13 beste Netzwerkdiagramm-Software zur Verbesserung Ihres Workflows

Die Verwaltung moderner Netzwerke in Unternehmen ist keine leichte Aufgabe. Einfache Punkt-zu-Punkt-Verbindungen gehören der Vergangenheit an – die Infrastrukturen von heute sind weitläufige Ökosysteme aus Cloud-Diensten, hybriden Umgebungen, Teams an entfernten Standorten und geschäftskritischen Abhängigkeiten. Ohne eine klare, dynamische Möglichkeit, diese Systeme zu visualisieren, können selbst die erfahrensten Netzwerkarchitekten Schwierigkeiten haben, Effizienz, Sicherheit und Skalierbarkeit aufrechtzuerhalten.

Hier kommt die Software für Netzwerkdiagramme ins Spiel. Das richtige Tool erstellt nicht nur Karten der Verbindungen – es bietet Echtzeit-Einblicke, identifiziert Schwachstellen und optimiert die Fehlerbehebung, bevor Probleme den Betrieb beeinträchtigen. Dieses visuelle Projektmanagement unter https://clickup.com/blog/visual-project-management// bietet Ihnen sowohl eine umfassende Ansicht als auch eine detaillierte Kontrolle über den Zustand Ihres Netzwerks.

In diesem Blogbeitrag stelle ich Ihnen die 13 besten Beispiele für Netzwerkdiagramme und Software vor – basierend auf der tatsächlichen Nutzung in Unternehmen, nicht auf Marketing-Hype.

## ⏰60-Sekunden-Zusammenfassung

Ob Sie Workflows optimieren, die Sicherheit stärken oder die Zusammenarbeit verbessern möchten, diese tools helfen Ihnen, Ihr Netzwerk sicher zu entwerfen, zu überwachen und zu verfeinern. 1. 8. EdrawMax: Am besten für die umfassende Erstellung von Diagrammen mit umfangreichen Vorlagen 9. SmartDraw: Am besten für die schnelle und einfache Erstellung von Diagrammen mit Zusammenarbeit in der Cloud 10. LanFlow: Am besten für einfache, fokussierte Netzwerkdiagramme mit minimaler Komplexität 11. Draw.io: Am besten für Teams, die eine kostenlose Open-Source-Lösung mit breiter Kompatibilität suchen 12. Creately: Am besten für kollaboratives Story Mapping und agile Visualisierungstechniken

Network Notepad ist ein zuverlässiges und unkompliziertes Tool zur Erstellung von Netzwerkdiagrammen, das ohne Schnickschnack (und die damit verbundenen hohen Kosten) auskommt. Verwenden Sie es, um einfache Workflows zu erstellen, die die Interaktion von Benutzern mit Netzwerkkomponenten veranschaulichen. #### Die besten Features von Network Notepad Wählen Sie zwischen den Modi "Entwurf", "Fein" und "Superfein" für verbesserte Grafiken und Drucke Drehen Sie Text und Objekte mithilfe der Drag-and-Rotate-Funktion in jeden beliebigen Winkel

Fügen Sie einem Diagramm unbegrenzt viele Seiten hinzu und greifen Sie über Registerkarten auf dem Bildschirm darauf zu. Kombinieren Sie mehrere Objekte zu zusammengesetzten Objekten, um die Bearbeitung zu erleichtern. Aktivieren Sie die automatische Ausrichtung für Links, um horizontale und vertikale Verbindungen beizubehalten. #### Network Notepad limitations Lacks advanced functionalities found in more robust tools #### Network Notepad pricing Professional Edition : $56 (Single-license)

: $56 (Single-license) Enterprise Edition: 63 $ (Einzellizenz) *Client/Server: 77 $ (Einzellizenz) #### Bewertungen und Rezensionen zu Network Notepad *G2: Keine Bewertungen verfügbar *Capterra: Keine Bewertungen verfügbar ### 7. ConceptMap-Diagramm (am besten für die visuelle Darstellung von Beziehungen zwischen Konzepten und Ideen geeignet) via SmartDraw bietet eine beeindruckende Kombination aus Geschwindigkeit und Funktionalität für Teams, die Wert auf eine schnelle Erstellung von Diagrammen ohne Qualitätseinbußen legen. Die Mindmapping-Funktionen von https://clickup.com/blog/best-mind-mapping-software// vereinfachen den Entwurfsprozess und unterstützen eine umfassende Infrastrukturdokumentation.

Mit den intuitiven tools und Vorlagen können Sie verschiedene Diagramme erstellen, darunter Flussdiagramme, Entscheidungsbäume, UML-Diagramme und Pläne. #### Die besten Features von SmartDraw Generieren Sie Diagramme aus Daten, indem Sie eine Verbindung zu AWS- oder Azure-Konfigurationen herstellen und Daten aus Jira importieren, um die visuelle Darstellung zu verbessern. Verbessern Sie vorhandene visuelle Darstellungen, indem Sie Formen in Ihren Diagrammen Daten hinzufügen. * Integration in Google Workspace für erweiterte Funktionen und Benutzerfreundlichkeit. #### Limits von SmartDraw

Möglicherweise nicht die erforderliche Tiefe für komplexe Netzwerkanforderungen #### SmartDraw-Preise *Einzelperson: 9,95 $/Monat (jährliche Abrechnung) *Team: 8,25 $/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung) *Website: 5 $/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung) #### SmartDraw-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 250 Bewertungen) *Capterra: 4,1/5 (über 100 Bewertungen) Lesen Sie auch: undefined 10. LanFlow (am besten für einfache, fokussierte Netzwerkdiagramme mit minimaler Komplexität) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-503.png LanFlow: Netzwerkdiagramm-Software /%img/ via undefined Als spezialisierte Software zur Erstellung von Netzwerkdiagrammen hilft LanFlow bei der Erstellung detaillierter Netzwerk-, LAN- und Kommunikationssystemdiagramme. Ziehen Sie Symbole für Computer, Server und Workstations per Drag-and-Drop, verbinden Sie sie mit einem Klick, fügen Sie Text hinzu, und schon haben Sie einfache, aber übersichtliche Netzwerkdiagramme. Es erledigt alle technischen Aufgaben für Sie, einschließlich der Anhänge und der Verwaltung der Formen. Dadurch ist es sowohl für Anfänger als auch für Profis ideal.

LanFlow beste Features Nutzung mehrerer Diagrammtypen, einschließlich Block-, Fluss- und Netzwerkdiagramme Verwendung von Textanmerkungen an beliebiger Stelle im Diagramm Verwendung von Vorlagen für die schnelle Erstellung von Diagrammen #### LanFlow Einschränkungen Limitiert in Bezug auf Automatisierung und erweiterte Features #### LanFlow Preise *Kostenlos: Für 30 Tage *Lizenz für einen Benutzer bis 9 Lizenzen für einzelne Benutzer: 99 $ - 639 $

10-50 Mehrbenutzerlizenz: 679–2779 $ #### LanFlow-Bewertungen und -Rezensionen *G2: Keine Bewertungen verfügbar *Capterra: Keine Bewertungen verfügbar ### 11. Draw.io (am besten für Teams, die eine kostenlose Open-Source-Lösung mit breiter Kompatibilität suchen) via undefined Möchten Sie wissen, was besser ist als eine robuste Software zur Erstellung von Netzwerkdiagrammen? Eine leistungsstarke kostenlose Software zur Erstellung von Netzwerkdiagrammen! Draw.io ist Open Source und funktioniert mit praktisch allem. Mit seinen sofort einsatzbereiten Vorlagen, benutzerdefinierten Formen und der einfachen Integration in tools wie Google Drive und MS Teams ist es perfekt für agile Teams. Verwenden Sie es, um detaillierte Karten zu erstellen und mühelos an Netzwerkdiagrammen zusammenzuarbeiten.

Rechenzentrum: 6250–13750 $ (500 bis 4000 Benutzer) #### Bewertungen und Rezensionen von Draw.io *G2: 4,4/5 (über 400 Rezensionen) *Capterra: 4,6/5 (über 700 Rezensionen) #### Was sagen Benutzer aus der Praxis über Draw.io?

Draw.io ist mein bevorzugtes Tool zum Erstellen von Diagrammen. Es ist kostenlos und einfach zu bedienen, und Sie können Ihre Diagramme in einer Vielzahl von kostenlosen und Open-Source-Formaten zur Verwendung in anderer Software herunterladen. Nichts ist hinter proprietären Formaten oder Kampfpreisen verschlossen. Wenn Sie die Features für Unternehmen nutzen möchten, um mit größeren Teams zusammenzuarbeiten, können Sie gerne bezahlen, aber Sie können mit der kostenlosen Version sehr weit kommen. undefined ### 12. Creately (Best for collaborative story mapping and agile visualization techniques) via /href/ https://creately.com/ Creately /%href/ Sie möchten Netzwerkdiagramme für Unternehmen mit undefined ? Wählen Sie Creately. Perfekt für Teams, die auf verschiedene Standorte verteilt sind, ermöglicht es Ihnen die einfache Gestaltung von Netzwerk-Layouts mit Ihren Kollegen. Sehen Sie zu, wie Änderungen sofort synchronisiert werden, während Sie gemeinsam Ihre Infrastruktur planen. #### Creately beste Features * Zugriff auf unbegrenzt viele Boards mit wesentlichen Funktionen für Profis und kleine Teams Planen, gestalten und verwalten Sie Ihre IT- und Cloud-Infrastruktur in einem zentralen hub. #### Creately Einschränkungen Begrenzte Automatisierung #### Creately Preise Kostenlose Testversion mit eingeschränkten Features Privat: 8 $/Nutzer pro Monat *Teams: 8 $/Nutzer pro Monat *Geschäft: 149 $/Nutzer pro Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise #### Bewertungen und Rezensionen von Creately *G2: 4,4/5 (über 1000 Rezensionen) *Capterra: 4,4/5 (über 200 Rezensionen) #### Was sagen Benutzer aus der Praxis über Creately?

Die unendliche Leinwand von Creately bietet uns viel Space, um unsere Ideen zu organisieren, und die Vorlagen sparen so viel Zeit, wenn wir neue Projekte einrichten. Die Integration mit unseren anderen tools wie Google Workspace hat es einfach gemacht, alles in Verbindung zu halten und für alle im Team zugänglich zu machen. Es ist klar, dass Creately mit Blick auf die Zusammenarbeit entwickelt wurde, und wir sind dadurch effizienter und produktiver geworden. undefined ### 13. DIA (Die beste leichtgewichtige Open-Source-Lösung für die Diagrammerstellung) via /href/ http://dia-installer.de/ DIA /%href/ Sie suchen ein einfaches Open-Source-Tool zur Erstellung von Netzwerkdiagrammen? DIA vereinfacht das Layout von Netzwerken mit grundlegenden Formen und Verbindungen.

Es fehlen zwar ausgefallene Vorlagen, aber der schnörkellose Ansatz macht es ideal für schnelle Netzwerkskizzen. #### DIA beste Features Erstellen Sie mehrere Diagrammtypen aus integrierten Formen, einschließlich Flussdiagrammen, logischen Netzwerkdiagrammen, Schaltplänen und UML-Modellen Passen Sie Objekte an, indem Sie Eigenschaften wie Größe, Farbe und Linienstile ändern * Gruppieren Sie mehrere Objekte, um sie einfacher zu bearbeiten und zu organisieren