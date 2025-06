die 10 besten visuellen Feedback-Tools zur Vereinfachung des Feedbacks im Jahr 2025

Stellen Sie sich Folgendes vor: Ihr Designer schickt Ihnen einen Entwurf für eine neue Landing Page. Sie entdecken einige Dinge, die optimiert werden müssen – die Farbe der Schaltfläche passt nicht, der Abstand wirkt seltsam und das Bannerbild kommt nicht richtig zur Geltung.

Jetzt sitzen Sie vor einem langen E-Mail und versuchen, genau zu beschreiben, was geändert werden muss.

Hier kommen visuelle Feedback-Tools zum Einsatz. Von Tools zur Fehlerverfolgung bis hin zu den besten Tools für Website-Feedback – solche Software hilft Designern, Entwicklern oder Projektmanagern, mit nur wenigen Klicks klares, umsetzbares Feedback zu geben, was allen Beteiligten Zeit spart.

In diesem Blogbeitrag besprechen wir die wichtigsten Features und Preise der besten Tools für visuelles Feedback, um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern.

Mit visuellen Feedback-Tools können Benutzer Probleme direkt in einem Entwurf, Screenshot, einer Software oder einer Webseite markieren. Anstatt vage Beschreibungen wie "Die Schaltfläche oben rechts funktioniert nicht" zu entschlüsseln, erhalten Sie präzise visuelle Hinweise, die Spekulationen überflüssig machen. Sie schließen die Lücke zwischen Benutzern und Teams und machen die Zusammenarbeit schneller und produktiver.

Hier sind die wichtigsten Kriterien, auf die Sie achten sollten, um das für Ihre Anforderungen passende Tool zu finden:

🖌️ Benutzerfreundlichkeit: Achten Sie auf eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche, damit alle ohne lange Einarbeitungszeit sofort loslegen können

⏱️ Echtzeit-Zusammenarbeit: Ein gutes Tool sollte es Ihnen ermöglichen, Vorschläge sofort freizugeben und umzusetzen, um Verzögerungen bei der Entscheidungsfindung zu reduzieren

🔗 Nahtlose Integration: Ihr visuelles Feedback-Tool sollte Integrationsmöglichkeiten mit anderer Software wie Projektmanagement-Plattformen, Design-Tools und Kommunikations-Apps bieten, um einen reibungslosen Projekt- oder Grafikdesign-Workflow zu gewährleisten

📊 Robuste Analysen: Detaillierte Einblicke wie Heatmaps, Kommentartrends und Benutzerverhalten helfen Ihnen, Feedback schnell in umsetzbare Verbesserungen umzuwandeln

🔒 Hohe Datensicherheit: Feedback enthält oft sensible Informationen. Priorisieren Sie Tools, die Benutzerdaten schützen und die Datenschutzbestimmungen einhalten

Sehen wir uns die 10 besten visuellen Feedback-Tools an, um Feedback klar zu kommunizieren.

1. ClickUp (Am besten geeignet für visuelles Projektmanagement und Teamzusammenarbeit)

Verwalten Sie Designaufgaben und Feedback direkt mit ClickUp für Design-Teams

Sie senden eine lange Nachricht, in der Sie die erforderlichen Änderungen erläutern, aber Ihr Teammitglied ist verwirrt und stellt Folgefragen. Nun machen Sie Screenshots, versuchen, die Dinge zu klären, und ehe Sie sich versehen, hat sich die Feedback-Schleife über mehrere Tage hingezogen.

Mit ClickUp überspringen Sie das Hin und Her. Es ist die Alles-App für die Arbeit, die Projektmanagement, visuelle Kommunikation und Aufgabenverwaltung auf einer Plattform vereint.

ClickUp für Design-Teams hilft Ihnen dabei, Ideen zu sammeln, Mockups zu teilen und sofortiges Feedback zu erhalten. ClickUp bietet eine Vielzahl von Features, die eine effiziente Erfassung von Kunden- und Client-Feedback sowie das Projektmanagement im Designbereich unterstützen.

Beginnen Sie mit der Zuweisung von Aufgaben für verschiedene Design- oder kreative Kooperationsprojekte mit ClickUp Aufgaben. Sobald das Mockup fertig ist, können die Designer Dateien anhängen, um Feedback einzuholen.

Mithilfe von Kommentaren und @Erwähnungen können Teammitglieder Feedback direkt in den Designdateien hinterlassen, wodurch der Feedback-Prozess schnell und nahtlos verläuft.

Weisen Sie mit ClickUp-Kommentaren und @Erwähnungen ganz einfach Kommentare zu Designprojekten zu

Für ein effizienteres Feedback verwenden Sie die Prüfungsfunktion von ClickUp. Damit können Sie Kommentare direkt zu Bildern, Videos und PDFs hinzufügen. Öffnen Sie den Anhang im Aktivitätsbereich der Aufgabe, wählen Sie oben rechts "Kommentar hinzufügen" und teilen Sie Ihr Feedback. Sie können die Kommentare den Mitgliedern Ihres Teams zuweisen, um die Verantwortlichkeit sicherzustellen.

Videos, Bilder und PDFs mit der Prüfungsfunktion von ClickUp kommentieren

Das Beste daran? Mit den interaktiven ClickUp Whiteboards können Sie Ideen visualisieren, Strategien planen und Team-Feedback in Echtzeit sammeln. Klicken Sie auf bestimmte Elemente auf dem Whiteboard, um Ihren Team-Mitgliedern Aufgaben zuzuweisen. Außerdem können Sie Aufgaben und Dokumente direkt einbetten, um kontextbezogenes Feedback zu geben.

Visualisieren Sie Ideen und arbeiten Sie in Echtzeit gemeinsam an Designaufgaben mit ClickUp Whiteboards

Sie können ClickUp Brain auch in Whiteboards verwenden, um KI-Bilder zu generieren und visuelle Referenzen freizugeben.

Generieren Sie mit ClickUp Brain KI-Bilder, um Bildreferenzen freizugeben

Die besten Features von ClickUp

Limits von ClickUp

Aufgrund der Vielzahl an Features ist die Lernkurve steil

Preise für ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $/Monat pro Benutzer

Business: 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Preise auf Anfrage

ClickUp Brain: Für 7 $ pro Mitglied und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügen

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Der Informationsaustausch und die Zusammenarbeit sind jetzt, da alle Teams remote arbeiten, ein Kinderspiel. Es ist einfach, Projektaktualisierungen zu teilen und Feedback an die Mitglieder des Teams zu geben. Wir können Aufgaben und Projekte teamübergreifend nachverfolgen und Aktualisierungen in Echtzeit bereitstellen.

Die gemeinsame Nutzung von Informationen und die Zusammenarbeit sind jetzt, da alle Teams remote arbeiten, ein Kinderspiel. Es ist einfach, Projektaktualisierungen zu teilen und Team-Mitgliedern Feedback zu geben. Wir können Aufgaben und Projekte teamübergreifend nachverfolgen und Aktualisierungen in Echtzeit bereitstellen.

Erfahren Sie, wie Sie mit ClickUp Clips detailliertes Feedback freigeben können!👇

2. MarkUp. io (Am besten geeignet für gemeinsames Feedback zu digitalen Assets)

MarkUp. io ist eine visuelle Kommentierungsplattform, die die Zusammenarbeit in Echtzeit auf Live-Websites und Bildern ermöglicht. Sie unterstützt Anmerkungen für 30 Dateitypen, darunter Websites, Bilder, PDFs und Videos, und vereinfacht so den Feedback-Prozess für Designer, Entwickler und Marketing-Teams.

Sie können eine URL eingeben, Inhalte hochladen oder Dateien per Drag & Drop hinzufügen, um Kommentare hinzuzufügen. MarkUp. io bietet auch eine Chrome-Erweiterung zum Kommentieren von Webseiten in Google Chrome.

Die besten Features von MarkUp.io

Laden Sie eine unbegrenzte Anzahl von Mitarbeitern ein, die als Team-Mitglieder oder Gäste ohne Registrierung teilnehmen können

Hinterlassen Sie kontextbezogene Kommentare direkt im Inhalt über Threads und @Erwähnungen

Filtern oder suchen Sie Kommentare, um relevantes Feedback zu finden, sodass Sie bestimmte Probleme leichter angehen können

MarkUp.io-Einschränkungen

Benutzer haben Instanzen von langsamen Ladezeiten und mangelnder Reaktionsfähigkeit gemeldet, was den Feedback-Prozess stören kann

Einige Benutzer haben sich darüber beschwert, dass Markup.io keine Unterstützung für .fig-Dateien aus Figma bietet

Preise für MarkUp.io

Free

Pro: 79 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu MarkUp.io

G2: 4,8/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über MarkUp.io?

Einfache Verwendung, um QA-Feedback zu kreativen Projekten zu geben. Die Anmerkungen und Bildschirm-/Seitenaufnahmen sind großartig, und die technischen Daten sind hilfreich. Die Mehrbenutzerumgebung ist gut. Mir gefällt, dass es ein Self-Service-Setup war und kein langwieriger Verkaufsprozess. Die Daten sind in der Plattform gesperrt und können nicht exportiert werden.

Einfache Verwendung, um QA-Feedback zu kreativen Projekten zu geben. Die Anmerkungen und Bildschirm-/Seitenaufnahmen sind großartig, und die technischen Daten sind hilfreich. Die Multi-User-Umgebung ist gut. Mir gefällt, dass es ein Self-Service-Setup war und kein langwieriger Verkaufsprozess. Die Daten sind in der Plattform gesperrt und können nicht exportiert werden.

3. Pastel (Am besten geeignet für das Sammeln von Website-Feedback)

via Pastel

Pastel ist ein visuelles Feedback-Tool, das den Überprüfungs- und Genehmigungsprozess für Marketingteams, die an Live-Websites arbeiten, vereinfacht. Sie können jede Website in eine Live-Leinwand umwandeln und Kommentare direkt auf digitalen Assets hinterlassen.

Mit Pastel können Sie jede Anmerkung auch an ein bestimmtes Element anheften, wodurch Informationen wie Bildschirmauflösung und Browsertyp aufgezeichnet werden können, um Website-Überarbeitungen abzuschließen. Mit Pastel können Sie sogar Kommentare pausieren und steuern, wann Sie Feedback erhalten möchten.

Die besten Features von Pastel

Kommentieren Sie direkt auf Live-Websites über jedes Gerät, um visuelles Feedback in Echtzeit zu geben

Integrieren Sie Aufgaben nahtlos, indem Sie automatisch Tickets in Tools wie Trello und Asana erstellen

Fügen Sie Beschreibungen wie "Fehler" oder "In Bearbeitung" zu Kommentaren hinzu, um Feedback effizient zu organisieren und nachzuverfolgen

Pastell-Einschränkungen

Die Preise von Pastel können im Verhältnis zu den angebotenen Features als hoch angesehen werden, insbesondere für Benutzer, die die Plattform nicht intensiv nutzen

Die Benutzeroberfläche kann anfangs etwas verwirrend sein

Pastellfarben-Preise

Free

Solo: 35 $/Monat

Studio: 119 $/Monat

Enterprise: 450 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen von Pastel:

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,5/5 (über 40 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Pastel?

Pastel ist ein großartiges Tool, es ist gut gestaltet und hat eine schöne, minimalistische Benutzeroberfläche. Der Preis war für das, was es bot, hoch, und wir haben es letztendlich nicht so oft genutzt.

Pastel ist ein großartiges Tool, es ist gut gestaltet und hat eine schöne, minimalistische Benutzeroberfläche. Der Preis war für das, was es bot, zu hoch, und wir haben es letztendlich nicht so oft genutzt.

💡Profi-Tipp: Verwenden Sie einen "mehrschichtigen" Feedback-Ansatz, bei dem verschiedene Mitglieder des Teams ihr Feedback in Schichten oder Phasen hinzufügen, anstatt alles auf einmal. Diese Methode ermöglicht eine bessere Konzentration auf bestimmte Aspekte eines Designs oder Projekts, was zu gezielteren und umsetzbaren Erkenntnissen führt

4. Filestage (Am besten geeignet für vereinfachte Überprüfungs- und Genehmigungsprozesse)

über Filestage

Filestage ist eine Online-Plattform für die Prüfung, mit der Sie Dokumente, Bilder, Videos, Websites und Audiodateien mit einem einzigen Fingertipp mit Kommentaren versehen können. Sie können Teamkollegen für mehr Klarheit mit Tags versehen und Anhänge an Kommentare anhängen, um Referenzen freizugeben.

Filestage verfügt außerdem über eine robuste Versionskontrolle, mit der Benutzer mehrere Versionen einer Datei nebeneinander vergleichen können. Die Änderungen in der neuen Version werden automatisch hervorgehoben. Sobald die Eigentümer des Projekts ihr Feedback gegeben haben, können Sie den Status auf "grün" setzen, um die Änderungen zu genehmigen, oder auf "orange", um weitere Änderungen anzufordern.

Die besten Features von Filestage

Fügen Sie präzise, mit Zeitstempeln versehene Kommentare und Anmerkungen direkt in visuelle Inhalte ein, damit jedes Feedback kontextbezogen ist und sich auf bestimmte Abschnitte einer Datei bezieht

Legen Sie mehrstufige Genehmigungsprozesse fest, bei denen Dateien in einer definierten Reihenfolge überprüft werden, sodass alle Beteiligten Inhalte in verschiedenen Phasen genehmigen oder ablehnen können

Laden Sie mehrere Versionen einer Datei hoch und vergleichen Sie diese visuell, um Revisionen leichter nachzuverfolgen und Änderungen zu verwalten

Senden Sie Benachrichtigungen in Echtzeit zu Feedback, Aktualisierungen und Änderungen des Genehmigungsstatus, um sicherzustellen, dass Teams auf dem gleichen Stand bleiben und keine wichtigen Fristen versäumt werden

Unterstützt eine Vielzahl von Dateitypen, darunter Videos, Bilder, Dokumente, Websites, interaktives HTML und Audiodateien, wodurch es vielseitig für verschiedene Projektanforderungen einsetzbar ist

Limits von Filestage

Filestage unterstützt keine direkte Bearbeitung von Dateien

Preise für Filestage

Free

Basic: 129 $/Monat

Professional: 369 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen in Filestage

G2 : 4,6/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Filestage?

Was mir an Filestage. io besonders gefällt, ist die Möglichkeit, Kommentare direkt an bestimmten Stellen in Videos zu hinterlassen. Das vereinfacht den Überarbeitungsprozess erheblich, da ich als Editor Schritt für Schritt von einer Stelle zur nächsten arbeiten kann, ohne den Überblick zu verlieren. Die visuelle Hervorhebung markierter Stellen sorgt dafür, dass kein Kommentar übersehen wird. Unsere Kunden, die zuvor noch nicht mit der Plattform gearbeitet haben, finden sie zunächst verwirrend und haben Schwierigkeiten, sich in den Features zurechtzufinden.

Was mir an Filestage. io besonders gefällt, ist die Möglichkeit, Kommentare direkt an bestimmten Stellen in Videos zu hinterlassen. Das vereinfacht den Überarbeitungsprozess erheblich, da ich als Editor Schritt für Schritt von einer Stelle zur nächsten arbeiten kann, ohne den Überblick zu verlieren. Die visuelle Hervorhebung markierter Stellen sorgt dafür, dass kein Kommentar übersehen wird. Unsere Kunden, die zuvor noch nicht mit der Plattform gearbeitet haben, finden sie zunächst verwirrend und haben Schwierigkeiten, sich in den Features zurechtzufinden.

5. Miro (Am besten geeignet für interaktives Prototyping und Zusammenarbeit beim Design)

über Miro

Miro ist ein visuelles Tool für Zusammenarbeit und Brainstorming, das den Designprozess für Teams optimiert. Mit der Arbeitsfläche von Miro können Sie Design-Briefings erstellen, Prototypen generieren und diese mit Clients oder Team-Mitgliedern teilen, um Feedback einzuholen. *mit dem Tool können Sie auch aufgezeichnete Video- oder Audio-Feedbacks freigeben, die jeder auf dem Miro-Board abspielen kann. Sie möchten sofortiges Feedback? Starten Sie einen Live-Anruf auf der Leinwand. Außerdem können Sie visuelle Notizen erstellen und Inhalte per Drag & Drop in die Notizen ziehen, um detailliertes Feedback zum Design zu geben.

Die besten Features von Miro

Ideen in strukturierte Textdokumente umwandeln

Erhalten Sie klares Feedback mithilfe von Punktestimmungen, Umfragen und Schätztools

Fügen Sie Haftnotizen auf dem Whiteboard hinzu, um Ideen oder Feedback freizugeben

Integrieren Sie Jira oder andere Projektmanagement-Tools, um Feedback in Aufgaben umzuwandeln

Einschränkungen von Miro

Verwendet wurden haben Leistungsprobleme und lange Ladezeiten verursacht

Das Versionssystem der Plattform spiegelt möglicherweise nicht immer die neuesten Änderungen wider, was zu Verwirrung und potenziellen Fehlern im Designprozess führen kann

Preise für Miro

Free

Starter : 8 $/Monat

Business: 16 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Miro

G2: 4,7/5 (über 5700 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 1600 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Miro?

Ich verwende Miro, um Informationen zu einem Projekt zu organisieren. Screenshots, Links, Flussdiagramme, Wettbewerbsdetails, Zeitleisten – alles landet in einem RIESIGEN Miro-Board, wo ich leicht finde, was ich brauche, und es effizient mit anderen teilen kann.

Ich verwende Miro, um Informationen zu einem Projekt zu organisieren. Screenshots, Links, Flussdiagramme, Wettbewerbsdetails, Zeitleisten – alles landet in einem RIESIGEN Miro-Board, wo ich leicht finde, was ich brauche, und es effizient mit anderen teilen kann.

6. Usersnap (Am besten geeignet für Benutzer-Feedback und Fehler-Nachverfolgung)

via Usersnap

Usersnap ist ein Website-Feedback-Tool, mit dem Sie direktes Feedback von Benutzern in Form von Screenshots, Anmerkungen und Bildschirmaufzeichnungen sammeln können – ohne zusätzliche Lizenzen oder komplexe Schulungen.

Betten Sie das Feedback-Widget von Usersnap in Ihre Website oder Web-App ein, damit Benutzer Screenshots oder Aufzeichnungen erstellen und Probleme mühelos teilen können. Dies hilft Ihnen dabei, einen agilen und effizienten Feedback-Kreislauf für Produkttests, Feature-Validierung und die Nachverfolgung von Problemen zu schaffen.

Die besten Features von Usersnap

Sammeln Sie visuelles Feedback direkt im Browser, einschließlich kommentierter Screenshots oder Bildschirmaufzeichnungen

Erstellen und starten Sie Umfragen mit bedingten Fragen, um Net Promoter Scores zu berechnen und detaillierte Analysen zum Benutzerverhalten zu erhalten

Führen Sie browserübergreifende Benutzertests durch, indem Sie Screenshots aufnehmen und vergleichen, um eine konsistente Benutzererfahrung auf verschiedenen Plattformen zu gewährleisten

Profitieren Sie von der Flexibilität und Skalierbarkeit einer Cloud-basierten Plattform ohne Wartungskosten

Limits von Usersnap

Einige Benutzer empfinden das anfängliche Setup und die benutzerdefinierte Anpassung der Feedback-Schaltflächen und Widgets als etwas kompliziert

Die Preise von Usersnap können für kleinere Teams oder Startups recht hoch sein, wobei fortgeschrittenere Features nur in höheren Plänen verfügbar sind

Preise für Usersnap

Starter : 51,19 $/Monat (49 €/Monat)

Wachstum: 113,87 $/Monat (109 €/Monat)

Professional: 207,89 $/Monat (199 €/Monat)

Premium: 406,38 $/Monat (389 €/Monat)

Bewertungen und Rezensionen von Usersnap

G2: 4,5/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Usersnap?

Die In-App-Widgets von Usersnap bieten eine hervorragende Möglichkeit, Feedback und Nachrichten von Ihren Benutzern zu sammeln. Auch die Slack-Integration ist sehr nützlich, da Sie so Fehlerberichte und andere Feedback-Nachrichten sofort erhalten.

Die In-App-Widgets von Usersnap bieten eine hervorragende Möglichkeit, Feedback und Nachrichten von Ihren Benutzern zu sammeln. Auch die Slack-Integration ist sehr nützlich, da Sie so Fehlerberichte und andere Feedback-Nachrichten sofort erhalten.

7. Ziflow (Am besten geeignet für beschleunigte kreative Überprüfungszyklen)

via Ziflow

Ziflow vereinfacht Feedback- und Genehmigungsprozesse für kreative Teams und ermöglicht präzise Markierungen auf Frame- und Pixelebene. Es bietet umfangreiche Annotationstools, automatisierte Workflows und die Integration mit zahlreichen kreativen Anwendungen – alles in einer sicheren Umgebung.

Ziflow bietet einen "Side-by-Side"-Modus für manuelle Vergleiche oder einen "Pixel-für-Pixel"-Modus, um Unterschiede zwischen Versionen mit anpassbaren Farboptionen hervorzuheben. Sie können auch eine Reihe von Anmerkungsformen verwenden, darunter Quadrate, Kreise, Pfeile, Linien, Freihandzeichnungen und Text-Auswahl, um detailliertes Feedback zu geben.

Die besten Features von Ziflow

Videos mit präzisen, zeitcodierten Kommentaren versehen, um die Zusammenarbeit und Überprüfung von Videoinhalten zu vereinfachen

Legen Sie fest, ob Ihre Kommentare privat oder nur für ausgewählte Prüfer in bestimmten Phasen sichtbar sein sollen, um Vertraulichkeit zu gewährleisten

Ermöglichen Sie Proofmanagern, neue Versionen hochzuladen und die Versionskontrolle während des gesamten Überprüfungsprozesses aufrechtzuerhalten

Verbinden Sie sich mit Cloud-Speicherdiensten wie Dropbox und Google Drive und richten Sie eine Automatisierung des Workflows ein, um Ihren Überprüfungsprozess zu optimieren

Einschränkungen von Ziflow

Benutzer erhalten zahlreiche Benachrichtigungen per E-Mail, was schnell überwältigend werden kann

Das Setup von Ziflow kann eine Herausforderung sein, insbesondere für diejenigen, die weniger technisch versiert sind

Preise für Ziflow

Free

Standard : 249 $/Monat

Pro: 399 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Ziflow

G2: 4,5/5 (über 900 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 400 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Ziflow?

Das Erstellen von Notizen, Hinzufügen von Kommentaren, Taggen von Kollegen und Hochladen/Überprüfen von Prüfungen ist nahtlos und von unschätzbarem Wert. Nur sehr selten treten Probleme bei der Anzeige beim Hochladen von Druckdateien oder PPT-Dateien auf. Manchmal werden Druckdateien mit Überdruck angezeigt oder PPT-Dateien können nicht vollständig hochgeladen werden, wenn Sie Schriftarten eingebettet haben.

Das Erstellen von Notizen, Hinzufügen von Kommentaren, Taggen von Kollegen und Hochladen/Überprüfen von Korrekturfahnen ist nahtlos und von unschätzbarem Wert. Ich habe sehr selten Probleme mit der Anzeige beim Hochladen von Druckdateien oder PPT-Dateien. Manchmal werden Druckdateien mit Überdruck angezeigt oder PPT-Dateien können nicht vollständig hochgeladen werden, wenn Sie Schriftarten eingebettet haben.

8. Hotjar (Am besten geeignet für die Analyse des Benutzerverhaltens und für Einblicke)

via Hotjar

Hotjar hilft Ihnen dabei, die Aktivitäten der Benutzer auf Ihrer Website in Echtzeit mit Heatmaps zu visualisieren. Es zeigt Ihnen, wo Benutzer auf Ihrer Website klicken, scrollen oder sich bewegen, damit Sie die Benutzererfahrung verbessern können. Im Gegensatz zu herkömmlichen Analyseplattformen, die nur quantitative Daten erfassen, geht Hotjar einen Schritt weiter und erfasst mithilfe von Rage Clicks Maps das "Warum" hinter den Aktionen der Benutzer.

Durch die Kombination von Heatmaps, Sitzungsaufzeichnungen, Umfragen und Benutzer-Feedback hilft Ihnen Hotjar dabei, die Interaktionsmuster Ihrer Benutzer zu analysieren.

Die besten Features von Hotjar

Sammeln Sie über ein einfach zu integrierendes Feedback-Widget in Echtzeit die Meinungen der Benutzer und gewinnen Sie Erkenntnisse, während die Benutzer mit bestimmten Elementen Ihrer Website interagieren

Sehen Sie sich Aufzeichnungen von Sitzungen in Echtzeit an, um Verhaltensmuster aufzudecken, Reibungspunkte zu identifizieren, die zu Frustration bei Benutzern führen, und Probleme zu beheben

Starten Sie schnell Umfragen, um Kundenfeedback zu sammeln, damit Sie die Gedanken hinter den Handlungen Ihrer Kunden besser verstehen

Einschränkungen von Hotjar

Die Aufzeichnung der Sitzung kann langsam geladen werden

Es kann schwierig sein, die Ansicht des Dashboards anzupassen

Preise für Hotjar

Basic: Kostenlos

Plus: 39 $/Monat

Business: 99 $/Monat

Preis: 213 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen von Hotjar

G2: 4,3/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 530 Bewertungen)

Was sagen Benutzer in Echtzeit über Hotjar?

Hotjar ist unglaublich intuitiv und bietet wertvolle Heatmaps, Sitzungsaufzeichnungen und Feedback-Tools, mit denen wir das Benutzerverhalten besser verstehen und die Leistung unserer Website verbessern können. Manchmal werden Sitzungsaufzeichnungen nur langsam geladen.

Hotjar ist unglaublich intuitiv und bietet wertvolle Heatmaps, Sitzungsaufzeichnungen und Feedback-Tools, mit denen wir das Benutzerverhalten besser verstehen und die Leistung unserer Website verbessern können. Manchmal werden Sitzungsaufzeichnungen nur langsam geladen.

9. BugHerd (Am besten geeignet für die visuelle Nachverfolgung von Fehlern und die Verwaltung von Aufgaben)

via Bugherd

BugHerd ist auf visuelles Feedback und die Nachverfolgung von Fehlern bei der Website-Entwicklung spezialisiert. Es ist beliebt bei Webentwicklern und Designern, die nach effizienten Möglichkeiten suchen, Feedback zu sammeln, insbesondere kontextbezogenes Website-Feedback von nicht-technischen Personen.

Clients können ganz einfach eine Stecknadel setzen, um Kommentare hinzuzufügen, indem sie auf den Projekt-Link zugreifen, ohne sich anmelden oder ein Konto erstellen zu müssen. Der Bildschirm wird automatisch erfasst, um technische Details hinzuzufügen und ein genaueres Feedback zu ermöglichen. Außerdem werden die Kommentare automatisch als Aufgaben auf einem Kanban-Board erstellt, um die Nachverfolgung zu erleichtern.

Die besten Features von BugHerd

Integrieren Sie LambdaTest für eine nahtlose Fehlerberichterstellung

Sammeln und organisieren Sie Feedback zu verschiedenen kreativen Assets mit dem Prüfungstool

Sammeln Sie öffentliches Feedback, indem Sie Website-Besuchern ermöglichen, ihre Erkenntnisse zu bestimmten Problemen wie defekten Links oder Fehlern auf Seiten freizugeben

Einschränkungen von BugHerd

Es gibt keine Optionen zum Filtern von Feedback

Preise für BugHerd

Standard: 49 $/Monat für 5 Mitglieder

Studio: 79 $/Monat für 10 Mitglieder

Premium: 149 $/Monat für 25 Mitglieder

Benutzerdefiniert: Individuelle Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu BugHerd

G2: 4,8/5 (über 140 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 60 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über BugHerd?

Bugherd erleichtert die Eingabe einer großen Anzahl von Website-Bearbeitungen und schließt als Projektmanager die Lücke zwischen Kundenanforderungen und der Sprache der Entwickler. Es gibt mehrere Probleme mit Screenshots, die beim schnellen Hinzufügen von Massenbearbeitungen nicht aufgenommen werden, und oft wird die Markierung an der falschen Stelle gesetzt, wenn die Aufgabe übermittelt wird. Außerdem stürzt die Erweiterung manchmal ab, sodass Sie das Programm deinstallieren und neu installieren müssen, was sehr mühsam ist.

Bugherd erleichtert die Eingabe einer großen Menge von Website-Bearbeitungen und schließt als Projektmanager die Lücke zwischen Kundenwünschen und der Sprache der Entwickler. Es gibt mehrere Probleme mit Screenshots, die beim schnellen Hinzufügen von Massenbearbeitungen nicht aufgenommen werden, und oft landet die Markierung an der falschen Stelle, wenn die Aufgabe übermittelt wird. Außerdem stürzt die Erweiterung manchmal ab, sodass man das Programm deinstallieren und neu installieren muss, was sehr lästig ist.

10. Frame. io (Am besten geeignet für die Zusammenarbeit und das Feedback in Echtzeit per Video)

Frame. io wurde von Adobe übernommen und ist ein beliebtes Tool für das Design-Workflow-Management, mit dem sich Feedback zu Videobildern ganz einfach hinzufügen lässt. Team-Mitglieder können Kommentare hinzufügen, Referenzbilder und Videos hochladen und Emojis verwenden, um den Videoproduktionsprozess zu optimieren. *

Frame. io ermöglicht außerdem die Vollbildansicht, das Zoomen und die Wiedergabesteuerung für einen immersiven Überprüfungsprozess. Sie können Assets gruppieren, bestimmte Prüfer zuweisen und Personen benachrichtigen, um schnell Feedback zu erhalten.

Die besten Features von Frame.io

Fügen Sie mit Frame.io kontextbezogene Kommentare hinzu und erstellen Sie Anmerkungen auf dem Bildschirm, um das Feedback zu optimieren

Organisieren Sie Überprüfungen, indem Sie Versionen von Assets automatisch stapeln und Nebeneinander-Vergleiche ermöglichen, um den Fortschritt nachzuverfolgen

Verwalten Sie Feedback nahtlos, indem Sie direkt in den mit Frame.io integrierten Creative Cloud-Anwendungen auf Kommentar-Threads antworten

Sichern Sie Assets mit erweiterten Features wie SSO/2FA (zweistufige Authentifizierung), Speicher-Verbindung und präzisen Berechtigungen für das Hochladen/Herunterladen, das Kommentieren oder die reine Ansicht

Einschränkungen von Frame.io

Einige Benutzer haben Schwierigkeiten beim Zugriff auf Videos und beim Kommentieren gemeldet, insbesondere wenn Clients Konten erstellen müssen

Es gibt nur begrenzte Speicher-Limits und keine Optionen für den Export großer Datenmengen, was bei größeren Projekten einschränkend sein kann

Preise für Frame.io

Free

Pro: 15 $/Monat pro Mitglied

Team: 25 $/Monat pro Mitglied

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise (für mehrere Teams)

Bewertungen und Rezensionen zu Frame.io

G2: 4,6/5 (über 70 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 70 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Frame.io?

Frame. io hat uns dabei geholfen, Notizen zu konsolidieren, Feedback präzise zu erhalten und besser organisiert zu sein. Die Benutzeroberfläche ist so einfach, dass man sie auch Personen, die damit nicht vertraut sind, in wenigen Sekunden erklären kann. Mit der Transfer-App lassen sich Dateien schnell und einfach hoch- und herunterladen. Ich benutze sie jeden Tag! Ich würde mir eine Möglichkeit wünschen, Verknüpfungen zu Projekten zu erstellen, ähnlich wie im Finder/Datei-Explorer, wo man aktuelle Projekte anheften kann.

Frame. io hat uns dabei geholfen, Notizen zu konsolidieren, Feedback präzise zu erhalten und besser organisiert zu sein. Die Benutzeroberfläche ist so einfach, dass man sie auch Personen, die damit nicht vertraut sind, in wenigen Sekunden erklären kann. Mit der Transfer-App lassen sich Dateien schnell und einfach hoch- und herunterladen. Ich benutze sie jeden Tag! Ich würde mir eine Möglichkeit wünschen, Verknüpfungen zu Projekten zu erstellen, ähnlich wie im Finder/Datei-Explorer, wo man aktuelle Projekte anheften kann.

