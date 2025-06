die 15 besten Abwesenheitsmanagement-Softwareprogramme für 2025

Wussten Sie, dass die Kosten für ungeplante Fehlzeiten auf über 600 Milliarden Dollar pro Jahr geschätzt werden? Die durchschnittlichen Kosten für Fehlzeiten in den USA werden auf 4.080 Dollar pro Vollzeitbeschäftigtem und 2.040 Dollar pro Teilzeitbeschäftigtem geschätzt.

Das ist ein hoher Preis für versäumte Schichten, kurzfristige Abwesenheitsmeldungen und Terminchaos!

Bei der Bearbeitung von Urlaubsanträgen, Krankheitstagen und persönlicher Abwesenheit geht es nicht nur um die Nachverfolgung von Abwesenheiten, sondern auch darum, Störungen zu vermeiden, die Produktivität aufrechtzuerhalten und alle auf dem gleichen Stand zu halten.

Die richtige Abwesenheitsmanagement-Software kann all dies und noch mehr leisten – und gibt Ihnen die Kontrolle über Ihre Zeit und Ressourcen zurück. Bei so vielen Optionen für Abwesenheitsmanagement-Software kann man jedoch leicht den Überblick verlieren.

In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen 15 der besten Softwarelösungen für das Abwesenheitsmanagement vor, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können. Ganz gleich, ob Sie das Vertretungsmanagement verbessern, Ihr Lohnabrechnungssystem optimieren, Ihr Mitarbeiterverzeichnis auf dem neuesten Stand halten, einfach den Papierkram reduzieren oder die Compliance sicherstellen möchten – wir haben die passende Lösung für Sie, mit der Sie Ihre Effizienz steigern können.

⏰60-Sekunden-Zusammenfassung Hier ist unsere Zusammenfassung der besten Abwesenheitsmanagement-Software: ClickUp (Am besten für umfassendes Urlaubsmanagement geeignet) Calamari (Beste Lösung für die Anwesenheits- und Urlaubsverwaltung von Mitarbeitern) Workday (Beste umfassende HR-Lösung für Unternehmen) Deel (Bestes globales Tool für Gehaltsabrechnung und Compliance) Rippling (Beste HR-Plattform für Skalierbarkeit) Jolt (Bestes Mitarbeitermanagementsystem für einfache Bedienung) Keka HR (Beste HR-Software für kleine Unternehmen) AbsenceSoft (Beste Software für Abwesenheitsnachverfolgung und Compliance) Workday HCM (Bestes Personalmanagementsystem für große Unternehmen) Timestatic (Bestes Tool für Zeiterfassung und Projektmanagement für Teams) Connecteam (Beste mobile Workforce-Management-Plattform) BambooHR (Beste benutzerfreundliche HR-Software für wachsende Teams) actiPLANS (Bestes System für Abwesenheits- und Urlaubsmanagement) Buddy Punch (Bestes Zeiterfassungs- und Planungstool für Remote-Teams) When I Work (Das beste Tool zum Freigeben und Nachverfolgen von Arbeitsplänen)

Was sollten Sie bei einer Software für das Abwesenheitsmanagement beachten?

Um bei der Auswahl einer Abwesenheitsmanagement-Software die beste Wahl zu treffen, sollten Sie folgende Punkte priorisieren:

Robuste Berichterstellung: Entscheiden Sie sich für eine Software mit leistungsstarken Analysefunktionen, um Fehlzeiten-Trends zu erkennen und Maßnahmen zu ergreifen, bevor Probleme eskalieren

Sofortige Nachverfolgung: Wählen Sie Tools, die in Echtzeit aktualisieren, wer wie lange abwesend ist, damit Sie Planungslücken vermeiden und Überraschungen vorbeugen können

Intelligente Automatisierung: Suchen Sie nach Tools, die Urlaubsanträge, Genehmigungen und Benachrichtigungen automatisch bearbeiten

Flexibilität für Ihre Anforderungen: Wählen Sie eine Software, die sich an verschiedene Urlaubsarten anpassen lässt – egal ob Krankheit, Urlaub oder Mutterschaft – und mit Ihren Richtlinien übereinstimmt

Mühelose Integration: Wählen Sie eine Software, die sich mit Ihren Lohnbuchhaltungs- und Terminplanungssystemen synchronisieren lässt, um manuelle Wählen Sie eine Software, die sich mit Ihren Lohnbuchhaltungs- und Terminplanungssystemen synchronisieren lässt, um manuelle Arbeitsverwaltung und Fehler zu reduzieren

💡Profi-Tipp: Erfahren Sie, wie Sie den Workflow bei Abwesenheiten mit KI automatisieren können. So geht's 👇🏼

Die 15 besten Abwesenheitsmanagement-Softwareprogramme

Welche Abwesenheitsmanagement-Software passt also am besten zu Ihrem Unternehmen? Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, finden Sie hier eine Liste der 15 besten Abwesenheitsmanagement-Software, die Sie in Betracht ziehen sollten:

1. ClickUp (Am besten für umfassendes Urlaubsmanagement geeignet)

Die Verwaltung von Mitarbeiterurlaub erfordert eine App für alles in der Arbeit, wie ClickUp, um das Abwesenheitsmanagement mit der Nachverfolgung von Aufgaben, der Projektplanung und der Zusammenarbeit zu konsolidieren.

Mit der Personalplattform von ClickUp können Sie benutzerdefinierte Urlaubsantragsformulare erstellen, die Urlaubsanträge vereinfachen. Mitarbeiter können Urlaubsanträge ganz einfach über benutzerfreundliche Formulare mit spezifischen Feldern wie Start- und Enddatum, Art des Antrags und zusätzlichen Informationen einreichen.

Verwalten Sie Abwesenheiten effizient mit der Personalmanagement-Plattform von ClickUp

Diese Plattform verwandelt das Abwesenheitsmanagement von einer komplexen administrativen Aufgabe in ein optimiertes, effizientes System, das Abwesenheiten parallel zu Ihren Workflows nachverfolgt. So lässt sich leichter erkennen, wo und wie Änderungen oder Anpassungen vorgenommen werden können.

Die intuitive Kalenderansicht zeigt die Verfügbarkeit des Teams visuell an, sodass Manager schnell sehen können, wer nicht im Büro ist. Über die einfache Verfügbarkeit hinaus ermöglichen die benutzerdefinierten Felder von ClickUp eine detaillierte Verfolgung verschiedener Urlaubsarten, wie z. B. Urlaub, Krankheit oder persönliche Zeit, sowie die Dauer jeder Anfrage.

Die Automatisierungen von ClickUp steigern die Effizienz zusätzlich, indem sie Manager über ausstehende Urlaubsanträge informieren und so eine schnelle Bearbeitung gewährleisten.

Darüber hinaus bieten Dashboards eine umfassende Übersicht über die Urlaubssalden des gesamten Teams und eine Prognose der bevorstehenden Abwesenheiten, was die Ressourcenplanung erleichtert.

Sie können auch den zentralen Dokumentenspeicher in Docs nutzen, der einen einfachen Zugriff auf die Urlaubsrichtlinien Ihres Unternehmens gewährleistet.

Philip Storry, Senior System Administrator bei SYZYGY, erklärt

Unsere Teams haben Formulare und Vorlagen verwendet, um einige Workflows zu standardisieren. Wir haben auch die integrierte Automatisierung genutzt, um einige Workflows zu vereinfachen, insbesondere wenn benutzerdefinierte Felder Informationen erfassen, die dabei helfen können, zu bestimmen, wer einer Aufgabe zugewiesen werden soll. Schließlich haben wir auch die E-Mail-Integration und API-Features genutzt, um automatisch Aufgaben zu generieren, wenn einige Plattformen Warnmeldungen ausgeben oder mögliche Leistungsprobleme anzeigen.

Unsere Teams haben Formulare und Vorlagen verwendet, um einige Workflows zu standardisieren. Wir haben auch die integrierte Automatisierung genutzt, um einige Workflows zu vereinfachen, insbesondere wenn benutzerdefinierte Felder Informationen erfassen, die dabei helfen können, zu bestimmen, wer einer Aufgabe zugewiesen werden soll. Schließlich haben wir auch die E-Mail-Integration und API-Features genutzt, um automatisch Aufgaben zu generieren, wenn einige Plattformen Warnmeldungen ausgeben oder mögliche Leistungsprobleme anzeigen.

Die ClickUp-Vorlage für Urlaubsanträge geht weit über die einfache Übermittlung eines Formulars hinaus. Mitarbeiter können alle erforderlichen Angaben direkt in die Vorlage eingeben – Urlaubsart, konkrete Daten, Gründe für den Urlaub und gegebenenfalls Belege (z. B. eine ärztliche Notiz). Dadurch werden alle Anträge standardisiert, was den Klärungsaufwand reduziert.

Diese Vorlage herunterladen Sorgen Sie für ein transparentes Abwesenheitsmanagement mit der Vorlage für Urlaubsanträge von ClickUp

Im Gegensatz zu E-Mail-basierten Systemen besteht keine Gefahr, dass Anfragen im Posteingang untergehen. Manager können Anfragen schnell prüfen und genehmigen oder ablehnen, wobei Kommentare oder Anpassungen direkt in der Aufgabe vorgenommen werden können.

Müssen Sie Muster im Urlaubsverhalten nachverfolgen? Die Vorlage ist eine durchsuchbare Datenbank, die Einblicke liefert, ohne dass Tabellenkalkulationen oder externe Tools zur Nachverfolgung erforderlich sind.

Die besten Features von ClickUp

Limits von ClickUp

Die umfangreichen Features und Anpassungsoptionen von ClickUp können für neue Benutzer überwältigend sein

Preise für ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/Monat pro Benutzer

Business : 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Preise auf Anfrage

ClickUp Brain: Zu jedem kostenpflichtigen Plan für 7 $ pro Mitglied und Monat hinzufügen

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.500 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

2. Calamari (Beste Lösung für die Anwesenheits- und Urlaubsverwaltung von Mitarbeitern)

via Calamari

Mit Calamari kann Ihr Unternehmen unterschiedliche Urlaubsregelungen für Vollzeitmitarbeiter und Auftragnehmer festlegen, was besonders für Unternehmen mit unterschiedlichen Mitarbeiterstrukturen nützlich sein kann.

Dank des mehrsprachigen Supports eignet sich die Software für globale Unternehmen und hilft multinationalen Konzernen dabei, Abwesenheiten zu verwalten und gleichzeitig die unterschiedlichen Arbeitsgesetze einzuhalten.

Ein herausragendes Feature ist, dass die Berichte über Abwesenheitskonten nach Mitarbeitern, Abteilungen oder Urlaubsarten segmentiert werden können. Dies gewährleistet eine detaillierte Ansicht der Abwesenheitstrends, die strategische Entscheidungen bei der Kapazitätsplanung unterstützen.

Die besten Features von Calamari

Verfolgen Sie die Anwesenheit Ihrer Mitarbeiter mithilfe von Gesichtserkennung und GPS-Speicherort für genaue Zeiterfassungen

Automatische Synchronisierung der Urlaubsdaten Ihrer Mitarbeiter mit den Lohnbuchhaltungssystemen, um eine korrekte Vergütung sicherzustellen

Versenden Sie automatische Erinnerungen an Vorgesetzte bei überfälligen Urlaubsanträgen oder Genehmigungen

Integrieren Sie die Software in Ihre Buchhaltungssoftware für die Lohnabrechnung und die Nachverfolgung von Compliance-Vorgaben

Limits von Calamari

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungen für komplexe Urlaubsarten

Es fehlen detaillierte Analysen zur Nachverfolgung von Abwesenheitsmustern

Preise für Calamari

Zeitabwesenheit: 2,5 $ pro Benutzer und Monat

Zeiterfassung : 3 $ pro Benutzer und Monat

Kern-HR: 2,5 $/Benutzer pro Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Calamari

G2: 4,6/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 550 Bewertungen)

👀 Wussten Sie schon? Mit dem QR-Code-basierten Zeiterfassungssystem von Calamari können Mitarbeiter ihre Anwesenheit mit einem schnellen Scan markieren.

3. Workday (Beste umfassende HR-Lösung für Unternehmen)

via Workday

Das Abwesenheitsmanagement-Modul von Workday ist praktisch für Unternehmen mit einer komplexen Mischung aus Urlaubsarten und globalen Aktivitäten.

So bietet es beispielsweise eine detaillierte Nachverfolgung von Elternzeitregelungen in verschiedenen Regionen und passt sich automatisch an unterschiedliche lokale Gesetze und Unternehmensrichtlinien an. Dieses Feature ist für große Unternehmen mit multinationalen Teams von entscheidender Bedeutung.

Die umfassende Integration von Workday in die Bereiche Gehaltsabrechnung, Sozialleistungen und Urlaubsmanagement stellt sicher, dass Abwesenheiten von Mitarbeitern nahtlos in die gesamte Personalplanung integriert werden, wodurch administrative Diskrepanzen, die bei getrennten Systemen auftreten können, vermieden werden.

Die besten Features von Workday

Automatisieren Sie die Anmeldung und Änderungen von Sozialleistungen basierend auf dem Status der Mitarbeiter

Richten Sie automatische Benachrichtigungen für Compliance-Fristen im Zusammenhang mit Arbeitsgesetzen und Steueränderungen ein

Verknüpfen Sie Leistungsdaten mit Vergütung und Karriereentwicklung für das Talentmanagement

Nutzen Sie Algorithmen für maschinelles Lernen, um anhand von Verlaufsdaten die besten Kandidaten für offene Positionen zu empfehlen

Limits von Workday

Steile Lernkurve für komplexe Urlaubsrichtlinien

Zeitaufwändiges Setup für große Unternehmen

Preise für Workday

Workday Adaptive Planning Kostenlose Testversion: 30 Tage lang kostenlos

Workday Adaptive Planning: Benutzerdefinierte Preise

Workday Adaptive Planning & Consolidation: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Workday

G2: 4,1/5 (über 1.500 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 1.500 Bewertungen)

👀Wussten Sie schon? Workday bietet maschinell lernende Empfehlungen für die Karriereentwicklung und Nachfolgeplanung.

4. Deel (Bestes globales Tool für Gehaltsabrechnung und Compliance)

via Deel

Sind Sie sicher, dass Ihr Urlaubsmanagementsystem alle lokalen Arbeitsgesetze für Ihr internationales Team erfüllt? Das Urlaubsmanagementsystem von Deel wurde speziell für die Komplexität internationaler Teams entwickelt und bietet eine nahtlose Nachverfolgung von Urlaubstagen für Mitarbeiter und Auftragnehmer in verschiedenen Zeitzonen und Rechtsräumen.

Wenn ein Mitarbeiter in Berlin einen Urlaubsantrag stellt, wendet Deel automatisch die richtigen deutschen Urlaubsgesetze an und stellt sicher, dass die Urlaubsart den lokalen Vorschriften entspricht.

Wenn beispielsweise ein Remote-Teammitglied einen Urlaubstag beantragt, stellt Deel sicher, dass alle relevanten Steuer- und Arbeitsvorschriften eingehalten werden, unabhängig vom Speicherort des Mitarbeiters.

Die besten Features

Erstellen Sie automatisch globale Verträge, die den lokalen Steuer- und Arbeitsgesetzen für Mitarbeiter und Auftragnehmer entsprechen

Automatisieren Sie die Zahlung von Gehältern in mehreren Währungen und stellen Sie korrekte Steuerabzüge für internationale Teams sicher

Nutzen Sie die automatisierte Dokumentenerstellung für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Deel-Limits

Eingeschränkte Features für Berichterstellung und Analyse

Erfordert zusätzliches Setup für Integrationen

Nicht geeignet für Unternehmen mit grundlegenden Anforderungen an das Abwesenheitsmanagement

Deel-Preise

Deel HR : Kostenlos

Deel Payroll: Ab 29 $ pro Mitarbeiter und Monat

Deel Contractor: Ab 49 $/Monat

Deel EOR: Ab 599 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,8/5 (über 5.500 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 1.500 Bewertungen)

💡Profi-Tipp: Verwenden Sie bei internationalen Einstellungen die länderspezifischen Vertragsvorlagen von Deel, um die lokalen Arbeitsgesetze einzuhalten.

📮ClickUp Insight: Etwa 41 % der Fachleute bevorzugen Instant Messaging für die Kommunikation im Team. Obwohl dies einen schnellen und effizienten Austausch ermöglicht, werden Nachrichten oft über mehrere Kanäle, Threads oder Direktnachrichten verteilt, was das spätere Auffinden von Informationen erschwert. Mit einer integrierten Lösung wie ClickUp Chat werden Ihre Chat-Threads bestimmten Projekten und Aufgaben zugeordnet, sodass Ihre Unterhaltungen im Kontext bleiben und jederzeit verfügbar sind.

5. Rippling (Beste HR-Plattform für Skalierbarkeit)

via Rippling

Denken Sie an das letzte Mal, als Sie verschiedene Abwesenheitsrichtlinien in verschiedenen Abteilungen manuell nachverfolgen mussten. Die Abwesenheitsverwaltung von Rippling ist hochgradig anpassbar und bietet eine detaillierte Kontrolle über Abwesenheitsrichtlinien.

Sie können unterschiedliche Urlaubsregeln für verschiedene Rollen und Abteilungen Ihrer Mitarbeiter oder sogar basierend auf der Betriebszugehörigkeit festlegen. Ein Unternehmen könnte beispielsweise Führungskräften mehr Urlaubstage gewähren oder ihnen andere Urlaubspläne anbieten als Mitarbeitern in Einstiegspositionen.

Was diese HRMS-Software auszeichnet, ist ihre leistungsstarke Automatisierung. Das System kann die Gehaltsabrechnung automatisch auf der Grundlage der genommenen Abwesenheiten aktualisieren und so eine genaue Lohnabrechnung gewährleisten.

Die besten Features von Rippling

Aktualisieren Sie Mitarbeiterdaten automatisch in allen verbundenen Systemen (Gehaltsabrechnung, Sozialleistungen, Apps), wenn Änderungen in Rippling vorgenommen werden

Synchronisieren Sie die Daten zur Zeiterfassung Ihrer Mitarbeiter in Echtzeit mit den Lohnabrechnungssystemen, um Fehler und Verzögerungen zu vermeiden

Nutzen Sie Analysen, um die Fluktuation Ihrer Mitarbeiter vorherzusagen und proaktiv Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung zu ergreifen

Einschränkende Limits

Grundlegende Analysefunktionen für Abwesenheitstrends

Eingeschränkte Anpassung für nicht standardmäßige HR-Anforderungen

Rippling-Preismodell

Rippling Platform: Benutzerdefinierte Preise

Rippling HCM: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,8/5 (über 5.000 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 3.000 Bewertungen)

6. Jolt (Bestes Mitarbeitermanagementsystem für einfache Bedienung)

via Jolt

In schnelllebigen Branchen wie der Gastronomie und Hotellerie kann Personalmangel aufgrund unerwarteter Abwesenheiten den Betrieb stören und den Kundenservice beeinträchtigen. Jolt wurde für Branchen entwickelt, in denen die Einhaltung betrieblicher Vorschriften und das Abwesenheitsmanagement von entscheidender Bedeutung sind, beispielsweise in der Gastronomie oder Hotellerie.

Über die reine Zeiterfassung hinaus integriert Jolt das Abwesenheitsmanagement direkt in Tools für die Zeiterfassung und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. In einem Restaurant können Mitarbeiter beispielsweise über die mobile App von Jolt Urlaub beantragen, und das System gleicht den Urlaubsantrag automatisch mit der Ressourcenplanung und den lokalen Arbeitsvorschriften ab.

Die besten Features von Jolt

Automatisieren Sie die Genehmigung von Schichttausch mit Benachrichtigungen an Vorgesetzte für schnelle Genehmigungen oder Neuzuweisungen

Richten Sie anpassbare Checklisten für Mitarbeiter ein, um eine konsistente Ausführung von Aufgaben während der Schichten sicherzustellen

Verfolgen Sie die Leistung Ihres Teams mit automatisierten Berichten, die wichtige Metriken (z. B. Aufgabenabschlussraten) hervorheben

Synchronisieren Sie Daten zum Abschluss von Aufgaben mit der Zeiterfassung, um eine genaue Lohnabrechnung zu gewährleisten

Jolt-Limits

Am besten geeignet für die Gastronomie und Branchen mit hohen Compliance-Anforderungen

Die einfache Benutzeroberfläche entspricht möglicherweise nicht den Anforderungen größerer Unternehmen

Begrenzte Anpassung der Urlaubsrichtlinien

Jolt-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 250 Bewertungen)

👀Wussten Sie schon? Jolt verfügt über eine integrierte Schulungsbibliothek, in die Manager benutzerdefinierte Inhalte für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter hochladen können.

7. Keka HR (Beste HR-Software für kleine Unternehmen)

via Keka HR

Wenn Ihr Unternehmen besondere Urlaubsregelungen hat – wie beispielsweise eine spezielle Krankheitsgutschrift für Mitarbeiter, die seit mehr als 5 Jahren im Unternehmen sind – ist Keka genau das Richtige für Sie.

Keka legt besonderen Wert auf die Benutzerfreundlichkeit: Mitarbeiter können über ein intuitives Dashboard ganz einfach Urlaubsanträge stellen und ihren Resturlaub einsehen. Gleichzeitig können Manager mit nur wenigen Klicks Trends überprüfen und Genehmigungen verwalten.

Die besten Features von Keka HR

Automatisieren Sie die Urlaubsberechnung und -abrechnung auf Grundlage Ihrer Unternehmensrichtlinien, vermeiden Sie manuelle Aufgaben und Fehler bei der Nachverfolgung

Stellen Sie Ihren Mitarbeitern Self-Service-Portale zur Verwaltung von Urlaubsanträgen, Anwesenheiten und Gehaltsabrechnungsdetails zur Verfügung

Automatisieren Sie Leistungsbeurteilungen, indem Sie Erinnerungen an Manager und Mitarbeiter senden, um zeitnah Feedback zu erhalten

Integrieren Sie Tools von Drittanbietern für eine nahtlose Personalbeschaffung und Hintergrundüberprüfungen

Limits von Keka HR

Fehlt es an erweiterten Features für größere Unternehmen

Eingeschränkte Skalierbarkeit für Unternehmen mit komplexen Urlaubsrichtlinien

Grundlegende Funktionen für die Berichterstellung

Preise für Keka HR

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Keka HR

G2: 4,5/5 (über 1.000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 50 Bewertungen)

8. AbsenceSoft (Beste Software für die Nachverfolgung von Abwesenheiten und die Einhaltung von Vorschriften)

via AbsenceSoft

Eine einzige Fehlkalkulation bei der Urlaubsberechnung oder die Nichteinhaltung lokaler Vorschriften kann zu kostspieligen rechtlichen Problemen führen. AbsenceSoft zeichnet sich durch die Automatisierung der Nachverfolgung von Abwesenheiten aus und gewährleistet gleichzeitig die Einhaltung der lokalen Arbeitsgesetze.

Ein herausragendes Feature sind die anpassbaren Abwesenheitsregeln, mit denen Unternehmen Urlaubsrichtlinien für verschiedene Mitarbeitergruppen definieren können, z. B. für Teilzeit- und Vollzeitmitarbeiter oder gewerkschaftlich organisierte Mitarbeiter.

Ein Unternehmen könnte beispielsweise unterschiedliche Regeln für den Urlaubsanspruch festlegen, die sich nach der Betriebszugehörigkeit der Mitarbeiter richten, wobei langjährige Mitarbeiter mehr Urlaubstage erhalten.

Die besten Features von AbsenceSoft

Automatisieren Sie den Genehmigungsprozess für Urlaubsanträge anhand anpassbarer Regeln (z. B. Dienstalter oder Abteilung)

Synchronisieren Sie die Urlaubsdaten Ihrer Mitarbeiter mit einer Planungssoftware, um Konflikte zu vermeiden und eine angemessene Abdeckung sicherzustellen

Verfolgen Sie die Einhaltung von Arbeitsgesetzen durch automatische Berechnung der FMLA- oder ADA-Berechtigung und -Nutzung

Limits von AbsenceSoft

Komplexes Setup für Unternehmen mit mehreren Mitarbeitergruppen

Grundlegende Features für die Berichterstellung im Vergleich zu größeren HR-Systemen

Preise für AbsenceSoft

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu AbsenceSoft

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Bewertungen nicht verfügbar

9. Workday HCM (Bestes Personalmanagementsystem für große Unternehmen)

via Workday HCM

Wenn Ihr Unternehmen eine umfassende Lösung benötigt, die das Abwesenheitsmanagement in das größere HR-Ökosystem integriert, könnte Workday HCM das ideale Tool für Sie sein.

Eine der wichtigsten Stärken ist die Verwaltung komplexer, mehrstufiger Urlaubsrichtlinien, wie sie beispielsweise für staatlich vorgeschriebene Familienurlaubsprogramme, kurzfristige Arbeitsunfähigkeit oder Ansprüche aus der Arbeitsunfallversicherung erforderlich sind.

Die Integration des Systems mit Workforce-Analytics-Tools hilft Unternehmen, langfristige Abwesenheitstrends zu erkennen und so eine bessere Personalplanung zu ermöglichen.

Die besten Features von Workday HCM

Automatisieren Sie die Personalplanung mithilfe von Predictive Analytics, um den Personalbedarf zu antizipieren

Nutzen Sie KI-gestützte Erkenntnisse, um personalisierte Entwicklungspläne für Mitarbeiter auf der Grundlage ihrer Leistung zu erstellen

Ordnen Sie die Fähigkeiten Ihrer Mitarbeiter automatisch den offenen Rollen zu, verbessern Sie so die interne Mobilität und reduzieren Sie die Fluktuation

Verfolgen und verwalten Sie Lern- und Entwicklungsprogramme und verknüpfen Sie den Abschluss von Schulungen automatisch mit Leistungsbewertungen

Limits von Workday HCM

Erfordert einen erheblichen Zeitaufwand für das Setup für erweiterte Urlaubsrichtlinien

Fortgeschrittene Analysetools erfordern möglicherweise spezielle Kenntnisse

Preise für Workday HCM

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Workday HCM

G2 : 4/5 (über 1.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 1.500 Bewertungen)

10. Timestatic (Bestes Tool für Zeiterfassung und Projektmanagement für Teams)

via Timestatic

Timestatic ist ideal für kleine und mittlere Unternehmen, die nach einer einfachen, aber effizienten Möglichkeit suchen, Abwesenheiten zu verwalten.

Die nahtlose Integration in beliebte Business-Tools wie Google Workspace und Slack hebt es von der Konkurrenz ab. So können Mitarbeiter Urlaub beantragen, ohne ihre Arbeitsumgebung verlassen zu müssen.

Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche können Manager Urlaubsanträge mit einem einzigen Klick genehmigen oder ablehnen, und das System berechnet automatisch alle Ansprüche und Abzüge.

Die besten Features von Timestatic

Automatisieren Sie die Zeiterfassung mit Echtzeit-Nachverfolgung für eine genaue Abrechnung und ein optimales Projektmanagement

Erstellen Sie aufgabenspezifische Timesheets zur Erfassung von Abwesenheitsanträgen und Genehmigungen, die mit laufenden Projekten synchronisiert werden, um eine bessere Ressourcenzuweisung zu ermöglichen

Erkennen Sie automatisch Projektverzögerungen und senden Sie Benachrichtigungen an Projektmanager, damit diese eingreifen können

Stellen Sie Metriken zur Produktivität Ihres Teams in Echtzeit bereit und erstellen Sie Berichte zur Zeiteffizienz Ihrer Projekte

Zeitliche Beschränkungen

Es fehlen erweiterte Features für die Berichterstellung für größere Unternehmen

Eingeschränkte Anpassungsmöglichkeiten für komplexe Urlaubsrichtlinien

Nicht geeignet für Unternehmen mit komplexen HR-Anforderungen

Timestatic-Preismodell

Timestatic: 1,50 $/Benutzer pro Monat

Timestatic Pro: 2,50 $/Benutzer pro Monat

Bewertungen und Rezensionen von Timestatic

G2: 4,7/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 550 Bewertungen)

11. Connecteam (Beste mobile Workforce-Management-Plattform)

via Connecteam

Die Abwesenheitsmanagement-Tools von Connecteam sind perfekt für mobile Teams im Außendienst geeignet. Mitarbeiter können über eine mobile App Urlaub beantragen, und Manager können diese Anträge mit einem einfachen Fingertipp sofort genehmigen oder ablehnen.

Ein einzigartiges Feature von Connecteam ist die Möglichkeit, Teampläne automatisch anzupassen, wenn ein Mitarbeiter sich freistellen lässt, sodass die Schichtabdeckung gewährleistet bleibt.

Für Unternehmen in Branchen wie dem Bauwesen oder der Logistik, in denen Burnout-Statistiken hoch sein können und die Aufrechterhaltung einer optimalen Personalausstattung von entscheidender Bedeutung ist, sorgen die automatischen Abwesenheitsmeldungen von Connecteam dafür, dass der Betrieb nicht durch Fehlzeiten gestört wird.

Die besten Features von Connecteam

Nutzen Sie die mobile Plattform für die Verwaltung von Urlaubstagen und Anwesenheitslisten für Mitarbeiter ohne festen Arbeitsplatz

Automatisieren Sie die Zuweisung von Aufgaben und Fälligkeitsdaten, um eine termingerechte Erledigung durch die Mitarbeiter sicherzustellen

Generieren Sie Leistungsmetriken in Echtzeit und senden Sie Benachrichtigungen an Manager, wenn Mitglieder Ihres Teams hinter den Erwartungen zurückbleiben

Einschränkungen von Connecteam

Grundlegende Features für das Urlaubsmanagement in größeren Unternehmen

Eingeschränkte Skalierbarkeit für Unternehmen mit vielfältigen Teams

Es fehlen erweiterte Features für Mitarbeiter, die nicht im Außendienst tätig sind

Preise von Connecteam

Der Small Business-Plan: Kostenlos für bis zu 10 Benutzer

HR & Skills Basic: 35 $/Monat für die ersten 30 Benutzer

HR & Skills Advanced: 59 $/Monat für die ersten 30 Benutzer

HR & Skills Expert: 119 $/Monat für die ersten 30 Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Connecteam

G2: 4,6/5 (über 1.500 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 300 Bewertungen)

12. BambooHR (Beste benutzerfreundliche HR-Software für wachsende Teams)

via BambooHR

BambooHR ist ein einfaches und leistungsstarkes Abwesenheitsmanagementsystem, das sich durch seine Integrationsfähigkeit mit Tools für das Leistungsmanagement auszeichnet. So können Manager die Auswirkungen von Fehlzeiten auf die Leistung der Mitarbeiter leicht nachverfolgen.

Die leistungsstarken Funktionen zur Berichterstellung von BambooHR helfen HR-Teams außerdem dabei, Muster bei der Abwesenheit von Mitarbeitern zu erkennen, wie z. B. häufige kurzfristige Abwesenheiten, und proaktive Schritte zur Verbesserung der Anwesenheit zu ergreifen.

Beispielsweise könnte die Personalabteilung einen benutzerdefinierten Bericht erstellen, der die Abwesenheitsquoten in verschiedenen Abteilungen anzeigt und so dabei hilft, Trends zu erkennen und die Personalplanung oder Wellness-Programme entsprechend anzupassen.

Die besten Features von BambooHR

Berechnen und aktualisieren Sie automatisch die Sozialleistungen Ihrer Mitarbeiter basierend auf Lebensereignissen (z. B. Heirat, Geburt eines Kindes)

Stellen Sie detaillierte, anpassbare Berichte zu Mitarbeiterdaten bereit, um die Entscheidungsfindung der Personalabteilung zu unterstützen

Automatisieren Sie Leistungsbeurteilungen mit festgelegten Zeitleisten und Feedback-Erfassung

Senden Sie automatische Erinnerungen an Manager über anstehende Mitarbeiterbewertungen und Ziele

Limits von BambooHR

Begrenzte Anpassung der Urlaubsrichtlinien

Grundlegende Analysen für die Auswertung von Abwesenheitstrends

Höhere Preise für kleine Unternehmen mit einfachen HR-Anforderungen

Preise für BambooHR

Kern: Benutzerdefinierte Preise

Pro: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu BambooHR

G2: 4,4/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6 (über 2.500 Bewertungen)

13. actiPLANS (Bestes System für Abwesenheits- und Urlaubsmanagement)

via actiPLANS

actiPLANS bietet eine Cloud-basierte Lösung, die sich besonders für die Verwaltung von Abwesenheitsrichtlinien in Unternehmen mit komplexen Urlaubsstrukturen eignet.

Ein herausragendes Feature ist die Möglichkeit, Urlaubsansprüche für verschiedene Mitarbeitergruppen zu automatisieren, sodass benutzerdefinierte Richtlinien wie z. B. mehr Urlaubstage für Mitarbeiter mit längerer Betriebszugehörigkeit festgelegt werden können.

Außerdem bietet actiPLANS Personalverantwortlichen detaillierte Echtzeit-Analysen, die dabei helfen, Abwesenheitstrends wie saisonale Spitzen oder Muster chronischer Fehlzeiten zu erkennen, die sich auf Geschäftsentscheidungen auswirken können.

die besten Features von actiPLAN

Stellen Sie die Einhaltung lokaler und internationaler Arbeitsgesetze sicher, die die Work-Life-Balance gewährleisten

Verfolgen Sie Abwesenheitsanträge Ihrer Mitarbeiter automatisch und stellen Sie die Einhaltung der Unternehmensrichtlinien sicher

Senden Sie Benachrichtigungen in Echtzeit an Manager über ausstehende Urlaubsgenehmigungen, um Verzögerungen zu reduzieren

Berechnen Sie automatisch Urlaubsansprüche und -guthaben auf Basis unternehmensspezifischer Regeln

limits von actiPLANS

Einfache Tools zur Berichterstellung im Vergleich zu fortgeschritteneren Plattformen

Eingeschränkte Integrationsmöglichkeiten mit anderen HR-Systemen

Die Benutzeroberfläche ist für große Unternehmen möglicherweise zu einfach

preise für actiPLANS

Für 1–3 Benutzer: Kostenlos

Für 1–40 Benutzer: 1,90 $/Benutzer pro Monat

Für 41–200 Benutzer : 1,5 $/Benutzer pro Monat

Für mehr als 200 Benutzer: Feste Kosten für eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern (monatliche Abrechnung)

bewertungen und Rezensionen zu actiPLANS

G2 : Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

14. Buddy Punch (Bestes Zeiterfassungs- und Planungstool für Remote-Teams)

via BuddyPunch

Stellen Sie sich vor, Sie müssen papierbasierte Timesheets abgleichen oder sich auf manuelle Tabellenkalkulationen verlassen, um die Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter zu erfassen. Buddy Punch vereinfacht die Zeiterfassung und das Abwesenheitsmanagement und konzentriert sich dabei auf Stundenarbeiter.

Mit diesem Remote-Anwesenheitssystem können Mitarbeiter von jedem Gerät aus ein- und ausstempeln und gleichzeitig Abwesenheitsanträge mit einem intuitiven Genehmigungsprozess verwalten.

Ein besonderes Feature ist die Möglichkeit, Abwesenheitsdaten in Echtzeit in die Gehaltsabrechnung zu integrieren, sodass Urlaubstage und andere Abwesenheiten korrekt vom Gehalt abgezogen werden.

Buddy Punch bietet außerdem detaillierte Abwesenheitsberichte, mit denen Manager Abwesenheitstrends überwachen und Personalentscheidungen auf der Grundlage von Echtzeitdaten optimieren können.

Die besten Features von Buddy Punch

Automatisieren Sie Einträge in die Zeiterfassung und integrieren Sie diese in Lohnabrechnungssysteme für eine genaue Verarbeitung

Versenden Sie Benachrichtigungen an Mitarbeiter, die sich ihrer Überstundengrenze nähern, um die Einhaltung der Arbeitsvorschriften sicherzustellen

Integrieren Sie die Software in Ihre Terminplanungssoftware, um sicherzustellen, dass Ihre Mitarbeiter gemäß ihren Schichten ein- und ausstempeln

Generieren Sie automatisierte Gehaltsabrechnungen, um Aufgaben im Bereich Steuern und Compliance zu vereinfachen

Limits von Buddy Punch

Eingeschränkte benutzerdefinierte Anpassung für nicht stundenbasierte Urlaubsrichtlinien

Grundlegende Features für die Berichterstellung zur Abwesenheitsanalyse

Eingeschränkte Skalierbarkeit für größere Unternehmen

Preise für Buddy Punch

Starter: 5,49 $/Benutzer pro Monat

Pro: 6,99 $/Benutzer pro Monat

Enterprise: 11,99 $/Benutzer pro Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Buddy Punch

G2: 4,8/5 (über 250 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 1.000 Bewertungen)

15. When I Work (Das beste Tool zum Freigeben und Nachverfolgen von Arbeitsplänen)

via When I Work

When I Work wurde sowohl für Manager als auch für Mitarbeiter entwickelt und bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, die Aufgaben wie die Erstellung von Zeitplänen, die Nachverfolgung der Anwesenheit und die Verwaltung von Schichtänderungen vereinfacht.

Für Manager entfällt die oft mit Schichttausch und Urlaubsanträgen verbundene Kommunikation. Stattdessen verwaltet die App diese Aufgaben und sorgt dafür, dass die Mitglieder des Teams informiert und engagiert bleiben.

Mitarbeiter profitieren davon, dass sie ihre Verfügbarkeit verwalten, Urlaub beantragen und Schichten tauschen können – alles von ihren Mobilgeräten aus.

Die besten Features von When I Work

Erstellen Sie Ihren gesamten Arbeitsplan mit nur einem Klick dank automatischer Planung und sparen Sie wertvolle Zeit

Benachrichtigen Sie Ihre Mitarbeiter sofort über Änderungen und ermöglichen Sie 1:1- oder Gruppen-Chats

Importieren Sie Timesheets für eine schnelle und genaue Lohnabrechnung

Limits bei der Arbeit

Die Tools zur Berichterstellung erfüllen möglicherweise nicht die Anforderungen von Unternehmen, die erweiterte Analysen oder hochgradig benutzerdefinierte Berichte benötigen

Preise für When I Work

Essentials : 2,50 $/Benutzer pro Monat

Pro : 5 $ pro Benutzer und Monat

Premium: 8 $ pro Benutzer und Monat

Bewertungen und Rezensionen zu When I Work

G2: 4,3/5 (über 250 Bewertungen)

Capterra: 4,5 (über 1.000 Bewertungen)

Effiziente Verwaltung von Mitarbeiterabwesenheiten mit ClickUp

Eine versäumte Schicht oder eine nicht genehmigte Abwesenheit kann schnell zu einem logistischen Albtraum werden – Sie müssen dann hastig Ersatz finden, Zeitpläne aktualisieren und Korrekturen in der Gehaltsabrechnung vornehmen.

Daher sollte das Abwesenheitsmanagement intelligenter, schneller und besser vernetzt sein – und genau das bietet ClickUp.

Während andere Tools vielleicht die Grundlagen abdecken, geht ClickUp mit seinen nahtlosen Integrationen, anpassbaren Workflows und leistungsstarken Analysen noch einen Schritt weiter.

Für Unternehmen, die mehr als nur die Anwesenheitserfassung benötigen, ist ClickUp der klare Gewinner. Es ist an der Zeit, veraltete Systeme hinter sich zu lassen und ein Tool einzuführen, das Ihr Team agil, produktiv und immer auf dem Laufenden hält.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an, um loszulegen!