmen, die Markensteuerung gegenüber einer unkontrollierten Verbreitung von Assets priorisieren, bietet Frontify Struktur ohne Einbußen bei der Flexibilität.

Die besten Features von Frontify

Erstellen Sie umfassende Markenrichtlinien, die Konsistenz über alle Kontaktpunkte hinweg gewährleisten und die visuelle Identität, Stimme und Tonfall detailliert festlegen

Erleichtern Sie die kreative Zusammenarbeit durch Echtzeit-Feedback und Versionskontrolle und verbessern Sie so die Teamarbeit zwischen verschiedenen Stakeholdern

Analysieren Sie die Markenleistung mithilfe robuster Analyse-Features, die die Wirkung über verschiedene Kanäle hinweg messen, um Strategien zu verfeinern

Einschränkungen von Frontify

Features zur Präsentation von Inhalten, wie das Hinzufügen von Tabellen, können verbessert werden

Die Optionen zur Versionierung sind bei Bearbeitungen eingeschränkt

Preise von Frontify

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Frontify

G2: 4,5/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra:4,8/5 (über 80 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Frontify?

Wie ein G2-Nutzer schrieb:

Unser Erfolg Der CSM war beim Onboarding sehr hilfreich, aber die Lernkurve für die Plattform kann etwas steil sein, insbesondere für Kreative, die keinen Hintergrund im Asset Management haben. Wenn Fragen oder Probleme auftauchen, konnten wir den Chat-Service von Frontify nutzen, um unsere Probleme effektiv zu lösen.

Unser Erfolg Der CSM war beim Onboarding sehr hilfreich, aber die Lernkurve für die Plattform kann etwas steil sein, insbesondere für Kreative, die keinen Hintergrund im Asset Management haben. Wenn Fragen oder Probleme auftauchen, konnten wir den Chat-Service von Frontify nutzen, um unsere Probleme effektiv zu lösen.

🔍 Wussten Sie schon? Die Vereinigten Staaten dominieren den globalen DAM-Markt mit einem geschätzten Umsatz von 9,61 Milliarden US-Dollar und sind damit das umsatzstärkste Land weltweit.

7. Adobe Experience Manager (am besten geeignet für umfassende Marketinglösungen)

über Adobe Experience Manager

Adobe Experience Manager (AEM) integriert DAM in ein robustes Content-Management-System und bietet so eine umfassende Lösung für die Verwaltung digitaler Erlebnisse. Es handelt sich nicht nur um ein eigenständiges DAM-System, sondern um Teil der umfassenderen Adobe Experience Cloud, die eine nahtlose Integration mit anderen Adobe-Tools für die effiziente Erstellung, Personalisierung und Verteilung von Inhalten ermöglicht.

Mit Features wie automatisierten Tools zur Workflow-Optimierung und personalisierter Bereitstellung von Inhalten hilft AEM dabei, Abläufe zu optimieren. Es bietet eine einheitliche und robuste Plattform für Unternehmen, die stark in das Adobe-Ökosystem investiert haben.

Die besten Features von Adobe Experience Manager

Verbessern Sie die Erstellung von Inhalten mit dem intuitiven WYSIWYG-Editor für nahtloses Content-Authoring

Nutzen Sie eine ausgeklügelte Personalisierungs-Engine, um benutzerdefinierte Inhalte basierend auf Kundendaten und -verhalten bereitzustellen

Nutzen Sie Tools für die Verwaltung mehrerer Standorte, um Inhalte für verschiedene Regionen und Geräte anzupassen und so eine globale Reichweite zu erzielen

Profitieren Sie von einer Cloud-nativen Architektur, die eine schnelle Bereitstellung neuer Anwendungen und Erfahrungen ermöglicht

Einschränkungen von Adobe Experience Manager

Die Schnittstellen zu externen Anwendungen richten sich nach den Präferenzen des Eigentümers des Projekts

Begrenzte Auswahl an Vorlagen

Preise für Adobe Experience Manager

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Adobe Experience Manager

G2: 4,5/5 (über 3.400 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 3.900 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Adobe Experience Manager?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Eines der Probleme, das wir besonders haben und bei dem wir uns viele Verbesserungen wünschen, ist die Verwendung eines Cloud-Managers für Bereitstellungen. Insbesondere bei den Managed Services haben wir viele Probleme damit, dass es sich um eine einzige Pipe und eine einzige Pipeline handelt. […]

Eines der Probleme, das wir besonders haben und bei dem wir uns viele Verbesserungen wünschen, ist die Verwendung eines Cloud-Managers für Bereitstellungen. Insbesondere bei den Managed Services haben wir viele Probleme damit, dass es sich um eine einzige Pipe und eine einzige Pipeline handelt. […]

🔍 Wussten Sie schon? Die Nummer der Benutzer digitaler Assets wurde für 2025 auf 861 Millionen geschätzt, was die weit verbreitete Nutzung von Kryptowährungen, NFTs und tokenisierten Assets unterstreicht.

8. Acquia DAM (Widen) (Am besten geeignet für zentralisierte Medienverwaltung und -analyse)

via Acquia DAM

Acquia DAM, früher bekannt als Widen, bietet eine skalierbare Lösung, die auf die Bedürfnisse von Unternehmen zugeschnitten ist. Die robuste Metadatenverwaltung und die erweiterten Suchfunktionen gewährleisten eine effiziente Organisation und Abrufbarkeit von Assets.

Die Plattform bietet außerdem umfassende Analysen, die Einblicke in die Nutzung und Leistung der Assets geben. Acquia DAM ist eine Überlegung wert, wenn Sie Teil eines großen Unternehmens sind, das ein DAM mit Features und Support auf Enterprise-Niveau sucht.

Die besten Features von Acquia DAM (Widen)

Nutzen Sie ein globales Content Delivery Network (CDN), um einen schnellen und zuverlässigen Zugriff auf Assets überall auf der Welt zu gewährleisten

Integrieren Sie mühelos über 50 Tools, darunter Creative Suites und Projektmanagement-Software

Sichern Sie Assets mit Sicherheitsmaßnahmen auf Unternehmensebene, einschließlich Single Sign-On (SSO)-Optionen und verschlüsselter Datenübertragung

Automatisieren Sie Katalogisierungsaufgaben, um die Suche nach Inhalten zu optimieren und die Gesamteffizienz zu steigern

Einschränkungen von Acquia DAM (Widen)

Das manuelle Hinzufügen von Metadaten-Tags ist zeitaufwändig

Sie können Assets nicht manuell im DAM zuschneiden und in der richtigen Auflösung exportieren

Preise für Acquia DAM (Widen)

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Acquia DAM (Widen)

G2: 4,5/5 (über 500 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Acquia DAM (Widen)?

Ein G2-Benutzer hat Folgendes freigegeben:

Das DAM fühlt sich immer veralteter an. Sowohl die Steuerelemente auf der Administratorsseite als auch die tägliche Benutzererfahrung fühlen sich eher wie ein Legacy-System für Unternehmen an als wie ein leistungsstarkes neues Tool, das die Zukunft darstellt. Das liegt nicht nur an der Ästhetik, obwohl diese natürlich auch eine Rolle für die Benutzererfahrung spielt, sondern auch an der Anzahl der Klicks, die erforderlich sind, um etwas zu erledigen, und daran, wie intuitiv diese Klicks sind.

Das DAM fühlt sich immer mehr veraltet an. Sowohl die Steuerelemente auf der Administratorsseite als auch die tägliche Benutzererfahrung fühlen sich eher wie ein Legacy-Unternehmenssystem an als wie ein leistungsstarkes neues Tool, das die Zukunft darstellt. Das liegt nicht nur an der Ästhetik, obwohl diese natürlich auch eine Rolle für die Benutzererfahrung spielt, sondern auch an der Anzahl der Klicks, die erforderlich sind, um etwas zu erledigen, und daran, wie intuitiv diese Klicks sind.

💡 Profi-Tipp: Richten Sie automatische Erinnerungen für das Ablaufen von Assets basierend auf Lizenzvereinbarungen, Markenaktualisierungen oder saisonalen Inhalten ein. So verhindern Sie, dass veraltete Bildmaterialien versehentlich verwendet werden, und gewährleisten die Einhaltung der Nutzungsrechte.

9. MediaValet (Am besten geeignet für robuste Suchfunktionen und Integration)

via MediaValet

MediaValet ist eine Cloud-basierte DAM-Lösung, die unbegrenzten Benutzerzugriff bietet und sich für Unternehmen mit umfangreichen Teams eignet. Das globale Netzwerk für die Verteilung gewährleistet eine schnelle Bereitstellung von Assets unabhängig vom Speicherort.

KI-Tagging und eine leistungsstarke Suche machen es einfach, das Gesuchte schnell zu finden. Die erweiterte Suchfunktion ermöglicht es Benutzern, Assets mithilfe von Schlüsselwörtern, Metadaten und visuellen Attributen schnell zu finden. Darüber hinaus lässt sich MediaValet in verschiedene Tools integrieren, darunter Adobe Creative Cloud, was einen plattformübergreifenden, einheitlichen Workflow ermöglicht

Die besten Features von MediaValet

Zentralisieren Sie digitale Assets in einer einheitlichen Bibliothek, die das nahtlose Hochladen, Durchsuchen und Freigeben von über 200 Dateiformaten ermöglicht

Greifen Sie über eine mobilfreundliche Benutzeroberfläche und mit Support aus 61 Microsoft Azure-Rechenzentrumsregionen von überall auf Assets zu

Nutzen Sie kreative Spaces zum Speichern von Dateien, die sich in Bearbeitung befinden, um den Zugriff und die Zusammenarbeit bei Designprojekten zu erleichtern

Verwalten Sie Video-Assets direkt innerhalb der Plattform, indem Sie Dateien ohne externe Bearbeitungssoftware zuschneiden, konvertieren und trimmen

Einschränkungen von MediaValet

Sie müssen Dateien einzeln ersetzen, was mühsam ist, insbesondere wenn Sie mit mehreren Dateien gleichzeitig arbeiten

Die Benutzeroberfläche der Plattform könnte verbessert werden, um sie moderner und intuitiver zu gestalten

Preise für MediaValet

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von MediaValet

G2: 4,6/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über MediaValet?

Wie ein G2 -Rezensent erklärte:

Als jemand, der MV täglich für die Arbeit nutzt, gefällt mir diese Plattform viel besser als andere, die ich zuvor verwendet habe. Das Hochladen ist etwas mühsam – man muss sich durch viele Fenster klicken. Glücklicherweise gibt es einige Optionen für das Hochladen mehrerer Dateien, aber es kann etwas dauern, bis alles hochgeladen ist.

Als jemand, der MV täglich für die Arbeit nutzt, gefällt mir diese Plattform viel besser als andere, die ich zuvor verwendet habe. Das Hochladen ist etwas mühsam – man muss sich durch viele Fenster klicken. Glücklicherweise gibt es einige Optionen für den Massen-Upload, aber es kann etwas dauern, bis alles hochgeladen ist.

💡 Profi-Tipp: Anstatt die Verantwortung für Metadaten auf alle zu verteilen (was oft bedeutet, dass niemand dafür zuständig ist), sollten Sie ein bestimmtes Team-Mitglied als Metadaten-Verantwortlichen für Videos, Produktbilder oder Marketingmaterialien benennen. Dieser sorgt dafür, dass die Tagging einheitlich und aussagekräftig ist.

10. Aprimo (Am besten geeignet für die Automatisierung von Workflows und das Management von Marketingressourcen)

via Aprimo

Aprimo kombiniert DAM mit Marketing-Ressourcenmanagement und bietet so eine ganzheitliche Lösung für Marketing-Teams. Über die traditionellen DAM-Funktionen hinaus bietet Aprimo Inhaltsplanung, Budgetierung und Leistungsnachverfolgung, sodass Teams den gesamten Lebenszyklus von Inhalten effizient verwalten können.

Die Tools der Plattform für die Automatisierung von Workflows und die Zusammenarbeit helfen dabei, Marketingabläufe zu optimieren. Wenn Sie nach einer Lösung suchen, die Asset Management in umfassendere Marketingprozesse integriert, könnte Aprimo das umfassende Tool sein, das Sie benötigen.

Die besten Features von Aprimo

Nutzen Sie KI-gestützte Suchfunktionen, um Assets mithilfe von Abfragen in natürlicher Sprache und kontextbezogenen Empfehlungen schnell zu finden

Ermöglichen Sie eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Teammitgliedern und externen Partnern durch integrierte Tools zum Überprüfen, Kommentieren und Genehmigen von Inhalten

Implementieren Sie eine erweiterte Metadatenverwaltung mit Tagging, Kategorisierung und Suchfunktionen für Assets

Generieren Sie umfangreiche Metadaten für Dokumente und Bilder, um deren Wert und Auffindbarkeit im System zu steigern

Einschränkungen von Aprimo

Die Benutzeroberfläche für Administratoren ist komplex, ebenso wie die Schulungssequenz für neue Mitarbeiter

Der Plattform fehlt eine "Listenansicht" für Assets, die eine kompaktere Darstellung der Informationen bietet

Preise von Aprimo

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Aprimo

G2: 4,3/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Aprimo?

Ein G2-Rezensent schrieb:

Da diese Plattform so umfangreich ist, muss man buchstäblich stundenlange Schulungen absolvieren, bevor man alles weiß, was man wissen muss. Allerdings ist die Person, die das tut, der Aprimo-Administrator, sodass nicht jeder die Schulung absolvieren muss.

Da diese Plattform so umfangreich ist, muss man buchstäblich stundenlange Schulungen absolvieren, bevor man alles weiß, was man wissen muss. Allerdings ist die Person, die das erledigt, der Aprimo-Administrator, sodass nicht jeder die Schulung absolvieren muss.

💡 Profi-Tipp: Konfigurieren Sie Ihr DAM-System so, dass es Begriffe als Synonyme behandelt, wenn Ihr Team unterschiedliche Begriffe für dasselbe verwendet (z. B. "Porträtaufnahmen" vs. "Profilbilder"). So verhindern Sie den Verlust von Assets aufgrund inkonsistenter Terminologie.

Genießen Sie eine intelligentere Asset-Verwaltung mit ClickUp

Bei der Bewertung von Optionen für eine Lösung zur Verwaltung digitaler Assets sind Flexibilität, Benutzerfreundlichkeit und Erschwinglichkeit Schlüssel Faktoren. Bynder funktioniert für einige, aber viele Unternehmen benötigen eine anpassungsfähigere und budgetfreundlichere Option ohne zusätzliche Komplexität.

Hier kommen Alternativen wie ClickUp, die App für alles rund um die Arbeit, ins Spiel.

ClickUp Brain verbessert die Asset-Verwaltung durch KI-gesteuerte Tagging, intelligente Suche und kontextbezogene Empfehlungen, sodass Ihre Dateien immer organisiert und zugänglich sind. Gleichzeitig macht ClickUp Docs die Zusammenarbeit in Echtzeit mühelos, sodass Teams Inhalte erstellen, bearbeiten und bearbeiten können, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen.

Sind Sie bereit für den Wechsel? Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! ✅