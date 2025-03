die 15 besten Softwarelösungen für das Abwesenheitsmanagement im Jahr 2025

Wussten Sie, dass die Kosten für ungeplante Fehlzeiten auf über 600 Milliarden US-Dollar pro Jahr geschätzt werden? Die durchschnittlichen Kosten für Fehlzeiten in den USA werden auf 4.080 US-Dollar pro Vollzeitbeschäftigtem und 2.040 US-Dollar pro Teilzeitbeschäftigtem geschätzt. https://www.forbes.com/sites/jackkelly/2024/06/14/why-workplace-absenteeism-is-on-the-rise/

Und bei der Bearbeitung von Urlaubsanträgen, Krankheitstagen und persönlichem Urlaub geht es nicht nur um die Nachverfolgung der Abwesenheiten – es geht darum, Störungen zu vermeiden, die Produktivität aufrechtzuerhalten und alle auf dem Laufenden zu halten. Die richtige Abwesenheitsmanagement-Software kann all dies und noch mehr – und gibt Ihnen die Kontrolle über Ihre Zeit und Ressourcen zurück. Bei so vielen Optionen für Abwesenheitsmanagement-Software kann man sich jedoch leicht überfordert fühlen.

In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen 15 der besten Softwarelösungen für das Abwesenheitsmanagement vor, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können. Ganz gleich, ob Sie das Vertretungsmanagement verbessern, Ihr Lohnbuchhaltungssystem optimieren, Ihr Mitarbeiterverzeichnis auf dem neuesten Stand halten, einfach den Papierkram reduzieren oder die Vorschriften einhalten möchten – wir haben hier das Richtige für Sie, um die Effizienz zu steigern.

Deel (Bestes globales Tool für Gehaltsabrechnung und Compliance) 5. Rippling (Beste HR-Plattform für Skalierbarkeit) 6. Jolt (Bestes benutzerfreundliches Mitarbeitermanagementsystem) 7. Keka HR (Beste HR-Software für kleine Unternehmen) 8. AbsenceSoft (Beste Software für die Nachverfolgung von Abwesenheiten und die Einhaltung von Vorschriften) 9. Workday HCM (Bestes System für das Humankapitalmanagement für große Unternehmen) Timestatic (Bestes Tool für Zeiterfassung und Projektmanagement für Teams) 11. Connecteam (Beste mobile Workforce-Management-Plattform) 12. BambooHR (Beste benutzerfreundliche HR-Software für wachsende Teams) 13. actiPLANS (Bestes System für Abwesenheits- und Urlaubsmanagement) 14. Buddy Punch (Bestes Tool für Zeiterfassung und Planung für Teams an entfernten Standorten) 15. When I Work (Bestes Tool, um Arbeitspläne freizugeben und nachzuverfolgen)

Worauf sollten Sie bei einer Abwesenheitsmanagement-Software achten? Um bei der Auswahl einer Abwesenheitsmanagement-Software die beste Wahl zu treffen, sollten Sie folgende Prioritäten setzen:

Robuste Berichterstellung: Entscheiden Sie sich für eine Software mit leistungsstarken Analysefunktionen, um Fehlzeiten-Trends zu erkennen und Maßnahmen zu ergreifen, bevor Probleme eskalieren. *Sofortige Nachverfolgung: Wählen Sie Tools, die in Echtzeit darüber informieren, wer wie lange abwesend ist, damit Sie Planungslücken vermeiden und Überraschungen vorbeugen können. *Intelligente Automatisierung: Suchen Sie nach Tools, die Urlaubsanträge, Genehmigungen und Benachrichtigungen automatisch bearbeiten

## ⏰60-Sekunden-Zusammenfassung Hier ist unsere Zusammenfassung der besten Software für das Abwesenheitsmanagement: 1. ClickUp (am besten für die umfassende Verwaltung von Abwesenheiten geeignet) 2. Calamari (beste Lösung für die Verwaltung von Anwesenheit und Abwesenheit von Mitarbeitern) 3. Workday (beste umfassende HR-Lösung für Unternehmen)

💡Profi-Tipp: Erfahren Sie, wie Sie den Workflow bei Abwesenheiten mit KI automatisieren können. Sehen Sie hier, wie 👇🏼 ## Die 15 besten Abwesenheitsmanagement-Softwares Welche Abwesenheitsmanagement-Software eignet sich am besten für Ihr Geschäft? Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, finden Sie hier eine Liste der 15 besten Abwesenheitsmanagement-Softwares, die Sie in Betracht ziehen sollten: ### 1. ClickUp (am besten für die umfassende Verwaltung von Abwesenheiten geeignet)

Die Verwaltung von Mitarbeiterurlauben erfordert eine "Alles-in-einer-App für die Arbeit", wie z. B. Kalenderansicht/%href/ stellt die Verfügbarkeit des Teams visuell dar, sodass Manager schnell sehen können, wer nicht im Büro ist. Über die einfache Verfügbarkeit hinaus ermöglichen die benutzerdefinierten Felder/%href/ https://clickup.com/features/custom-fields von ClickUp eine detaillierte Nachverfolgung verschiedener Urlaubsarten, wie z. B. Urlaub, Krankheit oder Freizeit, sowie die Dauer jedes Antrags. /href/ Timestatic ist ideal für kleine bis mittelgroße Geschäfte, die nach einer einfachen, aber effizienten Möglichkeit suchen, Abwesenheiten zu verwalten. Die nahtlose Integration in beliebte Business-Tools wie Google Workspace und Slack zeichnet es aus. So wird sichergestellt, dass Mitarbeiter Urlaub beantragen können, ohne jemals ihre Arbeitsumgebung zu verlassen.

Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche können Manager Urlaubsanträge mit nur einem Klick genehmigen oder ablehnen, und das System berechnet automatisch alle Zu- oder Abschläge. #### Die besten Features von Timestatic Automatisierung der Zeiterfassung mit Echtzeit-Nachverfolgung für eine genaue Abrechnung und ein präzises Projektmanagement Generierung von Timesheets für Aufgaben zur Protokollierung von Urlaubsanträgen

/%href/ und Genehmigungen, die mit laufenden Projekten synchronisiert werden, um eine bessere Ressourcenzuweisung zu ermöglichen Automatische Erkennung von Projektverzögerungen und Senden von Benachrichtigungen an Projektmanager, damit diese eingreifen können Bereitstellung von Metriken zur Produktivität von Teams in Echtzeit und Erstellung von Berichten zur Zeiteffizienz von Projekten #### Timestatic-Einschränkungen Keine erweiterten Features zur Berichterstellung für größere Organisationen Begrenzte benutzerdefinierte Einstellungen für komplexe Urlaubsrichtlinien * Nicht geeignet für Geschäfte mit komplexen HR-Anforderungen #### Timestatic-Preise

Timestatic: 1,50 $/Benutzer pro Monat *Timestatic Pro: 2,50 $/Benutzer pro Monat #### Timestatic Bewertungen und Rezensionen *G2: 4,7/5 (20+ Rezensionen) *Capterra: 4,7/5 (550+ Rezensionen)

BambooHR ist ein einfaches und leistungsstarkes Abwesenheitsmanagementsystem, das sich durch seine Integrationsfähigkeit mit Performance-Management-Tools auszeichnet. So können Manager die Auswirkungen von Fehlzeiten auf die Leistung der Mitarbeiter leicht nachverfolgen. Die starken Funktionen zur Berichterstellung von BambooHR helfen HR-Teams auch dabei, Muster in der Abwesenheit von Mitarbeitern zu erkennen, wie z. B. häufige kurzfristige Abwesenheiten, und proaktive Schritte zur Verbesserung der Anwesenheit zu unternehmen.

Zum Beispiel könnte die Personalabteilung einen benutzerdefinierten Bericht erstellen, der die Abwesenheitsraten in verschiedenen Abteilungen anzeigt und dabei hilft, Trends zu erkennen und die Personalbesetzung oder Wellness-Programme entsprechend anzupassen. #### Die besten Features von BambooHR Automatische Berechnung und Aktualisierung der Leistungen für Arbeitnehmer auf der Grundlage von Ereignissen im Leben (z. B. Heirat, Geburt eines Kindes) Bereitstellung detaillierter, anpassbarer Berichte über Mitarbeiterdaten zur Unterstützung der Entscheidungsfindung in der Personalabteilung * Automatisierung von Leistungsbeurteilungen mit festgelegten Zeitleisten und Feedback-Erfassung

Automatische Erinnerungen an Manager über anstehende Mitarbeiterbewertungen und Ziele senden #### Einschränkungen von BambooHR Begrenzte Anpassung der Urlaubsrichtlinien Grundlegende Analysen für Abwesenheitstrendanalysen Höhere Preise für kleine Unternehmen mit einfachen HR-Anforderungen #### Preise von BambooHR Core: Benutzerdefinierte Preise *Pro: Benutzerdefinierte Preise #### Bewertungen und Rezensionen von BambooHR

G2: 4,4/5 (über 2.000 Bewertungen) *Capterra: 4,6 (über 2.500 Bewertungen) ### 13. actiPLANS (Bestes System für Abwesenheits- und Urlaubsverwaltung)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-446.png actiPLANS: Abwesenheitsmanagement-Software /%img/ via Automatische Nachverfolgung von Abwesenheitsanträgen von Mitarbeitern und Sicherstellung der Einhaltung von Unternehmensrichtlinien Senden von Benachrichtigungen in Echtzeit an Manager für ausstehende Urlaubsgenehmigungen, um Verzögerungen zu reduzieren Automatische Berechnung von PTO-Ansprüchen und -Salden auf der Grundlage unternehmensspezifischer Regeln #### actiPLANS limitations Einfache tools zur Berichterstellung im Vergleich zu fortgeschritteneren Plattformen Begrenzte Integrationsmöglichkeiten mit anderen HR-Systemen Die Benutzeroberfläche ist für große Unternehmen möglicherweise zu einfach gehalten #### actiPLANS pricing

Für 1-3 Benutzer: Free *Für 1-40 Benutzer: 1,9 $/Benutzer pro Monat *Für 41-200 Benutzer: 1,5 $/Benutzer pro Monat *Für 200+ Benutzer: Fixkosten für unbegrenzte Benutzer (monatliche Abrechnung) #### actiPLANS Bewertungen und Rezensionen *G2: Keine Bewertungen verfügbar

trends bei Abwesenheiten zu überwachen und Personalentscheidungen auf der Grundlage von Echtzeitdaten zu optimieren. #### Die besten Features von Buddy Punch Automatisierung von Einträgen in die Stechuhr und Integration in Lohnbuchhaltungssysteme für eine genaue Verarbeitung Senden von Benachrichtigungen an Mitarbeiter, die kurz vor Überstunden stehen, um die Einhaltung der Arbeitsvorschriften sicherzustellen Integration in Planungssoftware, um sicherzustellen, dass Mitarbeiter entsprechend ihrer Schichten ein- und ausstempeln Erstellung automatisierter Gehaltsabrechnungsberichte zur Vereinfachung von Steuer- und Compliance-Aufgaben

G2: 4,8/5 (250+ Bewertungen) *Capterra: 4,8/5 (1.000+ Bewertungen) ### 15. When I Work (Bestes Tool zum Freigeben und Nachverfolgen von Arbeitsplänen) via undefined When I Work wurde sowohl für Manager als auch für Mitarbeiter entwickelt und bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, die Aufgaben wie die Erstellung von Zeitplänen, die Nachverfolgung der Anwesenheit und die Verwaltung von Schichtwechseln vereinfacht. Für Manager entfällt die Hin- und Her-Kommunikation, die häufig mit Schichttausch und Urlaubsanträgen verbunden ist. Stattdessen verwaltet die App diese Aufgaben und stellt sicher, dass die Mitglieder des Teams informiert und engagiert bleiben.

Mitarbeiter profitieren von der Möglichkeit, ihre Verfügbarkeit zu verwalten, Urlaub zu beantragen und Schichten zu tauschen – alles von ihren Mobilgeräten aus. #### When I Work – die besten Features Erstellen Sie Ihren gesamten Arbeitsplan mit einem Klick und sparen Sie wertvolle Zeit durch automatische Planung. Benachrichtigen Sie Ihre Mitarbeiter sofort über Änderungen und chatten Sie mit einzelnen Mitarbeitern oder Gruppen. * Importieren Sie Timesheets für eine schnelle und genaue Lohn- und Gehaltsabrechnung. #### When I Work – die Limits

Die Tools zur Berichterstellung erfüllen möglicherweise nicht die Anforderungen von Geschäften, die erweiterte Analysen oder stark benutzerdefinierte Berichte benötigen. #### Preise für "Meine Arbeit" *Essentials: 2,50 $/Benutzer pro Monat *Pro: 5 $/Benutzer pro Monat *Premium: 8 $/Benutzer pro Monat #### Bewertungen und Rezensionen für "Meine Arbeit" *G2: 4,3/5 (250+ Rezensionen)

Capterra: 4,5 (über 1.000 Bewertungen) ## Effiziente Verwaltung von Mitarbeiterabwesenheiten mit ClickUp Eine verpasste Schicht oder nicht genehmigte Abwesenheit kann schnell zu einem logistischen Albtraum werden – und Sie müssen sich abmühen, Lücken zu füllen, Zeitpläne zu aktualisieren und Gehaltskorrekturen zu verwalten. Daher sollte das Abwesenheitsmanagement intelligenter, schneller und vernetzter sein – und ClickUp bietet genau das.

Während andere Tools die Grundlagen abdecken, geht ClickUp mit seinen nahtlosen Integrationen, anpassbaren Workflows und leistungsstarken Analysen weit darüber hinaus. Für Geschäfte, die mehr als nur die Nachverfolgung von Anwesenheiten verlangen, ist ClickUp der klare Gewinner.