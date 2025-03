die 10 besten visuellen Feedback-Tools zur Vereinfachung von Feedback im Jahr 2025

Stellen Sie sich vor: Ihr Designer schickt Ihnen einen Entwurf für eine neue Seite. Sie sehen ein paar Dinge, die noch angepasst werden müssen – die Farbe der Schaltfläche gefällt Ihnen nicht, die Abstände sehen seltsam aus und das Banner kommt nicht richtig zur Geltung. Jetzt sitzen Sie da und müssen eine lange E-Mail schreiben, in der Sie genau beschreiben, was geändert werden muss.

Hier können visuelle Feedback-Tools Abhilfe schaffen. Von Tools zur Nachverfolgung von Fehlern bis hin zu den besten Tools für Website-Feedback – solche Software hilft Designern, Entwicklern oder Projektmanagern, mit nur wenigen Klicks klares, umsetzbares Feedback zu geben, was allen Beteiligten Zeit spart. In diesem Blogbeitrag besprechen wir die Schlüssel-Features und Preise der besten visuellen Feedback-Tools, um Ihnen bei Ihrer Entscheidung zu helfen.

MarkUp.io beste Features Laden Sie eine unbegrenzte Anzahl von Mitarbeitern ein, die als Mitglieder des Teams oder als Gäste beitreten können, ohne sich registrieren zu müssen. Hinterlassen Sie kontextbezogene Kommentare direkt zu Inhalten über Threads und @erwähnt. Filtern oder suchen Sie nach Kommentaren, um relevantes Feedback zu finden, und machen Sie es sich so einfacher, auf bestimmte Anliegen einzugehen. #### MarkUp.io Einschränkungen Benutzer haben Instanzen von langsamen Ladezeiten und Reaktionslosigkeit gemeldet, was den Feedback-Prozess stören kann

Einige Benutzer haben sich frustriert darüber geäußert, dass Markup.io keine .fig-Dateien von Figma unterstützt. #### MarkUp.io-Preise *Free Pro: 79 $/Monat *Enterprise: benutzerdefinierte Preise #### MarkUp.io-Bewertungen und -Rezensionen *G2: 4,8/5 (20+ Rezensionen) *Capterra: Nicht genügend Rezensionen



## ⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier ist eine kurze Zusammenfassung der 10 besten Tools für visuelles Feedback: 1.Kommentare direkt zu Bildern, Videos und PDFs hinzuzufügen.eine URL eingeben, Inhalte hochladen oder Dateien per Drag-and-Drop hinzufügen, um Kommentare hinzuzufügen. MarkUp.io bietet auch eine Erweiterung für Chrome, um Webseiten in Google Chrome mit Anmerkungen zu versehen.

Pastel ist ein visuelles Feedback-Tool, das den Überprüfungs- und Genehmigungsprozess für Teams, die an Live-Websites arbeiten, vereinfachen soll. Sie können jede Website in eine Live-Leinwand umwandeln und Kommentare direkt auf digitalen Assets hinterlassen. Mit Pastel können Sie auch jede Anmerkung an ein bestimmtes Element anheften, das Informationen wie Bildschirmauflösung und Typ des Browsers aufzeichnen kann, um Website-Überarbeitungen abzuschließen. Mit Pastel können Sie sogar Kommentare pausieren und steuern, wann Sie Feedback erhalten möchten.

Die Benutzeroberfläche kann anfangs verwirrend sein. #### Pastel-Preise *Free Solo: 35 $/Monat *Studio: 119 $/Monat *Enterprise: 450 $/Monat #### Pastel-Bewertungen und -Rezensionen: *G2: Nicht genügend Bewertungen *Capterra: 4,5/5 (40+ Bewertungen)



Was sagen echte Benutzer über Pastel? > Pastel ist ein großartiges tool, es ist gut gestaltet und hat eine schöne, minimalistische Benutzeroberfläche. Der Preis war für das, was es war, teuer und wir haben es am Ende nicht so oft benutzt. undefined

💡Pro-Tipp: Verwenden Sie einen "mehrschichtigen" Feedback-Ansatz, bei dem verschiedene Mitglieder des Teams Feedback in Schichten oder Phasen hinzufügen, anstatt alles auf einmal. Diese Methode ermöglicht eine bessere Konzentration auf bestimmte Aspekte eines Designs oder Projekts, was zu gezielteren und umsetzbareren Erkenntnissen führt. ### 4. Filestage (am besten für vereinfachte Überprüfungs- und Genehmigungsprozesse) /%img/) via undefined Filestage ist eine Online-Plattform für die Prüfung, mit der Sie mit einem einzigen Tastendruck Kommentare zu Dokumenten, Bildern, Videos, Websites und Audiodateien hinzufügen können. Sie können Teamkollegen für zusätzliche Klarheit mit Tags versehen und Dateien an Kommentare anhängen, um Referenzen freizugeben.

Filestage verfügt außerdem über eine robuste Versionskontrolle, mit der Benutzer mehrere Versionen einer Datei nebeneinander vergleichen können. Änderungen in der neuen Version werden automatisch hervorgehoben. Sobald die Eigentümer des Projekts ihr Feedback abgegeben haben, können Sie den Status auf grün ändern, um die Änderungen zu genehmigen, oder auf orange, um weitere Änderungen anzufordern.

Senden Sie in Echtzeit Benachrichtigungen zu Feedback, Aktualisierungen und Änderungen des Status der Genehmigung, um sicherzustellen, dass die Teams auf dem Laufenden bleiben und keine wichtigen Fristen verpasst werden. Unterstützt eine Vielzahl von Dateitypen, darunter Videos, Bilder, Dokumente, Websites, interaktives HTML und Audiodateien, wodurch es vielseitig für verschiedene Projekte einsetzbar ist. #### Filestage-Limits Filestage unterstützt keine direkte Bearbeitung von Dateien. #### Filestage-Preise *Free

Basic: 129 $/Monat *Professional: 369 $/Monat *Enterprise: Benutzerdefinierte Preise #### Bewertungen und Rezensionen von Filestage *G2: 4,6/5 (über 200 Rezensionen) *Capterra: 4,7/5 (über 20 Rezensionen) #### Was sagen Benutzer aus der Praxis über Filestage?

Was mir an Filestage.io besonders gefällt, ist die Möglichkeit, Kommentare direkt an bestimmten Stellen in Videos zu hinterlassen. Dies vereinfacht den Revisionsprozess erheblich, da ich als Editor Schritt für Schritt von einem Punkt zum nächsten arbeiten kann, ohne den Überblick zu verlieren. Die visuelle Hervorhebung markierter Stellen stellt sicher, dass kein Kommentar übersehen wird. Unsere Kunden, die noch nicht mit der Plattform gearbeitet haben, finden sie anfangs verwirrend und haben Schwierigkeiten, sich in den Features zurechtzufinden. 5. Miro (am besten für interaktives Prototyping und Zusammenarbeit beim Design) via undefined Miro ist ein visuelles Tool für Zusammenarbeit und Brainstorming, das den Designprozess für Teams optimiert. Sie können Miros Canvas verwenden, um /href/ /blog?p=43673 Design-Briefs zu erstellen /%href/ , Prototypen zu generieren und sie für Feedback an Clients oder Mitglieder des Teams freizugeben. Das Tool ermöglicht es Ihnen auch, aufgezeichnetes Video- oder Audio-Feedback freizugeben, das jeder auf dem Miro-Board abspielen kann. Sie möchten sofortiges Feedback? Starten Sie einen Live-Anruf auf der Leinwand. Außerdem können Sie visuelle Notizen erstellen und Inhalte des Boards per Drag-and-Drop in die Notizen ziehen, um detailliertes Design-Feedback zu teilen. #### Miro best features Verwandeln Sie Ideen in strukturierte Textdokumente Erhalten Sie klares Feedback mithilfe von Dot-Voting, Umfragen und Schätzungswerkzeugen Fügen Sie Haftnotizen auf dem Whiteboard hinzu, um Ideen oder Feedback freizugeben. Integration mit Jira oder anderen Tools für das Projektmanagement, um Feedback in Aufgaben umzuwandeln. #### Miro-Limits Die Nutzung hat zu Problemen mit der Leistung und langsamen Ladezeiten geführt. Das Versionssystem der Plattform spiegelt möglicherweise nicht immer die neuesten Änderungen wider, was zu Verwirrung und potenziellen Fehlern im Designprozess führen kann. #### Miro-Preise Free

Starter: 8 $/Monat *Business: 16 $/Monat *Enterprise: Benutzerdefinierte Preise #### Bewertungen und Rezensionen von Miro *G2: 4,7/5 (5700+ Rezensionen) *Capterra: 4,7/5 (1600+ Rezensionen) #### Was sagen echte Benutzer über Miro?

Ich verwende Miro, um Informationen zu einem Projekt zu organisieren. Screenshots, Links, Flow-Diagramme, Wettbewerbsdetails, Zeitleisten – alles landet in einem RIESIGEN Miro-Board, wo ich leicht finden kann, was ich brauche, und es effizient für andere freigeben kann. undefined 📮ClickUp Insight: Ein typischer Wissensarbeiter muss sich im Durchschnitt mit 6 Personen vernetzen, um seine Arbeit zu erledigen. Das bedeutet, dass er täglich 6 Kernverbindungen erreichen muss, um den wesentlichen Kontext zu erfassen, Prioritäten abzustimmen und Projekte voranzutreiben. Die Herausforderung ist real – ständige Nachfragen, Verwirrung bei den Versionen und schwarze Löcher bei der Sichtbarkeit beeinträchtigen die Produktivität des Teams. Eine zentralisierte Plattform wie undefined mit Connected Search und KI-Wissensmanager löst dieses Problem, indem es den Kontext sofort zur Verfügung stellt. undefined

6. Usersnap (am besten für Benutzerfeedback und die Nachverfolgung von Fehlern) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image9-6.png Usersnap (am besten für Benutzerfeedback und die Nachverfolgung von Fehlern) /%img/ via undefined Usersnap ist ein Tool für Website-Feedback, mit dem direktes Feedback von Benutzern in Form von Screenshots, Anmerkungen und Bildschirmaufzeichnungen gesammelt werden kann – ohne dass zusätzliche Lizenzen oder komplexe Schulungen erforderlich sind. Betten Sie das Feedback-Widget von Usersnap in Ihre Website oder App ein, damit Benutzer Screenshots oder Aufzeichnungen erstellen und Probleme mühelos freigeben können. Es hilft dabei, eine agile und effiziente Feedbackschleife für Produkttests, die Validierung von Features und die Nachverfolgung von Problemen zu erstellen.

Die besten Features von Usersnap Sammeln Sie visuelles Feedback direkt im Browser, einschließlich kommentierter Screenshots oder Bildschirmaufzeichnungen. Erstellen und starten Sie Umfragen mit Fragen, die an Bedingungen geknüpft sind, um Net Promoter Scores zu berechnen und detaillierte Analysen des Benutzerverhaltens zu erhalten. Führen Sie browserübergreifende Benutzertests durch, indem Sie Screenshots erfassen und vergleichen, um eine konsistente Benutzererfahrung auf verschiedenen Plattformen zu gewährleisten. Profitieren Sie von der Flexibilität und Skalierbarkeit einer Cloud-basierten Plattform ohne Wartungskosten. #### Limits von Usersnap

Einige Benutzer empfinden das anfängliche Setup und die benutzerdefinierte Anpassung von Feedback-Schaltflächen und Widgets als etwas kompliziert. Die Preise von Usersnap können für kleinere Teams oder Start-ups hoch sein, da erweiterte Features nur in höheren Plänen verfügbar sind. Starter : 51,19 $/Monat (49 €/Monat) *Growth: 113,87 $/Monat (109 €/Monat)

: 51,19 $/Monat (49 €/Monat) *Growth: 113,87 $/Monat (109 €/Monat) Professional: 207,89 $/Monat (199 €/Monat) *Premium: 406,38 $/Monat (389 €/Monat) #### Bewertungen und Rezensionen von Usersnap *G2: 4,5/5 (über 80 Rezensionen) *Capterra: 4,7/5 (über 20 Rezensionen)

Was sagen echte Benutzer über Usersnap? > Die Widgets in der App von Usersnap bieten eine hervorragende Möglichkeit, Feedback und Nachrichten von Ihren Benutzern zu sammeln. Auch die Integration von Slack ist sehr nützlich, da Fehlerberichte und andere Feedback-Nachrichten sofort bei Ihnen eingehen. undefined ### 7. Ziflow (am besten für beschleunigte kreative Zyklen) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image7-6-1400x722.png Ziflow (am besten für beschleunigte kreative Zyklen) /%img/ via

Ziflow bietet einen "Side-by-Side"-Modus für manuelle Vergleiche oder einen "Pixel-für-Pixel"-Modus, um Unterschiede zwischen Versionen mit anpassbaren Farben hervorzuheben. Sie können auch einen Bereich von Formen für Anmerkungen verwenden, darunter Quadrat, Kreis, Pfeil, Linie, Freihandzeichnung und Auswahl von Text, um detailliertes Feedback zu geben. #### Die besten Features von Ziflow * Videos mit präzisen Kommentaren mit Zeitcode versehen, um die Zusammenarbeit und Überprüfung von Inhalten zu erleichtern Hotjar hilft Ihnen, die Benutzeraktivitäten auf Ihrer Website in Echtzeit mit Heatmaps zu visualisieren. Es zeigt, wo Benutzer auf Ihrer Website klicken, scrollen oder sich bewegen, damit Sie die Benutzererfahrung verbessern können. Im Gegensatz zu herkömmlichen Analyseplattformen, die nur quantitative Daten nachverfolgen, geht Hotjar tiefer und erfasst das "Warum" hinter den Aktionen der Benutzer mithilfe von Rage Clicks Maps.

Durch die Kombination von Heatmaps, Aufzeichnungen von Sitzungen, Umfragen und Benutzerfeedback hilft Ihnen Hotjar bei der Analyse von Mustern der Benutzerbindung. #### Die besten Features von Hotjar Sammeln Sie Meinungen von Benutzern in Echtzeit über ein einfach zu integrierendes Widget für Feedback und gewinnen Sie Erkenntnisse, wenn Benutzer mit bestimmten Elementen Ihrer Website interagieren. Sehen Sie sich Aufzeichnungen von Sitzungen in Echtzeit an, um Verhaltensmuster aufzudecken, Reibungspunkte zu identifizieren, die zu Frustration bei den Benutzern führen, und Probleme anzugehen

Führen Sie schnell Umfragen durch, um Kundenfeedback zu sammeln und sicherzustellen, dass Sie die Gedanken hinter ihren Handlungen verstehen. #### Hotjar Limits Die Aufzeichnung der Sitzung kann langsam geladen werden Es kann schwierig sein, die Ansicht des Dashboards benutzerdefiniert anzupassen #### Hotjar Preise *Basic: Kostenlos *Plus: 39 $/Monat *Business: 99 $/Monat *Scale: 213 $/Monat #### Hotjar Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,3/5 (300+ Bewertungen) *Capterra: 4,7/5 (530+ Bewertungen) #### Was sagen Benutzer in Echtzeit über Hotjar? > Hotjar ist unglaublich intuitiv und bietet wertvolle Heatmaps, Aufzeichnungen von Sitzungen und Feedback-Tools, die uns helfen, das Benutzerverhalten besser zu verstehen und die Leistung unserer Website zu verbessern. Manchmal werden Aufzeichnungen von Sitzungen nur langsam geladen. undefined BugHerd ist auf visuelles Feedback und die Nachverfolgung von Fehlern bei der Website-Entwicklung spezialisiert. Es ist bei Webentwicklern und Designern beliebt, die nach effizienten Möglichkeiten suchen, Feedback zu sammeln, insbesondere kontextbezogenes Website-Feedback von Nicht-Technikern.

Clients können ganz einfach einen Pin setzen, um Kommentare hinzuzufügen, indem sie auf den Link zum Projekt zugreifen, ohne sich anmelden oder ein Konto erstellen zu müssen. Es wird automatisch der Bildschirm erfasst, um technische Details hinzuzufügen und ein genaueres Feedback zu erhalten. Außerdem werden die Kommentare automatisch als Aufgaben auf einem Kanban-Board erstellt, um die Nachverfolgung zu erleichtern. #### BugHerd beste Features Integration mit LambdaTest für eine nahtlose Berichterstellung von Fehlern Sammeln und Organisieren von Feedback zu verschiedenen kreativen Assets mit dem Frame.io wurde von Adobe übernommen und ist ein beliebtes Tool für die Verwaltung von Workflows im Designbereich, das das Hinzufügen von Feedback zu Videobildern erleichtert. Mitglieder eines Teams können Kommentare hinzufügen, Referenzbilder und -videos hochladen und Emojis verwenden, um den Videoproduktionsprozess zu optimieren. Frame.io ermöglicht außerdem die Ansicht im Vollbildmodus, Zoom und Wiedergabesteuerung für einen umfassenden Überprüfungsprozess. Sie können Assets gruppieren, bestimmte Prüfer zuweisen und Personen benachrichtigen, um schnell Feedback zu erhalten.

Die besten Features von Frame.io Fügen Sie kontextbezogene Kommentare hinzu und erstellen Sie mit Frame.io Anmerkungen auf dem Bildschirm, um das Feedback zu optimieren. Organisieren Sie Überprüfungen, indem Sie Versionen von Assets automatisch stapeln und nebeneinander vergleichen, um den Fortschritt zu verfolgen. * Verwalten Sie Feedback nahtlos, indem Sie direkt in Creative Cloud-Anwendungen, die mit Frame.io integriert sind, auf Threads mit Kommentaren antworten

Sicherheit von Assets mit erweiterten Features wie SSO/2FA (zweistufige Authentifizierung), Storage Connect und präzisen Berechtigungen für das Hochladen/Herunterladen, den Zugriff nur zum Kommentieren oder nur zum Anzeigen #### Einschränkungen von Frame.io Einige Benutzer haben von Schwierigkeiten beim Zugriff auf und Kommentieren von Videos durch Clients berichtet, insbesondere wenn Clients ein Konto erstellen müssen Es gibt begrenzte Limits für Speicher und keine Optionen für den Massenexport, was bei größeren Projekten einschränkend sein kann #### Preise von Frame.io *Free

Pro: 15 $/Monat pro Mitglied *Team: 25 $/Monat pro Mitglied *Enterprise: Benutzerdefinierte Preise (für mehrere Teams) #### Bewertungen und Rezensionen von Frame.io *G2: 4,6/5 (über 70 Rezensionen) *Capterra: 4,6/5 (über 70 Rezensionen)

/href/ https://www.g2.com/products/frame-io/reviews/frame-io-review-9419096 G2 review /%href/ ## Zusammenarbeit durch ClickUps visuelle Feedback-Features verbessern Die Wahl des richtigen visuellen Feedback-Tools kann den Unterschied zwischen einem chaotischen Workflow und einer nahtlosen Zusammenarbeit ausmachen. Hier glänzt ClickUp.

Mit ClickUp können Sie Bilder, PDFs und Videos mit Anmerkungen versehen und Feedback in Echtzeit problemlos freigeben. Darüber hinaus stellt die benutzerfreundliche Oberfläche sicher, dass jeder, vom Client bis zum Mitglied des Teams, klare und umsetzbare Beiträge leisten kann – perfekt für moderne Teams.

Und das Beste daran? ClickUp optimiert nicht nur das Feedback, sondern optimiert Ihren gesamten Workflow, indem es Aufgabenverwaltung, Feedback-Tools und Features für die Zusammenarbeit in einer einzigen Plattform vereint. Sind Sie bereit, Ihr Feedback auf die nächste Stufe zu heben? /href/ https://clickup.com/signup Melden Sie sich noch heute für ClickUp /%href/ an und erleben Sie den Unterschied!